Su Canale 5 Temptation Island, su Sky Cinema Ritorno al crimine. Guida ai programmi Tv della serata del 12 luglio 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 12 luglio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 alle 21.20 Elektra. Elektra viene addestrata dal maestro Stick alle arti marziali e nella previsione del futuro. Action fantasy con il personaggio della Marvel creato da Frank Miller. Alle 21.10 Rai Movie propone I giganti del West. Montagne Rocciose, 1838. I due cacciatori di castori Bill Tyler e Henry Frapp mettono in salvo la nativa Luna Splendente dall’ira del marito Aquila Nera. La vendetta è dietro l’angolo. Su Italia 1 dalle 21.25 Il settimo figlio. Tom Ward e’ scelto come cacciatore di streghe proprio al risveglio della piu’ temibile e potente tra esse. Su Sky Cinema dalle 21.15 Ritorno al crimine. Quattro amici sono alla caccia di Sabrina, una donna che li ha derubati. Quando sono a Montecarlo per cercarla, incontrano diversi personaggi, tra cui il mercante d’arte Ranieri e il capo Renatino, nessuno dei quali ha buone intenzioni. Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 Tentazioni d’amore. Jake Schram e Brian Finn sono cresciuti insieme e sono amici sin dall’infanzia. Brian è un sacerdote cattolico mentre Jake sta per diventare rabbino. Nonostante questa differenza, i due sono molto legati. Su Iris dalle 21 Espiazione. Inghilterra, 1935, è il giorno più caldo dell’anno. Briony Tallis e la sua famiglia conducono una vita agiata e serena, fino a quando una falsa accusa distrugge il rapporto tra la sorella maggiore di Briony e il fidanzato.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 La vita promessa. Sicilia, anni ’20. A capo della famiglia Carrizzo c’è Carmela, una donna tenace e combattiva che sfugge ai soprusi di Vincenzo Spanò, un campiere che la perseguita fino a distruggerle la vita. Per salvare il poco che le resta, Carmela è costretta ad una scelta coraggiosa: scappare a Napoli, sposare un italo-americano per procura e cercare di entrare in America. Lì la donna diventa titolare di un ristorante a Little Italy ma quella che sembra, finalmente, una vita felice vede, in realtà, il destino sempre in agguato. Su Rai 2 dalle 21.20 Hawaai Five 0-S10E80. Mentre Grover è all’inizio della sua agognata partita a golf, viene commesso un omicidio. Per non dare nell’occhio, ad aiutare Lou nelle indagini interviene il capo della sicurezza, Zev Shaham.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.39 Temptation island. Il reality in cui alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Report, condotto da Sigfrido Ranucci. Su Rete 4 alle 21.25 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Guida tv di lunedì 12 luglio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechete’

21:25 – La vita promessa

23:35 – Tg1 Sera

23:40 – Sette – Storie

00:45 – Dio mio

01:20 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 Flash L.I.S.

18:15 – Tg2

18:30 – Rai Tg Sport Sera

18:50 – S.W.A.T.

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Caro Marziano

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

23:15 – Il fattore umano

Rai 4

18:25 – Scorpion 3

19:05 – Scorpion 3

19:50 – Criminal Minds 8

20:35 – Criminal Minds 8

21:20 – Elektra

23:00 – Eli Roth’s History of Horror

23:45 – Ghost Stories

01:30 – Marvel’s Jessica Jones 2

Canale 5

18:45 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – TEMPTATION ISLAND

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SANGUE E FINZIONE

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL RAPIMENTO

21:20 – GLI ALBUM DI FREEDOM

00:20 – BARBARIANS – ROMA SOTTO ATTACCO – VIRIATO, IL PASTORE

01:30 – BROOKLYN NINE NINE – JAKE E SOPHIA

Canale 20 Mediaset

18:16 – ARROW III – IL RITORNO

19:19 – PERSON OF INTEREST – IL PASSATO ALLE PORTE

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – L’EQUIVALENZA DELL’INSALATA DI UOVA

20:42 – THE BIG BANG THEORY VI – LA SPEDIZIONE DI BAKERSFIELD

21:04 – PROGRAMMATO PER UCCIDERE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – PROGRAMMATO PER UCCIDERE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT – TG4

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 9 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:47 – LE REGOLE DELLA TRUFFA – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

Cine 34

18:44 – A CENA CON… – AREA PARADISO

21:00 – IN QUESTO MONDO DI LADRI – 1 PARTE

22:13 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – IN QUESTO MONDO DI LADRI – 2 PARTE

22:57 – YESTERDAY-VACANZE AL MARE

01:41 – B – NIGHT – NOTTATACCIA

03:13 – FISCHIA IL SESSO (INSTANT COFFEE)

Rai Movie

19:25 – Porca vacca

21:10 – I giganti del West

22:55 – Ehi amico… c’e’ Sabata, hai chiuso!

00:50 – Il grande trasporto

03:10 – Sognando Manhattan

05:00 – Scusi, lei e’ favorevole o contrario?

Paramount Network

18:40 – La casa nella prateria Stagione 3 Episodio 02

19:40 – Strega per Amore Stagione 1 Episodio 19

20:10 – Strega per Amore Stagione 1 Episodio 20

20:40 – Strega per Amore Stagione 1 Episodio 21

21:10 – Dirty Dancing – Balli proibiti

23:00 – Yellowstone Stagione 1 Episodio 02

00:00 – Yellowstone Stagione 1 Episodio 03

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 5 Episodio 02

Iris

19:15 – RENEGADE I – LO SPIRITO INDIANO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LUCAS – I PARTE

21:00 – ESPIAZIONE

23:34 – LE REGOLE DEL CAOS

01:51 – NOTE DI CINEMA

01:57 – ULTIMA NOTTE A COTTONWOOD

03:30 – CIAKNEWS

03:34 – L’OLIO DI LORENZO

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 – Gomorra – La serie Ep. 3

22:30 – Gomorra – La serie Ep. 4

23:30 – Delitti: famiglie criminali La coppia dell’acido

01:15 – Scomparsi Alessia Rosati

02:15 – Coppie che uccidono Ep. 8

03:15 – Lady Killer Ep. 4

Italia 2

18:00 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – IL TESORO DEL NONNO EDWARD

18:30 – THE GOOD PLACE – VA TUTTO BENE

18:55 – THE GOOD PLACE – VOLARE

19:20 – THE GOOD PLACE – TAHANI AL-JAMIL

19:45 – THE GOOD PLACE – JASON MENDOZA

20:15 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – USOPP CONTRO I FANTASMI

20:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – FUGA DAGLI ZOMBIE

21:15 – HALVDAN IL GIOVANE VICHINGO

La 5

18:10 – UNA MAMMA PER AMICA III – RITORNI IMPROVVISI

19:10 – LOVE IS IN THE AIR

20:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: UN PIACEVOLE IMPREVISTO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – ROSAMUNDE PILCHER: UN PIACEVOLE IMPREVISTO – 2 PARTE

23:00 – ROSA LA WEDDING PLANNER – IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO – 1 PARTE

NOVE

18:35 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.7

19:30 – Ristoranti da incubo – Tutto in 24 ore 2′ Stagione Ep.5

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 3′ Stagione Ep.4

21:25 – Svalvolati on the Road

23:25 – Fantasmi – Quando scende la notte – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

00:25 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.1

01:25 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.3

02:15 – Airport Security Ireland 1′ Stagione Ep.6

Cielo

18:15 – Ospitalità insolita Sicilia: abalì gran sultanato

18:45 – Ospitalità insolita Umbria: l’orto degli angeli

19:15 – Affari al buio Uno strano oggetto

19:45 – Affari al buio Alla ricerca della star

20:15 – Affari di famiglia Il motore di Tesla

20:45 – Affari di famiglia L’album di Patton

21:15 – Henry’s Crime

23:15 – XXX – Un mestiere a luci rosse Ep. 3 Prima TV

La7

18:00 – The good wife

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Doppio taglio

23:30 – Hannibal

01:00 – TG LA7 Notte

01:35 – Camera con Vista

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Josephine, Ange Gardien

20:10 – Cuochi e Fiamme

20:40 – La cucina di Sonia

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Che ne sarà di Amandine?

01:10 – LIKE Tutto ciò che piace

01:40 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

03:20 – I menù di Benedetta

Spike

18:00 – Relic Hunter Stagione 1 Episodio 03

19:00 – Relic Hunter Stagione 1 Episodio 04

19:50 – Relic Hunter Stagione 1 Episodio 05

20:40 – Relic Hunter Stagione 1 Episodio 06

21:30 – Top Gear Gold Stagione 2 Episodio 07

22:30 – Top Gear Gold Stagione 2 Episodio 08

23:30 – Spartacus – La guerra dei dannati Stagione 4 Episodio 02

00:30 – Spartacus – La guerra dei dannati Stagione 4 Episodio 03

Food Network

18:20 – Morgan – Gusto sano in cucina 1′ Stagione Ep.5

18:45 – Morgan – Gusto sano in cucina 1′ Stagione Ep.3

19:10 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.3

19:40 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.14

20:10 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.5

20:40 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.6

21:10 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.4

21:40 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.9

TOP CRIME

18:20 – THE MENTALIST V – CONTO IN ROSSO

19:15 – THE MENTALIST V – FAIDA ROSSA

20:15 – THE CLOSER III – COLTI DI SORPRESA

21:10 – Delitto tra le dune – 1 PARTE

21:56 – TGCOM24

21:57 – METEO.IT

21:59 – Delitto tra le dune – 2 PARTE

23:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – PATOLOGIA CRIMINALE

GIALLO TV

18:15 – Profiling 3′ Stagione Ep.4

19:15 – Law & Order 20′ Stagione Ep.11

20:15 – Law & Order 20′ Stagione Ep.12

21:10 – L’ispettore Barnaby 20′ Stagione Ep.6

23:10 – Vera 8′ Stagione Ep.1

01:05 – Law & Order 20′ Stagione Ep.11

02:00 – Law & Order 20′ Stagione Ep.12

02:55 – Torbidi delitti 4′ Stagione Ep.4

Rai 5

18:25 – Petruska concerti

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Dobici: 20 Anni di fotografia

20:20 – Citta’ segrete

21:15 – Sciarada – Il circolo delle parole

22:15 – Lucania. Terra, sangue e magia

23:45 – Brian Johnson, una vita on the road

00:30 – Rock Legends

Rai Premium

18:15 – Che Dio ci aiuti 3

19:15 – Un passo dal cielo – I guardiani 6

21:20 – Stasera tutto e’ possibile

00:05 – Rex

00:55 – Rex

01:45 – Blu Notte – Misteri italiani

03:45 – Disokkupati

04:10 – Un Ciclone in Convento 6

Mediaset Extra

18:35 – COLORADO

21:10 – LA SAI L’ULTIMA?

23:45 – EMIGRATIS

02:43 – TGCOM24

02:45 – COLPO GROSSO

03:15 – COLPO GROSSO

03:50 – COLPO GROSSO

04:25 – ZIG ZAG

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:25 – TG 2000

18:59 – Santa Messa

19:32 – Le parole della fede

19:58 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:54 – Il Vangelo Secondo Matteo

23:22 – Storie straordinariamente normali

00:19 – La compieta

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – VH1 Happy Birthday

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 06

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 07

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 08

21:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 09

22:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 3 Episodio 14

22:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 3 Episodio 15

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – NONSOLOMARE

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO AGLI EUROPEI

00:00 – CROSSOVER

00:30 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG + METEO

20:30 – CASH

21:00 – UN GIORNO DA SEBALTER

21:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2013 – MARIO BRANDA

22:00 – LINEA ROSSA – DENARO E FELICITA’

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – MEZZORA PER VOI PILATES TG

19:00 – TELEVENDITE

19:30 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – CASH

20:30 – NON è POLITICAMENTE SCORRETTO SERGIO ERMOTTI

21:00 – MONDO CROCIERA 2021

22:00 – FILO DIRETTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – I misteri di Murdoch – Guerra d’affari Telefilm

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – Vacanze a km 0 – Valle Morobbia 19:30 • 25 min

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Sei Centro

La2

18:15 – Guardia Costiera – Il subacqueo invisibile Stagione 17, episodio 22

19:00 – Melissa & Joey – Ryder virale Stagione 4 – episodio 3

19:25 – Castle – Detective tra le righe – Un Babbo Natale cattivo Stagione 7 – episodio 10

20:10 – Il giardino di Albert – Scienza e territorio della Svizzera italiana (R)

21:00 – 60 Minuti Estate

22:10 – Play Suisse – La vita va troppo in fretta documentario di Danilo Catti

23:05 – Segni dei tempi

23:30 – Amore No-Profit

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:30 – Tg Sport TG Sport

18:50 – Orienteering

19:20 – Atletica Leggera

21:20 – Euro 2020 Calcio: Europei 2020 – Finale

23:20 – Orienteering

23:50 – Perle di Sport

00:15 – Tour de France Ciclismo: Tour di Notte 2021

01:30 – Perle di Sport

Rai Sport

18:30 – Tg Sport TG Sport

18:50 – Orienteering

19:20 – Atletica Leggera

21:20 – Euro 2020 Calcio: Europei 2020 – Finale

23:20 – Orienteering

23:50 – Perle di Sport

SuperTennis

20:00 – Official Film Wimbledon 2012

21:00 – Supertennis Today Speciale Wimbledon

21:05 – Wimbledon Juniores

22:55 – Supertennis Today Speciale Wimbledon

23:00 – Wimbledon Il match del giorno

00:00 – Supertennis Today Speciale Wimbledon

00:30 – Wimbledon Juniores

02:30 – WTA 250 Amburgo (replica)

Euro Sport

18:00 – Ciclismo Tour de France

19:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi

20:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi

21:05 – Equitazione Master Salto ad ostacoli Differita

22:05 – Triathlon Triathlon

23:10 – Biliardo Mondiale Quarti (da Sheffield, Gran Bretagna)

01:30 – Automobilismo Mondiale Endurance 6h Austin

03:00 – Ciclismo Tour de France

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:10 – Lost in Oz

18:35 – Marvel’s Avengers: Black Panther

19:00 – A casa di Raven

19:25 – E’ arrivata la felicita’

19:30 – Lucas etc.

19:35 – Lucas etc.

19:45 – Lucas etc.

19:55 – Jams 3

Rai YoYo

18:00 – Oreste, che storia!

18:15 – BING I – EPS 1-26 EP.19

18:20 – BING I – EPS 1-26 EP.20

18:30 – Diario delle vacanze #inmontagna

18:40 – Masha e Orso

18:45 – Masha e Orso

18:55 – Masha e Orso

19:00 – Le storie di paura di Masha

Boing

18:00 – We bare bears Story

19:00 – Clarence

19:25 – Clarence

19:50 – Scooby-Doo! Il mistero ha inizio

20:50 – DC Super Hero Girl

21:55 – L’isola degli Eroi S1+S2+Spagna

22:05 – Adventure Time – Missione Finntastica Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

Cartoonito

18:00 – Paw Patrol

18:15 – Paw Patrol

18:40 – Deer Squad – nuova serie in Prima Tv Free

19:10 – Blaze e le Megamacchine

19:35 – Blaze e le Megamacchine

20:00 – Tom & Jerry

20:30 – Doraemon

20:55 – Doraemon

Frisbee

18:05 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.1

18:30 – Curioso come George: ritorno nella giungla

20:00 – Trolls: Trollstopia 1′ Stagione Ep.9

20:30 – Trolls: Trollstopia 1′ Stagione Ep.10

20:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.12

21:20 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.13

21:50 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.14

22:05 – Il boss delle torte 9′ Stagione Ep.4

K2

18:00 – I Dalton 2′ Stagione Ep.24

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.5

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.6

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.7

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.8

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.9

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.10

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.11

DeaKids

18:15 – Trolls: la festa continua! Dov’è la festa? / Nella foresta

18:45 – Trolls: la festa continua! Festa rovinata

19:10 – Robin Hood alla conquista di Sherwood Uno scherzo di troppo

19:25 – Robin Hood alla conquista di Sherwood Damigella in pericolo

19:35 – Mako Mermaids – Vita da tritone Il canto della sirena

20:05 – Mako Mermaids – Vita da tritone Zac torna a Mako

20:35 – Maggie & Bianca Fashion Friends Sorprendere di gusto!

20:50 – Maggie & Bianca Fashion Friends Non aprite quel pacco!

Super

18:15 – Spyders

18:40 – Spyders

19:05 – Danger Force

19:30 – Cavaliere per caso

20:00 – Cavaliere per caso

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.8

19:20 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.1

20:15 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.7

21:10 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.10

22:05 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.4

23:00 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.3

23:55 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.6

00:45 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.2

Rai Storia

18:30 – Maxi. Il grande processo alla mafia

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Viva la Storia

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Iconologie quotidiane

20:35 – Passato e presente

21:10 – Cronache dall’impero

21:40 – Cronache dal Rinascimento

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 6′ Stagione Ep.4

19:20 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.21

20:15 – Vintage Garage 3′ Stagione Ep.9

21:15 – Vintage Garage 3′ Stagione Ep.10

22:15 – Davide Cironi presenta: le regine – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

23:15 – Auto Biography: Racing Legends 1′ Stagione Ep.1

00:10 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.10

01:05 – Affari a quattro ruote 6′ Stagione Ep.2

DMAX

18:35 – I pionieri dell’oro 5′ Stagione Ep.18

19:30 – Nudi e crudi 3′ Stagione Ep.5

20:30 – Nudi e crudi 3′ Stagione Ep.6

21:25 – Lupi di mare 7′ Stagione Ep.13

22:20 – Lupi di mare – 1^TV 7′ Stagione Ep.14

23:15 – WWE Raw Ep. 54

01:15 – La città fantasma 1′ Stagione Ep.4

02:05 – La città fantasma 1′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:00 – CONCORDE – PROGETTANDO UN SOGNO

19:00 – MEGA DISASTRI I – UNA BOMBA DI GHIACCIO

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVII – TERRORE IN EGITTO

21:15 – LA STORIA PROIBITA IV – IL BOIA DI HITLER

22:15 – LA STORIA PROIBITA III – HITLER: MORTO O SOPRAVVISSUTO?

23:15 – LA TERRA DOPO L’UOMO I – IL DESTINO DI UNA NAZIONE

00:15 – LA TERRA DOPO L’UOMO I – LA FINE DEI METALLI

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVII – UN SEGRETO MORTALE

RealTime

18:25 – Cortesie per gli ospiti Eleonora e Teresa vs. Francesca e Rita

19:25 – Cortesie per gli ospiti Simona e Cristiana vs. Isabella e Margherita

20:25 – D’amore e d’accordo Ep. 6 Prima TV

21:25 – Vite al limite Janine

23:10 – Vite al limite Cillas

00:55 – Vite al limite Mercedes

02:40 – Vite al limite Angie J

04:25 – Matrimonio a prima vista Ep. 1

Rai Scuola

18:05 – Battute

18:15 – Battute

18:30 – English Up BAMBINI.

18:40 – The Italian Dream Studying Art Music a

18:55 – La nascita dei Continenti

19:55 – Battute

20:00 – Digital World

20:20 – Battute

LaF

18:00 – RED – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.11

18:30 – RED – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.12

19:05 – RED – L’ecologista vagabondo 1′ Stagione Ep.6

20:10 – Red – Torno a vivere in Italia 1′ Stagione Ep.6

20:40 – Lettori – I libri di una vita 1′ Stagione Ep.10

21:10 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.5

21:40 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.6

22:10 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.7

Discovery Channel

18:10 – Ai confini della civiltà Grandi cambiamenti

19:05 – Ai confini della civiltà Sangue, sudore e birre

20:00 – Ai confini della civiltà Momenti di paura

21:00 – Squali alieni: primo contatto Prima TV

21:55 – Tyson vs. Shark

22:50 – Il serial killer dell’oceano: inarrestabile

23:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 1

00:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 1

Sky Uno

18:45 – MasterChef USA Ep. 15

19:35 – MasterChef USA Ep. 16

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 16

21:15 – Italia’s Got Talent Audizioni

23:15 – Un sogno in affitto Taormina

00:15 – Case da milionari San Francisco Ep. 2

01:10 – La seconda casa non si scorda mai Circeo selvaggio

02:10 – La seconda casa non si scorda mai Tuscia, via dalla Pazza Folla

Sky Cinema 1

19:10 – Film

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – Ritorno al crimine

23:05 – Ritorno al crimine

00:55 – Wonder Woman 1984

03:30 – Attacco al potere – Olympus Has Fallen

05:30 – Nella morsa del ragno

SKY Cinema Family

18:00 – Fight Girl – Il riscatto di Bo

19:30 – Spy Kids

21:00 – I rubacchiotti

22:35 – Mimzy – Il segreto dell’universo

00:15 – Z La formica

01:40 – Quella peste di Sophie

03:30 – C’era una volta il Principe Azzurro

05:00 – Trolls World Tour

Sky Cinema Romance

19:20 – Il quiz dell’amore

21:00 – Che cosa aspettarsi quando si aspetta

22:55 – Il matrimonio del mio migliore amico

00:45 – Made in Italy

02:30 – Non ti presento i miei

04:15 – Florence

Sky Cinema Collection

18:45 – L’ultimo Samurai

21:15 – Cuori ribelli

23:40 – Mission: Impossible

01:35 – Rain Man – L’uomo della pioggia

03:50 – Mission: Impossible III

05:55 – Jack Reacher – Punto di non ritorno

Sky Cinema Action

19:05 – Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

21:00 – From Paris with Love

22:40 – Jade Warrior

00:30 – Batman – Il ritorno

02:40 – La prima missione

04:15 – Now You See Me – I maghi del crimine

Fox

18:05 – I Griffin Il ruggito di Peter

18:30 – I Simpson Da Tokyo con orrore

18:55 – I Simpson La paura fa novanta XII

19:20 – I Simpson Genitori sotto accusa

19:45 – The Big Bang Theory La turbolenza di Tam

20:10 – The Big Bang Theory La collisione al planetario

20:35 – The Big Bang Theory L’imitazione perturbativa

21:00 – 911 Vicini di casa

Premium Cinema

19:30 – Libera uscita

21:15 – Sucker Punch

23:04 – GUARDIANS – IL RISVEGLIO DEI GUARDIANI

00:32 – Dark Shadows

02:23 – Garfield il supergatto

03:37 – The Darkness

Premium Action

18:47 – GOTHAM II – STANOTTE E’ LA NOTTE

19:35 – ARROW VIII – GREEN ARROW E LE CANARY

20:24 – MR. ROBOT IV – SPARITI

21:15 – BLOOD DRIVE – CREPUSCOLO A STEEL CITY

22:03 – BLOOD DRIVE – KARMA

22:52 – THE 100 VII – UNA SPECIE DI RITORNO A CASA

23:41 – GOTHAM II – STANOTTE E’ LA NOTTE

00:29 – ARROW VIII – GREEN ARROW E LE CANARY

Mya

18:42 – BOB HEARTS ABISHOLA I – UN GROSSO BARILE BIANCO

19:07 – BOB HEARTS ABISHOLA I – MOGLIE CALZINO!

19:33 – HART OF DIXIE I – IL GRANDE GIORNO

20:24 – CLAWS III – I LOVESTONE

21:15 – MANIFEST III – MAYDAY – II PARTE – 1aTV

22:04 – LEGACIES III – UN GIORNO CAPIRAI

22:55 – HART OF DIXIE I – IL GRANDE GIORNO

23:45 – PRETTY LITTLE LIARS VI – CERCHIO DI FUOCO