Su Rai Uno Costanza, su Canale 5 Guinness-Lo show dei ricordi. Guida ai programmi Tv della serata del 13 aprile 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 13 aprile 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Shut in. La psichiatra infantile Mary Portman vive in una villa isolata con il figliastro, in stato vegetativo dopo un incidente. In coincidenza con la misteriosa sparizione di uno dei suoi piccoli pazienti, la donna inizia ad avvertire una strana presenza nella casa. Su Rai Movie dalle 21.10 Lawrence d’Arabia. Durante la Prima Guerra Mondiale, l’Inghilterra cerca di estendere la sua influenza in Arabia e in Egitto. Il tenente dell’esercito britannico Thomas Edward Lawrence è incaricato di fomentare la rivolta dei beduini contro l’impero ottomano. Dopo l’epica conquista di Aqaba e la disillusione politica verso il suo paese, però la sua missione diventa quella di costruire una nazione araba indipendente. Su Sky Cinema dalle 21.15 Gangster Squad. Los Angeles 1949, la città è nelle mani del crimine. Il boss mafioso Mickey Cohen è diventato la figura più potente del mondo della malavita californiana ed intende espandere il proprio impero.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.30 Costanza. Costanza e Diana cercano indizi su Biancofiore. Melchiorre le manda in Francia, ma Diana è costretta a fermarsi per la gravidanza. Marco presenta Flora a Federica, scatenando la gelosia di Costanza. Federica. Su Rai Due dalle 21.20 NCIS. N.C.I.S. La squadra smaschera un tentato rapimento ai danni di un noto appaltatore dell’industria della Difesa. Il vero obiettivo dei rapitori era sua moglie, una donna arrogante a cui Knight viene costretta a fare da scorta

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Presadiretta. Sull’industria tedesca incombe il rischio recessione. Acciaierie, cantieri e fabbriche d’auto affrontano licenziamenti, scioperi, chiusure e delocalizzazioni. Un impatto pesante anche in Italia, in particolare nel bresciano, da sempre legato all’economia tedesca e spesso definito il diciassettesimo Land. Sullo sfondo, l’avanzata cinese: l’industria automobilistica della Cina, leader nel settore elettrico, guida oggi joint venture e acquisizioni in Europa. Intanto, in Italia, lo stabilimento Stellantis di Termoli si svuota. Eppure, le risorse per sostenere l’economia ci sarebbero, se anche le multinazionali pagassero le tasse, come dimostra l’Irlanda, dove la fiscalità è più favorevole, lì hanno sede oltre 1.800 multinazionali, in gran parte americane. Ospite in studio per analizzare la crisi e le nuove sfide industriali Emiliano Brancaccio, docente di Economia politica all’Università Federico II di Napoli.

Su Italia 1 dalle 21.13 Le Iene. Veronica Gentili conduce con Max Angioni lo storico programma di attualita’ con nuove interviste dissacranti ed inchieste di cronaca affidate agli inviati. Su Rete 4 dalle 21.18 Zona bianca. Programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Su Nove dalle 20 Che tempo che fa.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.28 Guinness – Lo show dei record. Lo show piu’ spettacolare della tv, diventato un classico per tutta la famiglia, condotto da Gerry Scotti. Personaggi di ogni eta’ e provenienza sfidano i limiti da record!