Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 13 luglio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 L’intruso. Scott e Annie, giovane coppia di sposi, comprano la casa dei loro sogni nella Napa Valley, ma scoprono presto che il venditore, dopo una rapida conclusione dell’affare, non ha nessuna intenzione di andarsene. Su Rai Movie dalle 21.10 Appena un minuto. La tragicomica storia di Claudio, un cinquantenne che nella vita fa l’agente immobiliare, ma senza successo. Come se non bastasse, la moglie lo lascia per un muscoloso maestro di zumba e anche il rapporto con i figli non è dei migliori. Su Sky Cinema dalle 21.15 The experiment. Travis, un disoccupato, partecipa ad un esperimento sociale in cui i partecipanti devono assumere l’identità di detenuti e guardie carcerarie. In breve tempo i prigionieri si trovano in balia dei loro custodi. Su Iris dalle 21 Bòade Runner – The final cut. In un futuro prossimo venturo un investigatore ha il compito di eliminare un gruppo di androidi assassini in fuga dal loro artefice, ma nel corso della propria ricerca viene a conoscenza di una verità terrificante.

TELEFILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Departure. Kendra e l’agente Hunter trovano le prove di una cospirazione più ampia del previsto. Un confronto lascia Kendra scossa. Su Canale 5 dalle 21.34 L’ora – inchiostro contro piombo. Palermo, anni ’50. “L’incidente” dei binari ha scosso tutta la redazione, che reagisce indagando a fondo su questa morte, e proprio durante un sopralluogo a Corleone assiste ad una vera e propria esecuzione. Su Italia 1 dalle 21.23 Chigago Fire. Mouch riceve la Medaglia al Valore dei Vigili del Fuoco. Severide chiede a Stella di sposarlo e Casey dichiara i suoi sentimenti a Brett.

INTRATTENIMENTO

Su Tv 8 alle 21.30 torna Chi vuol sposare mia mamma? Caterina Balivo conduce il rivoluzionario dating show di Tv8 in cui mamme single alla ricerca di un nuovo amore incontrano un gruppo di pretendenti, sempre sotto l’occhio vigile dei figli.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 “Chi l’ha visto?”. Torna Speciale Chi l’ha visto? per continuare ad interrogarci sulla follia umana che porta un padre a strappare la madre ai suoi figli che ci raccontano la loro disperazione, ad indagare sulla misteriosa scomparsa di una donna dalla sua casa senza lasciare tracce, ma parlano anche gli studenti di Federico Caffè, l’economista uscito dalla sua casa romana e scomparso nel nulla. E ancora Sestina: era in casa con il suo fidanzato, è caduta giù dalle scale e dopo poco è morta. Era una giovane donna che inseguiva il sogno di diventare parrucchiera. Lui, Andrea, è stato assolto dall’accusa di omicidio e anche di omissione di soccorso ed è tornato libero dopo due anni e molto altro ancora.

DOCUMENTARI

Su Rai Uno dalle 21.25 Superquark. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo.

Guida tv di mercoledì 13 luglio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechete’

21:25 – Super – Quark

23:40 – Tg1 Sera

23:45 – Super – Quark Natura

00:55 – Rai – News24

01:30 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

19:40 – Blue Bloods

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Viaggio in Italia

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Speciale Chi l’ha visto?

23:20 – Tg3 Linea Notte Estate

23:50 – Meteo 3

Rai 4

18:10 – Il Commissario Rex 8

19:00 – Il Commissario Rex 8

19:50 – Criminal Minds 9

20:35 – Criminal Minds 9

21:20 – Departure 2

22:05 – Departure 2

22:50 – Freaks

00:40 – The strain 4

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LA STRADA DEL SILENZIO – SENZA TRACCIA – 1aTV

Italia 1

18:19 – CORNETTO BATTITI LIVE SUMMER MATCH

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – TERRENO DI CACCIA

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – PER UN’AMICA

21:21 – CHICAGO FIRE – UN TURNO DIFFICILISSIMO – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:24 – SUPERGIRL IV – EVE CONTRO EVE

19:22 – CHICAGO MED III – GENITORI

20:13 – THE BIG BANG THEORY IV – L’ECCITAZIONE DEI 21 SECONDI

20:36 – THE BIG BANG THEORY IV – LA COMPLESSITA’ DEL FIDANZATO

21:04 – AUTOBAHN – FUORI CONTROLLO – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – AUTOBAHN – FUORI CONTROLLO – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 158 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – CONTROCORRENTE PRIMA SERATA

00:37 – LA VITA SCANDALOSA DI LADY W – 1 PARTE

01:08 – TGCOM

Cine 34

19:14 – A CENA CON… – VACANZE IN AMERICA

21:00 – MATRIMONIO ALLE BAHAMAS – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – MATRIMONIO ALLE BAHAMAS – 2 PARTE

23:03 – LA RAGAZZA DALLA PELLE DI LUNA

00:52 – VIUUULENTEMENTE… MIA

02:48 – QUELLA PROVINCIA MALIZIOSA

Rai Movie

19:20 – Sballato, gasato, completamente fuso

21:10 – Appena un minuto

22:50 – Speciale Movie Mag – Cine’, il cinema che verra’

23:15 – Tutte lo vogliono

00:50 – Miss Sloane – Giochi di potere

02:55 – Forza maggiore

05:00 – La guerra dei Roses

TWENTYSEVEN

18:25 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – UN CARO RICORDO – II PARTE

19:17 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – IL CAMPEGGIO

20:12 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – UN SOGNO IN FRANTUMI

21:11 – CATTIVI VICINI 2 – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – CATTIVI VICINI 2 – 2 PARTE

23:10 – LOVE ACTUALLY-L’AMORE DAVVERO – 1 PARTE

Iris

19:15 – HAZZARD V – 13 GIUGNO 1862

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – UN RANGER E’ PER SEMPRE

21:00 – BLADE RUNNER

22:53 – FIREWALL – ACCESSO NEGATO

00:59 – BEING FLYNN

02:36 – CIAKNEWS

02:40 – EFFETTI COLLATERALI

04:27 – TERNOSECCO

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

20:30 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 10

21:30 – Chi vuole sposare mia mamma? Ep. 7 Prima TV

22:30 – Chi vuole sposare mia mamma? Ep. 8 Prima TV

23:30 – Quattro matrimoni Ep. 7

00:30 – Quattro matrimoni Ep. 8

01:30 – Indiavolato

03:15 – Lady Killer Ep. 22

Italia 2

18:00 – DRAGON BALL SUPER – HIT, COLUI CHE NON SBAGLIA UN COLPO

18:30 – DRAGON BALL SUPER – IL CONTRATTACCO DI GOKU

19:00 – MOM – DI NUOVO INSIEME

19:25 – MOM – L’INCIDENTE DI ADAM

19:55 – MOM – LE VALUTAZIONI

20:20 – MOM – PER COLPA TUA

20:45 – MOM – AMORE TANTRICO

21:15 – MY HERO ACADEMIA – ALL’AGENZIA DI ENDEAVOR

La 5

19:35 – UOMINI E DONNE

21:10 – 10 REGOLE PER FARE INNAMORARE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – 10 REGOLE PER FARE INNAMORARE – 2 PARTE

23:15 – TUTTO L’AMORE DEL MONDO – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:52 – METEO.IT

NOVE

18:15 – Crimini in diretta 3′ Stagione Ep.2

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.18

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 5′ Stagione Ep.48

21:25 – Il cacciatore di teglie

23:35 – Il contadino cerca moglie 1′ Stagione Ep.4

01:35 – Border Security: niente da dichiarare 1′ Stagione Ep.3

02:35 – Border Security: niente da dichiarare 1′ Stagione Ep.4

03:30 – Border Security: niente da dichiarare 1′ Stagione Ep.5

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Jeff e Callie

19:15 – Affari al buio Ninnoli per signora

19:45 – Affari al buio Ep. 5

20:15 – Affari di famiglia Chumlee a dieta

20:45 – Affari di famiglia La scultura di Dalí

21:15 – Absolute Zero

23:15 – Io sono mia

01:15 – La novizia

La7

18:15 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Atlantide Album – J.F.K. REVISITED TUTTA LA VERITA’ SUL COMPLOTTO

01:10 – TG LA7 Notte

01:20 – In Onda (r)

02:00 – LIKE Tutto ciò che piace

03:00 – L’Aria che Tira Estate (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Ghost Wisperer – Presenze

20:10 – La cucina di Sonia

21:20 – Secretary

23:30 – Schegge di paura

01:50 – Urban Scouters

02:20 – La mala educaxxxion

03:45 – I menù di Benedetta

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.3

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Monferrato 3′ Stagione Ep.20

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ep. 4 4′ Stagione Ep.4

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.11

22:00 – Eccellenze di Sicilia – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

23:00 – Eccellenze di Sicilia 1′ Stagione Ep.2

00:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.3

01:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.11

TOP CRIME

18:27 – THE CLOSER VII – QUESTIONI DI PARENTELA

19:21 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – STUPRATORE SERIALE

20:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – ISTINTO MATERNO

21:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – IL GIORNO PIU’ BELLO

22:04 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – UNA BRAVA RAGAZZA

22:59 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – UNA CASA PER NOAH

23:53 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – RAGAZZE SCOMPARSE

00:46 – HARROW I – PIA MATER

GIALLO TV

18:10 – Unforgettable 3′ Stagione Ep.1

19:10 – L’ispettore Barnaby 21′ Stagione Ep.4

21:10 – I misteri di Brokenwood 6′ Stagione Ep.2

23:10 – L’ispettore Barnaby 21′ Stagione Ep.1

01:10 – Tandem 3′ Stagione Ep.9

02:15 – Tandem 3′ Stagione Ep.10

03:15 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.5

04:10 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.6

Rai 5

18:05 – Lezioni Americane

18:30 – Lezioni Americane

18:55 – Save the date

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art night

20:20 – Art rider

21:15 – Opera: La fanciulla del West

23:40 – Classic Albums

Rai Premium

19:20 – Nero a meta’ 2

21:20 – Dolci e delitti – Un doppio mistero per Hannah

22:50 – Vite in fuga

00:50 – Caccia al re: La Narcotici

02:30 – Zoom

02:55 – The Resident 3

03:40 – The Resident 3

04:20 – The Resident 3

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 2 – PALERMO OGGI

21:15 – RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE

00:31 – MAURIZIO COSTANZO SHOW – LA STORIA

01:35 – AVANTI UN ALTRO

02:32 – TGCOM24

02:34 – COLPO GROSSO

03:06 – COLPO GROSSO

03:39 – COLPO GROSSO

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

19:32 – IN CAMMINO ESTATE

19:59 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:50 – Prega con noi

21:40 – QUESTA E’ VITA

23:50 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Portami Con Te

19:00 – Portami Con Te

19:30 – Fuori Dai Fornelli

20:00 – Sol De Batey

20:30 – Sol De Batey

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – Il Massimo In Cucina

ALMA TV

18:00 – Wild Places

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – Emozioni Dal Mondo

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Chef In Campo

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Geordie Shore

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – TACKLE

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL MERCATO DI 7GOLD

23:00 – B-LAB

23:30 – BOCCA DA FUOCO

TeleReporter

20:15 – TG METEO

20:30 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU

21:00 – SEI CENTRO

21:30 – LINEA ROSSA SOLITUDINE

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2015 – BERNARDINI DE PACE

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – TELEVENDITE TG METEO

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU VACANZE A KM0

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – GRILLI E GRILL

22:30 – SEI CENTRO

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:15 – Carter – Harley testimone di nozze Stagione 2, episodio 8

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Il Rompiscatole Home edition presenta Fabrizio Casati

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Cash Suisse

La2

20:10 – Svizzeri a Milano di Nicoletta Gemnetti

20:35 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

20:55 – Calcio femminile: Europei 2022 – Olanda – Portogallo

22:55 – Il fuggitivo

00:55 – Calcio femminile: Europei 2022 – Svezia – Svizzera (R)

02:35 – Repliche Informazione

05:45 – Albachiara – Il Risveglio con Rete Uno

Rai Sport +HD

20:00 – Tour de France Tour di Sera

20:50 – Calcio: Europei Femminili

23:00 – Corsa in Montagna

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Tour de France Tour di Notte

02:15 – Perle di Sport

Rai Sport

20:00 – Tour de France Tour di Sera

20:50 – Calcio: Europei Femminili

23:00 – Corsa in Montagna

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Tour de France Tour di Notte

02:15 – Perle di Sport

SuperTennis

18:45 – Colpo da campione Il dritto di Jasmine Paolini

19:00 – LIVE ATP 250 Newport

20:45 – Supertennis TG

21:00 – WTA 250 Budapest (differita)

23:00 – Magazine ATP

23:30 – WTA 250 Losanna (differita)

01:00 – WTA 250 Budapest (replica)

03:00 – ATP 250 Bastad (replica)

Euro Sport

19:00 – Magazine Unlock the Power of Sport

19:30 – Automobilismo Porsche Supercup Austria (Gara)

20:00 – Rally Extreme E Sardegna (Sintesi)

20:55 – Informazione Flash News

21:05 – Ciclismo Tour de France Albertville – Col du Granon Serre Chevalier. 152 km (11a tappa)

22:55 – Informazione Flash News

23:00 – Automobilismo Porsche Supercup Austria (Gara)

00:00 – Ciclismo Tour de France Albertville – Col du Granon Serre Chevalier. 152 km (11a tappa)

SportItalia

18:00 – Tanto Guido quanto Vale

18:30 – Si Live 24 (diretta)

19:00 – Calcio Today (diretta)

21:00 – S4 Talk Sport Outdoor

22:00 – Mondo Crociera

22:30 – Si Motori

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

Rai Gulp

18:10 – Robin Hood

18:20 – Robin Hood

18:35 – Marvel Spider-Man

19:00 – Grani di pepe

19:30 – Sydney to the Max

20:00 – Buck

20:15 – Jamie Johnson

20:40 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – Diario delle vacanze #inmontagna

18:10 – Nina & Olga

18:15 – Nina & Olga

18:25 – Masha e Orso

18:30 – Masha e Orso

18:40 – Le Canzoni di Masha

18:45 – 44 Gatti

18:55 – 44 Gatti

Boing

18:00 – Steven Universe Story

18:45 – Steven Universe Story

19:30 – Steven Universe Story

19:50 – Estate con Craig

20:25 – Estate con Craig

20:50 – 100 cose da fare prima del liceo new

21:55 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super

Cartoonito

18:15 – Buon Compleanno Paw Patrol – Stunt

18:45 – Buon Compleanno Paw Patrol – Stunt

19:15 – Blaze e le Megamacchine – rilancio eps S3

19:45 – Blaze e le Megamacchine – rilancio eps S3

19:25 – Blaze e le Megamacchine

19:55 – Meteo – Heroes

20:15 – Meteo – Heroes

20:30 – Tom & Jerry in New York – Nuova serie in Prima TV Free

Frisbee

18:00 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.1

18:30 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.13

18:40 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.14

18:50 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.15

19:05 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.2

19:30 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.3

19:55 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.4

20:25 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.5

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.15

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.16

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.17

18:40 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.40

18:50 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.41

19:00 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.42

19:15 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.43

19:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.44

DeaKids

18:20 – Il Barbiere pasticciere Una nuova acconciatura

18:45 – Tara Duncan La pianta di camalea

19:00 – Tara Duncan L’allevamento di spatchoon

19:10 – Tara Duncan Fafnir

19:25 – One Wish Blackout

19:35 – One Wish Quadri e maglioni

19:50 – Marta & Eva Ep. 16

20:15 – Marta & Eva Ep. 17

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Super House CAMERA DA LETTO

18:45 – Danger Force

19:05 – Danger Force

19:30 – Danger Force

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Donne in affari 3′ Stagione Ep.7

19:20 – Donne in affari 3′ Stagione Ep.8

20:15 – Donne in affari 3′ Stagione Ep.9

21:10 – Come ti vendo casa 2′ Stagione Ep.10

22:05 – Come ti vendo casa – 1^TV 2′ Stagione Ep.12

23:00 – Come ti vendo casa 2′ Stagione Ep.11

23:55 – Come ti vendo casa 2′ Stagione Ep.9

00:50 – Sogni in costruzione 1′ Stagione Ep.7

Rai Storia

18:30 – Inferno nei mari

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Infinito Hack

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco

20:35 – Passato e presente

21:10 – Maria Antonietta – La storia vera

22:40 – L’Italia della Repubblica

Rai Scuola

18:05 – Gli Speciali di Rai Scuola

18:30 – Un romanzo, tante storie

19:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:10 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:15 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:25 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:30 – Professione Futuro

19:55 – Digital World

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.25

19:15 – Affari a quattro ruote 6′ Stagione Ep.7

20:15 – Vintage Garage 4′ Stagione Ep.1

21:15 – Vintage Garage 4′ Stagione Ep.2

22:15 – Texas Metal – 1^TV 5′ Stagione Ep.6

23:15 – Texas Metal 5′ Stagione Ep.5

00:15 – Restauri a quattro ruote 3′ Stagione Ep.6

01:10 – Restauri a quattro ruote 2′ Stagione Ep.12

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch 1′ Stagione Ep.3

21:25 – Life Below Zero: Canada 1′ Stagione Ep.4

22:20 – Life Below Zero: Canada – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

23:15 – Questo strano mondo con Marco Berry 2′ Stagione Ep.3

00:10 – Mountain Monsters – 1^TV 6′ Stagione Ep.5

01:05 – Mountain Monsters 6′ Stagione Ep.4

02:00 – Mountain Monsters 1′ Stagione Ep.4

02:55 – Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto 2′ Stagione Ep.10

Focus TV

18:00 – MEGACOSTRUZIONI V

19:00 – TESORI NASCOSTI I

20:15 – STRANEZZE DI QUESTO MONDO I – CUPOLE DI NEBBIA E ONDE QUADRATE

21:15 – LA CLINICA DEI GRANDI ANIMALI – SCIMPANZE’

22:15 – MONDI ESTREMI – LA VITA ALLA PROVA – DAL CALDO AL FREDDO

23:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XXI – CONSEGNA LETALE

00:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XXI – DECOLLO LETALE

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIX – SCOPERTE SCIOCCANTI

RealTime

18:45 – Primo appuntamento Ep. 14

20:05 – Primo appuntamento Ep. 15

21:20 – Io, tu e mamma Chi è quella ragazza? Prima TV

22:20 – Io, tu e mamma La scelta di mamma Prima TV

23:20 – Sex Tape Italia Ep. 2 Prima TV

00:35 – Sex ER: tutta colpa del sesso Contrattempo

01:30 – Sex ER: tutta colpa del sesso Problemi a letto

02:25 – Sex ER: tutta colpa del sesso Pole position

LaF

18:00 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.8

18:30 – RED – Il gusto di viaggiare in Tunisia 2′ Stagione Ep.1

19:35 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.8

20:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.9

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.5

21:10 – Dicktatorship – Fallo e basta!

22:55 – Barenboim a Milano

23:55 – Deproducers – Musica per conferenze spaziali

Discovery Channel

18:10 – Deadliest Catch Ora o mai più

19:05 – Deadliest Catch Guerra Fredda

21:00 – Moonshiners: la sfida Un sorso cremoso Prima TV

21:55 – La febbre dell’oro: SOS miniere Per amore dell’oro Prima TV

22:50 – La febbre dell’oro: miniere perdute Il ghiacciaio d’oro Prima TV

23:50 – Chi cerca trova Ep. 1

00:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 7

01:45 – Una famiglia fuori dal mondo: speciale L’eredità di Billy Brown

Sky Uno

18:00 – Quattro matrimoni Ep. 6

19:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Etruria

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Catania

21:15 – Cucine da incubo Da Mario – Calabria

22:25 – Un sogno in affitto Sanremo

23:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Roma

00:35 – Pechino Express – La rotta dei sultani Giordania

02:35 – MasterChef Italia Ep. 8

Sky Cinema 1

18:55 – Moonfall

21:15 – The Experiment (2010)

22:55 – L’uomo nel buio – Man in the Dark

00:40 – Il cavaliere oscuro

03:15 – Alex Cross – La memoria del killer

05:00 – Compromessi sposi

SKY Cinema Family

19:25 – Il principe e il povero

21:00 – Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse

23:00 – Bailey – Il cane più ricco del mondo

00:40 – Nut Job – Tutto molto divertente

02:15 – Tommy la mummia e lo Scarabeo d’oro

03:35 – Mike sulla Luna

05:15 – Roald & Beatrix – Un incontro magico

Sky Cinema Romance

18:55 – Un’ottima annata – A Good Year

21:00 – Dear John

22:55 – Ghost – Fantasma

01:05 – La La Land

03:15 – Orgoglio e pregiudizio

05:20 – Mickey occhi blu

Sky Cinema Collection

19:15 – Spider-Man: Un nuovo universo

21:15 – Spider-Man: Homecoming

23:35 – Spider-Man: Far from Home

01:45 – Spider-Man

03:45 – Spider-Man 2

05:55 – Questo o quello – Speciale

Sky Cinema Action

19:15 – Vault

21:00 – Il fuggitivo

23:15 – Blade Runner

01:15 – Il corvo – The Crow

03:00 – Il duro del Road House

04:55 – Quella sporca dozzina

Fox

18:05 – I Griffin Armonie musicali

18:30 – I Simpson La paura fa novanta XXII

18:55 – I Simpson Rimpiazzabile te

19:20 – I Simpson Quando la moglie è in cucina

19:45 – I Simpson La miglior guerra è la non guerra

20:10 – I Simpson Boe babysitter

20:35 – I Simpson Le forti braccia della mamma

21:00 – This Is Us Il treno

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

