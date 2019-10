Su Rai 2 Che tempo che fa; su Rai 3 Il Borgo dei Borghi; Canale 5 Live non è la D’Urso. Programmi in tv nella serata di domenica 13 ottobre

Al centro della programmazione tv di domenica 13 ottobre ci sono intrattenimento e film. Dalle ore 21.05 su Rai Due Che tempo che fa. I tre figli di Daphne Caruana Galizia, la giornalista d’inchiesta maltese uccisa da un’autobomba il 16 ottobre 2017, ospiti insieme a Roberto Saviano . Matthew, Andrew e Paul raccontano a Fabio Fazio la storia e le inchieste della madre, raccolte nel libro “Dì la verità anche se la tua voce trema”. L’opera, la prima della collana Munizioni curata da Saviano e nata come “baluardo a difesa delle pagine di chi scrivendo è perseguitato e scrivendo è morto”, uscirà mercoledì 16 ottobre, a 2 anni esatti dalla morte di Daphne. Per la prima volta vengono raccolti gli scritti e i reportage di Daphne Caruana Galizia che per oltre 30 anni ha denunciato casi di corruzione, riciclaggio, truffa in cui erano coinvolti esponenti del governo di Malta, diventando così una sorta di suo testamento. Voce simbolo della libertà di espressione, di passione per la verità e di tenace denuncia contro il potere, Daphne aveva iniziato a scrivere sul Times of Malta nel 1990 per poi collaborare sul Malta Independent e aprire nel 2008 il seguitissimo blog Running Commentary. Per il suo omicidio sono stati arrestati come esecutori materiali tre uomini. Alle 21.29 su Canale 5 Live non è la D’Urso.

Su Rai Tre, dalle 21.30 continua la sfida tra i Borghi più belli d’Italia. In questa puntata del Borgo dei Borghi il viaggio di Camila Raznovich prosegue nelle Marche. Con lei partiamo per San Ginesio, in provincia di Macerata, luogo di incredibili bellezze nonostante sia stata colpita dal terremoto: qui andiamo alla scoperta dei capolavori ancora non disponibili al pubblico. A Tolentino incontriamo Saverio Marconi e la Compagnia della Rancia, una delle più famose compagnie teatrali in Italia. Proseguiamo, poi, fino a San Claudio al Chienti, dove sorge una splendida Abbazia dalla storia leggendaria. Ospite della puntata la campionessa olimpica, ex schermitrice, Valentina Vezzali che è nata a Jesi, in provincia di Ancona.

Passiamo ai film. Su Rai Uno alle 21.25 presenta Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Una giovane giornalista, Donata Miulli, si presenta ad Imma affermando di essere in possesso di informazioni scottanti su l candidato alla Presidenza della regione Basilicata, l’onorevole Lombardi, di cui è anche stata amante. Imma la ascolta e la invita a tornare con le prove. Ma quando qualche giorno dopo Donata viene trovata morta, Imma ripensa con angoscia a quell’incon tro e decide di indagare non credendo si tratti di un suicidio come a prima vista sembrerebbe.

Su Rai 4 dalle 21.20 il thriller Elle. Michèle è a capo di una compagnia di videogiochi; una sera però viene aggredita e violentata nella sua casa da uno sconosciuto con il passamontagna. Decisa a non sporgere denuncia, inizia un’ossessiva indagine per scoprire l’identità del suo aggressore. Su Rai Movie dalle 21.10 la commedia Qualcosa è cambiato. New York City, anni ’90. Melvin, scrittore misantropo, finisce in viaggio con una cameriera e un vicino di casa. Riuscirà a trovare l’amore? Oscar 1998 a Jack Nicholson e Helen Hunt.

Su Italia 1 Fast & Furious 8. Ottavo capitolo della saga ad altissima velocita’ con la presenza di Vin Diesel senza Paul Walker. Una misteriosa donna cerca di riportare sulla cattiva strada. Su Rete 4 dalle 21.24 un film di guerra con Nicholas Cage. La vera storia della USS Indianapolis, un incrociatore a cui durante la II Guerra Mondiale viene affidata una missione top secret.