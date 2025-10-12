“Blanca” su Rai 1, “Grande Fratello” su Canale 5, “Vi presento Joe Black” su Sky Cinema Uno. Guida ai programmi Tv della serata del 13 ottobre 2025

La serata televisiva di lunedì 13 ottobre 2025 si apre con alcuni appuntamenti imperdibili. Su Rai 1 torna la fiction Blanca 3 con un nuovo episodio ricco di tensione, mentre Canale 5 propone Grande Fratello. Gli appassionati di talent potranno seguire X Factor su Sky Uno, mentre il cinema offre titoli di grande richiamo come Ghostbusters: Minaccia glaciale su Sky Cinema Uno, Vi presento Joe Black su Sky Cinema Romance e Interstellar su Sky Cinema Collection. Per chi cerca informazione e dibattito, ci sono Lo spaesato su Rai 2, Lo Stato delle Cose su Rai 3 e Quarta Repubblica su Rete 4. Infine, il calcio di Serie C e le qualificazioni mondiali completano una programmazione ricca e variegata. Questa nel dettaglio il quadro con i principali programmi suddivisi per genere.

Fiction e serie TV

Su Rai 1 torna Blanca 3 con l’episodio “Il delfino”, in cui la detective non vedente Blanca Ferrando indaga sul misterioso incidente di un giovane tirocinante del Centro Recupero Animali Marini. Italia 1 offre una serata crime con NCIS e NCIS: Origins, mentre La7d trasmette Balene – Amiche per sempre, serie drammatica che racconta la storia di tre donne unite da un segreto.

Talk show e attualità

Rai 2 propone Lo spaesato, talk show che riflette sull’Italia contemporanea con ospiti dal mondo della cultura e della politica. Rai 3 trasmette Lo Stato delle Cose, inchiesta giornalistica su lavoro giovanile, transizione energetica e crisi sociale. Rete 4 ospita Fuori dal coro, con Mario Giordano che affronta i temi della settimana con il suo stile diretto. Rai 1 apre la serata con Cinque Minuti di Bruno Vespa e il game show Affari tuoi condotto da Amadeus.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con opinionisti e ospiti in studio. La serata si preannuncia ricca di sorprese, nomination e confronti tra i concorrenti nella casa più spiata d’Italia. Il programma sostituisce la fiction precedentemente indicata e rappresenta uno degli appuntamenti più seguiti del lunedì sera.

Film

Rai 3 propone The Mauritanian, dramma giudiziario tratto da una storia vera con Jodie Foster, che racconta la battaglia legale di Mohamedou Ould Slahi, detenuto a Guantanamo. Cine34 manda in onda The Astronaut’s Wife, thriller psicologico con Johnny Depp e Charlize Theron, in cui una donna sospetta che il marito sia cambiato dopo una missione spaziale. TV8 trasmette La notte nel cuore, soap romantica ambientata tra le colline toscane.

Su Sky Cinema Uno va in onda Ghostbusters: Minaccia glaciale, nuova avventura della saga tra azione e paranormale, seguita da Mr. Morfina, commedia nera sul mondo farmaceutico. Sky Cinema Family propone Spirit – Il ribelle e Shrek, mentre Sky Cinema Romance punta su Vi presento Joe Black, storia d’amore e riflessione sulla vita con Brad Pitt e Anthony Hopkins. Sky Cinema Collection celebra Christopher Nolan con Interstellar, mentre Sky Cinema Action propone Fast & Furious 9 e Wanted – Scegli il tuo destino.

Intrattenimento e cucina

Su Sky Uno la serata è dedicata al food e all’intrattenimento. Alle 21:30 va in onda Bollicine in prima TV, seguito alle 23:30 da X Factor con la seconda parte del Bootcamp. Alle 21:15 su Sky Uno +1, Cucine da incubo porta Alessandro Borghese a Viterbo per risollevare le sorti dell’Onassis Village, seguito alle 22:30 da La Tana degli Elfi in Puglia.

Sport

Rai Sport e Sky Sport Arena trasmettono Dolomiti Bellunesi-Lumezzane, match di Serie C. Su Sky Sport Max va in onda Trento-Pro Vercelli, mentre DAZN propone Córdoba-Cultural Leonesa dalla Segunda División spagnola. Sky Sport offre Diretta Gol Qualificazioni Mondiali con aggiornamenti da tutti i campi internazionali.

Informazione

Su Sky TG24 alle 21:00 va in onda Sky TG24 in 10 minuti, seguito da un documentario alle 21:10. La rete offre aggiornamenti costanti su meteo, sport ed economia, con rubriche live già dalle 18:00.