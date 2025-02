Su Rai Uno Festival di Sanremo, su Sky Cinema The Rhythm Section. Guida ai programmi Tv della serata del 14 febbraio 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 14 febbraio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Detective a passo di danza. Constance Bailey è una detective concreta e determinata che preferisce lavorare da sola. Quando l’amministratore delegato di un’azienda, che gestisce sale da ballo a Malta, viene assassinato alla. Su Rai Tre dalle 21.25 Il traditore. Nella Sicilia dei primi anni ’80 è in corso una guerra tra le cosche mafiose per il controllo sul traffico della droga. I l boss Tommaso Buscetta fugge in Brasile per nascondersi e, da lontano, assiste. Su Rai 4 dalle 21.10 Ashfall – The Final Countdown. Un’eruzione vulcanica del Monte Paektu mette in pericolo l’intera penisola coreana causando disastrose scosse sismiche. Una task force si infiltra in territorio nordcoreano e trafuga un ordigno nucleare per farlo esplodere nel vulcano.

Su Rai Movie dalle 21.10 La congiura degli innocenti. In New England, un bambino sente colpi di fucile. Un capitano trova un cadavere e, certo di essere responsabile, decide di nasconderlo. Ma prima che possa agire, molti personaggi si intromettono nella vicenda. Qual è la verità? Un Golden Globe nel 1955. Su Canale 5 dalle 21.34 Tutti a bordo. Abbandonati per sbaglio da un padre e un nonno inaffidabili su un treno diretto in Sicilia per una vacanza, un gruppo di ragazzini vivra’ un’esperienza indimenticabile.

Su Sky Cinema dalle 21.15 The Rhythm section. Dopo la morte della sua famiglia in un tragico incidente aereo, Stephanie Patrick si abbandona all’autodistruzione. Quando, però, scopre che non si è trattato veramente di un incidente, la donna cerca la propria vendetta.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 20.40 Festival di Sanremo. Tradizionale appuntamento musicale che si svolge in cinque serate daI Teatro Ariston di Sanremo. La Direzione Artistica è affidata a Carlo Conti. Nel corso delle serate si esibiranno 29 artisti in gara nella categoria “Campioni” e 4 artisti nella categoria “Nuove Proposte”.