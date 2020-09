Su Rai Uno torna Il Commissario Montalbano, su Sky Cinema Shakespeare in love. Guida ai programmi Tv della serata del 14 settembre

Quali programmi ci propone la programmazione televisiva di lunedì 14 settembre 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Il Commissario Montalbano. Una prostituta viene strangolata con una cintura da uomo nel miniappartamento dove lavorava. Era un personaggio singolare: a quasi settant’anni era ancora in piena attività. La vicenda scuote Vigata. Montalbano indaga.Su Rai Due dalle 21.20 Il fidanzato di mia sorella. Richard Haig, brillante professore di Cambridge, sta per diventare padre. Prima di apprendere la notizia, perde la testa per un’esuberante scrittrice di romanzi, ma non sa cosa l’aspetta. Su Rai Movie dalle 21.10 Per qualche dollaro in più. Una taglia di ventimila dollari pende sulla testa di un capobanda indio, e due cacciatori di taglie sono intenzionati ad intascare il premio: il Monco, giovane ed audace pistolero, e il Colonnello, un uomo maturo che studia ed esegue le sue imprese con freddezza. Su Italia 1 dalle 21.30 Attacco al potere. Adrenalinico secondo capitolo della saga, con un cast stellare. E’ in atto un complotto per uccidere i capi di Stato piu’ potenti della Terra. Su Sky Cinema dalle 21.15 Shakespeare in love. Il giovane William Shakespeare si innamora della bella, ma impegnata, Viola. La vita dei personaggi del film si intreccia a quella dei personaggi delle opere. Su Iris dalle 21 Cobra. Los Angeles, Marion Cobretti è un tenente della sezione di polizia “Zombie Squad”, una divisione che si occupa di delinquenti psicopatici. La sua missione è trarre in salvo dei clienti di un supermercato tenuti in ostaggio da un membro di una setta di maniaci criminali denominata “le belve della notte”, intenzionati a punire la corruzione dell’Occidente.

TELEFILM

Su Rai 4 dalle 21.20 appuntamento con la serie Marvel’s Runaway. L’avvocato Matt Murdock, cieco fin da bambino, ha sviluppato gli altri sensi e li utilizza per combattere il crimine tra le strade di Hell’s Kitchen con l’identità segreta di Daredevil. Il suo obiettivo primario è il boss della malavita Wilson Fisk, conosciuto come Kingpin.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.31 Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini conduce la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Storie di vita e grandi emozioni con gli inquilini vip della celebre casa di Cinecitta’.

ATTUALITA’

Su Rai Tre alle 21.20 torna Presa diretta. Su Rete 4 dalle 21.30 Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Guida tv di lunedì 14 settembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata

00:00 – TG1 60 Secondi

Rai 2

18:30 – TG 2

18:45 – TG 2 Flash L.I.S.

18:50 – Hawaii Five-0 Paradiso

19:40 – Castle Tic, Tac, Tic, Tac…

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il fidanzato di mia sorella

23:05 – Una Pezza di Lundini

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:52 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa Diretta

Rai 4

18:15 – Scorpion IV ep.21

18:57 – Flashpoint III ep.1

19:45 – Flashpoint III ep.2

20:31 – Criminal Minds IX ep.6

21:19 – Marvel’s Daredevil III ep.1

22:13 – Marvel’s Daredevil III ep.2

23:08 – Marvel’s Jessica Jones II ep.7

00:09 – Ice Soldiers

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Italia 1

18:13 – CAMERA CAFE’ – IL PRIMO CAFFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – MORTO E SEPOLTO

19:49 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – RISCHI DI PARANOIA

20:40 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL CACCIATORE DI BAMBINI

21:30 – ATTACCO AL POTERE 2 – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW V – RELAZIONI PERICOLOSE

19:19 – PERSON OF INTEREST II – IL KILLER

20:15 – THE BIG BANG THEORY IV – L’INCURSIONE ZARNECKI

20:42 – THE BIG BANG THEORY IV – LA GERMINAZIONE DELLE ERBE AROMATICHE

21:04 – MASTERMINDS – I GENI DELLA TRUFFA – 1 PARTE – 1aTV

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – MASTERMINDS – I GENI DELLA TRUFFA – 2 PARTE – 1aTV

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 145 -1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:45 – FESTIVALBAR STORY 3

02:30 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

02:50 – MEDIA SHOPPING

Cine 34

19:20 – MISSIONE EROICA – I POMPIERI 2

21:10 – MEDITERRANEO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – MEDITERRANEO – 2 PARTE

23:05 – TURNE’

00:50 – EXTRASENSORIAL

02:25 – LADRI DI BICICLETTE

19:20 – MISSIONE EROICA – I POMPIERI 2

21:10 – MEDITERRANEO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – MEDITERRANEO – 2 PARTE

23:05 – TURNE’

00:50 – EXTRASENSORIAL

02:25 – LADRI DI BICICLETTE

Rai Movie

19:25 – Squadra antimafia

21:10 – Per qualche dollaro in più

23:35 – Faccia a faccia

01:15 – 1981: Indagine a New York

03:15 – Investigazione letale

05:00 – Padrona del suo destino

19:25 – Squadra antimafia

21:10 – Per qualche dollaro in più

23:35 – Faccia a faccia

01:15 – 1981: Indagine a New York

03:15 – Investigazione letale

05:00 – Padrona del suo destino

Paramount Network

18:25 – La casa nella prateria

19:15 – La casa nella prateria

20:15 – Happy Days

20:45 – Happy Days

21:15 – Il Caso Thomas Crawford

23:20 – Transformers

02:10 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:55 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

18:25 – La casa nella prateria

19:15 – La casa nella prateria

20:15 – Happy Days

20:45 – Happy Days

21:15 – Il Caso Thomas Crawford

23:20 – Transformers

02:10 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:55 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

Iris

19:10 – A-TEAM – ALL’ULTIMO SECONDO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – IL COBRA

21:00 – COBRA

23:09 – GREYSTOKE: LA LEGGENDA DI TARZAN, IL SIGNORE DELLE SCIMMIE

01:44 – NOTE DI CINEMA

01:49 – LIMITE ESTREMO

03:19 – CIAKNEWS

03:23 – SCERIFFO SENZA PISTOLA

19:10 – A-TEAM – ALL’ULTIMO SECONDO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – IL COBRA

21:00 – COBRA

23:09 – GREYSTOKE: LA LEGGENDA DI TARZAN, IL SIGNORE DELLE SCIMMIE

01:44 – NOTE DI CINEMA

01:49 – LIMITE ESTREMO

03:19 – CIAKNEWS

03:23 – SCERIFFO SENZA PISTOLA

TV8

18:30 – Cucine da incubo Golfo di Mondello

19:25 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 1 Prima TV

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 10 Prima TV

21:30 – Gomorra – La serie Ep. 3

22:30 – Gomorra – La serie Ep. 4

23:35 – Kill Bill – Volume 1

01:40 – Kill Bill – Volume 2

04:05 – Lady Killer Ep. 7 Prima TV

18:30 – Cucine da incubo Golfo di Mondello

19:25 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 1 Prima TV

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 10 Prima TV

21:30 – Gomorra – La serie Ep. 3

22:30 – Gomorra – La serie Ep. 4

23:35 – Kill Bill – Volume 1

01:40 – Kill Bill – Volume 2

04:05 – Lady Killer Ep. 7 Prima TV

Italia 2

18:35 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – MIMI’ SQUALIFICATA – SQUALIFICA

19:05 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SOSTITUTA DI MARION – SOSTITUTA DI MIMI’

19:30 – DRAGON BALL SUPER – OBIETTIVO SOPRAVVIVERE! IL TORNEO DEL POTERE HA FINALMENTE INIZIO!

20:00 – DRAGON BALL SUPER – GRANDE INCERTEZZA!C’E’ UN UNIVERSO IN PREDA ALLA DISPERAZIONE !

20:30 – CITY HUNTER – UN COCKTAIL ESPLOSIVO

20:55 – CITY HUNTER – UCCIDIMI, PER FAVORE

21:20 – IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LA COMPAGNIA DELL’ANELLO

23:20 – THE BIG BANG THEORY – IL DISLOCAMENTO NELL’AUTO DELL’AMORE

18:35 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – MIMI’ SQUALIFICATA – SQUALIFICA

19:05 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SOSTITUTA DI MARION – SOSTITUTA DI MIMI’

19:30 – DRAGON BALL SUPER – OBIETTIVO SOPRAVVIVERE! IL TORNEO DEL POTERE HA FINALMENTE INIZIO!

20:00 – DRAGON BALL SUPER – GRANDE INCERTEZZA!C’E’ UN UNIVERSO IN PREDA ALLA DISPERAZIONE !

20:30 – CITY HUNTER – UN COCKTAIL ESPLOSIVO

20:55 – CITY HUNTER – UCCIDIMI, PER FAVORE

21:20 – IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LA COMPAGNIA DELL’ANELLO

23:20 – THE BIG BANG THEORY – IL DISLOCAMENTO NELL’AUTO DELL’AMORE

La 5

18:00 – UNA MAMMA PER AMICA VII – NULLA E’ CAMBIATO

18:50 – UNA MAMMA PER AMICA VII – LORELAI SI SPOSA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – CITY OF ANGELS – CITTA’ DEGLI ANGELI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – CITY OF ANGELS – CITTA’ DEGLI ANGELI – 2 PARTE

23:15 – UOMINI E DONNE

18:00 – UNA MAMMA PER AMICA VII – NULLA E’ CAMBIATO

18:50 – UNA MAMMA PER AMICA VII – LORELAI SI SPOSA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – CITY OF ANGELS – CITTA’ DEGLI ANGELI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – CITY OF ANGELS – CITTA’ DEGLI ANGELI – 2 PARTE

23:15 – UOMINI E DONNE

NOVE

18:00 – Professione assassino – 1^TVOcchio per occhio

18:55 – Little Big Italy – Hollywood

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – I pinguini di Mr. Popper

23:20 – Gino cerca chef

00:45 – Airport Security Spagna

01:20 – Airport Security Spagna

01:45 – Airport Security Spagna

18:00 – Professione assassino – 1^TVOcchio per occhio

18:55 – Little Big Italy – Hollywood

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – I pinguini di Mr. Popper

23:20 – Gino cerca chef

00:45 – Airport Security Spagna

01:20 – Airport Security Spagna

01:45 – Airport Security Spagna

Cielo

18:05 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 24

18:30 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 11

19:25 – Affari al buio I re del malloppo

19:55 – Affari al buio L’asta esplosiva

20:25 – Affari di famiglia Rolex anni ’30

20:50 – Affari di famiglia Trattative esplosive

21:20 – Code Name: Geronimo

23:10 – Debbie viene a Dallas Ep. 6

18:05 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 24

18:30 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 11

19:25 – Affari al buio I re del malloppo

19:55 – Affari al buio L’asta esplosiva

20:25 – Affari di famiglia Rolex anni ’30

20:50 – Affari di famiglia Trattative esplosive

21:20 – Code Name: Geronimo

23:10 – Debbie viene a Dallas Ep. 6

La7

18:00 – Little Murders

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Robinson Crusoe

23:30 – Lord Jim

00:45 – TG LA7

00:50 – Lord Jim (secondo tempo)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – Senti chi mangia

21:30 – Little Murders – Omicidio nel sonno

23:20 – Damages

01:10 – La mala educaxxxion

02:35 – I menù di Benedetta

04:35 – Cuochi e Fiamme

Spike

18:10 – Merlin Uccidere Il Re

19:00 – Supernatural Il Basista

19:40 – Supernatural Il Libro Dei Dannati

20:30 – Supernatural Il Progetto Werther

21:30 – The Librarians …E La Corona Di Re Artu’

22:30 – The Librarians …E La Spada Nella Roccia

23:30 – Into the Badlands Il Cinghiale E La Farfalla

00:30 – Into the Badlands Zanna Di Cobra, Artiglio Di Pantera

Food Network

18:20 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.13

18:55 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.6

19:30 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.5

20:05 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.7

20:40 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.10

21:15 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.4

21:50 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.9

22:25 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.14

TOP CRIME

18:20 – MONK VIII – IL SIG. MONK E GLI UFO

19:20 – RIZZOLI & ISLES VI – FUGA SUL BINARIO

20:15 – RIZZOLI & ISLES VI – IL POETA PESCATORE

21:10 – C.S.I. NEW YORK VIII – CAVALLINO RAMPANTE

22:00 – C.S.I. NEW YORK VIII – L’AGENTE COINVOLTO

22:55 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – AD UN PASSO DAL DR. JEKYLL

23:55 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – LEZIONE SUL CAMPO

00:45 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XI – CONTAGIO

GIALLO TV

19:15 – Law & Order Vivere o morire

20:15 – Law & Order Fusione d’imprese

21:10 – L’ispettore Barnaby – 1^TVRaccolto di anime

22:55 – Alice Nevers – Professione giudice – Scelte

00:00 – Alice Nevers – Professione giudice – Il prezzo dello studio

01:10 – Law & Order Armi on line

02:00 – Law & Order Vuoto emotivo

02:55 – Law & Order Un brutale omicidio. 1a parte

Rai 5

19:27 – Piano Pianissimo

19:37 – Stars of the Silver Screen

20:23 – L’arte dell’ingegno

21:15 – Luis Sepulveda, lo scrittore del Sud del mondo

22:07 – Il contagio

23:56 – Freddie Mercury, The Ultimate Showman

00:55 – Rock legends

01:17 – Rai News Notte

Rai Premium

18:25 – Ho Sposato uno Sbirro – Questione di fiducia p.9

19:25 – L’ Ispettore Coliandro – In trappola p.3

21:20 – La mostra perfetta

23:00 – Last Cop – L’ultimo sbirro 3: Il circolo dei lussuriosi p.5

23:50 – Last Cop – L’ultimo sbirro 3: Sport e motori p.6

00:35 – Last Cop – L’ultimo sbirro 3: L’amico ritrovato p.7

01:25 – Lui & Lei 2 – Un uomo forte p.2

03:25 – Un Commissario in campagna – Omicidio al collegio ep.11

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 5 – 10

21:15 – SCHERZI A PARTE SNACK

21:46 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – DANCIN’ DAYS

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – DANCIN’ DAYS

00:00 – LA FORZA DELL’AMOR

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:01 – Santa Messa

19:35 – Attenti al lupo

19:59 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:50 – Donne che sfidano il mondo

21:15 – Brancaccio

VH1

19:00 – Top Chart Due Anni fa

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 12

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 13

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 14

21:00 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 07

21:10 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 08

21:20 – Una coppia in affari Stagione 4 Episodio 02

21:50 – Una coppia in affari Stagione 4 Episodio 03

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:30 – ROLLERBALL

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE VUOI QUEI KIWI

21:00 – FILO DIRETTO VIVERE CON TANTI ANIMALI GENTILEZZA VS BELLEZZA

23:00 – SVIZZERA E DINTORNI LA SVIZZERA SULL’ACQUA LA VALLE DEL TRIENT

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Il Rompiscatole Home edition presenta Fabrizio Casati

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Via col venti Game show con Clarissa Tami

La2

18:20 – Blue Bloods – Obblighi e scelte

19:05 – Il giardino di Albert – Integrare (R)

19:55 – La casa degli animali in TV

21:05 – Democrazia Diretta

22:20 – La2 Doc – I media, il mondo ed io

23:35 – Paganini – Dario Fo e la musica

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

08:00 – Calcio Nazionale: Nations League 2020/21: Olanda – ITALIA

10:00 – Memory: Sara Simeoni

11:00 – Motocross: Campionato del Mondo 2020 Gran Premio d’Emilia Romagna – gara 1

12:00 – Motocross: Campionato del Mondo 2020 Gran Premio d’Emilia Romagna – gara 2

13:00 – Ciclismo: Tirreno – Adriatico 8a tappa: San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto

14:00 – Calcio Story : Coppa Campioni 1967 Inter – Celtic : Finale

16:00 – La Domenica Sportiva Estate

16:55 – Perle di Sport: Mondiale Ciclismo 1992

Rai Sport

08:00 – Calcio Nazionale: Nations League 2020/21: Olanda – ITALIA

10:00 – Memory: Sara Simeoni

11:00 – Motocross: Campionato del Mondo 2020 Gran Premio d’Emilia Romagna – gara 1

12:00 – Motocross: Campionato del Mondo 2020 Gran Premio d’Emilia Romagna – gara 2

13:00 – Ciclismo: Tirreno – Adriatico 8a tappa: San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto

14:00 – Calcio Story : Coppa Campioni 1967 Inter – Celtic : Finale

16:00 – La Domenica Sportiva Estate

16:55 – Perle di Sport: Mondiale Ciclismo 1992

SuperTennis

19:00 – Il numero 1 d’Italia, Berrettini vs Dimitrov, Vienna 2019

21:00 – Riprtenza azzurra, Errani vs Pliskova, WTA Palermo

23:00 – New York Today

Euro Sport

19:00 – Tennis US Open Highlights

20:15 – Ciclismo Tour de France 2020 Lione – Grand Colombiere (15a tappa)

21:30 – Tennis US Open

23:45 – Ciclismo Tour de France 2020 Lione – Grand Colombiere (15a tappa)

01:30 – Ciclismo su strada Mondiali su strada 2017 Prova in linea F (da Bergen, Norvegia)

03:00 – Ciclismo Tour de France 2020 Châtel Guyon – Puy Mary Cantal (13a tappa)

04:15 – Ciclismo Tour de France 2020 Clermont Ferrand – Lyon (14a tappa)

05:30 – Ciclismo Tour de France 2020 Lione – Grand Colombiere (15a tappa)

SportItalia

19:30 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Go Kart On Race

21:30 – Serie A Live (diretta)

23:45 – Calcio Weekend Live (diretta)

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Shaun, vita da pecora

18:35 – Le epiche avventure di Capitan Mutanda

19:00 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:25 – Cercami a Parigi

19:55 – Bia

20:40 – Alex and co.

Rai YoYo

18:00 – RICKY ZOOM – EP.40

18:10 – RICKY ZOOM – EP.46

18:20 – MASHA E ORSO 2 – EP.52

18:30 – MASHA E ORSO 3 – EP.14

18:35 – MASHA E ORSO 3 – EP.15

18:45 – BING – EP.44

18:50 – BING – EP.45

19:00 – BING – EP.46

Boing

18:00 – Steven Universe

19:00 – Teen Titans Go

19:50 – LUIS e GLI ALIENI 1^TV

21:40 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

02:40 – Super – Noobs S1+S2

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:20 – Super Wings

18:35 – Paw Patrol

19:00 – Paw Patrol

19:30 – Power Players nuova serie in prima tv sul canale

19:55 – Power Players nuova serie in prima tv sul canale

20:20 – Meteo – Heroes

20:45 – Doraemon

21:15 – Doraemon

Frisbee

18:10 – Curioso come George

18:40 – Curioso come George

19:00 – I Love Vip Pets – 1^TV

19:05 – Trolls: la festa continua!

19:25 – Trolls: la festa continua!

19:50 – Floopaloo

20:20 – Floopaloo

20:45 – Floopaloo

K2

18:00 – Le fantastiche avventure di Moka

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:45 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

DeaKids

18:00 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

18:15 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

18:20 – New School Il giro del mondo

18:35 – Maggie & Bianca Fashion Friends Caos creativo

19:05 – Maggie & Bianca Fashion Friends Non c’è trucco senza inganno

19:35 – Ready.Music.Play! Chega – Paesaggio di campagna Prima TV

19:45 – The Next Step Ep. 10

20:10 – The Next Step Ep. 11

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

19:05 – Knight Squad

19:30 – Game Shakers

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:30 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.1

19:25 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.6

20:15 – Una coppia in affari 8′ Stagione Ep.1

20:40 – Una coppia in affari 8′ Stagione Ep.2

21:05 – Una coppia in affari 8′ Stagione Ep.3

21:35 – Una coppia in affari 8′ Stagione Ep.4

22:00 – Una coppia in affari – 1^TV 8′ Stagione Ep.5

22:30 – Una coppia in affari – 1^TV 8′ Stagione Ep.6

Rai Storia

18:45 – #Maestri p.23

19:20 – Cortoreale Gli anni del documentario italiano. Francesco Maselli

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente. La Comune di Parigi con il Prof. Luciano Curreri

21:10 – Storia delle nostre città p.1. Genova

22:00 – E’ l’Italia, bellezza! Pt. 6

22:45 – Italiani. Mike Bongiorno

00:00 – Notiziario-RaiNews24

Motor Trend Italia

18:30 – Street Customs: Las Vegas – Vagone rosso

19:25 – Street Customs: Las Vegas – Ford modello A

20:25 – Affari a quattro ruote – Desoto Firedome

21:20 – Il giro del mondo a 4 ruote – 1^TVDalla Model T alla Mustang

22:15 – Dal pollaio alla pista – 1^TVFiat 500 F 1968

23:25 – Affari a quattro ruote – Morgan +4

00:20 – Iron Garage – La Chevy del ’50

01:15 – Iron Garage – La Chevy del ’35

DMAX

18:35 – Life Below Zero – 1^TV

19:30 – Nudi e crudi – In montagna

20:30 – Nudi e crudi – Attaccati

21:25 – River Monsters: misteri dagli abissi – L’arca

22:15 – River Monsters: misteri dagli abissi – Il Kraken

23:15 – WWE Raw – 1^TV

01:05 – Colpo di fulmini

02:00 – Colpo di fulmini

Focus TV

18:15 – ANCIENT DISCOVERIES III – LE ARMI DELLA RIVOLTA

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIV – IL BOEING DI NIKI LAUDA

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIV – FUOCO A BORDO

21:15 – SEGRETI DI MARMO: L’INGEGNERIA EDILE NELL’ANTICA ROMA

22:15 – I segreti di Pompei

23:15 – CANADA 2011: STORIA DI UN’INDAGINE PALEONTOLOGICA

00:15 – Fukushima: robot nell’inferno

00:50 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIV – IL BOEING DI NIKI LAUDA

RealTime

18:20 – Cortesie per gli ospiti – Alice e Martina vs. Francesca …

19:20 – Cortesie per gli ospiti – Antonia e Annaclaudia vs. Andr…

20:20 – Cortesie per gli ospiti – 1^TVAlessio e Roberto vs. Federica…

21:20 – Vite al limite: e poi – 1^TVAlicia e Pauline

23:05 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta – 1^TVMaddalena

00:00 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta – Luigi

01:00 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta – Gennaro

02:00 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta – Teresa

Rai Scuola

18:00 – Speciali Scuola 2020 – La scuola in tv – Inglese – Language for Lockdown Replica

18:30 – La scuola in tv -Lezioni di matematica – Vettori nello spazio

18:55 – Speciali Rai Scuola – La scuola in tv – Lezioni di Filosofia Replica

19:25 – Speciali Scuola 2020 – La scuola in tv – Storia dell’arte – Raffaello. Il pittore della grazia Replica

19:50 – Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech St. 2 Ep.4 Mystery Box

20:10 – English Up episodio 27

20:20 – Progetto Scienza Newton (p. 02) Comete, asteroidi e meteoriti, proiettili nello Spazio Replica

20:50 – Ordine e disordine L’informazione

LaF

18:30 – I viaggi di Simon Reeve: In Russia 4′ Stagione Ep.1

19:40 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.12

20:10 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.13

20:40 – Noi siamo cultura 1′ Stagione Ep.8

21:10 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.1

21:40 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.2

22:10 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.3

22:40 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:10 – Avventure impossibili con Josh Gates Andare oltre

19:05 – Chi cerca trova Nottinghamshire

20:00 – Chi cerca trova Galles

21:00 – Cose di questo mondo Flotte fantasma

21:55 – Cose di questo mondo Killer

22:50 – Avventure impossibili con Josh Gates Tomba perduta Prima TV

23:50 – Cose di questo mondo Il villaggio dei dannati

00:45 – Cose di questo mondo Re Artù

Sky Uno

18:40 – MasterChef USA Ep. 20

19:30 – MasterChef USA Ep. 21

20:15 – XF 2020 The Making of

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera dei Fiori

22:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cremona

23:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Marche

00:35 – The Royals – Vizi e virtù a corte I Reali e la moda

01:25 – Dinner Date – Amore in cucina Ep. 5

Sky Cinema 1

19:10 – Finché morte non ci separi

20:50 – 100X100Cinema

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Petra – Riti di morte Prima TV

22:50 – Petra – Riti di morte

00:25 – Total Recall – Atto di forza (2012)

02:25 – Fast Color

04:10 – Petra presenta: Cortellesi Vs Tognazzi

SKY Cinema Family

19:20 – Angry Birds 2: nemici amici per sempre

21:00 – Home – A casa

22:40 – Il campeggio dei papà

00:15 – Spider-Man: Un nuovo universo

02:15 – Fievel conquista il West

03:35 – We’re Back! – Quattro dinosauri a New York

04:50 – Space Dogs

Sky Cinema Romance

18:20 – Hemingway & Gellhorn

21:00 – L’A.S.S.O. nella manica

22:45 – Quando arriva l’amore

00:25 – Tentazioni (Ir)resistibili

02:20 – Mon Roi – Il mio re

04:30 – 100X100Cinema

04:45 – Hemingway & Gellhorn

Sky Cinema Collection

19:30 – Rocky III

21:15 – Un pesce di nome Wanda

23:00 – Strade di fuoco

00:40 – Fa’ la cosa giusta

02:40 – L’uomo dei ghiacci

04:25 – 100X100Cinema

04:40 – I fichissimi

Sky Cinema Action

19:20 – Il tesoro perduto

21:00 – Stolen

22:45 – The Divergent Series: Insurgent

00:50 – I Am Soldier

02:20 – Robin Hood – L’origine della leggenda

04:20 – I vichinghi (2014)

Fox

18:05 – American Dad Risse da festività

18:30 – I Simpson Cartoline dall’interno

18:55 – I Simpson Rubare la prima base

19:20 – I Simpson La più grande storia mai ra-d’oh-ntata

19:45 – The Big Bang Theory L’illuminazione del VCR

20:10 – The Big Bang Theory La dispersione del paintball

20:35 – The Big Bang Theory La proposta della riproduzione

21:00 – Emergence Fatal Exception

Premium Cinema

19:29 – GHOST RIDER – SPIRITO DI VENDETTA

21:15 – La mummia – Il ritorno

23:32 – GODZILLA II – KING OF THE MONSTERS – 1aTV

01:49 – U.S. Marshals – Caccia senza tregua

04:06 – Ipotesi di complotto

Premium Action

18:48 – CHUCK IV – CHUCK VS. VOLKOFF

19:37 – THE VAMPIRE DIARIES IV – IL CUSTODE DI MIO FRATELLO

20:25 – CONTAINMENT – CONTAGIO

21:15 – THE 100 VI – I FIGLI DI GABRIEL

22:03 – THE 100 VI – I FACCIA DIETRO IL VETRO

22:52 – THE FLASH V – I GIOVANI NEMICI

23:45 – CHUCK IV – CHUCK VS. VOLKOFF

00:34 – THE VAMPIRE DIARIES IV – IL CUSTODE DI MIO FRATELLO

Mya

18:02 – ROYAL PAINS VI – FESTA DI COMPLEANNO

18:53 – THE MIDDLE IX – UNA COSA TRA NOI!

19:17 – THE MIDDLE IX – MAMMAPALOOZA

19:43 – AMERICAN WOMAN – L’ACCORDO

20:11 – SHAMELESS X – DORMI BENE MIO PRINCIPE, PERCHE’ DOMANI DIVENTERAI RE

21:15 – KATY KEENE – CAPITOLO UNO: TALENTI INCOMPRESI – 1aTV

22:11 – ALL AMERICAN II – PAROLE IN MUSICA

23:01 – AMERICAN WOMAN – L’ACCORDO