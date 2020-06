Su Rai Uno Commissario Montalbano, su Sky Cinema Le ragazze di Wall Street. Guida ai programmi Tv della serata del 15 giugno

Quali programmi ci propone la programmazione televisiva di lunedì 15 giugno 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno alle 21.25 torna Il commissario Montalbano con l’episodio Ritorno alle origini, che vede Michele Riondino nei panni del celebre ma giovane commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri. La serie riavvolge il nastro per portare lo spettatore ai primi anni di Montalbano al Commissariato di Vigata e agli inizi della sua carriera nelle forze dell’ordine in Sicilia. Sono i tempi in cui si costruiscono e si stringono i legami tra colleghi e in cui Salvo, ancora un po’ spaesato, prende le prime importanti decisioni che riguardano la sua vita privata. Su Rai Due dalle 21.20 Tutte lo vogliono. Chiara è una food designer, Orazio uno sciampista per cani. Sebbene Chiara abbia ritrovato dopo molti anni il suo primo amore adolescenziale, il bel Raffaello, l’incontro con Orazio probabilmente le cambierà la vita. Su Rai Tre dalle 21.20 Sol Levante. Il capitano Connor e il tenente Smith sono chiamati ad indagare sull’omicidio di una giovane donna. Il cadavere della vittima è stato rinvenuto nella sala del consiglio di una importante corporation giapponese, nel modernissimo edificio che la società occupa nel cuore di Los Angeles. Su Rai Movie dalle 21.10 La resa dei conti. Jonathan, pistolero del West, ha al suo attivo una carriera di giustiziere. Un uomo d’affari gli promette la candidatura al senato in cambio dell’appoggio a un progetto ferroviario trans-texano. Su Italia 1 dalle 21.33. Transformers – La vendetta del caduto. Secondo capitolo della serie cinematografica dedicata ai Transformers. Megatron e’ tornato per vendicarsi e Sam e’ chiamato a salvare la terra e il destino dell’universo. Su Sky Cinema dalle 21.15 Le ragazze di Wall Street. Un gruppo di irriverenti spogliarelliste in difficoltà economiche trova una soluzione originale, ma non del tutto lecita, per guadagnare grosse cifre di denaro ai danni della propria facoltosa clientela senza scrupoli. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Andiamo a quel paese. Valentino, Salvo, la moglie Donatella e la piccola Adele tornano a Monteforte con la speranza di ottenere un aiuto dall’onorevole La Duca ed intascare i soldi della pensione della suocera. L’unica fonte di reddito di tutta la popolazione pare essere infatti l’assegno mensile degli abitanti anziani che generosamente aiutano parenti ed amici. Su Iris dalle 21 Tango & Cash. Due poliziotti della narcotici dal carattere opposto: Ray Tango veste un doppiopetto inappuntabile, è occhialuto e distinto come uno yuppie; Gabe Cash è un capellone in jeans e dai metodi piuttosto sbrigativi. Devono lavorare insieme.

TELEFILM

Su Rai 4 dalle 21.20 appuntamento con la serie Marvel’s Runaway. I Runaways hanno lasciato le loro case dovendo cavarsela, senza i loro genitori, rimanendo uniti. Ma tra loro c’è una talpa del Pride che ora è alla ricerca dei ragazzi, inoltre il padre di Chase è stato ferito e Jonah ha in mente un piano diabolico per distruggere i Runaways.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.44 Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono la settima edizione dell’irresistibile show che continua ad andare alla ricerca dell’uomo e della donna del terzo millennio.

ATTUALITÁ

Dalle 21.20 su Rai Tre torna Report, condotto da Sigfrido Ranucci. Quale sarebbe l’impatto ambientale ed economico se ci organizzassimo per diventare il punto di riferimento mondiale di una nuova economia verde? Inoltre, fase due: i test sierologici sono attendibili? I dati delle analisi nei laboratori che fine fanno? Mascherine: riusciremo a produrne 35 milioni in Italia? Quando e come riapriranno le scuole? Su Rete 4 dalle 21.25 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Guida tv di lunedì 15 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità per l’Italia

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini

23:40 – TG1 60 Secondi

23:45 – Cose Nostre – Nel nome dei figli

00:50 – S’è fatta notte

01:20 – Rai – News24

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Dentro e fuori

19:40 – Bull Caduta libera

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

Rai 3

18:05 – Geo Magazine

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Geo – Vacanze Italiane

20:55 – Maturità 2020-Diari

Rai 4

18:05 – Elementary III ep.10

18:48 – Ghost Whisperer II ep.21

19:30 – Ghost Whisperer II ep.22

20:09 – Criminal Minds V ep.15

21:20 – Marvel’s Daredevil ep.1

22:09 – Marvel’s Daredevil ep.2

22:57 – Marvel’s Jessica Jones ep.7

23:48 – Underworld: Evolution

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – CIAO DARWIN 7 LA RESURREZIONE

Italia 1

18:12 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO SA 18:30

19:00 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – DISINTOSSICARSI

19:50 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – UNA VITA PER UN’ALTRA VITA

20:41 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LEGGENDA VIVENTE

21:30 – EMIGRATIS

Canale 20 Mediaset

18:27 – IZOMBIE IV – SENZA CERVELLO A SEATTLE – II PARTE

19:19 – CHICAGO MED II – SPECCHIO SPECCHIO

20:15 – THE BIG BANG THEORY VIII – LA COMBUSTIONE MATERNA

20:42 – THE BIG BANG THEORY VIII – LA DETERMINAZIONE DELL’IMPEGNO

21:04 – PUSH – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – PUSH – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT -TG4

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 106 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:45 – FESTIVALBAR STORY 9

02:07 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

02:27 – MEDIA SHOPPING

Cine 34

La7

18:00 – Perception

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Speciale L’Aria Che Tira

00:50 – TG LA7

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – Camera con Vista

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Se son rose fioriranno

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Il colore dell’amore

01:10 – LIKE Tutto ciò che piace

01:40 – La mala educaxxxion

03:00 – I menù di Benedetta

Spike

18:30 – Timeless Stagione 1 Episodio 04

19:20 – Merlin Stagione 5 Episodio 13

20:00 – Supernatural Stagione 5 Episodio 01

20:40 – Supernatural Stagione 5 Episodio 02

21:30 – Spartacus – La vendetta Stagione 3 Episodio 03

22:30 – Spartacus – La vendetta Stagione 3 Episodio 04

23:30 – Spartacus – La vendetta Stagione 3 Episodio 05

00:30 – Supernatural Stagione 5 Episodio 01

Food Network

18:00 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.1

18:30 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.7

19:00 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.12

19:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.19

20:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.12

20:30 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.2

21:00 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.13

21:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.13

TOP CRIME

18:15 – THE CLOSER VII – PROBLEMA SCONOSCIUTO

19:15 – THE MENTALIST VI – PURO COME NEVE BIANCA

20:10 – THE MENTALIST VI – VIOLE

21:10 – C.S.I. NEW YORK VI – PUNTO DI VISTA

22:00 – C.S.I. NEW YORK VI – IN VACANZA

22:50 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE IX – GARETH

23:40 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE IX – LEGAMI DI SANGUE

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – IMMUNITA’ GARANTITA

GIALLO TV

19:10 – Law & Order 20′ Stagione Ep.3

20:10 – Law & Order 20′ Stagione Ep.4

21:10 – Delitto in Lozere

23:00 – I misteri di Brokenwood 4′ Stagione Ep.2

00:50 – Law & Order 20′ Stagione Ep.3

01:45 – Law & Order 20′ Stagione Ep.4

02:40 – Law & Order 1′ Stagione Ep.17

03:30 – Law & Order 1′ Stagione Ep.18

Rai 5

18:53 – Rai News Giorno

18:57 – Piano Pianissimo

19:06 – Dobici 20 anni di fotografia

20:10 – Città segrete

20:59 – Franco Zeffirelli una vita da regista

21:58 – Take Five

23:27 – Rolling Stone – Sesso, stampa e rock’n’roll

00:27 – The Great Songwriters

Rai Premium

18:20 – Un passo dal cielo 4 – Il volto del demone 2°parte ep.20

19:35 – Provaci Ancora Prof! 3 – Black light p.4

21:20 – In nome del popolo sovrano

23:20 – Doc. Alberto sordi – Un italiano come noi

00:50 – The Resident – Pazienti importanti ep.7

01:35 – The Resident – Affari di famiglia ep.8

02:15 – The Resident – Il primo amore non si scorda mai ep.9

03:00 – Allora in onda – Giamburrasca

Mediaset Extra

19:05 – I CESARONI V – LA RICETTA PERFETTA

20:05 – I CESARONI V – INUTILE NASCONDERSI

21:15 – RODOLFO VALENTINO, LA LEGGENDA – 1

23:15 – RODOLFO VALENTINO, LA LEGGENDA – 2

01:20 – NON E’ LA RAI

02:33 – TGCOM24

02:35 – NON E’ LA RAI

03:55 – NON E’ LA RAI

Donna TV

18:00 – Pocahontas: La Leggenda

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Vado A Vivere In Campagna

23:00 – Grandi Progetti

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:01 – Santa Messa

19:35 – Buone notizie

20:00 – Il Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:50 – Tg Tg

21:14 – A.D. La Bibbia continua

VH1

19:00 – Top Chart Due Anni fa

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 04

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 05

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 06

21:00 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 19

21:30 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 20

22:00 – Il Testimone Stagione 4 Episodio 02

22:30 – Il Testimone Stagione 1 Episodio 05

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO DI 7GOLD

00:00 – CROSSOVER

00:30 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – TG INFORMAZIONE METEO 30

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – VIA COL VENTI

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO

20:45 – IL ROMPISCATOLE VUOI QUEI KIWI

21:00 – FILO DIRETTO

22:00 – CAMBIO LOOK – GAMBAROGNO, LOCARNESE E LUGANESE

23:00 – CASH

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Rookie Blue – Il primo giorno di una nuova vita

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Il rompiscatole

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Via col venti

La2

18:35 – E.R. – Medici in prima linea – Una brutta sorpresa

19:20 – Le sorelle Mc – Leod – Maneggiare con cura

20:10 – Racconti dalle città di mare – L’Avana

21:00 – 60 minuti

22:10 – La2 Doc – Café Nagler / Il violino di Joe

23:35 – Segni dei tempi

23:55 – Baloise Session 2019 – Alice Merton plays Baloise Session

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – IL CONFINE

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

19:00 – Memory

20:30 – Perle di Sport

22:10 – Calcio Mondiale

00:00 – TG Sport

00:15 – Memory

02:00 – Perle di Sport

03:15 – Memory

04:45 – Perle di Sport

Rai Sport

19:00 – Memory

20:30 – Perle di Sport

22:10 – Calcio Mondiale

00:00 – TG Sport

00:15 – Memory

02:15 – Calcio Mondiale

04:00 – Calcio Mondiale

SuperTennis

19:45 – Il meglio di Ottobre Federer vs De Minaur ATP 500 Basilea

21:00 – 2019, Italiani alla riscossa Berrettini vs Dimitrov ATP Vienna

22:45 – Il meglio di Ottobre Sabalenka vs Sakkari WTA Elite Trophy Zhuhai

00:00 – Il meglio di Ottobre Sakkari vs Mertens WTA Elite Trophy Zhuhai

02:00 – Il meglio di Ottobre Bertens vs Zheng WTA Elite Trophy Zhuhai

04:15 – Il meglio di Ottobre Muchova vs Sabalenka WTA Elite Trophy Zhuhai

Euro Sport

19:00 – Speciale S. Wawrinka

22:00 – Motori Motori

01:30 – Biliardo Masters di Londra 2019 2a g., da Londra, Inghilterra

03:00 – Biliardo Masters di Londra 2019 Ding – Lisowski (2a g., da Londra, Inghilterra)

05:00 – Rubrica EWC – All Access 2017

05:30 – Motociclismo Mondiale Endurance 2018 24h Le Mans

SportItalia

19:00 – Hlts Rallycross Canada

20:00 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – School hacks

18:05 – School hacks

18:10 – School hacks

18:15 – School hacks

18:20 – School hacks

18:30 – Le epiche avventure di Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Penny on M.A.R.S.

Rai YoYo

18:00 – RICKY ZOOM – EP.18

18:10 – RICKY ZOOM – EP.15

18:25 – MASHA E ORSO 2 – EP.43

18:30 – MASHA E ORSO 2 – EP.45

18:35 – MASHA E ORSO 2 – EP.46

18:45 – MASHA E ORSO 2 – EP.47

18:55 – LE CANZONI DI MASHA – EP.3

19:00 – LE CANZONI DI MASHA – EP.4

Boing

18:05 – Steven Universe Story dal 15/6

18:30 – Steven Universe Story dal 15/6

19:00 – Teen Titans Go!

19:25 – Teen Titans Go!

19:50 – Lego Jurassic World (R)

20:30 – Lego Jurassic World (R) + Lego Hidden side 1^Tv

20:55 – Gli Acchiappamostri

21:15 – Capitan Tsubasa

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol

19:40 – Paw Patrol

20:05 – Paw Patrol

20:20 – Siamo Fatti Così

20:50 – Sadie Sparks – Nuova Serie in Prima Tv Free

Frisbee

18:10 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.10

18:35 – Ruby Arcobaleno – 1^TV 2′ Stagione Ep.1

19:00 – Bloopies – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

19:05 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.14

19:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.15

19:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.16

20:30 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.2

20:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.6

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.8

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.9

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.10

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.11

19:30 – Hotel Transylvania: la serie 2′ Stagione Ep.4

19:50 – Hotel Transylvania: la serie 2′ Stagione Ep.5

20:10 – Hotel Transylvania: la serie 2′ Stagione Ep.7

20:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.1

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko

18:15 – Zig & Sharko

18:20 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

18:45 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:10 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:35 – Speciale Matt & Bise: come…

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends

Super

18:15 – Bella e i Bulldogs

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

20:25 – I Thunderman

20:50 – I Thunderman

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:50 – Una coppia in affari 4′ Stagione Ep.9

19:15 – Una coppia in affari 5′ Stagione Ep.13

19:45 – Una coppia in affari 6′ Stagione Ep.3

20:10 – Una coppia in affari 5′ Stagione Ep.15

20:40 – Una coppia in affari 3′ Stagione Ep.12

21:05 – Una coppia in affari 4′ Stagione Ep.2

21:35 – Una coppia in affari 5′ Stagione Ep.5

22:00 – Una coppia in affari 4′ Stagione Ep.4

Rai Storia

18:30 – Passato e Presente – La battaglia di Stalingrado con il prof. Alessandro Barbero

19:00 – La guerra Segreta p.12. La spia perfetta

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente La caccia alle streghe con il Prof.Tommaso Di Carpegna

21:10 – E’ l’Italia, bellezza! Pt. 1

22:10 – Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.1

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote 2′ Stagione Ep.1

19:30 – Affari a quattro ruote 2′ Stagione Ep.2

20:25 – Affari a quattro ruote 2′ Stagione Ep.3

21:20 – Affari a quattro ruote 2′ Stagione Ep.4

22:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.1

23:10 – A caccia di auto 11′ Stagione Ep.9

00:05 – Fast N’ Loud 4′ Stagione Ep.1

01:00 – Fast N’ Loud 4′ Stagione Ep.2

DMAX

18:45 – Alaska: costruzioni selvagge – 1^TV 3′ Stagione Ep.7

19:40 – Nudi e crudi 2′ Stagione Ep.28

20:35 – Nudi e crudi 2′ Stagione Ep.29

21:25 – Lupi di mare – 1^TV 6′ Stagione Ep.11

22:20 – Lupi di mare – 1^TV 6′ Stagione Ep.12

23:15 – Lupi di mare: Nord vs. Sud 1′ Stagione Ep.5

00:10 – Cops Spagna 3′ Stagione Ep.12

01:00 – Cops Spagna 1′ Stagione Ep.4

Focus TV

18:15 – STORIE CRIMINALI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE – LONDRA E BERLINO: ASSASSINI NEL BUIO

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – VOLO ATLANTIC AIRWAYS 670

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – MISSIONE LETALE

21:15 – LE BASI SEGRETE DEI NAZISTI – DAG BROMBERG

22:15 – CAMPI DI BATTAGLIA IV – DIECI GIORNI DI FUOCO

23:15 – Supertempeste solari

00:15 – UNIVERSO MISTERIOSO: LE ULTIME SCOPERTE – IL SOLE, LA NOSTRA STELLA

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – VOLO ATLANTIC AIRWAYS 670

RealTime

18:10 – Abito da sposa cercasi L’unicorno

18:35 – Cortesie per gli ospiti Federica e Flora vs. Gabriella e Alberto

19:30 – Cortesie per gli ospiti Teresa ed Enrica vs. Marzia e Simona

20:25 – Cortesie per gli ospiti Giorgia e Federica vs. Daniele e Luca

21:20 – Vite al limite Ashley Prima TV

23:00 – Vite al limite Robin e Garrett

00:35 – Vite al limite Bethany

02:10 – Vite al limite Lindsey

Rai Scuola

18:00 – Speciali Scuola 2020 La scuola in tv Francese p 113 JOUER L’HISTOIRE, pour réviser en vue de l’examen…..

18:30 – Speciali Scuola 2020 La scuola in tv Informatica Programmazione strutturata p 117

19:00 – Speciali Rai Scuola Corti ma lirici Replica

19:35 – Digital World 2020 Scuol@Casa – Maturità ep.11 Prima TV per Rai

20:15 – Did you know? p. 23 L’evoluzione della medicina grazie alla microtecnologia

20:25 – Did you know? p. 10 Vegetazione Amazzonica nel cuore dei Pirenei

20:35 – Memex Memex – I luoghi della scienza – Puntata 5: Padova Replica

21:00 – Speciali Scuola 2020 La scuola in tv Istruzione degli adulti – Esercizi di Scrittura p 116

LaF

18:50 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.10

19:50 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 2′ Stagione Ep.3

20:40 – Lettori – I libri di una vita 1′ Stagione Ep.2

21:10 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.17

21:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.18

22:10 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.19

22:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.20

23:10 – Stockholm Requiem Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.7

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 11

18:35 – Come è fatto Ep. 12

19:05 – Chi cerca trova Ep. 10

20:00 – Chi cerca trova Ep. 11

21:00 – I bunker di Hitler Ep. 3 Prima TV

21:55 – I bunker di Hitler Ep. 1

22:50 – Rob Riggle: un mondo di misteri Il mistero dell’Ok Corral Prima TV

23:50 – NASA X-Files Il ritorno dalla Luna

Sky Uno

18:35 – Alessandro Borghese Kitchen Sound Ep. 16

18:40 – Hell’s Kitchen USA Ep. 15

19:30 – Hell’s Kitchen USA Finale

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 16

21:15 – Italia’s Got Talent Finale

23:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Carnia

00:35 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 10

01:40 – Case da milionari NY Ep. 10

Sky Cinema 1

19:20 – Ghost Stories

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Le ragazze di Wall Street

23:20 – Il mistero della casa del tempo

01:10 – Il campione

03:05 – 100X100Cinema

03:20 – 7 sconosciuti a El Royale

05:40 – Ghost Stories

SKY Cinema Family

19:25 – Shrek 2

21:00 – Pupazzi alla riscossa – Ugly – Dolls

22:35 – Il viaggio di Yao

00:20 – Pets 2 – Vita da animali

01:50 – Un poliziotto alle elementari

03:45 – Pongo il cane milionario

05:20 – Oggi è sempre Natale

Sky Cinema Romance

19:15 – Una proposta per dire sì

21:00 – Chesil Beach – Il segreto di una notte

22:55 – Grace – Ispirazione cercasi

00:40 – Ancora una volta

02:40 – Quattro matrimoni e un funerale

04:40 – Un’estate in Provenza

Sky Cinema Collection

19:45 – Il marito

21:15 – Il medico della mutua

23:00 – Romanzo di un giovane povero

01:00 – 100X100Cinema

01:15 – I lunghi giorni delle aquile

03:30 – Aida

05:10 – Il fantasma dell’Opera

Sky Cinema Action

19:05 – Deadwood – Il film

21:00 – Hardcore!

22:45 – Sotto assedio – White House Down

01:00 – Last Action Hero – L’ultimo grande eroe

03:10 – Stolen

04:50 – Tracers

Fox

18:05 – I Simpson Non sarò a casa per Natale

18:30 – I Simpson L’uomo che diventò cena

18:55 – American Dad La Luna sull’isola di Isla

19:20 – American Dad A casa col drone

19:45 – The Big Bang Theory L’esplosione implosione

20:10 – The Big Bang Theory La contaminazione da collaborazione

20:35 – The Big Bang Theory La rigenerazione del protone

21:00 – 911: Lone Star Stalloni Prima TV

Premium Cinema

18:57 – NESSUNA VERITA’

21:15 – Andiamo a quel paese

23:00 – Attenti al gorilla

00:39 – Prendimi!

02:22 – MATRIMONIO CON L’EX

04:38 – Due gran figli di …

Premium Action

18:48 – BLOOD DRIVE – ALL’ULTIMO SANGUE

19:37 – THE VAMPIRE DIARIES I – 162 CANDELINE

20:25 – THE LAST SHIP V – VENTI DI GUERRA

21:15 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – UCCIDERE TUTTI! – 1aTV

22:03 – BATWOMAN I – LA SCELTA DI KATE

22:52 – GOTHAM I – ELETTROESECUZIONE

23:43 – BLOOD DRIVE – ALL’ULTIMO SANGUE

00:31 – THE VAMPIRE DIARIES I – 162 CANDELINE

Mya

18:40 – THE MIDDLE IV – CHI E’ IL FIGLIO PREFERITO?

19:05 – THE MIDDLE IV – SALVATI DALLA FIERA

19:29 – LIFE SENTENCE I – INSONNIA D’AMORE VERSO SEATTLE

20:19 – SUITS IX – UN ULTIMO RAGGIRO

21:15 – LEGACIES II – KAI PARKER CI HA IMBROGLIATI – 1aTV

22:03 – GOD FRIENDED ME II – IL FUGGITIVO

22:54 – LIFE SENTENCE I – INSONNIA D’AMORE VERSO SEATTLE

23:44 – UNA MAMMA PER AMICA I – LA VENDITA DI BENEFICENZA