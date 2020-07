Su Rai Uno Superquark, su Sky Cinema Metti una notte, su Rai Movie Mine vaganti. Guida ai programmi Tv della serata del 15 luglio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 15 luglio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Movie dalle 21.10 Mine vaganti, di Ferzan Opzetek. Puglia, terzo millennio. Deciso a dichiarare al padre di essere gay, Tommaso è bruciato sul tempo dal coming out del fratello Antonio. David 2010 a Ilaria Occhini ed Ennio Fantastichini. Su Rete 4 dalle 21.34 Firewall. Harrison Ford e’ uno specialista di sistemi di sicurezza informatici bancari sotto ricatto, per costringerlo a rubare nella banca in cui lavora. Su Sky Cinema dalle 21.15 Metti una notte. Martino un giovane entomologo in crisi sentimentale, torna a Roma a trovare l’adorato zio.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.45 N.C.I.S. Una bambina viene ritrovata in un magazzino. La piccola era stata imprigionata da due uomini in un seminterrato insieme alla madre, una recluta della Marina che tutti credevano fosse morta dieci anni prima. Nel secondo episodio (ore 22.36)l’N.C.I.S. indaga sulla morte di un impiegato della Marina, Andrew Kane. Nel frattempo, un uomo s’introduce furtivamente in casa di McGee e viene ferito a morte. Su Rai 4 dalle 21.20. Resident Evil – Apocalypse. L’infezione causata dal T-Virus si è estesa a tutta Raccoon City e Alice, unica sopravvissuta, è stata modificata geneticamente dalla Umbrella Corp. Il suo obiettivo è fuggire dalla città insieme ai pochi non infetti, ma un mostro inarrestabile è sulle sue tracce. Su Canale 5 dalle 21.32 Come sorelle. Il mattino successivo all’omicidio di Tekin, giunge nella villa Sinan, suo figlio, in pessimi rapporti con il padre. Azra scopre che Cilem e’ stata rapita. Su Italia 1 dalle 21.27 Chicago Fire. Gorsh sostituisce Boden nel comando della 51, ma e’ chiaramente inadatto al ruolo. Tra la giornalista Naomi e Casey, i contatti si fanno sempre piu’ frequenti. Nel secondo episodio (ore 22.18) Severide, per superare il dolore della morte del padre, si butta a capofitto nell’organizzazione del funerale. Kidd lo aiuta, cercando la medaglia cara a Benny. Nel terzo episodio (ore 23.08) Severide, dopo aver avuto un blocco psicologico durante un incendio, si rende conto di non aver ancora elaborato il lutto della morte del padre.

SCIENZA

Su Rai Uno dalle 21.25 Superquark. Perché è così difficile fare a meno dei combustibili fossili, come si può accelerare la transizione energetica verso fonti più pulite? L’abbiamo capito: i virus possono diffondersi con un semplice starnuto e compiere in poche settimane il giro del pianeta. Ma da dove provengono? E come vengono studiati? Ogni anno compaiono sul mercato più di 50 nuove droghe, Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni sono andati al Centro Anti Veleni degli Istituti Clinici Maugeri di Pavia, per farsi raccontare la difficile lotta per scoprirle, catalogarle. E renderle illegali.

ATTUALITÁ

Su Rai Tre alle 21.20 una nuova puntata di Chi l’Ha visto, con Federica Sciarelli. Mauro Romano, il bambino di 6 anni di Racale (Lecce), è stato rapito e forse venduto. In diretta a Chi l’ha visto?, i genitori con il loro avvocato Antonio La Scala commentano questa notizia shock nella speranza che possa essere vivo e riconoscere la sua casa. Inoltre, aggiornamenti sul mistero di Mauro Pamiro, l’insegnante di informatica e musicista per la cui morte è indagata la moglie.

Guida tv di mercoledì 15 luglio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Super – Quark

23:47 – TG1 60 Secondi

23:50 – Super – Quark Natura

00:45 – Rai – News24

01:14 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Blue Bloods La scelta giusta

19:40 – Bull In nome dell’amicizia

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 90° Gol Flash

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – La Dedica

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Rai 4

18:09 – Elementary V ep.6

18:49 – Ghost Whisperer V ep.2

19:29 – Criminal Minds VI ep.14

20:07 – Criminal Minds VI ep.15

21:20 – Resident Evil: Apocalypse

22:43 – Goal of the Dead

00:34 – Le regole del delitto perfetto IV ep.10

01:51 – Le regole del delitto perfetto IV ep.11

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – COME SORELLE

Italia 1

18:11 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – CAMERA CAFE’ – VIAGGIO PREMIO

19:14 – CAMERA CAFE’ – POLTRONA BOMBA

19:26 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – IN VOLO

20:22 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LE STRINGHE

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW II – TREMORI

19:19 – CHICAGO MED III – DELIRIO CONDIVISO

20:15 – THE BIG BANG THEORY XII – IL CALCOLO DELLA PROCREAZIONE

20:42 – THE BIG BANG THEORY XII – LA TURBOLENZA DI TAM

21:04 – THE LAST KINGDOM III – UN RE IN PACE – 1aTV

22:01 – THE LAST KINGDOM III – UN NUOVO RE DEL WESSEX – 1aTV

23:02 – DIVERGENT – 1 PARTE

23:46 – TG COM

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 120 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:27 – FIREWALL – ACCESSO NEGATO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – FIREWALL – ACCESSO NEGATO – 2 PARTE

Cine 34

19:20 – FACCIA DI PICASSO

21:10 – LA CASA STREGATA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – LA CASA STREGATA – 2 PARTE

23:00 – OH, SERAFINA!

00:50 – POZZETTO 80

01:25 – UNA DONNA DI NOTTE

Rai Movie

19:20 – Eccezzziunale… veramente

21:10 – Mine vaganti

23:05 – Speciale Movie Mag – Nei titoli di coda c’è gente che lavora

23:30 – Intervista

01:30 – Block-notes di un regista

02:10 – Ginger e Fred

04:15 – Stanlio e Ollio – I due legionari

05:00 – Messico in fiamme

Paramount Network

18:00 – Giudice Amy Stagione 4 Episodio 13

19:00 – Giudice Amy Stagione 4 Episodio 14

19:30 – La Tata Stagione 4 Episodio 01

20:10 – La Tata Stagione 4 Episodio 02

20:40 – La Tata Stagione 4 Episodio 03

21:10 – We Are Marshall

23:00 – L’arte di vincere

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 1 Episodio 19

Iris

19:15 – SUPERCAR V – IL CAMALEONTE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – MAI FIDARSI …

21:00 – CREATION

23:13 – ALFABETO

23:29 – BORDERTOWN

01:40 – SPARATORIE AD ABILENE

03:06 – CIAKNEWS

03:10 – TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Londra

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 18

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

21:30 – Dear John

23:30 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 5

00:30 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 6

01:30 – Un amore malato

03:00 – Lady Killer Ep. 10

Italia 2

18:20 – THE GOLDBERGS – IL RAGAZZO PERDUTO

18:45 – FORZA CAMPIONI – LEZIONE DA CAMPIONE

19:15 – FORZA CAMPIONI – UNA GIORNATA DI RIPOSO

19:40 – DRAGON BALL SUPER – LA BATTAGLIA CONTINUA

20:05 – DRAGON BALL SUPER – LA FINE DELL’UNIVERSO?

20:30 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – RUBBER CONTRO LA MARINA

20:55 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – COMBATTIMENTI SENZA FINE

21:20 – LUPIN III-RITORNO ALLE ORIGINI – IL PRIMO AMORE

La 5

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA III – LA GRANDE ABBUFFATA

19:05 – LE TRE ROSE DI EVA 2

21:10 – L’UOMO PERFETTO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – L’UOMO PERFETTO – 2 PARTE

23:00 – VOCE DEL VERBO AMORE – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 1′ Stagione Ep.2

19:00 – Airport Security 10′ Stagione Ep.13

19:30 – Airport Security 10′ Stagione Ep.14

20:00 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.11

21:25 – Cambia la tua vita con un click

23:30 – Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri

00:50 – Airport Security 10′ Stagione Ep.11

01:20 – Airport Security 10′ Stagione Ep.12

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 6

19:15 – Affari al buio Occhio per gli affari

19:45 – Affari al buio Mary cade in fallo

20:15 – Affari di famiglia Il diavolo è sceso a Las Vegas

20:45 – Affari di famiglia Segreti alchemici

21:15 – Mega Shark Vs. Giant Octopus

23:15 – L’infermiera

01:00 – Sex: una commedia sentimentalmente scorretta

La7

18:00 – Little Murders

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Il medico della mutua

23:15 – I complessi

01:10 – TG LA7 Notte

01:20 – In Onda (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Cara, insopportabile Tess

23:30 – Sognando l’Africa

01:45 – La mala educaxxxion

03:00 – I menù di Benedetta

04:15 – Cuochi e Fiamme

Spike

18:30 – Relic Hunter Stagione 3 Episodio 09

19:20 – Supernatural Stagione 6 Episodio 22

20:00 – Supernatural Stagione 7 Episodio 01

20:40 – Supernatural Stagione 7 Episodio 02

21:30 – L’ultimo dei Mohicani

23:20 – Il Regno del Fuoco

01:20 – Supernatural Stagione 7 Episodio 01

02:00 – Supernatural Stagione 7 Episodio 02

Food Network

18:50 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.14

19:55 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.10

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.16

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.11

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.1

00:00 – Cucina da uomini – 1^TV 2′ Stagione Ep.8

00:10 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.12

01:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.2

TOP CRIME

18:15 – THE MYSTERIES OF LAURA II – UN VECCHIO AMICO

19:15 – MONK II – IL SIG. MONK E LA STAR DELLA TV

20:10 – MONK II – IL SIG. MONK E LA NONNA SCOMPARSA

21:10 – MAJOR CRIMES VI – TEORIA DEL COMPLOTTO – III PARTE

22:00 – MAJOR CRIMES VI – TEORIA DEL COMPLOTTO – IV PARTE

22:50 – DECEPTION I – DIVERSIVO

23:40 – DECEPTION I – BLACK ART

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – LA REDAZIONE

GIALLO TV

19:10 – Law & Order 6′ Stagione Ep.11

20:10 – Law & Order 6′ Stagione Ep.12

21:10 – Shetland 2′ Stagione Ep.3

23:20 – Profiling 8′ Stagione Ep.9

00:30 – Profiling 8′ Stagione Ep.10

01:50 – The Listener 1′ Stagione Ep.5

02:45 – The Listener 1′ Stagione Ep.6

03:40 – Law & Order 3′ Stagione Ep.17

Rai 5

18:02 – Rai News Giorno

18:06 – Cinekino Episodio 10

18:30 – This is art – 2^ serie Episodio 8

19:19 – This is art – 2^ serie Episodio 9

20:08 – The Art Show Lo spettacolo dell’arte Episodio 3

20:57 – Opera – Il barbiere di Siviglia

23:41 – Festival Express

01:17 – Rai News Notte

Rai Premium

19:30 – Provaci Ancora Prof! 6 – L’ ultima litigata p.6

21:20 – Last Cop – L’ultimo sbirro: Il macho del mese ep.7

22:10 – Last Cop – L’ultimo sbirro: Calcio di punizione ep.8

23:00 – Last Cop – L’ultimo sbirro: Sotto copertura ep.9

23:50 – Dove la trovi una come me?

02:05 – Fidati di me – p.1

03:40 – Good witch – Vera essenza ep.10

04:20 – Good witch 2 – Qualcosa di diabolico 1° parte – ep.1

Mediaset Extra

19:00 – R.I.S. 4 – DELITTI IMPERFETTI – CONTAMINATI/LEGIONARIO

21:15 – IL TEO – SONO TORNATO NORMALE

23:00 – MA CHI CE LO DOVEVA DIRE?

01:35 – LA DOTTORESSA GIO’ II – VEDERE CON IL CUORE/LA SUORA

03:13 – TGCOM24

03:15 – COLPO GROSSO

03:55 – COLPO GROSSO

04:35 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Donna Pratica

22:30 – Weddings Luxury

23:30 – DANCIN’ DAYS

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:27 – TG 2000

19:01 – Solenne Messa pontificale

20:29 – TG 2000

20:59 – Prega con noi

21:54 – IO CREDO

22:59 – Soul

23:33 – La compieta

23:55 – Il Santo Rosario

VH1

19:00 – Top Chart Summer 2013

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 06

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 07

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 08

21:00 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 07

21:10 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 08

21:20 – Una coppia in affari Stagione 1 Episodio 02

21:50 – Una coppia in affari Stagione 1 Episodio 03

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – CHRONO GP

19:30 – DIRETTA STADIO

00:00 – CHRONO GP

00:30 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG INFORMAZIONE METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – VIA COL VENTI

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO

20:45 – IL ROMPISCATOLE VUOI QUEI KIWI

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – CASH

23:00 – STORIE NON SIAMO MICA MATTI

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Rookie Blue – Tu sei qui

18:55 – Il Quotidiano Flash

19:00 – Vacanze a km 0

19:30 – Il Quotidiano

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

La2

18:35 – E.R. – Medici in prima linea – La madre

19:20 – Le sorelle Mc – Leod – Per il resto della vita

20:10 – Il prima e dopo sport

20:25 – Calcio: Super League 2019/2020 – Young Boys – Servette

22:30 – Sportsera

23:00 – Goal!

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

19:00 – MEMORY

21:20 – PERLE DI SPORT

21:50 – CALCIO MONDIALE

23:40 – PERLE DI SPORT

00:50 – DEDICATO A..

02:50 – MEMORY

05:20 – Perle di Sport

Rai Sport

19:00 – MEMORY

21:20 – PERLE DI SPORT

21:50 – CALCIO MONDIALE

23:40 – PERLE DI SPORT

00:50 – DEDICATO A..

02:00 – Calcio Mondiale

04:00 – Calcio Mondiale

SuperTennis

18:45 – BEST OF GRASS ATP – Kyrgios vs Raonic, Queen’s 2016

20:45 – BEST OF GRASS WTA – Sabalenka vs Wozniacki Eastbourne 2019

01:00 – ITALIANI SU ERBA – Berrettini vs Kyrgios, Stoccarda 2019

02:00 – ITALIANI SU ERBA – Berrettini vs Khachanov, Stoccarda 2019

03:00 – ROGER KING OF GRASS – Federer vs Karlovic Halle 2015

04:30 – ITALIANE SU ERBA – Cljisters vs Schiavone S-Hertogenbosch 2012

Euro Sport

18:00 – Tennis Bett1 Aces Tournament da Berlino, Germania Live

20:00 – Ciclismo Tour de France 2019 Belfort – Chalon-sur-Saône (7a tappa)

20:45 – Ciclismo Tour de France 2019 Mâcon – Saint-Étienne (8a tappa)

22:15 – Ciclismo Tour de France 2019 Saint-Étienne – Brioude (9a tappa)

23:00 – Automobilismo WTCR e – Sports Hungaroring

00:00 – Poker World Poker Tour

01:00 – Biliardo European Masters 2020 Finale

03:00 – Biliardo German Masters Finale, da Berlino, Germania

SportItalia

19:30 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Il mistero di Campus 12

18:40 – Il mistero di Campus 12

18:55 – Mako Mermaids

19:25 – The Athena

19:55 – Bia

20:40 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.47

18:05 – MASHA E ORSO 2 – EP.48

18:15 – MASHA E ORSO 2 – EP.49

18:20 – MASHA E ORSO 2 – EP.52

18:30 – LE CANZONI DI MASHA – EP.7

18:35 – LE CANZONI DI MASHA – EP.1

18:45 – BING – EP.41

18:50 – BING – EP.42

Boing

18:00 – Steven Universe Story

19:00 – WBB- Siamo solo Orsi ®

19:50 – Clarence ®

20:15 – Craig NEW ®

20:50 – Steven Universe Story

21:40 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Compleanno Paw Patrol

19:25 – Compleanno Paw Patrol

19:50 – Compleanno Paw Patrol

20:20 – Meteo – Heroes – Nuova serie in Prima Tv Assoluta

20:50 – Sadie Sparks

21:15 – Dragons i Cavalieri di Berk

Frisbee

18:10 – CURIOSO COME GEORGE

18:35 – RUBY ARCOBALENO

19:00 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

19:30 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

19:55 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

20:30 – FLOOPALOO SUMMER CAMP

20:40 – FLOOPALOO SUMMER CAMP

20:55 – FLOOPALOO SUMMER CAMP

K2

18:00 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

18:25 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

18:50 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

19:15 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

19:40 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:00 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:20 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:50 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko Pessimi autisti di spiaggia

18:15 – Zig & Sharko Un problema familiare

18:20 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese Dog il tuttofare

18:30 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese A caccia di record

18:45 – A tutto reality: l’isola Fuga dalla foresta

19:10 – A tutto reality: l’isola Una sfida a tre

19:35 – Ready.Music.Play! Paesaggio Artico

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends Modella per un giorno

Super

18:15 – Bella e i Bulldogs

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – I Thunderman

20:00 – I Thunderman

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Vado a vivere… Minicase 4′ Stagione Ep.2

18:45 – Vado a vivere… Minicase 4′ Stagione Ep.3

19:15 – Vado a vivere… Minicase 4′ Stagione Ep.4

19:40 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.11

20:10 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.19

20:35 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.13

21:00 – Il fuorisalone di HGTV 1′ Stagione Ep.7

21:10 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.21

Rai Storia

18:00 – Città d’Italia-Mare Nostrum-Livorno

18:45 – W La storia p.4 Il metodo scientifico,Galileo e Cesi

19:10 – Soggetto Donna. Voci di donne p. 64

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente. Guerra civile in Libano con la Prof.ssa Leila el Houssi

21:10 – Apocalypse-La Prima Guerra Mondiale p.3 L’Europa in fiamme

22:10 – Steinbeck e il Vietnam in guerra

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote 4′ Stagione Ep.2

19:30 – Affari a quattro ruote 4′ Stagione Ep.3

20:25 – Affari a quattro ruote 4′ Stagione Ep.4

21:20 – Affari a quattro ruote 4′ Stagione Ep.5

22:15 – Texas Metal – 1^TV 3′ Stagione Ep.4

23:10 – Texas Metal – 1^TV 3′ Stagione Ep.3

00:05 – Texas Metal 1′ Stagione Ep.3

01:00 – Texas Metal 1′ Stagione Ep.4

DMAX

18:45 – Alaska: costruzioni selvagge – 1^TV 4′ Stagione Ep.9

19:40 – Nudi e crudi 2′ Stagione Ep.24

20:35 – Nudi e crudi 2′ Stagione Ep.25

21:25 – Rifugi estremi – 1^TV 1′ Stagione Ep.7

22:20 – Rifugi estremi – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

23:15 – Alaska: costruzioni selvagge 3′ Stagione Ep.1

00:10 – La città fantasma 1′ Stagione Ep.1

01:00 – La città fantasma 1′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:15 – I GRANDI IMPERI DELLA STORIA – L’IMPERO ROMANO

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

21:15 – WILD NORD AMERICA II – SULLE ORME DEI MANDRIANI

22:15 – WILD NORD AMERICA II – SOTTO IL SOLE DEL DESERTO

23:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XII – LA TRAGEDIA DELLA SQUADRA LOKOMOTIV

00:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XII – LA MORTE DEL PRESIDENTE KACZYNSKI

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

RealTime

18:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 4

19:20 – Cortesie per gli ospiti Luciana e Roberto vs. Federica e Giorgia

20:20 – Cortesie per gli ospiti Liliana e Julio vs. Laura e Annalisa

21:20 – Matrimonio a prima vista USA Ep. 1 Prima TV

22:15 – Matrimonio a prima vista USA Ep. 2 Prima TV

23:10 – ER: storie incredibili Ep. 9

00:05 – ER: storie incredibili Ep. 10

01:00 – ER: storie incredibili Ep. 11

Rai Scuola

18:35 – English Up episodio 19 Replica

18:45 – Erasmus + Stories Culture and Leisure Time Replica

19:10 – Zettel Debate. Fare filosofia Disobbedienza civile Replica

19:45 – Digital World Puntata 7 Replica

20:05 – Memex Sperimentiamo! p. 03 – Magneti Replica

20:30 – Memex Donne di Scienza – p. 11: Raffaella Rumiati Replica

21:00 – Speciali Scuola 2020 La scuola in tv Istruzione degli adulti – La Geometria: il bisogno di astrarre la realtà p 122 Replica

21:25 – Progetto Scienza Newton (p. 10) Archeoastronomia, un viaggio nel tempo Replica

LaF

18:00 – RED – Bourdain: Cucine segrete 10′ Stagione Ep.8

18:55 – RED – Bourdain: Cucine segrete 11′ Stagione Ep.1

19:50 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 2′ Stagione Ep.5

20:40 – Lettori – I libri di una vita 1′ Stagione Ep.24

21:10 – Sole Alto – 1^TV laeffe Film Festival

23:25 – Ultra-Dorfles

00:35 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.1

01:10 – RED – I viaggi di Simon Reeve: In Turchia 2′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Il re delle piscine Una piscina sulla scogliera

19:05 – Chi cerca trova Ep. 12

20:00 – Chi cerca trova Ep. 13

21:00 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker Nello Yukon

21:55 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker Grande scoperta Prima TV

22:50 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Fine dell’arcobaleno Prima TV

23:50 – Cose di questo mondo La città perduta del Kalahari

00:45 – Cose di questo mondo Nubi non identificate

Sky Uno

18:10 – Ritoccàti Le dimensioni (non) contano

18:20 – Dr. House – Medical Division Dannato

19:10 – Dr. House – Medical Division Sotterfugi

20:00 – Ritoccàti Miss chirurgia estetica Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Firenze

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 19

22:20 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 20

23:25 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 21

Sky Cinema 1

19:05 – Criminal

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Metti una notte

22:50 – Tutta un’altra vita

00:40 – L’intruso

02:25 – Benvenuti a casa mia

04:00 – 100X100Cinema

04:15 – Criminal

SKY Cinema Family

19:30 – Rex – Un cucciolo a palazzo

21:00 – Dragon Trainer 2

22:50 – Un viaggio a quattro zampe

00:30 – Mia piccola Monky

02:05 – Ritorno all’isola di Nim

03:40 – Condorito missione spaziale

05:10 – Fievel conquista il West

Sky Cinema Romance

19:15 – Grace – Ispirazione cercasi

21:00 – The Good Guy

22:35 – Resta con me

00:15 – Un marito per Tillie

02:00 – Ghost – Fantasma

04:10 – A prima vista

Sky Cinema Collection

19:10 – 100X100Cinema

19:25 – The Fast and Furious: Tokyo Drift

21:15 – Fast & Furious – Solo parti originali

23:10 – Fast & Furious 5

01:30 – 100X100Cinema

01:45 – Fast & Furious 8

04:05 – Fast & Furious – Hobbs & Shaw

Sky Cinema Action

19:00 – La preda perfetta

21:00 – La fuga dell’assassino

22:40 – La rapina perfetta

00:40 – La truffa perfetta

02:10 – 100X100Cinema

02:25 – Absolute Deception

04:00 – Deadwood – Il film

05:50 – Il corvo 2

Fox

18:05 – I Simpson Truffa oggi… truffa domani

18:30 – I Simpson Tormenti di neve

18:55 – American Dad Il dottor Klaustus

19:20 – American Dad Il migliore amico di Stan

19:45 – The Big Bang Theory L’insufficienza delle scuse

20:10 – The Big Bang Theory L’eccitazione dei 21 secondi

20:35 – The Big Bang Theory La complessità del fidanzato

21:00 – Station 19 Elogio funebre

Premium Cinema

19:25 – Homefront

21:15 – The Transporter Legacy

23:00 – GHOST RIDER – SPIRITO DI VENDETTA

00:43 – Van Helsing

02:55 – Batman

Premium Action

18:48 – CHUCK II – CHUCK VS. LEADER

19:37 – THE VAMPIRE DIARIES II – ROSE

20:25 – ARROW IV – IL CODICE DEL SILENZIO

21:15 – MR. ROBOT IV – PROIBITO

22:07 – CHICAGO FIRE VII – IN GUERRA

22:55 – GOTHAM II – MISTER FREEZE

23:45 – CHUCK II – CHUCK VS. LEADER

00:33 – THE VAMPIRE DIARIES II – ROSE

Mya

18:44 – THE MIDDLE V – ORARIO D’UFFICIO

19:09 – THE MIDDLE V – MANI SULL’AUTO!

19:35 – THE BOLD TYPE I – TRE RAGAZZE IN UNA VASCA

20:24 – MANIFEST II – VIAGGIO DI RITORNO

21:15 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – LEZIONI DI SPAGNOLO

22:04 – ROSWELL, NEW MEXICO I – NOTE DAL PASSATO

22:54 – THE BOLD TYPE I – TRE RAGAZZE IN UNA VASCA

23:44 – UNA MAMMA PER AMICA II – POTEVA ESSERE TUTTO DIVERSO