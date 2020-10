Su Canale 5 Chi vuol essere milionario? Su Italia 1 Le Iene Show. Guida ai programmi della serata del 15 ottobre 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 15 ottobre 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Pompei. Pompei, 79 d.C. Mentre il Vesuvio erutta distruggendo la città, lo schiavo Milo, diventato famoso gladiatore, deve salvare l’amata Cassia, figlia di un mercante promessa in sposa a un senatore. Su Rai Movie dalle 21.10 Cose nostre – Malavita. Francia, terzo millennio. Il boss italoamericano Giovanni Manzoni vive sotto falsa identità in un paesino di provincia con moglie e figli. Riuscirà l’FBI a mantenere la copertura? Su Rai Tre dalle 21.20 End of Justice – Nessuno è innocente. Roman J. Israel è un avvocato afroamericano idealista, attivista e per nulla incline ai compromessi. Lavora in uno studio penalista orientato alla difesa dei più deboli. Roman sembra rimasto fermo agli anni ’70 nel look, nel taglio di capelli e nell’arredamento. Quando la sua vita professionale subisce una svolta imprevista, si troverà a dover scegliere tra i suoi vecchi ideali e le sirene del guadagno e del successo. Su Rai Movie dalle 21.10 I mercenari. Barney Ross è un uomo senza scrupoli a capo di una squadra di moderni mercenari. Con loro accetta di andare sull’isola di Vilena per rovesciare il regime del sanguinario dittatore Gaza.Su Rete 4 dalle 21.30 Come un uragano. La coppia Richard Gere e Diane Lane nell’adattamento di un successo editoriale di N. Sparks. Un uomo e una donna colpiti dalla passione durante un uragano. Su Sky Cinema dalle 21.15 The 9th of Louis Draw. Durante la festa del suo nono compleanno, Louis Drax entra in coma in seguito a una caduta. Interessato al suo caso, l’acclamato neurologo Allan Pascal inizia a utilizzare tecniche poco ortodosse per sfruttare la mente inconscia del bambino.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 la serie Doc – Nelle tue mani. Andrea è certo di aver finalmente fatto breccia nel cuore di Agnese e, sull’onda del romanticismo, propone di organizzare un matrimonio in reparto per un paziente in condizioni critiche. Nel frattempo, un’inaspettata proposta di Gabriel rovescia gli equilibri all’interno del gruppo degli specializzandi. Nel secondo episodio (ore 22.35) Una paziente mette in luce un segreto della vita privata di Lorenzo che crea stupore in tutto il reparto. Intanto, Gabriel e Elisa si devono ingegnare per ricostruire la vita di un anziano ricoverato che sembra non ricordare nulla di sé, ma che pronuncia ripetutamente un’unica parola. Su Rai 4 dalle 21.20 Elementary. Uscito da una clinica per disintossicarsi, il brillante investigatore Sherlock Holmes collabora con la polizia di New York, affiancato dall’ex chirurgo Joan Watson, sua terapista di riabilitazione, che diventa sua assistente investigativa.

ATTUALITA’

Su Italia 1 dalle 21.18 Le Iene. Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Su Rete 4 dalle 21.24 Dritto e rovescio – 21. Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.38 Chi vuol essere milionario? Torna Gerry Scotti con il piu’ amato game show di successo al mondo, trasmesso in piu’ di 120 nazioni. Nuovi concorrenti tentano la scalata verso il milione di euro del montepremi finale.

Guida tv di giovedì 15 ottobre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:20 – ANTICIPAZIONE/RIASSUNTO

21:25 – DOC – Nelle tue mani – In salute e in malattia – Quello che siamo

23:45 – Porta a Porta

01:20 – Rai – News24

01:49 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – Parlamento Telegiornale

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Hawaii Five-0 L’isola proibita

19:40 – Castle Nel posto sbagliato al momento sbagliato

20:30 – TG2 20.30

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – End of Justice: Nessuno è innocente Prima Visione TV

Rai 4

18:37 – Rosewood ep.17

19:17 – Rosewood ep.18

19:59 – Criminal Minds X ep.5

21:20 – Elementary VI ep.16

22:00 – Elementary VI ep.17

22:36 – Elementary VI ep.18

23:15 – The UnXplained pt.6

23:56 – X-Files V ep.20

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – CHI VUOL ESSERE MILIONARIO

Italia 1

18:00 – GRANDE FRATELLO VIP

18:12 – NUOVE STRADE

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – CAMERA CAFE’ – LA WEDDING PLANNER

19:11 – CAMERA CAFE’ – VIAGGIO PREMIO

19:19 – CAMERA CAFE’ – POLTRONA BOMBA

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW VII – EREDITA’

19:19 – PERSON OF INTEREST III – RAGIONEVOLI DUBBI

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – LA RINASCITA DEL PROTONE

20:42 – THE BIG BANG THEORY VI – IL POTENZIALE DELL’INCANTESIMO D’AMORE

21:04 – MOMENTUM – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – MOMENTUM – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 165 – PARTE A – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

00:49 – IL BACIO DELLA PANTERA – 1 PARTE

01:20 – TGCOM

01:22 – METEO.IT

Cine 34

19:15 – BELLIFRESCHI

21:00 – A RUOTA LIBERA – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – A RUOTA LIBERA – 2 PARTE

22:55 – AMORE A PRIMA VISTA

00:45 – LA COSA BUFFA

02:30 – TUTTI GLI UOMINI DEL DEFICIENTE

Rai Movie

19:15 – Nel sole

21:10 – I mercenari – The Expendables

22:50 – Cose nostre – Malavita

00:45 – Mea culpa

02:15 – Movie Mag

02:40 – Anica – Appuntamento al cinema

02:45 – Benvenuti in paradiso

05:00 – I piloti dell’inferno

Paramount Network

18:00 – La casa nella prateria Stagione 4 Episodio 09

18:40 – La casa nella prateria Stagione 4 Episodio 10

20:10 – Happy Days Stagione 4 Episodio 21

20:40 – Happy Days Stagione 4 Episodio 22

21:10 – Tutti Pazzi Per Mary

22:40 – Duplex – Un Appartamento per Tre

00:30 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 5 Episodio 05

02:00 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 5 Episodio 06

Iris

19:15 – A-TEAM II – FURTI D’AUTO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – IL BAMBINO PRODIGIO

21:00 – MR. CROCODILE DUNDEE

23:08 – SCUOLA DI CULT – SCUOLA DI CULT 2020, 19

23:14 – ARMA LETALE

01:25 – GLI INDOMABILI DELL’ARIZONA

02:46 – CIAKNEWS

02:50 – BENVENUTO A BORDO

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Puglia

19:30 – Cuochi d’Italia – All Stars Ep. 4 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 33 Prima TV

21:30 – MIIB – Men in Black II

23:15 – Name That Tune – Indovina la canzone Ep. 5

01:30 – Non è un’altra stupida commedia americana

03:15 – Lady Killer Ep. 2

04:15 – Lady Killer Ep. 3

Italia 2

18:30 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – LA GRANDE VIGILIA

19:00 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – LA LEZIONE DI CATERINA

19:25 – CITY HUNTER – L’ISOLA DI CRISTALLO

19:55 – CITY HUNTER – L’AGENTE INVESTIGATIVO

20:20 – NARUTO SHIPPUDEN – DISPERAZIONE

20:45 – NARUTO SHIPPUDEN – RISONANZA

21:10 – IL SIGNORE DEGLI ANELLI – IL RITORNO DEL RE

23:15 – CITY HUNTER SPECIAL: LA ROSA NERA

La 5

18:29 – TGCOM24

18:33 – METEO.IT

18:35 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – ROSAMUNDE PILCHER: L’ARCO DI CUPIDO – 2 PARTE

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – TEMPTATION ISLAND

00:50 – UNA NUOVA VITA

01:20 – UNA NUOVA VITA

01:51 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

NOVE

18:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.8

19:00 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.5

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 2′ Stagione Ep.34

21:25 – Gino cerca chef – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

22:45 – Gino cerca chef 1′ Stagione Ep.5

00:15 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.4

00:35 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.5

00:50 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.6

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 7

19:15 – Affari al buio L’ospite d’eccezione

19:45 – Affari al buio La guerra dei droni

20:15 – Affari di famiglia Asso nella manica

20:45 – Affari di famiglia Cabriolet anni ’60

21:15 – L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente

23:15 – Prostituzione in Corea – Una realtà nascosta

00:30 – Sex Life Ep. 6

La7

18:00 – The good wife

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

19:20 – Senti chi mangia

21:30 – Grey’s Anatomy

00:50 – #aperistorie

01:20 – La mala educaxxxion

02:40 – I menù di Benedetta

04:40 – NON DITELO ALLA SPOSA

Spike

19:20 – Supernatural Stagione 2 Episodio 18

20:00 – Supernatural Stagione 2 Episodio 19

20:40 – Supernatural Stagione 2 Episodio 20

21:30 – G.I. Joe: La nascita dei Cobra

23:20 – Spartacus – Sangue e sabbia Stagione 1 Episodio 09

23:55 – Spartacus – Sangue e sabbia Stagione 1 Episodio 10

01:20 – Supernatural Stagione 2 Episodio 19

02:00 – Supernatural Stagione 2 Episodio 20

Food Network

18:20 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.8

19:20 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.3

20:20 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.1

21:20 – Gino, Gordon & Fred – Amici miei

23:55 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.4

00:55 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.2

01:55 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.5

03:00 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:15 – HAMBURG DISTRETTO 21 VII – TACCHI A SPILLO

19:15 – THE CLOSER II – DULCIS IN FUNDO

20:10 – THE CLOSER II – PROTEGGERE E SERVIRE

21:10 – BLUFF CITY LAW – AVE MARIA – 1aTV

22:00 – BLUFF CITY LAW – UN GIORNO PERFETTO – 1aTV

22:50 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – QUALCOSA E’ SUCCESSO

23:40 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – INTENZIONE

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – UN GIOCO PERVERSO

GIALLO TV

19:15 – Law & Order 12′ Stagione Ep.1

20:15 – Law & Order 12′ Stagione Ep.2

21:10 – Vera – 1^TV 10′ Stagione Ep.1

23:05 – I misteri di Brokenwood 6′ Stagione Ep.3

01:00 – Law & Order 12′ Stagione Ep.11

01:55 – Law & Order 13′ Stagione Ep.11

02:50 – Law & Order 1′ Stagione Ep.9

03:45 – Nightmare Next Door 3′ Stagione Ep.1

Rai 5

18:38 – Save the Date – Speciale Giobbe Opera di Yuval Avital

19:08 – I tre architetti

20:02 – The Art Show – Lo spettacolo dell’arte

21:15 – Rigoletto al Circo Massimo

23:17 – Sunset Strip – Vizi e virtù sul viale del tramonto

00:50 – The Ronnie Wood Show

01:13 – The Great Songwriters

01:59 – Rai News Notte

Rai Premium

19:15 – L’Ispettore Coliandro: Il ritorno 2 – La fine del mondo p.6

21:20 – Tale e quale Show 2020 – p.4

00:00 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4: Vendetta ep.6

00:50 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4: Frequentazioni pericolose ep.7

01:40 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4: Chi troppo alto vola… ep.8

02:25 – La Squadra 5 – p.15

04:05 – Chesapeake Shores 2 – L’ importanza del presente ep.7

05:00 – Incantesimo 10 – p.89

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – DANCIN’ DAYS

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – DANCIN’ DAYS

00:00 – LA FORZA DELL’AMORE

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:02 – Santa Messa

19:38 – Revolution Pregate per me

20:00 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:52 – Tg Tg

21:15 – L’uomo che pianse

VH1

19:00 – Top Chart Cinque Anni fa

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 01

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 02

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 03

21:00 – Most Ridiculous Stagione 1 Episodio 03

21:10 – Most Ridiculous Stagione 1 Episodio 04

21:20 – Una coppia in affari Stagione 3 Episodio 14

21:50 – Una coppia in affari Stagione 3 Episodio 15

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:30 – ANALISI DI UN DELITTO

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:12 – TG + METEO PASSATEMPO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – ONE MAN SHOW

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE IL GIARDINO DI ALBERT

21:00 – LINEA ROSSA LA SPIRITUALITA’

22:00 – BOROTALK TEMA: COME MANGEREMO IN FUTURO?

23:00 – STORIE – LASCIATEMI FARE!

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Il Rompiscatole Home edition presenta Fabrizio Casati

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Via col venti Game show con Clarissa Tami

La2

18:05 – Il nostro amico Kalle – Febbre dell’oro Stagione 1, episodio 8

18:55 – Estival Jazz 2005 – Jethro Tull – seconda parte

20:00 – Aperi – Suisse

21:05 – The Mexican

23:10 – When you’re strange: a film about The Doors – When you’re strange -The DOORS

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

14:10 – Calcio Nazionale Under 21: Qualificazioni Europei 2021 – 3a Giornata ITALIA – Irlanda

16:00 – Calcio Nazionale: Nations League 2020/21 5a giornata: ITALIA – Olanda

18:00 – Automobilismo Campionato Mondiale di Rally 2020- Rally di Sardegna

18:30 – TG Sport

18:45 – Memory

19:00 – Radiocorsa

19:30 – Orientamento

20:00 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 -TGiro

Rai Sport

14:10 – Calcio Nazionale Under 21: Qualificazioni Europei 2021 – 3a Giornata ITALIA – Irlanda

16:00 – Calcio Nazionale: Nations League 2020/21 5a giornata: ITALIA – Olanda

18:00 – Automobilismo Campionato Mondiale di Rally 2020- Rally di Sardegna

18:30 – TG Sport

18:45 – Memory

19:00 – Radiocorsa

19:30 – Orientamento

20:00 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 -TGiro

SuperTennis

19:00 – LIVE ATP 500 San Pietroburgo

21:00 – Supertennis Today News

21:15 – ATP 250 Sardegna Open (differita)

23:00 – ATP 250 Sardegna Open (differita)

00:00 – ATP 500 San Pietroburgo (replica)

02:00 – ATP 250 Sardegna Open (replica)

04:00 – ATP 500 San Pietroburgo (replica)

Euro Sport

19:00 – Biliardo Home Nations Series English Open (Terzo turno, da Manchester, Inghilterra)

19:40 – Informazione Flash News

19:45 – Biliardo Home Nations Series English Open (Quarti, da Manchester, Inghilterra) Live

00:00 – Ciclismo 103° Giro d’Italia Cesenatico – Cesenatico, 204 km (12a tappa)

01:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante M (2a manche, da Adelboden, Svizzera)

02:15 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante F (2a manche, da Linz, Austria)

03:00 – Biliardo Home Nations Series English Open (Quarti, da Manchester, Inghilterra)

05:00 – Ciclismo 103° Giro d’Italia Cesenatico – Cesenatico, 204 km (12a tappa)

SportItalia

19:30 – Hard Trek

20:00 – Sportitalia News

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – School hacks

18:05 – Baby boss di nuovo in affari

18:30 – Rob-O-Cod

19:00 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:25 – Cercami a Parigi

19:55 – Bia

20:40 – Alex and co.

21:05 – Compagni di scuola

Rai YoYo

18:00 – TOPO GIGIO – EP.21

18:10 – TOPO GIGIO – EP.22

18:20 – MASHA E ORSO 2 – EP.32

18:25 – MASHA E ORSO 2 – EP.33

18:30 – LE CANZONI DI MASHA – EP.2

18:35 – LE CANZONI DI MASHA – EP.3

18:45 – GIGANTOSAURUS – EP.49

18:55 – GIGANTOSAURUS – EP.50

Boing

18:00 – Steven Universe

19:00 – Teen Titans Go

19:50 – BOING CHALLENGE -Sfide in famiglia 1^Tv Assoluta

20:20 – Mao Mao new

20:50 – Craig

21:40 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:20 – Super Wings

18:35 – Paw Patrol nuovi episodi in prima tv free

19:00 – Paw Patrol nuovi episodi in prima tv free

19:30 – Power Players nuova serie

19:55 – Power Players nuova serie

20:20 – Meteo – Heroes

20:45 – Doraemon

21:15 – Doraemon

Frisbee

18:10 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.16

18:35 – Super Monsters – 1^TV 2′ Stagione Ep.1

18:45 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.8

19:00 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.9

19:10 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.10

19:30 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.5

19:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.6

20:30 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.22

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.17

18:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.18

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.13

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.14

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.15

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.16

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.17

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.18

DeaKids

18:00 – H2O: Just Add Water La ribellione di Emma

18:30 – Maggie & Bianca Fashion Friends Miss Venice

18:55 – Maggie & Bianca Fashion Friends L’anniversario della scuola

19:25 – Ready.Music.Play! Far West

19:35 – Ready.Music.Play! Surfin’ USA – La spiaggia delle surfiste

19:45 – The Next Step Ep. 3

20:10 – The Next Step Ep. 4

20:35 – H2O: Just Add Water Poteri sotto controllo

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

19:05 – Knight Squad

19:30 – Knight Squad

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.15

19:15 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.5

20:10 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.13

21:05 – Fratelli in affari: SOS Celebrity 1′ Stagione Ep.5

22:00 – Fratelli in affari: SOS Celebrity – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

22:55 – Una coppia in affari 8′ Stagione Ep.3

23:20 – Una coppia in affari 8′ Stagione Ep.4

23:45 – Una coppia in affari 8′ Stagione Ep.5

Rai Storia

18:00 – La croce e la spada p.5. San Domenico

18:45 – W la storia – Combattere

19:10 – Storie della TV. p.5. Sabel, Soldati, Zatterin, viaggiatori del piccolo schermo

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Le pietre d’inciampo p.1

21:10 – a.C.d.C. Per la fede e per il trono p.4. Nozze di sangue

22:10 – a.C.d.C. Edizione Speciale Storia del Mondo p. 4. Verso la luce

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.13

19:20 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.14

20:20 – Affari a quattro ruote 8′ Stagione Ep.1

21:20 – Affari a quattro ruote 8′ Stagione Ep.2

22:15 – Nel nome del turbo – 1^TV 2′ Stagione Ep.1

23:15 – Nel nome del turbo – 1^TV 2′ Stagione Ep.2

00:10 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.3

01:00 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.4

DMAX

18:30 – Vado a vivere nel bosco 3′ Stagione Ep.8

19:25 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.1

20:35 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.2

21:25 – I pionieri dell’oro 5′ Stagione Ep.4

22:20 – I pionieri dell’oro – 1^TV 5′ Stagione Ep.5

23:15 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker – 1^TV 2′ Stagione Ep.1

00:10 – Lockup: sorvegliato speciale – 1^TV 12′ Stagione Ep.1

01:00 – Lockup: sorvegliato speciale 13′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:15 – Pompei: il mondo perduto

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA IV

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA IV – IL JET SCOMPARSO

21:15 – LA SINFONIA DELL’UNIVERSO

22:15 – ATLANTE DEL COSMO – IL VIAGGIO DI CURIOSITY

23:15 – UNIVERSO AI RAGGI X I

00:15 – Eugene Cernan: l’ultimo uomo sulla Luna

01:40 – MONDI SOTTERRANEI – IL SOUTH BRIDGE DI EDIMBURGO, LA NAPOLI SOTTERRANEA E HELSINKI

RealTime

18:20 – Cortesie per gli ospiti Teresa ed Enrica vs. Marzia e Simona

19:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 2

20:20 – Cortesie per gli ospiti Cristina e Daniela vs. Tiziana e Antonella

21:20 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta Antonietta

22:20 – Vite al limite Alicia

00:05 – Vite al limite Liz

01:45 – Vite al limite Karina

03:25 – Vite al limite Lisa

Rai Scuola

18:00 – Spoon River Anthology Loosers

18:15 – Perfect English ep.17 Prima TV per Rai

18:20 – Perfect English ep.18 Prima TV per Rai

18:25 – La scuola in tv Russo – Kak no-pyccku telefono? Come si dice in russo telefono? pt. 22 Replica

18:55 – I grandi della letteratura italiana Francesco Petrarca

20:00 – #Maestri pt 12 Replica

20:35 – Speciali Scuola 2020 La scuola in tv Istruzione degli adulti Diversità e organizzazione della vita p 132 Replica

21:00 – Progetto Scienza Newton Speciale Sostenibilità – p. 04 – Il nostro mare Replica

LaF

18:40 – RED – L’ecologista vagabondo 1′ Stagione Ep.3

19:40 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.9

20:10 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.10

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.15

21:10 – A qualcuno piace Green – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

21:40 – A qualcuno piace Green – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

22:10 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.3

22:40 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 19

18:40 – Come è fatto Ep. 20

19:05 – Come è fatto Ep. 21

19:35 – Come è fatto Ep. 22

20:00 – Come è fatto Ep. 23

20:30 – Come è fatto Ep. 24

21:00 – Come è fatto Ep. 9

21:25 – Come è fatto Ep. 10

Sky Uno

18:25 – Dinner Date – Amore in cucina Ep. 28

19:20 – Dinner Date – Amore in cucina Ep. 29 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Umbria

21:15 – X Factor 2020 Bootcamp. 2a parte Prima TV

23:25 – X Factor 2020 Bootcamp. 2a parte

01:35 – Bruno Barbieri – 4 Hotel La Tuscia

02:45 – AAA casa da sogno cercasi Ep. 7

03:10 – Matrimonio a prima vista Australia Ep. 38

Sky Cinema 1

19:10 – Un figlio di nome Erasmus

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The 9th Life Of Louis Drax

23:10 – Petra – Riti di morte

00:45 – Come un gatto in tangenziale

02:30 – Zanna Bianca

04:00 – Petra: Una giornata con Alicia Giménez-Bartlett

04:30 – Gods of Egypt

SKY Cinema Family

19:30 – Birba – Micio combinaguai

21:00 – Spider-Man: Un nuovo universo

23:00 – Kazaam – Il gigante rap

00:35 – Boog & Elliot – A caccia di amici

02:05 – We’re Back! – Quattro dinosauri a New York

03:20 – Abel – Il figlio del vento

05:00 – Il segreto della sirena

Sky Cinema Romance

19:15 – 2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma

21:00 – Ricordi?

22:55 – L’A.S.S.O. nella manica

00:40 – Tre cuccioli e un anello

02:15 – Christmas Mail – Una lettera per sognare

03:50 – Carol

05:50 – 2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma

Sky Cinema Collection

19:05 – Un cavallo per la strega

21:15 – Agatha Christie: La serie infernale Ep. 1

22:50 – Agatha Christie: La serie infernale Ep. 2

00:20 – Urban Myths

00:50 – Testimone d’accusa

03:10 – Un cavallo per la strega

05:15 – Urban Myths

05:45 – Le due verità – Parte 1 21:00 – Non Disponibile

Sky Cinema Action

19:15 – Barb Wire

21:00 – Sicario

23:10 – Soldado

01:20 – 100X100Cinema

01:35 – Four Brothers – Quattro fratelli

03:25 – Tropa de elite 2 – Il nemico è un altro

05:15 – Charlie’s Angels – più che mai

Fox

18:05 – I Griffin Tom Tucker: l’uomo e il suo sogno

18:30 – I Simpson Mamma impicciona

18:55 – I Simpson I ragazzi stanno litigando

19:20 – I Simpson Su puoi salire tu, nonno

19:45 – The Big Bang Theory La formula della coabitazione

20:10 – The Big Bang Theory La derivazione del brindisi

20:35 – The Big Bang Theory L’approssimazione della prestidigitazione

21:00 – American Horror Story: 1984 La danza dei fendenti

Premium Cinema

19:15 – ACT OF VALOR

21:15 – I Mercenari 3

23:29 – The Losers

01:13 – FINAL DESTINATION 3

02:48 – Firewall – Accesso negato

04:35 – Critters Attack! – Il ritorno degli extraroditori

Premium Action

18:48 – CHUCK V – S. LE SPIE DI CUORE

19:37 – THE VAMPIRE DIARIES V – IL RITORNO DI BONNIE

20:25 – HEROES REBORN – AVANTI I CLONI

21:15 – BATWOMAN I – DIMMI LA VERITA’

22:03 – BATWOMAN I – UN TE’ PAZZO

22:52 – THE LAST KINGDOM IV – IL SACRIFICIO

23:43 – CHUCK V – S. LE SPIE DI CUORE

00:32 – THE VAMPIRE DIARIES V – IL RITORNO DI BONNIE

Mya

18:47 – THE GOLDBERGS II – IL BALLO DI DARRYL DAWKINS

19:12 – THE GOLDBERGS II – LA TERRA DEI COWBOYS

19:38 – CHICAGO MED II – TERAPIA DELL’ANIMA

20:11 – ORANGE IS THE NEW BLACK VII – 13

21:15 – ROSWELL, NEW MEXICO II – UNO SGUARDO SUL FUTURO – 1aTV

22:04 – SUITS IX – LA SFURIATA

22:55 – SUITS IX – UN ULTIMO RAGGIRO

23:46 – CHICAGO MED II – TERAPIA DELL’ANIMA