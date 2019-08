Programmi tv 16 agosto 2019: alla scoperta delle bellezze italiane

Su Rai Uno Grand Garda – Dolomiti. Su Rai Due Tutta la verità su mia madre; su Rai Tre Latin Lover Guida ai programmi Tv della serata del 16 agosto

Al centro della programmazione televisiva di venerdì 16 agosto c’è un viaggio alla scoperta delle bellezze italiane Su Rai Uno dove alle ore 21.25 va in onda Grand Tour garda – Dolomiti. Da Riva del Garda a San Candido: nello scenario unico di vette che sfiorano i 2000 metri di altezza ed una rigogliosa vegetazione con ulivi e limoni che abbracciano le rive del lago, nel prossimo appuntamento il “Grand Tour” di Linea Verde attraverserà da sud a nord il Garda Trentino, “l’angolo di Mediterraneo” ai piedi delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO. Il tema di questa puntata sarà la sublimazione dello spirito della montagna, la celebrazione della natura incontaminata, che in questi luoghi dà il massimo sfoggio della sua incomparabile bellezza. Si giungerà nel comprensorio della Val Gardena con Hans Kammerlander, leggenda dell’alpinismo italiano, e a Torbole per seguire gli allenamenti di Niccolò Renna, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici 2018 di Buenos Aires. Sulla vetta del monte Speikboden, a quota 2.517 metri di altitudine, nel territorio di Campo Tures, si assisterà allo spettacolo impareggiabile del sorgere del sole sulle vette e sul lago di Molveno per una divertente prova di coraggio della conduttrice, in Val di Non con Andrea Paternoster, apicoltore transumante.

Passiamo ai film. Su Rai Due dalle 21.20 Tutta la verità su mia madre. Susanne deve indagare su Maria, una donna scomparsa e ritrovata successivamente morta in un fiume. Quando viene sottoposta all’esame del DNA, Susanne scopre che quella donna è sua madre. Su Rai Tre dalle 21.05 Latin Lover. In un piccolo paese della campagna italiana si celebra il decennale della morte di Saverio Crispo, uno dei massimi attori italiani. L’uomo, grande seduttore, ha avuto quattro figlie da donne diverse e di varia nazionalità. Susanna, la sua primogenita, decide così di riunire le sue sorelle nel casale dove l’attore è nato ed ognuna, a modo suo, si lascia andare ai ricordi che ha del padre.

Su Canale 5 dalle 21.16 Rosemunde Pilcher – Uno spiacevole imprevisto. Natalie viene assunta come babysitter dalla famiglia dell’astrofisico Benjamin Wilson, rimasto vedovo da poco. Su Italia 1 doppio appuntamento con Chicago Med. Nel primo episodio (Sospettiore 21,19), al Natalie si precipita a salvare un ragazzo affetto da un’influenza che mette in pericolo la sua vita. April sospetta la sorella del dottor Choi di aver rubato oppiacei.Nel secondo (Momenti critici; ore 22.07), il team dell’ospedale é alle prese con un’operazione molto delicata: la separazione di due gemelli siamesi. Su Rete 4 dalle 21.31 Una 44 Magnum per l’Ispettore Callaghan. Secondo film della serie. L’ispettore Callaghan, C. Eastwood, sospetta che gli autori di un assassinio commesso a scopi politici, si trovino tra gli agenti.

E per finire, uno sguardo ai canali minori. Su RaiMovie dalle 21.10 La scomparsa di Patò.1890. A Vigata, il ragioniere Antonio Patò scompare senza lasciare traccia. Il delegato di P.S. e un Maresciallo si mettono a indagare. Dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri. Su Rai5 dalle 21.15 Need or speed. Il meccanico Tobey viene accusato della morte di un suo amico, in realtà causata da Dino. Uscito dopo alcuni anni di galera, il ragazzo ha il solo obiettivo di vendicare l’amico e per farlo decide di battere Dino in una corsa automobilistica clandestina.