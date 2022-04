Su Rai Uno Ulisse: il piacere della scoperta, su Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Guida ai programmi Tv della serata del 16 aprile 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 16 aprile 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Risorto. Il Sinedrio è preoccupato per le possibili rivolte contro Roma in nome di Yeshua, il Re dei Giudei: dopo averlo crocifisso, ne fanno sorvegliare il sepolcro affinché i seguaci non ne rubino il corpo e dichiarino la sua resurrezione. Su Rai 4 dalle 21.20 Cold blood. Henry è un sicario che ha scelto di ritirarsi e vive in una baita sperduta tra le nevi. Quando incappa in una giovane donna ferita in un incidente, l’uomo la soccorre. Ma sulle tracce della ragazza c’è la polizia e forse anche qualcun altro. Su Rai Movie dalle 21.10 Il segreto di una famiglia. A seguito dell’ictus di suo padre, dopo lunghi anni di assenza, Eugenia lascia Parigi e ritorna a La Quietud, la tenuta di famiglia vicino a Buenos Aires, dove ritrova la madre e la sorella Mia. Le tre donne sono felici di essere di nuovo insieme, ma sono costrette ad affrontare i traumi emotivi e gli oscuri segreti del passato che hanno condiviso sullo sfondo della dittatura militare. Su Rete 4 Il re dei Re. Un kolossal religioso, tra spettacolo hollywoodiano e ricostruzione storica fantasiosa che si sofferma sull’occupazione romana in Giudea. Su Sky Cinema dalle 21.15 Venom – La fama de Carnage. Dopo aver trovato un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, il simbionte alieno deve affrontare un nuovo nemico, Carnage, alter ego dell’assassino seriale Cletus Kasady. Su Iris dalle 21 Ramson – Il riscatto. Proprietario di una compagnia aerea e facoltoso imprenditore, Tom Mullen vive con la moglie Kate e il piccolo figlio Sean. La sua vita cambia il giorno in cui il figlio viene rapito nel corso di una festa all’aperto.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Ulisse: il piacere della scoperta. Un viaggio in una terra unica, alla ricerca dei colori, dei suoni, degli odori e dei segni che la caratterizzano. Il colore del mare e della pietra. Il suono del vento e delle voci. L’odore del cisto e dell’elicrisio. I segni delle tante civiltà che di volta in volta l’hanno invasa, senza mai dominarla. Un’isola che è quasi un continente. Dalle spiagge della Maddalena e dell’Asinara alle miniere del Sulcis, dalle pietre dei nuraghi alle vestigia romane, dalla basilica di Saccargia alle mura di Alghero, il nostro sarà un racconto punteggiato da storie, tradizioni, leggende che fanno di questa terra un luogo magico e misterioso. Incontreremo la sua gente, ascolteremo la sua lingua così particolare e ci riempiremo gli occhi del colore di un mare incredibile. Il grande viaggiatore inglese Herbert Lawrence così la definì: “La Sardegna è un’altra cosa… Creste di colline come brughiera…che si vanno perdendo, forse, verso un gruppetto di cime… Incantevole spazio intorno e distanza da viaggiare, nulla di finito, nulla di definitivo. È come la libertà stessa”. Ecco la Sardegna è davvero un’altra cosa.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.35 Che ci faccio qui. Domenico Iannacone ci porta nelle vite di due testimoni del nostro tempo, apparentemente distanti, ma unite da una stessa idea di accoglienza. Un prete operaio, Don Alessandro Santoro è un prete senza parrocchia, un sacerdote controcorrente che spesso si è scontrato con la visione di una Chiesa ancorata al passato, pagando di persona le sue scelte radicali. A Trieste Lorena Fornasir, psicologa in pensione, cura ogni giorno i corpi martoriati di esseri umani costretti a marciare per mesi lungo la rotta che dalle periferie del mondo giunge nel cuore dell’Europa.

Guida tv di sabato 16 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta

23:50 – Tg1 Sera

23:55 – Ciao maschio

01:20 – Rai – News24

01:55 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – Tg2 L.I.S.

18:10 – Rai Tg Sport Sera

18:25 – 90° Minuto

19:40 – NCIS

20:30 – Tg2

21:00 – Risorto

22:55 – La Domenica Sportiva

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:30 – Sapiens Files – Un solo pianeta

21:30 – Che ci faccio qui

23:20 – Tg3 Mondo

23:45 – Tg3 Agenda del Mondo

23:50 – Meteo 3

Rai 4

18:45 – Fast Forward 5

19:35 – Fast Forward 5

20:30 – Fast Forward 6

21:20 – Cold blood – Senza pace

22:55 – Un uomo ordinario

00:25 – Anica Appuntamento al cinema

00:30 – Ashfall – The final countdown

02:40 – Omicidio al Cairo

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSCIENZA

21:20 – AMICI DI MARIA DE FILIPPI

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – APPENA UCCISO

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – LA FIGLIA DELL’AMMIRAGLIO

21:20 – FREEDOM PRESENTA: – MISTERI INSONDABILI PT.2

23:50 – PRESSING

Canale 20 Mediaset

18:16 – MANIFEST II – IL CANTO ZEN

19:22 – CHICAGO FIRE VIII – QUALCOSA NON HA FUNZIONATO

20:13 – THE BIG BANG THEORY V – LA PERMUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO

20:36 – THE BIG BANG THEORY V – LA DIFFUSIONE DELL’ORNITOFOBIA

21:04 – MOMENTUM – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – MOMENTUM – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 130 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:27 – IL RE DEI RE – 1 PARTE

23:07 – TGCOM

23:09 – METEO.IT

23:13 – IL RE DEI RE – 2 PARTE

Cine 34

Rai Movie

19:30 – Pane, amore e fantasia

21:10 – Il segreto di una famiglia

23:25 – Perfect

01:35 – Magnifica presenza

03:20 – Il turista – Un’estate a Firenze

05:00 – …E poi lo chiamarono il Magnifico

TWENTYSEVEN

18:26 – LA CASA NELLA PRATERIA V – LE VOCI DEI BAMBINI

19:24 – A-TEAM IV – UNA FANTASTICA BUGIARDA

20:16 – A-TEAM IV – LO ZIO AMICO

21:10 – TATA MATILDA E IL GRANDE BOTTO – 1 PARTE

21:46 – TGCOM24

21:50 – METEO.IT

21:52 – TATA MATILDA E IL GRANDE BOTTO – 2 PARTE

22:51 – NOTTING HILL – 1 PARTE

Iris

19:06 – I NUOVI EROI

21:00 – RANSOM – IL RISCATTO

23:32 – LA REGOLA DEL SOSPETTO

01:48 – SFIDA A WHITE BUFFALO

03:21 – CIAKNEWS

03:24 – QUATTRO AMICI E UN MATRIMONIO

05:02 – MANO RUBATA (AMORI)

05:52 – CASA DOLCE CASA – STUDIO CERCASI

TV8

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Liguria

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Conero

21:30 – Il Codice Da Vinci

00:15 – Inferno

02:30 – Coppie che uccidono Ep. 1

03:30 – Coppie che uccidono Ep. 2

04:30 – Lady Killer Ep. 25

05:30 – Coppie che uccidono Ep. 4

Italia 2

18:10 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – CHI HA VIAGGIATO NEL TEMPO PRIMA DI TRUNKS?

18:35 – 2 BROKE GIRLS – E LA VISITA A SORPRESA

19:00 – 2 BROKE GIRLS – E IL SOLITO BIDONE

19:25 – 2 BROKE GIRLS – E LA SCUOLA DI PASTICCERIA

19:55 – 2 BROKE GIRLS – E LA FESTA A SORPRESA

20:20 – 2 BROKE GIRLS – E LA VITA DOPO LA MORTE

20:45 – 2 BROKE GIRLS – E IL BACIO ALLA FRANCESE

21:15 – THE BREED – LA RAZZA DEL MALE

La 5

18:25 – AMICI DI MARIA

18:58 – L’ONORE E IL RISPETTO – 1

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: TEMPESTA D’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: TEMPESTA D’AMORE – 2 PARTE

23:05 – ROSA LA WEDDING PLANNER – IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

NOVE

18:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.5

19:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.6

20:00 – I migliori Fratelli di Crozza 13′ Stagione Ep.1

21:25 – Beverly Hills Cop II

23:35 – Beverly Hills Cop III

01:35 – Donne mortali 8′ Stagione Ep.7

02:30 – Donne mortali 8′ Stagione Ep.8

03:25 – Donne mortali 8′ Stagione Ep.9

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Australia Ep. 1

19:15 – Affari al buio Il prezzo della dipendenza

19:45 – Affari al buio Pomeriggio di piacere

20:15 – Affari di famiglia La monetina Scarface

21:15 – Senza scrupoli

23:15 – Brasile e il mondo del sesso a pagamento

00:15 – Escort Girls

01:15 – Le fabbriche del sesso

La7

18:00 – Sherlock

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Gandhi

00:45 – TG LA7 Notte

00:55 – Anti – Camera con Vista

01:05 – In Onda (R)

01:45 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – L’ingrediente perfetto

19:00 – I menù di Benedetta

20:10 – La cucina di Sonia

21:30 – Ghost Wisperer – IL CLOWN (Stagione 5)

01:40 – Fuga dal Natale

02:55 – I menù di Benedetta

Food Network

18:20 – Enjoy Good Food 1′ Stagione Ep.4

18:55 – Enjoy Good Food 1′ Stagione Ep.5

19:30 – Enjoy Good Food 1′ Stagione Ep.6

20:00 – Enjoy Good Food 1′ Stagione Ep.7

20:35 – Enjoy Good Food 1′ Stagione Ep.8

21:10 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.1

22:05 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.6

23:05 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.2

TOP CRIME

18:30 – CHASE I – NEL BENE O NEL MALE

19:23 – THE MENTALIST V – LA COLLANA DI RUBINI ROSSI

20:16 – Being Poirot

21:10 – Poirot: sipario – L’ultima avventura di Poirot – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Poirot: sipario – L’ultima avventura di Poirot – 2 PARTE

22:56 – Being Poirot

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 16′ Stagione Ep.4

21:10 – Omicidi a Sandhamn 12′ Stagione

23:10 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.8

01:10 – Elementary 2′ Stagione Ep.3

02:10 – Elementary 2′ Stagione Ep.4

03:10 – Elementary 2′ Stagione Ep.5

04:10 – Murder by Numbers 1′ Stagione Ep.3

05:05 – Murder by Numbers 1′ Stagione Ep.4

Rai 5

18:40 – Terza pagina

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Sciarada – Il circolo delle parole

20:10 – Albino e Plautilla

21:15 – Italian stand up

22:15 – Italian stand up

22:45 – Personaggi in cerca d’attore

23:15 – Rumori del ‘900

Rai Premium

18:10 – Il Paradiso delle Signore 6 – Daily 4

18:50 – Rino Gaetano – Ma il cielo e’ sempre piu’ blu

21:20 – Noi

23:20 – La vita promessa

01:10 – Blu Notte – Misteri italiani

02:05 – Blu Notte – Misteri italiani

02:55 – Piloti

03:20 – Una donna per amico 2

Mediaset Extra

18:23 – COLORADO

21:15 – L’ISOLA DEI FAMOSI

01:05 – AVANTI UN ALTRO

02:13 – TGCOM24

02:15 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

02:45 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

03:15 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

03:51 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

TV2000

18:24 – Tg 2000

19:01 – Il Vangelo nell’arte

19:32 – Veglia Pasquale

21:51 – La Bibbia

00:53 – La compieta

01:17 – Rosario

01:45 – Sulla strada

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Cristal

19:00 – Cristal

19:30 – Cucina a Vista

20:00 – Marta

20:30 – Marta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – Il Massimo In Cucina

ALMA TV

19:00 – Speciale Fiera BMT 2022

19:30 – Andata e Ritorno

20:00 – Mondo Crociera

20:30 – Gulliver

21:00 – Maratona Masseria Sciarra

01:00 – Maratona Atlante

05:00 – Maratona Nuova Casa Alice

VH1

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 07

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 08

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 09

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 4 Episodio 14

21:50 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 4 Episodio 15

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 3 Episodio 12

22:40 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 3 Episodio 13

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – POSSESSION

TeleReporter

20:15 – IL GIOCO DEL MONDO 2015 – M. G. CUCINOTTA

21:00 – FILO DIRETTO CI VUOLE ENERGIA TUMOR WITH HUMOR

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONEì

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTOì

20:00 – SIAMO FUORI CARASSO

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – IN CAMMINO SULLA VIA IDRA (3 PUNTATE)

23:00 – IL GIOCO DEL MONDO 2014 PIPPO BAUDO

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Intelligente come una capra

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Il gioco del mondo – monsignor Joseph Maria Bonnemain

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:30 – Allocuzione – Modifica legge sul cinema

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

18:00 – La domenica sportiva Le immagini del week end

19:45 – Domenica sprint Sintesi degli eventi di giornata

20:05 – Ciclismo: Classiche 2022 – Parigi – Roubaix

21:05 – Charlie’s Angels

23:05 – Sguardi – Sguardi sul mondo

02:45 – Repliche informazione Replica di: Quotidiano

Rai Sport +HD

20:30 – Basket: Serie A

22:45 – Amstel Gold Race

00:00 – Perle di Sport

Rai Sport

20:30 – Basket: Serie A

22:45 – Amstel Gold Race

00:00 – Perle di Sport

02:00 – Calcio

04:00 – DEL 1

SuperTennis

18:00 – Billie Jean King Cup (differita)

19:30 – Billie Jean King Cup (differita)

21:15 – Supertennis TG

21:30 – ATP 1000 Montecarlo (differita)

00:00 – Billie Jean King Cup, Italia vs Francia

02:00 – Billie Jean King Cup, Italia vs Francia

04:00 – Billie Jean King Cup, Italia vs Francia

Euro Sport

18:30 – Informazione Flash News

18:35 – Ciclismo Parigi-Roubaix Prova F

19:45 – Snooker Mondiale Primo turno (da Sheffield, Gran Bretagna) Live

23:00 – Snooker Mondiale Primo turno (da Sheffield, Gran Bretagna)

00:00 – Ciclismo Parigi-Roubaix Prova F

01:30 – Ciclismo Giro di Turchia Gelibolu – Tekirdag, 132 km (7a tappa)

03:00 – Snooker Mondiale Primo turno (da Sheffield, Gran Bretagna)

05:00 – Ciclismo Giro di Turchia Gelibolu – Tekirdag, 132 km (7a tappa)

SportItalia

18:30 – Serie A Live (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calciomercato Live Week end (diretta)

Rai Gulp

18:10 – Heidi 3D

18:35 – Kids’ portraits

18:40 – Marvel Spider-Man

19:05 – Grani di pepe

19:35 – Bia

20:15 – I diari di Esther

20:20 – I diari di Esther

20:25 – I diari di Esther

Rai YoYo

18:00 – Gigantosaurus

18:10 – Gigantosaurus

18:20 – Lampadino e Caramella nel Magi – Regno degli Zampa

18:25 – Lampadino e Caramella nel Magi – Regno degli Zampa

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Peppa Pig

18:45 – Pikwik Pack

Boing

18:25 – Apple&Onion

18:45 – Apple&Onion

19:30 – Apple&Onion

19:50 – Apple&Onion

20:50 – Apple&Onion

21:45 – Boing Challenge S1

22:10 – Dragon Ball Super 2

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

Cartoonito

19:30 – D’ARTACAN E I TRE MOSCHETTIERI – Prima Tv

21:00 – Baby Shark Big Show – nuova serie

21:15 – Hey Duggee

21:30 – Hey Duggee

21:50 – Trenino Thomas

22:15 – Hey Duggee

22:40 – Blue’ clues

00:00 – Simsalagrimm

Frisbee

18:15 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.5

18:45 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.6

19:05 – Dinocity 1′ Stagione Ep.6

19:15 – Dinocity 1′ Stagione Ep.7

19:30 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.2

20:00 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.3

20:30 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.4

20:55 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.5

K2

18:00 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.26

18:10 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.27

18:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.28

18:35 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.29

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.43

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.44

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.45

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.46

DeaKids

18:00 – Zig & Sharko Turisti

18:10 – Zig & Sharko Il preferito della maestra

18:15 – Zig & Sharko Motore, azione!

18:25 – Zig & Sharko Ronzando in giro

18:35 – Zig & Sharko Blues dell’unicorno

18:40 – Zig & Sharko Piccoli giocattoli

18:50 – Zig & Sharko L’invasore

19:00 – Tara Duncan La bestia di Lowcospeed

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – Lex & Presley

19:05 – Lex & Presley

19:30 – Lex & Presley

20:00 – Kids’ Choice Awards 2022

21:15 – iCarly

21:40 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

22:00 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:50 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.8

19:45 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.2

20:40 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.18

21:35 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.5

22:30 – C’era una volta casa 4′ Stagione Ep.14

23:25 – C’era una volta casa 4′ Stagione Ep.5

00:20 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.5

01:15 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.9

Rai Storia

18:30 – Cortoreale – Gli anni e gli autori del documentario italiano

19:00 – Rai News Giorno

19:05 – Cortoreale – Gli anni e gli autori del documentario italiano

19:30 – Cronache dal medioevo

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – Enciclopedia infinita Letteratura italia

18:30 – Un romanzo, tante storie

19:00 – #Maestri Claudia Bianchi e Gianni Toniolo

19:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – Enciclopedia infinita Letteratura italia

20:30 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

21:00 – Storie della Scienza

Motor Trend Italia

18:30 – Reperti d’assalto 7′ Stagione Ep.2

19:25 – Reperti d’assalto 7′ Stagione Ep.3

20:20 – Motors – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

20:30 – Reperti d’assalto 7′ Stagione Ep.4

21:20 – Reperti d’assalto 7′ Stagione Ep.5

22:15 – Vintage Voltage – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

23:15 – Vintage Voltage 2′ Stagione Ep.3

00:15 – Marchio di fabbrica 12′ Stagione Ep.11

DMAX

18:30 – Una famiglia fuori dal mondo 3′ Stagione Ep.12

19:30 – Border Security: America Latina 1′ Stagione Ep.5

21:25 – Incontri del terzo tipo: Hudson Valley – 1^TV

23:15 – SOS Paranormal – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

00:10 – Cacciatori di fantasmi 13′ Stagione Ep.8

01:05 – Cacciatori di fantasmi 13′ Stagione Ep.7

02:00 – Cacciatori di fantasmi 12′ Stagione Ep.6

02:55 – Mountain Monsters 2′ Stagione Ep.4

Focus TV

18:00 – LA COSTRUZIONE DEL TITANIC

19:00 – TITANIC: LA RESA DEI CONTI

20:15 – Titanic: come affondo’ e perche’ – le prove definitive

21:15 – WILD PATAGONIA – VITA ALLA FINE DEL MONDO

22:15 – Brasile: Natura di smeraldo

23:15 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA

00:15 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA

01:15 – GLI ULTIMI GIORNI DI GESU’

RealTime

18:55 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Bordighera

20:20 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Aosta

21:40 – Vite al limite Dolly

23:25 – Vite al limite La storia di Kirsten

01:05 – Vite al limite La storia di Michael

02:45 – Vite al limite La storia di Tanisha

04:25 – Vite al limite La storia di Tracey

LaF

18:10 – RED – Giardini fantastici e dove trovarli 3′ Stagione Ep.19

18:40 – RED – Giardini fantastici e dove trovarli 3′ Stagione Ep.20

19:10 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.5

19:40 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.6

20:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.9

20:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.10

21:10 – L’amatore – Un film su Piero Portaluppi

23:00 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 1

19:05 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 2

20:00 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 3

21:00 – Moonshiners: la sfida Nocciole

21:55 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Blackout

22:50 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume In acqua

23:50 – La febbre dell’oro Il giorno del giudizio

00:45 – Wild Frank: alla ricerca del drago Ep. 2

Sky Uno

19:05 – Cucine da incubo La Locanda degli Artisti – Como

20:10 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

21:15 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

23:25 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

01:40 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

02:45 – Cuochi d’Italia Ep. 1

03:35 – Cuochi d’Italia Ep. 2

04:50 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

Sky Cinema 1

19:10 – Metti la nonna in freezer

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Venom: La furia di Carnage

23:00 – John Wick

00:45 – Per tutta la vita

02:30 – La moglie dell’astronauta

04:20 – Il Cinemaniaco incontra Cortellesi Albanese Milani

04:50 – Belli ciao

SKY Cinema Family

19:20 – Baby Boss

21:00 – Baby Boss 2 – Affari di famiglia

22:55 – Dragon Trainer 2

00:40 – 100X100Cinema

01:00 – Kung Fu Panda 3

02:35 – Trolls

04:10 – 100X100Cinema

04:25 – Turbo

Sky Cinema Romance

19:10 – Il profumo del mosto selvatico

21:00 – P.S. I Love You

23:10 – Quel mostro di suocera

00:55 – Un’ottima annata – A Good Year

02:55 – 7 spose per 7 fratelli

04:40 – Tristano & Isotta

Sky Cinema Collection

19:15 – Insomnia

21:15 – Tenet

23:50 – Inception

02:20 – Diavoli – Seconda stagione – Speciale

02:50 – Batman Begins

05:10 – Questo o quello – Speciale

05:25 – Il cavaliere oscuro

Sky Cinema Action

19:55 – Il giustiziere della notte

21:45 – Venom: La furia di Carnage

23:30 – Il primo cavaliere

01:45 – Un uomo sopra la legge

03:40 – L’uomo dalla cravatta di cuoio

05:15 – 100X100Cinema

05:35 – Hunger Games

Fox

18:05 – I Griffin La teoria del Big Bang

18:30 – I Simpson Quattro rimpianti e un funerale

18:55 – I Simpson Si vive una volta sola

19:20 – I Simpson I dolori del travaglio

19:45 – I Simpson Pompieri e ladri

20:10 – I Simpson Fermati o il cane spara!

20:35 – I Simpson 24 minuti

21:00 – I Simpson Quando la moglie è in cucina

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

