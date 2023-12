Su Rai Uno Ballando sotto le stelle, su Canale 5 Grande Fratello. Guida ai programmi Tv della serata del 16 dicembre 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 16 dicembre 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 Accerchiato. L’evaso Sam Gillen si rifugia nella fattoria della vedova Clydie, che vive con i due figli ed è minacciata da un malavitoso interessato al suo terreno: Sam la proteggerà fino all’arrivo della polizia. Su Rai Movie dalle 21.10 Tutta un’altra vita. La vita di Gianni, tassista con moglie e due figli, scorre ordinaria e modesta in un piccolo appartamento alla Garbatella tra mutuo, bollette e problemi ordinari. Un giorno però due facoltosi clienti in partenza per le Maldive dimenticano nel suo taxi le chiavi della loro lussuosa villa. Per Gianni inizia una seconda vita in cui tra feste in piscina e auto costose diventa l’amante di una bellissima ragazza. Ma i proprietari prima o poi torneranno. Su Italia 1 dalle 21.19 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile. La speciale amicizia tra un gigante buono e una bambina, insieme per salvare gli umani. Su Rete 4 dalle 21.30 Johnny Stecchino. Dante scopre di essere il sosia di un capo mafioso siciliano dopo essere stato ingannato dalla donna di cui si e’ innamorato. Su Sky Cinema dalle 21.15 Dungeons and Dragins – L’onore dei ladri. Un ladro dotato di grande fascino si unisce a un gruppo di improbabili avventurieri per intraprendere un’epica e pericolosa missione, ovvero il recupero di un’antica reliquia. Su Iris dalle 21 Extreme measures . Estreme soluzioni. La misteriosa morte di un senzatetto porta un medico a mettersi sulle tracce di un folle maniaco che compie esperimenti su cavie umane.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 S.W.A.T. La squadra si mette sulle tracce di un rapinatore, all’apparenza inesperto, che nel giro di poche ora ha attuato numerosi colpi. Omar, intanto, s’interessa al mondo degli investimenti. Su Rai 4 dalle 21.10 La Unidad. Dopo più di un anno di intense ricerche, l’unità guidata dal commissario capo Carla Torres arresta uno dei leader jihadisti più ricercati. Ma questa operazione mette in moto un piano di vendetta contro i membri dell’Unidad.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Ballando con le Stelle. In diretta dall’Auditorium RAI del Foro Italico, la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle. Protagonisti tredici personaggi VIP scelti tra attori, cantanti, sportivi che impareranno l’arte del ballo in coppia con i maestri professionisti di Ballando con le Stelle. Su Canale 5 dalle 21.35 Grande Fratello. I partecipanti, reclusi nella casa, concorrono per il montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto del reality le loro storie. Conduce Alfonso signorini, opinionista Cesara Buonamici.

DOCUMENTARI

Su Rai Tre dalle 21.20 I Sapiens – Un solo pianeta. Come venivano scelti i luoghi per edificare le antiche città? Gli antichi costruivano secondo gli auspici degli dei o stavano attenti al territorio? Le nostre moderne città assomigliano alle antiche? Cosa sostituisce le antiche acropoli nelle città contemporanee? Sono solo alcuni degli interrogativi sui quali si proverà a dare risposte mentre si cercherà di scoprire il rapporto degli antichi con il paesaggio. La puntata si aprirà con la rivelazione, in esclusiva per “Sapiens – Un solo pianeta”, dell’eccezionale ritrovamento archeologico avvenuto appena fuori le mura di Paestum. Durante gli scavi di un tempietto dorico sono stati trovati reperti archeologici come ex-voto in terracotta che rappresentano Eros su un delfino e altri ritrovamenti straordinari che lasciano trapelare una storia arcaica sorprendente. Il viaggio di “Sapiens – Un solo pianeta” nella storia antica proseguirà nell’antica città di Poseidonia, la Paestum di oggi.

Guida tv di sabato 16 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:35 – Ballando con le stelle

00:45 – Metti una notte

02:20 – Che tempo fa

02:25 – Milleeunlibro

03:25 – Rai – News24

05:45 – A Sua immagine

Rai 2

18:10 – Gli imperdibili

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:18 – Meteo 2

18:20 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – 9-1-1

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – F.B.I. 5

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Chesara’…

21:45 – Sapiens – Un solo pianeta

23:55 – Tg3 Mondo

00:20 – Tg3 Agenda del Mondo

00:25 – Meteo 3

Rai 4

18:10 – Delitti in Paradiso 6

19:10 – Delitti in Paradiso 6

20:15 – Delitti in Paradiso 7

21:20 – La Unidad 2

22:20 – La Unidad 2

23:15 – Quelli che mi vogliono morto

00:55 – Anica – Appuntamento al cinema

01:00 – Dead in the water

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO

Italia 1

18:03 – FREEDOM PILLS

18:10 – FREEDOM PILLS

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – OMICIDIO IN VOLO

Canale 20 Mediaset

18:27 – BLINDSPOT III – BALANCE OF MIGHT

19:22 – PERSON OF INTEREST IV – I VOTI SPARITI

20:13 – THE BIG BANG THEORY XI – L’ASIMMETRIA DELLA FARFALLA

20:36 – THE BIG BANG THEORY XII – LA CONFIGURAZIONE CONIUGALE

21:04 – CONTRACT TO KILL – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – CONTRACT TO KILL – 2 PARTE

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 120 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – JOHNNY STECCHINO – 1 PARTE

22:05 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:07 – METEO.IT

Warner TV

18:00 – Fringe 5′ Stagione Ep.7

21:30 – Fringe 5′ Stagione Ep.8

01:00 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.1

01:50 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.2

02:40 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.3

03:30 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.4

04:20 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.5

05:10 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.6

Rai Movie

19:25 – Il sapore del successo

21:10 – Tutta un’altra vita

22:55 – Mister Felicita’

00:30 – Magnolia

03:50 – Stasera ho vinto anch’io

05:00 – Flags of our Fathers

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – TI PRESENTO SOFIA

21:15 – UNA FAMIGLIA PERFETTA – 1 PARTE

22:24 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:29 – METEO.IT

22:31 – UNA FAMIGLIA PERFETTA – 2 PARTE

23:42 – THE PLACE

01:53 – I 2 SOLITI IDIOTI

03:14 – NOTTATACCIA

TWENTYSEVEN

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST IV – HALLOWEEN III

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST IV – IL LIBRO DI DOROTHY

21:10 – BLUES BROTHERS-IL MITO CONTINUA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT – 16/12/2023

22:17 – BLUES BROTHERS-IL MITO CONTINUA – 2 PARTE

23:10 – ROCKETMAN – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

18:52 – SCOMMESSA CON LA MORTE

21:00 – EXTREME MEASURES – SOLUZIONI ESTREME

23:34 – CELLULAR

01:35 – SCANDALO INTERNAZIONALE

03:20 – CIAKNEWS

03:23 – INVERSIONE DI ROTTA

04:44 – ROSAMUNDA NON PARLA… SPARA

TV8

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Venezia

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Udine

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Alto Adige

22:45 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Trentino

00:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Trentino

01:15 – Una promessa sotto il vischio

03:00 – Coppie che uccidono Ep. 7

04:00 – Lady Killer Ep. 14

Italia 2

18:15 – DUE UOMINI E 1/2 X – TU SEI ME, IO SONO TE!

18:45 – DUE UOMINI E 1/2 X – QUESTIONE DI AFFARI

19:15 – DUE UOMINI E 1/2 X – EFFETTI COLLATERALI

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 X – LA CONFESSIONE DI WALDEN

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 X – SI VIVE ANCHE SENZA DONNE

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 X – IL MATRIMONIO

21:15 – TREMORS 3: BACK TO PERFECTION

23:21 – RAW – UNA CRUDA VERITA’

La 5

18:00 – AMICI DI MARIA

18:36 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

18:56 – GRANDE FRATELLO

19:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE QUARTA

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: UNA TATA PER NOAH – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: UNA TATA PER NOAH – 2 PARTE

NOVE

18:00 – Only Fun – Comico Show 2′ Stagione Ep.1

20:00 – I migliori Fratelli di Crozza 19′ Stagione Ep.2

21:25 – Freddie Mercury – L’uomo dietro il mito – 1^TV

23:10 – Queen: From Rags to Rhapsody – 1^TV

00:35 – Freddie Mercury – L’immortale

02:35 – Delitti di famiglia 1′ Stagione Ep.1

03:50 – Delitti di famiglia 1′ Stagione Ep.2

04:55 – Delitti di famiglia 1′ Stagione Ep.5

Cielo

18:15 – Love It or List It Prendere o lasciare Vancouver Charmaine e Cam

19:15 – Affari al buio Un portafortuna

19:45 – Affari al buio Giochi di guerra

20:15 – Affari di famiglia Per… pietà!

21:15 – Desideria – La vita interiore

23:15 – XXX – I più grandi film per adulti di tutti i tempi

01:15 – Sex Sells – Weezy WTF nel paese delle meraviglie del sesso

01:45 – Sex Sells – Weezy WTF nel paese delle meraviglie del sesso

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In altre parole

23:15 – Gazzetta Sports Awards – 2023

01:00 – TG LA7 Notte

01:15 – Anti – Camera con Vista

01:20 – LIKE Tutto ciò che piace

01:55 – L’Aria Che Tira (r)

04:20 – Omnibus (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Padre Brown

19:10 – Inseparabili – Storie a 4 zampe

19:40 – La cucina di Sonia

20:40 – Lingo – Parole in gioco

21:20 – Grey’s Anatomy –

00:50 – La mala educaxxxion

03:00 – I menù di Benedetta (r)

Food Network

18:20 – A tavola con Csaba – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

18:55 – A tavola con Csaba 1′ Stagione Ep.1

19:30 – A tavola con Csaba 1′ Stagione Ep.2

20:05 – In cucina con Imma e Matteo 2′ Stagione Ep.5

20:40 – In cucina con Imma e Matteo 2′ Stagione Ep.7

21:15 – In cucina con Imma e Matteo 2′ Stagione Ep.6

21:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.9

22:55 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:27 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:28 – METEO.IT

18:30 – Delitto a Mulhouse – 2 PARTE

19:23 – THE MENTALIST V – LA PERLINA DI VETRO ROSSO

20:16 – THE MENTALIST V – INFUSO ROSSO

21:10 – POIROT II – DELITTO ALL’ARMA BIANCA

22:03 – POIROT II – INDAGINE DI NATALE

22:57 – Maigret: c’e’ un morto in prima classe – 1 PARTE

GIALLO TV

19:15 – L’ispettore Barnaby 19′ Stagione Ep.1

21:10 – L’ispettore Barnaby 19′ Stagione Ep.2

23:10 – L’ispettore Barnaby 15′ Stagione Ep.1

01:05 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.7

02:55 – Murder by Numbers 1′ Stagione Ep.1

03:50 – Murder by Numbers 1′ Stagione Ep.2

04:40 – Murder by Numbers 1′ Stagione Ep.3

05:30 – L’investigatore Wolfe 3′ Stagione Ep.6

Rai Premium

18:15 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

19:00 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

19:45 – Labirinto d’amore

21:20 – Un professore 2

23:15 – Un professore 2

01:15 – Blu Notte – Misteri italiani

03:05 – L’ispettore Sarti

04:00 – L’ispettore Sarti

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

02:57 – TGCOM24 BREAKING NEWS

03:00 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.3

19:20 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.2

20:15 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.4

21:10 – HGTV: la sfida dei designer 2′ Stagione Ep.1

22:35 – HGTV: la sfida dei designer 2′ Stagione Ep.2

23:30 – HGTV: la sfida dei designer 2′ Stagione Ep.3

00:25 – HGTV: la sfida dei designer 2′ Stagione Ep.4

01:20 – HGTV: la sfida dei designer 2′ Stagione Ep.5

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – Tg 2000

19:04 – Santa Messa

20:02 – Santo Rosario

20:31 – Tg 2000

20:53 – Soul

21:26 – Seabiscuit un mito senza tempo

00:21 – Quel che resta del giorno

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – The FBI

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – L’Italia Che Mi Piace – In Viaggio Con Raspelli

22:30 – Maratona Frittanza Altro Fritto Altra Corsa

01:00 – Maratona Sapori Dal Mondo

05:00 – Maratona Gourmet

VH1

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – I WITNESS – LA VERITA’ UCCIDE

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Spizzichi E Bocconi

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – Cash

20:30 – Programma Sportivo Di Motori

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – I Sognatori

23:00 – Linea Rossa

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:01 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

20:00 – Salirò

20:30 – Programma Sportivo

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Programma tutto a disegno animati

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:00 – Hockey su ghiaccio: Euro Hockey Tour Svizzera – Cechia

20:25 – Calcio: Super League 2023/2024 Grasshopper – Yverdon

22:30 – Sportsera

23:05 – The Rookie

01:40 – Minisguard

01:55 – Sci alpino: Coppa del mondo 2023/2024 – Discesa femminile (R)

02:50 – Repliche informazione

05:00 – Il Quotidiano (R)

Rai Sport +HD

20:20 – Pallavolo

23:00 – Atletica Leggera Atletica. Maratona di Reggio Emilia

23:30 – Tg Sport TG Sport Notte

23:45 – Tg Sport

00:30 – Snowboard

01:55 – Sci Di Fondo

03:10 – Sci Di Fondo

04:10 – Pallavolo

SuperTennis

18:45 – Circolando AT Tolentino

19:00 – Best of ATP 2023 Tsitsipas vs Jarry,Los Cabos

21:00 – Best of Italiani 2023 Arnaldi vs Lehecka,Umago

23:00 – Best of WTA 2023 Sabalenka vs Swiatek,Madrid

01:00 – Best of Italiane 2023 Paolini vs Kasatkina,Palermo

03:00 – Reloaded US Open Sinner vs Wawrinka

04:45 – Highlights US Open day 6

05:00 – Best of Davis Cup Sinner vs Griekspoor

Euro Sport

19:20 – Biathlon Coppa del Mondo Lenzerheide Inseguimento F

19:45 – Snooker Home Nations Series Scottish Open (Semifinali) Live

23:30 – Biathlon Coppa del Mondo Lenzerheide Inseguimento M

00:00 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Engelberg HS 140 M

01:30 – Snooker Home Nations Series Scottish Open (Semifinali)

03:00 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Engelberg HS 140 M

04:30 – Snooker Home Nations Series Scottish Open (Semifinali)

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calcio Week end Live (diretta)

00:15 – Si Live 24 (diretta)

00:45 – Aspettando il weekend

01:45 – Si Live 24

02:00 – Stella Rossa Belgrado-Manchester City

04:00 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Leo da Vinci

18:30 – Leo da Vinci

18:45 – La famiglia Skrokkiazeppi

18:55 – La famiglia Skrokkiazeppi

19:10 – Marta ed Eva 1

19:35 – Bookcrossing. Porta il tuo libro

19:50 – Cars Toons

Rai YoYo

18:00 – Bluey St 2 Ep 21 – Fuga

18:10 – Bluey St 2 Ep 22 – Autobus

18:15 – Bluey St 2 Ep 23 – Regine

18:20 – Bluey St 2 Ep 24 – Scatoloni

18:30 – I Racconti di Masha St 1 Ep 21 – Il luccio magico

18:35 – I Racconti di Masha St 1 Ep 22 – La volpe e il martello

18:40 – Zecchino d’Oro – Le canzoni animate dell’Avvento

18:45 – Hello Kitty Super Style St 1 Ep 3 Campioni in gara

Boing

19:10 – Looney Tunes Cartoons

19:35 – Looney Tunes Show

21:50 – Doraemon

01:30 – Dragon Ball Super

04:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Batwheels – nuova serie

19:25 – Bug Bunny Costruzioni – nuova serie

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Simone

21:15 – Batwheels – nuova serie

Frisbee

18:20 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.2

18:45 – Vera e il regno dell’arcobaleno 2′ Stagione Ep.9

19:05 – Vera e il regno dell’arcobaleno 2′ Stagione Ep.10

19:30 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.3

19:55 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.4

20:10 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.5

20:35 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.6

21:00 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.1

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.29

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.30

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.31

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.32

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.33

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.34

19:15 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.11

19:40 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.12

DeaKids

18:05 – Il Barbiere pasticciere La teiera magica

18:20 – Il Barbiere pasticciere Il chip di Patato

18:30 – Il Barbiere pasticciere

18:40 – A tutto reality: l’isola L’isola. 1a parte

19:05 – A tutto reality: l’isola L’isola. 2a parte

19:30 – New School Primo giorno di scuola

19:45 – Megagame Ep. 1

20:10 – Japanizi: Going, Going, Gong! Ep. 20

Super

18:10 – Henry Danger

18:30 – Henry Danger

19:00 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:15 – Il caffe’

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – I° Concorso Maria Callas Voci Nuove

20:50 – Scuola di danza – I ragazzi dell’Opera

21:15 – In scena

22:15 – Teatro: Jungle Book Reimagined (REF)

23:55 – Ikone di Nicola Segatta

00:40 – Rai News Notte

Rai Storia

18:15 – Kosakenland

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Storie sospette

19:50 – Gli imperdibili

19:55 – Il giorno e la Storia

20:15 – Scritto, letto, detto

20:25 – set – TANTArai

20:30 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:25 – Patrimonio Subacqueo UNESCO

18:30 – Progetto Scienza 2022

19:00 – I superpredatori dei mari

20:00 – Mondi d’acqua Ep. 1 – Le meraviglie e i

21:00 – Progetto Scienza 2023 Racconti di Scienza

21:15 – Prospettive

22:00 – FUTURO 24

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.1

19:20 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.2

20:20 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

21:15 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

22:15 – Affari a quattro ruote Francia – 1^TV

23:35 – Affari a quattro ruote Francia 7′ Stagione Ep.13

00:50 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.4

01:50 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.5

DMAX

19:30 – Nudi e crudi 9′ Stagione Ep.2

21:25 – Questo pazzo clima – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

22:20 – Colpo di fulmini 7′ Stagione Ep.3

23:15 – Colpo di fulmini 6′ Stagione Ep.6

00:10 – Moonshiners: la sfida 3′ Stagione Ep.12

01:05 – Moonshiners: la sfida 3′ Stagione Ep.13

02:00 – Mountain Monsters 5′ Stagione Ep.2

02:55 – Mountain Monsters 5′ Stagione Ep.3

Focus TV

18:00 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO II – FUORI POSTO

19:00 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO II – DISASTRI DAL CIELO

20:00 – Artemis I – Tutti i segreti del razzo che ci riportera’ sulla luna

21:05 – Sopra di noi, solo il cielo stellato

22:00 – Con luca parmitano dalla terra alla luna

22:53 – Focus incontra samantha cristoforetti

23:15 – La carica dei Taikonauti – Missioni spaziali cinesi

00:15 – Terra bis – In cerca di pianeti abitabili

RealTime

18:15 – Il castello delle cerimonie Ep. 14

18:55 – Il castello delle cerimonie Ep. 15

19:35 – Bake Off Italia Ep. 15

21:25 – Il dottor Alì Chi ti fa battere il cuore? Prima TV

00:00 – La clinica del pus Ep. 11

00:55 – La clinica del pus Ep. 10

01:50 – La clinica della pelle Vorrei avere un corpo normale

02:45 – La clinica della pelle Speciale

Discovery Channel

18:00 – Ai confini della civiltà Proteggere il bestiame

19:00 – Ai confini della civiltà Fiume selvaggio

20:00 – Ai confini della civiltà Tutti a pesca

21:00 – Oro degli abissi Choc. 1a parte Prima TV

21:55 – Oro degli abissi Choc. 2a parte Prima TV

22:50 – Oro degli abissi Ep. 9

23:45 – Come funziona l’Universo I sistemi solari

00:40 – Come funziona l’Universo I buchi neri

Sky Uno

18:45 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Ascoli

20:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Irpinia

21:15 – MasterChef Italia Ep. 1

22:40 – MasterChef Italia Ep. 2

00:00 – MasterChef Italia Ep. 1

01:25 – MasterChef Italia Ep. 2

02:50 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trieste

03:50 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Malta

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:15 – Un uomo tranquillo

21:15 – Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

23:35 – Papà scatenato

01:10 – Benvenuto Presidente!

02:55 – Star Trek Beyond

04:55 – Black Mass – L’ultimo gangster

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:25 – Anastasia

21:00 – The Karate Kid – Per vincere domani

23:10 – Il giorno più bello del mondo

00:55 – Non ci resta che il crimine – La serie – La banda al…

01:15 – Beautiful Creatures – La sedicesima luna

03:15 – Pirati! Briganti da strapazzo

04:45 – Italo

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:15 – Perché te lo dice mamma

21:00 – La mia Africa

23:45 – A Nice Girl Like You – Guida sexy per brave ragazze

01:25 – Questo o quello – Speciale

01:40 – Via col vento

05:15 – Buongiorno papà

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:30 – La banda dei Babbi Natale

21:15 – A Christmas Kiss – Un Natale al bacio

22:50 – Gremlins

00:40 – Indovina chi viene a Natale?

02:25 – Oggi è sempre Natale

03:45 – Pinocchio

05:50 – Questo o quello – Speciale

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:10 – Men in Black 3

21:00 – American Sniper

23:20 – Dead Man Down – Il sapore della vendetta

01:20 – Tremors

03:00 – Heart of The Sea – Le origini di Moby Dick

05:00 – Lo chiamavano Jeeg Robot

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV