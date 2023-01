Su Rai Uno Il Generale, su Sky Cinema I delitti del Bar Lume. Indovina Chi? Guida ai programmi Tv della serata del 16 gennaio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 16 gennaio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Il nostro generale. Gli uomini del Generale scoprono l’archivio delle Brigate Rosse. Su Rai Tre dalle 21.20 Caro Marziano. Tra noi e i marziani ci sono solo i pianeti. E le aquile. Pif raggiunge Gherardo Brami nella sua casa in Toscana, un birdtrainer (non ama la definizione di falconiere, perché il suo lavoro non ha a che fare con la caccia), che si prende cura di quaranta uccelli tra cui falchi cicogne, aquile, avvoltoi, gufi e seriema, animale tra i più antichi ancora esistenti. La vita di Gherardo è al limite del fiabesco, fatta di continuo dialogo con rapaci e corvi, che lo riconoscono e tornano da lui ogni giorno. Su Rai 4 dalle 21.20 Army of one. Durante un’escursione nei boschi dell’Alabama, l’agente speciale Brenner Baker e suo marito Dillon vengono catturati e torturati da una banda di narcotrafficanti. Dillon perde la vita e Brenner viene data per morta, ma in realtà sopravvive ed è pronta a tutto pur di prendersi la sua spietata vendetta sui criminali. Su Rai Movie dalle 21.10 Bravados. Accecato dal desiderio di vendicare la moglie, violentata e uccisa da alcuni banditi, un ranchero rischia di trasformarsi in assassino. Su Italia 1 dalle 21.23 Fast & Furious 6. Nel sesto capitolo della saga, Dom e’ costretto a vivere lontano dalla famiglia. Per tornare a casa, dovra’ vincere una gara contro piloti mercenari. Su Sky Cinema dalle 21.15 I delitti del BarLume. Indovina chi? Deliitti del Bar Lume resort Paradiso. Un elegante resort di lusso si rivela una trappola pericolosissima. Marchino Pardini finisce in un mare di guai. Su Iris dalle 21 Race – Il colore della vittoria. L’esaltante storia dell’atleta di colore che, con quattro medaglie d’oro, trionfò alle controverse Olimpiadi di Berlino del 1936, diventando il simbolo della lotta contro le folli ideologie di Hitler.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.43 Grande fratello vip. Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ATTUALITA’

Su Rai Due dalle 21.20 Boss in incognito. Un’altra stagione per raccontare nuove realtà aziendali italiane d’eccellenza con imprenditori ed operai che, con il loro lavoro, fanno grande il nostro Paese. Su Rete 4 dalle 21.25 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Guida tv di lunedì 16 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Il nostro Generale

23:30 – Cronache criminali

00:45 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

01:30 – Rai – News24

02:05 – Overland

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

19:40 – F.B.I.

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Caro marziano 2

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Report

23:15 – Illuminate

Rai 4

18:05 – Last Cop – L’ultimo sbirro 2

18:55 – Fast forward 3

19:45 – Fast forward 3

20:35 – Criminal Minds 1

21:20 – Army of one

22:50 – Hell – Esplode la furia

00:30 – Anica – Appuntamento al cinema

00:35 – The Strain 1

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA RAPINA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IL BLUFF

21:20 – FAST & FURIOUS 6 – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:30 – ARROW V – LIAN YU

19:22 – CHICAGO FIRE VII – SPIRITO DI SQUADRA

20:13 – THE BIG BANG THEORY XI – L’OSCILLAZIONE SOLISTA

20:36 – THE BIG BANG THEORY XI – LA TRIANGOLAZIONE DELLA SEPARAZIONE

21:04 – L’ULTIMO DEI TEMPLARI – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – L’ULTIMO DEI TEMPLARI – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 7 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:50 – MOTIVE III – OMICIDI A CATENA

01:47 – TG4 – L’ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:05 – Smallville 4′ Stagione Ep.4

19:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.11

20:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.12

21:00 – Interceptor, il guerriero della strada

23:00 – Interceptor

01:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.21

02:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.22

03:00 – Nikita 4′ Stagione Ep.1

18:05 – Smallville 4′ Stagione Ep.4

19:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.11

20:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.12

21:00 – Interceptor, il guerriero della strada

23:00 – Interceptor

01:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.21

02:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.22

03:00 – Nikita 4′ Stagione Ep.1

Rai Movie

19:15 – Cosi’ parlo’ Bellavista

21:10 – Bravados

22:55 – La ballata di Cable Hogue

01:05 – The Search

03:25 – The grudge

05:00 – La storia vera della signora dalle camelie

19:15 – Cosi’ parlo’ Bellavista

21:10 – Bravados

22:55 – La ballata di Cable Hogue

01:05 – The Search

03:25 – The grudge

05:00 – La storia vera della signora dalle camelie

Cine 34

19:10 – A CENA CON… – FANTOZZI ALLA RISCOSSA

21:00 – BELLI DI PAPA’ – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – BELLI DI PAPA’ – 2 PARTE

23:00 – CLASSE Z

00:48 – QUEL BRAVO RAGAZZO

02:17 – OLTRE L’APOCALISSE – APOCALYPSE DOMANI

19:10 – A CENA CON… – FANTOZZI ALLA RISCOSSA

21:00 – BELLI DI PAPA’ – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – BELLI DI PAPA’ – 2 PARTE

23:00 – CLASSE Z

00:48 – QUEL BRAVO RAGAZZO

02:17 – OLTRE L’APOCALISSE – APOCALYPSE DOMANI

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VIII – STESSA MANO OMICIDA

20:00 – A-TEAM II – MA CHE STRANI PANINI IMBOTTITI

21:10 – MISS FBI: INFILTRATA SPECIALE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – MISS FBI: INFILTRATA SPECIALE – 2 PARTE

23:10 – ARMA LETALE 2 – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VIII – STESSA MANO OMICIDA

20:00 – A-TEAM II – MA CHE STRANI PANINI IMBOTTITI

21:10 – MISS FBI: INFILTRATA SPECIALE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – MISS FBI: INFILTRATA SPECIALE – 2 PARTE

23:10 – ARMA LETALE 2 – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – CHIPS – PAZZO D’AMORE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LUCAS – II PARTE

21:00 – RACE: IL COLORE DELLA VITTORIA

23:46 – JARHEAD

02:11 – NOTE DI CINEMA

02:16 – TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE

04:23 – CIAKNEWS

04:27 – WALKER TEXAS RANGER: LA LEGGENDA DI COOPER

19:15 – CHIPS – PAZZO D’AMORE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LUCAS – II PARTE

21:00 – RACE: IL COLORE DELLA VITTORIA

23:46 – JARHEAD

02:11 – NOTE DI CINEMA

02:16 – TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE

04:23 – CIAKNEWS

04:27 – WALKER TEXAS RANGER: LA LEGGENDA DI COOPER

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef

20:30 – 100% Italia Ep. 74 Prima TV

21:30 – Zlatan

23:30 – Delitti: famiglie criminali Il massacro di Lecce. 1a parte

00:45 – Delitti L’enigma di via Poma

01:45 – Scomparsi Speciale – Mirella Gregori

03:00 – Lady Killer Ep. 18

04:00 – Lady Killer Ep. 19

19:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef

20:30 – 100% Italia Ep. 74 Prima TV

21:30 – Zlatan

23:30 – Delitti: famiglie criminali Il massacro di Lecce. 1a parte

00:45 – Delitti L’enigma di via Poma

01:45 – Scomparsi Speciale – Mirella Gregori

03:00 – Lady Killer Ep. 18

04:00 – Lady Killer Ep. 19

Italia 2

18:00 – NARUTO SHIPPUDEN – LE SPERANZE DI UN PADRE, L’AMORE DI UNA MADRE

18:30 – NARUTO SHIPPUDEN – CONTATTO! NARUTO CONTRO ITACHI

19:00 – MIKE & MOLLY – CHE FINE HA FATTO BABY PEGGY?

19:25 – MIKE & MOLLY – LA GUERRA DELLE TORTE

19:55 – MIKE & MOLLY – COCKTAIL E PUNTURE DI VESPE

20:20 – MIKE & MOLLY – GITA A MUDLICK

20:50 – MIKE & MOLLY – NO A KAY DEPRESSA

21:25 – AMERICAN DAD – KLAUSTATROPHE TV

18:00 – NARUTO SHIPPUDEN – LE SPERANZE DI UN PADRE, L’AMORE DI UNA MADRE

18:30 – NARUTO SHIPPUDEN – CONTATTO! NARUTO CONTRO ITACHI

19:00 – MIKE & MOLLY – CHE FINE HA FATTO BABY PEGGY?

19:25 – MIKE & MOLLY – LA GUERRA DELLE TORTE

19:55 – MIKE & MOLLY – COCKTAIL E PUNTURE DI VESPE

20:20 – MIKE & MOLLY – GITA A MUDLICK

20:50 – MIKE & MOLLY – NO A KAY DEPRESSA

21:25 – AMERICAN DAD – KLAUSTATROPHE TV

La 5

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:55 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – LA SCELTA – THE CHOICE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – LA SCELTA – THE CHOICE – 2 PARTE

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:55 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – LA SCELTA – THE CHOICE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – LA SCELTA – THE CHOICE – 2 PARTE

NOVE

18:15 – Delitti a circuito chiuso 5′ Stagione Ep.2

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 3′ Stagione Ep.11

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 2′ Stagione Ep.36

21:25 – Ex

23:35 – Ladyhawke

02:05 – Airport Security: Spagna 3′ Stagione Ep.8

02:35 – Airport Security: Spagna 3′ Stagione Ep.9

03:05 – Airport Security: Spagna 3′ Stagione Ep.10

18:15 – Delitti a circuito chiuso 5′ Stagione Ep.2

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 3′ Stagione Ep.11

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 2′ Stagione Ep.36

21:25 – Ex

23:35 – Ladyhawke

02:05 – Airport Security: Spagna 3′ Stagione Ep.8

02:35 – Airport Security: Spagna 3′ Stagione Ep.9

03:05 – Airport Security: Spagna 3′ Stagione Ep.10

Cielo

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Australia Ep. 4

19:45 – Affari al buio Coppia stile vintage

20:15 – Affari di famiglia Chi più ne ha più fumetta

20:45 – Affari di famiglia Un’offerta che non puoi rifiutare

21:15 – Corri ragazzo corri

23:30 – Ina: l’esploratrice del porno USA: porno rivoluzionario

00:15 – Porno Valley Ep. 2

00:45 – Porno Valley Ep. 3

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Australia Ep. 4

19:45 – Affari al buio Coppia stile vintage

20:15 – Affari di famiglia Chi più ne ha più fumetta

20:45 – Affari di famiglia Un’offerta che non puoi rifiutare

21:15 – Corri ragazzo corri

23:30 – Ina: l’esploratrice del porno USA: porno rivoluzionario

00:15 – Porno Valley Ep. 2

00:45 – Porno Valley Ep. 3

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Lo Hobbit – La desolazione di Smaug

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Camera con Vista

02:15 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Lie to me

20:00 – La cucina di Sonia-

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Un destino da smentire

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Artbox

02:10 – LIKE Tutto ciò che piace

Food Network

18:10 – Fatto in casa per voi 7′ Stagione Ep.17

18:40 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.7

19:15 – Fatto in casa per voi 6′ Stagione Ep.16

19:50 – Fatto in casa per voi 8′ Stagione Ep.1

20:25 – Fatto in casa per voi 8′ Stagione Ep.2

21:00 – Due cuochi e una camicia: il gusto della sfida – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

22:00 – Due cuochi e una camicia: il gusto della sfida – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

23:00 – Giusina in cucina – La Sicilia a tavola 6′ Stagione Ep.1

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XII – CORSA CONTRO IL TEMPO

19:23 – PERSON OF INTEREST III – IL CHIP

20:16 – PERSON OF INTEREST III – IL DIPLOMATICO

21:10 – C.S.I. MIAMI IV – PARTITA A TRE

22:03 – C.S.I. MIAMI IV – LA VITTIMA SACRIFICALE

22:57 – C.S.I. MIAMI V – APPENA UCCISO

23:50 – C.S.I. MIAMI V – BRUCIATO

00:43 – Duplice omicidio per il tenente Colombo – 1 PARTE

GIALLO TV

19:10 – I misteri di Murdoch 4′ Stagione Ep.11

20:10 – I misteri di Murdoch 4′ Stagione Ep.12

21:10 – Vera 2′ Stagione Ep.1

23:10 – Grantchester 7′ Stagione Ep.3

00:10 – Grantchester 7′ Stagione Ep.4

01:10 – I misteri di Murdoch 5′ Stagione Ep.2

02:10 – I misteri di Murdoch 5′ Stagione Ep.3

03:10 – Nightmare Next Door 3′ Stagione Ep.19

Rai 5

18:35 – Omaggio a Toscanini

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – L’Hokusai immaginato

20:20 – The sense of beauty

21:15 – Banana

22:45 – Sciarada – Il circolo delle parole

23:40 – Marvin Gaye – What’s going on

00:40 – Jannacci, l’importante e’ esagerare

Rai Premium

19:30 – Il commissario Manara 1

20:25 – Il commissario Manara 1

21:20 – I casi della giovane Miss Fisher – Il ritmo della morte

23:00 – Belve

00:00 – Hudson & Rex 4

00:45 – Hudson & Rex 4

01:30 – Hudson & Rex 4

02:15 – Nei tuoi panni

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:27 – Tg 2000

19:03 – Santa Messa

19:35 – In cammino

20:02 – Santo Rosario

20:31 – Tg 2000

20:56 – Il libro di Daniele

22:32 – Indagine ai confini del sacro

23:01 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Marta

19:00 – Marta

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Cuori nella Tempesta

20:30 – Cuori nella Tempesta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – A Casa di Emy

ALMA TV

18:00 – Meraviglie Della Natura

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Emozioni Dal Mondo

20:30 – Weekend

21:00 – Il Massimo In Cucina

21:30 – Ti Do Una Pizza

22:00 – Il Cuoco Pescatore

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Catfish: False Identita’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO DI 7GOLD

00:00 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

01:00 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

18:00 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – UNO NESSUNO CENTOMILA (GAME SHOW)

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – TIMER (CUCINA)

21:30 – IL GIOCO DEL MONDO – OSPITE: G. DILLENA (TALK SHOW)

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO

20:30 – TIMER (CUCINA)

21:00 – ATLETICAT

22:00 – SVIZZERA E DINTORNI

23:00 – SIAMO FUORI

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:25 – Rookie Blue – Fine della lezione Telefilm

19:10 – Il giardino di Albert – Megalopoli, quando il mare minaccia le città

20:00 – Telesguard

20:20 – Per un mondo migliore – Episodio 1

21:05 – 60 minuti

22:15 – That’s Hockey C’è tanto hockey da parlare

23:35 – Play Suisse

00:30 – Segni dei tempi

Rai Sport +HD

19:00 – Combinata Nordica

19:35 – Combinata Nordica

20:10 – Serie C

22:30 – C siamo

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Ciclismo

00:30 – Combinata Nordica

01:05 – Combinata Nordica

Rai Sport

19:00 – Combinata Nordica

19:35 – Combinata Nordica

20:10 – Serie C

22:30 – C siamo

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Ciclismo

00:30 – Combinata Nordica

01:05 – Combinata Nordica

SuperTennis

19:15 – Azarenka vs Kalinina WTA 500 Adelaide

21:00 – Supertennis TG

21:15 – United Cup Tsitsipas vs Dimitrov

23:30 – Nadal vs Medvedev ATP 500 Acapulco 2022

01:15 – United Cup Musetti vs Meligeni

02:15 – Kokkinakis vs Cressy ATP 250 Adelaide 2023

04:30 – Berrettini vs Murray ATP 250 Stoccarda 2022

Euro Sport

18:45 – Tennis Australian Open Primo turno

19:55 – Snooker World Grand Prix Primo turno Live

00:00 – Tennis Australian Open Primo turno

01:00 – Tennis Australian Open Primo turno Live

03:00 – Tennis Australian Open Primo turno Live

05:00 – Tennis Australian Open Primo turno Live

SportItalia

19:00 – Leotalk (diretta)

20:00 – Si Live 24 (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai Che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai Che?

Rai Gulp

18:00 – Idefix e gli irriducibili

18:15 – Le avventure di Tom Sawyer

18:40 – Lucas etc.

18:45 – Grani di pepe

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Zorro – La leggenda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Marvel’s Avengers: Black Panther

Rai YoYo

18:00 – Hello Yo – Yo

18:30 – I Puffi – La nuova serie

18:40 – I Puffi – La nuova serie

18:55 – Milo

19:05 – Milo

19:15 – PJ Masks

19:25 – PJ Masks

19:35 – Topolino e la Casa del Divertimento

Boing

18:35 – Gumball

19:15 – Gli Acchiappamostri S1

19:50 – WOODY WOODPECKER

21:20 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:20 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago

02:40 – Super – Noobs

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine – Nuovi Episodi

18:40 – Blaze e le Megamacchine – Nuovi Episodi

19:05 – Mighty express

19:30 – Tom & Jerry in New York

19:55 – Tom & Jerry in New York

20:20 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Baby Shark’s Big Show

Frisbee

18:50 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.1

19:00 – Mega Game Dinsiem – E – 1^TV 1′ Stagione Ep.7

19:30 – Mega Game Dinsiem – E – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

19:55 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.2

20:25 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.3

20:55 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.4

21:20 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.6

21:30 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.7

K2

18:15 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew 5′ Stagione Ep.19

18:40 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew 5′ Stagione Ep.20

19:00 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese – 1^TV 2′ Stagione Ep.18

19:15 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.6

19:40 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.21

19:50 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.7

20:10 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.1

20:25 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.8

DeaKids

18:10 – A tutto reality

18:35 – A tutto reality

19:00 – Tara Duncan Caccia all’uovo Prima TV

19:10 – Tara Duncan

19:25 – Ted’s Top Ten

19:50 – Music Distraction Scuola Prima TV

20:00 – Music Distraction Spazio Prima TV

20:15 – Marta & Eva Ep. 1

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.6

19:20 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.7

20:15 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.1

21:10 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.9

22:05 – C’era una volta casa – 1^TV 5′ Stagione Ep.3

23:05 – C’era una volta casa – 1^TV 5′ Stagione Ep.4

00:00 – Una coppia in affari 3′ Stagione Ep.13

00:30 – Una coppia in affari 3′ Stagione Ep.14

Rai Storia

18:30 – La guerra segreta

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Pietre d’inciampo

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Storia delle nostre citta’

22:10 – Oceano Canada

23:40 – 14-18 Storie della Grande Guerra

Rai Scuola

18:00 – Memex

18:30 – Erasmus Plus Stories

19:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:15 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:30 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

20:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

Motor Trend Italia

18:25 – Meccanici allo sbando 3′ Stagione Ep.5

19:20 – Vintage Garage 3′ Stagione Ep.3

20:20 – Vintage Garage 3′ Stagione Ep.1

21:20 – Vintage Garage 3′ Stagione Ep.2

22:15 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.14

23:15 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

00:15 – Salt Lake Garage 7′ Stagione Ep.3

01:15 – Salt Lake Garage 7′ Stagione Ep.4

DMAX

19:30 – Nudi e crudi 6′ Stagione Ep.5

21:25 – Lupi di mare – 1^TV 9′ Stagione Ep.3

22:20 – Lupi di mare – 1^TV 9′ Stagione Ep.4

23:15 – WWE Raw – 1^TV Ep. 133

01:15 – Il boss del paranormal 3′ Stagione Ep.9

02:10 – Il boss del paranormal 3′ Stagione Ep.10

03:05 – Undercut: l’oro di legno 3′ Stagione Ep.3

03:55 – Undercut: l’oro di legno 3′ Stagione Ep.4

Focus TV

18:00 – ENGINEERED

19:00 – MEGACOSTRUZIONI V

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VII – VICHINGHI: FRA MITO E REALTA’

21:15 – LA MEDICINA NEL MONDO ANTICO

22:15 – I TESORI PERDUTI DEI MAYA – LOST TREASURE TOMBS OF THE ANCIENT MAYA, 1

23:15 – I TESORI PERDUTI DEI MAYA – LOST TREASURE TOMBS OF THE ANCIENT MAYA, 2

00:15 – UNIVERSO AI RAGGI X IV – I SEGRETI DEGLI ASTEROIDI

01:15 – ATLANTE DEL COSMO – VIAGGIO VERSO PROXIMA CENTAURI

RealTime

18:20 – Abito da sposa cercasi Ep. 19

18:50 – Abito da sposa cercasi Ep. 20

19:20 – Cortesie per gli ospiti Gianzia e Deborah vs. Franca e Laura

20:20 – Cortesie per gli ospiti Viviana e Sara vs. Luca e Ennio Prima TV

21:20 – Vite al limite: e poi Robin e Garrett Prima TV

23:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Iguane

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Stucco

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il mostro

Discovery Channel

18:10 – The Last Alaskans Assaggio di libertà

19:05 – The Last Alaskans Eredità in pericolo

20:00 – The Last Alaskans Intruso

21:00 – Bigfoot: killer in Alaska S.O.S.

21:55 – Avventure impossibili con Josh Gates I milioni del contrabbandiere Prima TV

22:50 – Avventure impossibili con Josh Gates Le monete perdute

23:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 6

00:45 – Chi cerca trova Questione di qualità

Sky Uno

18:20 – Home Restaurant Ep. 6

19:20 – MasterChef Magazine Ep. 16

19:45 – MasterChef Magazine Ep. 17 Prima TV

20:05 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Ep. 10

21:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 47

22:20 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 25

23:25 – MasterChef Italia Ep. 9

00:45 – MasterChef Italia Ep. 10

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

18:55 – Il cacciatore e la regina di ghiaccio

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – I delitti del BarLume – Resort Paradiso

22:50 – I delitti del BarLume – Resort Paradiso

00:25 – The Batman (2022)

03:25 – Heart of The Sea – Le origini di Moby Dick

05:25 – Awol 72 – Il disertore

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:10 – Doraemon il Film – Nobita e la nascita del Giappone

21:00 – E.T. – L’extra-terrestre

23:00 – Peter Rabbit

00:40 – Lol – Pazza del mio migliore amico

02:20 – Il principe dimenticato

04:05 – Madagascar

05:30 – Sorelle Vampiro – Vietato mordere!

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:05 – Magic Mike

21:00 – L’isola delle coppie

23:00 – Cercasi fidanzato per vacanza

00:30 – Pazze di me

02:10 – Mothers and Daughters

03:45 – Stai lontana da me

05:10 – I delitti del Barlume – Speciale 10 anni

05:30 – After

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:55 – Caccia a Ottobre Rosso

21:15 – Giochi di potere

23:15 – Sotto il segno del pericolo

01:40 – Al vertice della tensione

03:45 – Jack Ryan: L’iniziazione

05:30 – 100X100Cinema

05:50 – Caccia a Ottobre Rosso

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:15 – Honest Thief

21:00 – Soldado

23:10 – Segnali dal futuro

01:15 – Giorni di tuono

03:05 – Abduction – Riprenditi la tua vita

04:50 – Green Zone

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

Fox

18:05 – I Griffin Chi cerca trova

18:30 – I Simpson Pompieri e ladri

18:55 – I Simpson Fermati o il cane spara!

19:20 – I Simpson 24 minuti

19:45 – I Simpson Homer fa le scarpe a Burns

20:10 – I Simpson E le stelle stanno a guardare

20:35 – I Simpson Due nuovi coinquilini per Homer

21:00 – This Is Us Il treno Prima TV

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario