Su Rai Uno Un amore a cinque stelle, su Italia 1 il Mondiale per Club. Guida ai programmi Tv della serata di lunedì 16 giugno 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 16 giugno 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.30 Un amore a cinque stelle. Marisa una madre single, indipendente e intraprendente di New York, lavora come cameriera in un hotel a 5 stelle di Manhattan. Aspira a una condizione migliore, ma la vita le ha insegnato a contare solo su stessa e a restare con i piedi ben piantati per terra riuscendo ad avere per sé e per suo figlio di dieci anni, Ty, una vita più che dignitosa. Per uno scherzo del destino e uno scambio di identità, Marisa incontra Christopher, un affascinante e disinvolto erede di una dinastia politica, che la crede un’ospite dell’hotel; l’improbabile coppia si ritrova a passare una magica notte d’amore. Ma quando l’identità di Marisa viene svelata, i due scoprono di appartenere a due mondi differenti.

Su Rai 4 dalle 21.21 Gangs of Paris. Nel 1900, a Montmartre, Billie si infiltra tra gli Apaches per vendicare l’omicidio del fratello. Ma più si avvicina al loro leader, più ne è affascinata. Su Rai Movie dalle 21.10 The old way. Montana, 1898: il fuorilegge Colton Briggs uccide il padre di un bambino durante uno scontro. Vent’anni dopo, Colton vive una vita tranquilla con la sua famiglia, ma il passato ritorna: quel bambino ormai cresciuto, il pistolero McAllister, vuole vendetta per la morte del padre. Su Sky Cinema dalle 21.15 Beetlejuice Beetlejuice. Lo spiritello porcello è tornato per un esilarante e irriverente sequel. In questo capitolo, il fantasma reclutato per aiutare a infestare una casa condividerà un’avventura con la figlia di Lydia.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 La casa dei misteri. Nella grande casa ai margini di una foresta, la vita idilliaca di Isabelle e Richard si trasforma gradualmente in un incubo, in cui viene coinvolto anche Mohamed, un alunno di Richard. La verità viene rivelata dopo 20 anni.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.31 L’isola dei famosi. L’ultima spiaggia si e’ popolata e questa settimana ci hanno vissuto in 4. Come sara’ andata? Al televoto i nominati sono 3: Chiara, Mirko e Teresanna. Chi verra’ eliminato?

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Filorosso. Manuela Moreno racconta l’attualità attraverso interviste, reportage dal campo e il contributo di ospiti di primo piano, italiani e internazionali, offrendo un racconto puntuale e autorevole della realtà che ci circonda. Novità di questa nuova edizione, alcuni momenti dedicati al costume e allo spettacolo. Su Rete 4 dalle 21.30 Gianluigi Nuzzi conduce Quarta Repubblica, con inchieste e dibattiti su politica ed economia.

SPORT

Su Italia 1 dalle 20.46 Chelsea – Los Angeles. In diretta dal Mercedes-Benz Stadium, i blues di mister Enzo Maresca affrontano la formazione dell’ex rossonero Olivier Giroud.