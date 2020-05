Su Rai Uno Eurovision, su Rai Due Petrolio, su Sky Cinema Rambo Last Blood. Guida ai programmi Tv della serata del 16 maggio

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 16 maggio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche, per quanto riguarda film e telefilm potrete trovare una breve trama. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Movie dalle 21.10 Papillon. L’epica avventura di Henri Charrière, detto Papillon. Condannato alla detenzione a vita nella famigerata colonia penale dell’Isola del Diavolo, l’uomo tenta la fuga alleandosi con il contraffattore Louis Dega.Su Italia 1 dalle 21.30 Rio, spettacolare e divertente film d’animazione. Quando Blu, un ara macao, scopre di non essere l’unico esemplare della sua specie, va a Rio per cercare l’amore. Sky Cinema dalle 21.15 Rambo – Last blood. Rambo si è ritirato a vita privata in Arizona. Quando però riceve la notizia che una giovane a lui legata, dopo aver attraversato il confine con il Messico per andare a una festa, è stata rapita, decide di andare nella sua ricerca. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Croce e delizia. Due famiglie si scontrano e si alleano in vista di un matrimonio sgradito ad entrambe, quello tra i due padri che, scoperta la propria omosessualità, si innamorano e decidono di sposarsi. Su Iris dalle 21 Il ricatto. Un pianista terrorizzato dal palco scopre una minaccia fra le pagine dei suoi spartiti: se sbaglia una sola nota, rischia la morte.

TELEFILM

Su Rai Tre dalle 22 Liberi tutti. Michele Venturi è un cinico avvocato che vive di affari al limite della legalità. Arrestato e condotto agli arresti domiciliari all’uomo, che ha tutte le sue abitazioni sotto sequestro, non resta che andare a vivere nel cohousing gestito dalla ex-moglie Eleonora. Venturi si trova così catapultato in un mondo radicalmente diverso dal suo, con regole e valori con cui deve imparare a convivere se vuole tornare “libero”.

INTRATTENIMENTO

Alle 20.30 su Rai Uno Europe Shine a Light – Accendiamo la musica. Una serata evento in diretta su Rai1: “Europe Shine a Light – Accendiamo la musica”, il nuovo format che quest’anno prende il posto dell’Eurovision Song Contest, il programma musicale più visto nel mondo e annullato a causa dell’emergenza sanitaria. A condurre e commentare le performance dei 41 artisti – per l’Italia gareggerà Diodato

ATTUALITÁ

Su Rai Due alle 21.20 torna Petrolio. Siamo davvero pronti ad alzare le serrande? Tra linee guida del Governo, pareri del comitato tecnico scientifico, protocolli dell’Inail e autonomie delle Regioni, prevale la chiarezza o la confusione? E ancora, il Decreto Rilancio emanato dal Governo: le misure che hanno portato a diverse tensioni nella maggioranza politica, porteranno altresì serenità nelle e famiglie e nelle imprese? Petrolio racconta le ore convulse dell’attualità, ma si dedica anche con un grande reportage di Barbara Gubellini ad approfondire un tema che è sempre stato caro al programma: l’alimentazione. Il Coronavirus ci obbliga a ripensare il nostro modo di produrre, distribuire, consumare il fabbisogno alimentare. Cosa mangeremo e come lo produrremo? Il salto di specie del Coronavirus dal pipistrello all’uomo è un fenomeno dovuto a questioni alimentari e ambientali: un fenomeno destinato, drammaticamente, a ripetersi. Abbiamo imparato la lezione? Dalle proteine vegetali, alle farine di insetti, dalle vertical farm alle colture idroponiche fino alle antiche tecniche di lievitazione e fermentazione di alcuni alimenti: il futuro è già qui. Su Rete 4 dalle 21.24 Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Guida tv di sabato 16 maggio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità per l’Italia

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Europe shine a light – Accendiamo la musica

23:35 – Techetechetè – Note d’Europa

00:03 – Che tempo fa

00:25 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai – News24

18:40 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Mai dire mai

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Scomode verità

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Petrolio Antivirus

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

Rai 3

18:30 – Palestre di vita

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Aspettando le parole

22:00 – Liberi tutti

Rai 4

18:12 – Missions ep.3

18:31 – Missions ep.4

18:52 – Missions ep.5

19:14 – Marvel’s Runaways II ep.3

20:08 – Marvel’s Runaways II ep.4

20:57 – Eurovision: Europe Shine a Light

23:02 – La Isla Minima

00:52 – Hell – Esplode la Furia

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – ANTEPRIMA CIAO DARWIN

Italia 1

18:02 – MIKE & MOLLY – TORTURA ALIMENTARE

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – THE O.C. – O.C. CONFIDENTIAL

19:50 – THE O.C. – IL RITORNO DELLA NONNA

20:41 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SUICIDIO DI MASSA NEL DESERTO

21:30 – RIO – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:24 – BLINDSPOT II – NOR I, NIGEL AKA LEG IN IRON

19:19 – BLINDSPOT II – DROLL AUTUMN, UNMUTUAL LORD

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – L’ALTERNATIVA DELLA CHIUSURA

20:42 – THE BIG BANG THEORY VI – LA RINASCITA DEL PROTONE

21:04 – LONE SURVIVOR – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – LONE SURVIVOR – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – HAMBURG DISTRETTO 21 – CRYSTAL

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – STASERA ITALIA WEEKEND SPECIALE

23:27 – 15 MINUTI – FOLLIA OMICIDA A NEW YORK – 1 PARTE

00:25 – TGCOM

00:27 – METEO.IT

00:31 – 15 MINUTI – FOLLIA OMICIDA A NEW YORK – 2 PARTE

Cine 34

19:20 – NON PIU’ DI UNO

21:10 – OGGI A ME… DOMANI A TE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – OGGI A ME… DOMANI A TE – 2 PARTE

22:50 – DJANGO IL BASTARDO

00:35 – AMAMI

02:09 – ALVARO VITALI

Rai Movie

19:15 – San Valentino Stories

21:10 – Papillon

23:45 – L’ultimo lupo

01:50 – Closed Circuit

03:20 – Easy Rider

05:00 – L’intraprendente signor Dick

Paramount Channel

19:15 – Amore per sempre

21:10 – Come sposare un milionario

23:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

23:55 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

00:45 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:35 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:20 – Il giovane ispettore Morse

03:55 – Most Ridiculous

Iris

18:49 – ACTION – THE CORRUPTOR -INDAGINE A CHINATOWN

21:00 – IL RICATTO (DI E. MIRA)

22:58 – PALMETTO – UN TORBIDO INGANNO

01:09 – L’UOMO DAL BRACCIO D’ORO

02:59 – CIAKNEWS

03:02 – INCONTRERAI L’UOMO DEI TUOI SOGNI

04:36 – MEDIASHOPPING – TELEVENDITA MEDIA SHOPPING

04:51 – RENEGADE – LADRI DI LUNA DI MIELE

TV8

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cuneo

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Castelli Romani

21:30 – Octopussy – Operazione Piovra

23:45 – Kickboxer – Il nuovo guerriero

01:30 – Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana

03:15 – Donne Detective Ep. 4

04:15 – Coppie che uccidono Ep. 1

05:15 – Crimes That Shook Britain Ep. 3

Italia 2

18:00 – THE GOLDBERGS – IL GIORNO DEL DIPLOMA

18:25 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – LA TORRE DEGLI ANGELI

18:50 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – SEGNALI D’AMORE

19:15 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – RE DI SPADE

19:40 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – IL TESORO DEI MEGAS

20:05 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – CARAMBOLA VINCENTE

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’INSEGUIMENTO DELLE SPOSE

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UNA NUOVA AMICIZIA

La 5

19:05 – CATERINA E LE SUE FIGLIE – 3

21:10 – INGA LINDSTROM – SECOND CHANCE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – SECOND CHANCE – 2 PARTE

23:00 – IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GRECO 2 – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:33 – METEO.IT

NOVE

19:10 – Accordi & disaccordi

20:05 – Fratelli di Crozza

21:35 – Ultimatum alla Terra

23:35 – Noah

02:05 – Vizi d’Egitto

02:50 – Vizi d’Egitto

03:35 – Cleopatra: storia di una Dea

04:25 – Cleopatra: storia di una Dea

Cielo

18:45 – Fratelli in affari Ep. 25

19:40 – Affari al buio Prezzi gonfiati

20:05 – Affari al buio Concorrenza spietata

20:30 – Affari di famiglia Il finto malato

21:00 – Affari di famiglia Cibo spaziale

21:25 – Linda

22:50 – Sticky: l’amore fai da te

00:10 – Unhung Hero – Sottodotati

La7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Paura d’amare

23:30 – Voglia di ricominciare

01:30 – TG LA7 Notte

01:40 – Otto e Mezzo Sabato (r)

02:20 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – Il Gusto di Sapere

19:50 – I menù di Benedetta

21:30 – Little Murders – Delitto in ospedale

23:20 – Little Murders – Spie all’opera

01:10 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

02:50 – I menù di Benedetta

Spike

18:50 – Merlin Sogni D’oro

19:40 – Merlin Morgana La Strega

20:30 – Merlin I Fuochi Di Idirsholas

21:30 – Into Darkness – Star Trek

23:50 – Star Trek – Il futuro ha inizio

02:15 – Call me Bruna Sovraesposizione

03:00 – Call me Bruna Madri

03:40 – Top Gear

Food Network

18:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.12

19:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.3

20:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.8

21:50 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.3

22:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.9

23:55 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.2

01:00 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.7

02:00 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:45 – HAMBURG DISTRETTO 21 X – DISSIDIO INSANABILE

19:35 – THE CLOSER VII – QUESTIONI DI PARENTELA

20:20 – THE CLOSER VII – POSTO DI BLOCCO

21:10 – IL RITORNO DI COLOMBO II – AGENDA PER OMICIDI

22:50 – THE MENTALIST I – GLI AMICI DI JOHN IL ROSSO

23:40 – THE MENTALIST I – ROSSO DI RABBIA

00:25 – C.S.I. NEW YORK VI – GIUSTIZIA CRIMINALE

01:10 – C.S.I. NEW YORK VI – BELLE DA MORIRE

GIALLO TV

18:20 – Tandem – Il diamante nero

19:20 – Women’s Murder Club – Forse un bambino

20:15 – Women’s Murder Club – Suicidio o omicidio

21:10 – Cherif

22:10 – Cherif

23:10 – Cherif – Weekend mortale

00:10 – Cherif – Cattive compagnie

01:10 – The Murder Shift – Tuttofare

Rai 5

19:08 – Musica da Camera con vista: l’Amore

19:40 – Leader

20:43 – L’Attimo Fuggente

21:15 – TEATRO Oscura immensità

22:42 – In Scena

23:48 – Sostakóvic : Sinfonia n.10 in mi minore op.93

00:47 – Rai News Notte

00:49 – Variazioni su tema

Rai Premium

18:05 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.13

18:50 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.14

19:30 – Purché finisca bene – L’amore, il sole e le altre stelle

21:20 – Vivi e lascia vivere – p.4

23:05 – La strada di casa 2 – p.4

00:55 – Tutti i sogni del mondo – p.1

02:35 – Blu Notte 3: Antonella di Veroli – Il mistero della stanza chiusa p.1

03:25 – La Squadra 6 – p.8

Mediaset Extra

19:25 – ANNI 60 – 2

21:15 – BENEDETTI DAL SIGNORE – BENEDETTI DAL SIGNORE: DOVE SEI?/ANDAR PER FANTASMI

23:15 – BENEDETTI DAL SIGNORE – BENEDETTI DAL SIGNORE: IO CONFESSO/DEMONE DEL GIOCO

01:13 – TGCOM24

01:15 – COLLETTI BIANCHI – GIORNO DEL GIUDIZIO/MISSIONE CAREZZA

03:30 – COLLETTI BIANCHI – PRIMA DI TUTTO LA SALUTE/SCENE DA UN PATRIMONIO

05:50 – FINCHE’ C’E’ DITTA C’E’ SPERANZA

Donna TV

18:00 – The Big Easy

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Vado A Vivere In Campagna

23:00 – Grandi Progetti

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:00 – Santa Messa

19:58 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:54 – Soul

21:26 – Segreti

23:33 – TODAY

VH1

19:00 – Happy Birthday Laura Pausini

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 03

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 04

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 05

21:00 – Il Testimone Stagione 2 Episodio 11

21:45 – Il Testimone Stagione 2 Episodio 12

22:20 – Il Testimone Stagione 3 Episodio 01

23:10 – Per fare casa ci vuole un albero Stagione 1 Episodio 09

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – CHRONO GP

24:20 – SPLIT

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:05 – Scacciapensieri

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano

19:40 – Insieme

19:45 – Lotto Svizzero

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

La2

18:40 – Un dollaro d’onore

21:00 – Europe Shine a Light

23:05 – Le regole del delitto perfetto – Nessun altro morirà!

23:45 – The Night Shift – Il prezzo delle cose

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:30 – Perle di Sport

19:55 – Gli Imperdibili

20:00 – Memory

22:00 – Perle di Sport

00:00 – Memory

02:30 – Perle di Sport

04:00 – Memory

Rai Sport

18:30 – Perle di Sport

19:55 – Gli Imperdibili

20:00 – Memory

22:00 – Perle di Sport

00:00 – Memory

02:00 – Calcio Mondiale

04:00 – Perle di Sport

SuperTennis

18:15 – WTA Roma 2018 Semifinale – Sharapova vs Halep

20:45 – ATP Roma 2018 Finale – Nadal vs Zverev

22:45 – WTA Roma 2018 Finale – Halep vs Svitolina

00:45 – WTA Roma 2018 1° turno – Vinci vs Krunic

02:15 – ATP Roma 2018 2° turno – Fognini vs Thiem

04:00 – WTA Roma 2018 Semifinale – Sharapova vs Halep

Euro Sport

19:00 – Tennis Tennis

22:00 – Rubrica Hall of Fame Londra 2012

23:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2017/2018

00:00 – Automobilismo World Touring Car Championship 2017 Gara 1, da Macao

00:45 – Automobilismo World Touring Car Championship 2017 Gara 2, da Macao

01:30 – Biliardo German Masters Quarti, da Berlino, Germania

02:15 – Biliardo German Masters Semifinali, da Berlino, Germania

03:00 – Biliardo German Masters Finale, da Berlino, Germania

SportItalia

18:15 – Calcio Today – Focus Mercato

19:30 – Si Live 24 (diretta)

20:00 – Si Racconta

20:30 – Ruote In Pista

21:00 – Primavera Supercoppa – Inter vs Roma

23:00 – Calcio Week end Live

Rai Gulp

18:00 – Gormiti

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – Muppets 2 – Ricercati

22:15 – School Hacks

22:20 – Kung Fu Panda

Rai YoYo

18:05 – IL PICCOLO REGNO DI BEN E HOLLY – EP.10

18:20 – L’ALBERO AZZURRO 2018/2019 – EP.52

18:35 – BUMBI – EP.77

18:50 – LAMPADINO E CARAMELLA – EP.15

18:55 – LAMPADINO E CARAMELLA – EP.16

19:00 – PEPPA PIG 7 – EP.12

19:05 – PEPPA PIG 7 – EP.13

19:10 – PEPPA PIG 7 – EP.14

Boing

18:20 – Victor & Valentino®

18:50 – Gumball

19:15 – Gumball

19:50 – Doraemon 1^ Tv

20:20 – Doraemon 1^ Tv

20:45 – Doraemon 1^ Tv

21:25 – Capitan Tsubasa

21:50 – Dragon Ball

Cartoonito

18:05 – Pingu in Città

18:45 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol

19:40 – Rev & Roll Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

20:10 – Rev & Roll Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

20:35 – Siamo Fatti Così

21:00 – Heidi

21:30 – Tom & Jerry

Frisbee

18:00 – Floopaloo

18:30 – Trolls: la festa continua!

19:00 – Trolls: la festa continua!

19:30 – Trolls: la festa continua!

19:55 – Trolls: la festa continua!

20:30 – Trolls: la festa continua!

20:55 – Trolls: la festa continua!

21:20 – Trolls: la festa continua!

K2

18:05 – A tutto reality: le origini

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko

18:10 – Zig & Sharko

18:20 – Zig & Sharko

18:30 – Zig & Sharko

18:40 – Zig & Sharko

18:50 – Zig & Sharko

18:55 – Zig & Sharko

19:05 – Zig & Sharko

Super

18:15 – Sam & Cat 1 121

18:40 – Sam & Cat 1 122

19:05 – Game Shakers 3 301

19:30 – Game Shakers 3 302

20:00 – Game Shakers 3 303

20:25 – Henry Danger 4 410

20:50 – Henry Danger 4 411

21:15 – Henry Danger 4 412

Disney Channel

18:10 – Penny on M.A.R.S. La festa di compleanno

18:35 – Penny on M.A.R.S. La canzone di Pete

19:00 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Gelatone

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Orsaccio

19:50 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Piantagrane

20:10 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Gigantitan

20:40 – Penny on M.A.R.S. La festa di compleanno

21:05 – Penny on M.A.R.S. La canzone di Pete

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.12

19:15 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.12

20:10 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.3

21:05 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.11

22:00 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.9

22:55 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.5

23:50 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.3

00:45 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.9

Rai Storia

19:30 – Prova di maturità p.1. Famiglia

20:10 – GLI IMPERDIBILI

20:15 – Il giorno e la storia

20:30 – Scritto, letto, detto: Gabriella Greison

20:45 – Passato e Presente Italo Balbo il fascista scomodo con il Prof. Mauro Canali

21:30 – Il giocattolo

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote – Maserati 3200 GT

19:30 – Affari a quattro ruote – Chevrolet Camaro

20:25 – Affari a quattro ruote – Amphicar

21:20 – Affari a quattro ruote – Ford Thunderbird

22:15 – Affari a quattro ruote – Mercedes Benz

23:15 – Affari a quattro ruote – BMW E46 M3

00:10 – Cortesie per l’auto – Alfisti

01:05 – Affari a quattro ruote – Toyota MR2

DMAX

18:00 – Banco dei pugni – Lancia la bomba

18:25 – Banco dei pugni – Scioglimento totale

18:50 – Banco dei pugni – Lavoro matto

19:15 – Banco dei pugni – Rabbia

19:40 – River Monsters: Mosquito Special

20:35 – Calabroni killer

21:25 – Shark Week Package – 1^TVIl mostro di Cuba

23:05 – Cose di questo mondo – 1^TV

Focus TV

18:15 – INSIDE THE TUBE: COME E’ FATTA LA PIU’ GRANDE METROPOLITANA DEL MONDO – PARTE SECONDA – LA CENTRAL LINE

19:15 – I PONTI PIU’ SPETTACOLARI DEL MONDO

20:15 – I PONTI PIU’ SPETTACOLARI DEL MONDO

21:15 – UNDISCOVERED VISTAS – CILE

22:15 – LE GRANDI MIGRAZIONI DELLA NATURA – ELEFANTI

23:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI I – BRANCHI RIVALI

00:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI I – LA FORZA DI UN CUCCIOLO

01:15 – Blackfish

RealTime

18:05 – Il salone delle meraviglie – Clienti capricciose

18:35 – Il salone delle meraviglie – Auguri Federico!

19:00 – Il salone delle meraviglie – Capelli fai da te

19:30 – Il castello delle cerimonie – Diciottesimo Camilla

20:00 – Il castello delle cerimonie – Anna e Marco

20:35 – Il castello delle cerimonie – Francesca e Giuseppe

21:00 – Il castello delle cerimonie – Michela e Mirko

21:30 – Vite al limite – Charity

Rai Scuola

18:00 – What did they say? Puntata 25 Replica

18:05 – Perfect English episodio 5

18:15 – Labour Of Love episodio 6

18:30 – English Up episodio 24 Replica

18:45 – Inglese Shakespeare Everlasting sonnets Beauty’s pattern

19:00 – I segreti del colore Le sperimentazioni di Leonardo Replica

19:30 – I segreti del colore Il cantiere di Michelangelo e Raffaello

19:50 – Calendari, culti e culture Replica

LaF

18:00 – I viaggi di Simon Reeve: In Turchia 2′ Stagione Ep.1

19:10 – I viaggi di Simon Reeve: In Turchia 2′ Stagione Ep.2

20:15 – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.5

21:15 – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.6

22:15 – Walk With Me – Il potere del Mindfulness

00:00 – Il grande quaderno laeffe Film Festival

02:00 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.3

02:30 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro Ribellione

19:05 – Come è fatto Ep. 11

19:35 – Come è fatto Ep. 12

20:00 – Come è fatto Ep. 13

20:30 – Come è fatto Ep. 14

21:00 – Wild Frank Italia Ep. 3

21:55 – Wild Frank: Messico Ep. 3

22:50 – Wild Frank: Messico Ep. 4

Sky Uno

18:05 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 6

19:10 – Italia’s Got Talent Audizioni

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Conero

22:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Roma

23:40 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Conero

00:45 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Roma

01:50 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 6

02:20 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 5

Sky Cinema 1

19:05 – Amici di letto

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Rambo – Last Blood

23:00 – Figli

00:45 – Pallottole in libertà

02:35 – Un Natale per due

04:15 – Rendel – Il vigilante

SKY Cinema Family

19:20 – Baby Boss

21:00 – 10 giorni senza mamma

22:40 – Dolf e la crociata dei bambini

00:25 – Jumanji

02:10 – Ruby la piccola strega

03:50 – I delitti del Bar – Lume 7

04:10 – I Puffi 2

05:55 – Paddington

Sky Cinema Romance

19:10 – Famiglia allargata

21:00 – Questo pazzo sentimento

22:50 – 27 volte in bianco

00:45 – 10 Years

02:30 – Attimo per attimo

04:05 – Hemingway & Gellhorn

Sky Cinema Collection

19:00 – Agente 007 – Thunderball, Operazione tuono

21:15 – Agente 007 – Si vive solo due volte

23:15 – Agente 007 – Una cascata di diamanti

01:20 – Mai dire mai

03:35 – A 007 – Dalla Russia con amore

05:30 – Agente 007 – Si vive solo due volte

Sky Cinema Action

19:15 – Hercules – Il guerriero

21:00 – Blitz

22:45 – Joker – Wild Card

00:25 – Spooks: Il bene supremo

02:10 – Deadwood – Il film

04:00 – Il grande paese

Fox

18:10 – I Griffin Due volti della passione

18:35 – I Griffin Non è un country club per vecchi

19:00 – I Griffin L’amore è cieco

19:30 – I Griffin Lavoro da Grimm

19:55 – The Big Bang Theory Il dislocamento delle interiora del pesce

20:20 – The Big Bang Theory La simulazione di Babbo Natale

20:45 – The Big Bang Theory L’equivalenza dell’insalata di uova

21:10 – 911 La storia di Athena

Premium Cinema

19:35 – ATTENTI AL GORILLA

21:15 – CROCE E DELIZIA

23:04 – Moglie e marito

01:05 – Animali notturni

03:04 – La formula della felicita’

04:38 – La contessa bianca

Premium Action

18:47 – BATWOMAN I – UN TE’ PAZZO

19:36 – THE FLASH VI – L’ULTIMA TENTAZIONE DI BARRY ALLEN – I PARTE

20:24 – THE FLASH VI – L’Ui – LTIMA TENTAZIONE DI BARRY ALLEN – II PARTE

21:15 – SUPERGIRL V – CRISI SULLE TERRE INFINITE – I PARTE – 1aTV

22:04 – SUPERNATURAL XIII – TOMBSTONE

22:53 – CONTAINMENT – LA SFIDA DECISIVA

23:42 – CONTAINMENT – RINASCERE

00:30 – CHICAGO FIRE VIII – BENVENUTO A CHICAGO

Mya

18:38 – GOD FRIENDED ME II – LA LISTA DEI DESIDERI

19:29 – SHAMELESS X – DEBBIE POTREBBE FARE LA PROSTITUTA

20:24 – SHAMELESS X – O CAPITANO! MIO CAPITANO!

21:15 – A.P. BIO I – VENDUTO

21:39 – A.P. BIO I – NIENTE FESTE PER NOI

22:04 – WILL & GRACE III – I CONFINI DI BROADWAY – 1aTV

22:29 – WILL & GRACE III – LUCY ED IO – 1aTV

22:54 – THE GOLDBERGS VII – LO STRAZIA-MENTO