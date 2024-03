Su Rai Uno L’eredità Sanremo, su Canale 5 C’é posta per te? Guida ai programmi Tv della serata del 16 marzo 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 16 marzo 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.21 The Watcher. Joel Campbell è un agente dell’FBI di Los Angeles. Da tempo convive con un forte senso di colpa: non esser arrivato in tempo per salvare una giovane donna dalla follia omicida di un serial killer. Rassegnato si congeda e torna a Chicago. Ma il passato torna prepotente quando nel suo palazzo viene uccisa una donna: le sue intuizioni lo portano a collegare l’omicidio a Griffin, il serial killer che per anni gli è sfuggito. Su Rai Movie dalle 21.10 Appena un minuto. Claudio ha 50 anni, è un agente immobiliare, separato, spiantato, padre di due figli. La sua vita cambia improvvisamente quando acquista da un cinese uno smartphone che gli consente di portare il tempo indietro di un minuto. Su Italia 1 dalle 21.22 Clifford – Il grande cane rosso. Un cane rosso viene adottato dalla piccola Emily. Ma il troppo amore della bimba fa crescere a dismisura l’animale che viene notato da un multinazionale Su Sky Cinema dalle 21.15 One true lovers. Emma sta festeggiando il suo fidanzamento con Sam quando riceve una chiamata del tutto inaspettata dopo tre anni, suo marito dato per scomparso, è stato trovato vivo. Ora, Emma dovrà scegliere se tornare alla sua vecchia vita o proseguire. Su Rete 4 dalle 21 Zodiac. Estate 1968. Nell’area di San Francisco inizia a colpire un serial killer che rivendica i propri omicidi con lettere inviate ai principali quotidiani locali. Dopo aver assunto un nome riconoscibile, Zodiac, l’assassino sfida la polizia.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 Le indagini di Sister Boniface. Sister Boniface viene chiamata a collaborare alle indagini sulla morte di una vedova di mezza età, il cui corpo è stato rinvenuto col viso spalmato di crema ed un puzzle quasi completo accanto.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.20 L’eredità Sanremo. Serata Sanremo” sarà una puntata speciale del nostro game show tutta dedicata alla più importante manifestazione musicale italiana: il festival di Sanremo.. Su Rai Tre dalle 21.45 Il Provinciale. Il viaggio de “Il Provinciale – il racconto dei racconti”,Come mai l’Umbria, nei secoli passati, fu terra di cambiamenti di vita stravolgenti? Nell’ultima puntata di stagione di “Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti”, Federico Quaranta e Angela Rafanelli cercano di comprendere perché questa regione ha avuto il più alto numero di esperienze eremitiche e monastiche. In compagnia di Angelo Branduardi, Ascanio Celestini e Ambrogio Sparagna, in un viaggio “nel mezzo della vita” di uomini e donne che hanno deciso di cambiare completamente la propria esistenza: da San Francesco a Santa Chiara, da San Benedetto da Norcia a Santa Rita da Cascia. Federico Quaranta, inoltre, incontra pellegrini e frati che a quel cambiamento hanno deciso di aderire. Angela Rafanelli si confronta, invece, con realtà laiche per immaginare una possibilità di vita diversa. Giorgio Flamini racconta la sua esperienza di trent’anni di lavoro con i detenuti della Casa di Reclusione di Maiano a Spoleto, utilizzando il teatro come forma di conoscenza e di espressione di sé.

Guida tv di sabato 16 marzo: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:25 – L’eredita’ – Serata Sanremo

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – Techetechete’ Top Ten

00:40 – I vinili di…

01:20 – Applausi

Rai 2

18:30 – Gli imperdibili

18:35 – Tg2 L.I.S.

18:38 – Meteo 2

18:40 – Rai Tg Sport Sera

19:40 – The Blacklist

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Le indagini di Sister Boniface 1

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Chesara’…

21:45 – Il Provinciale – Il racconto dei racconti

23:25 – Tg3 Mondo

23:50 – Tg3 Agenda del Mondo

23:55 – Meteo 3

Rai 4

18:20 – Senza traccia 1

19:05 – Senza traccia 1

19:50 – Senza traccia 1

20:35 – Senza traccia 1

21:20 – The Watcher

23:00 – I fiumi di porpora – La serie 2

00:50 – Anica – Appuntamento al cinema

00:55 – Pig – Il piano di Rob

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LO STRANGOLATORE

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – RAGAZZE SQUILLO

21:20 – CLIFFORD – IL GRANDE CANE ROSSO – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:00 – CAMPIONATO FORMULA E – GARA: SAN PAULO

18:50 – CAMPIONATO FORMULA E – PODIO: SAN PAULO

19:16 – CHICAGO FIRE II – RELAZIONI DIFFICILI

20:06 – THE BIG BANG THEORY VI – LA RICONFIGURAZIONE DEL RIPOSTIGLIO

20:34 – THE BIG BANG THEORY VI – LA TURBOLENZA DEL RUOLO

21:03 – FERITE MORTALI – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – METEO.IT

19:39 – TERRA AMARA

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – BANANA JOE – 1 PARTE

22:05 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:07 – METEO.IT

22:11 – BANANA JOE – 2 PARTE

Warner TV

18:00 – Falling Skies – Stagione 1 Episodio 2

21:30 – Falling Skies – Stagione 1 Episodio 3

01:00 – Supernatural – Stagione 11 Episodio 23

01:50 – Supernatural – Stagione 12 Episodio 1 – Resta calmo e va avanti

02:40 – Supernatural – Stagione 12 Episodio 2 – Mamma Mia

03:30 – Supernatural – Stagione 12 Episodio 3 – La fonderia

04:20 – Supernatural – Stagione 12 Episodio 4 – Incubo americano

05:10 – Supernatural – Stagione 12 Episodio 5 – Ho ucciso Hitler

Rai Movie

19:30 – Due agenti molto speciali

21:10 – Appena un minuto

22:45 – School of Mafia

00:40 – Red Lights

02:35 – Mi chiamo Sam

05:00 – Starman

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – LA VITA E’ UNA COSA MERAVIGLIOSA

21:16 – L’IMMORTALE – 1 PARTE

22:25 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:30 – METEO.IT

22:32 – L’IMMORTALE – 2 PARTE

23:49 – NAPOLI VIOLENTA

01:46 – MALENA

03:29 – LUCREZIA GIOVANE

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – PREMIO

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – LA LEGGENDA VIVENTE

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – LA TEMPESTA

21:10 – L’AEREO PIU’ PAZZO DEL MONDO… SEMPRE PIU’ PAZZO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – L’AEREO PIU’ PAZZO DEL MONDO… SEMPRE PIU’ PAZZO – 2 PARTE

23:10 – FLIPPER – 1 PARTE

Iris

18:41 – DAYLIGHT – TRAPPOLA NEL TUNNEL

21:00 – ZODIAC

00:06 – RANSOM – IL RISCATTO

02:28 – LA FATTORIA DEGLI ANIMALI

03:56 – CIAKNEWS

03:59 – ANGELICA

05:49 – DUE PER TRE III – SOPRAVISSUTI

TV8

18:30 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 4 Episodio 3 – Alto Adige

19:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 6 – Costa Azzurra

21:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 7 Episodio 14 – Molise

22:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 5 – Molise

23:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 4 Episodio 9 – Molise

00:45 – American Pie Il manuale del sesso

02:30 – Delitti – Stagione 4 Episodio 7 – Il piacere della morte

03:30 – Lady Killer – Stagione 18 Episodio 1

Italia 2

18:25 – 2 BROKE GIRLS III – E IL BACIO IRLANDESE

18:50 – 2 BROKE GIRLS III – E LA PASTICCERIA DA COMPRARE

19:20 – 2 BROKE GIRLS III – E LA TORTA NUZIALE

19:50 – 2 BROKE GIRLS III – E IL RINNOVO DEL CONTRATTO

20:20 – 2 BROKE GIRLS III – E I SOLDI FACILI

20:45 – 2 BROKE GIRLS III – E L’ULTIMO ESAME

21:15 – IL CULTO DI CHUCKY

23:10 – MOCKINGBIRD

La 5

18:30 – UN’ALTRA ME

19:04 – GRANDE FRATELLO

19:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

20:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: LA SCRITTRICE SCOMPARSA E L’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: LA SCRITTRICE SCOMPARSA E L’AMORE – 2 PARTE

NOVE

18:00 – Only Fun – Comico Show – Stagione 3 Episodio 4

20:00 – Fratelli di Crozza – Stagione 15 Episodio 4

21:25 – Accordi & disaccordi – 1^TV – Stagione 14 Episodio 4

23:20 – Accordi & disaccordi – Stagione 14 Episodio 4

01:00 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 25

02:35 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 26

03:35 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 27

04:35 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 28

Cielo

18:15 – Buying & Selling – Stagione 4 Episodio 8 – David e Siobhan

19:15 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 1 – Una ragazzata

19:45 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 2 – Dal barbiere

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 4 Episodio 3 – Moon Walking

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 4 Episodio 4 – Abito del colonnello

21:15 – Fotografando Patrizia

23:15 – L’ultimo playboy

01:00 – Pornorama I favolosi anni ’90 – Stagione 1 Episodio 4

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In altre parole

23:15 – Uozzap

23:45 – TG LA7 Notte

00:10 – Roshn Saudi League – Al Ahli vs Al Nassr

03:00 – AntiCamera con Vista

03:10 – LIKE Tutto ciò che piace

03:50 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

La7 D

20:15 – Lingo – Parole in gioco

21:20 – Grey’s Anatomy – 12a Stagione

01:25 – La mala educaxxxion

03:55 – I menù di Benedetta (r)

Food Network

18:20 – Nel forno di casa tua – 1^TV – Stagione 2 Episodio 20 – Tour pizzerie

18:55 – Nel forno di casa tua – Stagione 2 Episodio 17 – Orient Express

19:30 – Nel forno di casa tua – Stagione 2 Episodio 18 – Toscanaccio DOC

20:05 – Nel forno di casa tua – Stagione 2 Episodio 13 – Cinema

20:40 – Cucine da incubo Italia – Stagione 3 Episodio 3 – Da Odilio

21:50 – Cucine da incubo Italia – Stagione 2 Episodio 3 – The Princess

23:00 – Cucine da incubo Italia – Stagione 1 Episodio 3 – Ai platani

00:15 – Spie al ristorante – Stagione 10 Episodio 5 – Attività extra

TOP CRIME

18:27 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:28 – METEO.IT

18:30 – Delitto a Cognac – 2 PARTE

19:23 – RIZZOLI & ISLES II – NON MI PESA, E’ MIO FRATELLO

20:16 – RIZZOLI & ISLES II – RIMPATRIATA SCOLASTICA

21:10 – Poirot: L’assassinio di Roger Ackroyd – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:02 – METEO.IT

GIALLO TV

19:10 – Tatort – Vienna – Stagione 1 Episodio 8 – Il lato oscuro

21:10 – Balthazar – Stagione 3 Episodio 2 – Venerdì 13

22:10 – Balthazar – Stagione 3 Episodio 3 – Spalle al muro

23:15 – Balthazar – Stagione 3 Episodio 4 – Free Fighting

00:15 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 5 Episodio 9 – Per Anna

01:15 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 5 Episodio 10 – Dritto al cuore

02:10 – Alice Nevers – Professione giudice – Stagione 14 Episodio 5 – Combatti!

03:10 – Alice Nevers – Professione giudice – Stagione 14 Episodio 6 – Una vita in più

Rai Premium

18:15 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

19:00 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

19:45 – Un amore in fondo al mare

21:20 – Califano

23:15 – Le indagini di Lolita Lobosco 3

01:10 – Blu Notte – Misteri italiani

03:30 – Chesapeake Shores 6

04:10 – Chesapeake Shores 6

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:35 – Casa su misura – Stagione 1 Episodio 7 – Missionari incaricano i figli di trovare loro casa a Taco, Texas

19:30 – Casa su misura – Stagione 1 Episodio 8 – Country charme con grande budget

20:25 – Casa su misura – Stagione 1 Episodio 9 – Medici cercano fattoria per ampliare la famiglia

21:20 – Casa su misura – Stagione 1 Episodio 10 – Una famiglia di ritorno a Waco cerca il fascino western

22:15 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 7 – Una casa per mamma e papà

23:10 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 8 – Casa di campagna

00:10 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 9 – Casa insolita

01:10 – Casa su misura: Benvenuti a casa – Stagione 6 Episodio 1 – Gli sposini

TV2000

18:25 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

20:00 – Santo Rosario da Lourdes

20:31 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:24 – Queen of Katwe

23:35 – Ragione e sentimento

01:54 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Casahosteria

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – Accademia da Leoni

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Terre d’Olio

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

TRAVEL TV

18:00 – Paese Che Vai

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Wild Places

20:00 – Viaggi Straodinari

21:00 – L’Isola Del Sole

21:30 – L’Italia In Tour

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Sapori Dal Mondo

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – SUPER MERCATO

01:00 – MERCY Senza pietà

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – In Cammino Sulla Via Crio

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Storie

23:00 – Linea Rossa

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Programma tutto a disegni animati

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:55 – Sci alpino: Coppa del mondo 2023/2024 – Slalom femminile (R) 2.a manche Da Saalbach (AUT) Finali

20:05 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

20:20 – Calcio: Super League 2023/2024 – Lugano – Yverdon Da Lugano

22:30 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:00 – A tutto Hockey Sintesi

23:25 – 9-1-1 – Misure estreme Stagione 5, episodio 3

00:05 – 9-1-1 – Andata e ritorno Stagione 5, episodio 4

00:50 – A tutto Hockey (R) Sintesi

Rai Sport +HD

19:30 – Snowboard

20:25 – Pallavolo

23:00 – L’uomo e il mare

23:30 – Tg Sport

23:45 – Tg Sport

00:30 – Sci Di Fondo

02:30 – Pattinaggio di Velocità

05:00 – Sci Di Fondo

SuperTennis

19:00 – US Open 2015 Vinci vs Williams

20:45 – Supertennis Today

21:00 – LIVE Challenger Phoenix

23:00 – LIVE Challenger Phoenix

01:00 – US Open 2011 Federer vs Djokovic

04:30 – Colpo da Campione Tennis Il dritto di Fils

04:45 – US Open 2022 Alcaraz vs Sinner

Euro Sport

19:15 – Basket – LBA Highlights – Stagione 2023 – 22a g.

19:35 – Basket – Serie A – Stagione 2023 – 23a g. – Napoli – Pistoia – Live

21:50 – Sport – The Power of Sport

22:00 – Sport Invernali – Coppa del Mondo – Stagione 2023 – Canmore. Inseguimento M – Live

23:00 – Equitazione – Coppa del Mondo – Stagione 2023 – Saut Hermes. Salto ostacoli

00:00 – Equitazione – Coppa del Mondo – Stagione 2023 – Saut Hermes. Salto ostacoli

01:00 – Sport Invernali – Coppa del Mondo – Stagione 2023 – Vikersund. HS 240 Raw Air M

01:30 – Sci – Coppa del Mondo – Stagione 2023 – 2a manche – Saalbach Hinterglemm. Slalom Gigante M

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Campionato Saudita Al Hilal-Damak (diretta)

22:00 – Calcio Weekend Live (diretta)

Rai Gulp

18:05 – Oblo’ – Notizie da smacchiare

18:20 – Spooky Wolf

18:30 – Spooky Wolf

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Agent 203

19:35 – Il piccolo yeti e la citta’ invisibile

20:00 – S-Fidiamoci

20:15 – S-Fidiamoci

Rai YoYo

18:00 – Pip and Posy

18:05 – Pip and Posy

18:15 – Pip and Posy

18:20 – Pip and Posy

18:30 – Le Canzoni di Masha

18:35 – Le Canzoni di Masha

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

Boing

19:00 – Teen Titans Go! with Batman

20:15 – Teen Titans Go!

21:15 – L’isola degli eroi

22:10 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels – nuovi episodi

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:10 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 15

18:35 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 2 Episodio 1

18:55 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 2 Episodio 2

19:20 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 1

19:45 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 2

20:05 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 3

20:30 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 4

20:55 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 5

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 44

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 45

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 46

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 47

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 30

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 31

19:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 7

19:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 8

DeaKids

18:10 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 14 – La teiera magica

18:25 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 15 – Il chip di Patato

18:40 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 16 – Il matrimonio della Torta Principessa

18:55 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 13 – La sfida finale

19:20 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 14 – Sono tornati!

19:45 – Megagame – Stagione 2 Episodio 6 – Tieniti in forma/ Pesca la parola

20:10 – Megagame – Stagione 2 Episodio 7 – Sing a song/ Con le tue mani

20:30 – H2O Just Add Water – Stagione 3 Episodio 13 – Avere e trattenere

Super

18:10 – I Thunderman

18:30 – I Thunderman

19:00 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – I Thunderman

20:25 – I Thunderman

20:50 – I Thunderman

21:15 – I Thunderman

Rai 5

18:20 – Il caffe’

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Concerto Ughi e I Filarmonici di Roma

20:15 – Rai 5 Classic

20:45 – Personaggi in cerca d’attore

21:15 – Teatro: …E fuori nevica

23:15 – Apprendisti stregoni

00:20 – Manzoni 90

Rai Storia

18:05 – Storie sospette

18:30 – Rai News Giorno

18:35 – Questo secolo. Viaggio negli anni che contano

19:35 – Rai54

20:00 – Gli imperdibili

20:05 – Il giorno e la Storia

20:25 – Scritto, letto, detto

20:35 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:30 – Inside the human body

19:30 – Il libro della savana

20:15 – Il mammut lanoso

21:00 – Le creature più grandi del mondo

21:45 – Gocce

22:00 – FUTURO 24

22:15 – Progetto Scienza 2023 Prima TV per Rai

Motor Trend Italia

18:35 – Reperti d’assalto – Stagione 4 Episodio 5

19:30 – Reperti d’assalto – Stagione 4 Episodio 6

20:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 13 Episodio 15 – 1992 Am General Humvee

21:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 13 Episodio 16 – 1985 Maserati Bi-Turbo

22:15 – Vintage Garage – 1^TV – Stagione 8 Episodio 20

23:40 – Vintage Garage – Stagione 8 Episodio 19

01:05 – Vintage Garage – Stagione 8 Episodio 7

02:30 – Affari a quattro ruote – Stagione 3 Episodio 5 – Lancia Delta Integrale

DMAX

19:35 – Nudi e crudi: l’ultimo sovravvissuto – Stagione 1 Episodio 5 – Nuovi schieramenti

21:25 – I re dell’asfalto – 1^TV – Stagione 3 Episodio 7

22:20 – I re dell’asfalto – 1^TV – Stagione 3 Episodio 8

23:15 – Indagini paranormali con Josh Gates – Stagione 2 Episodio 5 – Diavolo nella foresta

00:10 – Indagini paranormali con Josh Gates – Stagione 2 Episodio 3 – Fantasmi nella palude

01:05 – Mountain Monsters – Stagione 6 Episodio 7 – Territorio del mostro

02:00 – Mountain Monsters – Stagione 6 Episodio 8 – Tra le colline

02:55 – Mountain Monsters – Stagione 6 Episodio 9 – 1984

Focus TV

18:00 – LOCH NESS – STORIA DI UN MOSTRO – NASCITA DI UN MOSTRO

19:00 – LOCH NESS – STORIA DI UN MOSTRO – CACCIA AL MOSTRO

20:00 – LOCH NESS – STORIA DI UN MOSTRO – UNA LEGGENDA SENZA FINE?

21:05 – OLTRE CLEOPATRA – LE REGINE SCONOSCIUTE DELL’ANTICO EGITTO – QUEENS OF ANCIENT EGYPT, 1

22:00 – Il mistero della mano di Cleopatra

23:00 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA – PARCO NAZIONALE DEI SAGUARO

00:00 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA – PARCO NAZIONALE GATES OF THE ARTIC

01:00 – RELITTI E SEGRETI – NEL PROFONDO DEGLI ABISSI I – BATTAGLIA DELLE FILIPPINE: LA CADUTA

RealTime

18:30 – Matrimonio a prima vista Italia – Stagione 9 Episodio 3

19:50 – Cucine da incubo USA – Stagione 8 Episodio 3

20:40 – Cucine da incubo USA – Stagione 8 Episodio 4

21:30 – Il dottor Ali’ – Stagione 2 Episodio 1 – Prima TV

00:20 – La clinica del pus – Stagione 3 Episodio 8

01:20 – La clinica del pus – Stagione 3 Episodio 7

02:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 5 Episodio 1 – Pelle da zombie

03:15 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 5 Episodio 2 – Niente hobby

Discovery Channel

18:00 – Lo zoo degli Irwin – Stagione 1 Episodio 1 – L’eredita’ di Steve

19:00 – Lo zoo degli Irwin – Stagione 1 Episodio 2 – Gli occhi della tigre

20:00 – Lo zoo degli Irwin – Stagione 1 Episodio 3 – La giraffa

21:00 – Cacciatori di veleni – Stagione 1 Episodio 1 – Oro liquido

21:55 – Cacciatori di veleni – Stagione 1 Episodio 2 – Il campo minato

22:50 – Cacciatori di veleni – Stagione 1 Episodio 3 – Un punteggio da raggiungere

23:45 – Come funziona l’Universo – Stagione 5 Episodio 5 – Stelle che uccidono

00:40 – Come funziona l’Universo – Stagione 5 Episodio 6 – La storia segreta di Plutone

Sky Uno

18:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 3 – Tropea

20:00 – Victoria Cabello: viaggi pazzeschi – Stagione 1 Episodio 4 – Madrid

21:15 – Pechino Express Sulla rotta del Dragone – Stagione 11 Episodio 2

23:30 – Pechino Express Sulla rotta del Dragone – Stagione 11 Episodio 2

01:45 – Quattro matrimoni – Stagione 1 Episodio 5

02:35 – Quattro matrimoni – Stagione 1 Episodio 6

03:30 – Lusso sfrenato – Stagione 1 Episodio 6 – Auto

04:20 – Vita da ricchi – Stagione 1 Episodio 1

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:05 – La gang di Gridiron

21:15 – One True Loves Amare per due

23:00 – Dogman

01:00 – Il caso Thomas Crawford

02:55 – Ailo Un’avventura tra i ghiacci

04:20 – La battaglia di Hacksaw Ridge

SKY Cinema Family

19:25 – Shrek Terzo

21:00 – Il gatto con gli stivali

22:35 – Il gatto con gli stivali 2 L’ultimo desiderio

00:25 – Giù per il tubo

01:50 – Z La formica

03:15 – La gang del bosco

04:40 – Madagascar

Sky Cinema Romance

19:30 – Cercasi fidanzato per vacanza

21:00 – Il quiz dell’amore

22:40 – Tutti in piedi

00:35 – La scelta The Choice

02:25 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

02:40 – Gli anni più belli

04:50 – La verità è che non gli piaci abbastanza

Sky Cinema Collection

18:25 – Superman Returns

21:00 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

21:15 – Batman

23:25 – Suicide Squad

01:30 – Batman Begins

03:55 – Il cavaliere oscuro

Sky Cinema Action

18:35 – Robin Hood

21:00 – I mercenari The Expendables

22:50 – Codice Unlocked

00:35 – Assassin Club

02:25 – Hunger Games: La ragazza di fuoco

04:50 – Fatman

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV