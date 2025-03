Su Rai Uno Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, su Canale 5 Tradimento. Guida ai programmi Tv della serata del 16 marzo 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 16 marzo 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 The Voyeurs Dopo essersi trasferiti in un loft nel centro di Montreal, Pippa e Thomas, una giovane coppia, si interessano sempre più alla vita sessuale degli eccentrici vicini. Però, quella che inizialmente era solo innocente curiosità lentamente si trasforma in un’ossessione malsana con conseguenze imprevedibili. Su Rai Movie dalle 21.10 Il Treno. Durante l’occupazione nazista della Francia, un treno trasporta opere d’arte trafugate dai musei di Parigi. Il comandante tedesco è un esteta, mentre il macchinista, capo della Resistenza, ostacola il viaggio e devia il treno. Su Sky Cinema dalle 21.15 Annientamento. Lena, biologa ed ex militare, parte come membro di una missione per scoprire cosa sia successo a suo marito all’interno dell’Area X, zona caratterizzata da un sinistro fenomeno che si sta espandendo lungo la costa americana.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Dopo la rottura con Calogiuri e le tensioni con Valentina, Imma cerca un nuovo equilibrio mentre Pietro si allontana. Intanto una nuova indagine si presenta: il suicidio di una detenuta. Immersa nel lavoro, Imma affronta i sensi di colpa. A Ferragosto, la famiglia si riunisce, ma le fratture restano. Su Rai Due dalle 21.20 N.C.I.S.. Il capitano Butler, in preda a una forma di demenza, ruba un fascicolo dall’Archivio della Marina. L’agente Conrad si presenta all’N.C.I.S. e sostiene che l’uomo fosse una spia da sempre tenuta d’occhio dalla C.I.A. Su Canale 5 dalle 21.32 Tradimento. Elmas fornisce ai giornali scandalistici le foto che ritraggono Oylum e Behram insieme, per poterle utilizzare per il proprio tornaconto per la causa di divorzio

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 20.30 Presadiretta. PresaDiretta ricostruisce la dimensione globale del fentanyl, l’oppioide sintetico chiamato anche la droga degli zombie per il suo effetto devastante. Un viaggio che parte del Messico, con la guerra tra Cartelli per la produzione e il commercio, al Canada, dove il fentanyl, solo nella regione di Vancouver, provoca sette morti al giorno. Un Paese che nel tempo è diventato produttore di droga sintetica e dove gli enormi proventi illegali stanno inquinando anche l’economia legale. Infine, l’altra faccia del fentanyl: il farmaco analgesico indispensabile nelle anestesie e nel trattamento del dolore cronico. Dispositivi per la terapia del dolore utilizzati nei centri, sia privati che pubblici e spesso conservati in cassaforte.

Su Italia 1 dalle 21.13 Le Iene. Veronica Gentili conduce con Max Angioni lo storico programma di attualita’ con nuove interviste dissacranti ed inchieste di cronaca affidate agli inviati. Su Rete 4 dalle 21.18 Zona bianca. Programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Su Nove dalle 20 Che tempo che fa.