Su Rai Uno Superquark, su Sky Torno indietro e cambio vita. Guida ai programmi Tv della serata del 17 agosto 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 17 agosto 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 I segni del male. Dopo aver perso la fede a causa di un evento traumatico, l’ex pastore Katherine decide di affidarsi alla scienza, finché viene chiamata a indagare su strani fenomeni che ricalcano le piaghe bibliche. Su Rai Movie dalle 21.10 Io sono tempesta. Numa Tempesta è un uomo d’affari capace di tutto pur di concludere un affare, ivi incluso infrangere la legge. Arrestato dalla polizia, l’uomo viene condannato a un anno di arresti domiciliari. Su Canale 5 dalle 21.14 Fratelli Caputo. Il siciliano Nino e il milanese Alberto sono due fratellastri sempre in lite che si sfidano alle elezioni comunali del paese. Il vincitore trova il Comune in una situazione disastrosa. Su Italia 1 dalle 21.19 Next. hris puo’ vedere il futuro. Il Governo e’ sulle sue tracce perche’ sventi una minaccia nucleare. Su Sky Cinema dalle 21.15 Torno insietro e cambio vita. arco è un uomo sulla quarantina, dalla vita apparentemente perfetta. Un giorno la moglie Giulia gli annuncia di voler divorziare e lo caccia di casa. Costui trova quindi conforto nell’amicizia con lo sfortunato Claudio, il quale è costantemente tormentato dalla madre alcolizzata. Su Iris dalle 21 Extreme measures. a misteriosa morte di un senzatetto porta un medico a mettersi sulle tracce di un folle maniaco che compie esperimenti su cavie umane.

DOCUMENTARI

Su Rai Uno alle 21.25 torna Superquark. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo.

SPORT

Su Rai Due dalle 21.20 Europei di Monaco 2022. Si assegnano le medaglie di salto con l’asta femminile, salto triplo maschile, lancio del martello femminile, 400 metri e 110 ostacoli nella terza giornata di finali agli Europei di atletica leggera di Monaco 2022.

Guida tv di mercoledì 17 agosto: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechete’

21:25 – Super – Quark

23:40 – Tg1 Sera

23:45 – Super – Quark Natura

00:55 – Rai – News24

01:30 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Nuoto, Europei Roma 2022 – Nuoto: Semifinali e Finali (7a giornata)

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Sport, European Championships Monaco/Europei Nuoto Roma 2022 – 7a giornata

23:00 – Porto Rubino

00:15 – Il molo rosso

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:25 – Viaggio in Italia

20:50 – Il santone – #lepiubellefrasidi – Oscio

21:20 – La felicita’ degli altri

23:05 – Elezioni Politiche 2022: Interviste con i rappresentanti delle forze politiche presenti in Parlamento

23:25 – Tg3 Sera

Rai 4

18:25 – Hudson & Rex 3

19:10 – Hudson & Rex 3

19:55 – Criminal Minds 11

20:35 – Criminal Minds 11

21:20 – Marrowbone – Sinistri segreti

23:10 – Ghost Stories

00:50 – Supernatural 15

01:35 – Supernatural 15

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – RIASSUNTO – FRATELLI CAPUTO

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – SOTTO PRESSIONE

20:24 – N.C.I.S. NEW ORLEANS – COLUI CHE SA

21:20 – NEXT – 1 PARTE

22:12 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:24 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW II – STATO FUORILEGGE

19:22 – Chicago Med V – NESSUNA NORMALITA’

20:13 – THE BIG BANG THEORY VII – LA COMBUSTIONE DELLO STATUS QUO

20:36 – THE BIG BANG THEORY VIII – L’INTERRUZIONE DELLA LOCOMOZIONE

21:04 – THE EQUALIZER – IL GIORNO DEL GIUDIZIO – 1aTV

21:58 – THE EQUALIZER – CI VUOLE UN VILLAGGIO – 1aTV

22:51 – THE SINNER IV – 3 – 1aTV

23:41 – THE SINNER IV – 4 – 1aTV

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 170 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – CONTROCORRENTE PRIMA SERATA

00:37 – OCCHIO MALOCCHIO PREZZEMOLO E FINOCCHIO – 1 PARTE

01:08 – TGCOM

Cine 34

18:44 – A CENA CON… – IN VIAGGIO CON PAPA’

21:01 – 40 GRADI ALL’OMBRA DEL LENZUOLO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – 40 GRADI ALL’OMBRA DEL LENZUOLO – 2 PARTE

23:12 – SABATO DOMENICA E VENERDI’

01:24 – CAMERIERA SENZA… MALIZIA

03:00 – MA CHE MUSICA MAESTRO

Rai Movie

19:00 – Se non avessi piu’ te

21:10 – Il professor Cenerentolo

22:45 – Miami Beach

00:20 – Gioco a due

02:15 – Right at your door

03:45 – Stasera ho vinto anch’io

05:00 – L’uomo di Hong Kong

TWENTYSEVEN

18:30 – LA CASA NELLA PRATERIA VIII – UN CANE SELVAGGIO

19:50 – LA CASA NELLA PRATERIA VIII – UNA MINESTRA DI SASSI

21:11 – TED 2 – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – TED 2 – 2 PARTE

23:10 – WHO’S THAT GIRL? – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – CHIPS – LA VENDEMMIA DEL ’54

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – IL CLUB DI FRANK

21:00 – EXTREME MEASURES – SOLUZIONI ESTREME

23:24 – CUORI IN ATLANTIDE

01:23 – ALL’ULTIMO VOTO

03:08 – CIAKNEWS

03:12 – WE WERE SOLDIERS – FINO ALL’ULTIMO UOMO

05:23 – I GUAPPI NON SI TOCCANO

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Bergamo

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Umbria

21:30 – X Factor – Il meglio delle audizioni Ep. 3

23:45 – Quattro matrimoni Ep. 10

00:45 – Quattro matrimoni Ep. 1

01:45 – 5 appuntamenti per farla innamorare

03:30 – Lady Killer Ep. 19

04:30 – Lady Killer Ep. 20

Italia 2

18:00 – DRAGON BALL SUPER – SCONTRO ENTUSIASMANTE!UN’ALTRA FOLLE SFIDA TRA SAIYAN!

18:30 – DRAGON BALL SUPER – INCREDIBILE! ENTRA IN SCENA UN NUOVO SUPER GUERRIERO!

19:00 – MODERN FAMILY – TALI GENITORI, TALI FIGLI

19:25 – MODERN FAMILY – SORPRESAAA!!!

19:55 – MODERN FAMILY – SAN VALENTINO CON SORPRESA

20:20 – MODERN FAMILY – LA FESTA DELLA PRINCIPESSA

20:45 – MODERN FAMILY – UN’INSALATA CAPRICCIOSA!

21:15 – LUPIN THE 3RD: L’ULTIMO COLPO

La 5

18:55 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE TERZA

21:10 – PICCOLO GRANDE AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – PICCOLO GRANDE AMORE – 2 PARTE

00:00 – FAVOLA – 1 PARTE

00:49 – TGCOM24

00:52 – METEO.IT

NOVE

18:15 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.16

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.13

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 6′ Stagione Ep.13

21:25 – Il segno della libellula – Dragonfly

23:35 – Sapore di mare 2 – Un anno dopo

01:35 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.16

02:05 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.17

02:35 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.18

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Mary e Morgan

19:15 – Affari al buio Pellicole dell’orrore

19:45 – Affari al buio Long Beach non porta troppo bene…

20:15 – Affari di famiglia Un’arma rara

20:45 – Affari di famiglia Obiettivo Jesse James

21:15 – Planet of the Sharks

23:15 – La commessa

01:00 – Le malizie di Venere

La7

18:15 – Miss Marple

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – La corsa al voto

23:30 – Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

01:30 – TG LA7 Notte

01:40 – In Onda (r)

02:20 – L’Aria che Tira Estate (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Ghost Wisperer – Presenze

20:10 – La cucina di Sonia

21:20 – Profumo di donna

00:05 – Operazione sottoveste

02:15 – I menù di Benedetta

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.8

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ep. 1 4′ Stagione Ep.1

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ep. 9 4′ Stagione Ep.9

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.16

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ep. 17 4′ Stagione Ep.17

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.9

00:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.8

01:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.16

TOP CRIME

19:23 – MAJOR CRIMES II – IL TESTIMONE

20:16 – MAJOR CRIMES II – UN’ ALTRA IDENTITA’

21:11 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XXI – MEZZANOTTE A MANHATTAN

22:04 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XXI – UCCISO ALL’INDIRIZZO SBAGLIATO

22:59 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE X – STRESS POST TRAUMATICO

23:53 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE X – OSCENITA’

00:46 – HARROW II – PARCE SEPULTO/PERDONA I MORTI

01:39 – HARROW II – SUB SILENTIO/IN SILENZIO

GIALLO TV

18:00 – Alice Nevers – Professione giudice 12′ Stagione Ep.6

19:10 – L’ispettore Barnaby 5′ Stagione Ep.2

21:10 – Astrid et Raphaelle 1′ Stagione Ep.3

22:20 – Astrid et Raphaelle 1′ Stagione Ep.4

23:30 – Balthazar 2′ Stagione Ep.3

00:40 – Balthazar 2′ Stagione Ep.4

01:50 – Profiling 5′ Stagione Ep.1

02:55 – Profiling 5′ Stagione Ep.2

Rai 5

18:40 – Rai News Giorno

18:45 – Museo Italia

19:30 – Museo Italia

20:25 – Trans Europe Express

21:15 – Operetta – La vedova allegra

23:20 – Cream: Total rock review

00:20 – Patti Smith: Electric poet

01:15 – Rock Legends

Rai Premium

19:35 – I bastardi di Pizzofalcone 3

21:20 – La dottoressa dell’isola – Corsa contro il tempo

22:55 – Vite in fuga

00:40 – Sfida al cielo – La Narcotici 2

02:25 – Delitto in Via Teulada

03:30 – Doc Martin 6

04:15 – Doc Martin 6

05:00 – Piloti

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 5

21:15 – EUROGAMES

00:31 – MAURIZIO COSTANZO SHOW – LA STORIA

01:35 – AVANTI UN ALTRO

02:32 – TGCOM24

02:34 – CONTROCORRENTE PRIMA SERATA

05:05 – CINQUE DEL QUINTO PIANO

05:21 – CINQUE DEL QUINTO PIANO

TV2000

18:27 – Tg 2000

19:00 – Santa Messa

19:34 – IN CAMMINO ESTATE

20:00 – Firmato da te

20:03 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:50 – Prega con noi

21:40 – QUESTA E’ VITA

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Portami Con Te

19:00 – Portami Con Te

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Sol De Batey

20:30 – Sol De Batey

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – In Gran Forma

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – Emozioni Dal Mondo

21:00 – I Segreti Del Bosco

21:30 – Chef In Campo

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 06

20:25 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 07

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 08

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 15 Episodio 533

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 15 Episodio 534

22:10 – Geordie Shore Stagione 8 Episodio 05

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – DIRETTA MERCATO

23:30 – NO GOOD DEED

TeleReporter

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – CASH SUISSE 2022

21:30 – LINEA ROSSA – DIVERTIMENTO OLTRECONFINE

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2015 – LAURA SADIS

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI GINNASTICA DOLCE

18:30 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – CASH SUISSE 2022 SEI CENTRO

21:00 – BOROTALK – TIFO SPORTIVO

22:00 – SALIRÒ: BISSONE-AROGNO

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2015 ENRICO BERUSCHI

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – SOKO – Misteri tra le montagne – La forma perfetta Stagione 15, episodio 11

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Majara

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – L’uomo di casa – Le due nipotine di Eve Stagione 9, episodio 14

La2

18:00 – Nuoto: Europei 2022

19:50 – European Championships Monaco 2022 Atletica Da Monaco

22:35 – VITA! – Mountain – La montagna

23:45 – Una lozione d’amore

01:10 – European Championships Monaco 2022 (R) Replica

SuperTennis

18:45 – Colpo da Campione Il dritto di Paula Badosa

19:00 – LIVE WTA 1000 Cincinnati

20:45 – Supertennis TG

21:00 – LIVE WTA 1000 Cincinnati

23:00 – LIVE WTA 1000 Cincinnati

01:00 – LIVE WTA 1000 Cincinnati

02:30 – LIVE WTA 1000 Cincinnati

04:30 – WTA 1000 Cincinnati (replica)

Euro Sport

19:15 – Magazine Unlock the Power of Sport

19:45 – Snooker European Masters Secondo turno

20:00 – Snooker European Masters Secondo turno Live

23:10 – Informazione Flash News

23:15 – Arti marziali Full Contact

00:15 – Magazine Discovery Golf

00:45 – Ciclismo Giro di Danimarca Assens – Enkeltstart. Crono 12,2 km (2a tappa)

01:30 – Snooker European Masters Secondo turno

SportItalia

19:00 – Sportitalia Center (diretta)

19:30 – Calciomercato Live II° parte (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Sportitaliamercato

01:30 – Si Live 24

02:00 – Si Live 24

Rai Gulp

18:10 – Robin Hood

18:20 – Robin Hood

18:35 – Marvel Spider-Man

19:00 – Grani di pepe

19:30 – Sydney to the Max

20:00 – Buck

20:15 – Jamie Johnson

20:40 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – Nina & Olga

18:10 – Nina & Olga

18:15 – Nina & Olga

18:25 – Masha e Orso

18:30 – Masha e Orso

18:40 – Le Canzoni di Masha

18:45 – 44 Gatti

18:55 – 44 Gatti

Boing

18:00 – Steven Universe Story

18:45 – Steven Universe Story

19:30 – Steven Universe Story

19:50 – Estate con Craig

20:25 – Estate con Craig

20:50 – 100 cose da fare prima del liceo new

21:55 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Blaze e le Megamacchine

19:25 – Goool!

20:45 – Tom & Jerry

21:00 – Simone

21:15 – Simone

21:30 – Trenino Thomas

Frisbee

18:05 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.2

18:28 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.28

18:38 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.29

18:49 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.30

19:04 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.3

19:30 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.4

19:55 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.5

20:22 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.3

K2

18:01 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.48

18:16 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.22

18:26 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.23

18:40 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.24

18:50 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.25

19:00 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.26

19:14 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.29

19:23 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.34

DeaKids

18:15 – A tutto reality: la vendetta dell’isola Bersagli e Go-Kart

18:40 – A tutto reality: la vendetta dell’isola Sfida in mongolfiera

19:05 – A tutto reality: la vendetta dell’isola Mangia, vomita e non ti fidare!

19:25 – Ready.Music.Play! Far West

19:40 – Ready.Music.Play! Luna Park

19:55 – H2O: Just Add Water Doppio guaio

20:20 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola Piccolo toro nella prateria

20:45 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola Il Signore (del lancio) degli Anelli

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Danger Force

19:05 – Danger Force

19:30 – Danger Force

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – SpongeBob

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Una città tutta da rifare 1′ Stagione Ep.8

19:20 – Una città tutta da rifare 1′ Stagione Ep.9

20:15 – Una città tutta da rifare 1′ Stagione Ep.10

21:10 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.4

22:05 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.5

23:00 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.6

23:55 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.7

00:50 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.2

Rai Storia

18:30 – Inferno nei mari

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Teatro 10. Mina e Battisti

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco

20:35 – Passato e presente

21:10 – Storie della TV

22:10 – ’14-’18 La grande guerra

Rai Scuola

18:30 – Un romanzo, tante storie

19:00 – #Maestri Silvia Salvatici e Massimo Montanari

19:35 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – Digital World

20:20 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:30 – Gli Speciali di Rai Scuola

21:00 – Stem

Motor Trend Italia

18:25 – A caccia di auto 12′ Stagione Ep.8

19:20 – A caccia di auto 5′ Stagione Ep.5

20:20 – Affari a quattro ruote 12′ Stagione Ep.19

21:15 – Affari a quattro ruote – On the Road 5′ Stagione Ep.4

22:15 – Texas Metal – 1^TV 5′ Stagione Ep.11

23:15 – Texas Metal 5′ Stagione Ep.10

00:10 – Texas Metal 2′ Stagione Ep.6

01:05 – Texas Metal 2′ Stagione Ep.7

DMAX

18:35 – Ai confini della civiltà 2′ Stagione Ep.3

19:30 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.2

21:25 – Una famiglia fuori dal mondo – 1^TV 4′ Stagione Ep.9

22:20 – Una famiglia fuori dal mondo – 1^TV 4′ Stagione Ep.10

23:15 – Questo strano mondo con Marco Berry 2′ Stagione Ep.8

00:10 – Mountain Monsters 4′ Stagione Ep.7

01:05 – Mountain Monsters 4′ Stagione Ep.8

02:00 – Mountain Monsters 6′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:00 – GIGA STRUTTURE III – ROMPIGHIACCIO DA RECORD

19:00 – L’antico mondo di Tikal

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO V – SANGUE NELL’EDEN

21:15 – MONTI SELVAGGI – TERRE DI CONFINE

22:15 – MONTI SELVAGGI – TRA LE CIME

23:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES IV – COLLISIONI IN PISTA

00:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES IV – CREW IN DISACCORDO

01:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES I – EVIDENZE ESPLOSIVE

RealTime

18:10 – Abito da sposa cercasi C’è una prima volta per tutto

18:40 – Primo appuntamento Ep. 1

20:00 – Primo appuntamento Ep. 2

21:20 – Catfish: false identità Ep. 25

22:20 – Catfish: false identità Ep. 26

23:15 – Sex Actually con Alice Levine Ep. 3 Prima TV

00:10 – Body Bizarre L’uomo gigante

01:00 – Body Bizarre Tre braccia

LaF

18:00 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.8

18:30 – RED – Il gusto di viaggiare in Tunisia 2′ Stagione Ep.1

19:35 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.8

20:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.9

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.5

21:10 – Dicktatorship – Fallo e basta!

22:55 – Barenboim a Milano

23:55 – Deproducers – Musica per conferenze spaziali

Discovery Channel

18:10 – Deadliest Catch Scommessa milionaria

19:05 – Deadliest Catch Scelte difficili

20:00 – Deadliest Catch Guerra fredda

21:00 – Moonshiners: la sfida Liquore e caffeina Prima TV

21:55 – Moonshiners Orso bruno Prima TV

22:50 – La febbre dell’oro: miniere perdute La super arma Prima TV

23:50 – Chi cerca trova Ep. 23

00:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 1

Sky Uno

18:40 – Matrimonio a prima vista USA Dobbiamo divorziare Prima TV

20:20 – Alessandro Borghese – Piatto ricco Ep. 58

21:15 – Quelle brave ragazze Ep. 4

22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Sicilia – Val di Noto

23:35 – X Factor – Il meglio delle audizioni Ep. 3

01:40 – Vita da ricchi Ep. 3

02:30 – The Royals – Vizi e virtù a corte Giallo a corte

03:20 – Matrimonio a prima vista USA Dobbiamo divorziare

Sky Cinema 1

19:15 – The Match – La grande partita

21:15 – Torno indietro e cambio vita

22:50 – Adaline – L’eterna giovinezza

00:45 – Bastardi di guerra

02:15 – L’avvocato del diavolo

04:40 – Il ricco, il povero e il maggiordomo

SKY Cinema Family

19:20 – Cattivissimo me 2

21:00 – Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro

23:00 – Papà è un fantasma

00:30 – La casa del coccodrillo

02:05 – Babe – Maialino coraggioso

03:40 – Mune – Il guardiano della luna

05:10 – I rubacchiotti

Sky Cinema Romance

19:10 – Shall We Dance?

21:00 – City of Angels – La città degli angeli

23:00 – Ricomincio da noi

00:55 – Il sole a mezzanotte – Midnight Sun

02:30 – 100X100Cinema

02:50 – L’isola delle coppie

04:45 – Come te nessuno mai

Sky Cinema Collection

19:40 – I delitti del BarLume – La loggia del cinghiale

21:15 – I delitti del BarLume – Un due tre stella!

23:00 – I delitti del BarLume – La battaglia navale

00:50 – 100X100Cinema

01:10 – I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio

02:55 – I delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani

04:40 – I delitti del BarLume 9

05:00 – I delitti del BarLume-Il re dei giochi

Sky Cinema Action

19:05 – In Time

21:00 – Chaos

22:50 – Attacco al potere – Olympus Has Fallen

00:55 – Van Helsing

03:05 – Kickboxer: Retaliation

04:55 – Close Range – Vi ucciderà tutti

Fox

18:05 – I Griffin Armonie musicali

18:30 – I Simpson La paura fa novanta XXII

18:55 – I Simpson Rimpiazzabile te

19:20 – I Simpson Quando la moglie è in cucina

19:45 – I Simpson La miglior guerra è la non guerra

20:10 – I Simpson Boe babysitter

20:35 – I Simpson Le forti braccia della mamma

21:00 – This Is Us Il treno

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

