Su Rai Uno Imma Tataranni, su Canale 5 Milan-Bari, su Rai Tre Report. Guida ai programmi Tv della serata del 17 agosto 2025

Il 17 agosto 2025 si presenta come una serata televisiva ricca di proposte per tutti i gusti, con film che spaziano dal dramma all’azione, dalla commedia all’animazione. Le principali reti italiane e i canali Sky offrono un palinsesto variegato, perfetto per chi vuole rilassarsi davanti allo schermo dopo una giornata intensa.

FILM

Alle 21.10 su Rai Movie va in onda The Gunman, un action-thriller con Sean Penn nei panni di un ex mercenario braccato da un’organizzazione segreta. Tra inseguimenti e colpi di scena, il film offre adrenalina e riflessioni sul passato che non si può cancellare. Su Italia 1, alle 21.19, torna uno dei cult della commedia italiana: Chiedimi se sono felice. Aldo, Giovanni e Giacomo raccontano con ironia e malinconia la storia di tre amici alle prese con sogni teatrali e amori complicati. Un film che fa ridere e commuove, perfetto per chi cerca leggerezza con un pizzico di nostalgia.

Cielo propone alle 21.00 The Kill Team, un dramma militare ispirato a una storia vera. Un giovane soldato americano si trova coinvolto in un’operazione controversa in Afghanistan, dove la linea tra dovere e coscienza si fa sempre più sottile. Un film crudo e potente, che interroga lo spettatore. Su Iris, alle 21.00, Fila 19 – Incubo ad alta quota ci porta in volo verso il terrore. Una psicologa e sua figlia si ritrovano su un volo inquietante, dove la realtà si confonde con l’incubo. Suspense e mistero si intrecciano in un thriller psicologico che tiene incollati allo schermo.

Alle 21.20 su Sky Cinema Uno, Fire Squad – Incubo di fuoco racconta la storia di un gruppo di vigili del fuoco alle prese con un incendio devastante. Tra eroismo e sacrificio, il film celebra il coraggio di chi rischia la vita per salvare gli altri, con scene spettacolari e un forte impatto emotivo.

SERIE TV/FICTION

Per chi preferisce le serie TV e le fiction, Rai Uno alle 21.30 propone un nuovo episodio di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Imma è alle prese con un caso delicato che la costringe a scavare nel passato di una famiglia apparentemente irreprensibile, mentre la sua vita privata continua a metterla alla prova. Intelligenza, ironia e tensione si mescolano in una delle fiction più amate dal pubblico. Su Rai Due, alle 21.20, arriva Will Trent, serie crime basata sui romanzi di Karin Slaughter. L’agente speciale Will Trent indaga su un omicidio che nasconde segreti inquietanti, con il suo stile anticonvenzionale e la sua sensibilità fuori dal comune. Infine, Rai 4 propone Trauma, un medical thriller che esplora le conseguenze psicologiche di un incidente traumatico. Tra ospedali, ricordi frammentati e verità nascoste, la serie si muove sul filo della tensione emotiva.

ATTUALITA’

Alle 20:30 su Rai Tre, torna l’appuntamento con Report, il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci.

INTRATTENIMENTO

Su Rete 4 alle 21:30 propone Freedom – Oltre il confine, il programma di Roberto Giacobbo che ci porta alla scoperta di misteri, scienza e storia con il suo stile inconfondibile.

SPORT

Su Italia 1 dalle 21 Milan-Bari, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.