Su Rai Uno Papa Francesco e il racconto dei Vangeli, su Sky Cinema Belli ciao. Guida ai programmi Tv della serata del 17 aprile 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 17 aprile 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

SANTA PASQUA

Su Rai Uno dalle 21.25 Papa Francesco e il racconto dei Vangeli.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Quel che veramente importa. Nel giorno del suo trentesimo compleanno, Alec viene a sapere di appartenere ad una famiglia con il dono della guarigione. E’ un dono che non è destinato a tutti, ma inizialmente lui lo rifiuta. Su Rai 4 dalle 21.20 Alpha – Un’amicizia forte come la vita. 20.000 anni fa. Keda, figlio di Tau, sta attraversando i riti di formazione per entrare nella squadra di cacciatori e procacciatori guidata dal padre, il capovillaggio. Ma la sua indole pacifica lo porta ad intraprendere un’avventura in cui il suo unico alleato sarà un lupo. Su Rai Movie dalle 21.10. Stanlio & Ollio. Londra, 1953. Stan Laurel e Oliver Hardy partono per una tournée teatrale in Inghilterra. Finito il successo resterà l’amicizia? Su Italia 1 dalle 21.16 Il ciclone. Il cicloneUn gruppo di ballerine spagnole trova ospitalita’ presso la famiglia Quarini, nella campagna toscana. Su Sky dalle 21.15 Belli ciao. Pio e Amedeo sono due promettenti ragazzini che fin da piccoli sono cresciuti insieme fino al giorno del diploma. Dopodiché le loro strade si dividono. Su Iris dalle 21 Strangerland. Catherine e Matthew Parker, insieme ai figli Lily e Tom si sono trasferiti a Nathgari, una città nel deserto australiano. Ma non tutti i membri della famiglia sono contenti di questa decisione. Una notte, i due bambini escono di casa senza più rientrare. Così comincia la disperata ricerca dei ragazzi che spinge i genitori al limite.

TELEFILM

Su Canale 5 dalle 21.26 Gli eredi delle Terra. Barcellona, 1387. Hugo Llor, un ragazzo di umili origini, lavora presso i cantieri navali grazie al generoso interessamento di Arnau Estanyol, l’uomo più in vista della città.

ATTUALITA’

Su Rai 4 Zona bianca.

DOCUMENTARI

Su Rai Tre dalle 21.20 Kilimangiaro. I borghi più belli d’Italia tornano a sfidarsi con Il Borgo dei Borghi, il programma che anno dopo anno ci conduce alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese. Portare sullo schermo i borghi italiani nascosti lungo la penisola, ha permesso ai telespettatori di scoprire posti bellissimi, dalle mete turistiche più frequentate ai luoghi più nascosti e sconosciuti. Al timone della gara Camila Raznovich e una giuria di esperti formata da Rosanna Marziale, chef e divulgatrice enogastronomica, Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico, saggista e accademico italiano e Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore.

Guida tv di domenica 17 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Papa Francesco e il racconto dei Vangeli

22:30 – Tg1 Sera

22:35 – Speciale Tg1

00:50 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Tg2 L.I.S.

18:05 – Rai Tg Sport della Domenica

18:15 – Little miss Dolittle

19:40 – NCIS

20:30 – Tg2

21:05 – Quello che veramente importa

23:05 – Sulle mie spalle

01:10 – Check up

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:25 – Sapiens Doc

21:20 – Speciale Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi

23:30 – Tg3 Mondo

23:55 – Meteo 3

00:00 – Je sto vicino a te – Memorial Pino Daniele

Rai 4

18:36 – Fast Forward

19:21 – Fast Forward

20:04 – Fast Forward

21:20 – Alpha – Un’amicizia forte come la vita

22:46 – Titanic: Ritorno negli Abissi

23:30 – Cold blood

00:52 – Appuntamento al cinema

00:55 – Benvenuti a Zombieland

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – GLI EREDI DELLA TERRA – DESTINO – 1aTV

22:30 – GLI EREDI DELLA TERRA – PENITENZA – 1aTV

23:40 – GLI EREDI DELLA TERRA – TAGLIONE – 1aTV

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – LEGGENDA – I PARTE

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – LEGGENDA – II PARTE

21:20 – IL CICLONE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:00 – MANIFEST II – IL LAGO GHIACCIATO

19:00 – JOKER – 1 PARTE

19:48 – TG COM

19:53 – METEO

19:55 – JOKER – 2 PARTE

21:04 – U.S. MARSHALS – CACCIA SENZA TREGUA – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 130 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – ZONA BIANCA

00:52 – JESUS CHRIST SUPERSTAR – 1 PARTE

01:50 – TGCOM

01:52 – METEO.IT

Cine 34

19:02 – A CENA CON… – UN SACCO BELLO

21:00 – GRANDI MAGAZZINI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – GRANDI MAGAZZINI – 2 PARTE

00:02 – I NOI UOMINI DURI

01:48 – MY NAME IS TANINO

03:29 – GLI EROI DEL WEST

19:02 – A CENA CON… – UN SACCO BELLO

21:00 – GRANDI MAGAZZINI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – GRANDI MAGAZZINI – 2 PARTE

00:02 – I NOI UOMINI DURI

01:48 – MY NAME IS TANINO

03:29 – GLI EROI DEL WEST

Rai Movie

19:20 – Pane, amore e gelosia

21:10 – Stanlio & Ollio

22:55 – Puo’ succedere anche a te

00:50 – San Valentino Stories

02:45 – Lacrime delle Dolomiti di Sesto

05:00 – Erode il Grande

19:20 – Pane, amore e gelosia

21:10 – Stanlio & Ollio

22:55 – Puo’ succedere anche a te

00:50 – San Valentino Stories

02:45 – Lacrime delle Dolomiti di Sesto

05:00 – Erode il Grande

TWENTYSEVEN

18:25 – LA CASA NELLA PRATERIA VI – PER FAVORE QUALCUNO MI AMI

19:23 – A-TEAM IV – LA RUOTA DELLA FORTUNA

20:15 – A-TEAM IV – ARRIVANO I NOSTRI

21:09 – BABE: MAIALINO CORAGGIOSO – 1 PARTE

21:59 – TGCOM24

22:03 – METEO.IT

22:05 – BABE: MAIALINO CORAGGIOSO – 2 PARTE

22:58 – TATA MATILDA E IL GRANDE BOTTO – 1 PARTE

18:25 – LA CASA NELLA PRATERIA VI – PER FAVORE QUALCUNO MI AMI

19:23 – A-TEAM IV – LA RUOTA DELLA FORTUNA

20:15 – A-TEAM IV – ARRIVANO I NOSTRI

21:09 – BABE: MAIALINO CORAGGIOSO – 1 PARTE

21:59 – TGCOM24

22:03 – METEO.IT

22:05 – BABE: MAIALINO CORAGGIOSO – 2 PARTE

22:58 – TATA MATILDA E IL GRANDE BOTTO – 1 PARTE

Iris

18:39 – LA REGOLA DEL SOSPETTO

21:00 – STRANGERLAND

23:18 – CAKE (DI D. BARNZ)

01:27 – UN FIGLIO MALVAGIO

02:52 – CIAKNEWS

02:55 – SEI SOLO, AGENTE VINCENT

04:26 – MAIGRET

05:56 – DISTRETTO DI POLIZIA – IL RITORNO

18:39 – LA REGOLA DEL SOSPETTO

21:00 – STRANGERLAND

23:18 – CAKE (DI D. BARNZ)

01:27 – UN FIGLIO MALVAGIO

02:52 – CIAKNEWS

02:55 – SEI SOLO, AGENTE VINCENT

04:26 – MAIGRET

05:56 – DISTRETTO DI POLIZIA – IL RITORNO

TV8

19:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel La Tuscia

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Arezzo

21:30 – Men in Black: International

23:30 – Godzilla

02:00 – Loving Ibiza

04:00 – Coppie che uccidono Ep. 7

05:00 – Lady Killer Ep. 1

05:45 – Alessandro Borghese Kitchen Duel Ep. 1

19:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel La Tuscia

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Arezzo

21:30 – Men in Black: International

23:30 – Godzilla

02:00 – Loving Ibiza

04:00 – Coppie che uccidono Ep. 7

05:00 – Lady Killer Ep. 1

05:45 – Alessandro Borghese Kitchen Duel Ep. 1

Italia 2

18:10 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – RITORNO AL LABORATORIO DEL DOTTOR GELO

18:35 – 2 BROKE GIRLS – E LA PAGNOTTA BAGNATA

19:00 – 2 BROKE GIRLS – E IL RISCHIO DELLA FELICITA’

19:25 – 2 BROKE GIRLS – E LA GLASSA SULLA TORTA

19:55 – 2 BROKE GIRLS – E IL NUOVO BANCOMAT

20:20 – 2 BROKE GIRLS – E LA VIDEOCHIAMATA

20:45 – 2 BROKE GIRLS – E IL QUASI DIVORZIO

21:15 – MOM – LA MADRE DI TUTTI I PROBLEMI

18:10 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – RITORNO AL LABORATORIO DEL DOTTOR GELO

18:35 – 2 BROKE GIRLS – E LA PAGNOTTA BAGNATA

19:00 – 2 BROKE GIRLS – E IL RISCHIO DELLA FELICITA’

19:25 – 2 BROKE GIRLS – E LA GLASSA SULLA TORTA

19:55 – 2 BROKE GIRLS – E IL NUOVO BANCOMAT

20:20 – 2 BROKE GIRLS – E LA VIDEOCHIAMATA

20:45 – 2 BROKE GIRLS – E IL QUASI DIVORZIO

21:15 – MOM – LA MADRE DI TUTTI I PROBLEMI

La 5

21:10 – UNDERCOVER ANGEL – UN ANGELO DAL CIELO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – UNDERCOVER ANGEL – UN ANGELO DAL CIELO – 2 PARTE

22:55 – E’ COMPLICATO – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:32 – METEO.IT

23:34 – E’ COMPLICATO – 2 PARTE

21:10 – UNDERCOVER ANGEL – UN ANGELO DAL CIELO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – UNDERCOVER ANGEL – UN ANGELO DAL CIELO – 2 PARTE

22:55 – E’ COMPLICATO – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:32 – METEO.IT

23:34 – E’ COMPLICATO – 2 PARTE

NOVE

18:55 – Il contadino cerca moglie 1′ Stagione Ep.5

20:00 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.7

21:25 – La Passione di Cristo

23:35 – Stars – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

01:35 – Donne mortali 8′ Stagione Ep.12

02:30 – Donne mortali 8′ Stagione Ep.13

03:25 – Donne mortali 8′ Stagione Ep.14

04:20 – Donne mortali 8′ Stagione Ep.15

18:55 – Il contadino cerca moglie 1′ Stagione Ep.5

20:00 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.7

21:25 – La Passione di Cristo

23:35 – Stars – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

01:35 – Donne mortali 8′ Stagione Ep.12

02:30 – Donne mortali 8′ Stagione Ep.13

03:25 – Donne mortali 8′ Stagione Ep.14

04:20 – Donne mortali 8′ Stagione Ep.15

Cielo

19:15 – Affari al buio Qualcosa di magico

19:45 – Affari al buio L’acquisto più grande

20:15 – Affari di famiglia Un ricordo di Bonanza

21:15 – Legittima offesa – While She Was Out

23:00 – La seduzione

00:45 – Sesso: quello che le donne vogliono Ep. 1

01:15 – Sesso: quello che le donne vogliono Ep. 2

01:45 – Poliamore – Liberi di amare

19:15 – Affari al buio Qualcosa di magico

19:45 – Affari al buio L’acquisto più grande

20:15 – Affari di famiglia Un ricordo di Bonanza

21:15 – Legittima offesa – While She Was Out

23:00 – La seduzione

00:45 – Sesso: quello che le donne vogliono Ep. 1

01:15 – Sesso: quello che le donne vogliono Ep. 2

01:45 – Poliamore – Liberi di amare

La7

18:00 – Sherlock

20:00 – TG LA7

20:35 – Il Gattopardo

00:00 – LA7 DOC – L’Ultimo Gattopardo

01:15 – TG LA7 Notte

01:50 – A te le chiavi

02:20 – Uozzap

03:10 – Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – A te le chiavi

19:20 – La cucina di Sonia

20:50 – Mica pizza e fichi

21:30 – Grey’s Anatomy – 15a stagione

00:50 – L’ultima tentazione di Cristo

02:50 – I misteri di Parigi

03:00 – I menù di Benedetta

Food Network

18:30 – La Pasqua di Food Network

19:30 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.1

20:00 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.19

20:30 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.2

21:00 – Fatto in casa per voi 6′ Stagione Ep.14

21:30 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.3

22:00 – Fatto in casa per voi 6′ Stagione Ep.15

22:30 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.23

TOP CRIME

18:30 – CHASE I – TRAFFICANTI DI MORTE – I PARTE

19:23 – THE MENTALIST V – PICCOLA CORVETTE ROSSA

20:16 – THE MENTALIST V – IL FIENILE ROSSO

21:10 – COLOMBO – DELITTO D’ALTRI TEMPI

22:57 – ALFRED HITCHCOCK PRESENTA III-IV – IL BRACCATO – II PARTE

23:23 – ALFRED HITCHCOCK PRESENTA III-IV – GUIDA IN STATO DI EBREZZA

23:49 – Poirot: sipario – L’ultima avventura di Poirot – 1 PARTE

00:40 – TGCOM24

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 16′ Stagione Ep.5

21:10 – Vera 6′ Stagione Ep.1

23:10 – Shetland 3′ Stagione Ep.3

01:20 – Elementary 2′ Stagione Ep.6

02:20 – Elementary 2′ Stagione Ep.7

03:20 – Elementary 2′ Stagione Ep.8

04:15 – Murder by Numbers 1′ Stagione Ep.5

05:10 – Murder by Numbers 1′ Stagione Ep.6

Rai 5

18:00 – Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto 2022 St 2022

18:50 – News

18:55 – Il suono della Bellezza

19:55 – Visioni

20:45 – Y’Africa

21:15 – Di là dal fiume e tra gli alberi

23:15 – Juliet Naked – Tutta un’altra musica

01:10 – News

Rai Premium

18:40 – Capri 2

19:35 – Capri 3

20:30 – Capri 3

21:20 – La Bibbia: Gesu’

23:15 – Il Paradiso delle Signore 6 – Daily 4

23:55 – Il Paradiso delle Signore 6 – Daily 4

00:35 – Il Paradiso delle Signore 6 – Daily 4

01:15 – Il Paradiso delle Signore 6 – Daily 4

Mediaset Extra

21:15 – L’ISOLA DEI FAMOSI

01:20 – AVANTI UN ALTRO

02:22 – TGCOM24

02:25 – COLPO GROSSO

02:55 – COLPO GROSSO

03:25 – COLPO GROSSO

03:54 – COLPO GROSSO

04:25 – ZIG ZAG

TV2000

18:25 – Tg 2000

18:46 – IL TORNASOLE

18:56 – Santa Messa

19:57 – Rosario

20:25 – Tg 2000

20:54 – San Pietro

22:43 – La gloria di colui che tutto move

00:26 – Benedizione Urbi et Orbi

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Cristal

19:00 – Cristal

19:30 – Cucina a Vista

20:00 – Marta

20:30 – Marta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – Il Massimo In Cucina

ALMA TV

19:30 – Andata e Ritorno

20:00 – Tutti In Sella

20:30 – Gulliver

21:00 – Maratona La Salute Vien Mangiando

01:00 – Nordkapp Adventures

02:00 – Weekend

02:30 – Paese Che Vai

03:00 – Viaggi Straodinari

VH1

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 09

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 10

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 11

21:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 4 Episodio 16

21:50 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 4 Episodio 17

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 4 Episodio 02

22:40 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 4 Episodio 03

Italia 7 Gold

18:00 – TG7 REGIONE

18:30 – TACKLE

19:30 – SLOW MOE

21:15 – AMICI E NEMICI

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

01:00 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – MONDO CROCIERA

21:00 – FILO DIRETTO SEDUTTORI, COME DIFENDERSI? OSPITE SPECIALE ANTONIO CAPRARICA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – LINEA ROSSA ASSISTENZA SOCIALE: POVERI GIOVANI

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – FILO DIRETTO CI VUOLE ENERGIA TUMOR WITH HUMOR

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Intelligente come una capra

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Il gioco del mondo – monsignor Joseph Maria Bonnemain

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:30 – Allocuzione – Modifica legge sul cinema

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

18:00 – La domenica sportiva Le immagini del week end

19:45 – Domenica sprint Sintesi degli eventi di giornata

20:05 – Ciclismo: Classiche 2022 – Parigi – Roubaix (R)

21:05 – Charlie’s Angels

23:05 – Sguardi – Sguardi sul mondo

02:45 – Repliche informazione

02:00 – Notiziario

Rai Sport +HD

18:20 – Pallavolo

20:40 – Basket: Serie A

23:00 – Parigi-Roubaix

00:25 – Perle di Sport

Rai Sport

18:20 – Pallavolo

20:40 – Basket: Serie A

23:00 – Parigi-Roubaix

00:25 – Perle di Sport

SuperTennis

19:00 – Billie Jean King Cup, Italia vs Francia

21:15 – Supertennis TG

21:30 – ATP 1000 Montecarlo (differita)

Euro Sport

18:20 – Ciclismo Giro di Turchia Instanbul – Instanbul, 132,5 km (8a tappa)

18:45 – Ciclismo Parigi-Roubaix Prova M

19:40 – Informazione Flash News

19:45 – Snooker Mondiale Primo turno (da Sheffield, Gran Bretagna) Live

23:00 – Snooker Mondiale Primo turno (da Sheffield, Gran Bretagna)

00:00 – Motociclismo Mondiale Endurance 24h Le Mans (Gara)

01:30 – Ciclismo Parigi-Roubaix Prova M

03:00 – Snooker Mondiale Primo turno (da Sheffield, Gran Bretagna)

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Solocalcio (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calciomercato Live Week end (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Calciomercato Live Week end

01:30 – Si Live 24 (diretta)

02:00 – Si Live 24

Rai Gulp

18:10 – Heidi 3D

18:35 – Kids’ portraits

18:40 – Marvel Spider-Man

19:05 – Grani di pepe

19:35 – Bia

20:15 – I diari di Esther

20:20 – I diari di Esther

20:25 – I diari di Esther

Rai YoYo

18:00 – Gigantosaurus

18:10 – Gigantosaurus

18:20 – Lampadino e Caramella nel Magi – Regno degli Zampa

18:25 – Lampadino e Caramella nel Magi – Regno degli Zampa

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Peppa Pig

18:45 – Pikwik Pack

Boing

18:25 – Apple&Onion

18:45 – Apple&Onion

19:30 – Apple&Onion

19:50 – Apple&Onion

20:50 – Apple&Onion

21:45 – Boing Challenge S1

22:10 – Dragon Ball Super 2

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

Cartoonito

19:30 – Shaun Vita da Pecora

21:00 – Baby Shark Big Show – nuova serie

21:15 – Hey Duggee

21:30 – Hey Duggee

21:50 – Trenino Thomas

22:15 – Hey Duggee

22:40 – Blue’ clues

00:00 – Simsalagrimm

Frisbee

18:15 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.10

18:45 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.2

19:05 – Dinocity 1′ Stagione Ep.8

19:15 – Dinocity 1′ Stagione Ep.9

19:30 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.12

20:00 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.13

20:30 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.14

20:55 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.15

K2

18:00 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.33

18:10 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.34

18:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.35

18:35 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.36

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.51

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.52

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.14

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.15

DeaKids

18:00 – Zig & Sharko In cima alla montagna

18:10 – Zig & Sharko La mummia

18:15 – Zig & Sharko Film notturno

18:25 – Zig & Sharko Quel senso di vuoto

18:35 – Zig & Sharko Ribelli adolescenti

18:40 – Zig & Sharko La mucca in scatola

18:50 – Zig & Sharko Il furto

19:00 – Tara Duncan Altromondo

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – Lex & Presley

19:05 – Lex & Presley

19:30 – Lex & Presley

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – iCarly

21:15 – iCarly

HGTV – HOME GARDEN TV

18:05 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.18

19:05 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.13

20:05 – Chi cerca trova 2′ Stagione Ep.3

21:05 – Chi cerca trova 8′ Stagione Ep.8

22:00 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.2

23:00 – Chi cerca trova 9′ Stagione Ep.11

00:00 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.12

01:00 – Chi cerca trova 10′ Stagione Ep.7

Rai Storia

18:05 – Domenica con Sara Simeoni

18:15 – Domenica con Sara Simeoni

18:25 – Domenica con Sara Simeoni

18:30 – Domenica con Sara Simeoni

18:45 – Domenica con Sara Simeoni

18:50 – Servizi speciali del telegiornale – Olimpiade nera

19:35 – Rai News Giorno

19:40 – Domenica con Sara Simeoni

Rai Scuola

18:00 – Rai – Scuola

18:30 – Shakespeare’s tragic heroes

19:00 – #Maestri Silvia Salvatici e Massimo Montanari

19:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:55 – Rai – Scuola

20:30 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:40 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:55 – Stem

Motor Trend Italia

18:15 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.6

19:15 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.7

20:15 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.8

21:15 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.9

22:15 – Fare detailing con Marcello Mereu – 1^TV

23:10 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.4

00:05 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.4

01:05 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.5

DMAX

18:30 – Rifugi estremi 1′ Stagione Ep.1

19:30 – Airport Control 1′ Stagione Ep.1

20:25 – Border Security: terra di confine 1′ Stagione Ep.6

21:25 – Border Security: niente da dichiarare – 1^TV 3′ Stagione Ep.5

22:20 – Border Security: niente da dichiarare 3′ Stagione Ep.1

23:15 – Indagini paranormali con Josh Gates – 1^TV 1′ Stagione Ep.7

00:10 – Destinazione paura 1′ Stagione Ep.3

01:05 – Misteri perduti 1′ Stagione Ep.1

Focus TV

18:00 – TESORI NASCOSTI II

19:00 – AMAZZONIA: IL MONDO PERDUTO

20:15 – STRANEZZE DI QUESTO MONDO II – NEVE IN FIAMME E UN’APOCALITTICA CUPOLA ROSSA

21:15 – CLIMA PAZZO, PAZZO CLIMA II

22:15 – CLIMA PAZZO, PAZZO CLIMA II

23:15 – Astrosamantha: la donna dei record nello spazio – 1 parte

00:10 – TGCOM24

00:15 – METEO FOCUS

RealTime

18:45 – Il boss delle cerimonie Elena e Francesco

19:15 – Il boss delle cerimonie Eimi – Patricia e Gennaro

19:45 – Il boss delle cerimonie Il 18esimo di Ciro

20:20 – Il boss delle cerimonie Ep. 7

20:50 – Il boss delle cerimonie Ep. 6

21:25 – Ti spedisco in convento Ep. 1 Prima TV

23:05 – Ti spedisco in convento Ep. 2 Prima TV

00:40 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Ep. 5

LaF

18:10 – La tamburina Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.8

19:10 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.7

19:40 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.8

20:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.11

20:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.12

21:10 – La teoria di tutte 1′ Stagione Ep.8

21:40 – La teoria di tutte 1′ Stagione Ep.1

22:10 – I Durrell – La mia famiglia e altri animali 4′ Stagione Ep.2

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro Fast and Furious

19:05 – La febbre dell’oro La scommessa

20:00 – La febbre dell’oro L’oro perduto

21:00 – Egitto: nuovi misteri

21:55 – Mummie svelate L’incendio

22:50 – Gli architetti del deserto

23:50 – La febbre dell’oro L’oro di Godzilla

00:45 – Wild Frank: alla ricerca del drago Ep. 2

Sky Uno

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario