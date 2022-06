Su Rai Uno Roberto Bolle in Danza con me, su Canale 5 Tu si que vales. Guida ai programmi Tv della serata del 18 giugno 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 18 giugno 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Morte in Normandia. A Granville, in Normandia. Camille Fauvel, famosa scrittrice di romanzi ed ex anatomo-patologa scopre il corpo di un uomo ucciso secondo un antico rituale vichingo. Sul luogo del ritrovamento si precipitano Damien Bonaventure, capitano della polizia locale, e il procuratore distrettuale. Su Rai 4 dalle 21.20 La truffa del secolo. Per salvare la propria situazione, un imprenditore in difficoltà economiche decide di aggirare il sistema finanziario francese aderendo al commercio del carbone, ma entra così in una spirale criminale. Su Rai Movie dalle 21.10 I guerrieri. Subito dopo lo sbarco in Normandia, un gruppo di soldati americani si spinge oltre le linee tedesche per trafugare da una banca un carico di lingotti d’oro. Su Canale 5 dalle 21.34 Una folle passione. Carolina del Nord, 1929. Travolti da ambizione e opportunismo, due coniugi sprofondano in un vortice di autodistruzione. Su Italia 1 dalle 21.24 Transformers. Il futuro dell’umanita’ e’ messo a rischio dallo scontro tra due specie aliene. Su Rete 4 dalle 21.19 Il ragazzo di campagna. l ragazzo di campagna. Renato Pozzetto e’ Artemio, quarantenne che non si e’ mai allontanato dal paese di campagna dov’e’ nato. Un giorno decide di trasferirsi a Milano. Su Sky Cinema dalle 21.15 La truffa dei Logan. Tre fratelli e un esperto di demolizioni organizzano il colpo del secolo, ma non poche complicazioni sorgono quando capiscono di dover fare i conti con una gara automobilistica e con un implacabile agente dell’FBI. Su Iris dalle 21 Spy.Susan Cooper lavora come analista per la CIA e grazie alle proprie mansioni svolte dietro una semplice scrivania, è l’eroina sconosciuta di una serie di missioni pericolose. In seguito all’incapacità del proprio compagno e di un agente di partecipare ad un progetto importante, la donna si ritrova ad essere la protagonista in prima persona di un piano per smantellare il commercio illegale di armi.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Sapiens – Un solo pianeta. É possibile immaginare una società senza combustibili fossili? Le energie rinnovabili saranno sufficienti a sostituirli? Il nucleare è una valida alternativa? L’auto elettrica inquina? Chi blocca la transizione energetica? Il modello di sviluppo economico, sociale e culturale dei Sapiens, è spinto, sostenuto e regolato, dall’energia: accendere una luce, riscaldare la casa o conservare un cibo, andare al lavoro, andare in vacanza, rilassarsi al mare o in campagna, sfogliando internet sul nostro telefono o tablet richiede energia. Tanta energia. Tutto ciò che usiamo, tutto ciò che facciamo, ogni cosa ha bisogno di energia. L’intero modello di sviluppo economico, sociale e culturale dei Sapiens, è da ripensare abbandonando l’attuale stato di dipendenza dalle fonti non rinnovabili, in favore di un più efficiente e meno inquinante mix di energie pulite e rinnovabili. Un accorato appello di Mario Tozzi a rivedere la nostra sete di energia che a partire dalla rivoluzione industriale è stata sempre crescente immettendo, con la continua estrazione e combustione di petrolio, carbone e gas, enormi quantità di CO2 nell’atmosfera.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Roberto Bolle in Danza con me. Danza, arte, musica, bellezza, eccellenza italiana: Danza con me. Un mondo parallelo dove per una sera tutto è sospeso, un viaggio straordinario attraverso la grande arte della danza raccontata e vissuta in profondità, ma con leggerezza. Un momento unico per sorridere, riflettere ed emozionarsi di fronte alla magia della danza che tutto può, almeno per una notte. Su Canale 5 dalle 21.30 Tu si que vales. La finale 2018 del grande show di Canale 5 con una giuria d’eccezione: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Guida tv di sabato 18 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechete’

21:25 – Danza con me

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – Premio Marisa Bellisario – Donne che fanno la differenza

01:25 – Rai – News24

02:00 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Nuoto, Mondiali Budapest 2022

20:30 – Tg2

21:05 – Morte in Normandia

22:40 – The Blacklist 8

23:30 – Tg2 Dossier

00:15 – Tg2 Storie – I racconti della settimana

00:55 – Tg2 Mizar

01:25 – Tg2 Cinematinee

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:30 – Gener – Azione Bellezza

21:20 – Sapiens – Un solo pianeta

23:30 – Tg3 Mondo

23:55 – Tg3 Agenda del Mondo

00:00 – Meteo 3

Rai 4

18:20 – Senza traccia 3

19:05 – Senza traccia 3

19:50 – Senza traccia 3

20:35 – Senza traccia 3

21:20 – La truffa del secolo

23:05 – Unit 7

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – La resistenza dell’aria

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – TU SI QUE VALES

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – LOS ANGELES

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – A TESTA ALTA

21:20 – TRANSFORMERS – 1 PARTE

22:48 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:24 – THE LAST KINGDOM III – IL VALHALLA

19:22 – Chicago Med II – HACKERS

20:13 – THE BIG BANG THEORY XI – LA TRIANGOLAZIONE DELLA SEPARAZIONE

20:36 – THE BIG BANG THEORY XI – LA CORRELAZIONE ROMANZESCA

21:04 – ENEMIES CLOSER: NEMICI GIURATI – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – ENEMIES CLOSER: NEMICI GIURATI – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 151 – PARTE 4 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – IL RAGAZZO DI CAMPAGNA – 1 PARTE

22:17 – TGCOM

22:19 – METEO.IT

22:23 – IL RAGAZZO DI CAMPAGNA – 2 PARTE

Cine 34

Rai Movie

TWENTYSEVEN

Iris

TV8

Italia 2

La 5

NOVE

Cielo

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Al vertice della tensione

00:00 – TG LA7 Notte

00:10 – Anti – Camera con Vista

00:20 – In Onda (R)

01:00 – LIKE Tutto ciò che piace

02:00 – Gettysburg

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – L’ingrediente perfetto

19:05 – La cucina di Sonia

21:20 – Ghost Wisperer – Fantasmi alla radio

00:40 – Shine a Light

03:30 – I menù di Benedetta

Food Network

18:10 – In cucina con Luca Pappagallo – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

18:45 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.1

19:20 – In cucina con Luca Pappagallo 1′ Stagione Ep.4

19:55 – In cucina con Luca Pappagallo 1′ Stagione Ep.5

20:30 – In cucina con Luca Pappagallo 1′ Stagione Ep.6

21:05 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.2

22:10 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.3

23:15 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.7

TOP CRIME

18:30 – MOTIVE III – LA RIVINCITA DI FRAMPTON

19:23 – PERSON OF INTEREST IV – L’OPZIONE GIUSTA

20:16 – PERSON OF INTEREST IV – CONTROL-ALT-DELETE

21:10 – POIROT I – IL MISTERO DELLA CUOCA SCOMPARSA

22:03 – POIROT I – OMICIDIO PERFETTO

22:57 – C.S.I. MIAMI I – UOMINI PERSI

23:50 – C.S.I. MIAMI II – FRATELLI DI SANGUE

00:43 – MOTIVE III – OMICIDI A CATENA

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 3′ Stagione Ep.4

21:10 – Grantchester 6′ Stagione Ep.3

22:10 – Grantchester 6′ Stagione Ep.4

23:10 – I misteri di Murdoch 10′ Stagione Ep.3

00:10 – I misteri di Murdoch 10′ Stagione Ep.4

01:10 – Jack Taylor 1′ Stagione Ep.3

03:00 – Murder Comes to Town 3′ Stagione Ep.5

04:00 – Murder Comes to Town 3′ Stagione Ep.6

Rai 5

18:25 – Sciarada – Il circolo delle parole

18:55 – Scrivere un classico nel Novecento

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – Concerti MACH Orchestra 2018-2019

20:15 – Senato & Cultura

21:15 – Mobius

22:20 – I Beatles e l’India

00:00 – Art night

Rai Premium

18:00 – Ho sposato uno sbirro 2

19:00 – Ho sposato uno sbirro 2

20:05 – Ho sposato uno sbirro 2

21:20 – Fino all’ultimo battito

23:20 – Sotto copertura 2

01:25 – Il Capitano

03:05 – Una donna per amico 3

05:00 – Ricominciare

Mediaset Extra

18:15 – COLORADO

21:15 – L’ISOLA DEI FAMOSI

01:05 – AVANTI UN ALTRO

02:13 – TGCOM24

02:15 – COLPO GROSSO

02:45 – COLPO GROSSO

03:15 – COLPO GROSSO

03:51 – COLPO GROSSO

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:24 – Troppo lontano

23:01 – Come l’acqua per gli elefanti

01:06 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Portami Con Te

19:00 – Portami Con Te

19:30 – Fuori Dai Fornelli

20:00 – Marta

20:30 – Marta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – Il Massimo In Cucina

ALMA TV

19:30 – Andata e Ritorno

20:00 – Weekend

20:30 – Gulliver

21:00 – Maratona Il Cuoco Pescatore

01:00 – Maratona I Segni Dell’Uomo

05:00 – Maratona Accademia Di Alice

VH1

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 02

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 03

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 04

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 9 Episodio 09

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 9 Episodio 10

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 10 Episodio 011

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 10 Episodio 012

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – TACKLE

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – TENTAZIONE MORTALE

TeleReporter

20:15 – GRILLI E GRILL

21:00 – FILO DIRETTO DONARE IL SANGUE COM’è CAMBIATA L’IMMAGINE DEI POLITICI?

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – SIAMO FUORI TENERO

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – LINEA ROSSA CHI HA PAURA DELL’ISLAM?

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Il programma tutto a disegni animati

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

20:00 – Ciclismo femminile: Tour de Suisse 2022 – Vaduz – Vaduz

21:00 – Atletica: Diamond League 2022

23:05 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:25 – Automobilismo: Formula Uno 2022 – Gran Premio del Canada Prove ufficiali Differita

00:35 – The Blacklist – Cornelius Ruck Stagione 7, episodio 12

01:15 – The Blacklist – Newton Purcell Stagione 7, episodio 13

02:00 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

02:10 – Ciclismo: Tour de Suisse 2022 – Ambrì – Malbun (R)

Rai Sport +HD

18:10 – Giro d’Italia Giovani Under 23

18:45 – Mondiali di Nuoto Nuoto paralimpico: Mondiali Madeira

20:40 – Basket: Serie A Basket: Playoff Serie A – Finale gara 6

22:45 – Atletica Leggera Atletica: Diamond League Parigi

00:45 – Beach Volley

02:25 – Ippica

02:55 – Ciclismo

03:45 – Perle di Sport Twitter

Rai Sport

18:10 – Giro d’Italia Giovani Under 23

18:45 – Mondiali di Nuoto Nuoto paralimpico: Mondiali Madeira

20:40 – Basket: Serie A Basket: Playoff Serie A – Finale gara 6

22:45 – Atletica Leggera Atletica: Diamond League Parigi

00:45 – Beach Volley

02:25 – Ippica

02:55 – Ciclismo

03:45 – Perle di Sport Twitter

SuperTennis

19:00 – ATP 500 Queen’s (differita)

21:00 – Supertennis TG

21:15 – WTA 500 Berlino (differita)

23:00 – WTA 250 Birmingham (differita)

01:00 – ATP 500 Queen’s (replica)

03:00 – WTA 250 Birmingham (replica)

05:00 – WTA 500 Berlino (replica)

Euro Sport

18:30 – Informazione Flash News

18:35 – Magazine Unlock the Power of Sport

18:45 – Equitazione Global Champions Tour Stoccolma. Salto ostacoli Live

21:00 – Informazione Flash News

21:05 – Ciclismo Giro di Slovenia Lasko – Velika Planina, 152,5 km (4a tappa)

22:00 – Ciclismo Giro del Belgio Durbuy – Durbuy 175,2 km (4a tappa)

23:00 – Ciclismo Giro d’Occitania Sigean – Les Angles, 188,7 km (3a tappa)

00:00 – Magazine Unlock the Power of Sport

SportItalia

19:00 – Blue Sport

19:30 – Calciomercato Live Week end I° parte(diretta)

21:00 – Calciomercato Live Week end II° parte(diretta)

23:00 – Calciomercato Live Week end III° (diretta)

Rai Gulp

18:10 – Robin Hood

18:20 – Robin Hood

18:35 – Marvel Spider-Man

19:00 – Grani di pepe

19:30 – Sydney to the Max

20:00 – Buck

20:15 – Jamie Johnson

20:40 – La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Rai YoYo

18:00 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:05 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:10 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:20 – Il villaggio incantato di Pinocchio

18:30 – Il villaggio incantato di Pinocchio

18:45 – Pikwik Pack

18:55 – Pikwik Pack

19:10 – Le avventure di Paddington

Boing

18:25 – Craig vs Steven Universe

18:45 – Craig vs Steven Universe

19:30 – Craig vs Steven Universe

19:50 – Lego Masters Australia

21:45 – Capitan Tsubasa

22:10 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

02:40 – Mr Bean

Cartoonito

18:00 – Buon Compleanno Paw Patrol – Stunt

18:25 – Blaze e le Megamacchine – rilancio eps S3

18:55 – Blaze e le Megamacchine – rilancio eps S3

19:25 – Mico e i Fu – Funghi – Nuova serie in Prima TV

20:45 – Baby Shark Big Show

21:00 – Baby Shark Big Show

21:15 – Trenino Thomas

21:30 – Blue’s Clues

Frisbee

18:15 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.5

18:45 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.6

19:10 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.7

19:35 – Le fantastiche avventure di Moka 1′ Stagione Ep.1

20:00 – Oggy Forever 7′ Stagione Ep.1

20:30 – Oggy Forever 7′ Stagione Ep.2

20:50 – Oggy Forever 7′ Stagione Ep.3

21:15 – Oggy Forever 7′ Stagione Ep.4

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.23

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.30

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.31

18:40 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.50

18:50 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.18

19:00 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.19

19:15 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.27

19:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.28

DeaKids

18:10 – Il Barbiere pasticciere Wilk, apprendista di talento

18:20 – Il Barbiere pasticciere Choco E L’appuntamento Al Buio

18:30 – Il Barbiere pasticciere Lo specchio stregato

18:45 – Tara Duncan La bestia di Lowcospeed

19:10 – Tara Duncan Un mondo senza colori

19:20 – Tara Duncan Le mucche d’oro

19:35 – One Wish Julius la pianta

19:40 – One Wish Balthazar 5000

Super

18:15 – I Thunderman

18:40 – I Thunderman

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Trollhunters – I racconti di Arcadia

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.3

19:00 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.4

19:55 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.4

20:50 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.4

21:45 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.5

22:40 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.16

23:35 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.9

00:30 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.7

Rai Storia

18:30 – Cortoreale – Gli anni e gli autori del documentario italiano

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Gli anni 1914-1929: dall’attentato di Sarajevo alla crisi di Wall Street

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – e-Archeo Parchi archeologici

20:35 – Le storie di Passato e Presente

Rai Scuola

18:00 – Gli Speciali di Rai Scuola

18:30 – Perfect English

18:35 – 3ways2 serie 1 3Ways2

18:50 – Spot on the Map

19:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:15 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:30 – Professione Futuro

20:00 – Gli Speciali di Rai Scuola

Motor Trend Italia

18:30 – Reperti d’assalto 7′ Stagione Ep.2

19:25 – Reperti d’assalto 7′ Stagione Ep.3

20:20 – Reperti d’assalto 7′ Stagione Ep.4

21:20 – Reperti d’assalto 7′ Stagione Ep.5

22:15 – Affari a quattro ruote Francia – 1^TV 6′ Stagione Ep.2

23:15 – Affari a quattro ruote Francia 5′ Stagione Ep.2

00:20 – Come è fatto 25′ Stagione Ep.8

00:45 – Come è fatto 25′ Stagione Ep.18

DMAX

18:30 – Una famiglia fuori dal mondo 3′ Stagione Ep.12

19:30 – Border Security: America Latina 1′ Stagione Ep.5

21:25 – L’uomo che sussurra alle api – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

22:20 – L’uomo che sussurra alle api 1′ Stagione Ep.3

23:15 – Destinazione paura – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

00:10 – Destinazione paura – 1^TV 2′ Stagione Ep.6

01:05 – Cacciatori di fantasmi 13′ Stagione Ep.7

02:00 – Cacciatori di fantasmi 12′ Stagione Ep.6

Focus TV

18:00 – LA TERRA DOPO L’UOMO II

19:00 – LA TERRA DOPO L’UOMO II

20:15 – STRANEZZE DI QUESTO MONDO II – INSETTI, PONTI TERRESTRI E CAPELLI DI LAVA

21:15 – LA STORIA DELL’UNIVERSO V

22:15 – LA STORIA DELL’UNIVERSO V

23:15 – NATI SULLE MONTAGNE ROCCIOSE – PRIMI PASSI

00:15 – NATI SULLE MONTAGNE ROCCIOSE – I RIGORI DELL’INVERNO

01:15 – GORBACIOV-REAGAN: L’ULTIMO DUELLO DELLA GUERRA FREDDA

RealTime

18:00 – Trasformazioni incredibili Ep. 10

19:00 – Trasformazioni incredibili Ep. 11

20:05 – Questa è casa mia! Roby

21:30 – Vite al limite Jeanne

23:25 – Vite al limite Aaron

01:05 – Vite al limite Kelly

02:45 – Vite al limite Annjeannette

04:25 – Vite al limite Angela

LaF

18:10 – RED – Giardini fantastici e dove trovarli 3′ Stagione Ep.19

18:40 – RED – Giardini fantastici e dove trovarli 3′ Stagione Ep.20

19:10 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.5

19:40 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.6

20:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.9

20:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.10

21:10 – L’amatore – Un film su Piero Portaluppi

23:00 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro Fast and Furious

19:05 – La febbre dell’oro La scommessa

20:00 – La febbre dell’oro L’oro perduto

21:00 – Moonshiners: la sfida Liquore Pastis

21:55 – Moonshiners: la sfida Il rum

22:50 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Pepite d’oro

23:50 – La febbre dell’oro L’oro di Godzilla

00:45 – Wild Frank: alla ricerca del drago Ep. 2

Sky Uno

19:05 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Verona

21:15 – Quelle brave ragazze Ep. 5

22:25 – Quelle brave ragazze Ep. 4

23:35 – Quelle brave ragazze Ep. 5

00:45 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Verona

01:50 – Quattro matrimoni Ep. 3

02:45 – Quattro matrimoni Ep. 4

Sky Cinema 1

19:35 – Pazze di me

21:15 – La truffa dei Logan

23:20 – L’uomo nel buio – Man in the Dark

01:05 – La donna per me

02:55 – Il ragazzo della porta accanto

04:25 – The Losers

SKY Cinema Family

18:55 – Ruby Red

21:00 – La fabbrica di cioccolato

23:00 – L’Orso Yoghi

00:25 – Aiuto, ho ristretto mamma e papà!

02:05 – Tommy la mummia e la sfinge di Shakaba

03:30 – Labyrinthus

05:10 – L’apprendista Babbo Natale – Il Natale di Nicholas

Sky Cinema Romance

19:15 – Mickey occhi blu

21:00 – Un matrimonio all’inglese

22:45 – Matrimonio all’italiana

00:35 – La mia Africa

03:15 – To Rome with Love

05:10 – Va bene così

Sky Cinema Collection

18:55 – Star Trek – La Nemesi

21:00 – Questo o quello – Speciale

21:15 – Star Trek – Il futuro ha inizio

23:25 – Into Darkness – Star Trek

01:40 – Questo o quello – Speciale

01:55 – Star Trek Beyond

04:00 – 100X100Cinema

04:15 – Questo o quello – Speciale

Sky Cinema Action

19:30 – Close Range – Vi ucciderà tutti

21:00 – Awol 72 – Il disertore

22:30 – La battaglia di Hacksaw Ridge

00:55 – Il cavaliere oscuro

03:25 – Il solitario di Rio Grande

05:00 – La linea

Fox

18:05 – I Griffin Brothers & Sisters

18:30 – I Simpson Opere di pubblico dominio

18:55 – I Simpson La colpa è di Lisa

19:20 – I Simpson L’erba di Homer

19:45 – How I Met Your Mother Il faro

20:10 – How I Met Your Mother Platonico, ma non troppo

20:35 – How I Met Your Mother Mamma e papà

21:00 – I Simpson Lisa pseudo-universitaria

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

