Su Rai Uno Tale e quale show, su Canale 5 Cado dalle nubi. Guida ai programmi Tv della serata del 18 novembre 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 18 novembre 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.25 Il ladro di giorni. Salvo aveva cinque anni quando suo padre Vincenzo è stato arrestato, praticamente davanti ai suoi occhi. Sette anni dopo Salvo vive con gli zii e il cuginetto un’esistenza controllata e tranquilla nel torinese: ma suo padre torna e reclama il figlio per quattro giorni. Vincenzo deve trasportare un carico importante fino a Bari e porta con sé Salvo come assicurazione: un bambino è meglio di una pistola, afferma, perché la sua presenza nel caso di un eventuale fermo di polizia può avere un effetto-distrazione.

Su Rai 4 dalle 21.21 Trappola sulle montagne rocciose. Casey Ryback è in viaggio sul treno Gran Continental tra Denver a Los Angeles con sua nipote Sarah, quando il convoglio viene assaltato da terroristi che controllano un satellite in grado di provocare terremoti artificiali. L’eroico cuoco-soldato di “Trappola in alto mare” dovrà tornare in azione per salvare Washington dalla distruzione.

Su Rai Movie dalle 21.21 Toglimi un dubbio. Erwan Gourmelon, esperto artificiere bretone, apprende, dopo un controllo medico, di non essere il figlio di suo padre. Malgrado l’amore profondo che lo lega all’uomo che lo ha allevato, Erwan decide di ritrovare il genitore biologico. In questa ricerca si imbatte in Anna, veterinaria e donna determinata. Su Canale 5 dalle 21.45 Cado dalle nubi. Le strampalate peripezie di Checco, che fugge dalla Puglia per realizzare le sue aspirazioni canore.

Su Italia 1 dalle 21.24 Sopravvissuto – The Marttans: l’odissea di Matt Damon, un astronauta lasciato su Marte, perche’ erroneamente creduto morto.

Su Sky Cinema dalle 21.15 Ricomincio da me. Dopo aver perso una promozione, concessa a una collega laureata, una dirigente frustrata decide di dimostrare a Madison Avenue che l’esperienza maturata in strada è utile quanto gli studi universitari. Su Iris dalle 22 Una 44 Magnum per l’Ispettore Callaghan. Un tenente di polizia dai metodi sbrigativi sospetta che gli autori di un assassinio, effettuato a scopi politici, si trovino tra gli agenti.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Tale e Quale Show. Dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma la dodicesima edizione del fortunato show in cui 11 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente.

SPORT

Su Rai Due dalle 21 Tennis: Nitto ATP Finals. Gli 8 tennisti più forti al Mondo si sfidano a Torino nel torneo più importante della stagione tennistica, dopo le quattro prove del Grande Slam.

Guida tv di venerdì 18 novembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Tale e quale Show

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – TV7

01:10 – Rai – News24

01:45 – Cinematografo

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:05 – F.B.I.

19:50 – Una scatola al giorno

20:30 – Tg2

21:00 – Tennis, ATP Finals Torino 2022

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:10 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:25 – Il ladro di giorni

23:15 – Ossi di seppia – Il rumore della memoria

Rai 4

18:45 – Delitti in Paradiso 3

19:50 – Flashpoint 2

20:35 – Flashpoint 2

21:20 – Trappola sulle Montagne Rocciose

23:05 – Running with the Devil – La legge del cartello

00:40 – Anica – Appuntamento al cinema

00:45 – Wonderland

01:20 – Seal Team 2

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:21 – CADO DALLE NUBI – 1 PARTE

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – FAHRENEIT 992

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – EX-FILE

21:20 – SOPRAVVISSUTO: THE MARTIAN – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW II – VEDERE ROSSO

19:22 – CHICAGO FIRE IV – IO CAMMINERO’

20:13 – THE BIG BANG THEORY V – LA RIPROPOSIZIONE DEL BULLISMO

20:36 – THE BIG BANG THEORY V – LA MANOVRA DEL DIADEMA

21:04 – SCREAM – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – SCREAM – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 201 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

00:50 – ALL RISE – COME FAR CARRIERA COME AVVOCATI, SENZA LAVORARE IL DOPPIO

01:45 – COME ERAVAMO

Warner TV

18:35 – Willy, il principe di Bel Air 2′ Stagione Ep.19

19:00 – Willy, il principe di Bel Air 2′ Stagione Ep.20

19:30 – Willy, il principe di Bel Air 2′ Stagione Ep.21

20:00 – Willy, il principe di Bel Air 2′ Stagione Ep.22

20:30 – Willy, il principe di Bel Air 2′ Stagione Ep.23

21:00 – Nightmare 6 – La fine

22:35 – Nightmare 5 – Il mito

00:05 – Nightmare 6 – La fine

Rai Movie

19:25 – Zum Zum Zum – La canzone che mi passa per la testa

21:10 – Toglimi un dubbio

22:55 – Papa’ per amore

00:25 – Un gioco da ragazze

02:05 – Anica – Appuntamento al cinema

02:10 – La regina Margot

04:25 – Sogni e bisogni

05:00 – Le dolcezze del peccato

Cine 34

19:00 – A CENA CON… – TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO

21:00 – LA POLIZIOTTA A NEW YORK – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – LA POLIZIOTTA A NEW YORK – 2 PARTE

22:53 – LA POLIZIOTTA DELLA SQUADRA DEL BUON COSTUME

00:45 – LA SIGNORA HA FATTO IL PIENO

02:09 – NON ESCLUDO IL RITORNO

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VI – DOLCE OMICIDIO

20:00 – A-TEAM III – GIOCO D’AZZARDO

21:10 – TERAPIA E PALLOTTOLE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT – 18/11/2022

22:17 – TERAPIA E PALLOTTOLE – 2 PARTE

23:10 – LA MUMMIA, IL RITORNO – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – CHIPS – L’ANGELO DI PONCH – II PARTE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LIBERA COME L’ARIA

21:00 – CIELO DI PIOMBO ISPETTORE CALLAGHAN

23:08 – ISPETTORE CALLAGHAN: IL CASO SCORPIO E’ TUO!

01:05 – BASIC INSTINCT (ISTINTO DI BASE)

02:56 – CIAKNEWS

03:00 – THE INVENTION OF LYING

04:36 – CUORI SOLITARI

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 15

20:30 – 100% Italia Ep. 44 Prima TV

21:30 – MasterChef Italia Ep. 15

23:00 – MasterChef Italia Ep. 16

00:15 – Gomorra – Stagione finale Ep. 1

01:15 – Gomorra – Stagione finale Ep. 2

02:15 – Indiavolato

04:00 – Lady Killer Ep. 14

Italia 2

18:00 – NARUTO SHIPPUDEN – I SENTIMENTI DI SAKURA

18:30 – NARUTO SHIPPUDEN – IL CERCOTERIO SENZA CODA

19:00 – DUE UOMINI E 1/2 – DIAMANTI

19:25 – DUE UOMINI E 1/2 – PANNA MONTATA

19:55 – DUE UOMINI E 1/2 – CENTO DOLLARI AL MESE

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 – L’ALLIEVO SUPERA IL MAESTRO

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 – DI NUOVO SOLI

21:15 – LEATHERFACE – IL MASSACRO HA INIZIO

La 5

18:47 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:58 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – TRE ALL’IMPROVVISO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – TRE ALL’IMPROVVISO – 2 PARTE

NOVE

18:15 – Sulle orme dell’assassino 5′ Stagione Ep.20

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 2′ Stagione Ep.20

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV 2′ Stagione Ep.55

21:25 – Fratelli di Crozza (live) 12′ Stagione Ep.9

22:55 – Accordi & disaccordi (live) 11′ Stagione Ep.8

00:05 – Fratelli di Crozza 12′ Stagione Ep.9

01:30 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.17

01:55 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.18

Cielo

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Kelly e Eric

19:45 – Affari al buio La guerra fredda

20:15 – Affari di famiglia Dirigibile Hindenburg

21:15 – Trash Prima TV

23:15 – Carne tremula

01:30 – Exotic – La nuova frontiera della Lap Dance

02:45 – Alice Little – Storia di un bordello americano

03:15 – Sexy Missionaries – Redenzione a Las Vegas

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – L’Aria Che Tira (r)

03:50 – Tagadà

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – La cucina di Sonia-

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Pronto Soccorso

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Artbox

02:10 – La mala educaxxxion

Food Network

18:15 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.16

19:15 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.3

20:20 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.1

21:25 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.9

22:25 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.12

23:30 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.7

00:30 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.5

01:30 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.6

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 IX – L’ULTIMA CHANCE DI ELENA

19:23 – THE MENTALIST V – LA PERLINA DI VETRO ROSSO

20:16 – THE MENTALIST V – INFUSO ROSSO

21:10 – CHICAGO P.D. VIII – LOTTA CONTRO I FANTASMI

22:03 – CHICAGO P.D. VIII – UNA SITUAZIONE DI RISCHIO

22:58 – C.S.I. MIAMI II – ESTREMO

23:51 – C.S.I. MIAMI II – COMPLICAZIONI

00:44 – Il delitto della Madonna nera – 1 PARTE

GIALLO TV

18:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 3′ Stagione Ep.1

19:10 – L’ispettore Barnaby 6′ Stagione Ep.1

21:10 – Grantchester 5′ Stagione Ep.1

22:10 – Grantchester 5′ Stagione Ep.2

23:10 – Murdoch e…Sir Arthur Conan Doyle 1′ Stagione Ep.4

00:10 – Murdoch e…Sir Arthur Conan Doyle 1′ Stagione Ep.9

01:10 – Profiling 6′ Stagione Ep.1

02:15 – Profiling 6′ Stagione Ep.2

Rai 5

18:15 – Robert Schumann, Sinfonia n. 2

19:00 – I mestieri del teatro

19:15 – Gli imperdibili

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art night

20:20 – Great Australian Railway Journeys – Prossima fermata Australia

21:15 – Prima della Prima

21:45 – Filarmonica della Scala. Tema

Rai Premium

18:15 – Don Matteo 6

19:10 – Un passo dal cielo 4

20:20 – Un passo dal cielo 4

21:20 – La prima donna che

21:25 – Luisa Spagnoli

23:50 – Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 1

01:40 – Nei tuoi panni

02:40 – Piloti

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

19:34 – In cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Stanno tutti bene

23:08 – EFFETTO NOTTE

23:44 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Marta

19:00 – Marta

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Cuori nella Tempesta

20:30 – Cuori nella Tempesta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – Ti Do Una Pizza

ALMA TV

18:00 – Meraviglie Della Natura

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – Weekend

21:00 – A Casa Di Emy

21:30 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

22:00 – Mangiare Con Gusto

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ex On The Beach Italia

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – B-LAB

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TACKLE

21:15 – ROB – B – HOOD

23:50 – LA TRUFFA PERFETTA Swindle

TeleReporter

18:15 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – UNO NESSUNO CENTOMILA

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – PAPA’ BLOG

21:30 – SIAMO FUORI

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE

21:00 – THE BEST OF TALENT

22:00 – IL GIOCO DEL MONDO OSPITE: A. MAZZAMAURO (TALK SHOW)

22:30 – LINEA ROSSA

23:00 – N CAMMINO SULLA VIA IDRA (TREKKING)

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:20 – Padre Brown – L’ape regina Stagione 8, episodio 2

19:10 – I misteri di Murdoch – Sognando Brackenreid Stagione 10, episodio 6

19:55 – Svizzeri a Los Angeles

20:45 – Telesguard

21:00 – Tennis: ATP Finals 2022 Da Torino

23:00 – A tutto Hockey Sintesi

23:20 – Taxi Driver

01:15 – Telesguard

Rai Sport +HD

18:00 – Sportabilia

18:30 – L’uomo e il mare – rubrica

19:00 – Gli imperdibili

19:05 – Nazionale di calcio

21:30 – Atletica Leggera Atletica. Campionato Italiano Maratona

22:00 – Calcio Totale

23:00 – Orienteering

23:20 – Qatar 2022

Rai Sport

18:00 – Sportabilia

18:30 – L’uomo e il mare – rubrica

19:00 – Gli imperdibili

19:05 – Nazionale di calcio

21:30 – Atletica Leggera Atletica. Campionato Italiano Maratona

22:00 – Calcio Totale

23:00 – Orienteering

23:20 – Qatar 2022

SuperTennis

18:00 – Supertennis Today

18:30 – I maestri 2022

20:30 – Supertennis Today

21:00 – I maestri 2022

22:45 – Supertennis Today

23:00 – Nitto ATP Finals (differita)

00:45 – Colpo da Campione Il Rovescio di Borna Coric

01:00 – I maestri 2022

Euro Sport

18:30 – Ciclismo su pista Champions League Sei Giorni di Maiorca

19:00 – Snooker UK Championship Quarti

19:40 – Informazione Flash News

19:45 – Snooker UK Championship Quarti Live

23:35 – Ciclismo su pista Champions League Sei Giorni di Maiorca

00:30 – Ciclismo Mondiali Freestyle BMX

01:30 – Snooker UK Championship Quarti

03:00 – Automobilismo Mondiale WTCR Bahrain (Gara 1)

SportItalia

18:00 – Si Live 24 (diretta)

18:30 – Oh Fiorentina by Olybet.tv (diretta)

19:00 – Ruote in pista

19:30 – Rally Dreamer

20:00 – Si Live 24 (diretta)

20:30 – Tutti al VAR (diretta)

22:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Aspettando il weekend (diretta)

Rai Gulp

18:00 – Tg kids

18:15 – Lucas etc.

18:20 – Alex and co.

18:40 – Green meteo

18:45 – Hoodie 1

18:55 – Hoodie 1

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Bia 1

Rai YoYo

18:00 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:05 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:15 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:20 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:30 – Le avventure di Paddington

18:50 – Milo

19:00 – Milo

19:10 – Food Wizards

Boing

18:40 – Craig

19:05 – Craig

19:55 – Craig New

20:20 – Jurassic World: Nuove avventure 1^ TV fino all’1/12

20:55 – Jurassic World: Nuove avventure 1^ TV

21:20 – Capitan Tsubasa

21:50 – Capitan Tsubasa

22:20 – Dragon Ball Super

Cartoonito

18:10 – Blaze e le megamacchine

18:40 – Mighty Express

19:00 – Dino Ranch

19:30 – COMPLEMAGO -1TV

20:00 – 20:00 Zouk – nuovi episodi

20:25 – Zouk – nuovi episodi

20:50 – Simone

21:10 – Simone

Frisbee

18:00 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.5

18:30 – Oggy Oggy – 1^TV 1′ Stagione Ep.28

18:40 – Oggy Oggy 1′ Stagione Ep.16

18:55 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.6

19:05 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.7

19:30 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.8

19:55 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.9

20:25 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.20

K2

18:00 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.16

18:15 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.17

18:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.18

18:40 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.19

18:50 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.20

19:05 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.21

19:15 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.22

19:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.23

DeaKids

18:00 – Trollstopia Fluomodoro incoraggino / Assai ispirati

18:25 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola Sfide a Dubai

18:50 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola Corsa alla Muraglia Cinese

19:15 – A tutto reality: l’isola Sfida all’ultimo talento

19:40 – Tara Duncan Il Giorno dei Fiori Prima TV

19:50 – Tara Duncan La pozione

20:00 – Tara Duncan Tara sul trono

20:15 – Cercami a Parigi Un gioco pericoloso

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – Super House SALOTTO

19:10 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Garfield: Il film

21:15 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

21:40 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.10

19:00 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.11

20:00 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.12

21:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.3

22:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.4

23:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.5

00:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.6

01:00 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.11

Rai Storia

18:25 – Bambini nel tempo. L’Italia, l’infanzia e la tv

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Il vento dell’Est

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Donne vincenti

20:35 – Passato e presente

21:10 – L’uomo che voleva diventare Cesare

22:40 – Genio & sregolatezza. Cinquant’anni di storia d’Italia vista dagli artisti

Rai Scuola

18:00 – Memex

18:30 – The Creation of Frankenstein

19:00 – #Maestri Rita Cucchiara e Stefano Massini

19:45 – Invito alla lettura terza serie Lettura

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

20:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

21:00 – Progetto Scienza 2022

21:30 – Progetto Scienza Files

Motor Trend Italia

18:25 – Rust Bros – Rottami di famiglia 3′ Stagione Ep.9

19:20 – Rust Bros – Rottami di famiglia 3′ Stagione Ep.10

20:20 – Affari a quattro ruote 8′ Stagione Ep.10

21:15 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.15

22:15 – Guild Garage – Il re dei restauri – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

23:15 – Guild Garage – Il re dei restauri – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

00:10 – Guild Garage – Il re dei restauri 1′ Stagione Ep.2

01:05 – Guild Garage – Il re dei restauri 1′ Stagione Ep.1

DMAX

19:30 – Nudi e crudi XL 4′ Stagione Ep.9

21:25 – Operazione N.A.S. – 1^TV 2′ Stagione Ep.6

23:15 – Border Control Italia 1′ Stagione Ep.6

00:10 – Basket Zone – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

00:40 – Unexplained Files 2′ Stagione Ep.1

01:35 – Unexplained Files 2′ Stagione Ep.2

02:30 – Alaska: gli alieni sono tra noi 1′ Stagione Ep.1

03:20 – Alaska: gli alieni sono tra noi 1′ Stagione Ep.7

Focus TV

18:00 – INGEGNERIA PERDUTA II

19:00 – QUANDO PERSINO CESARE EBBE PAURA

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO III – IL TESORO DEL GRAN CANYON

21:15 – UNEARTHED – LA STORIA DALLE FONDAMENTA – I SEGRETI DELLE CATTEDRALI MEDIEVALI

22:15 – UNEARTHED – LA STORIA DALLE FONDAMENTA – I SEGRETI DI WESTMINSTER

23:15 – L’antico mondo di Tikal

00:15 – Naachtun: La citta’ scomparsa dei Maya

01:16 – TG5 START

RealTime

18:20 – Cortesie per gli ospiti Marco e Ana vs. Tommaso e Gaia

19:20 – Cortesie per gli ospiti Giorgia e Valentina vs. Federica e Silvia

20:20 – Cortesie per gli ospiti Ristorante Ep. 10 Prima TV

21:20 – Bake Off Italia: dolci in forno Domenica Prima TV

23:00 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Lucia e Gennaro Prima TV

23:35 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Pasqualina e Giuseppe

00:10 – Body Bizarre Senza arti

01:00 – Body Bizarre Voglio la mia voce

Discovery Channel

18:10 – Ai confini della civiltà Natale esplosivo!

19:05 – Ai confini della civiltà Il mandriano

20:00 – Ai confini della civiltà L’orso bruno

21:00 – NASA X-Files Plutone sotto pressione

21:55 – Alaska: gli alieni sono tra noi Piano di volo alieno

22:50 – Alaska: gli alieni sono tra noi Stalker notturni

23:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 13

00:45 – Chi cerca trova Ep. 1

Sky Uno

19:30 – X Factor Daily Ep. 21 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Hong Kong

21:15 – Quattro matrimoni Ep. 7

22:25 – X Factor 2022 Live 4

01:10 – Quattro matrimoni Ep. 7

02:20 – X Factor Daily Ep. 21

02:50 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

04:05 – Show

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:05 – What Women Want – Quello che le donne vogliono

21:15 – Il Grande Gioco Fuorigioco Prima TV

22:15 – Il Grande Gioco Sostituzione Prima TV

23:20 – Dolceroma

01:10 – Nessuna verità

03:15 – Non sono un assassino

05:05 – Jiu Jitsu

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:30 – Asterix e il regno degli dei

21:00 – Vicky e il suo cucciolo

22:30 – The Karate Kid – Per vincere domani

00:40 – Karate Kid II – La storia continua

02:35 – Karate Kid III – La sfida finale

04:30 – Karate Kid 4

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:15 – Croce e delizia

21:00 – La scelta – The Choice

22:55 – Guardia del corpo

01:10 – Mamma Mia!

03:05 – 100X100Cinema

03:25 – Lovers

05:10 – Cinquanta sfumature di grigio

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:40 – Il cavaliere oscuro

21:15 – Batman Forever

23:20 – Batman & Robin

01:30 – Batman

03:35 – Questo o quello – Speciale

03:50 – Il cavaliere oscuro – Il ritorno

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:25 – Dead Drop – Caccia al traditore

21:00 – Maze Runner – La fuga

23:15 – Hostage

01:15 – Operazione S.M.A.R.T. – Senza tregua

02:50 – Absolute Deception

04:20 – Dragonheart

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

Fox

18:05 – I Griffin L’amico islamico

18:30 – I Simpson La moglie acquatica

18:55 – I Simpson Vita da star

19:20 – I Simpson Piccolo grande amore

19:45 – I Simpson Il grande schifoso detective

20:10 – I Simpson Straordinaria Edna

20:35 – I Simpson Il padre che sapeva troppo poco

21:00 – I Griffin Lo stravolgente mondo della televisione

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

