Ballano con le stelle su Rai 1, Tu sì che vales su Canale 5. Guida ai programmi Tv della serata del 18 ottobre 2025

La prima serata di sabato 18 ottobre 2025 si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili per ogni tipo di pubblico. Tra i programmi più attesi spicca Roma-Inter, il big match di Serie A trasmesso in diretta su Sky Sport e DAZN, con le due squadre in lotta per il vertice e un Olimpico pronto a esplodere. Sul fronte dell’intrattenimento, Ballando con le Stelle su Rai 1 promette spettacolo con l’ospite speciale Renato Zero, mentre X Factor su Sky Uno entra nel vivo con la puntata “Last Call”, decisiva per la formazione dei team. Per gli amanti del cinema, Interstellar su Sky Cinema Collection offre un viaggio emozionante tra scienza e sentimenti, firmato Christopher Nolan. E per chi cerca tensione e adrenalina, Air Force One su Rete 4 riporta in scena Harrison Ford in uno dei suoi ruoli più iconici.

Intrattenimento e talent show

Rai 1 – Ballando con le Stelle (21:25) Milly Carlucci guida una nuova puntata del dance show con ospite speciale Renato Zero. Tra esibizioni spettacolari e giudizi pungenti, il programma conferma il suo ruolo da protagonista del weekend.

Canale 5 – Tu sì que vales (21:20) Maria De Filippi e la sua giuria tornano con performance emozionanti e momenti virali. Il talent continua a dominare gli ascolti.

Sky Uno – X Factor (21:15) Sesta puntata della stagione 19: è tempo di “Last Call”, la selezione finale prima dei Live. I giudici devono scegliere chi portare avanti, tra tensione e sorprese.

Cinema e film cult

Rete 4 – Air Force One (21:30) Il presidente degli Stati Uniti, interpretato da Harrison Ford, si ritrova ostaggio di un commando russo che ha dirottato l’aereo presidenziale. Con sangue freddo e determinazione, dovrà salvare la sua famiglia e l’equipaggio, affrontando i terroristi in una lotta corpo a corpo ad alta quota. Un thriller d’azione che mescola tensione politica e eroismo personale.

Rai 4 – Salt (21:20) Evelyn Salt, agente della CIA, viene accusata di essere una spia russa e costretta alla fuga. Mentre il governo la bracca, Salt cerca di dimostrare la sua innocenza, ma ogni passo la avvicina a una verità più inquietante. Angelina Jolie guida un action frenetico tra doppi giochi e identità nascoste.

Sky Cinema Action – Il gladiatore (21:00) Massimo Decimo Meridio, generale dell’esercito romano, viene tradito dall’imperatore Commodo e ridotto in schiavitù. Diventa gladiatore e combatte nell’arena per vendicare la sua famiglia e restaurare la giustizia. Diretto da Ridley Scott, è un epico dramma storico con Russell Crowe in una delle sue interpretazioni più iconiche.

Sky Cinema Collection – Interstellar (21:15) In un futuro prossimo, la Terra è sull’orlo del collasso ambientale. Un gruppo di astronauti, guidati da Cooper (Matthew McConaughey), attraversa un wormhole alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile. Tra scienza, amore e tempo, Christopher Nolan firma un viaggio cosmico che esplora i limiti dell’umanità.

Sky Cinema Family – Harry Potter e il principe mezzosangue (21:00) Harry scopre un misterioso libro appartenuto al “Principe Mezzosangue” e approfondisce il passato di Voldemort con l’aiuto di Silente. Mentre Hogwarts è minacciata dall’oscurità, nuove alleanze e tradimenti cambiano il destino dei protagonisti. Un capitolo cupo e rivelatore della saga magica.

Sky Cinema Romance – La cena di Natale (21:00) A Polignano a Mare, tra luci festive e tensioni familiari, Chiara e Damiano affrontano una vigilia piena di sorprese. Tradimenti, segreti e vecchie ruggini emergono attorno alla tavola imbandita. Tratto dal romanzo di Luca Bianchini, è una commedia romantica dal sapore pugliese.

Sky Cinema 1 – Petra (21:15) Petra Delicato, ispettrice della Mobile di Genova, indaga su un omicidio avvenuto in una villa borghese. Tra ambienti raffinati e verità scomode, il caso si complica e Petra dovrà scavare nel passato della vittima. Secondo episodio della terza stagione, con Paola Cortellesi protagonista.

Reality e cucina

Sky Uno – Cucine da incubo (21:15) Antonino Cannavacciuolo visita l’Onassis Village di Viterbo, tra piatti sbagliati e gestione caotica. Alle 22:30, seconda puntata ambientata in Puglia.

Sky Uno – Bruno Barbieri 4 Hotel (20:05) Sfida tra hotel a Parma e nella Food Valley. Ospitalità, design e colazione sotto la lente dello chef.

Sport

Roma-Inter (Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e DAZN) Big match all’Olimpico: Gasperini contro Chivu, Roma prima in classifica, Inter reduce da cinque vittorie di fila. Sfida da vertice.