Su Rai Uno Colpo di luna, su Sky I delitti del Barlume. Guida ai programmi Tv della serata del 19 gennaio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 19 gennaio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.30 L’ombra del giorno. Ad Ascoli Piceno nel 1938 e quindi poco prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale, Luciano è il proprietario di un ristorante e, come moltissimi italiani, un simpatizzante del regime fascista. Un giorno, però, arriva nella sua vita una ragazza, Anna, che riesce a farsi assumere nel ristorante e che porta con sé un segreto. Luciano, che fino ad allora ha creduto di poter disporre della sua vita, si trova all’improvviso di fronte a un elemento nuovo: l’amore. Su Rai 4 dalle 21.20 Kidnap. Il piccolo Frankie viene rapito sotto gli occhi di sua madre Karla, al parco. La donna si mette subito all’inseguimento dei rapitori e, senza l’aiuto delle autorità, tenterà di salvare il suo bambino. Su Rai Movie dalle 21.10 Una teenager alla Casa Bianca. Samantha Mckenzie non è una ragazza come tutte le altre. E’ la figlia del presidente degli Stati Uniti, gode di molti privilegi ma non può fare le cose normali come i suoi coetanei, ad esempio andare al college. Suo padre glielo concede ma scoprirà di essere comunque guardata a vista. Su Italia 1 dalle 21.21 Rambo. Rambo 2 – La vendetta. John Rambo, costretto ai lavori forzati, accetta di tornare in Vietnam per liberare i soldati imprigionati. Su Sky Cinema dalle 21.15 I sìdelitti del Barlume. Secondo episodio della nuova stagione de I Delitti del Barlume. Durante una battuta di caccia tra amici ci scappa il morto. Un incidente? Solo la Fusco e Massimo sapranno darci una risposta. Su Iris dalle 21 Il discorso del Re. Dopo la morte del padre e l’abdicazione del fratello Edoardo VIII, Bertie, che soffre da tutta la vita di balbuzie, viene incoronato re con il nome di Giorgio VI d’Inghilterra. La sua fida, ora, è quella di affrontare un importante discorso pubblico.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 The Rookie. Lopez s’intrufola in casa di Elijah e gli propone un patto: Abril Rodas lo sta cercando e lei, in cambio della sicurezza per la sua famiglia, gli offre un aiuto per eliminarla.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Quarto grado. Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Colpo di luna. Un’attesissima prima serata: il debutto di Virginia Raffaele sull’ammiraglia Rai con un varietà in grande stile, 3 puntate con ospiti e performance, ispirato alle storiche prime serate degli anni ’70. L’atmosfera è quella di un happening, puntellato da momenti in cui la conduttrice si esibisce con personaggi, monologhi, sketch, numeri musicali, balletti e numeri con ospiti.

SPORT

Su Canale 5 dalle 19.50. Supercoppa italiana Live con Inter – Lazio. Interviste, commenti e highlights delle partite di Supercoppa italiana in esclusiva assoluta su Mediaset.

Guida tv di venerdì 19 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Colpo di luna

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – TV7

01:10 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

18:55 – Meteo 2

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – L’ombra del giorno

23:45 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:20 – Hudson & Rex 2

19:05 – Senza traccia 3

19:50 – Senza traccia 3

20:35 – Criminal Minds 12

21:20 – Kidnap – Rapito

22:55 – The corrupted – Impero criminale

00:40 – Anica – Appuntamento al cinema

00:45 – Wonderland

Canale 5

18:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

18:43 – POMERIGGIO CINQUE – 2 PARTE

18:57 – TG5 PRIMA PAGINA

19:00 – TG5

19:29 – METEO.IT

19:30 – STRISCINA LA NOTIZINA – LA VOCINA DELLA VEGGENZINA

20:01 – SUPERCOPPA ITALIANA SEMIFINALI – INTER – LAZIO

22:31 – SUPERCOPPA ITALIANA LIVE

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – BUON COMPLEANNO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – CHIMERA

21:20 – RAMBO 2 – LA VENDETTA – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – ARROW II – L’IMPENSABILE

19:16 – YOUNG SHELDON II – UN RONZIO ACUTO E ROTELLE

19:43 – YOUNG SHELDON II – UN GENIO RIVALE E SIR ISAAC NEUTRON

20:06 – THE BIG BANG THEORY II – LA CAPACITA’ MATERNA

20:34 – THE BIG BANG THEORY II – LA SATURAZIONE DEL CUSCINO

21:03 – CONSTANTINE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – METEO.IT

19:47 – TEMPESTA D’AMORE – 138 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – QUARTO GRADO

00:50 – THE EQUALIZER – IL GIORNO DEL GIUDIZIO

01:45 – POPCORN 1982

02:52 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:05 – Smallville – Stagione 1 Episodio 3 – Un salvataggio scottante

19:00 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 13 – Senza perdono

19:50 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 14 – Mannequin 3: la resa dei conti

20:40 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 15 – Attori per forza

21:30 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 16 – E poi non rimase nessuno

22:20 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 17 – Il mito del Titanic

23:10 – Fringe – Stagione 3 Episodio 21 – L’ultimo Sam Weiss

00:00 – Fringe – Stagione 3 Episodio 22 – Il giorno in cui siamo morti

Rai Movie

19:30 – Occhio alla vedova!

21:10 – Una teenager alla Casa Bianca

22:55 – La rivincita delle sfigate

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – Gli sdraiati

02:40 – Cognome e nome: Lacombe Lucien

05:00 – Thor il conquistatore

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – IL PESCE INNAMORATO

21:00 – AMARCORD – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – AMARCORD – 2 PARTE

23:33 – LA DOLCE VITA

02:50 – I CRUDELI

04:22 – LA BANDA J. E S. – CRONACA CRIMINALE DEL FAR-WEST

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – BULLI

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST VI – VENDETTA

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST VI – UNA VITA INSIEM

21:10 – IL GGG – IL GRANDE GIGANTE GENTILE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – IL GGG – IL GRANDE GIGANTE GENTILE – 2 PARTE

23:10 – 2 CAVALIERI A LONDRA – 1 PARTE

Iris

19:15 – KOJAK IV – SISTER MARIA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – PIOGGIA DI FUOCO

21:00 – IL DISCORSO DEL RE

23:35 – OLIVER TWIST

02:06 – KING KONG

04:18 – CIAKNEWS

04:22 – NIENTE DOLCE, NIENTE ZUCCHERO

05:39 – NORMA E FELICE – MORDI E FUGGI

TV8

19:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 59

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 75 – Prima TV

21:30 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 3 – Al Veliero

22:45 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 1 – ‘L Civel

00:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 1 – Marrakech

01:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 1 – Sicilia – Val di Noto

02:30 – Lady Killer – Stagione 20 Episodio 5

03:30 – Lady Killer – Stagione 20 Episodio 10

Italia 2

18:25 – ONE PIECE XV – HAJRUDIN – L’ORGOGLIO DEL GIGANTE

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 III – IL GENE CHARLIE

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 III – MATRIMONIO A LAS VEGAS

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 IV – QUATTRO MESI DOPO

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 IV – NON RINCOMINCIARE ALAN!

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 IV – MARE TRADITORE

21:15 – THE WITCH

23:05 – SCREAM 2

La 5

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – THE FAMILY MAN – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – THE FAMILY MAN – 2 PARTE

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 30

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 4 Episodio 35

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza – Stagione 20 Episodio 5

23:15 – Che tempo che fa Bis – Stagione 1 Episodio 11

00:35 – Operazione N.A.S. – Stagione 2 Episodio 5

02:35 – Operazione N.A.S. – Stagione 2 Episodio 6

04:35 – Operazione N.A.S. – Stagione 4 Episodio 6

05:20 – Operazione N.A.S. – Stagione 4 Episodio 7

Cielo

18:15 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 4 Episodio 16

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 10 Episodio 5 – Prima TV

19:45 – Affari al buio – Stagione 1 Episodio 4 – Piccola meraviglia

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 22 Episodio 20 – Ospite degli ZZ Top

21:15 – Habitaciòn en Roma

23:30 – Amantes Amanti

01:30 – XXX Un mestiere a luci rosse – Stagione 3 Episodio 2 – Parigi, Mecca del porno chic

02:00 – XXX Un mestiere a luci rosse – Stagione 3 Episodio 3 – Debuttanti allo sbaraglio

La7

18:55 – Padre Brown

19:00 – Eden – Missione Pianeta

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Cabaret

23:20 – Josephine, Ange Gardien – IL GRADINO PIU’ ALTO

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Inseparabili – Storie a 4 zampe

Food Network

18:50 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 20 – Catania

19:55 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 14 – Modena

21:00 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 6 – Trapani

22:00 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 2 – Genova

23:00 – Food Advisor – Stagione 1 Episodio 5 – Milano

00:05 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 4 – Bari

01:10 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 15 – Milano

02:15 – Spie al ristorante – Stagione 4 Episodio 12 – Che fregatura!

TOP CRIME

18:30 – THE CLOSER III – FORTI DUBBI

19:23 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI III – IL BALLO DELLE DEBUTTANTI

20:16 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI III – LA TALPA

21:10 – CHICAGO P.D. X – SANGUE ED ONORE

22:03 – CHICAGO P.D. X – STATO DI STALLO

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – SCOMPARSO

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – FANATISMI

00:45 – FOUND – RAPIMENTO CON RISCATTO

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Murdoch – Stagione 9 Episodio 10 – Il grande freddo

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 20 Episodio 2 – Morte Delle “Argo Bronzeo”

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 4 Episodio 8 – Evoluzione assistita

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 4 Episodio 9

23:10 – Tandem – Stagione 4 Episodio 7 – L’amica scomparsa. 1a parte

00:10 – Tandem – Stagione 4 Episodio 8 – L’amica scomparsa. 2a parte

01:10 – Tandem – Stagione 4 Episodio 9 – Il ragazzo e il mare

02:10 – The Murder Shift – Stagione 2 Episodio 11 – Destino fatale

Rai Premium

19:20 – Don Matteo 9

21:20 – La storia

23:10 – DOC – Nelle tue mani 3

01:00 – Storie italiane

03:05 – Piloti

03:25 – Un Ciclone in Convento 9

04:10 – Un Ciclone in Convento 9

05:00 – Anita Garibaldi

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:30 – HGTV: la sfida dei designer – Stagione 2 Episodio 4 – I seminterrati

19:30 – HGTV: la sfida dei designer – Stagione 2 Episodio 5 – Gli esterni

20:30 – HGTV: la sfida dei designer – Stagione 2 Episodio 6 – La finale

22:00 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 11

23:00 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 12

23:55 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 13

00:50 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 14

01:45 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 15

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

19:59 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:54 – Il potere della parola

23:04 – Effetto Notte

23:40 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Chef In Campo

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Diciotto Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:00 – AZZURRO

00:00 – QSVWEB

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Zerovero

21:15 – Uno, Nessuno, Centomila

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Diamoci Una Mano

20:53 – Timer

21:00 – Radio Turismo

22:00 – Il Gioco Del Mondo

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Uno, Nessuno, Centomila

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:25 – Padre Brown – Un consiglio di troppo Stagione 9, episodio 2

19:15 – SOKO – Misteri tra le montagne – Il parassita Stagione 18, episodio 1

20:00 – Telesguard

20:15 – Viaggi al buio – Yves e Jonas a Berlino Episodio 2

21:05 – Sound of Metal

23:05 – A tutto Hockey Sintesi

23:35 – Ted Bundy – Fascino criminale

00:35 – Telesguard

Rai Sport +HD

20:30 – Basket: Serie A2

22:45 – Ciclismo

23:15 – Sci Alpino

01:15 – Freestyle

02:15 – Biathlon

03:45 – Sci Di Fondo

04:55 – Basket: Serie A2

SuperTennis

19:00 – BJK Cup 2023 Paolini vs Friedsam

20:30 – Supertennis TG

20:45 – United Cup (replica) Vondrousova vs Danilovic

22:30 – US Open 2023 Sinner vs Sonego

00:30 – United Cup (replica)

02:30 – Davis Cup 2023 Arnaldi vs Borg

03:45 – US Open 2019 Berrettini vs Monfils

Euro Sport

19:30 – Magazine Novak Unmasked

20:30 – Tennis Australian Open Tsitsipas – Djokovic (Finale M)

22:00 – Ciclocross Exact Cross Loenhout. Prova F

23:00 – Ciclocross Exact Cross Loenhout. Prova M

01:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Lienz. Slalom F (2a manche)

01:30 – Atletica Mondiali 6a g.

03:00 – Ciclismo La Vuelta Formigal – Col du Tourmalet. 135 km (13a tappa)

05:00 – Ciclismo La Vuelta Sauveterre-de-Béarn – Larra-Belagua. 156,5 km (14a tappa)

SportItalia

18:00 – Coppa d’Africa Senegal-Camerun (diretta)

20:00 – TipStop

20:30 – Si Motori

21:00 – S4 Talk Sport Outdoor

22:00 – Si Motori

22:30 – Sky Magazine

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai che? (diretta)

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Monster Allergy

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Kung Fu Panda

20:10 – Green meteo

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – Snow Black

20:30 – Scuola di danza – I ragazzi dell’Opera

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

18:55 – Bluey

19:00 – Bluey

19:10 – Pinocchio and friends

Boing

19:10 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

19:50 – Doraemon – Il film: Nobita e la grande avventura in Antartide

21:10 – Teen Titans Go!

21:50 – Doraemon

23:00 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:05 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 7

18:30 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 8

19:15 – Super Monsters – Stagione 2 Episodio 1

19:25 – Super Monsters – Stagione 2 Episodio 2

19:35 – Super Monsters: Mostri e mostriciattoli – Stagione 1 Episodio 11

19:50 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 9

20:15 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 10

20:40 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 11A

K2

18:00 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 8

18:25 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 9

18:50 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 10

19:10 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 11

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 3

19:45 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 4

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 5

20:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 6

DeaKids

18:15 – Il Barbiere Pasticciere

19:30 – New School

19:50 – Megagame

20:10 – Japanizi: Going, Going, Gong!

20:55 – Megagame

21:20 – H2O – Just Add Water

22:15 – Pippi Calzelunghe

23:15 – Oggy E I Maledetti Scarafaggi

Super

18:10 – La vera casa dei Loud

18:30 – Henry Danger

19:00 – Henry Danger

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – K.C. Agente Segreto

20:25 – A casa dei Loud

20:50 – A casa dei Loud

21:15 – A casa dei Loud

Rai 5

18:15 – Tgr Petrarca

18:45 – Visioni

19:15 – Gli imperdibili

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Inside Renzo Piano Bulding Workshop

20:20 – Ghost Town

21:15 – La traviata

23:20 – Save the date

Rai Storia

18:20 – Jugend

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – R.A.M.

19:40 – Rai54

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Inferno nei mari

22:00 – Trotzkij – Un uomo da uccidere

Rai Scuola

18:00 – Rivoluzioni le idee che hanno cambiato

19:00 – I Luoghi della Scienza

19:30 – Antartide, viaggio alla fine della terra

20:15 – Gli insetti delle foreste tropicali della Malesia

21:00 – Lascaux IV una sfida tecnologica

22:00 – Documentari d’autore

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – Le grandi sfide alla natura

Motor Trend Italia

18:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 13 Episodio 2

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 6 – Nissan Skyline

22:15 – I re dell’asfalto – Stagione 2 Episodio 9

23:10 – I re dell’asfalto – Stagione 2 Episodio 10

00:05 – I re dell’asfalto – Stagione 1 Episodio 9

01:05 – I re dell’asfalto – Stagione 1 Episodio 10

02:00 – Ingegneria degli Epic Fail – Stagione 3 Episodio 4

02:55 – Ingegneria degli Epic Fail – Stagione 3 Episodio 5

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 3 Episodio 1

21:25 – Operazione N.A.S. – 1^TV – Stagione 4 Episodio 9

22:25 – Operazione N.A.S. – Stagione 4 Episodio 7

23:25 – Border Control: Nord Europa – Stagione 1 Episodio 5 – Contrabbando

00:20 – Border Control: Nord Europa – Stagione 1 Episodio 6 – La verità

01:15 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 2 Episodio 1

02:05 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 2 Episodio 2

03:00 – Colpo di fulmini – Stagione 5 Episodio 3

Focus TV

18:00 – ENGINEERED

19:00 – GIGA STRUTTURE II – LA CENTRAL PARK TOWER

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO IV – CITTA’ FANTASMA

21:05 – FROZEN PLANET II – INCANTO DI GHIACCIO – MONDI DI GHIACCIO

22:00 – FROZEN PLANET II – INCANTO DI GHIACCIO – OCEANI DI GHIACCIO

23:00 – I MISTERI DELLA SFINGE DI GIZA

00:00 – LE MEGASTRUTTURE DELLE ANTICHE CIVILTA’ II – ANGKOR WAT

01:00 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XX – KILLER IN CABINA

RealTime

18:00 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Stagione 6 Episodio 10 – Pordenone

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 39

20:30 – Casa a prima vista – 1^TV – Stagione 2 Episodio 40

21:30 – Il forno delle meraviglie – 1^TV – Stagione 1 Episodio 4

22:50 – Il forno delle meraviglie – Stagione 1 Episodio 3

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 2 Episodio 10 – Attenzione

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 2 Episodio 11 – 20 lunghi anni

01:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 2 Episodio 12 – Crescite sospette

Discovery Channel

18:10 – Ai confini della civiltà – Stagione 8 Episodio 6 – Un ponte e un orso

19:00 – River Monsters – Stagione 3 Episodio 2 – Il mutilatore

20:00 – River Monsters – Stagione 3 Episodio 3 – Orrore a sangue freddo

21:00 – NASA X-Files – Stagione 4 Episodio 5 – Metalli alieni

21:55 – NASA X-Files – Stagione 4 Episodio 6 – Alieni su Marte

22:50 – Contact – Stagione 1 Episodio 3 – In Argentina

23:45 – Avventure impossibili – Stagione 1 Episodio 10 – I segreti di Nazca

00:40 – Avventure impossibili con Josh Gates – Stagione 3 Episodio 15 – Il re barbaro

Sky Uno

18:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 10

19:10 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 20

19:35 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 21 – Prima TV

20:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 6 – Umbria – Dimore storiche

21:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 10 – Sardegna

22:30 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 11

23:55 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 12

01:10 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 10 – Sardegna

Sky Cinema 1

19:00 – Into Darkness Star Trek

21:15 – I delitti del BarLume La girata

22:55 – I delitti del BarLume La girata

00:35 – Edge of Tomorrow Senza domani

02:30 – Sulle ali dell’avventura

04:25 – Sharm El Sheikh Un’estate indimenticabile

SKY Cinema Family

19:15 – Casper

21:00 – Ghosthunters Gli acchiappafantasmi

22:45 – Senti chi parla 2

00:10 – Belle & Sebastien Amici per sempre

01:40 – Piccolo Vampiro

03:00 – Elf

04:35 – Sammy 2 La grande fuga

Sky Cinema Romance

19:15 – Two Weeks Notice Due settimane per innamorarsi

21:00 – Il paziente inglese

23:45 – Passengers

01:45 – Amore senza confini Beyond Borders

03:50 – Le regole del caos

05:45 – Come la prima volta

Sky Cinema Collection

18:50 – Lettere da Iwo Jima

21:15 – Space Cowboys

23:30 – Un mondo perfetto

01:50 – I ponti di Madison County

04:05 – American Sniper

Sky Cinema Action

19:25 – Big Game Caccia al presidente

21:00 – 211 Rapina in corso

22:35 – San Andreas

00:35 – Supercollider

02:05 – Last Action Hero L’ultimo grande eroe

04:15 – Blacklight

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV