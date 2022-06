Su Rai Uno Mina Settembre, su Sky Cinema Il ragazzo della porta accanto. Guida ai programmi Tv della serata del 19 giugno 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 19 giugno 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Proud Mary. Mary lavora come sicario per una famiglia criminale di Boston, ma quando incontra il figlio di una sua vittima di alcuni mesi prima, l’istinto materno della donna prevarrà sulla sua nuova missione. Su Rai Movie dalle 21.10 Il mistero della casa del tempo. Lewis ha dieci anni quando perde entrambi i genitori in un incidente d’auto ed è costretto a trasferirsi dall’altra parte del paese, a casa dello zio Jonathan, il fratello della madre che non ha mai incontrato prima. Lo zio non è l’unico ad essere esuberante perché la sua vicina di casa, Mrs Zimmerman e la sua stessa casa, lo sono ancora di più. Tra oggetti animati, misteriosi ticchettii e indisciplinati leoni erbacei, Lewis fa la conoscenza di un mondo magico e affascinante, che nasconde, però, anche alcuni pericoli. Una disobbedienza del ragazzino risveglia dall’aldilà il più minaccioso di essi. Su Canale 5 dalle 21.32 Padre Nostro. Una storia vera. Roma 1976. Valerio, 10 anni, assiste alla sparatoria in cui feriscono il padre e muore un terrorista. E’ angosciato. Una nuova amicizia lo aiuterà. Su Italia 1 dalle 21.24 Una notte da leoni 2. A due anni dalla folle notte a Las Vegas, i 4 amici vanno a Bangkok per il matrimonio di Stu, questa volta con l’intenzione di non esagerare. Su Sky dalle 21.15 Il ragazzo della porta accanto. Claire Peterson, una bellissima e disperata professoressa, si è lasciata con il marito Garrett che la tradisce. L’umore della donna sembra cambiare quando nella casa accanto arriva Noah Sandborn, un ragazzo aitante e muscoloso di diciannove anni, rimasto orfano ed accolto nella dimora da un vecchio prozio. Su Iris dalle 21 Ore 10 Calma piatta. Un comandante della marina australiana e sua moglie decidono di fare intraprendere un viaggio in barca nel Pacifico, ma l’incontro con un naufrago dai modi poco affidabili si rivela un dramma, quando questi si rivela essere uno squilibrato.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Mina Settembre. Mina Settembre è un’assistente sociale che lavora presso un consultorio del centro di Napoli. Separatasi da poco, la donna vive temporaneamente a casa della madre, una cinica altoborghese, e sentimentalmente è divisa tra l’affetto per Claudio, il suo ex-marito, e Domenico, un ginecologo molto affascinante. Mentre prova a rimettere in piedi la sua vita, Mina si imbatte in un mistero legato al passato di suo padre, da poco scomparso. Su Rai Due dalle 21.05 9-1-1. Mentre gli operatori di primo soccorso cercano di adattarsi alle difficoltà del lavoro dovute alla pandemia di COVID-19, a Hollywood avviene un grave incidente.

DOCUMENTARI

Su Rai Tre dalle 21.20 Kilimangiaro. Camila Raznovich viaggia intorno al mondo con ospiti e filmati d’eccezione, per esplorare, capire e divertire. Nella prima puntata sono proposti documentari sulla Ruta dei Laghi della Patagonia, sul Madagascar e sulla Cina “on the road”. Il primo ospite della serata sarà il grande Vittorio Storaro, direttore della fotografia vincitore di tre premi Oscar, che racconterà il viaggio di una vita al fianco di Bernardo Bertolucci. Inoltre, la biologa Barbara Mazzolai mostrerà dei robot ispirati alle piante che da queste imparano i comportamenti. E infine, novità di questa edizione, Camila Raznovich metterà insieme una “Strana Coppia”, un dialogo tra due eccellenze di due mondi che apparentemente non hanno nulla in comune. Nel primo appuntamento lo scultore di fama internazionale Jago e l’astrofisico Luca Perri esploreranno il legame profondo che esiste tra arte e scienza. Novità anche al desk dei viaggiatori. Le autrici prestate alla telecamera, Floriana Pastore e Maria Iodice, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visiteranno e faranno delle esperienze in prima persona in Italia: dal ponte tibetano più lungo del mondo in Basilicata, al Whale Watching in Liguria. Questa settimana visiteranno le cascate del Rio Verde tra Abruzzo e Molise.

Guida tv di domenica 19 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:40 – Mina Settembre 1

22:40 – Tg1 Sera

22:45 – Speciale Tg1

00:10 – Rai – News24

00:45 – Testimoni e protagonisti

Rai 2

18:30 – Nuoto, Mondiali Budapest 2022

19:45 – NCIS Los Angeles

20:30 – Tg2

21:05 – 9-1-1 4

21:50 – 9-1-1 Lone Star 2

22:40 – The Blacklist 8

23:30 – La Domenica Sportiva Estate

00:35 – Felicita’ – La stagione dell’amore

Rai 3

18:00 – Tgr La Marciliana di Chioggia

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:25 – Sapiens Files – Un solo pianeta

21:25 – Kilimangiaro Estate

23:40 – Tg3 Mondo

00:05 – Meteo 3

Rai 4

18:20 – Senza traccia 3

19:05 – Senza traccia 3

19:50 – Departure 1

20:35 – Departure 1

21:20 – Proud Mary

22:55 – Nella tana dei lupi

01:15 – Anica – Appuntamento al cinema

01:20 – Getaway

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – PADRE NOSTRO – 1 PARTE – 1aTV

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – A COLPI D’ASCIA

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – SENZA SCALO

21:20 – UNA NOTTE DA LEONI 2 – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:03 – THE LAST KINGDOM III – UN NUOVO RE DEL WESSEX

18:51 – X-MEN: CONFLITTO FINALE – 1 PARTE

19:49 – TG COM

19:54 – METEO.IT

19:56 – X-MEN: CONFLITTO FINALE – 2 PARTE

21:04 – KING KONG – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 152 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – ZONA BIANCA

00:52 – LA SFIDA DELLE MOGLI – 1 PARTE – 1aTV

01:50 – TGCOM

01:52 – METEO.IT

Cine 34

18:40 – A CENA CON… – RICCHI RICCHISSIMI PRATICAMENTE IN MUTANDE

21:00 – RIMINI RIMINI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – RIMINI RIMINI – 2 PARTE

23:22 – I COM’E’ DURA L’AVVENTURA

01:13 – IL TIFOSO, L’ARBITRO E IL CALCIATORE

02:50 – FRATELLO HOMO SORELLA BONA (NEL BOCCACCIO SUPERPROIBITO)

Rai Movie

19:35 – San Giovanni decollato

21:10 – Il mistero della casa del tempo

23:00 – Il ribelle

00:50 – I quattro dell’Ave Maria

03:05 – Il duello

05:00 – Il viaggio

TWENTYSEVEN

18:25 – LA CASA NELLA PRATERIA VII – UNA REALTA’ PIU’ BELLA DEL SOGNO – I PARTE

19:17 – LA CASA NELLA PRATERIA VII – UNA REALTA’ PIU’ BELLA DEL SOGNO – II PARTE

20:12 – LA CASA NELLA PRATERIA VII – LE SIGNORE SI RIBELLANO

21:10 – LO SBIRRO, IL BOSS E LA BIONDA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – LO SBIRRO, IL BOSS E LA BIONDA – 2 PARTE

23:10 – MIDNIGHT IN PARIS – 1 PARTE

Iris

18:09 – CONTACT

21:00 – ORE 10: CALMA PIATTA

23:08 – RITRATTO DI SIGNORA

01:52 – L’AMORE DI NATHALIE – 1aTV

03:15 – CIAKNEWS

03:19 – L’ASSASSINO DI PIETRA

04:51 – LA CIOCIARA

TV8

18:45 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Palermo

20:00 – F1 Drivers Parade Differita

20:30 – Paddock Live Pre Gara Differita

21:30 – F1 GP Canada (Gara) Differita

23:30 – Paddock Live Post Gara Differita

00:00 – Decameron Pie

01:45 – American Pie 6: Beta House

03:30 – Coppie che uccidono Ep. 2

Italia 2

18:02 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IL PIANO DI VEGETA

18:35 – MIKE & MOLLY – MIKE MOLLY E UN BAMBINO

19:00 – MIKE & MOLLY – MIKE SOTTO ESAME

19:25 – MIKE & MOLLY – KARAOKE DI NATALE

19:55 – MIKE & MOLLY – TORTURA ALIMENTARE

20:20 – MIKE & MOLLY – IL COMPLEANNO DI MOLLY

20:45 – MIKE & MOLLY – UN COINQUILINO PER CARL

21:15 – MOM – 21

La 5

18:50 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE TERZA

21:10 – SISSI – 1

22:10 – SISSI – 2

23:15 – GUERRA E PACE

01:52 – ROSAMUNDE PILCHER: GHOSTWRITER

03:21 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE TERZA

05:08 – VIVERE VIII – 1798

05:33 – VIVERE VIII – 1799

NOVE

18:55 – Il contadino cerca moglie 1′ Stagione Ep.5

20:00 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.12

21:25 – Elvis Presley – Un mito senza tempo

23:35 – A testa alta

01:35 – Donne mortali 5′ Stagione Ep.2

02:30 – Donne mortali 5′ Stagione Ep.3

03:25 – Donne mortali 5′ Stagione Ep.5

04:20 – Donne mortali 5′ Stagione Ep.6

Cielo

19:15 – Affari al buio Concorrenza spietata

19:45 – Affari al buio Amici in soccorso

20:15 – Affari di famiglia Ep. 53

20:45 – Affari di famiglia Ep. 54

21:15 – Cold Skin – La creatura di Atlantide

23:15 – Love You!

00:45 – Provocazione

02:15 – La cultura del sesso Shanghai

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Non è l’arena

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – In Onda

01:50 – Uozzap

02:30 – Gettysburg – 2a parte

04:15 – Omnibus Dibattito (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Urban Scouters

18:50 – Bell’Italia in viaggio

19:20 – La cucina di Sonia

20:50 – Mica pizza e fichi

21:30 – Grey’s Anatomy – 17a stagione

00:50 – Little Murders

02:45 – I menù di Benedetta

Food Network

18:25 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.8

19:00 – Fatto in casa per voi 7′ Stagione Ep.3

19:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.8

20:00 – Fatto in casa per voi 6′ Stagione Ep.4

20:30 – Fatto in casa per voi 7′ Stagione Ep.7

22:00 – Pizza Hero – La sfida dei forni 2′ Stagione Ep.3

23:10 – Beer Masters 1′ Stagione Ep.5

00:20 – Pizza Hero – La sfida dei forni 2′ Stagione Ep.10

TOP CRIME

18:30 – MOTIVE III – MARIA

19:23 – PERSON OF INTEREST IV – SCOMPARSA

20:16 – PERSON OF INTEREST IV – COLPEVOLE

21:10 – COLOMBO – ALIBI CALIBRO 22

22:57 – POIROT I – IL MISTERO DELLA CUOCA SCOMPARSA

23:50 – POIROT I – OMICIDIO PERFETTO

00:43 – MOTIVE III – MARIA

01:36 – RIZZOLI & ISLES II – WE DON’T NEED ANOTHER HERO

GIALLO TV

19:10 – Annika 1′ Stagione Ep.1

20:10 – Annika 1′ Stagione Ep.2

21:10 – Vera 8′ Stagione Ep.2

23:05 – Van Der Valk 1′ Stagione Ep.3

01:00 – L’ispettore Barnaby 4′ Stagione Ep.3

02:55 – Murder Comes to Town 3′ Stagione Ep.7

03:50 – Murder Comes to Town 3′ Stagione Ep.8

04:40 – Murder Comes to Town 5′ Stagione Ep.4

Rai 5

18:00 – Sciarada – Il circolo delle parole

18:25 – Save the date

18:55 – Rai News Giorno

19:00 – Piano pianissimo

19:15 – Oramo Tjeknavorian

20:45 – Y’Africa

21:15 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

23:10 – Legend

Rai Premium

19:40 – I fantasmi di Portopalo

21:20 – Boss in incognito

23:15 – Tonica

00:10 – La strada di casa 1

02:00 – Diritto di difesa

02:50 – Diritto di difesa

03:45 – Quattro delitti: Winchester M2

05:00 – 7 vite

Mediaset Extra

21:15 – BRIGNANO CON LA O

23:36 – AVANTI UN ALTRO

00:41 – TGCOM24 ’22

00:44 – COLPO GROSSO

01:18 – COLPO GROSSO

01:52 – COLPO GROSSO

02:25 – COLPO GROSSO

02:55 – COLPO GROSSO

TV2000

18:28 – Tg 2000

18:49 – IL TORNASOLE

18:59 – Santa Messa

19:59 – Rosario

20:30 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:24 – Quando il cuore chiama

22:12 – Quando il cuore chiama

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Portami Con Te

19:00 – Portami Con Te

19:30 – Fuori Dai Fornelli

20:00 – Marta

20:30 – Marta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – Il Massimo In Cucina

ALMA TV

19:30 – Andata e Ritorno

20:00 – Viaggio Di Gusto – Si Parte Con Erika

20:30 – Gulliver

21:00 – Maratona Ti Do Una Pizza

01:00 – Visioni Di Francia

02:00 – Un Amore Di Stadio

02:30 – L’Argonauta

03:00 – Wild Places

VH1

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 04

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 05

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 06

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 9 Episodio 11

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 9 Episodio 12

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 10 Episodio 021

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 10 Episodio 022

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

01:00 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – MONDO CROCIERA

21:00 – FILO DIRETTO A FIOR DI PELLE LIBERARSI DALLA RETE

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – LINEA ROSSA IL LAVORO DEL FUTURO

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – BOROTALK – CHIRURGIA ESTETICA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Meteo

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Il gioco del mondo

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Sottosopra Replay – Sottosopra Replay – 1a puntata di Fulvio e Nicolò Mariani

La2

19:50 – Automobilismo: Formula Uno 2022 – Gran Premio del Canada

22:10 – Snatch -Lo strappo

23:50 – Sguardi – Martin Winterhalter 00:45 • 20 min

01:05 – Ciclismo: Tour de Suisse 2022 – Vaduz – Vaduz

02:10 – Il gioco del mondo

02:40 – Telegiornale Le notizie di prima serata

03:10 – Meteo notte I colori del tempo

03:15 – Info Notte (R) Le ultime notizie della giornata

Rai Sport +HD

18:00 – Pallavolo

20:00 – Giro d’Italia

20:55 – Basket: Serie A

23:00 – Motocross

00:00 – Motocross

01:00 – Giro d’Italia

05:00 – Perle di Sport

Rai Sport

18:00 – Pallavolo

20:00 – Giro d’Italia

20:55 – Basket: Serie A

23:00 – Motocross

00:00 – Motocross

01:00 – Giro d’Italia

02:00 – Calcio

SuperTennis

19:00 – LIVE ATP 250 Mallorca

21:00 – Supertennis TG

21:15 – WTA 500 Berlino (differita)

23:00 – WTA 250 Birmingham (differita)

Euro Sport

18:30 – Ciclismo Giro d’Occitania Les Angles – Auterive, 188,3 km (4a tappa) Differita

19:30 – Ciclismo Giro del Belgio Gingelom – Beringen 182,1 km (5a tappa)

20:30 – Ciclismo Giro di Slovenia Vrhnika – Novo Mesto, 156,1 km (5a tappa)

21:25 – Informazione Flash News

21:35 – Canoa Coppa del Mondo Slalom Cracovia (1a g.)

22:00 – Canoa Coppa del Mondo Slalom Cracovia (2a g.)

22:30 – Canoa Coppa del Mondo Slalom Cracovia (2a g.)

22:55 – Informazione Flash News

SportItalia

19:00 – Post partita Semifinale Campionato Primavera

19:30 – Si Live 24 (diretta)

20:00 – Calciomercato Live Week end (diretta)

21:00 – Ruote in pista

21:30 – Mondo Crociera

22:00 – S4 Talk Sport Outdoor

23:00 – Calciomercato Live Week end (diretta)

Rai Gulp

18:10 – Robin Hood

18:20 – Robin Hood

18:35 – Marvel Spider-Man

19:00 – Grani di pepe

19:30 – Sydney to the Max

20:00 – Buck

20:15 – Jamie Johnson

20:40 – Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

Rai YoYo

18:00 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:05 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:10 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:20 – Il villaggio incantato di Pinocchio

18:30 – Il villaggio incantato di Pinocchio

18:45 – Pikwik Pack

18:55 – Pikwik Pack

19:10 – Le avventure di Paddington

Boing

18:25 – Craig vs Steven Universe

18:45 – Craig vs Steven Universe

19:30 – Craig vs Steven Universe

19:50 – Lego Masters Australia

21:45 – Capitan Tsubasa

22:10 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

02:40 – Mr Bean

Cartoonito

18:00 – Buon Compleanno Paw Patrol – Stunt

18:25 – Blaze e le Megamacchine – rilancio eps S3

18:55 – Blaze e le Megamacchine – rilancio eps S3

19:25 – Mico e i Fu – Funghi – Nuova serie in Prima TV

20:45 – Baby Shark Big Show

21:00 – Baby Shark Big Show

21:15 – Trenino Thomas

21:30 – Blue’s Clues

Frisbee

18:15 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.10

18:45 – Curioso come George 7′ Stagione Ep.1

19:10 – Curioso come George 7′ Stagione Ep.2

19:35 – Le fantastiche avventure di Moka 1′ Stagione Ep.2

20:00 – Oggy Forever 7′ Stagione Ep.5

20:30 – Oggy Forever 7′ Stagione Ep.6

20:50 – Oggy Forever 7′ Stagione Ep.7

21:15 – Oggy Forever 7′ Stagione Ep.8

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.29

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.38

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.39

18:40 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.24

18:50 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.25

19:00 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.26

19:15 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.47

19:25 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.48

DeaKids

18:10 – Il Barbiere pasticciere Le torte innamorate

18:20 – Il Barbiere pasticciere Il Padre Di Pan Barbiere

18:30 – Il Barbiere pasticciere L’apprendista

18:45 – Tara Duncan L’uccello meraviglioso

19:10 – Tara Duncan La pianta di camalea

19:20 – Tara Duncan L’allevamento di spatchoon

19:35 – One Wish Gioco di squadra

19:40 – One Wish Tea Party

Super

18:15 – I Thunderman

18:30 – I Thunderman

18:40 – I Thunderman

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

HGTV – HOME GARDEN TV

18:05 – Chi cerca trova 9′ Stagione Ep.10

19:05 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.20

20:05 – Chi cerca trova 9′ Stagione Ep.11

21:05 – Chi cerca trova 8′ Stagione Ep.10

22:00 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.21

23:00 – Chi cerca trova 11′ Stagione Ep.10

00:00 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.22

01:00 – Chi cerca trova 9′ Stagione Ep.1

Rai Storia

18:00 – Il grande viaggio dei Vichinghi

18:55 – Rai News Giorno

19:00 – Cronache di donne leggendarie

19:30 – Gli anni 1939-1940: dalla prima Miss Italia al primo tripartito

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – e-Archeo Parchi archeologici

20:35 – Le storie di Passato e Presente

Rai Scuola

18:00 – Gli Speciali di Rai Scuola

18:30 – Perfect English

18:35 – 3ways2 serie 1 3Ways2

18:50 – Spot on the Map

19:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:15 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:30 – Professione Futuro

20:00 – Gli Speciali di Rai Scuola

Motor Trend Italia

18:25 – Vintage Garage 2′ Stagione Ep.7

19:25 – Vintage Garage 2′ Stagione Ep.9

20:25 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.2

21:20 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.8

22:15 – Mega ingegneria: la sfida 1′ Stagione Ep.3

23:15 – Mega ingegneria: la sfida 1′ Stagione Ep.4

00:15 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.12

01:10 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.13

DMAX

18:30 – Rifugi estremi 1′ Stagione Ep.1

19:30 – Airport Control 1′ Stagione Ep.1

20:25 – Border Security: terra di confine 1′ Stagione Ep.6

21:25 – Airport Security: Miami – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

23:15 – Cops Spagna – 1^TV 5′ Stagione Ep.3

00:10 – Cops Spagna – 1^TV 5′ Stagione Ep.4

01:05 – Misteri perduti 1′ Stagione Ep.1

02:00 – Misteri perduti 1′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:00 – TESORI NASCOSTI III – IL SANTO GRAAL

19:00 – LE MEGASTRUTTURE DELLE ANTICHE CIVILTA’ II – SANTA SOFIA

20:15 – CLIMA PAZZO, PAZZO CLIMA II

21:15 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

23:15 – FEROCI! – INDONESIA

00:15 – FEROCI! – GUYANA

01:15 – UOMINI & MACCHINE – L’ABBATTITRICE FORESTALE E LA SEGA ELIPORTATA

02:00 – MEGA-INGEGNERIA II – COLOSSI IN VIAGGIO

RealTime

18:15 – Il castello delle cerimonie Il 25bis di Maria

18:45 – Il castello delle cerimonie Francesca e Audwin

19:20 – Il castello delle cerimonie Francesca e Nicola

19:50 – Il castello delle cerimonie Casimiro, Antonio e Tonia

20:20 – 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti Paure

22:10 – 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti Procedere con cautela Prima TV

00:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Cicatrici

00:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Salpiamo

LaF

18:10 – La tamburina Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.8

19:10 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.7

19:40 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.8

20:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.11

20:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.12

21:10 – La teoria di tutte 1′ Stagione Ep.8

21:40 – La teoria di tutte 1′ Stagione Ep.1

22:10 – I Durrell – La mia famiglia e altri animali 4′ Stagione Ep.2

Discovery Channel

18:10 – I segreti delle strutture Fantasmi

19:05 – I segreti delle strutture La maledizione della giungla

20:00 – I segreti delle strutture Il tesoro di Ramses

21:00 – Man vs. Monsters L’anaconda

21:55 – Man vs. Monsters Il demone del Perù

22:50 – Deadliest Catch: speciale Vite in pericolo Prima TV

23:50 – Come funziona l’Universo Storia oscura

00:45 – Come funziona l’Universo La Via Lattea

Sky Uno

18:55 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Alto Adige

20:05 – Quelle brave ragazze Ep. 5

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Gubbio Prima TV

22:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Verona

23:35 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Gubbio

00:45 – Quelle brave ragazze Ep. 5

01:55 – Quattro matrimoni Ep. 6

02:50 – Quattro matrimoni Ep. 7

Sky Cinema 1

19:25 – The Factory – Lotta contro il tempo

21:15 – Il ragazzo della porta accanto

22:50 – Chi m’ha visto

00:40 – Belli ciao

02:10 – Humandroid

04:10 – Una famiglia mostruosa

05:50 – Veloce come il vento

SKY Cinema Family

19:25 – Pil’s Adventures – Un regno da salvare

21:00 – Viaggio nell’isola misteriosa

22:40 – Il mistero della casa del tempo

00:30 – Questo o quello – Speciale

00:45 – Dragon Girl

02:10 – L’apprendista Babbo Natale – Il Natale di Nicholas

03:35 – Sorelle Vampiro 3 – Ritorno in Transilvania

05:15 – Questo o quello – Speciale

Sky Cinema Romance

18:15 – La mia Africa

21:00 – Se sposti un posto a tavola

22:30 – Prima ti sposo, poi ti rovino

00:15 – Se sei così ti dico sì

02:00 – Notting Hill

04:05 – E’ nata una stella

Sky Cinema Collection

18:45 – 100X100Cinema

19:05 – Star Trek – Il futuro ha inizio

21:15 – Into Darkness – Star Trek

23:30 – Star Trek Beyond

01:35 – 100X100Cinema

01:50 – Questo o quello – Speciale

02:05 – Star Trek

04:20 – 100X100Cinema

Sky Cinema Action

19:15 – Redemption – Identità nascoste

21:00 – La linea

22:40 – Antigang – Nell’ombra del crimine

00:20 – Il cavaliere oscuro – Il ritorno

03:05 – The Way of War – Sentieri di guerra

04:40 – Absolute Deception

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 1a parte

18:30 – I Simpson Homer alla berlina

18:55 – I Simpson Papà incacchiato

19:20 – I Simpson Apu prende una sbandata

19:45 – How I Met Your Mother Storie della mezzanotte

20:10 – How I Met Your Mother La cena di prova

20:35 – How I Met Your Mother Cercasi bassista

21:00 – Magnum P.I. Ricordati di me Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

