Su Rai Uno Da grande, su Sky Cinema Intrigo a Damasco. Guida ai programmi Tv della serata del 19 settembre 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 19 settembre 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 ID: A. Aliena si risveglia sulle rive di un fiume nella campagna francese. Una cicatrice le percorre il busto e ha indosso una borsa piena di soldi, ma non ricorda perché. Braccata da misteriosi inseguitori, sull’onda di vaghi ricordi, raggiunge la Danimarca dove scopre finalmente la sua identità. Ma il pericolo non è passato. Su Rai Movie dalle 21.10 Lontano lontano. Attilio, il Professore e Giorgietto sono tre anziani che decidono di cambiare vita e andare a vivere all’estero. Come per i giovani, però, l’idea si rivela non facile da realizzare. Su Italia 1 dalle 21.20 Attacco al potere 2. E’ in atto un complotto per uccidere i capi di Stato piu’ potenti della Terra, tra cui il presidente USA. Su Rete 4 dalle 21.30 A star is born. Jackson Maine, musicista in carriera, scopre e si innamora di Ally. La ragazza ha quasi rinunciato al proprio sogno di diventare una cantante fino a quando l’uomo non la porta sotto la luce dei riflettori. Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 Intrigo a Damasco. Un ex agente dell’Intelligence siriana ha abbandonato Damasco molti anni fa in circostanze sospette. Torna nella città alla ricerca disperata della figlia e si ritrova ad affrontare gli spettri del proprio passato. Su Iris dalle 21 Allied – Un’ombra nascosta. L’agente segreto Max Vatan scopre che la moglie Marianne sta probabilmente tramando con il nemico e ha soltanto settantadue ore per provarne l’innocenza e salvare la propria famiglia.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 N.C.S.I. Due pericolosi detenuti, Kessler e Sinclair, riescono a fuggire da un carcere federale. Kessler viene arrestato ma le informazioni utili per ritrovare Sinclair, le vuole rivelare solo all’agente Kensi Blye. Su Canale 5 dalle 21.17 Grand Hotel Intrighi e passioni.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Da grande. Su Canale 5 dalle 21.30 Scherzi a parte. Lo storico show di Canale 5 che prende di mira i personaggi famosi con scherzi irresistibili.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 In diretta dallo Studio Mecenate 2000 di Milano, canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance, approfondimenti danno vita a due show unici, in cui Alessandro Cattelan, insieme a tanti volti del mondo del – lo spettacolo, riflette su diversi temi della vita e dell’attualità, mescolando leggerezza e profondità. Sul tetto del mondo – Walter Bonatti e Rossana Podestà. La personalità fuori dal comune, complessa, ricca di sfumature, inquieta e ribelle di Walter Bonatti raccontata attraverso una docufiction che ripercorre la vita del più grande alpinista di tutti i tempi, senza trascurare la travolgente storia d’amore con la diva del cinema Rossana Podestà.

SPORT

Su Rai Tre dalle 20.15 Pallavolo Maschile: Campionati Europei 2021. Su Italia Uno dalle 21.23 Pressing. Massimo Callegari e Monica Bertini conducono il programma con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

Guida tv di domenica 19 settembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Da grande

00:00 – Tg1 Sera

00:05 – Speciale Tg1

01:10 – Rai – News24

01:45 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Tg2 L.I.S.

18:05 – Rai Tg Sport della Domenica

18:25 – 90° Minuto

19:40 – F.B.I. 2

20:30 – Tg2

21:05 – N.C.I.S. Los Angeles 12

21:50 – N.C.I.S. New Orleans 7

22:40 – La Domenica Sportiva

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Pallavolo Maschile, Campionati Europei 2021 – Finale

22:40 – Frontiere

23:40 – Tg Regione

23:45 – Tg3 Mondo

Rai 4

18:20 – Elementary 7

19:05 – Elementary 7

19:50 – Elementary 7

20:35 – Elementary 7

21:20 – Id: A

23:10 – Vikings 6

00:00 – Vikings 6

00:50 – Vikings 6

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – SCHERZI A PARTE

00:40 – TG5 – NOTTE

01:14 – METEO.IT

Italia 1

18:05 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – FACCIA A FACCIA

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – UNA BARA DI FERRO

21:20 – ATTACCO AL POTERE 2 – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:33 – 2 CAVALIERI A LONDRA – 1 PARTE

19:10 – TG COM

19:15 – METEO

19:17 – 2 CAVALIERI A LONDRA – 2 PARTE

21:05 – 2 SINGLE A NOZZE – WEDDING CRASHERS – 1 PARTE

22:09 – TG COM

22:14 – METEO

22:16 – 2 SINGLE A NOZZE – WEDDING CRASHERS – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 41 PARTE 2 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE PRIMA SERATA

00:02 – L’INGANNO – 1 PARTE

00:33 – TGCOM

00:35 – METEO.IT

00:39 – L’INGANNO – 2 PARTE

Cine 34

18:45 – LA PRESIDENTESSA

21:00 – TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL’AZZURRO MARE D’AGOSTO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL’AZZURRO MARE D’AGOSTO – 2 PARTE

23:25 – FILM D’AMORE E D’ANARCHIA OVVERO: STAMATTINA ALLE 10 IN VIA DEI FIORI NELLA NOTA CASA DI TOLLERANZA

01:59 – MIMI’ METALLURGICO FERITO NELL’ONORE

04:12 – ACID – DELIRIO DEI SENSI

Rai Movie

19:15 – Toto’, Eva e il pennello proibito

21:10 – Lontano lontano

22:50 – Il genio della truffa

00:50 – Due agenti molto speciali

02:35 – Io sono un campione

05:00 – Blood ties – La legge del sangue

Paramount Network

19:00 – L’asilo dei papa’

21:10 – Schegge di paura

23:00 – Kill Bill Vol.1

01:00 – Kill Bill Vol.2

03:00 – Padre Brown Stagione 5 Episodio 14

04:00 – Padre Brown Stagione 8 Episodio 10

05:00 – Padre Brown Stagione 8 Episodio 08

Iris

18:39 – AGENTE 007 – LICENZA DI UCCIDERE

21:00 – ALLIED: UN’OMBRA NASCOSTA

23:36 – LA MIA AFRICA

02:37 – MONEY – INTRIGO IN NOVE MOSSE

04:16 – CIAKNEWS

04:19 – FURIA GIALLA

05:44 – HAZZARD II – L’AMICO CHE NON CONOSCIAMO

TV8

18:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Penisola sorrentina

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Lago di Como

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Basilicata – Via Herculea

21:30 – MasterChef Italia Ep. 7

22:45 – MasterChef Italia Ep. 8

00:00 – X Factor 2021 Audizioni. 1a parte

02:30 – Just a Gigolo

04:15 – Coppie che uccidono Ep. 9

Italia 2

18:05 – MARLON – RIMPATRIATA

18:30 – MARLON – LA TRIPLETTA DELLA COLPA

19:00 – MARLON – LA GIORNATA DELLE PROFESSIONI

19:25 – MARLON – COMPLEANNO FUNEBRE

19:51 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UN NUOVO INCONTRO

20:20 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL CORAGGIO DI ACE

20:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UN LEGAME INDISSOLUBILE

21:15 – SHAMELESS – O CAPITANO! MIO CAPITANO! – 1aTV

La 5

18:10 – LOVE IS IN THE AIR

19:10 – LOVE IS IN THE AIR

20:10 – LOVE IS IN THE AIR

21:10 – AMORE IN PANCHINA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – AMORE IN PANCHINA – 2 PARTE

23:05 – AMICI DI MARIA

NOVE

18:55 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.1

20:00 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.3

21:25 – Flight

23:35 – Cambio moglie 2′ Stagione Ep.5

00:50 – Ho vissuto con un killer 5′ Stagione Ep.8

01:40 – Motor Trend Mag 1′ Stagione Ep.20

01:45 – Ho vissuto con un killer 3′ Stagione Ep.18

02:35 – Ho vissuto con un killer 3′ Stagione Ep.19

Cielo

19:15 – Affari al buio Senza via d’uscita

19:45 – Affari al buio La fortuna gira

20:15 – Affari di famiglia Un’impresa difficile

20:45 – Affari di famiglia Un anello vincente

21:15 – Lezioni di piano

23:30 – Ecstasy

01:00 – Perdita Durango

03:00 – Mia nonna la escort

La7

18:00 – Un colpo all’italiana

20:00 – TG LA7

20:35 – Atlantide –

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Uozzap

02:05 – LA7 DOC – Expedition Europe: La Nascita di un Continente

03:55 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

05:35 – Omnibus Dibattito (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Downton Abbey

20:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy – 15a stagione

00:50 – The Dr. Oz Show

03:20 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:00 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 4 Episodio 20

19:00 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 4 Episodio 21

19:50 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 4 Episodio 22

20:40 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 4 Episodio 23

21:30 – True Justice Stagione 1 Episodio 04

23:30 – Soko – Misteri tra le Montagne Stagione 16 Episodio 601

00:30 – Soko – Misteri tra le Montagne Stagione 16 Episodio 602

01:30 – Top Gear Gold Stagione 4 Episodio 06

Food Network

18:20 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.3

18:50 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.6

19:20 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.17

19:55 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.4

20:25 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.18

21:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.5

21:30 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.12

22:00 – Pizza Hero – La sfida dei forni 2′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:29 – Delitto sui Pirenei: La profezia – 1 PARTE

19:22 – TGCOM24

19:23 – METEO.IT

19:25 – Delitto sui Pirenei: La profezia – 2 PARTE

20:16 – THE CLOSER VII – EFFETTI COLLATERALI

21:10 – IL RITORNO DI COLOMBO I – LA SIGNORA IN NERO

22:57 – POIROT II – L’ARTE DEL DELITTO

23:50 – POIROT II – FURTO AL METROPOLITAN

GIALLO TV

18:10 – Unforgettable 3′ Stagione Ep.6

19:10 – Elementary 4′ Stagione Ep.19

20:10 – Elementary 4′ Stagione Ep.20

21:10 – Modern Murder – Due detective a Dresda – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

23:10 – Astrid et Raphaelle 1′ Stagione Ep.3

00:15 – Astrid et Raphaelle 1′ Stagione Ep.4

01:20 – L’ispettore Barnaby 9′ Stagione Ep.2

03:10 – Torbidi delitti 5′ Stagione Ep.4

Rai 5

18:25 – Rai News Giorno

18:30 – Arena di Verona: Aida

21:15 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

23:15 – The Idol

00:55 – Rai News Notte

01:00 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

03:00 – Petrassi: Poema per archi e trombe

03:25 – Wild Italy

Rai Premium

19:35 – Linda e il brigadiere

21:20 – I casi della giovane Miss Fisher – Il laboratorio dei segreti

22:55 – Il Paradiso delle Signore 4 – Daily 2

23:40 – Il Paradiso delle Signore 4 – Daily 2

00:25 – Il Paradiso delle Signore 4 – Daily 2

01:10 – Il Paradiso delle Signore 4 – Daily 2

01:50 – Il Paradiso delle Signore 4 – Daily 2

02:30 – Compagni di scuola

Mediaset Extra

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:28 – Tg 2000

18:49 – IL TORNASOLE

18:59 – Santa Messa

19:59 – Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Soul

21:27 – Crime and pinishment (delitto e castigo)

23:05 – Vacanze Romane

VH1

18:30 – VH1 Speciale Matt Sorum

19:00 – VH1 Happy Birthday

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 13

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 14

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 15

21:25 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 01

22:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 30

22:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 1 Episodio 01

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – TG7 REGIONE

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – UNA BIONDA TUTTA D’ORO The Real Mc – Coy

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – IL GIOCO DEL MONDO 2013 CLAUDIO BASSETTI

21:00 – FILO DIRETTO FAI DA TE SCOUT

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – LINEA ROSSA SPIRITUALITA’: CREDERE O NON CREDERE

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – FILO DIRETTO PET THERAPY GALATEO E FIORI

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Green Day

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Il gioco del mondo

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Storie – Senza Casinò

La2

18:00 – La domenica sportiva Le immagini del week end

19:45 – Domenica Sprint Sintesi degli eventi di giornata

20:05 – Mountainbike: Coppa del mondo 2021 – Crosscountry femminile Da Snowshoe (USA) Differita

20:45 – Mountainbike: Coppa del mondo 2021 – Crosscountry maschile Da Snowshoe (USA)

22:50 – Sguardi sul mondo – Eldorado

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Rugby

20:10 – Atletica Leggera

20:50 – Ciclismo

21:20 – Ciclismo

22:05 – Arrampicata

23:50 – Canoa

01:30 – Perle di Sport

Rai Sport

18:00 – Rugby

20:10 – Atletica Leggera

20:50 – Ciclismo

21:20 – Ciclismo

22:05 – Arrampicata

23:50 – Canoa

01:30 – Perle di Sport

02:00 – Calcio

SuperTennis

19:00 – WTA 1000 Montreal Giorgi vs Kvitova

21:00 – Supertennis TG

21:15 – WTA 250 Lussemburgo (replica)

23:00 – WTA 250 Portoroz (replica)

Euro Sport

18:20 – Equitazione Global Champions Tour Messico Salto ad ostacoli

20:00 – Atletica Marathon Sydney Differita

21:30 – Ciclismo Eschborn Frankfurt Differita

23:00 – Ciclismo su strada Mondiali su strada Cronometro Elite M

00:30 – Ciclismo Giro di Slovacchia 4a tappa Trencianske Teplice – Trnava

01:30 – Motociclismo Mondiale Endurance Bol d’Or (Gara)

03:00 – Ciclismo su strada Mondiali su strada Cronometro Elite M

05:00 – Motociclismo Mondiale Endurance Bol d’Or (Gara)

SportItalia

19:30 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Go Kart On Race

21:30 – Serie A Live (diretta)

23:45 – Calcio Weekend Live (diretta)

Rai Gulp

18:05 – Zorro – La leggenda

18:30 – Spider-Man: Maximum Venom

18:55 – Coop & Cami – A voi la scelta

19:20 – Radio Teen

19:30 – Radio Teen

19:45 – Cercami a Parigi

20:15 – Marta ed Eva

20:40 – La regina delle nevi 2

Rai YoYo

18:00 – Bing

18:10 – Bing

18:15 – Bing

18:25 – Bing

18:30 – Bing

18:35 – Masha e Orso

18:45 – Masha e Orso

18:50 – Masha e Orso

Boing

18:20 – I Fungies

18:50 – Lo straordinario mondo di Gumball

19:50 – Teen Titans Go!

21:50 – Vuuaala’! Che magia!

22:10 – Ben 10 Ultimate Challenge

22:35 – Dragon Ball Super

01:30 – Lego Ninjago

02:40 – Mr. Bean

Cartoonito

18:00 – Paw Patrol

18:20 – Power Players – nuovi episodi

18:40 – Blaze e le Megamacchine – nuovi episodi

19:05 – Blaze e le Megamacchine – nuovi episodi

19:30 – Cani e Gatti 3 – Prima TV

20:40 – Doraemon

21:10 – Doraemon

21:35 – Hey Duggee

Frisbee

18:05 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.13

18:25 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.14

18:40 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.15

19:05 – Magiki 1′ Stagione Ep.15

19:25 – Magiki 1′ Stagione Ep.16

20:00 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.3

20:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.4

20:55 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.5

K2

18:00 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.3

18:10 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.4

18:25 – Camp Lakebottom 3′ Stagione Ep.7

18:50 – Camp Lakebottom 3′ Stagione Ep.8

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.38

19:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.40

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.42

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.44

DeaKids

18:20 – H2O: Just Add Water L’apprendista stregone

18:50 – H2O: Just Add Water Rivelazione

19:20 – Ready.Music.Play! Stuck with You – Salone del Gran Ballo

19:35 – Ready.Music.Play! Dynamite – Fermata Della Metropolitana

19:50 – Mako Mermaids – Vita da tritone La scoperta

20:20 – Mako Mermaids – Vita da tritone Qualcosa in comune

20:50 – Cercami a Parigi E se…

21:20 – Cercami a Parigi Il talent show

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – Henry Danger

19:05 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – iCarly

21:15 – iCarly

HGTV – HOME GARDEN TV

18:05 – Chi cerca trova 11′ Stagione Ep.11

19:05 – Chi cerca trova 9′ Stagione Ep.15

20:05 – Chi cerca trova 9′ Stagione Ep.2

21:05 – Chi cerca trova 5′ Stagione Ep.8

22:00 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.9

23:00 – Chi cerca trova 7′ Stagione Ep.1

23:55 – Chi cerca trova 1′ Stagione Ep.7

00:50 – Chi cerca trova 8′ Stagione Ep.2

Rai Storia

18:30 – La via della seta

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Lady Travellers

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – Morto Stalin, se ne fa un altro

23:10 – 20.09.1870: La battaglia per Roma

Motor Trend Italia

18:15 – Ingegneria sotto zero 1′ Stagione Ep.4

19:15 – Ingegneria Last Minute 1′ Stagione Ep.1

20:15 – Ingegneria Last Minute 1′ Stagione Ep.2

21:15 – Ingegneria Last Minute 1′ Stagione Ep.3

22:15 – L’impero delle macchine 3′ Stagione Ep.5

23:10 – L’impero delle macchine 3′ Stagione Ep.6

00:05 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.7

01:00 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.12

DMAX

18:30 – Rifugi estremi 1′ Stagione Ep.1

19:30 – Airport Control 1′ Stagione Ep.1

20:25 – Border Security: terra di confine 1′ Stagione Ep.6

21:25 – Highway Security: Spagna – 1^TV 3′ Stagione Ep.1

23:15 – Airport Control 1′ Stagione Ep.7

00:10 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.3

01:05 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.4

02:00 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:00 – TESORI NASCOSTI II

19:00 – WILD NORD AMERICA I – LA GOLDEN COAST

20:15 – WILD NORD AMERICA II – LA VALLE DELLA MORTE

21:15 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

23:15 – GRANDI FELINI: I DOMINATORI DELLA TERRA – IL DOMINIO DEL MONDO

00:15 – MONDI ESTREMI – LA VITA ALLA PROVA – DAL CALDO AL FREDDO

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVIII – MORTE IN INVERNO

02:00 – PIRAMIDI: I MISTERI SVELATI – MEIDUM E IL MISTERO DELLA FALSA PIRAMIDE

RealTime

18:30 – Il boss delle cerimonie Carmen e Salvatore

19:05 – Il boss delle cerimonie Maria Pia e Luigi

19:35 – Il castello delle cerimonie Ep. 10

20:05 – Il castello delle cerimonie Ep. 11

20:35 – 90 giorni per innamorarsi C’è una festa

22:20 – 90 giorni per innamorarsi Ep. 12 Prima TV

00:00 – La clinica della pelle Ep. 8

00:55 – La clinica della pelle Ep. 9

Rai Scuola

18:30 – Dr. Jack Hill and Mr. Speech

18:50 – Dr. Jack Hill and Mr. Speech

19:05 – Battute

19:15 – Battute

19:30 – Battute

19:40 – Battute

19:55 – Enciclopedia infinita Letteratura italia

20:30 – Battute

LaF

18:10 – Cardinal – La notte più fredda Bestseller in tv. 4′ Stagione Ep.5

19:10 – RED – Dreamcatchers: Insegui il tuo sogno 2′ Stagione Ep.5

19:40 – RED – Dreamcatchers: Insegui il tuo sogno 2′ Stagione Ep.6

20:10 – RED – Va’ sentiero: l’Italia a piedi 1′ Stagione Ep.4

20:40 – RED – Va’ sentiero: l’Italia a piedi 1′ Stagione Ep.5

21:10 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.1

21:40 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.2

22:10 – Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no 1′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro Fast and Furious

19:05 – La febbre dell’oro La scommessa

20:00 – La febbre dell’oro L’oro perduto

21:00 – Lo zoo del Bronx La lontra Prima TV

21:55 – La gang dell’amo In pericolo

22:50 – Deadliest Catch La verità vi renderà liberi Prima TV

23:50 – Deadliest Catch Forza maggiore

00:45 – La febbre dell’oro Il giorno del giudizio

Sky Uno

19:15 – X Factor 2021 Audizioni. 1a parte

21:15 – Antonino Chef Academy Ep. 4 Prima TV

23:05 – Antonino Chef Academy Ep. 4

00:50 – X Factor 2021 Audizioni. 1a parte

02:50 – America’s Got Talent: The Champions Ep. 6

04:20 – The Royals: Harry e Meghan

05:10 – The Royals: Il Principe Filippo

Sky Cinema 1

21:15 – A Star Is Born

23:35 – Mission: Impossible – Rogue Nation

01:50 – Le Crociate

04:15 – Ragazzi miei

SKY Cinema Family

18:00 – Stuart Little – Un topolino in gamba

19:40 – Stuart Little 2

21:00 – Le fantastiche avventure del ragazzo lupo

22:40 – Il regno di Wuba

00:40 – 100X100Cinema

01:00 – Tarzan

02:40 – Asterix e il regno degli dei

04:10 – Casper

Sky Cinema Romance

19:15 – Prima ti sposo, poi ti rovino

21:00 – Una hostess tra le nuvole

22:35 – Prime

00:25 – Lontano dal passato

02:05 – Amore, cucina e curry

04:10 – 100X100Cinema

04:30 – Se scappi, ti sposo

Sky Cinema Collection

19:25 – Men in Black 3

21:15 – Next

22:55 – Tides

00:45 – The Arrival

02:45 – Questo o quello – Speciale

03:00 – Tenet

05:35 – Men in Black 3

Sky Cinema Action

18:30 – L’ultimo Samurai

21:00 – Una spia non basta

22:45 – The Amazing Spider-Man

01:05 – Attacco al potere – Olympus Has Fallen

03:05 – Thunderbolt – Gara mortale

05:00 – La grande fuga

Fox

18:05 – I Griffin Come non pagare le tasse

18:30 – I Simpson Una coppia da Haw-Haw

18:55 – I Simpson Kill Gil: Volume 1 e 2

19:20 – I Simpson La moglie acquatica

19:45 – How I Met Your Mother La cravatta con le oche

20:10 – How I Met Your Mother Addio, vecchie abitudini

20:35 – How I Met Your Mother La gita

21:00 – They Were Ten La ricerca della sorgente

Premium Cinema

19:17 – Arlington Road – L’inganno

21:15 – Trafficanti

23:08 – CONSPIRACY – LA COSPIRAZIONE

00:52 – Rapimento e ricatto

02:46 – Pongo il cane milionario

04:19 – Arma letale 3

Premium Action

18:22 – UNDERCOVER III – PROVE DI FORZA

19:10 – THE 100 IV – LA POLVERIERA

20:13 – THE 100 IV – RISORGEREMO

21:15 – FRINGE IV – PER DIVENTARE ANGELI

22:03 – FRINGE IV – BENVENUTI A WESTFIELD

22:52 – ARROW IV – LEGGENDE DI IERI

23:41 – SUPERGIRL VI – RINASCITA

00:29 – SUPERGIRL VI – ALCUNE BRAVE DONNE

Mya

18:43 – GOD FRIENDED ME I – SULLA VIA DI DAMASCO

19:33 – GOD FRIENDED ME I – QUE SERA SERA

20:23 – KATY KEENE – CAPITOLO DUE: NON METTERE FRETTA ALL’AMORE

21:15 – MIKE & MOLLY VI – LE VOLONTA’ DI JOYCE

21:40 – MIKE & MOLLY VI – LA BRAVA MOGLIE

22:05 – BOB HEARTS ABISHOLA I – CANADESI D’AFRICA

22:30 – BOB HEARTS ABISHOLA I – RITORNO IN CAMPO

22:45 – CLAWS I – SABBIE MOBILI