Programmi TV martedì 2 dicembre 2025: fiction, soap opera e film

Debutta “L’altro ispettore” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5, “Red Sparrow” su Cine 20. Guida ai programmi Tv della serata del 2 dicembre 2025

La serata televisiva del 2 dicembre 2025 offre su Rai la fiction L’altro ispettore, che affronta con realismo il tema delle morti bianche e della sicurezza sul lavoro, confermando la vocazione civile della rete. Rai 2 propone invece Belve, il talk di Francesca Fagnani che con interviste dirette e senza filtri porta sul piccolo schermo ritratti autentici e spesso scomodi. Su Rai 3 torna Amore Criminale – Storie di femminicidio, un programma che sensibilizza il pubblico su un tema drammatico e attuale, alternando testimonianze e docufiction.

Il calcio domina su Italia 1 con la diretta di Coppa Italia Juventus-Udinese, mentre Canale 5 punta sulla fiction La notte nel cuore, un thriller sentimentale che intreccia mistero e passioni. Rete 4 propone il talk È sempre Cartabianca, guidato da Bianca Berlinguer, mentre La7 conferma il suo ruolo di canale del confronto con DiMartedì.

Sul fronte cinema, spiccano Red Sparrow su Cine 20, La legge del più forte su Iris e la commedia 10 giorni senza mamma su Cine 34. Sky arricchisce l’offerta con Foodish su Sky Uno, la commedia francese Non sposate le mie figlie 3 su Sky Cinema 1, il fantasy La bussola d’oro su Sky Family, il romantico Chocolat su Sky Romance, il capolavoro Interstellar su Sky Collection e l’action Il risolutore su Sky Action.

Rai 1 – L’altro ispettore (ore 21:30) La nuova fiction affronta il tema delle morti bianche e della sicurezza sul lavoro. Protagonista è Domenico, ispettore del lavoro alle prese con un caso delicato. La regia punta su realismo e tensione narrativa, con un cast di volti emergenti. La serie intreccia indagine e dramma sociale.

Rai 2 – Belve (ore 21:20) Francesca Fagnani torna con le sue interviste senza filtri ai protagonisti della politica e dello spettacolo. Il format punta su domande dirette e risposte spesso scomode. Ogni puntata diventa un ritratto crudo e autentico. La conduzione incisiva mantiene ritmo e tensione.

Rai 3 – Amore Criminale – Storie di femminicidio (ore 21:20) Il programma racconta vicende di violenza di genere e femminicidio con testimonianze e ricostruzioni. La narrazione alterna interviste, docufiction e contributi di esperti. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico su un tema drammatico e attuale. La regia punta su intensità e rispetto delle storie.

Italia 1 – Coppa Italia: Juventus-Udinese (ore 21:00) Diretta dall’Allianz Stadium, l’ottavo di finale promette spettacolo e tensione. La Juventus affronta un’Udinese in cerca di riscatto. Telecronaca e approfondimenti arricchiscono la serata sportiva. Mediaset offre un grande evento calcistico in chiaro. Lo sport diventa protagonista assoluto della programmazione.

anale 5 – La notte nel cuore (ore 21:30) La nuova fiction Mediaset porta in scena un thriller sentimentale. La trama intreccia mistero e passioni, con protagonisti divisi tra amore e segreti. Ambientazioni suggestive e colpi di scena scandiscono la narrazione. Il cast mescola volti noti e nuove promesse.

Rete 4 – È sempre Cartabianca (ore 21:30) Bianca Berlinguer guida il talk show di attualità e politica. Ospiti e opinionisti si confrontano sui temi caldi della settimana. La formula mescola interviste, servizi e dibattiti serrati. Il tono diretto e popolare caratterizza la trasmissione.

Cine 20 – Red Sparrow (ore 21:00) Thriller con Jennifer Lawrence nei panni di una ballerina trasformata in spia. La protagonista viene addestrata a manipolare e sedurre per missioni segrete. Il film mescola azione e tensione psicologica. Ambientazioni fredde e atmosfere cupe dominano la narrazione.

Iris – La legge del più forte (ore 21:00) Western classico che racconta la lotta per la sopravvivenza in territori ostili. Protagonisti duri e paesaggi selvaggi scandiscono la vicenda. Il film mette in scena valori di coraggio e giustizia. La regia privilegia ritmo e intensità visiva.

Cine 34 – 10 giorni senza mamma (ore 21:00) Commedia italiana con Fabio De Luigi alle prese con la gestione familiare. La trama racconta le disavventure di un padre improvvisamente solo con i figli. Situazioni esilaranti e gag quotidiane animano la pellicola. Il film mescola ironia e tenerezza.

La7 – DiMartedì (ore 21:15) Giovanni Floris conduce il talk di politica, economia e società. Ospiti di rilievo e collegamenti esterni animano il dibattito. Il programma alterna momenti divulgativi e confronti serrati. La formula punta a un’informazione accessibile ma rigorosa.

Sky Uno – Foodish (ore 21:15) La seconda stagione esplora il cibo come cultura e linguaggio universale. Storie di chef e piatti iconici vengono raccontate con taglio innovativo. La regia alterna interviste e reportage, creando un racconto immersivo. Il pubblico viene accompagnato in un viaggio tra sapori e identità.

Sky Cinema 1 – Riunione di famiglia: Non sposate le mie figlie 3 (ore 21:15) La commedia francese torna con nuove gag e conflitti culturali. Il film affronta il tema della convivenza tra tradizioni diverse con leggerezza. Risate e spunti di attualità si intrecciano nella narrazione. Una proposta che mescola intrattenimento e riflessione sociale.

Sky Cinema Family – La bussola d’oro (ore 21:00) Fantasy tratto dal romanzo di Philip Pullman, con protagonista Lyra. La giovane eroina affronta un viaggio epico per salvare l’universo. Creature magiche e atmosfere suggestive arricchiscono la pellicola. Effetti speciali e avventura rendono il film un classico per famiglie.

Sky Cinema Romance – Chocolat (ore 21:00) Juliette Binoche e Johnny Depp protagonisti della celebre commedia romantica. Ambientato in un villaggio francese, il cioccolato diventa simbolo di libertà e desiderio. La storia intreccia dolcezza e ribellione con un tocco di magia. Una pellicola che celebra amore e passione attraverso i sensi.

Sky Cinema Collection – Interstellar (ore 21:15) Il capolavoro di Christopher Nolan torna in prima serata. Un viaggio tra scienza e sentimenti alla ricerca di un futuro per l’umanità. Effetti visivi e colonna sonora rendono l’esperienza unica. Matthew McConaughey guida un cast stellare in una missione epica.

Sky Cinema Action – Il risolutore (ore 21:00) Action movie che mescola suspense e colpi di scena. Un ex agente speciale si ritrova in una missione impossibile. La regia punta su ritmo serrato e sequenze spettacolari. Un film pensato per gli amanti dell’azione senza compromessi.