Su Rai Uno Tutti i sogni ancora in volo, su Canale 5 Buongiorno papà. Guida ai programmi Tv della serata del 2 giugno 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 2 giugno 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Il giorno sbagliato. Rachel, una giovane madre single, suona il clacson ad un pickup che non parte al verde del semaforo. Alla guida c’è lo psicopatico Tom Cooper che nella notte ha massacrato l’ex moglie e il suo nuovo compagno. Su Rai Movie dalle 21.20 Storia di noi due. Con i due figli al campo estivo, due coniugi tentano una separazione temporanea per capire se, dopo 15 anni, il loro matrimonio sia al capolinea. 3 canzoni di Eric Clapton nella colonna sonora. Su Canale 5 dalle 21.45 Buongiorno papà. Andrea è un trentottenne di successo, bello e immaturo. La sua vita trascorre tranquilla tra avventure di una notte e serate in discoteca. Tutto cambia quando si presenta alla sua porta la diciassettenne Layla che dichiara di essere sua figlia. Su Sky Cinema dalle 21.15 The twin – L’altro volto del male. Rachel e Anthony si trasferiscono nella campagna finlandese con il figlio Elliot, dopo che il fratello gemello di quest’ultimo è rimasto ucciso in un incidente. Quello che inizia come un periodo di guarigione prende presto una piega inquietante. Su Iris dalle 21 Caccia all’ottobre rosso. 1984: il comandante di un sottomarino nucleare sovietico si ribella. Il Pentagono teme un attacco, ma Jack Ryan è di un altro parere.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai Due dalle 21.20 The Good Doctor. Andrews chiede a Shaun di non fare favoritismi verso Jared e Shaun inizia ad essere fin troppo severo. Glassman gli ricorda che Jared è lì per fare esperienza e deve lasciarlo sperimentare. Su Italia 1 dalle 21.27 Chicago Fire. Kidd e Boden grazie alla loro determinazione e all’aiuto della squadra riescono a smascherare Kilbourne e a far si’ che Pelham torni in servizio.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Tutti i sogni ancora in volo. Massimo Ranieri celebra la bellezza del nostro Paese e del nostro popolo con un grande show, accompagnato dall’orchestra e dal corpo di ballo. Accoglierà ospiti e personaggi noti, per regalare al pubblico uno spettacolo unico e indimenticabile.

SPORT

Su Rai Tre dalle 20 Atletica Leggera. Si disputa a Firenze l’edizione 2023 del prestigioso Golden Gala “Pietro Mennea” di atletica leggera. Tra gli italiani, da segnalare il debutto stagionale all’aperto di Ceccarelli sui 100 e le gare dei saltatori Diaz e Iapichino, in gran forma in questa fase della stagione. Da non perdere, poi, la sfida stellare sui 10.

Guida tv di venerdì 2 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque Minuti

20:35 – affari tuoi

21:30 – Tutti i sogni ancora in volo

23:55 – Tg1

00:00 – Tv7

01:10 – Viva Rai2!

Rai 2

18:10 – TG2 LIS

18:15 – Tg2

18:35 – Tg Sport A cura di Rai Sport

18:58 – Meteo 2

19:00 – Hawaii Five 0 Un Natale speciale

19:40 – N.C.I.S. St 17 Ep 18 – Castore e Polluce

20:30 – Tg2

21:00 – TG2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

19:51 – Tg Regione

20:00 – Atletica Leggera

22:00 – Le montagne della cultura

23:35 – Ossi di Seppia St 3 Ep 26 – 1994, la discesa in campo

00:00 – Tg3 Linea Notte

01:00 – Meteo 3

Rai 4

18:17 – Il commissario Rex St 3 Ep 1 – Una folle corsa

19:05 – Seal Team St 1 Ep 19 – La cattura

19:47 – Seal Team St 1 Ep 20 – Nemico del mio nemico

20:30 – Criminal Minds St 5 Ep 19

21:20 – Il giorno sbagliato

22:43 – Arctic

00:13 – Appuntamento al cinema

00:16 – Wonderland

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:21 – BUONGIORNO PAPA’ – 1 PARTE

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – FBI: MOST WANTED – OSCURA FOLLIA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – BAMBINI SPERDUTI

21:20 – OVERDRIVE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:27 – THE FLASH V – BOMBA A TEMPO

19:22 – Chicago Med IV – CONNESSIONI INASPETTATE

20:13 – THE BIG BANG THEORY IX – LA SOLUZIONE DEL SOSTITUTO IN CODA

20:36 – THE BIG BANG THEORY IX – LA CONVERGENZA DELLA CONVERGENZA

21:04 – MACCHINE MORTALI – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – MACCHINE MORTALI – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 52 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

00:50 – ALL RISE II – BAD BEAT

01:45 – 105 CLASSICS FEVER ’99 LA RADIO – PARTE 2

Warner TV

18:45 – Smallville – 8′ Stagione Ep17

19:35 – Supernatural – 6′ Stagione Ep6

20:30 – Supernatural – 6′ Stagione Ep7

21:30 – Supernatural – 6′ Stagione Ep8

22:30 – Supernatural – 6′ Stagione Ep9

23:30 – Fringe – 2′ Stagione Ep14

00:30 – Fringe – 2′ Stagione Ep15

01:30 – Fringe – 2′ Stagione Ep14

Rai Movie

19:20 – Operazione San Gennaro

21:10 – Storia di noi due

22:45 – Le Idi di marzo

00:30 – Appuntamento al cinema

00:35 – Gli inesorabili

02:45 – Wargames – Giochi di guerra

04:35 – Stanlio e Ollio – Il circo è fallito

05:00 – La strada per Fort Alamo

Cine 34

18:50 – A CENA CON… – L’ALLENATORE NEL PALLONE 2

21:00 – BIANCO ROSSO E VERDONE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – BIANCO ROSSO E VERDONE – 2 PARTE

23:22 – C’ERA UN CINESE IN COMA

01:34 – L’INSEGNANTE VIENE A CASA

03:03 – ATTI IMPURI ALL’ITALIANA

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – L’ARRIVO A PLUM CREEK

19:00 – IL RITORNO DI COLOMBO II – AUTORITRATTO DI UN ASSASSINO

21:10 – WILD WILD WEST – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – WILD WILD WEST – 2 PARTE

23:10 – FERMATI, O MAMMA SPARA – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – KOJAK I – IL RITORNO DI ARNOLD MARCH

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – SCONTRO FINALE – II PARTE

21:00 – SCARFACE

00:41 – BEING FLYNN

02:18 – CIAKNEWS

02:22 – ELENA DI TROIA

04:13 – IMMAGINI DI UN CONVENTO

05:24 – L’ULTIMO AGGUATO

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Milano

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Verona

21:30 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 28 Prima TV

22:45 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 25

00:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Molise

01:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Venezia

02:30 – Lady Killer Ep. 10

03:30 – Lady Killer Ep. 13

Italia 2

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – FUGA DALL’ISOLA DI OHARA

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UN TUFFO NEL PASSATO

19:00 – DUE UOMINI E 1/2 – GITA AL CANYON

19:25 – DUE UOMINI E 1/2 – SESSO ROBOTICO

19:55 – DUE UOMINI E 1/2 – SPICCARE IL SALTO E SPERARE PER IL MEGLIO!

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 – MASCHIO, MASCHIO!

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 – LO SCROCCONE DEI SENTIMENTI

21:15 – OCULUS – IL RIFLESSO DEL MALE

La 5

18:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

19:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

20:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

21:10 – TI ODIO, TI LASCIO, TI… – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – TI ODIO, TI LASCIO, TI… – 2 PARTE

23:15 – NEW YORK ACADEMY – 1 PARTE

NOVE

18:15 – Sulle orme dell’assassino 4′ Stagione Ep.8

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 4′ Stagione Ep.15

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 3′ Stagione Ep.10

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza 18′ Stagione Ep.2

22:55 – La confessione 14′ Stagione Ep.3

23:40 – La confessione 14′ Stagione Ep.3

00:25 – I migliori Fratelli di Crozza 18′ Stagione Ep.2

01:50 – Segreti fatali 3′ Stagione Ep.11

Cielo

18:15 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 7

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Michael e Becky

19:45 – Affari al buio Prezzi gonfiati

20:15 – Affari di famiglia Promozione virale

20:45 – Affari di famiglia Il mostro della Laguna Nera

21:15 – Sade – Segui l’istinto Prima TV

23:15 – Indimenticabile ultima volta Prima TV

00:45 – Escort Boys

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – In due sotto il burqa

03:30 – Omnibus (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – White collar – Fascino criminale

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Lacrime e sangue

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Una famiglia da riunire

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Artbox

Food Network

18:35 – Cucine da incubo Italia – 2′ Stagione Ep6

19:40 – Cucine da incubo Italia – 2′ Stagione Ep1

20:45 – Food Advisor – 2′ Stagione Ep4

21:50 – Food Advisor – 2′ Stagione Ep7

22:55 – Food Advisor – 1′ Stagione Ep2

23:55 – Food Advisor – 1′ Stagione Ep5

00:55 – Food Advisor – 2′ Stagione Ep2

02:00 – Food Advisor – 2′ Stagione Ep15

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIII – NAVE IN BOTTIGLIA

19:23 – THE CLOSER II – L’ALTRA DONNA

20:16 – THE CLOSER II – LINEA DI CONFINE

21:10 – Delitto in Alsazia – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Delitto in Alsazia – 2 PARTE

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – UNA CASA PER NOAH

GIALLO TV

19:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 6′ Stagione Ep.4

20:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 6′ Stagione Ep.5

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – 1^TV 6′ Stagione Ep.9

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – 1^TV 6′ Stagione Ep.10

23:10 – L’ispettore Barnaby 23′ Stagione Ep.3

01:10 – L’ispettore Barnaby 20′ Stagione Ep.5

03:10 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.3

04:05 – Murder Comes to Town 5′ Stagione Ep.9

Rai Premium

18:25 – Che Dio ci aiuti St 5 Ep 18 – L’essenziale

19:15 – Màkari St 1 Ep 2 – La regola dello svantaggio

21:20 – Vivere non è un gioco da ragazzi St 1 Ep 5 – Episodio 5

22:20 – Vivere non è un gioco da ragazzi St 1 Ep 6 – Episodio 6

23:15 – De Gasperi – L’uomo della speranza St 1 Ep 1 – Episodio 1

01:00 – De Gasperi – L’uomo della speranza St 1 Ep 2 – Episodio 2

02:35 – La Squadra St 3 Ep 7

04:10 – Shakespeare & Hathaway

Mediaset Extra

20:30 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION 1°TV

00:35 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

04:02 – TGCOM24

04:04 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Chi cerca trova – 12′ Stagione Ep12

19:00 – Chi cerca trova – 12′ Stagione Ep13

20:00 – Chi cerca trova – 12′ Stagione Ep14

21:00 – Chi cerca trova – 12′ Stagione Ep15

22:00 – Chi cerca trova – 16′ Stagione Ep1

23:00 – Chi cerca trova – 16′ Stagione Ep2

00:00 – Chi cerca trova – 16′ Stagione Ep3

01:00 – Chi cerca trova – 16′ Stagione Ep4

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

19:34 – In cammino

19:58 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Il potere della parola

23:05 – Alcide De Gasperi, mio padre

23:57 – Effetto Notte

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Ciao Chef!

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – Split

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

18:00 – Viaggi Straodinari

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Il Bel Paese

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Aggiungi Un Posto A Tavola

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Catfish: False Identita’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TACKLE

21:15 – LE COLT CANTARONO LA MORTE E FU… TEMPO DI MASSACRO

23:15 – GLI ESCLUSI – IL MONDO IN GUERRA

TeleReporter

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:24 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – TG E Meteo

20:30 – Zerovero

21:20 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Siamo Fuori

22:30 – In Cammino Tra I Ghiacciai

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – Zerovero

20:50 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Borotalk

22:00 – Il Gioco Del Mondo

22:30 – Linea Rossa

23:30 – In Cammino Sulle Creste

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

Campionesport

18:00 – Via Col Venti

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – CS Good News

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – In Cammino Tra I Ghiacciai

22:30 – Borotalk

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

19:30 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

20:00 – Atletica: Diamond League 2023 da Firenze (ITA)

22:10 – Delitto nel Berry

23:50 – Io c’è

01:25 – Telesguard

01:40 – Equitazione: CSIO San Gallo – Nations Cup (R) da San Gallo (SUI)

02:30 – Repliche informazione

05:00 – Notiziario 05:30 •

Rai Sport +HD

19:50 – Calcio: Europei Under 17 Calcio. Europeo U17 Ungheria: Finale

22:35 – Ippica

23:10 – Rally

00:20 – Tiro Con L’Arco

01:05 – Tuffi

02:55 – Calcio: Mondiali Under 20

05:00 – Rally

SuperTennis

19:15 – Internazionali BNL d’Italia 2023 Musetti vs Tiafoe

21:00 – Supertennis Today Speciale RG

21:30 – Us – Open Story Berrettini vs Monfils 2019

01:15 – Best of WTA 2023 Trevisan Bouchard Madrid

03:00 – WTA 250 Rabat (replica)

05:15 – Magazine ATP

05:45 – Internazionali BNL d’Italia 2023 Musetti vs Tiafoe

Euro Sport

19:00 – Tennis – Roland Garros – Terzo turno – Live

19:55 – Magazine – Le Mans 24 For 24

20:00 – Tennis – Roland Garros – Terzo turno – Live

23:45 – Magazine – Le Mans 24 For 24

23:50 – Magazine – Best of Giro d’Italia

00:45 – Magazine – Unlock the Power of Sport

01:00 – Magazine – Climbing Show

01:30 – Tennis – Roland Garros – Terzo turno –

SportItalia

18:00 – TipStop

18:30 – Sfida Cisco

19:00 – Pre partita Playoff Campionato Primavera (diretta)

19:30 – Playoff Campionato Primavera (diretta)

21:30 – Post partita Playoff Campionato Primavera (diretta)

22:00 – Ruote in pista

22:30 – Si Live 24 (diretta)

23:00 – Aspettando il weekend (diretta)

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla alla riscossa!

18:20 – Dragonero – I paladini

18:45 – Idefix e gli Irriducibili

18:55 – Idefix e gli Irriducibili

19:10 – Le cronache di Nanaria

19:35 – TG Kids

19:50 – Kung Fu Panda

20:10 – Green Meteo

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Pinocchio and friends

18:50 – Kapuf – Piccolo mostro

19:00 – Kapuf – Piccolo mostro

19:10 – Momonsters

19:20 – Momonsters

19:25 – Momonsters

Boing

18:45 – Il Trio Mutanda new

19:35 – Teen Titans Go ! – Eroe della settimana

19:50 – Teen Titans Go ! – Eroe della settimana

20:15 – Craig

20:55 – Craig

21:10 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:25 – Adventure Time

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Meteo – Heroes – nuovi episodi

19:30 – Tom & Jerry in New York

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:20 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Santiago Dei Mari nuovi episodi

Frisbee

18:00 – Turbozaurs – 2′ Stagione Ep7

18:15 – Curioso come George – 14′ Stagione Ep11

18:40 – Curioso come George – 14′ Stagione Ep12

19:00 – Super Wings – I guardiani del mondo – 6′ Stagione Ep1

19:10 – Super Wings – I guardiani del mondo – 6′ Stagione Ep13

19:25 – Curioso come George – 14′ Stagione Ep13

19:50 – Curioso come George – 14′ Stagione Ep14

20:15 – Curioso come George – 14′ Stagione Ep15

K2

18:00 – Eroi a metà – 1′ Stagione Ep39

18:15 – Il barbiere pasticciere – 3′ Stagione Ep14

18:25 – Il barbiere pasticciere – 3′ Stagione Ep15

18:40 – Il barbiere pasticciere – 1′ Stagione Ep12

19:05 – Il barbiere pasticciere – 3′ Stagione Ep16

19:15 – Il barbiere pasticciere – 3′ Stagione Ep28

19:25 – Il barbiere pasticciere – 3′ Stagione Ep29

19:40 – Il barbiere pasticciere – 3′ Stagione Ep30

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko – Vecchi amici

18:15 – Zig & Sharko – Un inferno di amico

18:25 – Zig & Sharko – Mania di robot

18:30 – Zig & Sharko – Maggiordomo bionico

18:40 – Zig & Sharko – Terra!

18:50 – Il Barbiere pasticciere – Il re degli scacchi

19:00 – Il Barbiere pasticciere – Turisti del sushi

19:10 – Il Barbiere pasticciere – La mascotte del barbiere

Super

18:15 – Due Fantagenitori

18:40 – Due Fantagenitori

18:50 – Due Fantagenitori

19:05 – A casa dei Loud

19:30 – A casa dei Loud

20:00 – Jeremy Senza Freni

21:15 – I Misteri di Rock Island

21:40 – I Misteri di Rock Island

Rai 5

18:27 – Prossima fermata America

21:15 – Concerto per la Festa della Repubblica 2023 St 2023

22:25 – Prima della Prima

22:54 – Save the Date

23:23 – David Gilmour Live at Pompei

00:22 – Barry White – Let The Music Play

01:16 – Rai – News

01:17 – I Promessi Sposi

Rai Storia

18:30 – Lettere da Barbiana

19:20 – Le serie di Rai – Cultura.it Ep 24 – Dalla Resistenza alla Repubblica

19:35 – Rai – News Didascalia

19:40 – Volere votare

20:10 – Storie Benemerite

20:15 – Il giorno e la storia 2 giugno 2023

20:35 – Passato e Presente

21:10 – Telemaco

Rai Scuola

18:00 – Un’ora sola

19:00 – Stem

19:30 – Wild Italy

20:20 – Wild Italy

21:05 – Sapiens – Un solo pianeta

22:00 – Progetto Scienza Verso il futuro

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – Documentari d’autore

Motor Trend Italia

18:55 – A caccia di auto 10′ Stagione Ep.5

19:45 – A caccia di auto 9′ Stagione Ep.5

20:35 – Affari a quattro ruote – On the Road 5′ Stagione Ep.6

21:25 – Affari a quattro ruote 10′ Stagione Ep.12

22:15 – Kings of Custom – Sfida tra officine 1′ Stagione Ep.4

23:35 – Kings of Custom – Sfida tra officine 1′ Stagione Ep.6

00:55 – Kings of Custom – Sfida tra officine 1′ Stagione Ep.3

02:15 – Davide Cironi presenta: le regine 1′ Stagione Ep.1

DMAX

19:05 – Nudi e crudi XL – 1′ Stagione Ep1

20:55 – LBA Playoff (live) – Bertram Yachts Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna

23:15 – La dura legge dei Cops – 1^TV – 1′ Stagione Ep7

00:10 – Basket Zone – 1^TV – 2′ Stagione Ep30

00:40 – Moonshiners – 1^TV – 6′ Stagione Ep14

01:35 – Moonshiners – 1^TV – 6′ Stagione Ep15

02:30 – Moonshiners – 4′ Stagione Ep14

03:25 – Ce l’avevo quasi fatta – 7′ Stagione Ep3

Focus TV

18:00 – ENGINEERED

19:00 – MEGA SHIPPERS II – TRASPORTI ECO-SOSTENIBILI

20:16 – COSE DI QUESTO MONDO III – LA LANCIA SACRA

21:15 – L’aereo che salvera’ il mare

22:15 – Nausicaa’- L’acquario piu’ grande d’Europa

23:15 – Tutankhamon: Storia di un tesoro maledetto

00:15 – I geroglifici segreti delle piramidi

01:15 – TG5 START

RealTime

18:25 – Abito da sposa cercasi Mai mostrarsi

19:25 – Casa a prima vista Ep. 19

20:30 – Casa a prima vista Ep. 20 Prima TV

21:30 – Body Bizarre Non cresco

22:25 – Body Bizarre Due teste

23:20 – Body Bizarre La bambina

00:15 – Body Bizarre Sigarette

01:10 – Body Bizarre L’uomo albero

Discovery Channel

18:00 – Come funziona l’Universo – Supernovae

19:00 – Come funziona l’Universo – Buchi neri

20:00 – Come funziona l’Universo – Le nebulose

21:00 – Morgan Freeman Science Show – Quando ha avuto origine il tempo?

21:55 – Morgan Freeman Science Show – La gravità è un’illusione?

22:50 – Come funziona l’Universo – La maledizione dei raggi cosmici

23:45 – Come funziona l’Universo – Misteri

00:40 – Come funziona l’Universo – Il Big Bang è realmente accaduto?

Sky Uno

18:00 – Quattro matrimoni Ep. 4

19:10 – MasterChef Australia Ep. 39

20:15 – Giorgio Locatelli – Home Restaurant Ep. 10

21:15 – Gialappa – Show Ep. 2

23:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Emilia Romagna – Pet Friendly

00:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

01:25 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 49

02:20 – Quattro matrimoni Ep. 3

Sky Cinema 1

19:05 – Hereafter

21:15 – The Twin – L’altro volto del male

23:10 – A Good Person

01:25 – John Wick 3 – Parabellum

03:35 – Io e Lulù

05:20 – Rogue Hostage

SKY Cinema Family

19:00 – Ritorno al futuro – Parte III

21:00 – A un metro da te

23:00 – Sheeba

00:35 – Moonacre – I segreti dell’ultima luna

02:20 – 100X100Cinema

02:40 – Adèle e l’enigma del faraone

04:30 – C’è tempo

Sky Cinema Romance

18:55 – Mother’s Day

21:00 – Il palazzo del Viceré

22:50 – Settembre

00:45 – Dog Days

02:40 – Nove lune e mezza

04:20 – Hitch – Lui sì che capisce le donne

Sky Cinema Collection

18:50 – Transformers

21:15 – Transformers – La vendetta del caduto

23:50 – Transformers 3

02:25 – Questo o quello – Speciale

02:40 – Transformers 4 – L’era dell’estinzione

05:25 – Questo o quello – Speciale

05:40 – Transformers – L’ultimo cavaliere

Sky Cinema Action

19:15 – Midnight in the Switchgrass – Caccia al serial killer

21:00 – Jurassic World – Il dominio

23:45 – Dead Man Down – Il sapore della vendetta

01:45 – L’immortale (2019)

03:45 – Twister

05:40 – 15 minuti – Follia omicida a New York

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV