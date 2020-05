Su Rai Uno Fiorella Mannoia, su Sky Cinema Men in Black, su Rai Due Petrolio. Guida ai programmi Tv della serata del 2 maggio

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 2 maggio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche, per quanto riguarda film e telefilm potrete trovare una breve trama. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 3 Days to kill. L’agente dei Servizi Segreti Ethan Renner scopre di essere malato e vicino alla morte, così si ritira dalla sua professione per passare i suoi ultimi giorni vicino alla famiglia. Ma gli viene affidata un’ultima missione e in cambio offerto un farmaco sperimentale che potrebbe guarirlo dalla malattia. Su Rai Movie dalle 21.10 Il Patriota. Carolina del Sud, 1776. Benjamin, soldato in pensione, vorrebbe non essere invischiato nel conflitto contro la Gran Bretagna. Quando I suoi due figli si arruolano, l’uomo cambia idea. Su Italia 1 dalle 21.25 il fim di anmazione Trolls. Poppy, un troll ottimista, e Branch, la sua scontrosa controparte, intraprendono un avventuroso viaggio per salvare gli abitanti del proprio villaggio. Su Sky Cinema dalle 21.15 Men in Black. Un furgone di clandestini messicani è intento ad entrare negli Stati Uniti, subito fermato dalle guardie di frontiera. Contemporaneamente giungono sul posto due individui vestiti di nero, appartenenti a un’agenzia segreta, che bloccano e identificano uno dei clandestini che si rivela essere un alieno: nel tentativo di fuggire l’alieno viene “distrutto” da uno dei due agenti, l’agente K. Questi, vista l’inaffidabilità del collega, l’agente D, oramai troppo anziano, si trova riluttantemente costretto a cancellargli la memoria “sparaflashandolo” con uno strumento chiamato “neuralizzatore”. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 The Accountant. Un’organizzazione criminale si serve di un genio della matematica per organizzare gigantesche frodi finanziare, ma la verità è destinata ben presto a venire alla luce. Su Iris dalle 21 Peacock. John Skillpa un tranquillo impiegato di banca che vive da solo nella piccola Peacock, Nebraska, preferisce avere una vita invisibile in modo da poter nascondere il suo segreto: ha un Disturbo Dissociativo dell’Identità, il risultato di un trauma avuto da piccolo a causa degli abusi della madre. Il suo alter ego è una donna, Emma, che ogni mattina fa le faccende e gli prepara la colazione.

TELEFILM

Su Rai Tre dalle 21.20 la serie I topi. Sebastiano, mafioso e latitante di primo rango, vive con la famiglia nascosto in una villetta in Italia settentrionale, tra stanze segrete, cunicoli e videosorveglianza stretta. La polizia, nonostante gli sforzi, non è in grado di catturarlo.

INTRATTENIMENTO

Alle 21.25 su Rai Uno, Un, due, tre… Fiorella! “Il Meglio di” del programma Un, due, tre Fiorella! che riproporrà i momenti più entusiasmanti dello show. Si alterneranno esibizioni musicali e momenti di racconto artistici ed umani con l’intervento di cantanti e vari ospiti. Su Canale 5 dalle 21.19 Ciao Darwin – Terre desolate. Lo show in questa ottava edizione riprende il suo “studio parascientifico” alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

ATTUALITA’

Su Rai Due alle 21.20 torna Petrolio. A 36 ore dall’uscita dal lockdown, Petrolio Antivirus si interroga sulla Fase 2: siamo davvero pronti a uscire di casa? Quali misure sono state prese dal Governo in questi 54 giorni di quarantena collettiva? Abbiamo saputo utilizzare al meglio il tempo dell’isolamento per prepararci alla convivenza con il virus? O i rischi di una ricaduta sono molto alti? Il programma di Duilio Giammaria affronta tutte le questioni aperte alla vigilia delle prime riaperture: che fine ha fatto la app per la sorveglianza attiva? Come faranno i genitori a tornare al lavoro con le scuole chiuse e i figli a casa? E come faranno a resistere le attività che ancora non possono ripartire? E poi le questioni scientifiche: cosa sappiamo e soprattutto cosa ancora non sappiamo di Covid-19? L’immunità, il vero tasso di letalità, l’efficacia di tamponi e test sierologi, i numeri effettivi del contagio e tutte le conseguenze ancora poco note della malattia. Saremo pronti a individuare dei nuovi possibili focolai? Avremo una medicina del territorio in grado di monitorare i pazienti a casa, senza congestionare gli ospedali? Tutto questo è Petrolio Antivirus, tra paura di una nuova ondata e voglia di ripartire, tra i dubbi della scienza, le esigenze dell’economia e le scelte della politica. Si parlerà con il Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Lorenza Bonaccorsi delle misure allo studio per gli operatori del turismo, duramente colpiti dal kick off. Interverranno nel corso della puntata: Paolo Giordano, scrittore premio Strega e fisico, Linda Laura Sabbadini direttrice centrale Istat, Matteo Bassetti, infettivologo all’Ospedale San Martino di Genova, Andrea Crisanti, virologo all’Università di Padova, Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente Anci, Antonella Boralevi, giornalista La Stampa e i corrispondenti Rai di Pechino e Londra. Su Rai Tre dalle 20.30 La quarta puntata di “Aspettando le Parole” è incentrata sulla cosiddetta “fase 2” che inizierà lunedì 4 maggio. Tra gli ospiti della puntata ci sono il Ministro delle Pari Opportunità Elena Bonetti, il Presidente di ArticoloUno Pierluigi Bersani, Federica Sciarelli volto storico di Rai3 e autrice di “Trappole d’Amore”, libro dedicato alle truffe amorose che nascono on line. Collegati con lo studio anche Carlo Verdone, che dà la sua visione dell’ “ansia da ripartenza”, l’epidemiologo Gianni Rezza direttore dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, e l’ex magistrato Gherardo Colombo, attualmente Presidente del Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficacia amministrativa del Comune di Milano, con il quale capire i rischi per la privacy in relazione all’app “Immuni” indicata dal Governo per il tracciamento dei contatti tra individui, necessari a far fronte al contagio da Covid-19. Come sempre viene dato spazio a tante straordinarie storie di vita quotidiana che hanno come protagonisti cittadini comuni che, nell’emergenza, hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità. Come di consueto in apertura e in chiusura di puntata la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca. Su Rete 4 dalle 21.24 Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Guida tv di sabato 2 maggio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un, due, tre… Fiorella! Il Meglio di

00:15 – Techetechetè – Tutto Verdone

01:07 – Che tempo fa

01:10 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai – News24

18:40 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Bersaglio mobile

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Fumo negli occhi

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Petrolio Antivirus

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

Rai 3

18:25 – La scelta I Partigiani raccontano

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Aspettando le parole

22:00 – I Topi

Rai 4

18:11 – Revenge IV ep.13

18:49 – Revenge IV ep.14

19:29 – Marvel’s Runaways ep.9

20:11 – Marvel’s Runaways ep.10

21:20 – 3 Days to kill

23:06 – Vendetta finale

00:26 – Il ribelle

02:37 – Dark Night

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – CIAO DARWIN – terre desolate

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – THE O.C. – CUORE INFRANTO

19:55 – THE O.C. – LA TELENOVELA

20:45 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL COLORE DEI SOLDI

21:32 – TROLLS – 1 PARTE

22:22 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:24 – PSYCH II – CRITICHE AVVELENATE

19:19 – PSYCH II – QUASI GENI

20:15 – THE BIG BANG THEORY V – LA FIBRILLAZIONE DI HAWKING

20:42 – THE BIG BANG THEORY V – L’IMPERMANENZA DEL CELIBATO

21:04 – MOMENTUM – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – MOMENTUM 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – HAMBURG DISTRETTO 21

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – STASERA ITALIA WEEKEND SPECIALE

23:29 – L’IMMORTALE – 1 PARTE

00:27 – TGCOM

00:29 – METEO.IT

00:33 – L’IMMORTALE – 2 PARTE

Cine 34

19:05 – MIRACOLO ITALIANO

21:11 – LOS AMIGOS – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – LOS AMIGOS – 2 PARTE

22:50 – DJANGO SPARA PER PRIMO

00:35 – IL LUPO DI MARE

02:09 – CIELO SULLA PALUDE

Rai Movie

19:15 – Nel sole

21:10 – Il patriota

00:00 – Krakatoa est di Giava

02:20 – Who? L’uomo dai due volti

03:40 – Chronicles of War

05:00 – Il primo ribelle

Paramount Channel

19:40 – Nata per Vincere

21:10 – Quando la moglie e’ in vacanza

23:00 – Nata Ieri

01:00 – Marie Antoinette

03:00 – Il giovane ispettore Morse

05:10 – Padre Brown

Iris

19:02 – FIRE WITH FIRE

21:00 – PEACOCK

22:49 – MURDER AT 1600-DELITTO ALLA CASA BIANCA

00:50 – LA REGOLA DEL SOSPETTO

02:40 – OPEN ROAD – LA STRADA PER RICOMINCIARE

03:51 – IL GIARDINO DELLE VERGINI SUICIDE

05:21 – MEDIASHOPPING – TELEVENDITA MEDIA SHOPPING

05:36 – RENEGADE – L’ASSO NELLA MANICA

TV8

18:45 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Puglia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Agente 007 – Solo per i tuoi occhi

23:45 – Delitti La Circe della Versilia

00:45 – Delitti Il piacere della morte

01:45 – Delitti L’enigma di via Poma

02:45 – Cold Blood: nuove verità Ep. 10

Italia 2

18:00 – THE GOLDBERGS – STRINGIAMOCI LA MANO

18:25 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – CACCIA AL TESORO

18:50 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – DOPPIO GIOCO

19:15 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – LA LEGGENDA DEL FALCO

19:40 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – A TUTTI I COSTI

20:05 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – LA SIRENETTA

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UNA SORPRESA PER SANJI!

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA TAGLIA

La 5

19:00 – ANNA E I CINQUE LA NUOVA SERIE

21:10 – INGA LINDSTROM – UNA SORPRESA DAL PASSATO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – UNA SORPRESA DAL PASSATO – 2 PARTE

23:00 – SLIDING DOORS – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:33 – METEO.IT

NOVE

19:30 – Operazione N.A.S. 3′ Stagione Ep.17

20:00 – Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio 5′ Stagione Ep.6

21:25 – Apocalypto

23:30 – Hitman – L’assassino

00:50 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.5

01:45 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.6

02:40 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.2

03:30 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.1

Cielo

18:30 – Fratelli in affari Ep. 15

19:15 – Affari al buio La valle del denaro

19:45 – Affari al buio Aste bollenti

20:15 – Affari di famiglia Affari surreali!

20:45 – Affari di famiglia Chumlee fa il furbo

21:15 – Felicity – Sexy adolescenza

23:15 – Naked in America – Nudisti per caso

01:00 – Sesso a quattro zampe

La7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Paura d’amare

23:30 – Storia di noi due

01:15 – TG LA7 Notte

01:25 – Otto e Mezzo Sabato (r)

02:05 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Little Murders – Murder party

23:20 – Little Murders – Il rapimento del piccolo Bruno

01:10 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

02:50 – I menù di Benedetta

Spike

18:20 – Merlin

19:20 – Merlin

20:20 – Merlin

21:30 – Star Trek – La nemesi

23:40 – Star Trek – L’Insurrezione

01:30 – Call me Bruna

01:55 – Call me Bruna

03:05 – Top Gear

Food Network

18:50 – Fuori menù 6′ Stagione Ep.4

19:50 – Fuori menù 6′ Stagione Ep.3

20:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.6

21:50 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.1

22:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.7

23:55 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.1

01:00 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.1

02:00 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.2

TOP CRIME

18:25 – HAMBURG DISTRETTO 21 IX – PROPOSTA DI MATRIMONIO

19:20 – THE CLOSER VII – LA STAR DI PAPA’

20:15 – THE CLOSER VII – INSEGUIMENTO GLACIALE

21:10 – IL RITORNO DI COLOMBO II – AUTORITRATTO DI UN ASSASSINO

23:05 – THE MENTALIST I – VISIONE IN ROSSO

23:55 – THE MENTALIST I – ROSSO FUOCO

00:45 – THE FIX I – THE FIX – PILOT

01:30 – THE FIX I – VENDETTA

GIALLO TV

18:20 – Tandem 3′ Stagione Ep.6

19:20 – Women’s Murder Club 1′ Stagione Ep.1

20:15 – Women’s Murder Club 1′ Stagione Ep.2

21:10 – Cherif 4′ Stagione Ep.1

22:10 – Cherif 4′ Stagione Ep.2

23:10 – Cherif 4′ Stagione Ep.3

00:10 – Cherif 4′ Stagione Ep.4

01:10 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.1

Rai 5

18:24 – Rai News Giorno

18:27 – Save the Date Update

18:28 – In Scena Alberto Lionello

19:36 – Musica da Camera con vista: il padre del quartetto

20:05 – Dentro le note: Wolfgang Amadeus Mozart

20:59 – TEATRO Il padre

22:28 – In Scena – Lindsay Dances: Il teatro e la vita secondo Lindsay Kemp

23:22 – Polifonie – ritratto di mio padre, Sergio Penazzi

Rai Premium

18:05 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.3

18:45 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.4

19:30 – Felicia Impastato

21:20 – Vivi e lascia vivere – p.2

23:15 – La strada di casa 2 – p.2

01:00 – Amiche – p.3

02:35 – Blu Notte 2: Il delitto della camera chiusa – Mara Calisti p.10

03:25 – La Squadra 6 – p.7

Mediaset Extra

18:20 – COLORADO

21:15 – COLLEGE – CUORI SOLITARI

23:20 – COLLEGE – IL FINTO CAPITANO

01:23 – TGCOM24

01:25 – COLLEGE – ADDIO AL CELIBATO

03:10 – COLLETTI BIANCHI – DISPOSTO A TUTTE/FUSIONI

05:20 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: Sarai Solo Mia

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Basil

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:02 – Santa Messa

20:00 – Il Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:50 – Soul

21:25 – Segreti

23:26 – Indagine ai confini del sacro

VH1

19:00 – Unplugged Shawn Mendes

20:00 – Ridiculousness Italia

20:20 – Ridiculousness Italia

20:40 – Ridiculousness Italia

21:00 – Il Testimone

21:45 – Il Testimone

22:20 – Il Testimone

22:50 – Il Testimone

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – CHRONO GP

00:20 – SPLIT

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:05 – Scacciapensieri

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

La2

18:35 – Sabrina (1995)

20:35 – Sul palco di casa

20:40 – Invito a concerto

22:20 – Andrea Garbald, fotografo

23:20 – Le regole del delitto perfetto – È morto

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:25 – Gli Imperdibili

18:30 – Perle di Sport

21:00 – Memory

22:30 – Perle di Sport

00:00 – Dedicato a

02:00 – Memory

04:00 – Perle di Sport

05:00 – Memory

Rai Sport

18:25 – Gli Imperdibili

18:30 – Perle di Sport

21:00 – Memory

22:30 – Perle di Sport

00:00 – Dedicato a

02:00 – Calcio: Qualificazione Euro 2020

04:00 – Calcio: Qualificazione Euro 2020

05:50 – Memory

SuperTennis

18:45 – ATP ROMA STORY – FEDERER vs NADAL FINALE 2006

00:00 – KYRGIOS, GENIO E SREGOLATEZZA – Kyrgios vs Medvedev, Washington 2019, finale

01:30 – WTA STORY – Su-Wei Hsieh vs Wozniacki, Miami 2019

03:30 – ATP ROMA RETRO’ – Cané vs Svenson, 2° turno 1987

05:00 – SCHIAVONE, Ruggiti di Leonessa – Stosur vs Schiavone Roland Garros 2010

Euro Sport

18:00 – Ciclismo Tour de France 2019 Albertville – Val Thorens (20a tappa)

18:55 – Informazione Flash News

19:00 – Biliardo Mondiale 2019 Semifinali, da Sheffield, Inghilterra

19:55 – Biliardo Mondiale 2019 Semifinali, da Sheffield, Inghilterra

20:55 – Biliardo Mondiale 2019 Semifinali, da Sheffield, Inghilterra

21:55 – Informazione Flash News

22:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi Viva

23:00 – Tennis Roland Garros 2019 Nadal – Thiem (Finale M, da Parigi, Francia)

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:00 – Gormiti

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – Muppets 2 – Ricercati

22:15 – School Hacks

22:20 – Kung Fu Panda

Rai YoYo

18:00 – LUPO – EP. 65

18:05 – LUPO – EP. 66

18:10 – LUPO – EP. 67

18:20 – LUPO – EP. 68

18:25 – L’ALBERO AZZURRO 2019/2020 – EP.10

18:40 – BUMBI – EP.64

18:50 – LAMPADINO E CARAMELLA – EP.7

18:55 – LAMPADINO E CARAMELLA – EP.8

Boing

18:20 – Victor and Valentino ®

18:55 – Gumball

19:20 – Gumball

19:50 – SCOOBY DOO E IL FANTASMA ROSSO

21:25 – Capitan Tsubasa

21:50 – Dragon Ball

22:15 – Dragon Ball

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

Cartoonito

18:20 – Paw Patrol

18:40 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol

19:40 – Rev & Roll

20:10 – Rev & Roll

20:20 – Siamo Fatti Così

20:45 – Heidi

21:10 – Tom & Jerry

Frisbee

18:00 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.20

18:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.21

19:00 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.22

19:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.23

19:55 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.24

20:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.25

20:55 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.26

21:20 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.1

K2

18:05 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.20

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.3

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.4

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.5

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.6

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.1

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.2

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.3

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko

18:15 – Zig & Sharko

18:20 – Zig & Sharko

18:35 – Zig & Sharko

18:45 – Zig & Sharko

18:55 – Zig & Sharko

19:00 – Zig & Sharko

19:05 – Zig & Sharko

Super

18:15 – Sam & Cat

18:40 – Sam & Cat

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Game Shakers

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Disney Channel

18:10 – Penny on M.A.R.S. La festa di compleanno

18:35 – Penny on M.A.R.S. La canzone di Pete

19:00 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Gelatone

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Orsaccio

19:50 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Piantagrane

20:10 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Gigantitan

20:40 – Penny on M.A.R.S. La festa di compleanno

21:05 – Penny on M.A.R.S. La canzone di Pete

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.2

19:15 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.4

20:10 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.2

21:05 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.10

22:00 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.1

22:55 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.1

23:50 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.10

00:45 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.8

Rai Storia

19:00 – Nel bunker di Hitler

19:55 – GLI IMPERDIBILI

20:00 – Il giorno e la storia

20:20 – Scritto, letto, detto: Massimo Castoldi

20:30 – Passato e Presente Il ritiro sovietico dall’Afghanistan con il Prof. Gastone Breccia

21:10 – Lunga vita alla signora

22:50 – Bellissime: dal 1960 ad oggi dalla parte di lei p.1. Le ragazze dal mondo

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote 1′ Stagione Ep.5

19:30 – Affari a quattro ruote 1′ Stagione Ep.6

20:25 – Salt Lake Garage 6′ Stagione Ep.1

21:20 – Salt Lake Garage 6′ Stagione Ep.2

22:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.7

23:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.8

00:10 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.1

01:05 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.2

DMAX

19:30 – La febbre dell’oro 8′ Stagione Ep.2

20:30 – La febbre dell’oro 8′ Stagione Ep.3

21:25 – Hanno ucciso il Megalodonte – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

23:15 – Cose di questo mondo – 1^TV 5′ Stagione Ep.1

00:10 – Lockup: sorvegliato speciale 14′ Stagione Ep.9

01:05 – Lockup: sorvegliato speciale 14′ Stagione Ep.10

02:00 – Lockup: sorvegliato speciale 14′ Stagione Ep.11

02:55 – Nightwatch: quelli della notte 3′ Stagione Ep.1

Focus TV

18:15 – MEGA-COSTRUZIONI – LA COSTRUZIONE DELLA METROPOLITANA DI PARIGI

19:15 – High tech airport

20:15 – Aerei senza pilota?

21:15 – GALAPAGOS: AI CONFINI DEL MONDO – L’OCEANO

22:15 – LA GRANDE SICCITA’ – ZAMBIA: LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA

23:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI II – IL BRANCO DEL SOUTH LUWANGA

00:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI II – FEMMINE ALFA

01:15 – Stephen Hawking racconta

RealTime

18:20 – Il salone delle meraviglie Ep. 18

18:50 – Il salone delle meraviglie Le meraviglie del salone

19:20 – Il castello delle cerimonie Sonia e Alexandro

19:50 – Il castello delle cerimonie Elena e Domenico

20:25 – Il castello delle cerimonie Comunione Karol

20:55 – Il castello delle cerimonie Maria e Antonio

21:30 – Vite al limite La storia di Nikki

22:30 – Vite al limite La storia di Ashley Da

Rai Scuola

18:05 – Perfect English episodio 1 Replica

18:20 – Spoon River Anthology Loosers Replica

18:30 – Inglese Shakespeare class -The Two Gentlemen of Verona – Dramaturgy Replica

18:55 – I segreti del colore Dal modello al muro Replica

19:20 – I segreti del colore Dipingere sul muro nel Medioevo Replica

19:45 – Beautiful Minds James Watson – Watson e Crick. Il DNA e il segreto della vita Replica

21:00 – Memex Donne di Scienza – p. 12 – Elisa Molinari Replica

21:25 – Memex Vita da Ricercatore (p. 13): Domenica Bueti Replica

LaF

18:00 – RED – I viaggi di Simon Reeve: Nel Mediterraneo 1′ Stagione Ep.1

19:10 – RED – I viaggi di Simon Reeve: Nel Mediterraneo 1′ Stagione Ep.2

20:15 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.1

21:15 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.2

22:15 – Jiro e l’arte del sushi

23:50 – Eames: architetti, pittori, designer

01:25 – Vinicio Capossela – Nel paese dei coppoloni

03:05 – RED – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.19

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 25

18:35 – Come è fatto Ep. 26

19:00 – Come è fatto Ep. 1

19:30 – Come è fatto Ep. 2

20:00 – Come è fatto Ep. 3

20:30 – Come è fatto Ep. 4

21:00 – Wild Frank Italia Ep. 1

21:55 – Wild Frank: Asia Ep. 4

Sky Uno

18:05 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 4

19:10 – Italia’s Got Talent Audizioni

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Valle d’Aosta

22:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Venezia

23:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Valle d’Aosta

00:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Venezia

01:35 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 4

02:40 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 3

Sky Cinema 1

19:05 – Il cacciatore di ex

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Men in Black 3

23:05 – Rambo – Last Blood

00:50 – New in Town – Una single in carriera

02:30 – 100X100Cinema

02:45 – Ritorno al futuro – Parte III

04:45 – Il cacciatore di ex

SKY Cinema Family

19:25 – Le avventure del topino Despereaux

21:00 – Birba – Micio combinaguai Prima TV

22:35 – Operazione Spy Sitter

00:15 – Piovono polpette

01:50 – Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween

03:25 – Tartarughe Ninja alla riscossa

05:00 – Labyrinth – Dove tutto è possibile

Sky Cinema Romance

19:15 – Lezioni di cioccolato

21:00 – Il matrimonio del mio migliore amico

22:50 – Destinazione matrimonio

00:20 – Ovunque nel tempo

02:10 – Jerry Maguire

04:30 – Amore inaspettato

Sky Cinema Collection

18:30 – C’era una volta a… Hollywood

21:15 – Kill Bill – Vol. 1

23:10 – Pulp Fiction

01:45 – Jackie Brown

04:25 – Four Rooms

Sky Cinema Action

19:15 – Outcast – L’ultimo templare

21:00 – Il tesoro perduto

22:40 – Viking

01:00 – La battaglia di Alamo

03:40 – La fuga dell’assassino

05:15 – I combattenti

Fox

18:10 – I Griffin Armonie musicali

18:35 – I Griffin Tutta accade in una scuola

19:00 – I Griffin Brian provaci ancora

19:30 – I Griffin La teoria del Big Bang

19:55 – The Big Bang Theory La formula della coabitazione

20:20 – The Big Bang Theory La derivazione del brindisi

20:45 – The Big Bang Theory L’approssimazione della prestidigitazione

21:10 – 911 Ragazzi di oggi

Premium Cinema

19:18 – Una spia e mezzo

21:15 – The Accountant

23:30 – Firewall – Accesso negato

01:21 – BASTILLE DAY: IL COLPO DEL SECOLO

02:56 – The wedding date – L’amore ha il suo prezzo

04:52 – L’AMORE ALL’IMPROVVISO – LARRY CROWNE

Premium Action

18:48 – BATWOMAN I – IO SARO’ IL GIUDICE, IO SARO’ LA GIURIA

19:36 – THE FLASH VI – PSICOSI DA BRECCIA

20:24 – THE FLASH VI – LICENZA DI ALLUNGARSI

21:15 – SUPERGIRL V – TREMORI – 1aTV

22:04 – SUPERNATURAL XIII – GUERRA DEI MONDI

22:53 – CONTAINMENT – PECORE TRA I LUPI

23:42 – CONTAINMENT – SENZA PIU’ REGOLE

00:29 – CHICAGO FIRE VIII – DOVE FINIREMORE

Mya

18:38 – GOD FRIENDED ME II – L’HACKER E LA PRINCIPESSA

19:29 – SHAMELESS X – ADIOS GRINGOS

20:24 – SHAMELESS X – IL CITTADINO CARL

21:15 – A.P. BIO I – VERGINI ECCELLENTI

21:39 – A.P. BIO I – AL ROGO MILES!

22:04 – WILL & GRACE III – 11 – 1aTV

22:29 – WILL & GRACE III – 12 – 1aTV

22:54 – THE GOLDBERGS VII – IL GIOVEDI’ DEI GENITORI