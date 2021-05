Su Rai Tre Che tempo che fa, su Sky Cinema I corrotti – The trust. Guida ai programmi Tv della serata del 2 maggio 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 2 maggio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Alone. Una donna, recentemente rimasta vedova, viene rapita da un individuo misterioso. Riesce a fuggire nel bosco, ma l’ambiente ostile che la circonda metterà a dura prova il suo istinto di sopravvivenza. Su Rai Movie dalle 21.10 Miracolo a Sant’Anna. Toscana, Seconda guerra mondiale. A Sant’Anna di Stazzema quattro soldati afroamericani rimangono isolati dietro le linee nemiche per aver salvato un bambino. Su Italia 1 alle 21.24 Bumblebee. Una ragazza trova un maggiolino giallo in una discarica. In realta’ e’ Bumblebee, un Transformer. Su Rete 4 dalle 21.30 Le ali della libertà. Da un racconto di Stephen King. Andy viene ingiustamente condannato all’ergastolo e per anni sogna la liberta’ con l’amico di sbarre Red. Su Sky Cinema alle 21,15 I corrotti – The trust. Due poliziotti che lavorano nel reparto prove del Dipartimento di Las Vegas, annoiati dalle proprie mansioni, si improvvisano rapinatori e pianificano di derubare una banda di trafficanti. Su Sky Cinema 2 Attacco al treno. Tre amici si trovano coinvolti in un attacco terroristico che sta per verificarsi a bordo di un treno. Facendo affidamento sulla propria amicizia e sul proprio coraggio, riescono a sventare l’attentato. Alle 21 su Iris Dark places. Nei luoghi oscuri. Unica sopravvissuta alla strage che ha distrutto la sua famiglia, Libby Day vive con la consapevolezza che la propria testimonianza ha condannato il fratello Ben all’ergastolo per l’orrendo omicidio. Quando un gruppo di appassionati di cronaca nera contatta la ragazza e la convince a riesaminare gli eventi di quella notte, nuovi ricordi e vecchi sospetti irrompono nella sua vita spingendola a mettere in discussione quella che per anni ha creduto essere la verità.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 un episodio de La Compagnia del Cigno. Le bugie di Matteo hanno spezzato il legame di fiducia su cui si fonda la Compagnia, ormai i ragazzi sono uno contro l’altro. La Compagnia non esiste più e Sofia prova a fare da paciere, ma è inutile. Solo facendo capire a Matteo i suoi errori, le cose potranno tornare al loro posto. Tra i due maestri invece lo scontro è aperto. Luca vede nell’interessamento di Teoman ai suoi allievi, e nei suoi gesti generosi, il tentativo di allontanare i suoi affetti da lui. La rivelazione che Teoman fa a Gabriella è la prova che il maestro sta facendo di tutto per mettere in cattiva luce Marioni. La verità è che Teoman sta preparando il terreno per qualcosa di molto più grande e inaspettato. Su Rai Due alle ore 21 torna la serie The Rookie. Jackson ed il suo nuovo istruttore Doug sono alla ricerca di un sospetto per l’omicidio di un ragazzo ispanico e vengono subito raggiunti dalla neo-detective Lopez.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Tre alle 20 Che tempo che fa. Tornano l’attesissima Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz. Dopo le divertenti ospitate dello scorso anno, Enrico Brignano entra a tutti gli effetti nel cast fisso. Altra novità, l’approfondimento d’attualità in ognuna delle 33 puntate di Roberto Saviano. conduce Fabio Fazio con Filippa Lagerback e con la partecipazione di Luciana Littizzetto. Su Canale 5 alle 21.18 Avanti un altro pure di sera. Paolo Bonolis con Luca Laurenti conduce una versione speciale del game show di Canale 5 con tante sorprese, ospiti e divertimento.

Guida tv di domenica 2 maggio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La Compagnia del Cigno 2 – Legami spezzati – In guerra e in amore

23:40 – TG1 Sera

23:45 – Speciale Tg1

00:50 – Rai – News24

01:18 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – TG2 L.I.S.

18:05 – TG Sport della Domenica

18:15 – Tribuna – 90° Minuto

19:00 – 90° Minuto

19:40 – Hawaii Five-0 Missione segreta

20:30 – TG2 20.30

21:00 – The Rookie La fiera

21:50 – Bull Costretta ad evadere

Rai 3

18:10 – Hudson e Rex Fine di una star Assoluta

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Che tempo che fa

23:35 – TG Regione

23:40 – TG3 Mondo

Rai 4

18:00 – MacGyver II ep.6

18:40 – MacGyver II ep.7

19:19 – MacGyver II ep.8

20:00 – MacGyver II ep.9

21:20 – Black Butterfly

22:44 – Criminal Minds XV ep.7

23:25 – Criminal Minds XV ep.8

00:05 – Ip Man 2

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA

00:10 – TG5 – NOTTE

00:44 – METEO.IT

Italia 1

18:10 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – AMORE FRATERNO

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IN GABBIA

21:20 – IT – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:25 – VAN HELSING – 1 PARTE

19:47 – TG COM

19:52 – METEO

19:54 – VAN HELSING – 2 PARTE

21:05 – POLIZIOTTO ANCORA IN PROVA

22:09 – TG COM

22:14 – METEO

22:16 – POLIZIOTTO ANCORA IN PROVA

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 297 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – LE ALI DELLA LIBERTA’ – 1 PARTE

22:45 – TGCOM

22:47 – METEO.IT

22:51 – LE ALI DELLA LIBERTA’ – 2 PARTE

00:21 – VOLVER-TORNARE – 1 PARTE

Cine 34

18:44 – A CENA CON… – GRAND HOTEL EXCELSIOR

21:00 – I POMPIERI – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – I POMPIERI – 2 PARTE

22:50 – LE NUOVE COMICHE

00:44 – UN AMORE AMERICANO

02:37 – MANO DI VELLUTO

Rai Movie

18:10 – Vento di terre lontane

20:00 – Stanlio e Ollio – I figli del deserto

21:10 – Hugo Cabret

23:25 – A spasso nel bosco

01:15 – Arrival

03:05 – Occhi di cristallo

05:00 – Grey Owl – Gufo grigio

Paramount Network

19:00 – 5 appuntamenti per farla innamorare

21:10 – Witness – Il Testimone

23:00 – Gangs of New York

01:00 – Il Negoziatore

03:00 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 4 Episodio 15

04:00 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 4 Episodio 16

05:00 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 4 Episodio 17

Iris

18:19 – RAPIMENTO E RISCATTO

21:00 – DARK PLACES – NEI LUOGHI OSCURI

23:24 – STRANGERLAND

01:35 – THE REUNION

03:05 – GRANDI MANOVRE

04:48 – HAZZARD – DUKE CONTRO DUKE

05:33 – HAZZARD – MIO FIGLIO BO HOGG

TV8

18:00 – F1 GP Portogallo (Gara, dall’Algarve) Differita

20:00 – Paddock Live Post Gara Differita

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cilento

21:30 – Antonino Chef Academy Ep. 1

23:30 – Name That Tune – Indovina la canzone Ep. 4

02:00 – Italia’s Got Talent – Best of Ep. 4

04:00 – Lady Killer Ep. 11

05:00 – Coppie che uccidono Ep. 6

Italia 2

18:05 – HOW I MET YOUR MOTHER – LA PAGINA FINALE – II PARTE

18:35 – HOW I MET YOUR MOTHER – BAND O DJ?

19:00 – HOW I MET YOUR MOTHER – LA MALEDIZIONE DELL’ANELLO

19:25 – HOW I MET YOUR MOTHER – P.S. TI AMO

19:55 – HOW I MET YOUR MOTHER – PERFIDA E SVITATA

20:20 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL ROUND ROLLER ALLE BATTUTE FINALI

20:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – DUE NUOVE SFIDE PER RUBBER E LA SUE CIURMA

21:15 – YOUNG SHELDON – UN RONZIO ACUTO E ROTELLE

La 5

19:10 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO – 114

20:10 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO – 115

21:10 – BED & BREAKFAST WITH LOVE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – BED & BREAKFAST WITH LOVE – 2 PARTE

23:00 – IL GUSTO DELL’AMORE – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

NOVE

19:00 – Riaccendiamo i fuochi 1′ Stagione Ep.5

20:00 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.1

21:25 – Supernanny – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

22:35 – Cambio moglie 2′ Stagione Ep.1

00:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.1

01:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.2

02:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.3

03:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.4

Cielo

19:15 – Affari al buio In casa del nemico

19:45 – Affari al buio Il vagabondo

20:15 – Affari di famiglia Mortaio giapponese

20:45 – Affari di famiglia Una figurina rara

21:15 – Il mistero del Ragnarok

23:15 – Naked SNCTM: vivi le tue fantasie Ep. 9 Prima TV

23:45 – Naked SNCTM: vivi le tue fantasie Ep. 10 Prima TV

00:15 – Love Jessica Ep. 9

La7

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Uozzap

01:50 – Startup Economy

03:00 – Lettera da una sconosciuta

04:40 – Mistery Files

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – A te le chiavi

18:55 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy –

00:50 – The Dr. Oz Show

02:25 – Cuochi e Fiamme

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:00 – Relic Hunter Stagione 2 Episodio 21

19:00 – Relic Hunter Stagione 2 Episodio 22

19:50 – Relic Hunter Stagione 3 Episodio 01

20:40 – Relic Hunter Stagione 3 Episodio 02

21:30 – Il giovane ispettore Morse

23:30 – Il giovane ispettore Morse Stagione 1 Episodio 01

01:30 – Delitto a Roche Noires

03:20 – Top Gear Stagione 18 Episodio 807

Food Network

18:20 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.10

18:50 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.28

19:20 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.11

19:50 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.3

20:25 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.7

20:55 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.4

21:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.12

22:00 – Pizza Hero – La sfida dei forni 2′ Stagione Ep.5

TOP CRIME

18:20 – LINCOLN RHYME – CACCIA AL COLLEZIONISTA DI OSSA – LA SFIDA CONTINUA

19:15 – MONK VIII – IL SIG. MONK VA IN CAMPEGGIO

20:15 – MONK VIII – IL SIG. MONK TESTIMONE DI NOZZE

21:10 – COLOMBO – UNA TRAPPOLA DI COLOMBO

22:50 – Poirot: Carte in tavola – 1 PARTE

23:46 – TGCOM24

23:47 – METEO.IT

23:49 – Poirot: Carte in tavola – 2 PARTE

GIALLO TV

18:10 – Unforgettable 1′ Stagione Ep.6

19:10 – Elementary 3′ Stagione Ep.3

20:10 – Elementary 3′ Stagione Ep.4

21:10 – I misteri di Brokenwood 5′ Stagione Ep.3

23:10 – Alice Nevers – Professione giudice 13′ Stagione Ep.5

00:10 – Alice Nevers – Professione giudice 13′ Stagione Ep.6

01:10 – Mary Higgins Clark 1′ Stagione Ep.3

03:05 – A Crime To Remember 1′ Stagione Ep.4

Rai 5

18:25 – Rai News Giorno

18:30 – Save the Date 2020-2021 Puntata 28

19:00 – Elektra (Salisburgo, Franz Welser-Möst)

20:50 – Racconti di luce – Seconda serie Episodio 3

21:15 – Di là dal fiume e tra gli alberi Punata 1 Prima Visione RAI

23:15 – L’affido – Una storia di violenza

00:45 – Tuttifrutti 2020 – 2021

01:15 – Rai News Notte

Rai Premium

19:30 – Provaci ancora prof! 5 – Le mani in tasca p.6

21:20 – Cavalli di Battaglia – p.1

00:40 – Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.136

01:25 – Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.137

02:05 – Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.138

02:45 – Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.139

03:25 – Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.140

04:05 – Miriam

Mediaset Extra

21:10 – PUPETTA IL CORAGGIO E LA PASSIONE – 3

23:15 – TG5 – SPECIALE

00:15 – AVANTI UN ALTRO

01:18 – TGCOM24

01:20 – COLPO GROSSO

02:00 – COLPO GROSSO

02:35 – COLPO GROSSO

03:10 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Mi Amor

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:28 – TG 2000

18:49 – IL TORNASOLE

18:59 – Santa Messa

19:59 – Rosario

20:29 – TG 2000

20:51 – Soul

21:27 – SEASIDE HOTEL STG2

22:24 – SEASIDE HOTEL STG2

VH1

19:00 – Top Chart Dodici Anni fa

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 09

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 10

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 11

21:25 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 12

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 15

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 16

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 17

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – TACKLE

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – CROSSOVER

00:30 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – MEMORY: CAMPEGGI

20:30 – UN GIORNO DA 2020 – DAVIDE VAN DE SFROOS

21:00 – FILO DIRETTO ALIMENTAZIONE VEGETALE LAVORARE PART-TIME

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – LINEA ROSSA DIVENTARE ADULTI

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – SVIZZERA E DINTORNI: SVIZZERI DI TOSCANA – STORIE ATTORNO AL LAGHETTO

23:00 – BOROTALK VIDEOGIOCHI

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Machu Picchu

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Il gioco del mondo

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Storie

La2

18:00 – La domenica sportiva Le immagini del week end

19:55 – Domenica Sprint Sintesi degli eventi di giornata

20:15 – Motomondiale 2021 – Gran Premio di Spagna (R) Moto – GP Da Jerez

21:00 – Miss Bala – Sola contro tutti

22:45 – Sguardi sul mondo Ritratti e personaggi

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Atletica Leggera : C.ti Mondiali di staffette di atletica, Chorzów – Slesia (POL) – 2′ Giornata

21:15 – Automobilismo: Campionato Italiano GT Sprint 2021

22:30 – Canottaggio : 1′ Prova Coppa del Mondo – Zagabria (Cro)

00:30 – Perle di Sport

Rai Sport

18:00 – Atletica Leggera : C.ti Mondiali di staffette di atletica, Chorzów – Slesia (POL) – 2′ Giornata

21:15 – Automobilismo: Campionato Italiano GT Sprint 2021

22:30 – Canottaggio : 1′ Prova Coppa del Mondo – Zagabria (Cro)

00:30 – Perle di Sport

02:00 – Calcio Mondiale

04:00 – Calcio Mondiale

SuperTennis

18:45 – Supertennis Today

19:00 – LIVE WTA 1000 Madrid

21:00 – ATP 250 Monaco di Baviera Finale (replica)

23:00 – ATP 1000 Madrid (differita)

Euro Sport

18:30 – Biliardo Mondiale Finale (da Sheffield, Gran Bretagna)

19:45 – Biliardo Mondiale Finale (da Sheffield, Gran Bretagna) Live

23:30 – Automobilismo Mondiale Endurance 6h Spa-Francorchamps (Gara)

00:30 – Biliardo Mondiale Finale (da Sheffield, Gran Bretagna)

01:30 – Ciclismo Giro di Romandia 6a tappa, Fribourg – Fribourg (16,9 km crono)

03:00 – Biliardo Mondiale Finale (da Sheffield, Gran Bretagna)

05:00 – Ciclismo 103° Giro d’Italia Lanciano – Tortoreto, 177 km (10a tappa)

SportItalia

19:30 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Go Kart On Race

21:30 – Serie A Live (diretta)

23:45 – Calcio Weekend Live (diretta)

Rai Gulp

18:05 – Lost in Oz

18:30 – Marvel’s Avengers: Black Panther

18:55 – Coop & Cami – A voi la scelta

19:20 – Grani di pepe

19:50 – Jams 2

20:15 – POV – I primi anni

20:25 – POV – I primi anni

20:40 – Una notte al museo

Rai YoYo

18:05 – PABLO – EP.19

18:10 – PABLO – EP.20

18:20 – MASHA E ORSO 2 – EP.30

18:30 – MASHA E ORSO 2 – EP.31

18:35 – MASHA E ORSO 2 – EP.32

18:40 – LE AVVENTURE DI PADDINGTON – EP.15

19:05 – 44 GATTI 2 – EP.22

19:20 – 44 GATTI 2 – EP.23

Boing

18:45 – Apple&Onion

19:30 – Teen Titans Go!

19:50 – LEGO DC : JUSTICE LEAGUE: ATTACK OF THE LEGION OF DOOM!

21:30 – Uncle Grandpa

22:25 – Dragon Ball

01:30 – Ninjago

02:40 – Mr Bean

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:10 – Paw Patrol

18:35 – Power Players

18:50 – Blaze e le Megamacchine

19:20 – Blaze e le Megamacchine

19:45 – Meteoheroes

20:10 – YABBA DABBA

20:45 – Taffy

21:15 – Siamo Fatti Così

Frisbee

18:05 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.8

18:30 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.9

18:40 – Yoko 1′ Stagione Ep.20

18:50 – Yoko 1′ Stagione Ep.21

19:00 – Yoko 1′ Stagione Ep.22

19:15 – Yoko 1′ Stagione Ep.23

19:25 – Yoko 1′ Stagione Ep.24

19:35 – Yoko 1′ Stagione Ep.25

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.7

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.8

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.9

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.10

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.11

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.12

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.13

19:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.14

DeaKids

18:10 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew Tre zone e un bebè

18:35 – H2O: Just Add Water Attrazione magnetica

19:05 – H2O: Just Add Water Nella luce

19:35 – Unlockdown La rottura

19:50 – Unlockdown Unlockdown

20:15 – Ready.Music.Play! Occidentali’s Karma

20:30 – H2O: Just Add Water L’incantesimo della luna piena

21:00 – H2O: Just Add Water Il caso Denman

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – SpongeBob

19:05 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

20:25 – How To Rock

20:50 – How To Rock

21:15 – Victorious

HGTV – HOME GARDEN TV

18:05 – Chi cerca trova 9′ Stagione Ep.10

19:05 – Chi cerca trova 8′ Stagione Ep.9

20:05 – Chi cerca trova 7′ Stagione Ep.2

21:05 – Chi cerca trova 6′ Stagione Ep.8

22:00 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.15

23:00 – Chi cerca trova 5′ Stagione Ep.1

23:55 – Chi cerca trova 3′ Stagione Ep.6

00:50 – Chi cerca trova 6′ Stagione Ep.2

Rai Storia

18:00 – Leonardo da Vinci, l’ultimo ritratto. La vita

18:55 – Rai News Giorno

19:00 – Leonardo da Vinci – l’ultimo ritratto p 2

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente Sacharov lo scienziato del dissenso

21:10 – La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler

23:30 – Storie della tv – La tv di Ettore Bernabei

00:25 – Rai News Notte

Motor Trend Italia

18:25 – Giga strutture 1′ Stagione Ep.6

19:20 – Giga strutture 1′ Stagione Ep.7

20:20 – Ingegneria impossibile 5′ Stagione Ep.7

21:20 – Ingegneria impossibile 4′ Stagione Ep.10

22:15 – Ingegneria impossibile 4′ Stagione Ep.7

23:15 – Ingegneria impossibile 4′ Stagione Ep.6

00:15 – Ingegneria impossibile 4′ Stagione Ep.5

01:05 – Come è fatto 26′ Stagione Ep.13

DMAX

18:30 – Rifugi estremi 1′ Stagione Ep.1

19:30 – Airport Control 1′ Stagione Ep.1

20:25 – Border Security: terra di confine 1′ Stagione Ep.6

21:25 – Border Security: terra di confine – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

22:20 – Border Security: terra di confine 2′ Stagione Ep.4

23:15 – Bodycam – Agenti in prima linea 2′ Stagione Ep.5

00:10 – Lockup: sorvegliato speciale 14′ Stagione Ep.3

01:05 – 112: Fire Squad 3′ Stagione Ep.1

Focus TV

18:35 – Adamello: il libro di ghiaccio

19:35 – Secrets of egypt’s lost queen

21:15 – CESARE E NERONE: TRA STORIA E LEGGENDA

23:15 – Le ultime giraffe

00:15 – ANIMALI DELLE TERRE SELVAGGE – IL DILEMMA DEGLI ELEFANTI

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – TERRORE A SAN FRANCISCO

02:00 – MEGACOSTRUZIONI IV – LAS VEGAS: UNA CITTA’ DENTRO LA CITTA’

02:41 – TGCOM24

RealTime

18:50 – Il castello delle cerimonie Kristina e Lorenzo

19:25 – Il castello delle cerimonie Anna e Pasquale

19:55 – Il castello delle cerimonie Antonietta e Antonio

20:30 – Il castello delle cerimonie Giusy e Beppe

21:00 – Il castello delle cerimonie Il 18esimo di Lucia

21:35 – 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti I social media

22:30 – 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti La verità ferisce Prima TV

23:25 – 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti Pronti o no? Prima TV

Rai Scuola

18:30 – Erasmus + Stories Exams Replica

18:55 – What did they say? ep. 6 Replica

19:00 – Shakespeare’s Tragic Heroes The Tragedy of Othello, the Moor of Venice Prima TV per Rai

19:30 – Storie della letteratura Gli scrittori e la Grande Guerra : Giuseppe Prezzolini Replica

20:00 – Digital World Puntata 17 Replica

20:30 – 3Ways 2 3Ways2 serie2 p.7 – Accept invitation Replica

20:45 – Spoon River Anthology Visionaries Replica

20:55 – Memex Nautilus – Semi, progetto di vita Replica

LaF

19:10 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.6

19:40 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.7

20:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.4

20:40 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.5

21:10 – Noi siamo cultura 1′ Stagione Ep.7

21:40 – Noi siamo cultura 1′ Stagione Ep.8

22:10 – Poldark 4′ Stagione Ep.3

23:15 – Poldark 4′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:10 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 3

19:05 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 4

20:00 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 5

21:00 – La mia vita è una fattoria Arriva Buttercup Prima TV

21:55 – La mia vita è una fattoria La primavera

22:50 – Vivi, morti, o estinti Ippopotamo

23:50 – Vivi, morti, o estinti Il lupo delle Montagne Rocciose

00:45 – Vivi, morti, o estinti Scimmia estinta

Sky Uno

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val Rendena

20:10 – Cinque ragazzi per me Ep. 2

21:15 – Dr. House – Medical Division Morto e sepolto

22:05 – Dr. House – Medical Division Rischi di paranoia

22:55 – Cinque ragazzi per me Ep. 2

00:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Chianti

01:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val Rendena

02:20 – Alessandro Borghese Kitchen Sound Menù Ep. 8

Sky Cinema 1

18:55 – World War Z

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Houdini – L’ultimo mago

23:00 – Divorzio a Las Vegas

00:40 – Honest Thief

02:25 – Nonno questa volta è guerra

04:05 – World War Z

SKY Cinema Family

19:25 – I pinguini di Madagascar

21:00 – Sulle ali dell’avventura

23:00 – Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella

00:40 – La marcia dei pinguini: Il richiamo

02:10 – Christmas & Co.

03:55 – Mr Frog – Professor Ranocchio

05:20 – Code M – La spada di D’artagnan

Sky Cinema Romance

19:25 – Pane e burlesque

21:00 – L’amour flou – Come separarsi e restare amici

22:45 – Suburban Girl – Talvolta la fine è solo un nuovo inizio

00:30 – Quello che le ragazze non dicono

02:20 – 100X100Cinema – Questo o Quello

02:35 – Stage Beauty

04:30 – Mona Lisa Smile

Sky Cinema Collection

19:00 – Indiana Jones

19:15 – I predatori dell’arca perduta

21:15 – Indiana Jones e il tempio maledetto

23:20 – Indiana Jones e l’ultima crociata

01:30 – Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

03:35 – Indiana Jones

03:50 – I predatori dell’arca perduta

05:45 – Indiana Jones e l’ultima crociata

Sky Cinema Action

18:55 – La fratellanza

21:00 – Code Name: Geronimo

22:50 – Zero Dark Thirty

01:30 – The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe

03:20 – A testa alta

04:50 – I combattenti

Fox

18:05 – I Griffin L’amore è cieco

18:30 – I Simpson Il gelato di Marge (dai capelli azzurri)

18:55 – I Simpson Una coppia da Haw-Haw

19:20 – I Simpson Kill Gil: Volume 1 e 2

19:45 – The Big Bang Theory L’alternativa di Euclide

20:10 – The Big Bang Theory Il teorema di Cooper-Nowitzki

20:35 – The Big Bang Theory La polarizzazione della pignatta

21:00 – Magnum P.I. La lunga strada del ritorno a casa Prima TV

Premium Cinema

19:29 – Auguri per la tua morte

21:15 – EDGE OF TOMORROW – SENZA DOMANI

23:16 – Io sono leggenda

01:03 – Forsaken – Il fuoco della giustizia

02:36 – Colombiana

04:26 – LE MORTI DI IAN STONE

Premium Action

18:24 – SUPERGIRL V – UNO SCONOSCIUTO ACCANTO A ME

19:12 – THE LAST KINGDOM III – UN RE IN PACE

20:13 – THE LAST KINGDOM III – UN NUOVO RE DEL WESSEX

21:15 – SUPERNATURAL XIV – OPTIMISM

22:02 – THE BRAVE – NESSUNO SARA’ ABBANDONATO

22:52 – THE BRAVE – OPERAZIONE UCRAINA

23:41 – THE LAST SHIP IV – IN MEDIA RES

00:31 – THE LAST SHIP IV – LE COLONNE DI ERCOLE

Mya

18:43 – ALL AMERICAN III – TUTTI A LAS VEGAS

19:33 – ALL AMERICAN III – RE E REGINE

20:23 – RIVERDALE V – , 9

21:15 – BOB HEARTS ABISHOLA II – DORMENDO VICINO A UNA VECCHIA BARCA – 1aTV

21:40 – BOB HEARTS ABISHOLA II – BRUTALE, MA VERO – 1aTV

22:05 – GREAT NEWS II – LA CAUSA

22:32 – GREAT NEWS II – CACCIA AL SUCCESSO

22:56 – GREAT NEWS II – PENSIONAMENTO ANTICIPATO