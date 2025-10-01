Guida ai programmi Tv di stasera, giovedì 2 ottobre 2025: tra supereroi e matrimoni esplosivi, X Factor su Sky Uno

La serata televisiva del 2 ottobre 2025 si apre all’insegna del grande cinema, con un’offerta che spazia dall’azione più adrenalinica al romanticismo d’autore, passando per storie vere e drammi giudiziari. Le reti generaliste e tematiche propongono titoli di richiamo e prime visioni, con protagonisti del calibro di Jennifer Lopez, Henry Cavill, Jodie Foster e Brad Pitt. Tra supereroi, matrimoni esplosivi e battaglie legali, il palinsesto cinematografico promette emozioni forti e intrattenimento di qualità. Anche Sky si unisce alla festa con blockbuster come Justice League, Interstellar e Fast & Furious 9, mentre i canali Romance e Family offrono dolcezza e avventura per tutta la famiglia. Andiamo a vedere nel dettaglio i principali programmi della serata.

Film

La serata cinematografica propone un mix di adrenalina, romanticismo e storie vere. Su Canale 5, la commedia romantica Un matrimonio esplosivo (2022) vede Jennifer Lopez e Josh Duhamel alle prese con nozze rovinate da un gruppo di mercenari: tra battute e sparatorie, l’amore trionfa in stile action. Su Italia 1, torna l’epopea supereroistica con L’uomo d’acciaio (2013), dove Henry Cavill interpreta un giovane Clark Kent alle prese con la sua identità e con l’invasione di Kryptoniani guidati dal Generale Zod.

Per chi cerca emozioni forti, Rai 3 propone The Mauritanian (2021), dramma giudiziario tratto dalla vera storia di Mohamedou Ould Slahi, detenuto a Guantanamo senza accuse formali, interpretato da Tahar Rahim con Jodie Foster nel ruolo dell’avvocata difensore. Iris rispolvera il cult d’azione Cliffhanger – L’ultima sfida (1993) con Sylvester Stallone, mentre Cielo punta su End of a Gun (2016), crime con Steven Seagal nei panni di un ex agente che si ritrova coinvolto in un traffico di droga.

Su Sky Cinema 1, spazio all’azione con Justice League (21:15), il team di supereroi DC uniti contro Steppenwolf. In seconda serata, Il sesso degli angeli e Midway completano la proposta. Su Sky Cinema Collection, serata dedicata a Christopher Nolan con Interstellar (21:15) seguito da Tenet.

Per chi ama il romanticismo, Sky Cinema Romance propone Eiffel (21:00), storia d’amore e ingegno dietro la celebre torre, e Vi presento Joe Black (21:00), con Brad Pitt nei panni della Morte. Su Sky Cinema Family, doppietta animata con Spirit – Il ribelle (21:00) e Shrek (22:35).

Fiction e Serie TV

La fiction italiana domina su Rai 1 con La ricetta della felicità, nuova serie ambientata in Toscana dove una chef stellata (interpretata da Cristiana Capotondi) torna nel suo paese d’origine per aprire un ristorante e ritrovare se stessa. Su Rai Premium, doppio appuntamento romantico con Un marito sospetto (2019), thriller sentimentale su una donna che scopre segreti inquietanti del suo compagno, seguito da Vuoi sposarmi? (2021), commedia dolce-amara su un matrimonio improvvisato.

Gli amanti del crime possono sintonizzarsi su Rai 4 per Criminal Minds: Evolution, spin-off della celebre serie FBI con nuove indagini e profili psicologici. Su Italia 1, torna N.C.I.S. con l’episodio “Il cerchio della vita”, dove la squadra indaga su un omicidio legato a rituali religiosi. Su Sky Cinema Action, adrenalina pura con Fast & Furious 9 (21:00) e Transformers 4 (22:35).

Talk e approfondimenti

La serata informativa si accende su La7 con Piazzapulita, dove Corrado Formigli affronta i temi caldi della settimana: crisi energetica, tensioni internazionali e scontro tra partiti. Su Rete 4, Paolo Del Debbio conduce Dritto e Rovescio, con ospiti politici e dibattiti su economia e sicurezza. Rai 2 propone il consueto TG2 Post seguito da Ore 14 Sera, con focus su cronaca e costume.

Su Rai 3, l’approfondimento si intreccia con la fiction: Il Cavallo e la Torre offre un editoriale pungente di Marco Damilano, seguito da Un posto al sole, la soap partenopea che continua a raccontare le vite intrecciate di Palazzo Palladini. Su Sky TG24, dalle 21:00 spazio a Sky TG24 in 10 minuti e a un documentario d’attualità alle 21:10. L’informazione continua con TG24 Economia, Tribù e TG24 Mondo.

Talent e Reality: sfide tra chef e bootcamp musicali

Su Sky Uno, la serata è dedicata ai talent: alle 21:15 va in onda X Factor – Bootcamp. 1ª parte, con i giudici alle prese con scelte decisive. In access prime time, Alessandro Borghese 4 Ristoranti e Bruno Barbieri 4 Hotel portano in scena Milano e la Riviera d’Ulisse.

Su Sky Uno +1, spazio anche a Cucine da incubo con l’episodio ambientato a Viterbo (21:15) e La Tana degli Elfi in Puglia (22:30). Per gli amanti dell’avventura, Pechino Express – La rotta dei sultani torna in replica alle 00:45.

Varietà e quiz

Per chi cerca svago, Rai 1 propone Affari tuoi, il gioco dei pacchi condotto da Amadeus, dove la fortuna si gioca tra emozioni e colpi di scena. Su Canale 5, torna La Ruota della fortuna in versione rinnovata con Gerry Scotti, tra enigmi e premi. Rai 3 offre il consueto appuntamento con Blob, satira televisiva, seguito da Riserva Indiana, programma culturale che esplora le contraddizioni della società italiana.

Musica e documentari

Su Rai 5, spazio alla musica con Special Concert Wiener Philharmoniker, seguito dal documentario David Bowie: Finding Fame, che ripercorre gli anni giovanili del Duca Bianco. Real Time propone Il re del bisturi, docu-reality su interventi estetici estremi, e Vite al limite, storie di trasformazione e resilienza. Su RaiSport HD, l’appuntamento è con Rosetta Verticale Trail Run, evento sportivo immerso nella natura delle Dolomiti.

Su Sky Cinema Family, emozioni per tutta la famiglia con Wonder e Jumanji – Benvenuti nella giungla. Su Sky Cinema Collection, maratona Una notte da leoni per chi ama la commedia irriverente.