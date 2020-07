Su Rai Uno Commissario Montalbano, su Canale 5 Finalmente la felicità. Guida ai programmi Tv della serata del 20 luglio

Quali programmi ci propone la programmazione televisiva di lunedì 20 luglio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno alle 21.25 torna Il Commissario Montalbano con Morte in mare aperto. Tano Cipolla (sposato con Lella gemella di Lalla che vive con loro) mentre era sul Carlo III, in mare aperto ha sparato, dice per errore, al motorista Franco Arnone. I pescherecci sono 5, tutti Carlo tra il I e V e sono di proprietà di Matteo Cosentino. Ma a Moltalbano qualcosa non quadra e non solo per la morte accidentale. Su Rai Tre dalle 21.20 Desconocido – Resa dei conti. Carlos è un ambizioso e rispettato funzionario di banca, molto assorbito dal proprio lavoro. Una mattina, a causa di un imprevisto lavorativo, decide di accompagnare i figli a scuola, impegno solitamente svolto dalla moglie. Appena salito in macchina, però, quella che doveva essere per lui una comune giornata di routine, si trasforma in un incubo dalle conseguenze inimmaginabili. Gli appassionati di western saranno accontentai con L’uomo del fiume nevoso, in onda su Rai Movie dalle 21.20. Australia, 1880. Il giovane Jim Craig, dopo la scomparsa del padre, trova lavoro nel ranch del mandriano Harrison e diventa uomo. Ispirato a un componimento di A.B. ‘Banjo’ Paterson. Per i più romantici su Canale 5 dalle 21.22 la commedia Finalmente la felicità, diretta, scritta ed interpretata da Leonardo Pieraccioni. La vita di Benedetto viene stravolta quando scopre l’esistenza di una sorellastra brasiliana. Su Sky Cinema dalle 21.15 18 regali. Ogni anno, nel giorno del proprio compleanno, Anna riceve un regalo, lasciato per lei dalla madre morta a causa di un male incurabile. Il giorno del suo diciottesimo compleanno, però, la ragazza fugge via, ma viene investita da un’auto in corsa. Su Italia 1 dalle 21.22 La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone. Terzo e ultimo capitolo della saga. O’Connell ed Evy affrontano un crudele imperatore cinese, riportato in vita dal loro figlio. Su Sky Cinema dalle 21.15 Yesterday. Jack Malik, mediocre cantautore di provincia, sopravvive ad un bizzarro incidente, risvegliandosi in un mondo che non ha mai sentito parlare dei Beatles. L’uomo utilizza quindi le loro più celebri canzoni per raggiungere il successo. Su Iris dalle 21 Danko. Il capitano della polizia sovietica va a Chicago per arrestare un trafficante di droga che gli ha ucciso un collega a Mosca.

TELEFILM

Su Rai 4 dalle 21.20 appuntamento con la serie Marvel’s Runaway. L’avvocato Matt Murdock, cieco fin da bambino, ha sviluppato gli altri sensi e li utilizza per combattere il crimine tra le strade di Hell’s Kitchen con l’identità segreta di Daredevil. Il suo obiettivo primario è il boss della malavita Wilson Fisk, conosciuto come Kingpin.

INTRATTENIMENTO

Dalle 21.20 Rai Due presenta Made in Sud – Nuova edizione per il tradizionale Show comico partenopeo di Raidue. Alla conduzione Fatima Trotta e Stefano De Martino, affiancati da un cast di comici composto da volti nuovi e personaggi collaudati.

ATTUALITÁ

Su Rete 4 dalle 21.26 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Guida tv di lunedì 20 luglio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Il giovane Montalbano 2 – Morte in mare aperto

23:32 – TG1 60 Secondi

23:35 – Sette Storie

00:45 – Rai – News24

01:16 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Blue Bloods Eredità

19:40 – Bull Insabbiamento

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Sud

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – La Dedica

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Desconocido – Resa dei conti

Rai 4

18:00 – Elementary V ep.12

18:40 – Ghost Whisperer V ep.5

19:22 – Criminal Minds VI ep.20

20:02 – Criminal Minds VI ep.21

21:20 – Marvel’s Daredevil ep.11

22:14 – Marvel’s Daredevil ep.12

23:09 – Marvel’s Jessica Jones ep.12

23:59 – Resident Evil – Apocalypse

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – FINALMENTE LA FELICITA’ – 1 PARTE

Italia 1

18:01 – CAMERA CAFE’

18:12 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – 97 SECONDI

19:49 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – ANGELI CUSTODI – I PARTE

20:25 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’ARTE IMITA LA VITA

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW II – DEATHSTROKE

19:19 – CHICAGO MED III – CHIUSURA FORZATA

20:15 – THE BIG BANG THEORY XII – LA DISPERSIONE DEL PAINTBALL

20:42 – THE BIG BANG THEORY XII – LA PROPOSTA DELLA RIPRODUZIONE

21:04 – I GUARDIANI DEL DESTINO – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – I GUARDIANI DEL DESTINO – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT – TG4 19.30

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 121 – PARTE B – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:45 – DONNAVVENTURA ITALIA

01:47 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

02:07 – MEDIA SHOPPING

Cine 34

19:30 – PIERINO LA PESTE ALLA RISCOSSA

21:10 – MI FACCIO LA BARCA – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – MI FACCIO LA BARCA – 2 PARTE

23:00 – COM’E’ DURA L’AVVENTURA

00:45 – MINACCIA D’AMORE

02:26 – ANGELI BIANCHI… ANGELI NERI

Rai Movie

19:10 – Piedone l’Africano

21:10 – L’uomo del fiume nevoso

22:50 – I 4 inesorabili

00:30 – Una pistola per cento bare

02:00 – Per un dollaro di gloria

03:30 – Il maggiore di ferro

05:00 – Ehi amico… c’è Sabata, hai chiuso!

Paramount Network

18:30 – Giudice Amy Stagione 4 Episodio 20

19:30 – La Tata Stagione 4 Episodio 10

20:10 – La Tata Stagione 4 Episodio 11

20:40 – La Tata Stagione 4 Episodio 12

21:10 – The Punisher

23:00 – Il Regno del Fuoco

01:00 – L’alba della liberta’

03:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 1 Episodio 10

Iris

19:15 – SUPERCAR V – CORAGGIO K.I.T.T.!

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – GLI UOMINI DEL CIELO

21:00 – DANKO

23:16 – LA COSA

01:21 – NOTE DI CINEMA

01:26 – HOLLYWOOD HOMICIDE

03:21 – CIAKNEWS

03:25 – PRIMA DI MEZZANOTTE

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Valtellina

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 1

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Sicilia

21:30 – Chloe – Tra seduzione e inganno

23:15 – Paura in volo

01:00 – Delitti: speciale Garlasco

03:00 – Relazioni pericolose Ep. 2

04:00 – Relazioni pericolose Ep. 3

Italia 2

18:05 – THE GOLDBERGS – UNA STORIA DI NATALE

18:35 – FORZA CAMPIONI – LA COPPA DEGLI ESORDIENTI 2

19:05 – FORZA CAMPIONI – NIENTE SCHERZI

19:35 – DRAGON BALL SUPER – E’ NATA PAN… E GOKU SI METTE IN VIAGGIO?!

20:05 – DRAGON BALL SUPER – UN NUOVO ADDESTRAMENTO

20:30 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA DETERMINAZIONE DI RUBBER

20:55 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – CORSA CONTRO IL TEMPO

21:20 – AUSTIN POWERS LA SPIA CHE CI PROVAVA

La 5

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA III – L’AMORE NON HA ETA’

19:05 – LE TRE ROSE DI EVA 3

21:10 – SEDOTTA DA UNO SCONOSCIUTO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – SEDOTTA DA UNO SCONOSCIUTO – 2 PARTE

22:55 – LA NEMICA DELLA PORTA ACCANTO – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

NOVE

18:00 – SEE NO EVIL (SUITABLE ANYTIME)

19:00 – I ALMOST GOT AWAY WITH IT

20:00 – LITTLE BIG ITALY (NO SPONSOR VERSION)

21:25 – BREAKDOWN

23:30 – CLANDESTINO

00:15 – CLANDESTINO

00:50 – BORDER INTERCEPTORS

01:20 – CONTROL DE FRONTERAS

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 9

19:15 – Affari al buio – New York La città dei sogni

19:45 – Affari al buio – New York Una seconda possibilità

20:15 – Affari di famiglia Ritorno al futuro

20:45 – Affari di famiglia Un vecchio Walkman

21:15 – Il riscatto

23:15 – Porno Valley Ep. 3

23:45 – Porno Valley Ep. 4

La7

18:00 – Little Murders

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

00:15 – TG LA7

00:25 – In Onda (r)

01:10 – Camera con Vista

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Caccia al traditore

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Il fratello brasiliano

01:10 – LIKE Tutto ciò che piace

01:40 – La mala educaxxxion

02:50 – I menù di Benedetta

Spike

18:30 – Relic Hunter Stagione 3 Episodio 15

19:20 – Supernatural Stagione 7 Episodio 06

20:00 – Supernatural Stagione 7 Episodio 07

20:40 – Supernatural Stagione 7 Episodio 08

21:30 – Spartacus – La guerra dei dannati Stagione 4 Episodio 04

22:30 – Spartacus – La guerra dei dannati Stagione 4 Episodio 05

23:30 – Into the Badlands Stagione 2 Episodio 07

00:20 – Into the Badlands Stagione 2 Episodio 08

Food Network

18:10 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.6

18:35 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.2

19:00 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.5

19:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.24

20:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.17

20:30 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.7

21:00 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.6

21:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.18

TOP CRIME

18:15 – THE MYSTERIES OF LAURA II – PROFUMO AMARO

19:15 – MONK III – IL SIG. MONK E LA STANZA DEL PANICO

20:10 – MONK III – IL SIG. MONK E IL BLACKOUT

21:10 – C.S.I. NEW YORK VII – GIUSTIZIA E’ FATTA

22:00 – C.S.I. NEW YORK VII – NATALE DI SANGUE

22:50 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – AFFARI DI FAMIGLIA

23:40 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – CITTA’ FANTASMA

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – PESCA GROSSA

GIALLO TV

19:10 – Law & Order 6′ Stagione Ep.17

20:10 – Law & Order 6′ Stagione Ep.18

21:10 – Mary Higgins Clark: Collection 1′ Stagione Ep.1

23:05 – I misteri di Brokenwood 5′ Stagione Ep.3

01:00 – The Listener 1′ Stagione Ep.11

01:55 – The Listener 1′ Stagione Ep.12

02:50 – Law & Order 4′ Stagione Ep.1

03:45 – Law & Order 4′ Stagione Ep.2

Rai 5

18:40 – Rai News Giorno

18:45 – This is art – 2^ serie Episodio 11

19:35 – This is art – 2^ serie Episodio 12

20:25 – The Art Show Lo spettacolo dell’arte Episodio 6

21:15 – In Scena Ll’arte d’ ‘o sole – P. 2

23:20 – Io, Arlecchino

00:45 – Fittizio Rock Legends Ep. 5 Rod Stewart 13425971

01:45 – Rai News Notte

Rai Premium

19:30 – Provaci Ancora Prof! 7 – Cioccolato amaro p.1

21:20 – The Resident II – La morte prima del disonore ep.1

22:10 – The Resident II – Il principe e il povero ep.2

22:55 – The Resident II – Tre parole ep.3

23:40 – Last Cop – L’ultimo sbirro: Il macho del mese ep.7

00:30 – Last Cop – L’ultimo sbirro: Calcio di punizione ep.8

01:15 – Last Cop – L’ultimo sbirro: Sotto copertura ep.9

02:00 – Lui & Lei – Segreti familiari p.2

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA PALERMO OGGI – 3

21:15 – CIAO DARWIN 8 – TERRE DESOLATE

00:45 – NON E’ LA RAI

02:18 – TGCOM24

02:20 – NON E’ LA RAI ’93-94

03:35 – NON E’ LA RAI

04:55 – COLPO GROSSO

05:40 – FINCHE’ C’E’ DITTA C’E’ SPERANZA

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Donna Pratica

22:30 – Anna E Kristina: Cosa Bolle In Pentola

23:30 – DANCIN’ DAYS

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:05 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:33 – TG 2000

19:06 – Santa Messa

19:41 – Attenti al lupo

20:04 – Santo Rosario

20:34 – TG 2000

20:54 – Sconosciuti

21:21 – La storia di Ruth

VH1

19:00 – Top Chart Summer 2016

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 01

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 02

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 03

21:00 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 13

21:10 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 14

21:20 – Una coppia in affari Stagione 1 Episodio 11

21:50 – Una coppia in affari Stagione 1 Episodio 12

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO DI 7GOLD

00:00 – CROSSOVER

00:30 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG INFORMAZIONE + METEO

20:30 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU

21:00 – CASH

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZORA PER VOI YOGA

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO

20:45 – IL ROMPISCATOLE VUOI QUEI KIWI

21:00 – FILO DIRETTO LA VISTA PASSIONE FUMETTI

23:00 – SVIZZERA E DINTORNI

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Rookie Blue – Solo quando è buio Telefilm

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – A piedi nudi nel parco

19:30 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

18:40 – E.R. – Medici in prima linea – I dubbi di Chen Stagione 7, episodio 9

19:25 – Le sorelle Mc – Leod – Richiesta d’aiuto Stagione 7, episodio 19

20:10 – Racconti dalle città di mare – Amburgo Stagione 3, episodio 1

21:00 – 60 minuti – Razzismo, ingiustizie e discriminazioni

22:10 – La2 Doc – Un mondo senza lavoro?

23:00 – Segni dei tempi – I Valdesi, protestanti prima della Riforma

23:25 – Baloise Session 2019 – Madrugada play Baloise Session 0:45 • 255 min

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – IL CONFINE

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

19:15 – Calcio Mondiale

20:55 – Perle di Sport

22:00 – Ciclismo

00:00 – Memory

02:00 – Perle di Sport

02:25 – Dedicato a…

04:40 – Perle di Sport

Rai Sport

19:15 – Calcio Mondiale

20:55 – Perle di Sport

22:00 – Ciclismo

00:00 – Memory

02:00 – Calcio Mondiale

04:00 – Calcio Mondiale

SuperTennis

18:45 – BEST OF GRASS ATP – Brown vs Kohlschreiber Halle

21:00 – BEST OF GRASS WTA – Kerber vs Kasatkina, Eastbnourne 2018

01:00 – ITALIANI SU ERBA – Seppi vs Haas, Halle 2015

02:30 – ROGER KING OF GRASS – Federer vs Sousa, Halle 2014

04:15 – ITALIANE SU ERBA – Vinci vs Flipkens, Mallorca 2017

Euro Sport

18:00 – Tennis Roland Garros 2017 Semifinali M, da Parigi, Francia

20:00 – Biliardo Mondiale 2019 Finale, da Sheffield, Inghilterra

23:30 – Automobilismo One Make Racing Porsche Super Cup

00:00 – Poker World Poker Tour

01:00 – Motociclismo Mondiale Endurance 2019/2020 24h Le Mans

01:30 – Biliardo Mondiale 2019 Finale, da Sheffield, Inghilterra

03:00 – Biliardo Championship League Round Finale

05:00 – Motociclismo Mondiale Endurance 2019/2020 24h Le Mans

SportItalia

19:00 – Hlts Rallycross Canada

20:00 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Il mistero di Campus 12

18:40 – Il mistero di Campus 12

18:55 – Mako Mermaids

19:25 – The Athena

19:55 – Bia

20:40 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – MASHA E ORSO 3 – EP.24

18:10 – MASHA E ORSO 3 – EP.25

18:20 – LE CANZONI DI MASHA – EP.3

18:25 – LE CANZONI DI MASHA – EP.4

18:30 – DIARIO DI VACANZA IN MONTAGNA – EP.1

18:45 – BING – EP.61

18:50 – BING – EP.62

18:55 – BING – EP.63

Boing

18:00 – Steven Universe Story

19:00 – WBB- Siamo solo Orsi ®

19:50 – Doraemon – Il film: Nobita e la grande avventura in Antartide “Kachi Kochi”

20:50 – Steven Universe Story

21:40 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

02:40 – Super – Noobs S1+S2

Cartoonito

18:10 – Floogals

18:35 – Floogals

19:00 – Compleanno Paw Patrol

19:25 – Compleanno Paw Patrol

19:50 – Compleanno Paw Patrol

20:20 – Meteo – Heroes – Nuova serie in Prima Tv Assoluta

20:45 – Siamo Fatti Così

21:15 – Tom & Jerry Tales

Frisbee

18:10 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.10

18:35 – Ruby Arcobaleno 2′ Stagione Ep.12

19:00 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.10

19:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.11

19:55 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.12

20:30 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.16

20:40 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.15

20:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.11

K2

18:00 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

18:25 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

18:50 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

19:15 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

19:40 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:00 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:25 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:50 – A TUTTO REALITY: MISSIONE COSMORIDICOLA

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko Il furto

18:10 – Zig & Sharko Un panda cattivo

18:15 – Zig & Sharko Ricreazione

18:20 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese Giustizia è fatta

18:30 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese Scientificamente impossibile

18:45 – A tutto reality: la vendetta dell’isola Una notte di terrore

19:10 – A tutto reality: la vendetta dell’isola Traditore in vista

19:35 – Ready.Music.Play! Giungla

Super

18:15 – Bella e i Bulldogs

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – I Thunderman

20:00 – I Thunderman

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:40 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.7

19:40 – Una coppia in affari 6′ Stagione Ep.5

20:10 – Una coppia in affari 2′ Stagione Ep.6

20:35 – Una coppia in affari 2′ Stagione Ep.7

21:05 – Una coppia in affari 6′ Stagione Ep.11

21:30 – Una coppia in affari 6′ Stagione Ep.12

22:00 – Una coppia in affari 7′ Stagione Ep.1

22:30 – Una coppia in affari 7′ Stagione Ep.2

Rai Storia

18:30 – W la storia – nascere

19:00 – Soggetto Donna. Avanti ragazze! p. 69

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente. Sant’ Agostino con il Prof. Alberto Melloni

21:10 – E’ l’Italia, bellezza! Pt. 6

22:10 – Destinazione Luna

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote 2′ Stagione Ep.5

19:30 – Affari a quattro ruote 2′ Stagione Ep.6

20:25 – Affari a quattro ruote 1′ Stagione Ep.1

21:20 – Affari a quattro ruote 1′ Stagione Ep.2

22:15 – Lord of the Bikes – 1^TV 3′ Stagione Ep.3

23:10 – Fast N’ Loud 6′ Stagione Ep.10

00:05 – Fast N’ Loud 4′ Stagione Ep.9

01:00 – Fast N’ Loud 4′ Stagione Ep.10

DMAX

18:45 – Alaska: costruzioni selvagge – 1^TV 4′ Stagione Ep.12

19:40 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.3

20:35 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.4

21:25 – River Monsters: World Tour – 1^TV 8′ Stagione Ep.1

23:15 – WWE Raw – 1^TV Ep. 3

01:15 – Meteo disastri 1′ Stagione Ep.5

02:10 – Meteo disastri 1′ Stagione Ep.6

03:05 – Colpo di fulmini 2′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:15 – I GRANDI IMPERI DELLA STORIA – L’IMPERO SPAGNOLO

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA III – BOMBA A BORDO

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA III – UN TRAGICO EQUIVOCO

21:15 – CAMPI DI BATTAGLIA V – 1944 – LA LIBERAZIONE DELLA PROVENZA

22:15 – I GERARCHI DI HITLER – JOSEPH GOEBBELS: IL PORTAVOCE DI HITLER

23:15 – L’ingegnere del monte bianco

00:15 – Mega-costruzioni: il tunnel del gottardo

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA III – BOMBA A BORDO

RealTime

18:05 – Abito da sposa cercasi Mamma mia, che guaio!

18:35 – Cortesie per gli ospiti Ep. 7

19:30 – Cortesie per gli ospiti Barbara e Simona vs. Linda e Rudi

20:25 – Cortesie per gli ospiti Mario e Alice vs. Valentina e Claudia

21:20 – Vite al limite Ashley Prima TV

23:05 – Vite al limite Annjeannette

00:35 – Vite al limite Angela

02:10 – Vite al limite La – Shanta

Rai Scuola

18:50 – English Up episodio 1 Replica

19:00 – Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech: It Works! Replica

19:15 – Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech: Once in a Blue Moon Replica

19:30 – Gli Speciali di Rai Scuola Lavoro Replica

19:35 – Speciali Rai Scuola 2017 Due ruote in sicurezza Replica

20:00 – Digital World Puntata 9 Replica

20:20 – Memex Sperimentiamo! p. 07 – Elettricità statica Replica

20:45 – Memex I luoghi della scienza – Puntata 19: Pavia Replica

LaF

18:00 – RED – Bourdain: Cucine segrete 11′ Stagione Ep.3

18:55 – RED – Bourdain: Cucine segrete 11′ Stagione Ep.4

19:50 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 3′ Stagione Ep.2

20:40 – Lettori – I libri di una vita 1′ Stagione Ep.27

21:10 – Social love – Sesso, amore e social network

22:05 – Social love – Sesso, amore e social network

23:00 – Cardinal – Quaranta modi per dire dolore Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.3

00:00 – Cardinal – Quaranta modi per dire dolore Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:10 – Il re delle piscine Fuoco e acqua

19:05 – Chi cerca trova Ep. 3

20:00 – Chi cerca trova Ep. 4

21:00 – I bunker di Hitler Ep. 8 Prima TV

21:55 – I bunker di Hitler Ep. 7

22:50 – Avventure impossibili con Josh Gates Misteri alle Bermuda Prima TV

23:50 – Misteri dal sottosuolo La Stonehenge subacquea

00:45 – Misteri dal sottosuolo Il mistero del Serpente dell’Ohio

Sky Uno

18:10 – Ritoccàti! Il seno di poi

18:20 – Dr. House – Medical Division Il male dentro

19:10 – Dr. House – Medical Division Un candidato a rischio

20:00 – Ritoccàti! Very Important Plastic Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Monaco

21:15 – America’s Got Talent: The Champions Ep. 5

22:50 – Antonino Chef Academy Ep. 2

00:35 – Case da milionari San Francisco Ep. 9

Sky Cinema 1

18:40 – Midway

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Yesterday

23:15 – Adaline – L’eterna giovinezza

01:15 – La maschera di Zorro

03:35 – Midway

05:55 – 100X100Cinema

SKY Cinema Family

19:30 – Condorito missione spaziale

21:00 – Viaggio nell’isola dei dinosauri

22:30 – Una vita da gatto

00:00 – Halvdan il giovane vichingo

01:40 – 100X100Cinema

01:55 – The Rainbow Tribe – Tutto può accadere

03:25 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi

05:05 – Il Cinemaniaco incontra Pinocchio – Il cast

Sky Cinema Romance

19:25 – Incroci pericolosi

21:00 – Sai che c’è di nuovo?

22:55 – Un amore sopra le righe

00:55 – The Shape of Things

02:35 – Chesil Beach – Il segreto di una notte

04:30 – Se scappi, ti sposo

Sky Cinema Collection

18:15 – Un’avventura

20:05 – Teen Spirit – A un passo dal sogno

21:45 – Yesterday

23:45 – Flashdance

01:25 – Breaking Dance

03:10 – La musica del cuore

05:15 – 100X100Cinema

05:30 – Mo’ Better Blues

Sky Cinema Action

19:05 – The Adventurers – Gli avventurieri

21:00 – Charlie’s Angels – più che mai

22:55 – Hunter Killer – Caccia negli abissi

01:00 – The Defender

02:35 – Il Cinemaniaco incontra Favolacce – I registi

02:55 – The Package

04:30 – Kill Command

Fox

18:05 – I Simpson La paura fa novanta XII

18:30 – I Simpson Genitori sotto accusa

18:55 – American Dad Perché non possiamo essere amici?

19:20 – American Dad Hayley e la babysitter

19:45 – The Big Bang Theory L’implementazione dello gnu

20:10 – The Big Bang Theory La reazione al fidanzamento

20:35 – The Big Bang Theory La trasmutazione del coinquilino

21:00 – Stumptown Lascia perdere, Dex. È Stumptown

Premium Cinema

19:16 – Come ti spaccio la famiglia

21:15 – Hulk

23:00 – L’INCREDIBILE HULK

00:58 – Brick mansions

02:32 – In a Valley of Violence – Nella valle della violenza

05:00 – Forsaken – Il fuoco della giustizia

Premium Action

18:48 – CHUCK II – CHUCK VS. BABBO NATALE

19:37 – THE VAMPIRE DIARIES II – ALLA LUCE DELLA LUNA

20:25 – ARROW IV – IL FARO DELLA SPERANZA

21:15 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – ZARI, O NON ZARI – 1aTV

22:03 – THE FLASH V – NOTIZIE FLASH

22:51 – GOTHAM II – L’ALBA GRIGIA DELLA FOLLIA

23:41 – CHUCK II – CHUCK VS. BABBO NATALE

00:30 – THE VAMPIRE DIARIES II – ALLA LUCE DELLA LUNA

Mya

18:42 – THE MIDDLE VI – ANSIA DA SPECIALIZZAZIONE

19:07 – THE MIDDLE VI – IL TAVOLO

19:33 – THE BOLD TYPE I – PORTARE IL PESO

20:23 – MANIFEST II – IL DRAGO D’ARGENTO

21:15 – 22.11.63 – LA TANA DEL BIANCONIGLIO

22:40 – ALL AMERICAN I – LA SCELTA E’ TUA

23:31 – THE BOLD TYPE I – PORTARE IL PESO

00:21 – UNA MAMMA PER AMICA II – UN MATRIMONIO E UN FUNERALE