Su Canale 5 Sotto il sole di Riccione, su Sky Cinema 2 Irrational man. Guida ai programmi Tv della serata del 21 settembre 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 21 settembre 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Voglio essere un mago! Un gruppo di apprendisti maghi di età tra i 14 e i 18 anni, all’interno di un suggestivo e fiabesco castello, perfezionano le loro arti magiche per poter conquistare la Bacchetta D’Oro e diventare un vero e proprio Mago. Su Rai Tre dalle 21.20 Better Watch Out. Ashley è stata chiamata a fare da babysitter a Luke, un ragazzino oramai fin troppo cresciuto che è segretamente innamorato di lei. Ma la notte che li aspetta vedrà l’irruzione in casa di alcuni sconosciuti che metteranno a dura prova lo spirito di sopravvivenza della ragazza. Su Rai 4 dalle 21.20 Parker. Dopo un colpo milionario, il rapinatore Parker viene tradito dai suoi complici, che cercano di ucciderlo. Riesce però a sopravvivere e medita vendetta, trovando l’aiuto di una bella agente immobiliare. Alle 21.10 Rai Movie propone Santa Maradona. Andrea si appena laureato ed è in cerca di lavoro. Condivide l’appartamento con il pigro Bart che passa buona parte del suo tempo libero con Lucia, una ragazza indo-napoletana dalla vita sentimentale molto travagliata. Quando Andrea conosce Dolores è amore a prima vista. Andrea e Bart non sanno ancora cosa vogliono dalla vita, ma l’amore forse li aiuterà a scoprirlo. Su Canale 5 dalle 21.33 Sotto il sole di Riccione. Commedia estiva sugli amori di un gruppo di diciassettenni in vacanza a Riccione. Su Sky Cinema dalle 21.15 The next three days. Lara Brennan viene accusata di aver ucciso il suo capo dopo una lite sul lavoro e viene condannata all’ergastolo. Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 Irrational man. Il professore di filosofia Abe Lucas è incapace di trovare alcun senso o felicità nella propria vita. Una volta arrivato nel college di una cittadina, l’uomo frequenta due donne, una di queste è Jill Pollard, una brava studentessa e una buona amica. Su Iris dalle 21 L’assedio di fuoco. Dopo aver perso la sorella ed il nipote per mano di Dan Mardy, un famoso fuorilegge, Larry, Delong trova lavoro come guardiano di diligenze, sperando di incrociare di nuovo il percorso dell’assassino.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Morgane – Detective geniale. Morgane, Karadec e la loro squadra devono indagare sul rapimento di due – bambine e l’omicidio del loro padre. Le bambine sono le nipoti del magnate alberghiero Arnaud Grangeon e i sospetti si concentrano subito su di lui e sulla stessa Florence, madre delle bambine, per alcune sue reticenze

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 torna #cartabianca. Nella prima puntata della nuova stagione ampio spazio al dibattito su Green Pass e obbligo vaccinale con un’importante testimonianza in studio. Si parla inoltre della ripartenza economica e delle prossime elezioni amministrative. Non mancherà uno sguardo allo scenario internazionale con particolare attenzione alla situazione in Afghanistan. Su Italia 1 dalle 21.27 Buoni o cattivi. ll programma condotto da Veronica Gentili é il racconto di spaccati della realta’ italiana, al confine tra il bene e il male. In ogni puntata la conduttrice commentera’ le immagini con un ospite. Su Rete 4 dalle 21.26 Fuori dal coro.

CALCIO

Su Canale 5 dalle 20.46 Malmo – Juventus. Gli svedesi del Malmoe di Jon Dahl Tomasson sfidano i bianconeri di Max Allegri nel match valido per la prima giornata del gruppo H di Champions League.

Guida tv di martedì 21 settembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Morgane – Detective geniale

23:20 – Porta a Porta

00:55 – Rai – News24

01:30 – Italia: viaggio nella bellezza

02:30 – Rai – News24

Rai 2

19:40 – N.C.I.S.

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Voglio essere un Mago!

23:20 – Ti sento – Il suono delle emozioni

00:15 – The Blacklist

00:55 – I lunatici

02:30 – Protestantesimo

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Via dei matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:15 – Senza traccia 6

19:00 – Elementary 7

19:50 – Criminal Minds 12

20:40 – Criminal Minds 12

21:20 – Parker

23:25 – Murder Maps: Il macellaio di Kingsbury Run

00:15 – Bent – Polizia criminale

02:00 – Eli Roth’s History of Horror

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – SOTTO IL SOLE DI RICCIONE – 1 PARTE – 1aTV

Italia 1

18:07 – GRANDE FRATELLO VIP

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – DELITTO PER DELITTO

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – CENA DI COMPLEANNO

21:20 – BUONI O CATTIVI – LORO DI NAPOLI

23:51 – L’IMMORTALE – 1 PARTE – 1aTV

Canale 20 Mediaset

19:19 – I SIMPSON V – LA RIVALE DI LISA

19:47 – I SIMPSON XV – MIA MADRE LA FUGGIASCA

20:14 – THE BIG BANG THEORY I – LA DECADENZA DI LOOBENFELD

20:42 – THE BIG BANG THEORY I – ANOMALIA DELLA PASTELLA PER LE FRITTELLE

21:05 – FROM PARIS WITH LOVE – 1 PARTE

22:09 – TG COM

22:14 – METEO

22:16 – FROM PARIS WITH LOVE – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT – TG4

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 42 PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

00:47 – IL SEGRETO DI MIO PADRE – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

Cine 34

19:03 – A CENA CON… – DIN DON – UNA PARROCCHIA IN DUE

21:00 – UNA PURA FORMALITA’ – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – UNA PURA FORMALITA’ – 2 PARTE

23:18 – POMERIGGIO CALDO

01:05 – TUTTO SALEMME – AMORE A PRIMA VISTA

02:41 – CORSA IN DISCESA

Rai Movie

19:25 – I due figli dei Trinita’

21:10 – Santa Maradona

22:50 – Una vita spericolata

00:40 – Il traduttore

02:20 – Arianna

03:40 – Le jene di Chicago

05:00 – Non son degno di te

Paramount Network

18:10 – La casa nella prateria Stagione 8 Episodio 18

19:10 – La casa nella prateria Stagione 8 Episodio 20

20:10 – La casa nella prateria Stagione 8 Episodio 21

21:10 – Spia per caso

23:00 – Thunderbolt – Sfida mortale

01:00 – Kill Bill Vol.1

03:00 – Quantico Stagione 3 Episodio 01

04:00 – Quantico Stagione 3 Episodio 02

Iris

19:15 – RENEGADE IV – LADRI DI LUNA DI MIELE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – MISTER “O” – I PARTE

21:00 – L’ASSEDIO DI FUOCO

22:46 – LA NOTTE DELL’AGGUATO

00:57 – UN AMERICANO A PARIGI

02:47 – CIAKNEWS

02:51 – CORTESIE PER GLI OSPITI

04:32 – I CANNONI TUONANO ANCORA

TV8

18:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Basilicata – Via Herculea

19:30 – Alessandro Borghese – Piatto ricco Ep. 14 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 6 Prima TV

21:30 – The Undoing – Le verità non dette Processo con furia

22:30 – The Undoing – Le verità non dette Maledetta verità

23:30 – Gone – Scomparsa

01:15 – Beta Delta Chi, sorelle per la vita

03:00 – Lady Killer Ep. 12 Prima TV

Italia 2

18:00 – MODERN FAMILY – LA NOSTRA FAMIGLIA

18:30 – MODERN FAMILY – LADRO DI BICICLETTE

18:55 – MODERN FAMILY – VOLA VIA CON ME

19:20 – MODERN FAMILY – L’INCIDENTE

19:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – RUBBER APPRENDISTA PIRATA

20:15 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA TIGRE GIGANTE

20:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UN AMICO IN TRAPPOLA

21:15 – FINAL DESTINATION 3

La 5

18:00 – HART OF DIXIE – ONDATA DI CALORE

19:00 – RICCI & CAPRICCI III – IL GIORNO DEGLI OSTAGGI – 1aTV

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

01:02 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

02:33 – GRANDE FRATELLO VIP

02:45 – SOLO PER AMORE

NOVE

18:35 – Delitti a circuito chiuso 6′ Stagione Ep.9

19:30 – Ristoranti da incubo – Tutto in 24 ore 2′ Stagione Ep.1

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 5′ Stagione Ep.12

21:25 – Riddick

23:35 – The Call

01:25 – Airport Security Spagna 4′ Stagione Ep.1

01:50 – Airport Security Spagna 4′ Stagione Ep.2

02:15 – Airport Security Spagna 4′ Stagione Ep.3

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Ep. 12

19:15 – Affari al buio La sfida

19:45 – Affari al buio Il giocatore d’azzardo

20:15 – Affari di famiglia Fuoristrada

20:45 – Affari di famiglia Preziose incisioni

21:15 – The English Teacher

23:15 – Il mondo porno di due sorelle

01:00 – Morgana: da casalinga a porno-femminista

La7

18:00 – The good wife

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – L’Aria Che Tira (r)

04:15 – Tagadà (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Josephine, Ange Gardien

20:10 – I menù di Benedetta

20:50 – La cucina di Sonia

21:30 – Downton Abbey – Stagione 6

23:30 – The good wife

02:50 – I menù di Benedetta

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:00 – Merlin Stagione 4 Episodio 02

19:00 – Merlin Stagione 4 Episodio 03

19:50 – Merlin Stagione 4 Episodio 04

20:40 – Merlin Stagione 4 Episodio 05

21:30 – True Justice Stagione 2 Episodio 02

23:30 – True Justice Stagione 1 Episodio 06

01:30 – Top Gear Gold Stagione 5 Episodio 01

02:20 – Top Gear Gold Stagione 5 Episodio 02

Food Network

18:00 – Cucina con Ale 5′ Stagione Ep.18

18:25 – Cucina con Ale 5′ Stagione Ep.13

18:50 – Cucina con Ale 5′ Stagione Ep.19

19:15 – Cucina con Ale 5′ Stagione Ep.14

19:40 – Cucina con Ale 5′ Stagione Ep.20

20:10 – Uno Chef in fattoria 2′ Stagione Ep.1

20:40 – Uno Chef in fattoria 2′ Stagione Ep.2

21:10 – Uno Chef in fattoria 2′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:30 – MAJOR CRIMES II – LA COLPA DI ESSERE DIVERSA

19:23 – MAJOR CRIMES II – NULLA E’ COME SEMBRA

20:16 – THE CLOSER VII – RISPOSTA ARMATA

21:10 – THE MENTALIST II – ACQUA ROSSA

22:03 – THE MENTALIST II – SOLDI ROSSO SANGUE

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XI – IL TATUAGGIO

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XI – IL SALVATORE

00:45 – Delitto nel Berry – 1 PARTE – 1aTV

GIALLO TV

18:00 – Alice Nevers – Professione giudice 12′ Stagione Ep.2

19:10 – Elementary 2′ Stagione Ep.1

20:10 – Elementary 2′ Stagione Ep.2

21:10 – Elementary 4′ Stagione Ep.21

22:10 – Elementary 4′ Stagione Ep.22

23:10 – Unforgettable 3′ Stagione Ep.5

00:10 – Unforgettable 3′ Stagione Ep.6

01:10 – Law & Order 11′ Stagione Ep.18

Rai 5

18:25 – Botticelli: la bellezza eterna

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Zaha Hadid, Forme di Architettura Contemporanea

20:20 – Citta’ segrete

21:15 – La scomparsa di Alice Creed

22:50 – Jaco

00:50 – Cantautori: De Gregori

01:15 – Rai News Notte

Rai Premium

19:30 – Provaci ancora Prof! 4

21:20 – Un amore stellato: vacanza a sorpresa

23:05 – Katie Fforde – Un amore di lana

00:45 – Tutti i sogni del mondo

02:35 – L’impostore

03:25 – Un ciclone in convento 18

04:15 – Un ciclone in convento 18

05:00 – Sottocasa

Mediaset Extra

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:00 – Santa Messa

19:33 – Le parole della fede

19:56 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:54 – In licenza a Parigi

22:36 – CONCERTO PER IL GIUDICE LIVATINO

23:28 – Una canzone per mio padre

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – VH1 Happy Birthday

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 03

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 04

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 05

21:25 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 06

21:55 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 1 Episodio 06

22:20 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 1 Episodio 07

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO BIS

23:30 – DOUBLE WHAMMY

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – LINEA ROSSA MORTI DI FAMA?

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2014 – VICKY MANTEGAZZA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI TG METEO

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE

21:00 – BOROTALK VITA NOTTURNAì

22:00 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – PASSATEMPO

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Via col venti Game show con Clarissa Tami

La2

18:30 – The Goldbergs – La guardiana quaccheriana Stagione 8, episodio 11

18:55 – Calcio femminile: Qualificazioni Mondiali 2023 – Moldavia – Svizzera Da Chisinau (MDA)

21:05 – Bruno Manser – La voce della foresta

23:30 – Sportsera: la partita L’attualità sportiva del giorno

23:50 – Fama da assassino

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

18:30 – Tg Sport

18:50 – Arrampicata

20:40 – Perle di Sport

21:00 – Atletica Leggera

23:30 – Perle di Sport

00:00 – Tg Sport

00:15 – Perle di Sport

Rai Sport

18:30 – Tg Sport

18:50 – Arrampicata

20:40 – Perle di Sport

21:00 – Atletica Leggera

23:30 – Perle di Sport

00:00 – Tg Sport

00:15 – Perle di Sport

02:00 – Calcio

SuperTennis

18:00 – LIVE ATP 250 Metz

20:00 – LIVE WTA 500 Ostrava

21:30 – Supertennis TG

21:45 – Tennis Parade

22:00 – ATP 250 Metz (differita)

23:30 – WTA 500 Ostrava (differita)

01:00 – ATP 250 Nur Sultan (replica)

02:30 – WTA 500 Ostrava (replica)

Euro Sport

18:00 – Ciclismo su strada Mondiali su strada Cronometro Junior M

18:55 – Rubrica La casa delle Olimpiadi News

19:00 – Ciclismo Grand Prix de Denain Differita

20:00 – Triathlon Super League Arena Games Jersey

21:00 – Equitazione Grande Slam Aachen. Salto ad ostacoli Differita

22:00 – Rubrica The Minute

22:05 – Rubrica La casa delle Olimpiadi News

22:15 – Rubrica EWC – All Access

SportItalia

18:30 – Teleshopping

19:00 – Sportitalia News

19:30 – Teleshopping

20:00 – B Today

20:30 – Serie B Live

23:00 – Sportitalia Mercato

00:00 – Sportitalia News

00:30 – Sportitalia Mercato

Rai Gulp

18:05 – Zorro – La leggenda

18:30 – Spider-Man: Maximum Venom

18:55 – Coop & Cami – A voi la scelta

19:20 – Radio Teen

19:30 – Radio Teen

19:45 – Cercami a Parigi

20:15 – Marta ed Eva

20:40 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – Bing St 4 Ep 14 – Gita in autobus

18:15 – Bing St 1 Ep 15 – I magneti

18:20 – Bing St 4 Ep 16 – Il negozio

18:30 – Oreste, che storia!

18:40 – Masha e Orso St 2 Ep 22 – Salto nel passato

18:50 – Masha e Orso St 2 Ep 24 – La festa del raccolto

19:00 – Le Canzoni di Masha Ep 1 – La patria del Belcanto

19:10 – 44 Gatti St 2 Ep 48 – Il treno fantasma

Boing

18:25 – The Fungies New

18:50 – Gumball Specials

19:50 – Lego Masters USA 1a TV

20:50 – Teen Titans Go!

21:55 – Vuuaalà! Che magia!

22:05 – Ben 10 ultimete challenge Ben 10 la sfida Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago

02:40 – Super – Noobs

Cartoonito

18:00 – Paw Patrol

18:20 – Power Players – nuovi episodi

18:40 – Blaze e le Megamacchine – nuovi episodi

19:05 – Blaze e le Megamacchine – nuovi episodi

19:30 – Dino Ranch – nuova serie

19:45 – Dino Ranch – nuova serie

20:10 – Pillole Meteo – Heroes + Meteo – Heroes

20:40 – Doraemon

Frisbee

18:05 – Curioso come George – 1^TV 13′ Stagione Ep.13A

18:20 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.2

18:30 – Yoko 1′ Stagione Ep.26

18:40 – Yoko 2′ Stagione Ep.8

18:50 – Yoko 1′ Stagione Ep.28

19:00 – Yoko – 1^TV 2′ Stagione Ep.9

19:20 – Yoko 1′ Stagione Ep.30

19:30 – Yoko 2′ Stagione Ep.7

K2

18:00 – I Dalton 2′ Stagione Ep.16

18:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.13

18:35 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.14

18:50 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.15

19:00 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.16

19:15 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.17

19:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.18

19:35 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.19

DeaKids

18:20 – H2O: Just Add Water La festa sulla spiaggia

18:55 – H2O: Just Add Water Troppo vicini per star bene

19:20 – Ready.Music.Play! Dance Monkey – Campo da golf

19:35 – Ready.Music.Play! Mohicani – Fondale marino

19:50 – Mako Mermaids – Vita da tritone L’alga della giovinezza

20:20 – Mako Mermaids – Vita da tritone Mimmi è nei guai

20:50 – Cercami a Parigi Il video segreto

21:20 – Cercami a Parigi Il potere degli orologi

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – SpongeBob

19:05 – Cavaliere per caso

19:30 – Cavaliere per caso

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Chi cerca trova 2′ Stagione Ep.4

19:15 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.12

20:10 – Chi cerca trova 7′ Stagione Ep.5

21:05 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.6

22:00 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.7

22:55 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.8

23:50 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.5

00:45 – Chi cerca trova 2′ Stagione Ep.7

Rai Storia

18:30 – La guerra segreta

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Italiani

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Settecento anni dalla morte di Dante: casa di Dante a Roma

20:35 – Passato e presente

21:10 – Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte

22:30 – SeDici storie

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.13

19:15 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.1

20:15 – Vintage Garage 4′ Stagione Ep.9

21:15 – Vintage Garage 4′ Stagione Ep.10

22:15 – Auto leggendarie: Top 10 – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

23:15 – Auto leggendarie: Top 10 1′ Stagione Ep.2

00:10 – Metti il turbo con i Debertis 1′ Stagione Ep.1

01:00 – Metti il turbo con i Debertis 1′ Stagione Ep.2

DMAX

18:35 – Una famiglia fuori dal mondo 3′ Stagione Ep.5

19:30 – Nudi e crudi XL 3′ Stagione Ep.3

20:30 – Nudi e crudi XL 3′ Stagione Ep.4

21:25 – Nudi e crudi – 1^TV 7′ Stagione Ep.5

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 64

01:05 – Lockup: sorvegliato speciale 12′ Stagione Ep.22

02:00 – Lockup: sorvegliato speciale – 1^TV 12′ Stagione Ep.23

02:55 – Case infestate: fuori in 72 ore 1′ Stagione Ep.3

Focus TV

18:00 – Voli straordinari

19:00 – CLIMA PAZZO, PAZZO CLIMA I

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO I – LA CITTA’ DELL’ORO

21:15 – ZAMBIA UNTAMED

22:15 – FOCUS LIBRI – VINCENZO VENUTO

22:33 – INTO THE WILD: INDIA – LA TERRA DEL RINOCERONTE MISTERIOSO

23:15 – SUPER GRATTACIELI – LA CITTA’ VERTICALE

00:15 – SUPER GRATTACIELI – ONE57

RealTime

18:25 – Cortesie per gli ospiti Giusy e Fabrizio vs. Fiamma e Debora

19:25 – Cortesie per gli ospiti Ep. 13

20:25 – Cortesie per gli ospiti Ep. 17 Prima TV

21:25 – Primo appuntamento Ep. 19 Prima TV

22:50 – Primo appuntamento Ep. 18

00:10 – Piedi al limite Sotto il vischio

01:00 – Piedi al limite Unghie del piede

01:50 – Piedi al limite Piedi di cera

Rai Scuola

18:00 – La Scuola in tv 2021 Educazione Fisica –

18:30 – Un romanzo, tante storie

19:00 – Enciclopedia infinita Letteratura italia

19:20 – Enciclopedia infinita Letteratura italia

19:55 – La Scuola in tv 2021 Dinamica di una ter

20:35 – La Scuola in tv 2021 Istruzione degli Ad

21:00 – Progetto Scienza Newton Edu (pt. 01) Ani

21:30 – Le incredibili forze della natura

LaF

18:30 – RED – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.2

19:05 – RED – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.3

19:35 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.9

20:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.10

20:40 – Lettori – I libri di una vita 2′ Stagione Ep.21

21:10 – Cardinal – La notte più fredda Bestseller in tv. 4′ Stagione Ep.5

22:05 – Cardinal – La notte più fredda Bestseller in tv. 4′ Stagione Ep.6

23:00 – Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no 1′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Una famiglia fuori dal mondo: speciale Un’estate folle

19:05 – Una famiglia fuori dal mondo Vita agli estremi

20:00 – Una famiglia fuori dal mondo Nella foresta

21:00 – Chi cerca trova Ep. 5

21:55 – Chi cerca trova Ep. 6

22:50 – Chi cerca trova Famiglia

23:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 5

00:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 15

Sky Uno

18:30 – MasterChef Canada Ep. 3

19:20 – MasterChef Canada Ep. 4 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Friuli Venezia Giulia

21:15 – Antonino Chef Academy Ep. 4

23:00 – Antonino Chef Academy Ep. 4

00:45 – X Factor 2021 Audizioni. 1a parte

02:45 – Vita da ricchi Ep. 2

03:35 – Matrimonio a prima vista Nuova Zelanda Ep. 2

Sky Cinema 1

19:25 – Lassie torna a casa

21:15 – The Next Three Days

23:35 – Il caso Minamata

01:35 – Le quattro piume

03:50 – Caccia spietata

05:45 – Questo o quello – Speciale

SKY Cinema Family

19:25 – Kung Fu Panda

21:00 – I tuoi, i miei e i nostri

22:35 – Paddington 2

00:25 – I fratelli Grimm e l’incantevole strega

02:25 – Questo o quello – Speciale

02:35 – Vicky il vichingo – La spada magica

04:00 – Space Dogs

05:30 – Miracolo di Natale

Sky Cinema Romance

19:20 – Parigi può attendere

21:00 – Il profumo del mosto selvatico

22:50 – Come lo sai

00:55 – 7 spose per 7 fratelli

02:40 – Gli eroi

04:35 – Che cosa aspettarsi quando si aspetta

Sky Cinema Collection

18:40 – Transformers – La vendetta del caduto

21:15 – Contact

23:55 – X-Files – Il film

02:00 – L’uomo dei ghiacci

03:45 – Transformers – La vendetta del caduto

Sky Cinema Action

19:15 – Autobahn – Fuori controllo

21:00 – Charlie’s Angels

22:45 – The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo

00:45 – Ticking Clock

02:25 – I combattenti

04:00 – Strade di fuoco

05:35 – Autobahn – Fuori controllo

Fox

18:05 – I Griffin Genio ritardato

18:30 – I Simpson Accordi bifolchi

18:55 – I Simpson Rom-antìco e Giulié

19:20 – I Simpson Homerazzi

19:45 – How I Met Your Mother Scampato pericolo

20:10 – How I Met Your Mother Un interminabile secondo

20:35 – How I Met Your Mother Papà per un giorno

21:00 – They Were Ten Sospetti

Premium Cinema

19:48 – The Las Vegas Job

21:15 – Codice: Swordfish

22:53 – Blackhat

01:04 – Momentum

02:38 – La talpa

04:47 – Asher

Premium Action

18:46 – THE VAMPIRE DIARIES II – INVITO A CENA

19:34 – IZOMBIE I – VIVI E LASCIA MORIRE

20:23 – SUPERNATURAL X – RADUNO DI SCERIFFI

21:15 – GOTHAM IV – PAX PINGUINA

22:03 – GOTHAM IV – IL TRISTO MIETITORE

23:02 – THE 100 IV – RISORGEREMO

23:57 – THE VAMPIRE DIARIES II – INVITO A CENA

00:45 – IZOMBIE I – VIVI E LASCIA MORIRE

Mya

18:42 – THE GOLDBERGS V – COLORI DI GUERRA

19:07 – THE GOLDBERGS V – MTV SPRING BREAK

19:33 – MANIFEST I – AVVICINAMENTO AUTORIZZATO

20:23 – THE NIGHT SHIFT III – EPIDEMIA

21:15 – SUITS VIII – BUON FANGO

22:04 – SUITS VIII – GATTI, BALLETTO, HARVEY SPECTER

22:54 – MANIFEST I – AVVICINAMENTO AUTORIZZATO

23:21 – SHAMELESS VIII – RIMETTERSI IN RIGA