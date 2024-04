Su Rai Uno Il clandestino, su Canale 5 L’isola dei famosi. Guida ai programmi Tv della serata del 22 aprile 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 22 aprile 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 Blind War. Il capitano della SWAT Dong Gu, rimasto cieco durante un’operazione militare, vive da infermo depresso tra le mura di casa, ma la figlia riesce comunque a dargli la speranza di una vita diversa. L’uomo, serenamente rassegnato, è chiamato nuovamente in battaglia quando l’amata figlia viene rapita da trafficanti di persone. Su Rai Movie dalle 21.10 Bandolero! Mace Bishop, fratello di Dee, il capo della banda, libera il gruppo fatto prigioniero poco prima, per una rapina finita male. In fuga, tutti vengono catturati dallo sceriffo ma, sulla via del ritorno, dovranno vedersela con i crudeli bandoleros. Sceriffo e malviventi uniti per la sopravvivenza. Riusciranno a farla franca? Su Italia 1 dalle 21.27 Transporter: Extreme. Frank Martin torna in azione per salvare la vita di un bambino e sventare un terribile piano messo in atto da un cartello della droga.. Su Sky Cinema dalle 21.15 Soldado. Gli agenti Matt Graver e Alejandro Gillick intervengono quando i cartelli della droga messicani iniziano ad accettare commissioni da terroristi per aiutarli ad entrare negli Stati Uniti. Su Iris dalle 21 L’Avvocato del Diavolo. Kevin Lomax è un giovane e brillante avvocato che non ha mai perso una causa. Un giorno il ragazzo viene reclutato da John Miller, a capo dello studio legale più importante di New York.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.30 Il clandestino. Travaglia è chiamato ad aiutare due bambine rom: il fratello è accusato di non aver soccorso un amico durante un furto. Intanto Luca si allontana da Carolina ma il destino ha in serbo altro.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 far West. Il caso del calciatore Demba Seck, con testimonianze inedite. Un reportage sulle ‘Bestie di Novara’, per raccontare la struttura, le regole e le testimonianze delle vittime di questa setta al centro di un processo tuttora in corso. E ancora, un servizio per capire cosa succede nel settore dell’energia, con il passaggio dal mercato a maggiori tutele al mercato libero, ed un’inchiesta sulla diffusione delle targhe straniere come escamotage per risparmiare sulle tariffe assicurative Rc auto. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli: inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagneranno il racconto di Salvo Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio. Su Rete 4 dalla 21.25 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Stasera tutto è possibile. Il tema di questa seconda puntata è “M’ama non m’ama”. Ospiti, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia, anche Max Giusti, Bianca Guaccero, Maria Sole Pollio e Mara Maionchi, che si trova di fronte alla sua imitazione di Vincenzo De Lucia (che, nel corso della puntata, imita anche Maria De Filippi). Tra i giochi, oltre all’immancabile Stanza Inclinata: Segui il labiale, Rubagallina, Do re mi fa male, Serenata Step. Inoltre, spazio al nuovo Step Boxer, con gli ospiti, divisi in due squadre, impegnati a cercare di indossare un paio di boxer, tirandoli su fino alla vita, senza usare le mani, coperte da guantoni da boxe. La regola del programma è sempre e solo una: divertirsi, per una serata all’insegna della spensieratezza e del buonumore. Su Canale 5 dalle 21.35 L’ isola dei famosi. Vladimir Luxuria conduce la nuova edizione del reality. Un gruppo di naufraghi vip lotta per la sopravvivenza su un’isola deserta in Honduras.

Guida tv di lunedì 22 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Il clandestino

23:25 – Storie di sera

00:45 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

01:40 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – NCIS – Unita’ anticrimine

19:40 – S.W.A.T.

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Faccende complicate

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Farwest

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:15 – Hawaii Five-0 4

19:00 – Bones 2

19:45 – Bones 2

20:30 – Criminal Minds 1

21:20 – Blind war

23:05 – Nella tana dei lupi

01:25 – Anica – Appuntamento al cinema

01:30 – Criminal Minds 1

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Italia 1

18:10 – L’ISOLA DEI FAMOSI

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – ISAIAH

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – ARMA BIOLOGICA

21:20 – TRANSPORTER: EXTREME – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – THE FLASH II – LEGGENDE DI OGGI

19:16 – CHICAGO FIRE III – L’INFILTRATO

20:06 – THE BIG BANG THEORY IX – LA RISONANZA DI SPOCK

20:34 – THE BIG BANG THEORY IX – L’OSSERVAZIONE DELL’APPUNTAMENTO MISTERIOSO

21:03 – OCEAN’S 8 – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – OCEAN’S 8 – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – METEO.IT

19:39 – TERRA AMARA – 29

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:52 – HARROW III – PER STIRPES

01:47 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

02:07 – UNA PURA FORMALITA’

Warner TV

18:50 – Supernatural – Stagione 2 Episodio 9 – Croatoan

19:45 – Supernatural – Stagione 2 Episodio 10 – Destino crudele

20:40 – Supernatural – Stagione 2 Episodio 11 – La casa delle bambole

21:30 – Longmire – Stagione 1 Episodio 2

00:00 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 9 Episodio 7 – Guai per Abby

00:50 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 9 Episodio 8 – Il cuore di Toby

01:40 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 9 Episodio 9 – Affari di famiglia

02:30 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 9 Episodio 10 – Il passato che torna

Rai Movie

19:30 – Per un pugno di eroi

21:10 – Bandolero!

23:00 – Duello all’ultimo sangue

00:30 – Invito ad una sparatoria

02:10 – L’amore rubato

03:10 – Havana Kyrie

05:00 – Il vendicatore

Cine 34

18:51 – A CENA CON… – BENTORNATO PRESIDENTE

21:01 – RENEGADE-UN OSSO TROPPO DURO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – RENEGADE-UN OSSO TROPPO DURO – 2 PARTE

22:51 – VI RACCONTO – MONICELLI

23:00 – I ROMANZO POPOLARE

01:11 – IL LUPO DI MARE

TWENTYSEVEN

18:13 – LA CASA NELLA PRATERIA V – IL SOGNO DI ALBERT

19:17 – COLOMBO – L’ILLUSIONISTA

21:25 – INTRIGO INTERNAZIONALE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – INTRIGO INTERNAZIONALE – 2 PARTE

23:10 – UN POLIZIOTTO A QUATTRO ZAMPE 2 – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

19:15 – CHIPS – UN INCONTRO SALUTARE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – BASSIFONDI

21:00 – L’AVVOCATO DEL DIAVOLO

23:52 – S1MONE

02:14 – NOTE DI CINEMA

02:19 – COMPAGNIE PERICOLOSE

03:49 – CIAKNEWS

03:53 – UOMINI SELVAGGI

TV8

19:00 – celebrity ante

19:05 – celebrity pt.21

20:10 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 1 – Bassano

21:30 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 7 – Milano – Le cascine

22:50 – MasterChef Italia – Stagione 12 Episodio 11

00:15 – MasterChef Italia – Stagione 12 Episodio 12

01:40 – Horror Movie

03:20 – Delitti – Stagione 4 Episodio 1 – Il mistero dell’Olgiata

Italia 2

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL II – LE SETTE PICCOLE COPIE DI CELL

18:50 – 2 BROKE GIRLS IV – E IL SERVIZIO FOTOGRAFICO

19:20 – 2 BROKE GIRLS IV – E LE ASPETTATIVE DELUSE

19:50 – 2 BROKE GIRLS IV – E IL PROPRIO FALLIMENTO

20:20 – WILL & GRACE I – WILL & GRACE – PILOTA

20:55 – WILL & GRACE I – INSIEME

21:25 – I GRIFFIN XVIII – LA MASCOTTE

21:50 – I GRIFFIN XVIII – RIGUARDO A CARTER

La 5

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: TUTTO PUO’ CAMBIARE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: TUTTO PUO’ CAMBIARE – 2 PARTE

23:10 – UOMINI E DONNE

00:35 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 46

20:25 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV – Stagione 5 Episodio 31

21:25 – Cash or Trash – Speciale Prime Time – 1^TV – Stagione 5 Episodio 3 – Viva l’Italia

23:25 – Little Big Italy – Stagione 6 Episodio 2 – Vienna

00:55 – Naked Attraction UK – Stagione 5 Episodio 5

01:45 – Naked Attraction UK – Stagione 5 Episodio 6

02:40 – Naked Attraction UK – Stagione 5 Episodio 7

03:35 – Naked Attraction UK – Stagione 5 Episodio 8

Cielo

18:25 – Tiny House Hunting – Stagione 3 Episodio 8

18:55 – Love it or List it Prendere o lasciare – Stagione 9 Episodio 18 – Jamelle e Lauren

19:55 – Affari al buio – Stagione 6 Episodio 13 – Crisi finita?

20:20 – Affari di famiglia – Stagione 1 Episodio 4 – Un affare fallato

20:50 – Affari di famiglia – Stagione 1 Episodio 5 – Gangster e chitarre

21:20 – Barriere

23:50 – Sexe + Techno – Stagione 1 Episodio 1 – Non chiamarle bambole!

00:20 – Sexe + Techno – Stagione 1 Episodio 2 – Dating 3.0

La7

18:55 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – 100 minuti

23:15 – Il caso Pisciotta

01:15 – TG LA7 Notte

01:25 – Otto e Mezzo (r)

02:05 – Camera con Vista

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – White collar – Fascino criminale

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Culture diverse

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – LIKE Tutto ciò che piace BEST

02:10 – La mala educaxxxion

Food Network

18:20 – Fatto in casa per voi – Stagione 5 Episodio 22

18:50 – Fatto in casa per voi – Stagione 3 Episodio 12

19:20 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 8

19:55 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 12

20:30 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 11

21:05 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 3

21:35 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 7

22:05 – Giusina in cucina – La Sicilia a tavola – Stagione 7 Episodio 3

TOP CRIME

18:30 – RIZZOLI & ISLES VI – LA FATTORIA DEI CORPI

19:23 – MAJOR CRIMES IV – COL SENNO DI POI – I PARTE

20:16 – MAJOR CRIMES IV – COL SENNO DI POI – II PARTE

21:10 – C.S.I. MIAMI IX – IN GABBIA

22:03 – C.S.I. MIAMI IX – IL MALE DELL’ARTISTA

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – EFFETTI COLLATERALI

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – QUALCOSA E’ SUCCESSO

00:45 – Maigret e il dottore – 1 PARTE

GIALLO TV

18:10 – Body of Proof – Stagione 2 Episodio 9 – Quando il crimine fa audience

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 9 Episodio 6 – Affari di contea

21:10 – Tatort – Vienna – Stagione 2 Episodio 6 – L’arte della guerra

23:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 9 Episodio 4 – Ombre del passato

01:10 – L’Ispettore Gently – Stagione 5 Episodio 3 – La bambina scomparsa

03:10 – Nightmare Next Door – Stagione 3 Episodio 9 – Il fidanzato scomparso

04:05 – Nightmare Next Door – Stagione 3 Episodio 10 – Terrore nel quartiere

05:05 – Nightmare Next Door – Stagione 3 Episodio 11 – Incubo a Baton Rouge

Rai Premium

18:30 – Che Dio ci aiuti 3

19:35 – Il maresciallo Rocca 4

21:20 – Le indagini di Hailey Dean – L’angelo della morte

22:50 – Ciao maschio

00:15 – Rex

01:05 – Storie italiane

03:10 – Piloti

03:25 – Un ciclone in convento 19

Mediaset Extra

21:11 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION 1TV

01:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:15 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

04:07 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – SOS: ho distrutto casa! – Stagione 3 Episodio 3 – All’origine del problema

19:20 – SOS: ho distrutto casa! – Stagione 3 Episodio 4 – Stile eclettico

20:15 – SOS: ho distrutto casa! – Stagione 3 Episodio 5 – Affare di famiglia

21:10 – SOS: ho distrutto casa! – Stagione 2 Episodio 2 – Senza un progetto

22:05 – Ma che casa ho comprato? – 1^TV – Stagione 1 Episodio 4 – Compound nascosto

23:00 – Ma che casa ho comprato? – Stagione 1 Episodio 3 – Casa affollata

23:55 – Ma che casa ho comprato? – Stagione 1 Episodio 1 – Casa da incubo

00:50 – Ma che casa ho comprato? – Stagione 1 Episodio 2 – Abitazione divisa

TV2000

18:26 – Tg2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario da Lourdes

20:30 – Tg2000

20:53 – The chosen

21:30 – The chosen

22:34 – Indagine ai confini del sacro

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Amando Te

19:30 – A Casa di Emy

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – Accademia da Leoni

22:30 – Jeronimo

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Terre d’Olio

20:30 – Il Piatto Forte

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

TRAVEL TV

18:00 – Magnifica Italia

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

20:00 – Time Watch – Viaggio Nel Tempo

21:00 – K Around The World

21:30 – L’Italia In Tour

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Sapori Dal Mondo

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CALCISSIMO

01:00 – RIUNIONE DI REDAZIONE

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Memory

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Borotalk

22:00 – Motor – Cube

22:30 – Sergio Colmes Indaga

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Provini – Le selezioni

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:20 – Monk – Il signor Monk e la partita di baseball Stagione 2 – episodio 3

19:05 – Il giardino di Albert – Attraversamenti selvaggi, animali in movimento

19:55 – Telesguard

20:10 – Gente di lago – Nicolas Rossier di Farid Hamache

21:05 – 60 minuti

22:15 – Play Suisse

23:25 – Segni dei tempi

23:50 – Scambio d’amore

Rai Sport +HD

18:25 – Nuoto

21:50 – Tg Sport

22:00 – Atletica

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Mondiali di Atletica

03:50 – Motocross

04:50 – Motocross

05:50 – Tg Sport

SuperTennis

18:00 – Talk Show

19:00 – US Open 2023 Gauff vs Sabalenka

20:30 – Supertennis TG

20:45 – ATP Finals 2021 Djokovic vs Zverev

22:45 – Colpo da Campione Padel Federico Chingotto, spostamenti

23:00 – Challenger Phoenix (replica)

01:00 – US Open 2009 Pennetta vs Zvonareva

02:45 – Colpo da Campione Tennis Il dritto di Fils

Euro Sport

18:30 – Ciclismo – Giro di Turchia – Stagione 2024 – 2a tappa

19:00 – Ciclismo – Coppa del Mondo – Stagione 2024 – Araxa. XCO Elite M

19:45 – Mondiale – Stagione 2024 – Primo turno – Live

23:05 – Ciclismo – Liegi-Bastogne-Liegi – Stagione 2024 – Prova M

00:30 – Ciclismo – Liegi-Bastogne-Liegi – Stagione 2024 – Prova F

01:30 – Atletica – Maratona di Londra – Stagione 2024

SportItalia

18:00 – Coppa d’Africa Camerun-Guinea (diretta)

20:00 – Leotalk (diretta)

21:00 – Coppa d’Africa Algeria-Angola (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che?

Rai Gulp

18:05 – Look at me

18:20 – Spooky Wolf

18:30 – Spooky Wolf

18:45 – Kung fu panda – Il cavaliere dragone

19:10 – Agent 203

19:35 – Il piccolo yeti e la citta’ invisibile

20:00 – Una specie di scintilla

20:30 – Il collegio 4

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Le Canzoni di Masha

18:35 – Le Canzoni di Masha

18:40 – Bing

18:45 – Bing

18:55 – Bing

19:00 – Bing

19:10 – Hello Kitty Super Style

Boing

18:15 – Il Trio Mutanda

18:40 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

19:05 – Io sono Gumball

21:15 – Doraemon

22:15 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels – nuovi episodi

19:30 – I Puffi – viaggio nella foresta segreta

20:55 – Batwheels

21:20 – Ella Tra le Stelle

21:40 – Simone

21:45 – Simone

Frisbee

18:00 – Curioso come George – Stagione 5 Episodio 6

18:25 – Curioso come George – Stagione 5 Episodio 7

18:50 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 14

19:15 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 15

19:35 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 16

20:00 – Curioso come George – Stagione 5 Episodio 8

20:25 – Curioso come George – Stagione 5 Episodio 9

20:50 – Curioso come George – Stagione 5 Episodio 10

K2

18:05 – Zig & Sharko – 1^TV – Stagione 4 Episodio 24

18:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 1

18:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 2

19:05 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 3

19:25 – I Greens in città – 1^TV – Stagione 1 Episodio 5 – La foto di famiglia / Salviamo Remy

19:35 – I Greens in città – Stagione 1 Episodio 3 – Barcollo ma non mollo / La capra di Tilly

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 24

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 25

DeaKids

18:00 – Boy Girl Dog Cat Mouse Cheese – Stagione 3 Episodio 16 – Il debutto di Cheese

18:10 – Boy Girl Dog Cat Mouse Cheese – Stagione 3 Episodio 15 – False promesse

18:20 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 15 – Il chip di Patato

18:35 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 16 – Il matrimonio della Torta Principessa

18:50 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 17 – Una grande amicizia

19:00 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 3 Episodio 1 – L’invasione dei ratti

19:10 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 3 Episodio 2 – Il figlio speciale

19:25 – New School – Stagione 2 Episodio 11 – Il Sovrintendente

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – A tutto ritmo

19:30 – A tutto ritmo

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

Rai 5

18:30 – Rai 5 Classic

18:50 – Save the date

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Dorian, l’arte non invecchia

20:25 – Divini devoti

21:15 – Effetto domino

22:55 – Sciarada – Il circolo delle parole

23:50 – Nile Rodgers – Come farcela nel mondo della musica

Rai Storia

18:35 – Rai News Giorno

18:40 – Africa e liberta’

19:35 – Rai54

20:05 – Speciale Aldo Moro 22/4/1978 Tg2 Studio Aperto

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Illuminate

22:05 – Grandi della TV

Rai Scuola

18:00 – Oggi è

18:30 – Gocce

18:40 – Contenitore Doc Divulgativi

19:30 – Wild Japan

20:15 – Paradisi da salvare

21:00 – Inside the human body

21:45 – Le creature più grandi del mondo ep 1

22:30 – Progetto Scienza 2023 Racconti di Scienza

Motor Trend Italia

18:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 4 – 1963 Bedford CA Dormobile

19:20 – Reperti d’assalto – Stagione 4 Episodio 5

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 6 – G-Wagen

21:20 – Meccanici allo sbando – Stagione 3 Episodio 2 – Lo show

22:15 – Auto: storia di una rivoluzione – Stagione 1 Episodio 1

23:15 – Auto: storia di una rivoluzione – Stagione 2 Episodio 10

00:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 7 Episodio 1 – Jensen Interceptor

01:15 – Mezzi speciali – Forgiati su misura – Stagione 2 Episodio 4 – Dumper

DMAX

18:35 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – Stagione 2 Episodio 4 – Troppo vicini

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 5 Episodio 10 – Georgia

21:25 – Dual Survival Brasile – 1^TV – Stagione 1 Episodio 1

22:20 – Dual Survival Brasile – 1^TV – Stagione 1 Episodio 2

23:15 – WWE Raw – 1^TV

01:15 – La dura legge dei Cops – Stagione 1 Episodio 8 – Non perdere la testa

02:10 – La dura legge dei Cops – Stagione 1 Episodio 3 – Uso della forza

03:05 – Colpo di fulmini – Stagione 5 Episodio 7

Focus TV

18:00 – L’UOMO DEI SOGNI – JFK TRA MITO E REALTA’

19:00 – Bobby Kennedy – Il sogno di un mondo migliore

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO VII – TRACCE DI UN TEMPO LONTANO

21:05 – MEGALOPOLI DELL’ANTICHITA’ – CARTAGINE, TROIA, PERSEPOLI

22:00 – GODS OF EGYPT – CAPITOLO TRE – GUERRA ED IMMORTALITA’

23:00 – INCASTRATI NEL CANALE DI SUEZ – STORIA DELLA MEGANAVE EVER GIVEN E DI COME VENNE LIBERATA

00:00 – Nausicaa’- L’acquario piu’ grande d’Europa

01:00 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XX – INCIDENTE SULL’HIMALAYA

RealTime

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 1 Episodio 7

20:30 – Cortesie per gli ospiti – Stagione 20 Episodio 21 – Prima TV

21:30 – Hercai Amore e vendetta I riassunti – Stagione 1 Episodio 1 – Prima TV

21:35 – Hercai Amore e vendetta – Stagione 1 Episodio 2 – Prima TV

23:35 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 4 Episodio 11 – Il fondoschiena

00:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 4 Episodio 12 – Braccia strane

01:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 4 Episodio 13 – Cisti vicino l’occhio

02:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 4 Episodio 14 – Iguane

Discovery Channel

18:00 – Ai confini della civilta’ – Stagione 6 Episodio 10 – Quando le mucche attaccano

19:00 – La febbre dell’oro – Stagione 10 Episodio 12 – Ricompense milionarie

21:00 – Sotto la superficie: SOS coralli – Prima TV

22:25 – L’ultima frontiera del pianeta – Prima TV

23:15 – The Bond Un legame da proteggere – Stagione 1 Episodio 1 – Salvataggio di canguri

00:05 – Chi cerca trova – Stagione 7 Episodio 8

00:55 – Chi cerca trova – Stagione 2 Episodio 1 – In viaggio

01:45 – Deadliest Catch – Stagione 17 Episodio 3 – Punto di non ritorno

Sky Uno

20:05 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 5 Episodio 6 – Riviera dei Fiori

21:15 – Gialappa – Show – Stagione 3 Episodio 2

23:40 – Pechino Express – Stagione 11 Episodio 7

01:50 – Cucine da incubo – Stagione 3 Episodio 5 – La Foggia

02:40 – Quattro matrimoni – Stagione 3 Episodio 7

03:30 – MasterChef Australia – Stagione 15 Episodio 31

04:20 – Case da milionari LA – Stagione 13 Episodio 4

05:20 – ‘Na pizza – Stagione 1 Episodio 3

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:20 – Repo Men

21:15 – Soldado

23:20 – Barbie

01:20 – Fast & Furious 7

03:35 – Cena con delitto Knives Out

05:45 – The Bourne Identity

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:30 – Ailo Un’avventura tra i ghiacci

21:00 – Sulle ali dell’avventura

23:00 – Show Dogs Entriamo in scena

00:35 – La marcia dei pinguini

02:00 – Questo O Quello Speciale Episodio 208 – 100x100cinema – Questo O Quello – 15/04

02:15 – The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 1

04:10 – Il mio amico Nanuk

05:40 – La volpe e la bambina

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:00 – A Christmas Number One

21:00 – Via col vento

00:40 – Breakfast Club

02:20 – Destino fatale

04:05 – I Delitti del BarLume 11 Speciale

04:25 – Victor Victoria

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:30 – Blade Runner 2049

21:15 – Barbie

23:15 – Maria Regina di Scozia

01:20 – Questo o quello Speciale – Stagione 1 Episodio 206 – 08/04/2024

01:35 – Crazy, Stupid, Love.

03:30 – Questo o quello Speciale – Stagione 1 Episodio 206 – 08/04/2024

03:45 – Babylon

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:15 – Faster

21:00 – Red

22:55 – Black Adam

01:05 – Quella sporca ultima meta

03:05 – Blood Diamond Diamanti di sangue

05:25 – Heart of The Sea Le origini di Moby Dick

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV