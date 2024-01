Su Rai Uno La storia, su Canale 5 la finale di Supercoppa Italiana. Guida ai programmi Tv della serata del 22 gennaio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 22 gennaio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 Trappola in fondo al mare. Bahamas. Quattro amici appassionati di immersioni subacquee vanno a caccia di tesori ma si imbattono nel relitto di un aereo che trasporta cocaina. Mentre cercano di recuperare le due fortune, dovranno fare i conti con le acque infestate dagli squali, la loro reciproca lealtà e alcuni criminali, pronti a tutto pur di mettere le mani sulla merce affondata. Su Rai Movie dalle 21.10 Uomini violenti. Nel West, il rancher Parrish si mette in conflitto con il proprietario terriero Wilkison, la cui ambizione minaccia il quieto vivere dei cittadini. Sky Cinema dalle 21.15 Campioni. Costretto dal giudice ad allenare una squadra di atleti diversamente abili alle prime armi, la vita di un ex istruttore di pallacanestro cambia per sempre. Sebbene sia riluttante, l’uomo dà ben presto il massimo per la squadra.. Su Iris dalle 21 Il padrino – Epilogo. A New York, alla fine degli anni 70, Michael Corleone riesce a convertire i numerosi affari di famiglia in operazioni lecite. Aumentando le sue donazioni alla Chiesa, l’uomo entra nelle grazie dell’arcivescovo Gilday.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.30 La storia. Nino torna dalla guerra, ancora una volta trasformato, mentre Ida ricomincia la scuola. La famiglia prende una casa in affitto a Testaccio sperando che la vita torni ad essere felice come un tempo.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre. Enrico Brignano mette alla berlina con ironia, vizi, pregi e difetti sue e delle persone a lui più vicine e punta il dito contro una società che ha fatto diventare tabù parole come spensieratezza e serenità.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 FarWest. Un’inchiesta sulla sanità in Campania: un viaggio tra le pieghe di un sistema in estrema difficoltà, partendo dai pronto soccorso dove – nelle ultime settimane – si sono consumate delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari. E ancora, il settore delle ambulanze private: la concorrenza tra operatori per aggiudicarsi i pazienti da trasportare è spietata, senza esclusione di colpi. A poche settimane dalla scarcerazione di Michele Misseri, che continua a dichiararsi colpevole, “Farwest” affronta, con testimonianze inedite e documenti esclusivi, l’omicidio di Sarah Scazzi per capire se e come giustizia è stata fatta. L’inchiesta rianalizza uno dei casi mediatici rimasti scolpiti nella memoria collettiva. Su Rete 4 dalla 21.25 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

SPORT

Su Canale 5 dalle 19.46 la finale di Supercoppa italiana, che vede in campo Napoli e Inter.

DOCUMENTARI

Su Italia 1 dalle 21.34 Freedom – Oltre il confine. Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

Guida tv di lunedì 22 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – La storia

23:30 – XXI secolo – Quando il presente diventa futuro

01:05 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:00 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

18:55 – Meteo 2

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

18:00 – Geo

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Farwest

Rai 4

18:20 – Hudson & Rex 2

19:05 – Senza traccia 3

19:50 – Senza traccia 3

20:35 – Criminal Minds 12

21:20 – Trappola in fondo al mare

23:15 – Kidnap – Rapito

00:50 – Anica – Appuntamento al cinema

00:55 – La Unidad 2

Canale 5

18:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

18:43 – POMERIGGIO CINQUE

18:57 – TG5 PRIMA PAGINA

19:00 – TG5

19:29 – METEO.IT

19:30 – STRISCINA LA NOTIZINA – LA VOCINA DELLA VEGGENZINA

20:01 – SUPERCOPPA ITALIANA FINALE

23:21 – SUPERCOPPA ITALIANA LIVE

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:00 – SUPERCOPPA ITALIANA LIVE

19:54 – C.S.I. MIAMI – FACCIA A FACCIA

20:46 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – OGGETTI SMARRITI

21:35 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

Canale 20 Mediaset

18:23 – ARROW III – SARA

19:16 – YOUNG SHELDON II – UN’ INDAGINE E TORTE DI NOZZE CECOSLOVACCHE

19:43 – YOUNG SHELDON II – SETTE PECCATI CAPITALI ED UN PICCOLO CARL SAGAN

20:06 – THE BIG BANG THEORY II – LA GIUSTAPPOSIZIONE DELLA NUOVA INQUILINA

20:34 – THE BIG BANG THEORY II – L’ISOTOPO DI HOFSTADTER

21:03 – DOOMSDAY – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – METEO.IT

19:47 – TEMPESTA D’AMORE – 139 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:50 – HARROW II – MALUM IN SE/MALE IN SE’

01:47 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

02:05 – CIAK SPECIALE – I SOLITI IDIOTI 3

Warner TV

18:05 – Smallville 1′ Stagione Ep.6

19:00 – Supernatural 6′ Stagione Ep.18

19:50 – Supernatural 6′ Stagione Ep.19

20:40 – Supernatural 6′ Stagione Ep.20

21:30 – Alcatraz 1′ Stagione Ep.3

23:30 – E.R. – Medici in prima linea 2′ Stagione Ep.1

00:20 – E.R. – Medici in prima linea 2′ Stagione Ep.2

01:10 – E.R. – Medici in prima linea 2′ Stagione Ep.3

18:05 – Smallville 1′ Stagione Ep.6

19:00 – Supernatural 6′ Stagione Ep.18

19:50 – Supernatural 6′ Stagione Ep.19

20:40 – Supernatural 6′ Stagione Ep.20

21:30 – Alcatraz 1′ Stagione Ep.3

23:30 – E.R. – Medici in prima linea 2′ Stagione Ep.1

00:20 – E.R. – Medici in prima linea 2′ Stagione Ep.2

01:10 – E.R. – Medici in prima linea 2′ Stagione Ep.3

Rai Movie

19:20 – Ex – Amici come prima

21:10 – Uomini violenti

22:50 – La battaglia di Alamo

01:45 – Divine – La fidanzata dell’altro

03:15 – Pericle il nero

05:00 – Due uomini, quattro donne e una mucca depressa

19:20 – Ex – Amici come prima

21:10 – Uomini violenti

22:50 – La battaglia di Alamo

01:45 – Divine – La fidanzata dell’altro

03:15 – Pericle il nero

05:00 – Due uomini, quattro donne e una mucca depressa

Cine 34

19:00 – A CENA CON… – SCUOLA DI LADRI

21:00 – C’ERAVAMO TANTO AMATI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – C’ERAVAMO TANTO AMATI – 2 PARTE

00:05 – VI RACCONTO – STEFANIA SANDRELLI

00:15 – UNA DONNA ALLO SPECCHIO

01:56 – PAULO ROBERTO COTECHINO CENTRAVANTI DI SFONDAMENTO

19:00 – A CENA CON… – SCUOLA DI LADRI

21:00 – C’ERAVAMO TANTO AMATI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – C’ERAVAMO TANTO AMATI – 2 PARTE

00:05 – VI RACCONTO – STEFANIA SANDRELLI

00:15 – UNA DONNA ALLO SPECCHIO

01:56 – PAULO ROBERTO COTECHINO CENTRAVANTI DI SFONDAMENTO

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – GIUDIZIO SALOMONICO

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST I – EPIDEMIA

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST I – UN OSPITE DI RIGUARDO

21:11 – ARMA LETALE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – ARMA LETALE – 2 PARTE

23:10 – THE TERMINAL – 1 PARTE

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – GIUDIZIO SALOMONICO

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST I – EPIDEMIA

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST I – UN OSPITE DI RIGUARDO

21:11 – ARMA LETALE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – ARMA LETALE – 2 PARTE

23:10 – THE TERMINAL – 1 PARTE

Iris

19:15 – KOJAK IV – CACCIA AL TRADITORE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA TRIADE DEL DRAGO NERO

21:00 – IL PADRINO : EPILOGO – LA MORTE DI MICHAEL CORLEONE

00:40 – NOTE DI CINEMA

00:45 – I SOLDI DEGLI ALTRI

02:24 – CIAKNEWS

02:28 – ARSENICO E VECCHI MERLETTI

04:21 – IL BRIGANTE

19:15 – KOJAK IV – CACCIA AL TRADITORE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA TRIADE DEL DRAGO NERO

21:00 – IL PADRINO : EPILOGO – LA MORTE DI MICHAEL CORLEONE

00:40 – NOTE DI CINEMA

00:45 – I SOLDI DEGLI ALTRI

02:24 – CIAKNEWS

02:28 – ARSENICO E VECCHI MERLETTI

04:21 – IL BRIGANTE

TV8

19:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 28

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 76 – Prima TV

21:30 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 2 – Firenze

22:45 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 1 – Marrakech

00:00 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 3 – Al Veliero

01:15 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 1 – ‘L Civel

02:30 – Coppie che uccidono – Stagione 15 Episodio 8

03:30 – Lady Killer – Stagione 20 Episodio 13

19:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 28

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 76 – Prima TV

21:30 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 2 – Firenze

22:45 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 1 – Marrakech

00:00 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 3 – Al Veliero

01:15 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 1 – ‘L Civel

02:30 – Coppie che uccidono – Stagione 15 Episodio 8

03:30 – Lady Killer – Stagione 20 Episodio 13

Italia 2

18:25 – ONE PIECE XV – LA SCELTA DI BELLAMY – L’ULTIMA SFIDA!

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 IV – CANE DELLA DISCORDIA

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 IV – FORTI PERPLESSITA’

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 IV – IL COMPLESSO DI EDIPO

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 IV – AMORE E GRAVIDANZA

20:55 – DUE UOMINI E 1/2 IV – LIBERATE I CANI

21:25 – AMERICAN DAD! XV – GEMELLIADI

21:50 – AMERICAN DAD! XV – TOP OF THE STEVE

18:25 – ONE PIECE XV – LA SCELTA DI BELLAMY – L’ULTIMA SFIDA!

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 IV – CANE DELLA DISCORDIA

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 IV – FORTI PERPLESSITA’

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 IV – IL COMPLESSO DI EDIPO

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 IV – AMORE E GRAVIDANZA

20:55 – DUE UOMINI E 1/2 IV – LIBERATE I CANI

21:25 – AMERICAN DAD! XV – GEMELLIADI

21:50 – AMERICAN DAD! XV – TOP OF THE STEVE

La 5

18:50 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – IL GRANDE CUORE DI CLARA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

18:50 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – IL GRANDE CUORE DI CLARA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 31

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 4 Episodio 36

21:25 – Little Big Italy – 1^TV – Stagione 6 Episodio 16 – Copenhagen

23:35 – Little Big Italy – Stagione 6 Episodio 15 – Ibiza

01:35 – Animal Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 15

02:05 – Animal Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 16

02:40 – Animal Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 17

03:10 – Animal Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 18

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 31

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 4 Episodio 36

21:25 – Little Big Italy – 1^TV – Stagione 6 Episodio 16 – Copenhagen

23:35 – Little Big Italy – Stagione 6 Episodio 15 – Ibiza

01:35 – Animal Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 15

02:05 – Animal Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 16

02:40 – Animal Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 17

03:10 – Animal Security: Spagna – Stagione 1 Episodio 18

Cielo

18:15 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 4 Episodio 17

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 10 Episodio 6 – Prima TV

19:45 – Affari al buio – Stagione 1 Episodio 5 – Pistole a razzi

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 1 – La ciarlatana

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 2 – Charlie Chaplin!

21:15 – Il bambino con il pigiama a righe

23:15 – Scopriamo il sesso con Sunny – Stagione 1 Episodio 2 – Prima TV

00:15 – Filippine: la piaga del turismo sessuale

18:15 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 4 Episodio 17

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 10 Episodio 6 – Prima TV

19:45 – Affari al buio – Stagione 1 Episodio 5 – Pistole a razzi

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 1 – La ciarlatana

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 2 – Charlie Chaplin!

21:15 – Il bambino con il pigiama a righe

23:15 – Scopriamo il sesso con Sunny – Stagione 1 Episodio 2 – Prima TV

00:15 – Filippine: la piaga del turismo sessuale

La7

18:55 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – La Torre di Babele

22:45 – La tregua

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Camera con Vista

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – UN ANGELO NERO

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Paura d’amare

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – LIKE Tutto ciò che piace BEST

Food Network

18:15 – Fatto in casa per voi – Stagione 5 Episodio 9

18:45 – Fatto in casa per voi – Stagione 2 Episodio 18

19:15 – Fatto in casa per voi – Stagione 5 Episodio 23

19:45 – Fatto in casa per voi – Stagione 3 Episodio 28

20:15 – Fatto in casa per voi – Stagione 6 Episodio 3

20:45 – Fatto in casa per voi – Stagione 2 Episodio 5

21:15 – Fatto in casa per voi – Stagione 9 Episodio 6

21:50 – Fatto in casa per voi – Stagione 4 Episodio 3

TOP CRIME

18:30 – THE CLOSER III – RUBY

19:23 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI III – L’OROLOGIO D’ORO

20:16 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI III – SENTENZA FINALE

21:10 – C.S.I. MIAMI VIII – A COLPI D’ASCIA

22:03 – C.S.I. MIAMI VIII – DISONORE

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – MOGLI RUSSE

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – IPOTESI PLAUSIBILE

00:45 – Maigret e il mercante di vini – 1 PARTE

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Murdoch 9′ Stagione Ep.12

19:10 – L’ispettore Barnaby 20′ Stagione Ep.3

21:10 – Tatort Vienna – Una madre – 1^TV

23:10 – I misteri di Whitstable Pearl 1′ Stagione Ep.3

00:10 – I misteri di Whitstable Pearl 1′ Stagione Ep.4

01:10 – L’ispettore Barnaby 11′ Stagione Ep.6

03:05 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.17

04:00 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.18

Rai Premium

19:20 – Don Matteo 9

21:20 – La nave dei sogni – Maldive: Isola di Cocoa

23:00 – Ciao maschio

00:30 – Rex

01:30 – Storie italiane

03:35 – Un Ciclone in Convento 9

04:15 – Un Ciclone in Convento 9

05:00 – Ricominciare

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – C’era una volta casa – Stagione 4 Episodio 15 – I ristoratori

19:15 – C’era una volta casa – Stagione 4 Episodio 16 – Fuoco e acqua

20:10 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 3 – Sogni

21:05 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 4 – La stanza zen

22:00 – C’era una volta casa – 1^TV – Stagione 6 Episodio 5 – Una nuova base

23:00 – C’era una volta casa – 1^TV – Stagione 6 Episodio 6 – Il loft

23:55 – Hotel da incubo – Stagione 3 Episodio 7 – Quanti problemi!

00:50 – Hotel da incubo – Stagione 3 Episodio 8 – Entusiasmi smorzati

TV2000

18:23 – Tg 2000

18:59 – Santa Messa

19:31 – In Cammino

19:58 – Santo Rosario

20:27 – Tg 2000

20:52 – In principio era

22:23 – Indagine ai confini del sacro

23:01 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Chef In Campo

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Quattordici Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – AZZURRO

00:00 – QSV WEB

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Zerovero

21:15 – Uno, Nessuno, Centomila

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Passatempo

20:53 – Timer

21:00 – Borotalk

22:00 – Motor – Cube

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Uno, Nessuno, Centomila

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Motor – Cube

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Uno, Nessuno, Centomila

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Motor – Cube

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:15 – Padre Brown – Degna sepoltura Stagione 9, episodio 3

19:05 – Il giardino di Albert – Il regno del lombrico

19:55 – Telesguard

20:15 – Viaggi al buio – Yves e Jonas a Gerusalemme Episodio 3

21:05 – 60 minuti

22:15 – That’s Hockey C’è tanto hockey da parlare

23:35 – Play Suisse 55 min

00:45 – Orizzonti di sport (R)

Rai Sport +HD

20:10 – Biliardo

22:30 – Atletica Leggera Atletica. La corsa di Miguel

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Snowboard

00:50 – Snowboard

01:35 – Snowboard

02:20 – Salto con gli Sci

02:50 – Salto con gli Sci

SuperTennis

19:00 – Davis Cup 2023 Sinner vs Griekspoor

20:30 – Supertennis TG

20:45 – ATP Indian Wells 2022 Nadal vs Kyrgios

22:30 – US Open 2015 Fognini vs Nadal

01:00 – Kooyong Classic 2024 (replica)

03:00 – BJK Cup 2023 Juvan vs Trevisan

05:00 – US Open 2023 Berrettini vs Humbert

Euro Sport

18:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Courchevel. Slalom F (2a manche)

19:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Madonna Di Campiglio. Slalom M (1a manche)

20:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Madonna Di Campiglio. Slalom M (2a manche)

21:00 – Snooker Home Nations Series Scottish Open (Finale)

23:30 – Magazine Coppa del Mondo Season Review

00:30 – Magazine Coppa del Mondo Season Review

01:30 – Atletica Chicago Marathon

03:00 – Snooker UK Championship Finale

SportItalia

18:00 – Coppa d’Africa Camerun-Guinea (diretta)

20:00 – Leotalk (diretta)

21:00 – Coppa d’Africa Algeria-Angola (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che?

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Monster Allergy

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Mystery Lane

19:35 – Il mondo di Karma

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – Snow Black 2

20:30 – Scuola di danza – I ragazzi dell’Opera

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

18:55 – Bluey

19:00 – Bluey

19:10 – Pinocchio and friends

Boing

19:10 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

20:55 – Teen Titans Go!

21:50 – Doraemon

23:00 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels

19:30 – Baffo e Biscotto

20:55 – Batwheels

21:20 – Interstellar Ella dal 15 gennaio

21:40 – Simone

21:45 – Simone

Frisbee

18:15 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 13

18:40 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 14

19:05 – Curioso come George – Stagione 14 Episodio 13

19:30 – Curioso come George – Stagione 14 Episodio 14

21:20 – Curioso come George – Stagione 14 Episodio 15

21:40 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 1

22:10 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 2

22:30 – Il boss delle torte – Stagione 9 Episodio 28 – Mamma Mary

K2

18:10 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 12

18:30 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 13

18:55 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 1

19:25 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 2

19:45 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 9

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 10

20:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 11

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 12

DeaKids

18:15 – Il Barbiere Pasticciere

19:30 – Music Distraction

20:10 – Japanizi: Going, Going, Gong!

20:55 – Megagame

21:20 – H2O – Just Add Water

22:15 – Pippi Calzelunghe

23:15 – Oggy E I Maledetti Scarafaggi

23:40 – Robin Hood – Alla Conquista Di Sherwood

Super

18:10 – La vera casa dei Loud

18:30 – Henry Danger

19:00 – Henry Danger

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – K.C. Agente Segreto

20:25 – A casa dei Loud

20:50 – A casa dei Loud

21:15 – A casa dei Loud

Rai 5

18:05 – Rai 5 Classic

18:50 – Save the date

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Baia – La citta’ sommersa

20:20 – Ghost Town

21:15 – Bocche inutili

23:00 – Sciarada – Il circolo delle parole

00:00 – Rock Legends

Rai Storia

18:00 – Pietre d’inciampo

18:30 – Gli italiani al Polo Nord. La tragedia del Dirigibile Italia

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Storia in breve

19:40 – Rai54

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – L’Inghilterra ai tempi di Vittoria

Rai Scuola

18:00 – Le creature più grandi del mondo ep 1

18:50 – Sperimentiamo!

19:15 – Wild Italy

20:00 – Le isole scozzesi

21:00 – Le grandi sfide alla natura

21:45 – La terra della lava

22:45 – Gocce

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 11 Episodio 3 – Mazda RX7

19:20 – Reperti d’assalto – Stagione 4 Episodio 5

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 6 – G-Wagen

21:20 – Meccanici allo sbando – Stagione 3 Episodio 2 – Lo show

22:15 – Mezzi speciali – Forgiati su misura – 1^TV – Stagione 2 Episodio 7 – Trencher

23:15 – Mezzi speciali – Forgiati su misura – Stagione 2 Episodio 6 – Raptor

00:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 12 Episodio 5 – AMC Pacer

01:10 – Affari a quattro ruote – Stagione 13 Episodio 5 – Ford Mustang GT

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 3 Episodio 2

21:25 – Una famiglia fuori dal mondo – Stagione 6 Episodio 8 – L’ultimo ballo

22:20 – Una famiglia fuori dal mondo – 1^TV – Stagione 6 Episodio 9 – Montagna d’oro

23:15 – WWE Raw – 1^TV

01:15 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 5 Episodio 6 – Rapina in vacanza

02:10 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 5 Episodio 7 – Verso la Costa Rica

03:05 – Colpo di fulmini – Stagione 5 Episodio 6

04:00 – Colpo di fulmini – Stagione 5 Episodio 7

Focus TV

18:00 – ENGINEERED

19:00 – GIGA STRUTTURE II – UN PONTE DA RECORD

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO IV – LA MALEDIZIONE

21:05 – Iznik – enigma sommerso

22:00 – LE MEGASTRUTTURE DELLE ANTICHE CIVILTA’ I – LA GRANDE MURAGLIA CINESE

23:00 – IL POTERE DELL’ACQUA – I PONTI DI ROMA

23:30 – I TESORI PERDUTI DELL’ANTICA ROMA – I SEGRETI DELLA GRANDE MURAGLIA ROMANA

00:30 – I TESORI PERDUTI DELL’ANTICA ROMA – CITTA’ GEMELLA PERDUTA DI POMPEI: ERCOLANO

RealTime

18:20 – Abito da sposa cercasi – Stagione 19 Episodio 10 – Kleinfeld, eccomi!

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 40

20:30 – Casa a prima vista – 1^TV – Stagione 2 Episodio 41

21:30 – Body Bizarre – Stagione 4 Episodio 9 – Cancro mortale

22:25 – Body Bizarre – Stagione 4 Episodio 10 – La cisti più grande del mondo

23:20 – Body Bizarre – Stagione 3 Episodio 1 – Non cresco

00:15 – Body Bizarre – Stagione 3 Episodio 2 – Due teste

01:10 – Body Bizarre – Stagione 3 Episodio 3 – Vivere senza un braccio

Discovery Channel

18:00 – Moonshiners 5′ Stagione Ep.11

19:00 – La febbre dell’oro 3′ Stagione Ep.5

20:00 – La febbre dell’oro 3′ Stagione Ep.6

21:00 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch – 1^TV 3′ Stagione Ep.1

21:55 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch 2′ Stagione Ep.1

22:50 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch 2′ Stagione Ep.2

23:45 – Chi cerca trova 8′ Stagione Ep.6

00:40 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.3

Sky Uno

18:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 11

19:10 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 21

19:35 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 22 – Prima TV

20:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 11 – Gorizia

21:15 – Hell’s Kitchen USA – Stagione 21 Episodio 5 – Prima TV

22:15 – Hell’s Kitchen USA – Stagione 21 Episodio 6 – Prima TV

23:25 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 11

00:50 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 12

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:35 – I delitti del BarLume La girata

21:15 – Campioni

23:25 – Point Break Punto di rottura

01:30 – Love Actually L’amore davvero

03:45 – Heidi

05:35 – Se mi vuoi bene

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:25 – Hotel Transylvania

21:00 – Pinocchio

23:10 – Step Up

00:55 – One Piece: Stampede Il film

02:35 – Il principe d’Egitto

04:15 – Madagascar

05:40 – I delitti del BarLume 11 Speciale

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:10 – The Words

21:00 – Eiffel

22:55 – Romantiche

00:50 – Se mi lasci ti cancello

02:35 – Destino Fatale

04:15 – E’ nata una stella

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:10 – Questo o quello Speciale – Stagione 1 Episodio 96

19:25 – Karate Kid 4

21:15 – The Karate Kid Per vincere domani

23:25 – The Karate Kid La leggenda continua

01:45 – Karate Kid II La storia continua

03:35 – Karate Kid III La sfida finale

05:25 – Karate Kid 4

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:30 – Awol 72 Il disertore

21:00 – Black Adam

23:10 – The Island

01:30 – Spider-Man 2

03:35 – Agent Game

05:05 – Skyline

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV