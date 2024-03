Su Rai Uno The Voice Senior, su Italia 1 Animali fantastici e dove trovarli. Guida ai programmi Tv della serata del 22 marzo 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 22 marzo 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 La mia ombra è tua. Emiliano ha 25 anni e un sogno nel cassetto: far valere la sua laurea in lettere antiche! L’occasione sembra arrivare: fare l’assistente a Vezzosi, oggi professore ma con alle spalle un romanzo all’attivo, “I Lupi dentro”, a suo tempo un caso editoriale. A distanza di anni, il mondo dei social per voce della influencer Carlita Cosmay, reclama con forza un secondo romanzo, un sequel del suo primo, ed unico, successo letterario. A Emiliano toccherà l’arduo compito di convincere e supervisionare lo scettico Vezzosi per le stesura del suo inedito romanzo. Mostruosamente Villaggio. Paolo Villaggio ha da sempre occupato lo spazio dello spettacolo italiano con il suo corpo comico unico e le sue creature, uniche anch’esse, prima fra tutte quella del ragionier Ugo Fantozzi, l’impiegato più vessato degli italiani. In questo documentario Luca Bizzarri, genovese come Villaggio, ci accompagna nei luoghi del cuore della loro città, il Lido e il borgo di Boccadasse tra tutti, attraverso memorie e ricordi inediti.Su Rai 4 dalle 21.10 The Equalizer 2 – Senza perdono. Robert McCall, in passato agente segreto, si guadagna da vivere facendo l’autista. Si trova costretto a rientrare in azione quando la sua amica Susan, indagando, cade in un tranello e viene uccisa. Su Rai 4 dalle 21.10 The Equalizer 2 – Senza perdono. Robert McCall, in passato agente segreto, si guadagna da vivere facendo l’autista. Si trova costretto a rientrare in azione quando la sua amica Susan, indagando, cade in un tranello e viene uccisa. Su Rai Movie dalle 21.10 Il nemico alle porte. Mentre le truppe naziste assediano Stalingrado durante la seconda guerra mondiale, il cecchino russo Vassili Zaitsev continua ad eliminare uno per volta i suoi nemici e diventa un eroe infallibile per la propaganda sovietica, finchè un maggiore tedesco, König, non decide di sfidarlo sul suo stesso terreno: la precisione nella mira. Su Italia 1 dalle 21.27 Animali fantastici e dove trovarli. New York, 1926. Il magizoologo Newt Scamander sbarca nella metropoli con una magica valigia. Su Sky Cinema dalle 21.15 Ferrari. Su Iris dalle 21 Blood Diamond – Diamanti di sangue. Ambientato sullo sfondo del caos della guerra civile che ha sconvolto la Sierra Leone negli anni 90, il film narra la storia di Danny Archer, un ex mercenario dello Zimbabwe, e di Solomon Vandy, pescatore del villaggio di Mende.

SERIE TV/FICTION

Su Canale 5 dalle 21.38 Terra amara. Villa Yaman e’ stata pignorata e un giornalista, chiamato da Sermin e Betul, e’ gia’ a caccia dello scoop. Nel frattempo, Hakan fa arrestare l’uomo che si spacciava per lo zio di Kerem.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Quarto grado. Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.30 The Voice Senior. Quarta stagione del programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach competono per aggiudicarsi le voci migliori e una volta formate le squadre, selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore.

Guida tv di venerdì 22 marzo: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – The Voice Senior

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – TV7

01:10 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

18:00 – Calcio, Qualificazioni Europei U21 Slovacchia 2025 – 6a giornata (Gruppo 1): Italia-Lettonia

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – La mia ombra e’ tua

23:20 – ATuttoCampo

00:20 – Meteo 2

00:25 – I lunatici

01:05 – Pattinaggio di Figura, Mondiali Montreal 2024

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Gener – Azione Bellezza

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Mostruosamente Villaggio

23:05 – 112 – Le notti del radiomobile

Rai 4

18:20 – Hawaii Five-0 2

19:05 – Senza traccia 7

19:50 – Senza traccia 7

20:35 – Criminal Minds 15

21:20 – The equalizer 2 – Senza perdono

23:25 – Creed – Nato per combattere

01:40 – Anica – Appuntamento al cinema

01:45 – Wonderland

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – RIASSUNTO – TERRA AMARA

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – AMORE FRATERNO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IL RAGNO E LA MOSCA

21:20 – ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – ARROW VII – PROVA VIVENTE

19:16 – CHICAGO FIRE II – LA VITTIMA

20:06 – THE BIG BANG THEORY VII – LA PROSSIMITA’ DEL POSTO DI LAVORO

20:34 – THE BIG BANG THEORY VII – LA RISONANZA DELLE ROMANTICHERIE

21:03 – 47 RONIN – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – 47 RONIN – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – METEO.IT

19:39 – TERRA AMARA – 9 – 1 PARTE

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – QUARTO GRADO

00:52 – EAST NEW YORK – PROGETTI AMBIZIOSI

01:45 – POPCORN 1983

02:22 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

Rai Movie

Cine 34

TWENTYSEVEN

Iris

TV8

Italia 2

La 5

NOVE

Cielo

La7

18:55 – Bull – S.01

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

04:30 – Tagadà (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien

00:00 – La cucina di Sonia

00:30 – Artbox

01:00 – La mala educaxxxion

Food Network

18:05 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 13 – Menu di pesce

18:45 – Cucina in balcone con Ruben – Stagione 1 Episodio 6

19:25 – Cucina in balcone con Ruben – Stagione 1 Episodio 8

20:05 – Cucina in balcone con Ruben – Stagione 1 Episodio 4

20:40 – Cucina in balcone con Ruben – Stagione 1 Episodio 7

21:20 – Cucina in balcone con Ruben – Stagione 1 Episodio 3

22:00 – Liguria a tavola – 1^TV – Stagione 1 Episodio 3

23:00 – Liguria a tavola – Stagione 1 Episodio 2

TOP CRIME

18:30 – RIZZOLI & ISLES III – CUORE DI PIETRA

19:23 – MAJOR CRIMES I – I CITTADINI SOVRANI

20:16 – MAJOR CRIMES I – FUORI DAI LIMITI

21:10 – CHICAGO P.D. VII – LE REGOLE DEL QUARTIERE

22:03 – CHICAGO P.D. VII – IL DIAVOLO CHE CONOSCI

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – I BAKER

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – CACCIA ALL’ASSASSINO

00:45 – Delitto in Alsazia – 1 PARTE

GIALLO TV

18:10 – Perception – Stagione 2 Episodio 10 – Seconda chance

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 6 Episodio 5 – Uccelli da preda

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 5 Episodio 11 – Chiedimi se sono felice

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 5 Episodio 12 – In medias res

23:10 – Alexandra – Stagione 1 Episodio 8 – Sulla pelle

01:10 – Il giovane ispettore Morse – Stagione 5 Episodio 6 – Icaro

03:10 – Nightmare Next Door – Stagione 3 Episodio 6 – La donna nel mobiletto

04:10 – Nightmare Next Door – Stagione 3 Episodio 7 – Il donnaiolo di Jasper

Rai Premium

19:20 – Don Matteo 13

21:20 – Le indagini di Lolita Lobosco 3

23:10 – Califano

01:10 – Storie italiane

03:20 – Un Ciclone in Convento 15

04:05 – Un ciclone in convento 16

05:00 – Good Witch 6

05:40 – Ricominciare

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Chi cerca trova – Stagione 11 Episodio 5 – Nuovo business

19:20 – Chi cerca trova – Stagione 11 Episodio 6 – Best Sellers

20:15 – Chi cerca trova – Stagione 11 Episodio 7 – Nulla di intentato

21:10 – Chi cerca trova – Stagione 16 Episodio 3 – Palace House

22:10 – Chi cerca trova – Stagione 16 Episodio 4 – Il passato

23:05 – Chi cerca trova – Stagione 16 Episodio 5 – Tesori nascosti

00:00 – Chi cerca trova – Stagione 16 Episodio 6 – Il giardino di sculture

00:55 – Chi cerca trova – Stagione 16 Episodio 7 – Illuminazioni

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario da Lourdes

20:30 – Tg 2000

20:54 – La stessa luna

22:43 – Effetto Notte

22:54 – Effetto Notte

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Amando Te

19:30 – Casahosteria

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – Accademia da Leoni

22:30 – Jeronimo

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Terre d’Olio

20:30 – Il Piatto Forte

21:00 – Tutto Per Tutti

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

TRAVEL TV

18:00 – Paese Che Vai

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Wild Places

20:00 – Viaggi Straodinari

21:00 – K Around The World

21:30 – L’Italia In Tour

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Sapori Dal Mondo

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CALCISSIMO

01:00 – RIUNIONE DI REDAZIONE

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Borotalk

22:00 – Il Gioco Del Mondo

22:30 – Linea Rossa

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:30 – I misteri di Murdoch – Crabtree à la carte Stagione 11, episodio 13

19:20 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

19:45 – Pattinaggio artistico:Mondiali 2024 – Rhythm dance Da Montreal (CAN)

22:10 – Russi vs Collombin

23:10 – A tutto Hockey Sintesi

23:25 – Il Premio del Cinema svizzero 2024 – Aftershow del Premio del Cinema Svizzero: i vincitori 2024 Lo scintillio del tappeto rosso

00:00 – Pattinaggio artistico:Mondiali 2024 – Libero donne Da Montreal (CAN)

02:55 – Telesguard

Rai Sport +HD

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – Pallanuoto

19:25 – Tg Sport

19:40 – Pattinaggio di figura

21:55 – Pugilato

00:00 – Ciclismo

01:00 – Pallanuoto

02:20 – Freestyle

SuperTennis

19:30 – Tie Break

19:45 – ATP 500 Vienna 2022 Alcaraz vs Berrettini

22:30 – Colpo da Campione Tennis Comparazione rovescio Sinner, Alcaraz

22:45 – US Open 2023 Arnaldi vs Fils

02:30 – Challenger Phoenix (replica)

04:30 – US Open 2023 Sinner vs Sonego

Euro Sport

18:00 – Sport Invernali – Mondiali F – Stagione 2024 – Round Robin – Canada – Scozia – Live

21:00 – Sport Invernali – Mondiali – Stagione 2024 – Danza sul ghiaccio. Programma Corto – Live

22:00 – Sport Invernali – Mondiali – Stagione 2024 – Programma Libero Coppie

23:00 – Sport Invernali – Mondiali – Stagione 2024 – Programma Libero F – Live

SportItalia

19:00 – Calcio Tonight (diretta)

20:00 – Speciale Enada 2024

20:30 – Rally Dreamer

21:00 – Calcio Tonight (diretta)

23:00 – Aspettando il weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Aspettando il weekend

01:30 – Manchester City-Manchester Utd

Rai Gulp

18:05 – Oblo’ – Notizie da smacchiare

18:20 – Spooky Wolf

18:30 – Spooky Wolf

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Agent 203

19:35 – Green meteo

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – Crush – La storia di Diego

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Le Canzoni di Masha

18:35 – Le Canzoni di Masha

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

18:55 – Bluey

19:00 – Bluey

19:10 – Hello Kitty Super Style

Boing

19:05 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

19:45 – Teen Titans Go! e DC Super Hero Girls: confusione nel multiverso

20:55 – Teen Titans Go!

21:15 – Doraemon

22:15 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels – nuovi episodi

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:20 – Pfffirati – Stagione 1 Episodio 32

18:30 – Pfffirati – Stagione 1 Episodio 33

18:40 – Pfffirati – Stagione 1 Episodio 34

18:55 – Super Wings – I guardiani del mondo – Stagione 6 Episodio 21

19:05 – Super Wings – I guardiani del mondo – Stagione 6 Episodio 22

19:20 – Super Wings! – Stagione 7 Episodio 7 – Lo struzzo gigante

19:30 – Super Wings! – 1^TV – Stagione 7 Episodio 8 – Il Super Scivolo

19:40 – Super Wings – I guardiani del mondo – Stagione 6 Episodio 23

K2

18:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 9

18:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 10

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 49

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 50

19:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 51

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 52

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 1

20:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 2

DeaKids

18:10 – Zig & Sharko – Stagione 2 Episodio 22 – Il maestro del vulcano

18:15 – Zig & Sharko – Stagione 2 Episodio 23 – In piena forma!

18:25 – Zig & Sharko – Stagione 2 Episodio 24 – E’ magico!

18:35 – Zig & Sharko – Stagione 2 Episodio 25 – Caccia allo zucchero

18:40 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 22 – Lasciarsi e’ difficile

19:05 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 23 – Memory

19:30 – New School – Stagione 1 Episodio 8 – Nikita

19:50 – Megagame – Stagione 2 Episodio 5 – Tiro al bersaglio/ Granchio mangia frutta

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – Danger Force

19:30 – Danger Force

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

Rai 5

18:15 – Tgr Petrarca

18:45 – Visioni

19:15 – Gli imperdibili

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Nello studio di Mondrian

20:20 – Prossima fermata Asia

21:15 – Opera: Suor Angelica

22:25 – Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto

Rai Storia

18:40 – Piccolo Re

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Rai54

20:00 – R.A.M.

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Il declino di Hitler

22:10 – Italiani

Rai Scuola

18:00 – Doc Divulgativi

19:00 – Sperimentiamo!

19:30 – Doc Divulgativi

20:15 – Wild Italy

21:00 – Ordine e Disordine

22:00 – Documentari d’autore

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – La terra della lava

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote – Stagione 8 Episodio 2 – Range Rover

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 4

22:15 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond – Stagione 1 Episodio 5

23:15 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond – Stagione 1 Episodio 6

00:10 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond – Stagione 1 Episodio 1

01:05 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond – Stagione 1 Episodio 2

02:00 – I segreti delle megafabbriche – Stagione 1 Episodio 8

02:55 – I segreti delle megafabbriche – Stagione 2 Episodio 1

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 4 Episodio 5 – Paradiso in pericolo

21:25 – Blindati: viaggio nelle carceri – 1^TV – Stagione 3 Episodio 2 – Ucraina

22:25 – Blindati: viaggio nelle carceri – Stagione 3 Episodio 1 – Bosnia

23:25 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 2 Episodio 13

00:20 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 2 Episodio 10

01:15 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 2 Episodio 12 – Tradimento

02:10 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 1 Episodio 9 – Corsa contro il tempo

03:00 – Quei cattivi ragazzi – Stagione 1 Episodio 1

Focus TV

18:00 – INSIDE PYRAMIDS – COME VENNERO COSTRUITE LE PIRAMIDI – PEPI II – LA PIRAMIDE INDISTRUTTIBILE

19:00 – INSIDE PYRAMIDS – COME VENNERO COSTRUITE LE PIRAMIDI – LA PIRAMIDE NERA – IL GIGANTE SEPOLTO

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO VI – CERCHI NEL GRANO O RETAGGIO BELLICO?

21:05 – 1943 – L’ANNO CHE… – 1943 – L’ANNO CHE…, 1

23:00 – I TESORI PERDUTI DEI MAYA

00:00 – I TESORI PERDUTI DEI MAYA

01:00 – DRIVE UP

01:30 – TG5 START

RealTime

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 19

20:30 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 20

21:30 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 24

22:30 – La clinica della pelle – Stagione 6 Episodio 2 – Non sei una strega – Prima TV

23:25 – La clinica della pelle – Stagione 6 Episodio 1 – Macchie sul collo

00:20 – La clinica della pelle – Stagione 5 Episodio 8 – Anima distrutta

01:15 – La clinica della pelle – Stagione 5 Episodio 9 – Vorrei avere un corpo normale

02:10 – La clinica della pelle – Stagione 5 Episodio 10 – Speciale

Discovery Channel

18:10 – The Last Alaskans – Stagione 3 Episodio 10 – Il cerchio della vita

19:00 – River Monsters – Stagione 8 Episodio 5 – Morte negli oceani

20:00 – River Monsters – Stagione 8 Episodio 7 – Killer invisibili

21:00 – L’uomo sulla Luna: vero o falso – Stagione 1 Episodio 1 – Apollo 1

21:55 – L’uomo sulla Luna: vero o falso – Stagione 1 Episodio 2 – Complottisti

22:50 – L’uomo sulla Luna: vero o falso – Stagione 1 Episodio 3 – La guerra segreta per lo spazio

23:45 – Bodycam Agenti in prima linea – Stagione 3 Episodio 16 – La fuga

00:40 – Bodycam Agenti in prima linea – Stagione 3 Episodio 17 – Ombre

Sky Uno

18:55 – Stanga in the Sky – Stagione 1 Episodio 15 – Call My Agent

19:00 – Pechino Express Sulla rotta del Dragone – Stagione 11 Episodio 3

21:15 – Call My Agent Italia – Stagione 2 Episodio 1 – Prima TV

22:15 – Call My Agent Italia – Stagione 2 Episodio 2 – Prima TV

23:15 – Pechino Express Sulla rotta del Dragone – Stagione 11 Episodio 3

01:40 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 1 Episodio 4

02:40 – Stanga in the Sky – Stagione 1 Episodio 15 – Call My Agent

02:45 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 33

Sky Cinema 1

18:05 – Aspirante vedovo

19:40 – 2 matrimoni alla volta

21:15 – Programma da definire

22:10 – Programma da definire

23:10 – Cena con delitto Knives Out

01:25 – 3 Days to Kill

03:20 – The Last Rifleman Ritorno in Normandia

05:05 – Immaturi Il viaggio

SKY Cinema Family

18:00 – L’ape Maia Le Olimpiadi di miele

19:30 – Dolcissime

21:00 – Paddington 2

22:50 – Ghosthunters Gli acchiappafantasmi

00:35 – The Portable Door

02:30 – Ruby Gillman La ragazza con i tentacoli

04:00 – Sammy 2 La grande fuga

05:35 – Le avventure di Taddeo l’esploratore

Sky Cinema Romance

19:15 – L’amore dura tre anni

21:00 – Lui, lei e Babydog

22:40 – Spanglish Quando in famiglia sono in troppi a parlare

00:55 – Words and Pictures

02:50 – Il truffacuori

04:35 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

04:50 – Midnight in Paris

Sky Cinema Collection

18:40 – Il cavaliere oscuro

21:15 – Superman

23:40 – Superman II

01:50 – Red

03:45 – The Losers

05:25 – Catwoman

Sky Cinema Action

19:10 – Detective Knight La notte del giudizio

21:00 – Killer Elite

23:00 – Cliffhanger L’ultima sfida

00:55 – Codice: Swordfish

02:35 – Black Water

04:20 – La furia dei titani

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV