Su Canale 5 Il GGG Grande Gigante Gentile, su Rete 4 Non ci resta che piangere, su Sky Cinema Ricomincio da me. Guida ai programmi Tv della serata del 23 dicembre 2019

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 23 dicembre 2019? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 lla ricerca di Nemo – La vita sulla Grande Barriera Corallina è piena di pericoli quando sei un piccolo pesce pagliaccio che vuole affrontare il mondo esterno con curiosità. u Rai Movie dalle 21.10 I Professionisti. Durante la Rivoluzione Messicana, un milionario texano assume quattro avventurieri per salvare la moglie rapita da un bandito. Western capolavoro, candidato a tre Oscar nel 1967. Su Canale 5 dalle 21,42 Il GGG Il Grande Gigante Gentile. Adattamento di un romanzo fantasy di Roald Dahl. Il rapporto speciale che lega un gigante buono ed una bambina orfana. Su Rete 4 dalle 21,25 Non ci resta che piangere. Saverio e Mario si trovano di colpo nel 1492. Sul cammino per impedire la scoperta delle Americhe incontrano Leonardo da Vinci. Su Sky Cinema dalle 21.15 Ricomincio da me. Maya ha quarant’anni, di cui quindici passati a fare la commessa. Sembra essere arrivata l’ora della promozione, ma i suoi titoli di studio non sono equiparabili a quelli dei manager più giovani. In piena crisi esistenziale, viene aiutata dai suoi amici storici a costruirsi una nuova vita “digitale” in cui la sua istruzione e le sue esperienze appaiono più idonee per il lavoro di consulente in una grande azienda di cosmetici. Su Iris dalle 21 La tempesta perfetta. Gloucester, Massachussetts, ottobre 1991. Sono gente di mare. Pescatori abituati a confrontarsi con la natura, le sue bellezze e la sua furia. Gente che vive in balia delle acque agitate o tranquille

TELEFILM

Su Rai Uno doppio appuntamento con Ognuno è perfetto. Nel primo episodio (ore 21.25)i ragazzi vengono finalmente raggiunti da Ivan e Miriam. Rick capisce che il padre è dalla sua parte. Non solo, Ivan accetta persino di accompagnare lui stesso il figlio da Tina. Dopo aver salutato i ragazzi e Miriam che devono tornare in Italia, Rick e Ivan iniziano il loro viaggio alla ricerca di Tina in Albania. Nel secondo (ore 22.30) grazie all’intervento di Miriam che si è precipita in loro aiuto in Kosovo, Rick e Ivan, raggiunti anche dai ragazzi, riescono finalmente a rintracciare Tina e Katarina. Nel frattempo, nell’Antica Cioccolateria Abrate a Torino, le cose vanno molto male e Miriam è costretta a rientrare per risolvere una situazione che sembra ormai precipitata. Su Rai 4 dalle 21.14 Underworld. Gli aristocratici vampiri sono nemici giurati dei feroci e brutali licantropi; tra di loro è in corso da tempo una guerra segreta e terribile, al termine della quale solo una delle due specie resterà in vita. Su Rai Premium dalle 21.20 appuntamento con Private Eyes. nel primo episodio (ore 21.20)il poliziotto ed ex star dell’hockey Matt Shade, detto Shadow, unisce le forze con l’investigatrice privata Angie Everett. I due avranno modo di risolvere casi ricchi di pathos e scoprire cosa vogliono realmente dalla vita.

INTRATTENIMENTO

Su Italia 1 dalle 21.25 10 anni di Alessandra Amoroso. In occasione del decimo anniversario artistico di Alessandra Amoroso festeggiamo con il concerto del Forum di Assago arricchito da contenuti inediti, interviste e immagini esclusive del backstage.

ATTUALITÁ

Su Rai Tre dalle 21.20 Report, Report – Un programma di Sigfrido Ranucci.

Guida tv di lunedì 23 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ognuno è perfetto

23:29 – TG1 60 Secondi

23:30 – il Gran Varietà Storia dei grandi Varietà televisivi

00:35 – TG1 NOTTE

01:05 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – Alta Badia ( BZ ) . Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019 / 2020

19:40 – N.C.I.S. L’attentato

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Alla ricerca di Nemo

23:05 – Stramaledetti Amici miei

00:55 – Un calendario molto speciale

02:20 – Calcio Totale

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Rai 4

18:29 – Mac – Gyver III ep.14

19:15 – Seal Team ep.15

20:00 – Seal Team ep.16

20:50 – Just for Laughs XVIII ep.5

21:15 – Underworld – Blood Wars

22:41 – The Medallion

00:19 – X-Files VIII ep.1

01:08 – X-Files VIII ep.2

Canale 5

18:45 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – IL GGG – IL GRANDE GIGANTE GENTILE – 1 PARTE – 1aTV

Italia 1

18:15 – IMMOBILE

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – PULSIONI OMICIDE

20:25 – C.S.I. MIAMI – UN VESTITO ESPLOSIVO

21:20 – 10 ANNI DI ALESSANDRA AMOROSO

00:00 – A CHRISTMAS KISS – UN NATALE AL BACIO – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:26 – GOTHAM – IL RE DI GOTHAM

19:19 – CHICAGO FIRE II – LA VITA NON ASPETTA

20:15 – THE BIG BANG THEORY VII – LA DISGIUNZIONE DELL’AMICIZIA

20:42 – THE BIG BANG THEORY VII – LA RICORRENZA DEL TUTTO PUO’ ACCADERE

21:04 – BEETLEJUICE – SPIRITELLO PORCELLO – 1 PARTE

21:43 – TG COM

21:48 – METEO

21:50 – BEETLEJUICE – SPIRITELLO PORCELLO – 2 PARTE

Rete 4

18:45 – TEMPESTA D’AMORE – 235 – 1aTV

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 235 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – NON CI RESTA CHE PIANGERE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

Rai Movie

19:05 – Se non avessi più te

21:10 – I professionisti

23:15 – Appaloosa

01:15 – Prigionieri del ghiaccio

03:00 – Glory – Uomini di gloria

05:00 – Erode il grande

19:05 – Se non avessi più te

21:10 – I professionisti

23:15 – Appaloosa

01:15 – Prigionieri del ghiaccio

03:00 – Glory – Uomini di gloria

05:00 – Erode il grande

Paramount Channel

19:20 – Zampa 2 – I cuccioli di Natale –

21:15 – Polo Nord: Il potere magico del Natale –

23:20 – Natale in Affitto –

01:00 – Ancora tu! –

02:30 – L’album dei ricordi –

04:00 – Padre Brown –

05:00 – Padre Brown –

05:40 – Baywatch –

19:20 – Zampa 2 – I cuccioli di Natale –

21:15 – Polo Nord: Il potere magico del Natale –

23:20 – Natale in Affitto –

01:00 – Ancora tu! –

02:30 – L’album dei ricordi –

04:00 – Padre Brown –

05:00 – Padre Brown –

05:40 – Baywatch –

Iris

19:15 – HAZZARD – PUNTO D’INCONTRO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – FURIA CIECA

21:00 – LA TEMPESTA PERFETTA

23:40 – OUT OF SIGHT – GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO

02:02 – NOTE DI CINEMA

02:07 – VALENTINO: L’ULTIMO IMPERATORE

03:40 – CIAKNEWS

03:44 – IN VIAGGIO CON CHARLIE

19:15 – HAZZARD – PUNTO D’INCONTRO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – FURIA CIECA

21:00 – LA TEMPESTA PERFETTA

23:40 – OUT OF SIGHT – GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO

02:02 – NOTE DI CINEMA

02:07 – VALENTINO: L’ULTIMO IMPERATORE

03:40 – CIAKNEWS

03:44 – IN VIAGGIO CON CHARLIE

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Friuli Venezia Giulia –

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 11 –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Acqualagna –

21:30 – Dickens – L’uomo che inventò il Natale

23:15 – Piccoli brividi

01:00 – Natale a casa Anderson

03:00 – Donne Detective – Ep. 1 –

04:15 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 13 –

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Friuli Venezia Giulia –

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 11 –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Acqualagna –

21:30 – Dickens – L’uomo che inventò il Natale

23:15 – Piccoli brividi

01:00 – Natale a casa Anderson

03:00 – Donne Detective – Ep. 1 –

04:15 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 13 –

Italia 2

18:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – UN FINALE SORPRENDENTE

18:50 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – DOPO LA VITTORIA

19:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – EROI E SUPERUOMINI

19:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA SCOMPARSA DI GOKU

20:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – PADRE E FIGLIO SI ALLENANO

20:40 – NARUTO SHIPPUDEN – MIFUNE CONTRO HANZO

21:00 – NARUTO SHIPPUDEN – AFFETTO SINCERO

21:30 – DRAGON BALL: LE GRANDI BATTAGLIE – GOKU CONTRO I SAYAN

18:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – UN FINALE SORPRENDENTE

18:50 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – DOPO LA VITTORIA

19:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – EROI E SUPERUOMINI

19:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA SCOMPARSA DI GOKU

20:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – PADRE E FIGLIO SI ALLENANO

20:40 – NARUTO SHIPPUDEN – MIFUNE CONTRO HANZO

21:00 – NARUTO SHIPPUDEN – AFFETTO SINCERO

21:30 – DRAGON BALL: LE GRANDI BATTAGLIE – GOKU CONTRO I SAYAN

La 5

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – THE BEST MAN – 2 PARTE

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – UN NATALE STELLATO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – UN NATALE STELLATO – 2 PARTE

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – THE BEST MAN – 2 PARTE

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – UN NATALE STELLATO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – UN NATALE STELLATO – 2 PARTE

NOVE

18:00 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.11

19:00 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.8

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.6

21:25 – Pizza Hero – La sfida dei forni – 1^TV 2′ Stagione Ep.9

22:10 – Pizza Hero – La sfida dei forni 2′ Stagione Ep.8

23:30 – Letters to Santa 3 – 1^TV

00:50 – Airport Security Spagna 5′ Stagione Ep.14

01:20 – Airport Security Spagna 5′ Stagione Ep.15

18:00 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.11

19:00 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.8

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.6

21:25 – Pizza Hero – La sfida dei forni – 1^TV 2′ Stagione Ep.9

22:10 – Pizza Hero – La sfida dei forni 2′ Stagione Ep.8

23:30 – Letters to Santa 3 – 1^TV

00:50 – Airport Security Spagna 5′ Stagione Ep.14

01:20 – Airport Security Spagna 5′ Stagione Ep.15

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 3

19:15 – Affari al buio Barry l’attore

19:45 – Affari al buio Il magazzino perfetto

20:15 – Affari di famiglia Canta che ti passa

20:45 – Affari di famiglia La statua di Shiva

21:15 – Becoming Jane – Il ritratto di una donna contro

23:15 – Incinta con un click Prima TV

00:30 – Scusa ma mi piace troppo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 3

19:15 – Affari al buio Barry l’attore

19:45 – Affari al buio Il magazzino perfetto

20:15 – Affari di famiglia Canta che ti passa

20:45 – Affari di famiglia La statua di Shiva

21:15 – Becoming Jane – Il ritratto di una donna contro

23:15 – Incinta con un click Prima TV

00:30 – Scusa ma mi piace troppo

La7

18:10 – Josephine, Ange Gardien

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap – Collezione Autunno Inverno

21:15 – Grey’s Anatomy – 15a Stagione

23:20 – Gazzetta Sports Awards 2019

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Uozzap

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Astronaut Wives Club

00:50 – Selfie Food – Una foto, una ricetta

01:00 – LIKE Tutto ciò che piace

01:40 – The Dr. Oz Show – 9a Edizione

03:25 – I menù di Benedetta

Spike

18:30 – Buffy l’Ammazzavampiri

19:30 – Supernatural

20:30 – Supernatural

21:30 – Il Corvo – The crow

23:10 – Il Corvo 2 – La citta’ degli angeli

01:00 – Supernatural

01:50 – Law & Order: Criminal Intent

02:40 – Police Interceptors

Food Network

18:05 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.8

18:35 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.26

19:05 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.25

19:35 – Fatto in casa per voi a Natale 1′ Stagione Ep.1

20:05 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.28

20:35 – Fatto in casa per voi a Natale 1′ Stagione Ep.2

21:05 – Uno Chef in fattoria 1′ Stagione Ep.6

22:00 – Uno Chef in fattoria – 1^TV 1′ Stagione Ep.7

TOP CRIME

18:15 – RIZZOLI & ISLES VI – AMORE VIRTUALE

19:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – STUPRATORE ANONIMO

20:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – OSSESSIONI

21:10 – C.S.I. NEW YORK IV – CADAVERI SULLA SPIAGGIA

22:00 – C.S.I. NEW YORK IV – AMMISSIONI

22:50 – THE CLOSER V – NASTRO ROSSO

23:40 – THE CLOSER V – RIAVERE INDIETRO IL GATTO

00:35 – C.S.I. NEW YORK III – GIORNO DI NEVE

GIALLO TV

19:20 – Law & Order 17′ Stagione Ep.1

20:15 – Law & Order 17′ Stagione Ep.2

21:10 – Grantchester – 1^TV 4′ Stagione Ep.5

22:10 – Grantchester – 1^TV 4′ Stagione Ep.6

23:10 – Jack Taylor 1′ Stagione Ep.5

01:05 – A Crime To Remember 3′ Stagione Ep.7

02:00 – A Crime To Remember 3′ Stagione Ep.8

02:55 – Fast Forward 5′ Stagione Ep.1

Rai 5

18:35 – Rai News – Giorno

18:37 – Art of… Francia Ep 1 Plus ça change

19:29 – Art of… Francia Ep2 Scorrerà il sangue

20:23 – Ava Gardner, il miglior film è quello della vita

21:15 – L’altro ‘900 – Terza serie Fabrizia Ramondino Prima Visione RAI

22:16 – MORTE DI UN MATEMATICO NAPOLETANO

00:01 – Rock Legends Ep. 13 George Michael

00:25 – Live @ Home – Ep. 1 Duffy – LIVE@HOME: DUFFY

Rai Premium

18:10 – Che Dio ci aiuti – La verità e altri impicci ep.14

19:20 – L’ispettore Coliandro: il ritorno 3 – Serial killer p.2

21:20 – Private Eyes II – Il fantasma del vecchio stalker ep.16

22:05 – Private Eyes II – Segreti sepolti ep.17

22:50 – Private Eyes II – L’ombra del dubbio ep.18

23:35 – Christmas Mood

00:05 – L’ora dolce dell’amore

01:40 – Cronaca Nera – La foto strappata p.6

Mediaset Extra

18:35 – SCHERZI A PARTE SNACK

18:40 – ZELIG CIRCUS

21:15 – LE IENE SHOW

01:35 – STRISCIA LA NOTIZIA ’19-20 – LA VOCE DELLA RESILIENZA

02:28 – TGCOM24

02:30 – CONTO ALLA ROVESCIA

03:20 – FORUM

04:40 – CINQUE DEL QUINTO PIANO

Donna TV

18:00 – Amici Animali

18:15 – Tutorial

18:30 – Musica Maestro

19:00 – Escape to the Country

20:00 – Cielo Rojo

21:00 – Dolce Valentina

22:00 – When a man falls in a forest + aspettando perla nera

00:00 – Dolce Valentina

TV2000

18:26 – TG 2000

18:56 – IL POST

19:00 – Sport 2000

19:34 – Meet generation

19:59 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – TG 2000

20:50 – Le storie di Scarp de’ tenis

21:22 – Nativity

VH1

19:00 – #VH1 Christams –

20:00 – Ridiculousness Italia –

20:20 – Ridiculousness Italia –

20:40 – Ridiculousness Italia –

21:00 – Ink Master –

22:00 – Ink Master –

23:00 – Una coppia in affari –

23:25 – Una coppia in affari –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – THE CHRISTMAS SHOW

23:30 – ASSO DI CUORI

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Sul cocuzzolo della montagna – Braciola di maiale dry aged impanata

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Svizzera e dintorni – In cammino sulla Via Idra

La2

18:10 – Sci alpino: Coppa del mondo 2019/2020 – Slalom gigante parallelo maschile

19:35 – Sportmix

19:55 – Russi vs Collombin

21:00 – 10 anni! Buon compleanno Via per sempre

00:05 – Hockey: la partita

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – IL CONFINE

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

12:45 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20: prova di Slalom di Combinata Alpina Femminile Val d’Isere (FRA)

13:40 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Sprint a Squadre Maschile + Femminile a tecnica Libera Planica (SLO)

14:40 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Parallelo – Maschile – Alta Badia (BZ)

16:15 – Sci Alpino 2019/20: Coppa Europa Slalom Parallelo Maschile/Femminile- San Vigilio (BZ)

18:10 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Parallelo – Maschile – Alta Badia (BZ)

19:40 – Perle di Sport

20:05 – C siamo

20:40 – Calcio: Super Coppa Italiana 2019 -Finale: Juventus – Lazio

Rai Sport

12:45 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20: prova di Slalom di Combinata Alpina Femminile Val d’Isere (FRA)

13:40 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Sprint a Squadre Maschile + Femminile a tecnica Libera Planica (SLO)

14:40 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Parallelo – Maschile – Alta Badia (BZ)

16:15 – Sci Alpino 2019/20: Coppa Europa Slalom Parallelo Maschile/Femminile- San Vigilio (BZ)

18:10 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Parallelo – Maschile – Alta Badia (BZ)

19:40 – Perle di Sport

20:05 – C siamo

20:40 – Calcio: Super Coppa Italiana 2019 -Finale: Juventus – Lazio

SuperTennis

18:45 – Trofeo Kinder+ Sport Taranto

19:00 – WTA Cincinnati Finale (replica)

20:45 – Supertennis Today News

21:00 – LIVE ATP 250 Winston Salem

23:00 – LIVE ATP 250 Winston Salem

01:00 – LIVE ATP 250 Winston Salem

03:00 – LIVE ATP 250 Winston Salem

05:00 – WTA Cincinnati Finale (replica)

Euro Sport

18:00 – Informazione Flash News

18:05 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante Parallelo (dall’Alta Badia) Live

20:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Discesa Libera M (dalla Val Gardena)

21:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante M (2a manche, dall’Alta Badia)

22:00 – Informazione Flash News

22:10 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante Parallelo (dall’Alta Badia)

23:00 – Salto con gli sci Coppa del Mondo HS 140 (da Engelberg, Svizzera)

00:00 – Salto con gli sci Coppa del Mondo HS 140 (da Engelberg, Svizzera)

SportItalia

19:00 – Hlts Rallycross Canada

20:00 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – A TUTTO RITMO

18:25 – A TUTTO RITMO

18:50 – SARA E MARTI

19:15 – HEIDI, BIENVENIDA A CASA

20:05 – SOY LUNA 2

21:00 – ALEX & CO.

21:25 – MAGGIE & BIANCA

21:50 – MAGGIE & BIANCA

Rai YoYo

18:05 – RICKY ZOOM – EP.18

18:15 – RICKY ZOOM – EP.15

18:25 – BING – EP.44

18:35 – BING – EP.45

18:40 – BING – EP.46

18:50 – MASHA E ORSO – EP.17

18:55 – MASHA E ORSO – EP.18

19:05 – MASHA E ORSO – EP.19

Boing

18:25 – Craig NEW ®

18:55 – Gumball

19:50 – WOODY WOODPEACKER 1^ TV

21:00 – Lego Jurassic World ®

21:55 – La mia babysitter è un vampiro ®

22:20 – Super Noobs

22:50 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:10 – Paw Patrol

18:40 – Paw Patrol

19:05 – My Dad is scrooge

20:10 – Mike il Carlino

20:40 – Tom & Jerry – Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

20:50 – Movie Tom & Jerry e La fabbrica di Cioccolato

23:00 – Yeti Tales

23:25 – Yeti Tales

Frisbee

18:15 – CURIOSO COME GEORGE

18:30 – VERA E IL REGNO DELL’ARCOBALENO

18:55 – CURIOSO COME GEORGE

19:05 – CURIOSO COME GEORGE

19:35 – CURIOSO COME GEORGE

20:00 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

20:30 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

20:55 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

K2

18:00 – Un idolo nel pallone – 1^TV 1′ Stagione Ep.13

18:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.14

18:50 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.15

19:15 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.16

19:40 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.17

20:00 – How to Train Your Dragon Homecoming – 1^TV

21:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.12

22:00 – Come è fatto 15′ Stagione Ep.1

DeaKids

18:20 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

18:45 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese – 1^TV

18:55 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

19:10 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

19:20 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

19:35 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

19:45 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

20:00 – Special Guest: Emma Muscat

Super

18:10 – LADYBUG

18:35 – I AM FRANKY

19:05 – HENRY DANGER

19:30 – HENRY DANGER

20:00 – HENRY DANGER

20:25 – GAME SHAKERS

20:50 – GAME SHAKERS

21:15 – KALLY S MASHUP

Disney Channel

18:00 – Anfibia Il bastone di Hop Pop

18:15 – Anfibia Lacrime, sudore e inondazioni

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Tempestosa

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Lo Sparabolle

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Impostore

19:45 – Skatenat! Noa Un extraterrestre dal pianeta Crocchetta

20:00 – Skatenat! Noa Tutti per uno

20:10 – Cercami a Parigi Ritorno al futuro

Alpha TV

18:15 – DESTINAZIONE PESCA

18:45 – DESTINAZIONE PESCA

19:15 – A CACCIA DI TESORI

20:10 – BORN TO BE WILD: LIFE STORY

21:00 – BORN TO BE WILD: GLI ANIMALI PIU’ PERICOLOSI

21:50 – MODERN MARVELS: CORDE E CATENE

22:40 – AIR WARRIORS – F-22 RAPTOR

23:30 – LIFE BELOW ZERO

Rai Storia

18:00 – 1969, niente come prima. Ottobre

19:00 – Falqui Show p. 16

20:00 – Persone, eventi, ricorrenze del 23 dicembre

20:30 – Passato e Presente. Federico II Stupor Mundi o Anticristo con il Prof. Alessandro Barbero

21:15 – Leonardo da Vinci – l’ultimo ritratto p 2

22:10 – Genio & sregolatezza Gli anni ’90, 2000 e oltre

22:40 – Archivi, miniere di storia – L’Archivio di Stato di Napoli

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:30 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.24

19:30 – Affari a quattro ruote 12′ Stagione Ep.12

20:25 – Affari a quattro ruote 12′ Stagione Ep.13

21:20 – Officina di polizia – 1^TV 2′ Stagione Ep.6

22:15 – Affari a quattro ruote – 1^TV 15′ Stagione Ep.26

23:15 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.23

00:10 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.24

01:05 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.25

DMAX

18:30 – Fuori dal mondo 3′ Stagione Ep.8

19:30 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.15

20:30 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.16

21:25 – River Monsters: la leggenda di Loch Ness – 1^TV

23:15 – River Monsters: mondi sommersi 1′ Stagione Ep.4

00:10 – Case infestate: fuori in 72 ore 3′ Stagione Ep.1

01:05 – Mountain Monsters 3′ Stagione Ep.1

01:55 – Mountain Monsters 3′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:15 – MONDI SOTTERRANEI – LA ROCCA DI GIBILTERRA, LE GROTTE DI POSTUMIA E LE FOGNE LONDINESI

19:15 – I segreti di Pompei

20:15 – ANTICO EGITTO: I MISTERI SVELATI – L’ASCESA DELLA CIVILTA’ EGIZIA

21:15 – La sinfonia dell’universo

22:15 – Rosetta: memories of a comet

23:15 – Exoplanets

00:15 – I CUSTODI DELLA NATURA I – II – III – OPERAZIONE RINOCERONTE

01:15 – ANTICO EGITTO: I MISTERI SVELATI – L’ASCESA DELLA CIVILTA’ EGIZIA

RealTime

18:10 – Cortesie per gli ospiti Francesca e Federica vs. Fabio e Fausto

19:10 – Cortesie per gli ospiti Alessandro e Simona vs. Michele e Eleonora

20:10 – Cortesie per gli ospiti Giorgia e Federica vs. Daniele e Luca

21:10 – Vite al limite Chay

22:10 – Vite al limite: e poi Chay e Pauline

23:50 – Vite al limite: e poi Laura e Chay

01:30 – Vite al limite Janine

03:00 – Vite al limite Alicia

Rai Scuola

18:30 – Zettel Debate. Fare filosofia Ingegneria genetica Replica

19:00 – Erasmus + Stories Prejudice Replica

19:30 – What did they say? Episodio 36 Replica

19:35 – Gli Speciali di Rai Scuola 2018 900 paia al giorno Replica

20:00 – Memex Galileo – episodio 23 Replica

20:35 – Memex Donne di Scienza – ep. 02: Lucia Votano Replica

21:05 – Memex Vita da Ricercatore (p. 5): Piero Martin, fisico Replica

21:35 – Digital World Puntata 29

LaEffe

18:40 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare – 1^TV 3′ Stagione Ep.3

19:30 – RED – I viaggi di Simon Reeve: In Russia 4′ Stagione Ep.2

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.6

21:10 – Fuori la voce – 1^TV 1′ Stagione Ep.7

21:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.6

22:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.5

22:40 – Fuori la voce – 1^TV 1′ Stagione Ep.7

23:10 – Maigret I Classici in TV. 1′ Stagione Ep.3

Discovery Channel

18:10 – Il grande squalo bianco degli abissi

19:05 – Il mago degli squali

20:00 – 48 ore tra gli squali

21:00 – Megalodonte: la leggenda degli abissi

22:50 – Bear vs. Shark

23:50 – L’isola degli squali fantasma: il ritorno

00:50 – Lo squalo bianco più grande del mondo

01:40 – La febbre dell’oro Operazione maledetta

Sky Uno

18:45 – Le Kardashian Ep. 13 Prima TV

19:35 – Cioccolato esagerato Ep. 1 Prima TV

20:00 – Cioccolato esagerato Ep. 2 Prima TV

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Trentino

21:15 – The Robbie Williams Christmas Show Prima TV

22:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 25

23:10 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 26

00:05 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 27

Sky Cinema 1

19:10 – Bentornato Presidente

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Ricomincio da me

23:05 – Trading Paint – Oltre la leggenda

00:40 – L’agenzia dei bugiardi

02:25 – Ma cosa ci dice il cervello

02:45 – Casino Royale

05:10 – Finding Steve Mc – Queen

SKY Cinema Family

19:15 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi

21:00 – Zanna Bianca Prima TV

22:35 – Heidi

00:30 – Show Dogs – Entriamo in scena

02:05 – Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella

03:45 – Il richiamo della foresta

05:15 – Ma cosa ci dice il cervello

05:35 – Bibi, la piccola strega

Sky Cinema Romance

19:25 – Laguna blu: Il risveglio

21:00 – Mary Shelley – Un amore immortale

22:45 – Un amore a 5 stelle

00:35 – Ho voglia di te

02:30 – Ragione e sentimento

04:50 – Baby Boom

Sky Cinema Collection

19:30 – Christmas Trade – Uno scambio per Natale

21:15 – Un Natale al Sud

22:50 – A Christmas Reunion

00:25 – Un alce sotto l’albero

01:55 – Tre cuccioli e un anello

03:25 – Gli eroi del Natale

04:55 – A Christmas Kiss – Un Natale al bacio

Sky Cinema Action

19:15 – Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno

21:00 – John Wick

22:50 – Red Sparrow

01:15 – Il tesoro dell’Amazzonia

03:00 – Oltre le linee nemiche

04:30 – Nella tana dei lupi

Fox

18:25 – I Simpson Mamme che vorrei dimenticare

18:50 – I Simpson Il bar delle pazze

19:20 – I Simpson Homer il padre

19:45 – I Simpson L’azzurro e il grigio

20:10 – The Big Bang Theory Le misurazioni matrimoniali

20:35 – The Big Bang Theory L’oscillazione solista

21:00 – War of the Worlds L’ultima occasione Prima TV

21:50 – Marvel’s Inhumans Fate largo a Medusa

Premium Cinema

19:13 – Due gran figli di …

21:15 – Cado dalle nubi

23:03 – Animali fantastici: I crimini di Grindelwald – 1aTV

01:22 – GUARDIANS – IL RISVEGLIO DEI GUARDIANI

02:54 – Scrivimi una canzone

04:40 – BABYSITTER PER AMORE

Premium Action

18:01 – THE VAMPIRE DIARIES VIII – LA NOSTALGIA E’ UNA BASTARDA

18:50 – CHICAGO FIRE VII – SOTTO COPERTURA

19:38 – THE ORIGINALS II – IL DUBBIO

20:26 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW III – BEEBO IL DIO DELLA GUERRA

21:15 – IZOMBIE V – 12 – 1aTV

22:05 – MR. ROBOT IV – 10

22:54 – THE VAMPIRE DIARIES VIII – LA NOSTALGIA E’ UNA BASTARDA

23:42 – CHICAGO FIRE VII – FINO A CHE CAMBIA IL TEMPO

Mya

07:20 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE III – REGOLA #218: NEL BASEBALL NON SI PIANGE

08:10 – DR. HOUSE – MEDICAL DIVISION VII – NELLA NOTTE

09:01 – YOUNG SHELDON II – UN RONZIO ACUTO E ROTELLE

09:24 – YOUNG SHELDON II – UN GENIO RIVALE E SIR ISAAC NEUTRON

09:47 – TRIAL & ERROR I – UN GRANDE CRIMINE IN UNA PICCOLA CITTA’

10:12 – TRIAL & ERROR I – LA CHIAVE DEL CASO

10:38 – BIG BANG THEORY II – LA PERMEABILITA’ DELLA FINANZA

11:02 – BIG BANG THEORY II – LA CAPACITA’ MATERNA