Su Rai Uno Blackout-Vite sospese, su Sky Cinema I delitti del Bar Lume. Indovina Chi? Guida ai programmi Tv della serata del 23 gennaio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 23 gennaio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Il nostro generale. Gli uomini del Generale scoprono l’archivio delle Brigate Rosse. Su Rai Tre dalle 21.20 Caro Marziano. Tra noi e i marziani ci sono solo i pianeti. E le aquile. Pif raggiunge Gherardo Brami nella sua casa in Toscana, un birdtrainer (non ama la definizione di falconiere, perché il suo lavoro non ha a che fare con la caccia), che si prende cura di quaranta uccelli tra cui falchi cicogne, aquile, avvoltoi, gufi e seriema, animale tra i più antichi ancora esistenti. La vita di Gherardo è al limite del fiabesco, fatta di continuo dialogo con rapaci e corvi, che lo riconoscono e tornano da lui ogni giorno. Su Rai 4 dalle 21.20 Triple Threat. La figlia di un milionario viene rapita da un cartello della droga thailandese che ha la protezione della polizia locale. Un team composto da tre lottatori professionisti viene reclutato per salvare la ragazza.. Su Rai Movie dalle 21.10 Chato. Italia 1 dalle 21.23 Fast & Furious one]7 – . Su Sky Cinema dalle 21.15 I delitti del BarLume. Indovina chi? Deliitti del Bar Lume: e allora Zumba!l`omicidio della pediatra di Pineta getta nel panico un padre iper-ansioso come Beppe Un elegante resort di lusso si rivela una trappola pericolosissima. Marchino Pardini finisce in un mare di guai. Su Iris dalle 21 Blow. La vera storia di George Jung che diventa, negli anni Settanta, il punto di riferimento negli USA per il traffico della cocaina colombiana per conto di Pablo Escobar. L’inarrestabile ascesa lo porta ad avere tanti soldi ma altrettanti nemici.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Blackout – Vite sospese. É la vigilia di Natale. A causa di una valanga un gruppo resta intrappolato nella valle.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.43 Grande fratello vip. Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ATTUALITA’

Su Rai Due dalle 21.20 Boss in incognito. Un’altra stagione per raccontare nuove realtà aziendali italiane d’eccellenza con imprenditori ed operai che, con il loro lavoro, fanno grande il nostro Paese. Su Rai Tre dalle 21.20 Report. Indagando su alcuni illeciti commessi da funzionari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel 2017 Report aveva raccolto diverse testimonianze e registrazioni audio secondo cui la sede del Cnr di Capo Granitola – a pochi chilometri da Campobello di Mazara e Castelvetrano – avrebbe ospitato Matteo Messina Denaro durante la latitanza. Report aveva inoltre scoperto un contratto di affitto del Cnr per un immobile nella frazione marina, le cui finalità non sono mai state chiarite. Seguendo le tracce delle visure, i reporter della trasmissione avevano scoperto che il fratello del proprietario è il noto medico massone di Castelvetrano Claudio Renato Germilli, che aveva avuto rapporti societari con uomini di mafia come Giovanni Risalvato e Lorenzo Catalanotto, ma soprattutto era stato socio proprio di Errico Risalvato, l’uomo che si è poi scoperto possedere il covo-bunker del boss. La seconda inchiesta è dedicata alle attività di MSC, e soprattutto all’impatto ambientale delle famose crociere extra-lusso. MSC è la prima compagnia del settore marittimo al mondo con il cuore in Italia ma il portafoglio in Svizzera, dove ha sede la sua Holding. Il fondatore del gruppo è Gianluigi Aponte, nato a Sorrento nel 1940, in una famiglia che già all’inizio del ‘900 gestiva piccole imbarcazioni per il trasporto nel Golfo di Napoli. Vanta decine di navi che solcano i mari più belli del mondo. E anche Report si è imbarcato per quattro giorni tra la Florida e le Bahamas, raggiungendo una piccola isola esclusiva per i clienti di Msc: Ocean Cay. Su Rete 4 dalle 21.25 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Guida tv di lunedì 23 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Black out – Vite sospese

23:30 – Cronache criminali

00:45 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

01:40 – Rai – News24

02:15 – Overland

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

19:45 – The rookie

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Caro marziano 2

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Report

23:15 – Illuminate

Rai 4

18:15 – Last Cop – L’ultimo sbirro 3

19:00 – Fast forward 4

19:45 – Fast forward 4

20:35 – Criminal Minds 1

21:20 – Triple Threat – Tripla minaccia

23:00 – Sabotage

00:50 – Anica – Appuntamento al cinema

00:55 – The Strain 1

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – JACKPOT

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – OSSESSIONE

21:20 – FAST & FURIOUS 7 – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:27 – ARROW VI – ATTACCO A STAR CITY

19:22 – CHICAGO FIRE VII – LA BALENA BIANCA

20:13 – THE BIG BANG THEORY XII – LA CONFIGURAZIONE CONIUGALE

20:36 – THE BIG BANG THEORY XII – L’ENIGMA DEL REGALO

21:04 – DRIVE ANGRY – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – DRIVE ANGRY – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 9 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:54 – SOBIBOR – LA GRANDE FUGA – 1 PARTE

01:52 – TGCOM

Warner TV

18:05 – Smallville 4′ Stagione Ep.9

19:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.16

20:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.17

21:00 – Mad Max – Oltre la sfera del tuono

23:00 – Interceptor, il guerriero della strada

01:00 – Nikita 4′ Stagione Ep.5

02:00 – Nikita 4′ Stagione Ep.6

03:00 – Nikita 4′ Stagione Ep.7

18:05 – Smallville 4′ Stagione Ep.9

19:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.16

20:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.17

21:00 – Mad Max – Oltre la sfera del tuono

23:00 – Interceptor, il guerriero della strada

01:00 – Nikita 4′ Stagione Ep.5

02:00 – Nikita 4′ Stagione Ep.6

03:00 – Nikita 4′ Stagione Ep.7

Rai Movie

19:25 – Vita, cuore, battito

21:10 – Chato

23:00 – Il grande paese

02:05 – Poltergeist – Demoniache presenze

03:55 – A mezzanotte corre il terrore

05:00 – Under Suspicion

19:25 – Vita, cuore, battito

21:10 – Chato

23:00 – Il grande paese

02:05 – Poltergeist – Demoniache presenze

03:55 – A mezzanotte corre il terrore

05:00 – Under Suspicion

Cine 34

19:03 – A CENA CON… – FANTOZZI IN PARADISO

21:00 – JOHNNY STECCHINO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – JOHNNY STECCHINO – 2 PARTE

23:27 – LA TIGRE E LA NEVE

01:51 – CLASSE Z

03:13 – 0LTRE L’APOCALISSE – VENDETTA DAL FUTURO

19:03 – A CENA CON… – FANTOZZI IN PARADISO

21:00 – JOHNNY STECCHINO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – JOHNNY STECCHINO – 2 PARTE

23:27 – LA TIGRE E LA NEVE

01:51 – CLASSE Z

03:13 – 0LTRE L’APOCALISSE – VENDETTA DAL FUTURO

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA I-II-III-IV-V – FUNERALE PER UN VAMPIRO

20:00 – A-TEAM II – CHI SI ACCONTENTA GODE

21:10 – VI PRESENTO I NOSTRI – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – VI PRESENTO I NOSTRI – 2 PARTE

23:10 – ARMA LETALE 3 – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA I-II-III-IV-V – FUNERALE PER UN VAMPIRO

20:00 – A-TEAM II – CHI SI ACCONTENTA GODE

21:10 – VI PRESENTO I NOSTRI – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – VI PRESENTO I NOSTRI – 2 PARTE

23:10 – ARMA LETALE 3 – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – CHIPS – TEMPO DI SCUOLA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA LUNGA MARCIA

21:00 – BLOW

23:34 – LA RICERCA DELLA FELICITA’

01:52 – NOTE DI CINEMA

01:58 – L’INVENTORE DI FAVOLE

03:33 – CIAKNEWS

03:37 – WALKER TEXAS RANGER: LA STRADA DELLA VENDETTA

19:15 – CHIPS – TEMPO DI SCUOLA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA LUNGA MARCIA

21:00 – BLOW

23:34 – LA RICERCA DELLA FELICITA’

01:52 – NOTE DI CINEMA

01:58 – L’INVENTORE DI FAVOLE

03:33 – CIAKNEWS

03:37 – WALKER TEXAS RANGER: LA STRADA DELLA VENDETTA

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 31

20:30 – 100% Italia Ep. 79 Prima TV

21:30 – 13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi

00:15 – Delitti: famiglie criminali Il massacro di Lecce. 2a parte

01:30 – Delitti Il giallo di Posillipo

02:30 – Scomparsi Giuseppe Di Meglio

03:30 – Coppie che uccidono Ep. 7

04:30 – Lady Killer Ep. 3

19:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 31

20:30 – 100% Italia Ep. 79 Prima TV

21:30 – 13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi

00:15 – Delitti: famiglie criminali Il massacro di Lecce. 2a parte

01:30 – Delitti Il giallo di Posillipo

02:30 – Scomparsi Giuseppe Di Meglio

03:30 – Coppie che uccidono Ep. 7

04:30 – Lady Killer Ep. 3

Italia 2

18:00 – NARUTO SHIPPUDEN – IL VECCHIO MAESTRO E L’OCCHIO DEL DRAGO

18:30 – NARUTO SHIPPUDEN – PIOGGIA SEGUITA DA NEVE CON QUALCHE FULMINE

19:00 – 2 BROKE GIRLS – E LA GUERRA DEI CUPCAKE

19:25 – 2 BROKE GIRLS – E LA CARTA PREAPPROVATA

19:55 – 2 BROKE GIRLS – E LE CARAMELLE DA UNO SCONOSCIUTO

20:20 – 2 BROKE GIRLS – E LE TENTAZIONI DELLA CITTA’

20:50 – 2 BROKE GIRLS – E L’UOVO SPECIALE

21:25 – AMERICAN DAD – IL NUOVO SINDACO

18:00 – NARUTO SHIPPUDEN – IL VECCHIO MAESTRO E L’OCCHIO DEL DRAGO

18:30 – NARUTO SHIPPUDEN – PIOGGIA SEGUITA DA NEVE CON QUALCHE FULMINE

19:00 – 2 BROKE GIRLS – E LA GUERRA DEI CUPCAKE

19:25 – 2 BROKE GIRLS – E LA CARTA PREAPPROVATA

19:55 – 2 BROKE GIRLS – E LE CARAMELLE DA UNO SCONOSCIUTO

20:20 – 2 BROKE GIRLS – E LE TENTAZIONI DELLA CITTA’

20:50 – 2 BROKE GIRLS – E L’UOVO SPECIALE

21:25 – AMERICAN DAD – IL NUOVO SINDACO

La 5

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:55 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – SEGUI IL TUO CUORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – SEGUI IL TUO CUORE – 2 PARTE

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:55 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – SEGUI IL TUO CUORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – SEGUI IL TUO CUORE – 2 PARTE

NOVE

18:15 – Delitti a circuito chiuso 5′ Stagione Ep.7

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 3′ Stagione Ep.16

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 2′ Stagione Ep.41

21:25 – Only Best – Comico Show – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

00:45 – Notte prima degli esami

02:25 – Airport Security: Spagna 1′ Stagione Ep.9

02:55 – Airport Security: Spagna 1′ Stagione Ep.10

03:25 – Airport Security: Spagna 1′ Stagione Ep.11

18:15 – Delitti a circuito chiuso 5′ Stagione Ep.7

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 3′ Stagione Ep.16

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 2′ Stagione Ep.41

21:25 – Only Best – Comico Show – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

00:45 – Notte prima degli esami

02:25 – Airport Security: Spagna 1′ Stagione Ep.9

02:55 – Airport Security: Spagna 1′ Stagione Ep.10

03:25 – Airport Security: Spagna 1′ Stagione Ep.11

Cielo

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Mary e Calvin

19:45 – Affari al buio Una collezione curiosa

20:15 – Affari di famiglia Ciao Vecchio!

21:15 – Resistance – La voce del silenzio

23:30 – Ina: l’esploratrice del porno Brasile: fetish e webcam-porno

00:15 – Porno Valley Ep. 4

00:45 – Porno Valley Ep. 5

01:15 – Il porno messo a nudo Ep. 2

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Mary e Calvin

19:45 – Affari al buio Una collezione curiosa

20:15 – Affari di famiglia Ciao Vecchio!

21:15 – Resistance – La voce del silenzio

23:30 – Ina: l’esploratrice del porno Brasile: fetish e webcam-porno

00:15 – Porno Valley Ep. 4

00:45 – Porno Valley Ep. 5

01:15 – Il porno messo a nudo Ep. 2

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Camera con Vista

02:15 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Lie to me

20:00 – La cucina di Sonia-

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Una maestra per Marc

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Artbox

02:10 – LIKE Tutto ciò che piace

Food Network

18:10 – Fatto in casa per voi 7′ Stagione Ep.18

18:40 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.8

19:15 – Fatto in casa per voi 6′ Stagione Ep.1

19:50 – Fatto in casa per voi 8′ Stagione Ep.2

20:25 – Fatto in casa per voi 8′ Stagione Ep.3

21:00 – Due cuochi e una camicia: il gusto della sfida – 1^TV 1′ Stagione Ep.10

21:55 – Giusina in cucina – La Sicilia a tavola 6′ Stagione Ep.2

22:30 – Giusina in cucina – La Sicilia a tavola 6′ Stagione Ep.5

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XII – AMORE PROIBITO

19:23 – PERSON OF INTEREST IV – PUNTO DI ORIGINE

20:16 – PERSON OF INTEREST IV – LA CASSAFORTE

21:10 – C.S.I. MIAMI IV – CACCIA ALL’UOMO – I PARTE

22:04 – C.S.I. MIAMI IV – INCHIODATO

22:59 – C.S.I. MIAMI VI – REAZIONE A CATENA

23:52 – C.S.I. MIAMI VI – VACANZA SENZA FINE

00:45 – Colombo: Scandali a Hollywood – 1 PARTE

GIALLO TV

19:10 – I misteri di Murdoch 5′ Stagione Ep.8

20:10 – I misteri di Murdoch 5′ Stagione Ep.10

21:10 – Vera 2′ Stagione Ep.2

23:10 – Grantchester 7′ Stagione Ep.5

00:10 – Grantchester 7′ Stagione Ep.6

01:10 – I misteri di Murdoch 5′ Stagione Ep.13

02:10 – I misteri di Murdoch 6′ Stagione Ep.1

03:10 – Nightmare Next Door 4′ Stagione Ep.9

Rai 5

18:30 – Alessandro Marangoni e Paolo Oreni duo

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Bosch, il diavolo dalle ali d’angelo

20:25 – Camera con vista – Fuori binario

21:15 – Due piccoli italiani

22:50 – Sciarada – Il circolo delle parole

23:45 – Rock Legends

00:10 – Rock Legends

Rai Premium

19:25 – Il commissario Manara 2

20:20 – Il commissario Manara 2

21:20 – I casi della giovane Miss Fisher – Il laboratorio dei segreti

22:55 – Belve

00:05 – Hudson & Rex 4

00:50 – Hudson & Rex 4

01:35 – Hudson & Rex 4

02:20 – Nei tuoi panni

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:25 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In cammino

19:58 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Il libro di Esther

22:36 – Indagine ai confini del sacro

23:02 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Marta

19:00 – Marta

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Cuori nella Tempesta

20:30 – Cuori nella Tempesta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – Fuori Dai Fornelli

ALMA TV

18:00 – Meraviglie Della Natura

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Emozioni Dal Mondo

20:30 – Weekend

21:00 – Il Massimo In Cucina

21:30 – Ti Do Una Pizza

22:00 – Il Cuoco Pescatore

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – CATFISH: FALSE IDENTITa’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO DI 7GOLD

00:00 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

01:00 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

18:00 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – UNO NESSUNO CENTOMILA (GAME SHOW)

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION (GAME SHOW)

21:30 – IL GIOCO DEL MONDO – OSPITE: ANTOINE HUBERT (TALK SHOW)

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO

20:30 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION (GAME SHOW)

21:00 – ATLETICAT

22:00 – FUORICLASSE TALENT

23:00 – SIAMO FUORI

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:20 – Rookie Blue – Atto di fede Telefilm

19:05 – Il giardino di Albert – Uccelli d’inverno

19:55 – Telesguard

20:10 – La Svizzera di notte – Inverno di Anja Reiss e Markus Fischötter

21:05 – 60 minuti

22:15 – That’s Hockey C’è tanto hockey da parlare

23:35 – Play Suisse

00:25 – Segni dei tempi

Rai Sport +HD

18:05 – Snowboard

19:40 – Salto con gli Sci

20:10 – Serie C

22:30 – C siamo

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Snowboard

01:35 – Freestyle

02:45 – Salto con gli Sci

Rai Sport

18:05 – Snowboard

19:40 – Salto con gli Sci

20:10 – Serie C

22:30 – C siamo

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Snowboard

01:35 – Freestyle

02:45 – Salto con gli Sci

SuperTennis

19:00 – Cocciaretto vs Cornet WTA 250 Hobart

21:00 – Supertennis TG

21:15 – Nadal vs De Minaur United Cup 2023

23:00 – Djokovic vs Tsitsipas ATP 500 Astana 2022

00:45 – Michalski vs Musetti United Cup 2023

01:45 – Sinner vs Kokkinakis ATP 250 Adeaide 2023

03:45 – Djokovic vs Shapovalov ATP 250 Adeaide 2023

05:30 – Berrettini vs Mcdonald ATP 250 Napoli 2022

Euro Sport

18:30 – Scherma Grand Prix Series Tunisi

19:30 – Tennis Australian Open Quarto turno

20:30 – Tennis Australian Open Quarto turno

21:30 – Ciclismo Tour Down Under F

22:30 – Ciclismo su strada Vuelta a San Juan 2a tappa Live

00:05 – Tennis Australian Open Quarto turno

01:30 – Snooker World Grand Prix Finale

02:30 – Tennis Australian Open Quarti F Live

SportItalia

19:00 – Leotalk (diretta)

20:00 – Si Live 24 (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai Che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai Che?

Rai Gulp

18:00 – Idefix e gli irriducibili

18:15 – Le avventure di Tom Sawyer

18:40 – Lucas etc.

18:45 – Grani di pepe

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Zorro – La leggenda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Il destino delle Tartarughe Ninja

Rai YoYo

18:00 – Hello Yo – Yo

18:30 – I Puffi

18:40 – I Puffi – La nuova serie

18:55 – Milo

19:05 – Milo

19:15 – PJ Masks

19:25 – PJ Masks

19:35 – Topolino e la Casa del Divertimento

Boing

18:35 – Gumball

19:15 – Gli Acchiappamostri S1

19:50 – Angry Birds 2

21:20 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:20 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago

02:40 – Super – Noobs

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine – Nuovi Episodi

18:40 – Blaze e le Megamacchine – Nuovi Episodi

19:05 – Mighty express

19:30 – Tom & Jerry in New York

19:55 – Tom & Jerry in New York

20:20 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Baby Shark’s Big Show

Frisbee

18:50 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.1

19:00 – Mega Game Dinsiem – E – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

19:30 – Mega Game Dinsiem – E – 1^TV 1′ Stagione Ep.10

19:55 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.2

20:25 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.3

20:55 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.4

21:20 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.19

21:30 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.20

K2

18:15 – A tutto reality presenta: missione Cosmo-ridicola 6′ Stagione Ep.8

18:40 – A tutto reality presenta: missione Cosmo-ridicola 6′ Stagione Ep.9

19:00 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese – 1^TV 2′ Stagione Ep.22

19:15 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.8

19:40 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.17

19:50 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.9

20:10 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.18

20:25 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.10

DeaKids

18:10 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew Talenti allo sbaraglio

18:35 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew Gioie e dolori

19:00 – Tara Duncan Sabotaggio Prima TV

19:10 – Tara Duncan Blaliban Dal Salan

19:25 – Ted’s Top Ten Come mandare all’aria un matrimonio

19:50 – Music Distraction Cibo Prima TV

20:00 – Music Distraction Famiglia Prima TV

20:25 – Marta & Eva Ep. 11

Super

18:00 – SpongeBob

18:15 – Lo Show di Patrick Stella

18:40 – Lo Show di Patrick Stella

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.1

19:20 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.2

20:15 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.3

21:10 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.4

22:05 – C’era una volta casa – 1^TV 5′ Stagione Ep.5

23:05 – C’era una volta casa – 1^TV 5′ Stagione Ep.6

00:00 – Una coppia in affari 5′ Stagione Ep.1

00:30 – Una coppia in affari 8′ Stagione Ep.1

Rai Storia

18:30 – La guerra segreta

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Pietre d’inciampo

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Storia delle nostre citta’

22:10 – Italia. Viaggio nella bellezza

23:10 – 1942. L’Italia in guerra

Rai Scuola

18:00 – Memex

18:30 – Shakespeare’s Tragic Heroes

19:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:15 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:30 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:45 – I Grandi della Letteratura Italiana

20:35 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

Motor Trend Italia

18:20 – I maghi del garage 4′ Stagione Ep.10

19:20 – I maghi del garage 3′ Stagione Ep.10

20:15 – Vintage Garage 5′ Stagione Ep.3

21:15 – Vintage Garage 5′ Stagione Ep.4

22:15 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.15

23:15 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.6

00:15 – Texas Metal 3′ Stagione Ep.2

01:15 – Fast N’ Loud 6′ Stagione Ep.15

DMAX

19:30 – Nudi e crudi 6′ Stagione Ep.16

21:25 – Lupi di mare – 1^TV 9′ Stagione Ep.5

22:20 – Lupi di mare – 1^TV 9′ Stagione Ep.6

23:15 – WWE Raw – 1^TV Ep. 134

01:15 – Il boss del paranormal 2′ Stagione Ep.1

02:10 – Il boss del paranormal 2′ Stagione Ep.2

03:05 – 112: Fire Squad 1′ Stagione Ep.1

03:55 – 112: Fire Squad 1′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:00 – ENGINEERED

19:00 – GIANT CONSTRUCTIONS – THE WORLD’S MOST SPECTACULAR BRIDGES

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VII – L’ATLANTIDE SEGRETA DI STALIN

21:15 – POMPEI DI NOTTE

22:15 – Pompei: Il mondo perduto

23:15 – UNIVERSO AI RAGGI X IV – ALLA RICERCA DEI BUCHI BIANCHI

00:15 – ATLANTE DEL COSMO – ALL’ORIGINE DEL TEMPO

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XII – DISASTRO SUL GRAND CANYON

RealTime

18:20 – Abito da sposa cercasi Amore fraterno

18:50 – Abito da sposa cercasi Stretto e sexy

19:20 – Cortesie per gli ospiti Sonia e Daniele vs. Francesco e Vittorio

20:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 21 Prima TV

21:20 – Vite al limite: e poi Vianey e Allen Prima TV

23:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Nuovi protocolli

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Grandi scoppi

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Cisti

Discovery Channel

18:10 – Ai confini della civiltà Il Giorno del Ringraziamento

19:05 – Ai confini della civiltà Natale esplosivo!

20:00 – Ai confini della civiltà Il mandriano

21:00 – Bigfoot: killer in Alaska Il Bigfoot

21:55 – Avventure impossibili con Josh Gates L’aereo scomparso Prima TV

22:50 – Avventure impossibili con Josh Gates I milioni del contrabbandiere

23:50 – Chi cerca trova Best Sellers

00:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 1

Sky Uno

18:20 – Giorgio Locatelli – Home Restaurant Ep. 11

19:20 – MasterChef Magazine Ep. 21

19:45 – MasterChef Magazine Ep. 22 Prima TV

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Sicilia – Val di Noto

21:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 35

22:20 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 28

23:25 – MasterChef Italia Ep. 11

00:45 – MasterChef Italia Ep. 12

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:25 – L’eredità della vipera

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – I delitti del BarLume – E allora zumba!

23:00 – I delitti del BarLume – E allora zumba!

00:45 – American Sniper

02:55 – E noi come st zi rimanemmo a guardare

04:45 – I delitti del Barlume – Speciale 10 anni

05:15 – Pixels

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:25 – Il mio amico Finnick

21:00 – Troppo cattivi

22:45 – Palma un amore di cane

00:40 – Tartarughe Ninja

02:25 – Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra

04:15 – La marcia dei pinguini

05:45 – Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

18:45 – La persona peggiore del mondo

21:00 – La prima vacanza non si scorda mai

22:50 – Tutte contro lui – The Other Woman

00:45 – 7 spose per 7 fratelli

02:30 – Cuori ribelli

04:50 – Passione sinistra

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:25 – La chiave di Sara

21:15 – Addio, Signor Haffmann

23:15 – Opera senza autore

02:25 – The Eichmann Show – Il processo del secolo

04:00 – The Match – La grande partita

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:25 – John Rambo

21:00 – Redemption – Identità nascoste

22:45 – Killer Elite

00:45 – Il buono, il brutto e il morto

02:10 – The Next Three Days

04:20 – Gods of Egypt

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

Fox

18:05 – I Griffin Chi cerca trova

18:30 – I Simpson Pompieri e ladri

18:55 – I Simpson Fermati o il cane spara!

19:20 – I Simpson 24 minuti

19:45 – I Simpson Homer fa le scarpe a Burns

20:10 – I Simpson E le stelle stanno a guardare

20:35 – I Simpson Due nuovi coinquilini per Homer

21:00 – This Is Us Il treno Prima TV

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario