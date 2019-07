Programmi tv 23 luglio 2019: film e telefilm

Su Rai Uno The Resident, su Rai Due Squadra Speciale Cobra 11; su Canale 5 Rosy Abate. Guida ai programmi Tv della serata del 23 luglio

Al centro della programmazione di martedì 23 luglio ci sono i film e i telefilm. Su Rai Uno doppio appuntamento con la serie The Resident. Nel primo episodio (Eclissi del cuore, ore 21.25 e 22.15) Nic chiede aiuto alla sua ex collega che lavora nella misteriosa clinica della dottoressa Hunt per a vere la cartella clinica di Lily. L’infermiera le dà appuntamento per incastrarla e farla finire in carcere con l’accusa di furto con scasso… Eclissi del cuore: Conrad e Devon cercano le prove per denunciare la dottoressa Lane. Ad aiutarli involon tariamente è Olivia, una paziente ipocondriaca alla quale è stato diagnosticato un falso tumore. Intanto Mina, di nascosto dai suoi colleghi, ha iniziato una relazione con Micah, l’insegnante con problemi cardiaci sottoposto a trapianto qualche settimana prima. Doppio appuntamento anche per Squadra speciale Cobra 11 su Rai Due. Dalle 21.20 il primo episodio. Nel giorno del compleanno di Dana, Andrea e Dana vengono rapite da un boss della Yakuza che le blocca all’interno della macchina nuova che Semir ha regalato alla figlia. Dalle 23.05 il secondo Casey e Severide sono in disaccordo sul modo di salvare un adolescente. Casey cerca l’appoggio di Boden, ma si rende conto che dovrà pensarci da solo. Dalle 22.15 il secondo. Nel giorno del compleanno di Dana, Andrea e Dana vengono rapite da un boss della Yakuza che le blocca all’interno della macchina nuova che Semir ha regalato alla figlia. Su Rai Tre la Corte. Xavier Racine, Presidente della Corte d’Assise, è un giudice molto temuto che non infligge mai pene inferiori ai dieci anni. Ma l’esistenza dell’integerrimo Xavier viene messa a soqquadro dall’incontro con Ditte Lorensen-Coteret, membro della giuria popolare in un caso di omicidio, nonché la donna di cui è stato segretamente innamorato sei anni prima.

Su Canale 5 dalle 21.17 torna Rosy Abate.Le indagini della polizia spingono Santagata alla latitanza in Sicilia, con Regina e Leo. Rosy parte per cercarli e scoprire cosa sia davvero successo 5 anni prima sulla spiaggia di Catania. Su Italia 1 doppio appuntamento con Chicago Fire. Nel primo (Veri eroi; ore 21.21) Dawson si ritrova intrappolata in una struttura di parcheggio crollata, mentre sta comprando in gran segreto un regalo per Matt, che é stato promosso capitano. Nel secondo Casey e Severide sono in disaccordo sul modo di salvare un adolescente. Casey cerca l’appoggio di Boden, ma si rende conto che dovrà pensarci da solo.Nel secondo (Coinquilini; 22.15) Dawson cerca in tutti i modi di aiutare Bria, la ragazza salvata dall’incendio, ma non vuole che i servizi sociali la dividano dal padre, ricoverato per una crisi d’astinenza.

Su Rete 4 dalle 21.30 il programma sportivo Quelli della luna; Giampiero Mughini racconta i fuoriclasse dello sport ma anche figure meno conosciute e spesso protagoniste di storie più interessanti di quelle dei grandi campioni.

E per finire, uno sguardo ai canali minori. Su Rai Movie dalle ore 21.10 Non é un paese per giovani.Italia, terzo millennio. Sandro e Luciano, colleghi di lavoro, sognano una nuova vita: uno vorrebbe fare lo scrittore e l’altro aprire un ristorante a Cuba. Riusciranno a realizzare i propri desideri. Su Rai 4 dalle ore 21.15 Drowning Ghost. Durante la notte in cui si celebra il centenario di un terrificante fatto di cronaca, alcuni studenti scompaiono misteriosamente. Sarà una loro amica a far luce sulla leggenda che aleggia sui fatti dell’Hellestads College.