Su Canale 5 La vita é meravigliosa, su Sky Cinema Cetto c’è senzadubbiamente. Guida ai programmi Tv della serata del 23 marzo

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 23 marzo 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre ua breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno alle 21.25, tratto da un romanzo di Camilleri, La concessione del telefono – C’era una volta Vigata. Vigàta, 1891. Pippo Genuardi è un commerciante di legnami sempre pronto a cacciarsi nei guai. Appassionato di tecnologia e di belle donne, pur di arrivare ad ottenere la tanto agognata “concessione del telefono” per installare una linea tra il suo magazzino e la casa del suocero, l’uomo è disposto a tutto: dal tirare in mezzo funzionari statali al chiedere appoggio alla mafia, fino a tradire il suo migliore amico. Tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Pronti a morire. Gli appasionati di western saranno accontentati con Pronti a morire, in onda su Rai Movie dalle 21.10. Nel Vecchio West, una pistolera in cerca di vendetta si iscrive a una gara di duelli gestita dal boss locale. Il predicatore Cort e il giovane Kid le tengono gli occhi addosso. Su Canale 5 dalle 21.41 Gigi Proietti e Nancy Brilli sono gli interpreti di La vita é una cosa meravigliosa. Spassosa commedia corale che si avvale di un ricco cast. Le storie di tre uomini d’oggi che non esitano a ricorrere a comode scorciatoie. Su Italia 1 dalle 21.22 il favolistico Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, terzo capitolo della saga sul giovane mago Harry Potter, interpretato da D. Radcliffe. Un pericoloso assassino, Sirius Black, e’ evaso dalla prigione di Azkaban. Su Sky Cinema dalle 21.15 la prima tv Cetto c’è senzadubbiamente. Cetto La Qualunque, dopo le esperienze in politica, si è rifatto una vita in Germania, dove vive da quattro anni assieme alla bella Petra, alla figlia e al fido Pino. Una sera, di rientro da una cena con i suoceri, riceve una telefonata che lo informa che la sua anziana zia è sul letto di morte: rientrato al paese Cetto viene informato da quest’ultima sulle sue vere origini, in quanto la donna gli rivela che suo padre non era un rappresentante di detersivi come gli avevano sempre detto ma il principe Buffo di Calabria e che pertanto anche lui è di sangue reale. Su Sky Cinema Premium dalle 21.25 Marito e moglie. Andrea, geniale neurochirurgo, e Sofia, conduttrice televisiva, sono sposati da dieci anni, ma il loro matrimonio è in piena crisi. In seguito a un esperimento scientifico si ritrovano improvvisamente uno nel corpo dell’altra. Su Iris dalle 21 L’esorcista. Regan McNeil, una ragazzina di 12 anni, viene posseduta dal demonio. Un giovane prete in crisi di fede, aiutato dal proprio anziano mentore, affronta la presenza demoniaca in un mortale duello.

TELEFILM

Su Rai 4 torna la serie Sirens. Le sirene sono venute allo scoperto e i biologi Ben e Maddie cercano di ristabilire un contatto con Ryn; nel frattempo Helen scopre un insospettabile lato oscuro che metterà in discussione il passato di Bristol Cove.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Stasera tutto è possibile. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli sarà dunque possibile rivedere vecchi e nuovi amici del programma: comici, attori e personaggi dello spettacolo con le loro prove tutte da ridere. In questa prima puntata: Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero alle prese con i giochi diventati ormai dei “classici” di questo feel good show: da La Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento posizionato a 22,5 gradi, ad Alphabody, Segui il labiale, StepBurger e Speed Quiz. Nessuna gara, nessuna competizione: l’unico scopo del programma – tratto da Anything goes, format di grande successo in tutto il mondo- è portare il buonumore. Su Rai Tre dalle 21.10 In arte Mina. Una serata speciale, con la conduzione di Pino Strabioli, dedicata alla regina indiscussa della canzone italiana. Sulle tracce della “voce più bella del mondo”, Strabioli ripercorre i luoghi simbolo della vita e della carriera della grande artista, propone video e immagini inediti dell’ultima Mina, esplora il ricchissimo repertorio degli archivi Rai, incontra musicisti, attori, produttori discografici, personalità dello spettacolo, esperti di comunicazione, che hanno condiviso con lei, e talvolta continuano a condividere, parte del suo percorso artistico. Tra i protagonisti della serata Fiorello, Giorgia, Giuliano Sangiorgi.

ATTUALITÁ

Dalle 21.25 su Rete 4 dalle 21.25 Stasera Italia-speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Guida tv di lunedì 23 marzo: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La concessione del telefono – C’era una volta Vigata

23:40 – Frontiere

00:45 – S’è fatta notte

01:15 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – TG 2 Flash L.I.S.

18:05 – Rai – News24

18:50 – Blue Bloods Accordi segreti

19:40 – The Rookie Ricominciare

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five – 0 – Verso il fondo – L’attentato – L’uragano

23:45 – The Startup

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Nuovi eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – In arte Mina

Rai 4

18:37 – Senza Traccia IV ep.13

19:15 – Senza Traccia IV ep.14

19:55 – Criminal Minds III ep.1

21:20 – Siren II ep.5

21:59 – Siren II ep.6

22:39 – The Other Side of the Door

00:06 – The Fall II ep.5

01:04 – The Fall II ep.6

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – LA VITA E’ UNA COSA MERAVIGLIOSA – 1 PARTE

Italia 1

18:00 – GRANDE FRATELLO VIP

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – IENEYEH

19:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SUONATORE D’ORGANI

20:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LE SORELLE

21:26 – HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:27 – SUPERGIRL III – IL SEGUACE FEDELE

19:19 – CHICAGO FIRE V – IN GINOCCHIO

20:15 – THE BIG BANG THEORY III – LA SOLUZIONE DEL PIRATA

20:42 – THE BIG BANG THEORY III – IL COROLLARIO DEL RIVESTIMENTO RACCAPRICCIANTE

21:04 – ROGUE ONE: A STAR WARS STORY – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – ROGUE ONE: A STAR WARS STORY – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 67 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – DRITTO E ROVESCIO

00:47 – DILLO CON PAROLE MIE – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

01:20 – METEO.IT

Cine 34

19:27 – SOTTOZERO

21:10 – MIRACOLO ITALIANO

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO C

22:16 – MIRACOLO ITALIANO

22:55 – NOI UOMINI DURI

00:45 – PIERINO IL FICHISSIMO

02:25 – MUSICA PER VECCHI ANIMALI

Rai Movie

19:15 – Piedone lo sbirro

21:10 – Pronti a morire

23:00 – Gli ultimi giganti

00:45 – Il massacro di Fort Apache

03:00 – Okinawa

05:00 – Le dolcezze del peccato

Paramount Channel

18:40 – Soko – Misteri tra le Montagne –

19:40 – Vita da strega –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – Jack Ryan – L’iniziazione –

23:00 – Jimmy Bobo – Bullet to the Head –

01:00 – Good Kill –

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

Iris

19:15 – HAZZARD IV – IL TUNNEL DELLA SALVEZZA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – INSEGUIMENTO MORTALE

21:00 – L’ESORCISTA

23:41 – IL TOCCO DEL MALE

02:01 – NOTE DI CINEMA

02:07 – ARMA LETALE

03:52 – IL RITORNO DI MR. RIPLEY

05:27 – FAMILY EXPRESS

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Molise –

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 16 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 126 – Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Riviera di Ulisse –

22:45 – Italia’s Got Talent – Best of

00:45 – La madre sbagliata

02:15 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 22 –

03:15 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 20 –

Italia 2

18:05 – FRIENDS – IL MATRIMONIO DI ROSS – I PARTE

18:35 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – IL RITORNO DI PAPA’

19:00 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – LOTTA SENZA SOSTA

19:30 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOKU E’ DI NUOVO IN FORMA

19:55 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – OLTRE IL LIMITE DEL SUPER SAYAN

20:25 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – FRANKY CONTRO GLI UOMINI DELLA GALLEY COMPANY

20:50 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’OSCURO SEGRETO DI NICO ROBIN

21:20 – 22 MINUTES

La 5

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – UN AMORE IMPROVVISO – 2 PARTE

19:35 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:46 – UOMINI E DONNE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: LE ONDE DEL PASSATO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

NOVE

18:30 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.1

19:30 – Sulle tracce del traditore 3′ Stagione Ep.16

20:00 – Sono le venti – 1^TV 2′ Stagione Ep.16

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.24

21:25 – Little Big Italy – 1^TV 3′ Stagione Ep.11

22:50 – Belli di nonna con Casa Surace – 1^TV

23:55 – Marchio di fabbrica 8′ Stagione Ep.12

00:15 – Marchio di fabbrica 8′ Stagione Ep.13

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 4

19:15 – Affari al buio Occhio per gli affari

19:45 – Affari al buio Mary cade in fallo

20:15 – Affari di famiglia I re della birra

20:45 – Affari di famiglia Pesce d’aprile

21:15 – Curiosa

23:15 – Ladyboy: il terzo sesso

00:15 – Escort Girls

La7

18:00 – Grey’s Anatomy

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Otto e Mezzo – Speciale ‘This Changes Everything’

21:40 – This Changes Everything

23:35 – Otto e Mezzo – Speciale ‘This Changes Everything’

00:00 – TG LA7 Notte

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Matrimonio movimentato

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Lo strano lavoro di papà

01:10 – LIKE Tutto ciò che piace

01:40 – La mala educaxxxion

02:55 – I menù di Benedetta

Spike

18:10 – Merlin –

19:00 – Supernatural –

19:40 – Supernatural –

20:30 – Supernatural –

21:30 – Top Gear –

22:20 – Top Gear –

23:10 – Line of Duty –

00:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

Food Network

18:00 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.1

18:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.17

19:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.4

19:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.18

20:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.5

20:30 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.2

21:00 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.1

21:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.19

TOP CRIME

19:15 – THE MENTALIST I – GLI AMICI DI JOHN IL ROSSO

20:10 – THE MENTALIST I – ROSSO DI RABBIA

21:10 – C.S.I. NEW YORK V – IL BENE SUPREMO

22:00 – C.S.I. NEW YORK V – FONDI DI CAFFE’ GRECO

22:50 – L’ultima mossa del killer – 1 PARTE

23:42 – TGCOM24

23:43 – METEO.IT

23:45 – L’ultima mossa del killer – 2 PARTE

GIALLO TV

19:20 – Law & Order 12′ Stagione Ep.19

20:15 – Law & Order 12′ Stagione Ep.20

21:10 – Alice Nevers – Professione giudice 9′ Stagione Ep.5

22:10 – Alice Nevers – Professione giudice 9′ Stagione Ep.6

23:10 – I misteri di Brokenwood 1′ Stagione Ep.3

01:10 – Torbidi delitti 3′ Stagione Ep.9

02:10 – Torbidi delitti 3′ Stagione Ep.10

03:00 – Law & Order 5′ Stagione Ep.2

Rai 5

18:25 – Rai News Giorno

18:30 – I più grandi musei del mondo

19:30 – Prossima fermata Oriente

20:15 – Sherlock Holmes contro Conan Doyle

21:15 – Le meraviglie

23:10 – The Great Songwriters

00:10 – Sting: nella mente di una rockstar

01:05 – Rai News Notte

Rai Premium

19:30 – Il Capitano – Jamila p.3

21:20 – Un’ estate in montagna

23:00 – Katie Fforde – Alla ricerca del passato

00:40 – Il Segreto dell’ Acqua – Il ritorno p.1

02:20 – Un’ estate in montagna

03:50 – Baldini e Simoni

04:15 – Il Commissario Rex XIII – L’ululato

05:00 – Incantesimo 6 – p.35

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: Un Giorno Ti Vedrò

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Scomparso Nel Nulla

00:00 – PERLANERA

01:00 – UN VOLTO DUE DONNE

TV2000

18:15 – TG 2000

18:50 – Santa Messa

19:19 – Buone notizie

19:41 – Buone notizie

20:00 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – TG 2000

20:50 – Tg Tg

21:15 – IO CREDO

VH1

19:00 – Top Chart Due Anni fa –

20:00 – Most Ridiculous –

20:20 – Most Ridiculous –

20:40 – Most Ridiculous –

21:00 – Ink Master –

22:05 – Just Tattoo of Us –

23:00 – Una coppia in affari –

23:25 – Una coppia in affari –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO DI 7GOLD

00:00 – CROSSOVER

00:30 – SPLIT

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Prova a chiedermelo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Papà a tempo pieno – La coppia numero 1

La2

18:35 – Sea Patrol – Oro nero

19:25 – Le sorelle Mc – Leod – Cose che si fanno per amore

20:10 – Svizzera e dintorni – Rivediamoli

21:00 – Avvicinamento alle Elezioni Comunali 2020

22:35 – La2 Doc – I turisti delle stelle / Kosher love

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – IL CONFINE

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

09:25 – Motocross 2020: Campionato del Mondo – GP Gran Bretagna Gara 1

10:25 – Motocross 2020: Campionato del Mondo – GP Gran Bretagna Gara 2

11:15 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20

12:25 – Basket: Final Eight Coppa Italia Quarto di Finale: Ai – X Armani Exchange Milano – Vanoli Basket Cremona

14:10 – Motocross 2020: Campionato del Mondo – GP Olanda Gara 1

15:05 – Motocross 2020: Campionato del Mondo – GP Olanda Gara 2

16:00 – Ciclismo: Giro d’Italia 2019 5 tappa

17:30 – Sport Invernali 2019/20

Rai Sport

09:25 – Motocross 2020: Campionato del Mondo – GP Gran Bretagna Gara 1

10:25 – Motocross 2020: Campionato del Mondo – GP Gran Bretagna Gara 2

11:15 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20

12:25 – Basket: Final Eight Coppa Italia Quarto di Finale: Ai – X Armani Exchange Milano – Vanoli Basket Cremona

14:10 – Motocross 2020: Campionato del Mondo – GP Olanda Gara 1

15:05 – Motocross 2020: Campionato del Mondo – GP Olanda Gara 2

16:00 – Ciclismo: Giro d’Italia 2019 5 tappa

17:30 – Sport Invernali 2019/20

SuperTennis

19:45 – Il meglio di Ottobre Federer vs De Minaur ATP 500 Basilea

21:00 – 2019, Italiani alla riscossa Berrettini vs Dimitrov ATP Vienna

22:45 – Il meglio di Ottobre Sabalenka vs Sakkari WTA Elite Trophy Zhuhai

00:00 – Il meglio di Ottobre Sakkari vs Mertens WTA Elite Trophy Zhuhai

02:00 – Il meglio di Ottobre Bertens vs Zheng WTA Elite Trophy Zhuhai

04:15 – Il meglio di Ottobre Muchova vs Sabalenka WTA Elite Trophy Zhuhai

Euro Sport

18:00 – Salto con gli sci Mondiali Ski Flying HS 240 – Prova a squadre

18:45 – Informazione Flash News

19:00 – Judo World Tour 2020 Grand Slam Ekaterinburg Differita

19:30 – Sport Qualificazioni Olimpiadi 2020 Lotta Differita

20:00 – Sport Qualificazioni Olimpiadi 2020 Lotta Differita

20:30 – Ciclismo UCI World Tour 1a tappa

21:30 – Ciclismo Milano – Sanremo

22:25 – Informazione Flash News

SportItalia

19:00 – Hlts Rallycross Canada

20:00 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – La stella di Andra e Tati

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:45 – Soy Luna

20:35 – THE ATHENA

21:00 – Penny on M.A.R.S.

21:25 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – DISNEY ENGLISH 3 – EP.17

18:25 – RICKY ZOOM – EP.7

18:35 – RICKY ZOOM – EP.5

18:50 – MASHA E ORSO 2 – EP.32

18:55 – MASHA E ORSO 2 – EP.33

19:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.34

19:10 – 44 GATTI 2 – EP.4

19:25 – 44 GATTI 2 – EP.5

Boing

18:25 – Craig NEW

18:50 – Craig

19:00 – Teen Titans Go !

19:25 – Teen Titans Go !

19:50 – Scooby-Doo e il re dei Goblin

21:15 – Steven Universe

21:40 – Power Rangers Beast Morphers

22:10 – Dragon Ball Super new ®

Cartoonito

18:05 – Pingu in Città nuovi episodi in Prima Tv Free

18:45 – Paw Patrol – nuovi episodi in Prima Tv Free

19:10 – Paw Patrol – nuovi episodi in Prima Tv Free

19:40 – Mike il Carlino

20:10 – Mike il Carlino

20:35 – Heidi

21:00 – Siamo Fatti Così

21:30 – Tom & Jerry

Frisbee

18:05 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.7

18:30 – Kiva lo può fare! 1′ Stagione Ep.21

18:40 – Kiva lo può fare! 1′ Stagione Ep.22

19:00 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.19

19:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.20

19:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.21

20:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.18

20:55 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.19

K2

18:00 – Un idolo nel pallone 1′ Stagione Ep.6

18:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.12

18:50 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.13

19:15 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.14

19:40 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.15

20:00 – Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può

21:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.3

22:00 – Come è fatto 7′ Stagione Ep.1

DeaKids

18:20 – Le fantastiche avventure di Moka – 1^TV

18:35 – Le fantastiche avventure di Moka

18:45 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:10 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:35 – Ready.Music.Play!

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:35 – Kally”s Mashup – –

Super

18:15 – Henry Danger

18:40 – Henry Danger

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – I Thunderman

20:25 – Game Shakers

20:50 – Game Shakers

21:15 – Game Shakers

Disney Channel

18:05 – Jessie Una sorpresa da papà. 2a parte

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Camaleonte

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Fornix

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Tempestosa 2

19:45 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir

20:10 – Liv e Maddie La sera della prima

20:40 – Liv e Maddie Le ceramiche di Maddie

21:05 – Liv e Maddie La caverna dei fratelli Rooney

HGTV – HOME GARDEN TV

18:50 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.2

19:45 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.3

20:40 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.4

21:35 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.5

22:30 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.6

23:25 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.7

00:20 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.8

01:10 – House Hunters International 47′ Stagione Ep.11

Rai Storia

18:30 – Storia dell’economia (p 5) Tempi di crisi

19:30 – W la storia-Lavorare

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente. Federico II Stupor Mundi o Anticristo con il Prof. Alessandro Barbero

21:10 – Storia delle nostre città (p. 6) Lucca

22:10 – Italia: viaggio nella bellezza. La bottega del falsario.Storie di falsi nel Novecento

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

Motor Trend Italia

18:30 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.10

19:30 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.11

20:25 – Goblin Garage 1′ Stagione Ep.5

21:20 – Goblin Garage 1′ Stagione Ep.6

22:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

23:15 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.19

00:10 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.16

01:05 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.17

DMAX

18:35 – The Last Alaskans 2′ Stagione Ep.2

19:35 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.3

20:30 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.4

21:25 – Lupi di mare: Nord vs. Sud – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

22:20 – Lupi di mare: Nord vs. Sud – 1^TV 1′ Stagione Ep.10

23:15 – Lupi di mare 5′ Stagione Ep.5

00:10 – Cops: UK – 1^TV 2′ Stagione Ep.10

01:05 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:15 – SCOPRIAMO LA STORIA – PLAN MARSHALL

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVIII – POCHI MINUTI ALL’IMPATTO

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – VOLO GARUDA 200

21:15 – LE BASI SEGRETE DEI NAZISTI – GUERNSEY

22:15 – SCOPRIAMO LA STORIA – HITLER

23:15 – Cacciatori d’eclissi

00:15 – ATLANTE DEL COSMO – L’ENIGMA DI GIOVE

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVIII – POCHI MINUTI ALL’IMPATTO

RealTime

18:30 – Cortesie per gli ospiti Marco e Ana vs. Tommaso e Gaia

19:25 – Cortesie per gli ospiti Fabio e Alessandra vs. Claudia e Sandra

20:20 – Cortesie per gli ospiti Barbara e Thais vs. Olga e Luca

21:15 – Vite al limite Bethany Prima TV

23:05 – Piedi al limite Brutte cose Prima TV

00:05 – Vite al limite: e poi Diana e Ashley R.

01:45 – Vite al limite: e poi Kirsten, Michael, e Roni

03:25 – Vite al limite: e poi Nicole e Ashley D.

Rai Scuola

18:00 – The Language of Business episodio 12 Replica

18:15 – What did they say? Episodio 2 Replica

18:20 – 3Ways2 episodio 4 Replica

18:35 – Inglese Edgar Allan Poe – The Last Four Days – Chapter 6

18:55 – Big Cities Toronto: Tutto il mondo in una città

19:10 – Gli Speciali di Rai Scuola Ostacoli Replica

19:15 – Gli Speciali di Rai Scuola Meccatronica e Industria 4.0 Replica

19:40 – Digital World Puntata 6 Replica

LaF

18:45 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 2′ Stagione Ep.4

19:45 – RED – Bourdain: Cucine segrete 12′ Stagione Ep.2

20:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.7

21:10 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.1

21:40 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.2

22:10 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.3

22:40 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.4

23:10 – Cardinal – Quaranta modi per dire dolore Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.5

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 14

18:35 – Come è fatto Ep. 15

19:05 – Come è fatto Ep. 8

19:35 – Come è fatto Ep. 9

20:00 – Come è fatto Ep. 10

20:30 – Come è fatto Ep. 11

21:00 – Dual Survival Inverno brutale

21:55 – Dual Survival Caos in Colombia

Sky Uno

19:10 – Master – Chef Italia Ep. 5

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 16

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cagliari

22:25 – Family Food Fight Ep. 2

00:05 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 21

01:10 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 22

02:15 – Case da milionari NY Ep. 8

03:00 – Ville da sogno Design a Beverly Hills

Sky Cinema 1

19:10 – La memoria del cuore

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Cetto c’è senzadubbiamente Prima TV

23:05 – No Filters

23:07 – Dolcissime

00:40 – The Jurassic Games

02:10 – Left Behind – La profezia

04:05 – Il Cinemaniaco incontra Brave ragazze – Il Cast

SKY Cinema Family

19:30 – Stuart Little – Un topolino in gamba

21:00 – I fratelli Grimm e l’incantevole strega

23:00 – Bibi, la piccola strega

00:50 – Un poliziotto alle elementari

02:45 – Jimmy Neutron – Ragazzo prodigio

04:10 – Un alce sotto l’albero

05:35 – Oggi è sempre Natale

Sky Cinema Romance

19:20 – Ubriaco d’amore

21:00 – Sai che c’è di nuovo?

22:55 – Overboard

00:50 – Qualcuno da amare

02:35 – Lezioni di cioccolato 2

04:20 – Un amore all’altezza

Sky Cinema Collection

18:55 – Spider-Man 3

21:15 – The Amazing Spider-Man

23:30 – Spider-Man: Far from Home

01:45 – Spider-Man

03:50 – Venom

05:45 – Spider-Man

Sky Cinema Action

19:25 – Sniper: Forze speciali

21:00 – Hurricane – Allerta uragano

22:50 – Sotto assedio – White House Down

01:05 – Fuga da Alcatraz

03:00 – 88 minuti

04:50 – Prima vittoria

Fox

18:05 – I Griffin La vendetta di Joe

18:30 – I Simpson Pace, quiete e chili

18:55 – I Simpson Un cane-coniglio in famiglia

19:20 – I Simpson Marge al volante

19:45 – The Big Bang Theory La polarizzazione del tavolo

20:10 – The Big Bang Theory La turbolenza dell’amicizia

20:35 – The Big Bang Theory L’osservazione della madre

21:00 – The Walking Dead Cosa siamo diventati Prima TV

Premium Cinema

19:28 – TIRAMISU’

21:15 – MOGLIE E MARITO

23:20 – IL CORRIERE – THE MULE – 1aTV

01:22 – La frode

03:12 – The burning plain – Il confine della solitudine

Premium Action

18:41 – THE 100 III – TREDICI

19:30 – THE LAST KINGDOM I – L’ULTIMA BATTAGLIA

20:24 – KRYPTON I – UNA NOTTE FEROCE

21:15 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW IV – LA MELANZANA, LA STREGA E L’ARMADIO

22:03 – SUPERNATURAL XII – UN ALTRO MONDO

22:52 – IZOMBIE III – MUOVI LA LINGUA LENTAMENTE

23:47 – THE 100 III – TREDICI

00:35 – THE LAST KINGDOM I – L’ULTIMA BATTAGLIA

Mya

18:48 – BIG BANG THEORY VIII – LA SOLUZIONE DEL PROFESSORE ASSOCIATO

19:11 – BIG BANG THEORY VIII – L’INSUFFICIENZA DEL PRIMO LANCIO

19:35 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – LA RAGAZZA DI PEZZA

20:24 – ROSWELL, NEW MEXICO I – IL QUARTO ALIENO

21:15 – SHAMELESS X – DORMI BENE MIO PRINCIPE, PERCHE’ DOMANI DIVENTERAI RE – 1aTV

22:09 – GOD FRIENDED ME II – CAUSA ED EFFETTO

23:00 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – LA RAGAZZA DI PEZZA

23:50 – EVERWOOD II – PER AMORE DEI FIGLI