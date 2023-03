Su Rai Uno Italia – Inghilterra, su Canale 5 Io sono l’abisso. Guida ai programmi Tv della serata del 23 marzo 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 23 marzo 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Quello che veramente importa. Alec è un ingegnere meccanico inglese incapace di mettere ordine nella sua vita. Quando il suo negozio arriva sull’orlo del fallimento, un parente lontano lo invita in Canada, dove il giovane si trova faccia a faccia con se stesso. Su Rai Movie dalle 21.20 Replicas. Il neuroscienziato William Foster, nel disperato tentativo di riportare in vita sua moglie e i suoi figli morti in un incidente stradale, tenta di clonarne la coscienza e la sensibilità dentro alcuni androidi all’avanguardia. Su Canale 5 dalle 21.44 Cambio tutto! Giulia, 40 anni, sempre gentile ed educata, viene trattata da tutti come uno zerbino. Finche’ non decidera’ di cambiare la sua vita. Ma sara’ davvero tutto da cambiare? Su Italia 1 dalle 21.18 Il cacciatore e la regina di ghiaccio. La fiaba di Biancaneve riproposta in chiave moderna. Su Sky Cinema dalle 21.15 Io sono l’abisso. Il suo lavoro è occuparsi della spazzatura. La gente non pensa mai a ciò che getta via. Invece lui sa che proprio tra i rifiuti si nascondono i segreti delle persone ed è così che sceglie le sue vittime. Su Iris dalle 21 Point Break – Punto di non rottura. Un investigatore dell’FBI si infiltra all’interno di un gruppo di surfisti per smascherare una banda di rapinatori di banche. Ben presto rimane affascinato dal loro stile di vita.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai 4 dalle 21.20 Hawaii Five 0. Hawaii Five 0. Il capitano di corvetta dei Navy SEAL Steve McGarrett torna a Honolulu per investigare sulla morte del padre. Nel frattempo viene messo a capo di una speciale task force della State Police delle Hawaii.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Tre dalle 21.20 Splendida cornice. Geppi Cucciari presenta un people show, attento all’attualità. Il racconto con ironia e leggerezza del mondo di oggi attraverso i libri, i film, i social, la televisione e l’arte. Attori, amici e testimoni del nostro tempo portano in tv una collezione esclusiva fatta di parole, aneddoti, curiosità, oggetti e costruiscono momento dopo momento la settimana.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.25 Dritto e rovescio. Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

SPORT

Su Rai Uno dalle 20.30 Italia – Inghilterra. Prima partita del nuovo ciclo Uefa delle qualificazioni a EURO 2024. L’Italia fa parte del gruppo C del torneo insieme a Inghilterra, Malta, Ucraina e Macedonia del Nord.

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:45 – Calcio, Qualificazioni Europei Germania 2024 – 1a giornata (Girone C): Italia-Inghilterra

23:00 – Porta a Porta

00:45 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

01:40 – Rai – News24

02:15 – Movie Mag

02:45 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

19:40 – The rookie

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Gener – Azione Bellezza

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Splendida cornice

23:15 – Mixer. Venti anni di televisione

Rai 4

18:20 – Scorpion 3

19:05 – Bones 3

19:50 – Bones 3

20:35 – Criminal Minds 3

21:20 – Hawaii Five-0 2

22:05 – Hawaii Five-0 2

22:50 – Hawaii Five-0 2

23:35 – A Perfect Getaway – Una perfetta via di fuga

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:21 – CAMBIO TUTTO! – 1 PARTE – 1aTV

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – FUMO SOSPETTO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – GLI SCHERZI DELLA MENTE – I PARTE

21:20 – IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:27 – THE FLASH I – FIRESTORM

19:22 – Chicago Med – LA FEDE NUNZIALE

20:13 – THE BIG BANG THEORY IV – LA FORMULA DELLA COABITAZIONE

20:36 – THE BIG BANG THEORY IV – LA DERIVAZIONE DEL BRINDISI

21:04 – SHOOT’EM UP – SPARA O MUORI! – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – SHOOT’EM UP – SPARA O MUORI! – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 28 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

00:50 – ENERGIE IN VIAGGIO

01:47 – TG4 – L’ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:45 – Smallville 6′ Stagione Ep.8

19:40 – Supernatural 3′ Stagione Ep.15

20:35 – Supernatural 3′ Stagione Ep.16

21:30 – Matrimonio impossibile

23:25 – Due irresistibili brontoloni

01:20 – Nikita 2′ Stagione Ep.1

02:10 – Nikita 2′ Stagione Ep.2

03:00 – Nikita 2′ Stagione Ep.3

Rai Movie

19:05 – L’emigrante

21:10 – Replicas

22:55 – Vampires

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – In the mood for love

02:35 – Notre Dame

04:30 – Movie Mag

05:00 – La tigre venuta dal fiume Kwai

Cine 34

19:12 – E FUORI NEVICA!

21:00 – SONO UN FENOMENO PARANORMALE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – SONO UN FENOMENO PARANORMALE – 2 PARTE

23:07 – DELITTO IN FORMULA UNO

01:05 – L’ANIMA GEMELLA

02:41 – CAMERIERA SENZA… MALIZIA

TWENTYSEVEN

18:49 – TGCOM24

18:53 – METEO.IT

18:55 – LA CASA NELLA PRATERIA -PILOT – 2 PARTE

20:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – L’ARRIVO A PLUM CREEK

21:10 – COLAZIONE DA TIFFANY – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – COLAZIONE DA TIFFANY – 2 PARTE

Iris

19:15 – KOJAK IV – TUFFO NEL PASSATO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – IL PADRE RITROVATO

21:00 – POINT BREAK (PUNTO DI ROTTURA)

23:31 – AMERICAN GANGSTER

02:27 – CAPITAN NEWMAN

04:27 – CIAKNEWS

04:31 – FREE FALL – CADUTA LIBERA

05:37 – ZANZIBAR – PREMIO LETTERARIO

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 4 Prima TV

20:30 – 100% Italia Ep. 116 Prima TV

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Molise

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Bologna e i suoi colli

00:00 – The Karate Kid – La leggenda continua

02:30 – Party Boat – Un compleanno alla deriva

04:15 – Lady Killer Ep. 23 Prima TV

05:15 – Lady Killer Ep. 10

Italia 2

18:00 – MY HERO ACADEMIA – ALL FOR ONE

18:30 – MY HERO ACADEMIA – IL SIMBOLO DELLA PACE

19:00 – MOM – MORTADELLA DAN E UN SARCASTICO NO

19:25 – MOM – UNA FACCINA DA CRITICONA E I CASSETTI DI TUA NONNA

19:55 – MOM – SALSA PICCANTE TEXAS PETE E UN PARCHEGGIO DEL LUNA PARK

20:20 – MOM – OCCHIONI TRISTI E UN HOT DOG D’EPOCA

20:45 – MOM – SECCHIELLO SESSUALE E LA GRAMMATICA NON CONTA

21:15 – THE VISIT (DI M. NIGHT SHYAMALAN)

La 5

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:57 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – WILD CHILD – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – WILD CHILD – 2 PARTE

NOVE

18:15 – Le ultime 24 ore – Caccia al killer 3′ Stagione Ep.22

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 3′ Stagione Ep.29

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV 3′ Stagione Ep.24

21:25 – Faking It – Bugie o verità? – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

23:10 – Il delitto di Avetrana

01:35 – Highway Security: Spagna 3′ Stagione Ep.8

02:05 – Highway Security: Spagna 3′ Stagione Ep.9

02:35 – Highway Security: Spagna 3′ Stagione Ep.10

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Amanda e Derek

19:15 – Affari al buio Tanti box un solo proprietario

19:45 – Affari al buio Back to black

20:15 – Affari di famiglia Ep. 48

20:45 – Affari di famiglia Ep. 49

21:15 – Jimmy Bobo – Bullet to the Head

23:15 – Gola profondissima Ep. 2

23:45 – Gola profondissima Ep. 3

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox

02:30 – I Tudors

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – White collar – Fascino criminale

20:00 – La cucina di Sonia-

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Anna and the King

00:15 – La cucina di Sonia

02:25 – La mala educaxxxion

03:45 – I menù di Benedetta

Food Network

18:20 – Le ricette del convento 2′ Stagione Ep.6

18:50 – Le ricette del convento 2′ Stagione Ep.5

19:20 – Le ricette del convento 2′ Stagione Ep.8

19:50 – Casa Carrara – Dolci in famiglia 1′ Stagione Ep.2

20:25 – Casa Carrara – Dolci in famiglia 1′ Stagione Ep.3

21:05 – Casa Carrara – Dolci in famiglia – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

21:40 – Bake Off Italia: dolci in forno 9′ Stagione Ep.9

23:30 – Bake Off Italia: dolci in forno 9′ Stagione Ep.10

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 VII – LA DECISIONE

19:23 – RIZZOLI & ISLES VI – CAMPO MINATO

20:16 – RIZZOLI & ISLES VI – UN SPARO NEL BUIO

21:10 – HAMBURG DISTRETTO 21 XV – VERO AMORE – 1aTV

22:03 – HAMBURG DISTRETTO 21 XV – TI AMO – 1aTV

22:56 – HAMBURG DISTRETTO 21 XV – AUTODETERMINATA – 1aTV

23:50 – C.S.I. MIAMI X – CONTROMISURE

00:43 – C.S.I. MIAMI X – IL CADAVERE

GIALLO TV

18:00 – Miss Fisher: delitti e misteri 3′ Stagione Ep.4

19:10 – I misteri di Murdoch 10′ Stagione Ep.15

20:10 – I misteri di Murdoch 10′ Stagione Ep.16

21:10 – Rosewood 2′ Stagione Ep.1

22:10 – Rosewood 2′ Stagione Ep.2

23:10 – L’ispettore Barnaby 23′ Stagione Ep.3

01:10 – Alice Nevers – Professione giudice 12′ Stagione Ep.3

02:10 – Alice Nevers – Professione giudice 12′ Stagione Ep.4

Rai Premium

19:25 – Provaci ancora Prof! 3

21:20 – Flesh and blood

22:10 – Flesh and blood

23:00 – Italiani fantastici e dove trovarli

23:45 – Un’estate a Barcellona

01:20 – La Squadra

02:50 – Allora in onda

03:30 – Il Commissario Rex 5

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Donne in affari 4′ Stagione Ep.4

19:20 – Donne in affari 4′ Stagione Ep.5

20:15 – Donne in affari 4′ Stagione Ep.6

21:10 – Donne in affari 4′ Stagione Ep.7

22:05 – La mia casa da sogno in 100 giorni – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

23:05 – La mia casa da sogno in 100 giorni 2′ Stagione Ep.3

00:00 – La mia casa da sogno in 100 giorni 2′ Stagione Ep.1

00:55 – La mia casa da sogno in 100 giorni 2′ Stagione Ep.2

TV2000

18:24 – Tg 2000

18:59 – Santa Messa

19:31 – In cammino

19:58 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – La leggenda di Bagger Vance

23:02 – Antonio Rosmini, pensatore e profeta

23:53 – LA COMPIETA PREGHIERA DELLA SERA QUARESIMA 2023

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – K Around The World

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Fuori Dai Fornelli

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – K Around The World

20:30 – Weekend

21:00 – Il Massimo In Cucina

21:30 – Chef In Campo

22:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – CATFISH: FALSE IDENTITa’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:30 – DOWN IN THE VALLEY

TeleReporter

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

19:00 – Uno, Nessuno, Centomila

19:15 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – TG E Meteo

20:30 – Zerovero

21:20 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Sergio Colmes Indaga

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:50 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Sarà Perchè Tifiamo

22:00 – Borotalk

23:00 – Storie

Campionesport

18:00 – Via Col Venti

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – CS Good News

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Vacanze A Km 0

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:30 – Private Eyes – Foto compromettente Stagione 3, episodio 2

19:15 – Castle – Detective tra le righe – La colpa è vostra Stagione 8 – episodio 12

20:00 – Telesguard

20:15 – Capanne alpine – Tempo di bilanci Episodio 9

21:05 – In viaggio verso un sogno

22:40 – Hitsville – La storia della Motown – Hitsville – La storia della Motown – prima parte

23:40 – The Oath – Il giuramento

01:20 – Telesguard

Rai Sport +HD

18:20 – Snowboard

19:15 – Diretta Azzurra

20:00 – Radio Corsa

21:00 – Ciclismo

22:00 – Reparto Corse

22:30 – L’uomo e il mare

23:00 – Notte Azzurra

00:00 – Pattinaggio di figura

SuperTennis

18:00 – LIVE WTA 1000 Miami

19:45 – Supertennis TG

20:00 – LIVE WTA 1000 Miami

22:00 – LIVE WTA 1000 Miami

00:00 – LIVE WTA 1000 Miami

02:00 – LIVE WTA 1000 Miami

04:00 – WTA 1000 Miami (replica)

Euro Sport

18:00 – Pattinaggio figurato Mondiali Programma Libero Coppie Misto

19:00 – Curling Mondiali F Germania – Usa (Round Robin) Live

22:00 – Ciclismo Giro di Catalogna Llivia – Sabadell. 188 km (4a tappa)

23:00 – Surf World League Championship Tour Sunset Beach

00:00 – Vela Sail GP New Zealand

00:30 – Pattinaggio figurato Mondiali Programma Libero Coppie Misto

01:30 – Ciclismo Giro di Catalogna Llivia – Sabadell. 188 km (4a tappa)

03:00 – Pattinaggio figurato Mondiali Programma Libero Coppie Misto

SportItalia

19:00 – Tutti al VAR (diretta)

20:00 – Calcio Today (diretta)

21:00 – Mondo Crociera

21:30 – Si Motori

22:00 – S4 Talk

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Sportitaliamercato

Rai Gulp

18:00 – Vita da giungla

18:15 – Le avventure di Tom Sawyer

18:40 – Lucas etc.

18:45 – Grani di pepe

19:10 – Crush – La storia di Tamina 2

19:35 – Kung Fu Panda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Mia and Me

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Pinocchio and friends

18:50 – Milo

19:00 – Milo

19:10 – Edmondo e Lucy

19:20 – Edmondo e Lucy

19:35 – Topolino – Strepitose avventure

Boing

18:40 – Teen Titans Go!

19:25 – Teen Titans Go!

19:50 – Teen Titans Go!

20:15 – Craig new

20:55 – Craig

21:10 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:25 – Adventure Time

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Dino Ranch – nuovi episodi

19:30 – Tom & Jerry in New York

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:20 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Santiago Dei Mari

Frisbee

18:00 – Kit e Kate – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

18:15 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.6

18:40 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.7

18:55 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.8

19:20 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.9

19:40 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.10

19:55 – Curioso come George 7′ Stagione Ep.1

20:25 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.15B

K2

18:05 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.9

18:25 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.16

18:40 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.10

19:00 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.17

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.50

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.36

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.52

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.1

DeaKids

18:00 – Il Barbiere pasticciere Il re degli scacchi

18:05 – Il Barbiere pasticciere Turisti del sushi

18:15 – Il Barbiere pasticciere La mascotte del barbiere

18:20 – Il Barbiere pasticciere Una fidanziata per Pan Barbiere

18:30 – Il Barbiere pasticciere La dieta della Regina

18:35 – Il Barbiere pasticciere Il compleanno di Pan Barbiere

18:45 – Il Barbiere pasticciere Scambio d’identità

18:50 – Le avventure di Bernie Ep. 14

Super

18:15 – Due Fantagenitori

18:40 – I Thunderman

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:20 – Prokofiev: Concerto n. 2 in sol minore

18:50 – Prokofiev: Concerto N.2 Op.63

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Sciarada – Il circolo delle parole

20:25 – Under Italy

21:15 – Balletto: Il giardino degli amanti

22:40 – David Gilmour Live at Pompeii

23:40 – Rock Legends

Rai Storia

18:35 – Italia. Viaggio nella bellezza

19:25 – Tognazzi & Vianello

19:35 – Rai News Giorno

19:40 – Genio & sregolatezza. Cinquant’anni di storia d’Italia vista dagli artisti

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Alighieri Durante detto Dante. Vita e avventure di un uomo del Medioevo

22:30 – La vera storia dei cavalieri templari

Rai Scuola

18:00 – Riedizioni ed eventi speciali 23 marzo: Giornata della Meteorologia

18:30 – Invito alla lettura 2 Literacy disciplin

18:45 – Invito alla lettura 2 L’abitudine alla l

19:00 – Newton

19:30 – Nuovi territori selvaggi d’Europa

20:15 – Evolve

21:00 – Storie della Scienza

22:00 – Progetto Scienza Files

Motor Trend Italia

18:25 – Vintage Garage 4′ Stagione Ep.6

19:20 – Vintage Garage 4′ Stagione Ep.7

20:25 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.3

21:20 – Affari a quattro ruote 10′ Stagione Ep.4

22:15 – I maghi del garage 7′ Stagione Ep.8

23:10 – I maghi del garage – 1^TV 7′ Stagione Ep.9

00:05 – Guild Garage – Il re dei restauri 1′ Stagione Ep.6

01:00 – Guild Garage – Il re dei restauri 1′ Stagione Ep.5

DMAX

19:30 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.3

21:25 – I pionieri dell’oro – 1^TV 7′ Stagione Ep.5

23:15 – I pionieri dell’oro 7′ Stagione Ep.4

01:05 – Moonshiners: la sfida 1′ Stagione Ep.2

02:00 – Moonshiners: la sfida 1′ Stagione Ep.6

02:55 – Ce l’avevo quasi fatta 8′ Stagione Ep.7

03:50 – Ce l’avevo quasi fatta 8′ Stagione Ep.8

04:40 – Ce l’avevo quasi fatta 8′ Stagione Ep.9

Focus TV

18:00 – IL GIGANTE DEL CIELO: L’AIRBUS A380 – SPICCARE IL VOLO

19:00 – SECRETS IN THE JUNGLE – STRANE SCOPERTE NEL PROFONDO DELLA GIUNGLA – DELEGITTIMAZIONE RITUALE/ OASI NEL DESERTO/ BALENA IN CAMPEGGIO/ MOSCHEE DI KILWA

20:15 – STRANEZZE DI QUESTO MONDO I – FORESTE CHE RESPIRANO E GLOBI DI FUOCO SCOPPIETTANTI

21:15 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO – IN BELLA VISTA

22:15 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO – SOMMERSI

23:15 – L’enigma di Cleopatra

01:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES I – FUOCO IN CABINA

02:00 – Boeing 787: L’aereo dei sogni

RealTime

18:20 – Abito da sposa cercasi Fashion

19:20 – Cortesie per gli ospiti Simona e Cristiana vs. Isabella e Margherita

20:20 – Cortesie per gli ospiti Luciana e Roberto vs. Federica e Giorgia

21:20 – Vite al limite Geno e Nico Prima TV

23:20 – Vite al limite Nathan

01:10 – Vite al limite Lacey

03:10 – Vite al limite Julian

05:05 – Vite al limite La storia di Christina

Discovery Channel

18:30 – Alaska: costruzioni selvagge Bambini cresciuti

19:20 – Alaska: costruzioni selvagge Fuori tutto

20:10 – Alaska: costruzioni selvagge Limiti

21:00 – Predatori di gemme Ep. 1

22:50 – Rifugi estremi In cielo

23:50 – Chi cerca trova Ok il prezzo è giusto

00:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 12

01:45 – Ai confini della civiltà Quando le mucche attaccano

Sky Uno

18:35 – Giorgio Locatelli – Home Restaurant Ep. 19

19:40 – Ritoccàti! Il caffè corretto Prima TV

19:50 – Ritoccàti! Sei tu l’hater! Prima TV

20:05 – Quelle brave ragazze Ep. 5

21:15 – Pechino Express – La via delle Indie Ep. 3 Prima TV

23:30 – Pechino Express – La via delle Indie Ep. 3

01:45 – Quelle brave ragazze Ep. 5

02:55 – Ritoccàti! Il caffè corretto

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:10 – 100X100Cinema

19:30 – Quasi orfano

21:15 – Io sono l’abisso

23:25 – The Last Son

01:10 – Benvenuti al Sud

02:55 – Extraction

04:25 – Hostage

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:20 – Mostri contro alieni

21:00 – Bla Bla Baby

22:40 – Remi

00:35 – La Befana vien di notte II – Le origini

02:30 – Il mistero di Arkandias

04:05 – 100X100Cinema

04:25 – Tsatsiki e la guerra delle olive

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:20 – Passione sinistra

21:00 – Come ti divento bella

22:55 – Sposa in rosso

01:00 – Dear John

02:50 – Disobedience

04:45 – City of Angels – La città degli angeli

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:35 – Johnny Mnemonic

21:15 – 47 Ronin

23:15 – Una doppia verità

00:55 – Ultimatum alla Terra

02:40 – Constantine

04:40 – Matrix Resurrections

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:25 – Dead Drop – Caccia al traditore

21:00 – Lanterna verde

23:00 – Faster

00:45 – Lara Croft: Tomb Raider

02:30 – Batman Forever

04:30 – Belly of the Beast – Ultima missione

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV