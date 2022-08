Su Rai Uno Superquark, su Sky Corsa contro il tempo – The disperate hour. Guida ai programmi Tv della serata del 24 agosto 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 24 agosto 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Ribelli. Fuggita da un marito violento e tornata nella città natale di Boulogne-sur-Mer, Sandra inizia a lavorare in una azienda di conserve di pesce. Un giorno per difendersi dalle pesanti avances del capo, lo uccide accidentalmente e poi insieme a due colleghe che hanno assistito alla scena scopre una borsa piena di soldi tra le cose del defunto. E’ l’inizio di una rocambolesca serie di guai. Su Rai 4 dalle 21.20 Hole – L’abisso. La giovane mamma single Sarah si trasferisce in un paesino nelle campagne irlandesi con il figlio Chris. Quando nella radura vicino casa trovano una misteriosa voragine, la personalità di Chris comincia a mutare. Su Rai Movie dalle 21.10 Si accettano miracoli. Fulvio, manager licenziato e finito nei pasticci, viene affidato al fratello, parroco di una chiesa in un paesino della provincia italiana. Per aiutare la comunità in crisi di fondi ha una brillante idea: inventarsi un miracolo per attirare fedeli e turisti. Su Canale 5 dalle 21.14 Fratelli Caputo. Franca arriva in Sicilia, e tra le due signore Caputo e’ guerra aperta. Paradossalmente, la rivalita’ tra le due donne avvicina i fratellastri.. Su Italia 1 dalle 21.19 Next. Chris puo’ vedere il futuro. Il Governo e’ sulle sue tracce perche’ sventi una minaccia nucleare. Su Sky Cinema dalle 21.15 Corsa contro il tempo – The disperate hour. Amy è impegnata nella sua abituale e tranquilla sessione mattutina di jogging in campagna quando viene interrotta da una sconvolgente telefonata: un uomo armato si è introdotto nella scuola di suo figlio e tiene gli studenti in ostaggio. Su Iris dalle 21 Il postino sempre due volte. Frank, un vagabondo in cerca di lavoro, trova occupazione in una stazione di servizio come meccanico.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.10 Delitti in Paradiso. Dopo aver contribuito, con grande capacità e coraggio, alla soluzione del caso che ha visto coinvolta la Polizia jamaicana, un’altra ardua prova aspetta sia Neville che Florence. Infatti, quest’ultima sembra decisa a lasciare per sempre l’isola.

ATTUALITA’

Su Italia 1 dalle 21.18 Le Iene presentano Delitto di Garlasco: la verita’ di Alberto Stasi.

DOCUMENTARI

Su Rai Uno alle 21.25 torna Superquark. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo.

Guida tv di mercoledì 24 agosto: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1 NOTIZIARIO.

20:30 – Techetechetè

21:25 – Superquark

23:40 – Tg1 NOTIZIARIO.

23:45 – Il Ragazzo e il Grande Elefante

00:55 – RaiNews NOTIZIARIO.

01:27 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG2 LIS NOTIZIARIO.

18:15 – Tg2 NOTIZIARIO.

18:35 – Tg Sport A cura di Rai Sport

18:58 – Meteo 2

19:00 – Hawaii Five 0 Guarigione

19:40 – Blue Bloods Scuola di vita

20:30 – Tg2 NOTIZIARIO.

21:00 – TG2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3 NOTIZIARIO.

19:30 – Tg Regione NOTIZIARIO.

19:51 – Tg Regione NOTIZIARIO.

20:00 – Blob

20:20 – La Gioia della Musica

20:50 – Il Santone – #lepiubellefrasidi – Oscio St 1 Ep 8 – Oscio s’è rotto

21:20 – Ribelli

22:55 – Tg3 Linea Notte TG3 Linea notte estate

Rai 4

18:12 – Just for Laughs St 16 Ep 12 – Episodio 12

18:28 – Ransom St 1 Ep 5 – Il nemico interiore

19:11 – Ransom St 1 Ep 6 – Celina

19:52 – Criminal Minds St 12 Ep 9

20:35 – Criminal Minds St 12 Ep 10

21:20 – Hole – L’abisso

22:55 – Nightmare (2009)

00:34 – Supernatural St 15 Ep 11

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – RIASSUNTO – FRATELLI CAPUTO

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IL CECCHINO

20:24 – N.C.I.S. NEW ORLEANS – UNITA’ OMBRA

21:20 – LE IENE PRESENTANO DELITTO DI GARLASCO: LA VERITA’ DI ALBERTO STASI

00:31 – ZODIAC: IL SEGNO DELL’APOCALISSE – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:24 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW II – IL MONDO DEI CATTIVI

19:22 – Chicago Med V – COSA CI RISERVERA’ IL FUTURO?

20:13 – THE BIG BANG THEORY VIII – LA DISINTEGRAZIONE DELLA SONDA

20:36 – THE BIG BANG THEORY VIII – L’OTTIMIZZAZIONE DELL’ANSIA

21:04 – THE EQUALIZER – UN CASO SEMPLICE – 1aTV

21:58 – THE EQUALIZER – LA STANZA IN CUI SUCCEDE – 1aTV

22:54 – THE EQUALIZER – TERRITORIO DI CACCIA – 1aTV

23:46 – THE SINNER IV – 5 – 1aTV

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 172 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – CONTROCORRENTE PRIMA SERATA

00:37 – DUE DESTINI – 1 PARTE

01:08 – TGCOM

Cine 34

18:44 – A CENA CON… – IN VIAGGIO CON PAPA’

21:01 – SPOGLIAMOCI COSI’ SENZA PUDOR… – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – SPOGLIAMOCI COSI’ SENZA PUDOR… – 2 PARTE

23:08 – 40 GRADI ALL’OMBRA DEL LENZUOLO

01:14 – I MI FACCIO LA BARCA

02:59 – ZOO

Rai Movie

19:10 – Ferdinando I Re di Napoli

21:10 – Si accettano miracoli

23:00 – Stai lontana da me

00:30 – Stealth – Arma suprema

02:40 – Io sono un campione

05:00 – I diavoli alati

TWENTYSEVEN

18:30 – LA CASA NELLA PRATERIA IX – IL BAMBINO SENZA NOME

19:50 – LA CASA NELLA PRATERIA IX – L’ULTIMA ESTATE

21:10 – PRENDIMI! – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – PRENDIMI! – 2 PARTE

23:10 – TAMMY – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – CHIPS – UN ODIO PROFONDO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – UNA BANDA DI DURI

21:00 – IL POSTINO SUONA SEMPRE DUE VOLTE

23:32 – EXTREME MEASURES – SOLUZIONI ESTREME

01:51 – IL GIGANTE DELL’ACQUA

03:21 – CIAKNEWS

03:25 – MARIA STUARDA, REGINA DI SCOZIA

05:28 – IMMAGINI DI UN CONVENTO

TV8

19:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Barbagia

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Roma

21:30 – X Factor – Il meglio delle audizioni Ep. 5

23:40 – Quattro matrimoni Ep. 2

00:30 – Quattro matrimoni Ep. 3

01:25 – La cosa più dolce…

02:55 – Lady Killer Ep. 2

03:45 – Lady Killer Ep. 3

Italia 2

18:00 – DRAGON BALL SUPER – NOBILTA’ E ORGOGLIO FINO ALL’ULTIMO! IL CROLLO DI VEGETA!

18:30 – DRAGON BALL SUPER – OLTRE OGNI LIMITE! L’ULTRA ISTINTO COMPLETO!

19:00 – MODERN FAMILY – FACCIA A FACCIA

19:25 – MODERN FAMILY – GELOSIE

19:55 – MODERN FAMILY – LA MADRE SURROGATA

20:20 – MODERN FAMILY – SEGRETI DI FAMIGLIA

20:45 – MODERN FAMILY – UN GIORNO SPECIALE

21:15 – C’ERA UNA VOLTA LUPIN

La 5

18:55 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE TERZA

21:10 – SCUSA MA TI CHIAMO AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – SCUSA MA TI CHIAMO AMORE – 2 PARTE

23:15 – SCUSA MA TI VOGLIO SPOSARE – 1 PARTE

00:09 – TGCOM24

00:12 – METEO.IT

NOVE

18:40 – Sulle orme dell’assassino – 1^TV 8′ Stagione Ep.9

19:30 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.18

20:25 – Deal With It – Stai al gioco 6′ Stagione Ep.18

21:25 – Segnali dal futuro

23:50 – Ip Man

01:50 – Border Security: niente da dichiarare 2′ Stagione Ep.1

02:40 – Border Security: niente da dichiarare 2′ Stagione Ep.2

03:30 – Border Security: niente da dichiarare 2′ Stagione Ep.3

Cielo

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Nikki e Josh

19:40 – Affari al buio Che confusione!

20:05 – Affari al buio Bighellonando in giro

20:30 – Affari di famiglia Kit anti-vampiro

21:20 – 2-Headed Shark Attack

22:55 – Scandalo

00:55 – La segretaria

02:30 – Matrimonio a luci rosse

La7

18:15 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – La corsa al voto

23:30 – Brutti, sporchi e cattivi

01:15 – TG LA7 Notte

01:25 – In Onda (r)

01:55 – L’Aria che Tira Estate (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Ghost Wisperer – Presenze

20:10 – La cucina di Sonia

21:20 – In guerra tutto è concesso

23:25 – Target, scuola omicidi

01:30 – La mala educaxxxion

02:45 – I menù di Benedetta

05:05 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.9

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ep. 2 4′ Stagione Ep.2

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ep. 10 4′ Stagione Ep.10

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.17

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.1

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.10

00:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.9

01:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.17

TOP CRIME

19:22 – MAJOR CRIMES II – RESTITUIRE AL MITTENTE – I PARTE

20:15 – MAJOR CRIMES II – RESTITUIRE AL MITTENTE – II PARTE

21:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XXI – AVVOCATO, E’ CHINATOWN

22:04 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XXI – IL SOGNO DEGLI ELFI MECCANICI

22:59 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE X – INFERNO

23:53 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE X – IL BAGAGLIO

00:46 – HARROW II – LA FACILIS DESCENSUS/DISCESA E’ FACILE

01:39 – HARROW II – PATER FAMILIAS/PADRE DI FAMIGLIA

GIALLO TV

18:00 – Alice Nevers – Professione giudice 13′ Stagione Ep.6

19:10 – L’ispettore Barnaby 6′ Stagione Ep.2

21:10 – Astrid et Raphaelle 1′ Stagione Ep.5

22:20 – Astrid et Raphaelle 1′ Stagione Ep.6

23:30 – Balthazar 2′ Stagione Ep.5

00:40 – Balthazar 2′ Stagione Ep.6

01:50 – Profiling 5′ Stagione Ep.11

02:55 – Profiling 5′ Stagione Ep.12

Rai 5

18:26 – Collezionisti cinesi, il potere dell’arte

19:19 – News

19:23 – L’Hokusai immaginato

20:13 – Prossima fermata America St 3 Ep 3 – Da Berkeley a Santa Cruz

21:13 – Luciano Pavarotti, la Stella

21:15 – Omaggio a Pavarotti – Requiem Verdi

22:48 – I Beatles e l’India

00:24 – Queen, dagli esordi a Bohemian Rhapsody

Rai Premium

19:25 – Pezzi unici

21:20 – La dottoressa dell’isola St 2 Ep 1 – Uno strano incidente

23:00 – Io ti cercherò St 1 Ep 2 – La fiducia

00:45 – La Narcotici St 2 Ep 2

02:40 – Doc Martin St 7 Ep 8 – Episodio 8

03:30 – Doc Martin St 8 Ep 1 – Episodio 1

04:15 – Doc Martin St 8 Ep 2 – Episodio 2

05:00 – Piloti

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 5

21:15 – EUROGAMES ’19

00:21 – MAURIZIO COSTANZO SHOW – LA STORIA

01:27 – AVANTI UN ALTRO

02:32 – TGCOM24

02:34 – CONTROCORRENTE PRIMA SERATA

05:19 – CINQUE DEL QUINTO PIANO – 42 – I CINQUE DEL QUINTO PIANO

05:33 – CINQUE DEL QUINTO PIANO – 43 – I CINQUE DEL QUINTO PIANO

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:00 – Santa Messa

19:37 – IN CAMMINO ESTATE

20:02 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:51 – Prega con noi

21:41 – QUESTA E’ VITA

23:48 – Accogliere, accompagnare

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Portami Con Te

19:00 – Portami Con Te

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Sol De Batey

20:30 – Sol De Batey

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – In Gran Forma

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – Emozioni Dal Mondo

21:00 – I Segreti Del Bosco

21:30 – Chef In Campo

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 06

20:25 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 07

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 08

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 16 Episodio 605

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 16 Episodio 606

22:10 – Geordie Shore Stagione 9 Episodio 07

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – DIRETTA MERCATO

23:30 – IL PRINCIPIO DEL DOMINO: LA VITA IN GIOCO The Domino Principle

TeleReporter

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – CASH SUISSE 2022

21:30 – LINEA ROSSA – CARA UNIVERSITA’

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2015 – PAOLO ROSSI

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI GINNASTICA DOLCE

18:30 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – LA VETRINA DELL’AUT

20:00 – CASH SUISSE 2022 SEI CENTRO

21:00 – BOROTALK – ESAMI E FARMACI

22:00 – SALIRÒ: DA CEVIO A BOSCO GURIN

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2015 – H. BARMASSE

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – SOKO – Misteri tra le montagne – Il demone interiore Stagione 16, episodio 3

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Majara

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – L’uomo di casa – Interessi in comune Stagione 9, episodio 19

La2

18:05 – Papà a tempo pieno – Gelosia Stagione 3, episodio 6

18:30 – Las Vegas – Buon San Valentino! Telefilm

19:20 – Rescue Special Operations – Incidente al porto Stagione 1 – episodio 5

20:05 – Alla scuola alberghiera di Losanna – I giochi sono fatti

21:00 – VITA! – Holy Highway

22:35 – Diverso come me

00:30 – Dolcezze d’autunno

01:55 – Telesguard

Rai Sport +HD

19:00 – Ciclismo

19:30 – Pallavolo

21:05 – Pallavolo

22:30 – Equitazione

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Perle di Sport

Rai Sport

19:00 – Ciclismo

19:30 – Pallavolo

21:05 – Pallavolo

22:30 – Equitazione

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Perle di Sport

SuperTennis

18:30 – Magazine ATP

19:00 – LIVE WTA 250 Granby

20:45 – Supertennis TG

21:00 – ATP 250 Winston Salem

23:00 – LIVE WTA 250 Cleveland

01:00 – LIVE ATP 250 Winston Salem

02:45 – Tennis Parade

03:00 – LIVE ATP 250 Winston Salem

Euro Sport

18:00 – Tennis Australian Open Barty – Collins (Finale F)

18:50 – Informazione Flash News

19:00 – Magazine Unlock the Power of Sport

19:30 – Mountain Bike Europei Cross Country M

20:30 – Vela Sail GP Danimarca

21:00 – Informazione Flash News

21:05 – Ciclismo La Vuelta Irun – Bilbao. 187.2 km (5a tappa)

23:00 – Magazine Discovery Golf

SportItalia

19:00 – Calciomercato Live II° parte (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che?

02:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:10 – Robin Hood St 3 Ep 19 – Un ospite al villaggio

18:25 – Robin Hood St 3 Ep 20 – La fuga

18:40 – Spider-Man St 1 Ep 28

19:00 – Grani di Pepe St 6 Ep 8 – Il pirata timido

19:30 – Mako Mermaids St 1 Ep 4 – Shopping

19:55 – Buck

20:10 – Jamie Johnson St 3 Ep 6 – Una pista sbagliata

20:40 – Il Collegio

Rai YoYo

18:05 – Nina & Olga St 1 Ep 34 – Nina pilota

18:10 – Nina & Olga St 1 Ep 35 – Un nuovo amico

18:20 – Nina & Olga St 1 Ep 36 – Che paura degli insetti

18:25 – Masha e Orso St 5 Ep 12 – Tata Masha

18:35 – Masha e Orso St 5 Ep 13 – Chi è il capo?

18:40 – Le Canzoni di Masha St 1 Ep 13 – Il flauto magico

18:50 – 44 Gatti St 1 Ep 5 – Gaby, la gatta reporter

19:00 – 44 Gatti St 1 Ep 6 – Gas, il gatto puzzolone

Boing

18:00 – Steven Universe Story

18:45 – Steven Universe Story

19:30 – Steven Universe Story

19:50 – Estate con Craig

20:25 – Estate con Craig

20:50 – 100 cose da fare prima del liceo new

21:55 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine nuovi episodi

18:55 – Blaze e le Megamacchine

19:25 – Meteo – Heroes

19:55 – Meteo – Heroes

20:15 – Tom & Jerry

20:35 – Tom & Jerry

20:45 – Tom & Jerry

Frisbee

18:00 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.12

18:27 – Lilybuds 1′ Stagione Ep.4

18:38 – Lilybuds 1′ Stagione Ep.5

18:48 – Lilybuds 1′ Stagione Ep.6

19:05 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.13

19:30 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.14

19:55 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.15

20:22 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.18

K2

18:04 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.24

18:20 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.2

18:29 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.3

18:45 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.4

18:55 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.5

19:04 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.6

19:18 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.7

19:28 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.13

DeaKids

18:00 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese Un chili scientifico

18:10 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese La caccia al tesoro

18:20 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew Tre zone e un bebè

18:45 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew Tana per tutti

19:10 – A tutto reality: le origini Ep. 3

19:25 – Ready.Music.Play! All I Want For Christmas is You – Casetta sulla neve

19:40 – Ready.Music.Play! Dynamite – Fermata Della Metropolitana

19:50 – H2O: Just Add Water La magia persa

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Danger Force

19:05 – Danger Force

19:30 – Danger Force

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – SpongeBob

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Una città tutta da rifare 1′ Stagione Ep.7

19:20 – Una città tutta da rifare 1′ Stagione Ep.8

20:15 – Una città tutta da rifare 1′ Stagione Ep.9

21:10 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.8

22:05 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.9

23:00 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.10

23:55 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.1

00:50 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.8

Rai Storia

18:20 – Come de carta

19:30 – News

19:35 – I Presidenti del Consiglio dell’Unità d’Italia Francesco Crispi

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Patrimonio Immateriale UNESCO

20:35 – Passato e Presente

21:10 – Storie della TV St 2020 – Vittorio Gassman, il Mattatore

22:10 – 14-18 Grande Guerra 100 anni dopo St 2019 Ep 5 – 1916: Morire a Verdun

Rai Scuola

18:30 – Un romanzo, tante storie

19:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:10 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:15 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:30 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:55 – Digital World

20:15 – Le serie di Rai – Cultura.it

Motor Trend Italia

18:25 – A caccia di auto 5′ Stagione Ep.10

19:20 – A caccia di auto 11′ Stagione Ep.3

20:20 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.3

21:15 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.1

22:15 – Texas Metal – 1^TV 5′ Stagione Ep.12

23:15 – Texas Metal 5′ Stagione Ep.11

00:10 – Texas Metal 2′ Stagione Ep.8

01:05 – Texas Metal 2′ Stagione Ep.9

DMAX

18:35 – Ai confini della civiltà 3′ Stagione Ep.1

19:30 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.15

21:25 – Una famiglia fuori dal mondo 4′ Stagione Ep.10

22:20 – Una famiglia fuori dal mondo – 1^TV 4′ Stagione Ep.11

23:15 – Questo strano mondo con Marco Berry 2′ Stagione Ep.9

00:10 – Mountain Monsters 3′ Stagione Ep.2

01:05 – Mountain Monsters 3′ Stagione Ep.3

02:05 – Mountain Monsters 6′ Stagione Ep.8

Focus TV

18:00 – UOMINI & MACCHINE – MEGA-DEMOLITORI

19:00 – I misteri del Santo Sepolcro

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO V – MOSTRI NEL DESERTO

21:15 – MONTI SELVAGGI – VIE D’ACQUA

22:15 – MONTI SELVAGGI – EQUILIBRARE LA FORESTA

23:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES IV – ATTERRAGGIO IN ACQUA

00:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES IV – CONDIZIONI ESTREME

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIII – ERRORE FATALE

RealTime

18:40 – Primo appuntamento 4′ Stagione Ep.11

20:00 – Primo appuntamento 4′ Stagione Ep.12

21:20 – Catfish: false identità 7′ Stagione Ep.30

22:20 – Catfish: false identità 7′ Stagione Ep.31

23:15 – L’uomo con il pene sul braccio – 1^TV

00:10 – L’uomo senza pene

01:00 – L’uomo dai testicoli enormi

01:50 – Body Bizarre 5′ Stagione Ep.5

LaF

18:00 – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.8

18:30 – Il gusto di viaggiare in Tunisia 2′ Stagione Ep.1

19:35 – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.8

20:10 – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.9

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.5

21:10 – Dicktatorship – Fallo e basta!

22:55 – Barenboim a Milano

23:55 – Deproducers – Musica per conferenze spaziali

Discovery Channel

18:10 – Deadliest Catch 13′ Stagione Ep.5

19:05 – Deadliest Catch 13′ Stagione Ep.6

20:00 – Deadliest Catch 13′ Stagione Ep.7

21:00 – Moonshiners: la sfida – 1^TV 3′ Stagione Ep.20

21:55 – Moonshiners – 1^TV 8′ Stagione Ep.3

22:50 – La febbre dell’oro: miniere perdute – 1^TV 4′ Stagione Ep.9

23:50 – Chi cerca trova: super restauri 1′ Stagione Ep.6

00:45 – Chi cerca trova 2′ Stagione Ep.5

Sky Uno

18:15 – X Factor 2022 Diary Ep. 2

18:20 – Quattro matrimoni Ep. 3

19:15 – Quattro matrimoni Ep. 4

20:10 – Alessandro Borghese – Piatto ricco Ep. 63

21:10 – X Factor 2022 Diary Ep. 3 Prima TV

21:15 – Quelle brave ragazze Ep. 5

22:25 – Quelle brave ragazze Ep. 6

23:35 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Roma

18:10 – Quattro matrimoni Ep. 9

19:10 – Italia’s Got Talent Audizioni

20:15 – Cuochi d’Italia Ep. 4

21:15 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

22:25 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

00:40 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

01:50 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Langhe

03:00 – Quattro matrimoni Ep. 8

Sky Cinema 1

19:20 – La terrazza sul lago

21:15 – Corsa contro il tempo – The Desperate Hour

22:45 – Insieme per forza (2014)

00:50 – The Experiment (2010)

02:30 – Gli anni belli

04:15 – 1408

SKY Cinema Family

19:25 – L’ape Maia – Il film

21:00 – Ruby Red III – Verde smeraldo

22:55 – Mickey Matson e la macchina alchemica

00:35 – Le avventure di Mickey Matson – Il codice dei pirati

02:10 – Superpapà: il ritorno dei vikinghi

03:40 – La marcia dei pinguini: il richiamo

05:05 – Savva

Sky Cinema Romance

19:20 – Resta con me

21:00 – Il profumo dell’erba selvatica

22:50 – Vento di passioni

01:05 – Letters to Juliet

02:50 – La cena di Natale

04:25 – Destino Fatale

Sky Cinema Collection

19:30 – Fatman

21:15 – La battaglia di Hacksaw Ridge

23:40 – I mercenari 3

01:50 – Arma letale 4

04:00 – Omicidio a Los Angeles

05:55 – I mercenari 3

Sky Cinema Action

19:10 – Renegades – Commando d’assalto

21:00 – Redemption – Identità nascoste

22:45 – Wanted – Scegli il tuo destino

00:35 – Hulk

02:50 – City Hunter – Il film

04:30 – Squadra 49

Fox

18:05 – I Griffin Armonie musicali

18:30 – I Simpson La paura fa novanta XXII

18:55 – I Simpson Rimpiazzabile te

19:20 – I Simpson Quando la moglie è in cucina

19:45 – I Simpson La miglior guerra è la non guerra

20:10 – I Simpson Boe babysitter

20:35 – I Simpson Le forti braccia della mamma

21:00 – This Is Us Il treno

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

