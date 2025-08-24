Su Rai Uno Imma Tataranni, su Canale 5 La notte nel cuore. Guida ai programmi Tv della serata del 24 agosto 2025

Il 24 agosto 2025 si presenta come una serata televisiva ricca di proposte per tutti i gusti, con film che spaziano dal dramma all’azione, dalla commedia all’animazione. Le principali reti italiane e i canali Sky offrono un palinsesto variegato, perfetto per chi vuole rilassarsi davanti allo schermo dopo una giornata intensa.

FILM

Alle 21.10 su Rai 4 va in onda 4×4, un thriller argentino diretto da Mariano Cohn. La storia ruota attorno a Ciro, un ladro che, dopo aver scassinato un SUV parcheggiato in un quartiere di Buenos Aires, scopre di essere intrappolato all’interno del veicolo. Il mezzo, blindato e insonorizzato, diventa una prigione tecnologica, e il ladro si ritrova alla mercé del proprietario, un medico che lo osserva e lo interroga da remoto. Un film teso e originale, che riflette sulla giustizia, la vendetta e la sopravvivenza.

Sempre alle 21.10, su Rai Movie, Robin Hood – L’origine della leggenda ci riporta alle gesta del celebre fuorilegge inglese. Interpretato da Taron Egerton e diretto da Otto Bathurst, il film racconta la trasformazione di Robin di Loxley da soldato delle Crociate a ribelle contro la corruzione dello sceriffo di Nottingham. Con l’aiuto di Little John (Jamie Foxx), Robin diventa il simbolo della rivolta popolare, in un adattamento moderno e visivamente spettacolare.

Su Italia 1, alle 21.15, torna il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo con Il cosmo sul comò. Diretto da Marcello Cesena, il film è composto da quattro episodi comici legati dalle riflessioni pseudo-orientali del maestro Tsu’Nam e dei suoi discepoli. Tra vacanze fallite, quadri viventi e confessioni rubate, la commedia gioca con l’assurdo e il quotidiano, offrendo risate e spunti surreali.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno, Peter Jackson firma il kolossal King Kong, remake del classico del 1933. Ambientato negli anni Trenta, il film segue una troupe cinematografica che approda sull’isola di Skull Island, dove scopre creature preistoriche e il gigantesco gorilla Kong. Il legame tra Kong e l’attrice Ann Darrow (Naomi Watts) dà vita a una storia epica e struggente, arricchita da effetti visivi mozzafiato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, si apre la porta magica de La fabbrica di cioccolato, il visionario remake di Tim Burton del romanzo di Roald Dahl. Johnny Depp interpreta Willy Wonka, il misterioso cioccolataio che invita cinque bambini nella sua fabbrica incantata. Tra fiumi di cioccolato e stanze impossibili, il giovane Charlie Bucket scopre che la vera ricchezza è il cuore puro. Un film per tutta la famiglia, tra fantasia e malinconia.

Sky Cinema Cult propone alle 21.00 Free State of Jones, dramma storico con Matthew McConaughey nei panni di Newton Knight, un contadino che durante la guerra civile americana si ribella all’esercito confederato. Rifugiatosi con schiavi fuggitivi, Knight fonda uno stato libero nel Mississippi e continua a lottare per i diritti civili anche dopo la guerra. Un racconto potente e poco conosciuto, che intreccia storia e impegno.

Infine, alle 21.00 su Sky Cinema Action, Spider-Man: No Way Home porta in scena uno degli eventi più attesi del Marvel Cinematic Universe. Dopo che la sua identità è stata rivelata, Peter Parker chiede aiuto al Dottor Strange per ripristinare il segreto. Ma l’incantesimo apre le porte del multiverso, facendo arrivare nemici da altre dimensioni e riunendo i tre Spider-Man cinematografici. Emozione, nostalgia e azione si fondono in un film che ha fatto la storia del genere.

SERIE TV/FICTION

Per chi preferisce le serie TV e le fiction, Rai Uno alle 21.30 propone un nuovo episodio di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Imma è alle prese con un caso delicato che la costringe a scavare nel passato di una famiglia apparentemente irreprensibile, mentre la sua vita privata continua a metterla alla prova. Intelligenza, ironia e tensione si mescolano in una delle fiction più amate dal pubblico. Su Rai Due, alle 21.20, arriva Will Trent, serie crime basata sui romanzi di Karin Slaughter. L’agente speciale Will Trent indaga su un omicidio che nasconde segreti inquietanti, con il suo stile anticonvenzionale e la sua sensibilità fuori dal comune. Infine, Canale 5 propone La notte nel cuore.

ATTUALITA’

Alle 20:30 su Rai Tre, torna l’appuntamento con Report, il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci.

INTRATTENIMENTO

Su Rete 4 alle 21:30 propone Freedom – Oltre il confine, il programma di Roberto Giacobbo che ci porta alla scoperta di misteri, scienza e storia con il suo stile inconfondibile.