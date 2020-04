Su Rai Uno Pavarotti, su Sky Cinema Croce e delizia, su Canale 5 Paperissima. Guida ai programmi Tv della serata del 24 aprile 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 24 aprile 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e ore ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno alle 21.25 va in onda Pavarotti, il film documentario di Ron Howard. Luciano Pavarotti: una voce e una carriera incredibile, ma anche uno straordinario atteggiamento verso la vita. Generoso, nel fisico, nello spettacolo, nella beneficenza, ha fatto conoscere l’opera alle masse, ha portato sullo stesso palco la lirica e il pop. Per la prima volta con la piena collaborazione della famiglia, che fino a questo momento non aveva mai acconsentito a farsi intervistare lungamente, un ritratto che è a tutti gli effetti quello di un grande interprete, un attore della scena, capace di emozionare come le star del cinema, quando sono tutt’uno col ruolo. Su Rai Tre dalle 21.20 In guerra per amore. New York 1943. Mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d’amore con Flora. I due si amano, ma lei è promessa sposa al figlio di un importante boss. Per convolare a nozze il ragazzo deve attenere il sì del padre della sua amata che vive in un paesino siciliano. Su Rai Tre dalle 21.20 Lupin III. Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko devono rubare il “Cuore cremisi di Cleopatra”, un gioiello di inestimabile valore custodito in una gigantesca cassaforte di massima sicurezza chiamata “L’Arca di Navarone”. Ma l’ispettore Zenigata è pronto a ostacolare i piani di Lupin. Su Rai Movie dalle 21.10 Loving. Ispirato a una storia vera, è un omaggio al coraggio e all’impegno di una coppia mista, Richard e Mildred Loving, che si innamorano e si sposano a Washington nel 1958. Ma i due giovani vorrebbero vivere dove sono cresciuti, a Central Point, una cittadina della Virginia, paese in cui le unioni tra bianchi e neri sono punite con il carcere. Su Italia 1 dalle 21.18 il favolistico The Twilight Saga: Eclipse. Bella deve fare una scelta tra Edward e Jacob, mentre una serie di brutali omicidi terrorizza la citta’ di Seattle. Su Sky Cinema dalle 21.15 va in onda Croce e delizia. Due famiglie si scontrano e si alleano in vista di un matrimonio sgradito ad entrambe, quello tra i due padri che, scoperta la propria omosessualità, si innamorano e decidono di sposarsi. Su Iris dalle 21 L’altra donna del Re. La storia di due sorelle, Mary e Anne Boleyn, e dei loro rapporti con il re Enrico VIII d’Inghilterra, che fu amante della prima ma ripudiò la moglie Caterina d’Aragona per sposare la seconda.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.25 appuntamento con la serie N.C.I.S. Nell’episodio odierno il figlio di un sottufficiale della Marina viene trovato morto proprio il giorno in cui tutto era pronto per festeggiare la sua uscita di prigione. Indagando, l’N.C.I.S. risale a Dante Brown, il migliore amico di Kasie. Dalle 22.10 The Rookie. Nell’episodio dal titolo Detective di notte Nick Armstrong, il nuovo detective del turno di notte, chiede a Grey di assegnargli una recluta che lo aiuti ad ambientarsi più rapidamente al Distretto. Questo compito spetta a Nolan Su Rai 4 dalle 21 torna la serie Criminals Minds. Le indagini dell’Unità di Analisi Comportamentale, una squadra speciale di criminologi dell’FBI specializzati nello studio della psicologia e dei comportamenti degli assassini, in particolare di quelli seriali.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.35 si ride con Paperissima. Una serie di gag divertenti su conduttori e filmati amatoriali provenienti da tutto il mondo.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.22 Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi. Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Guida tv di venerdì 24 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Pavarotti

23:25 – Speciale TG1: Anniversario della Liberazione

00:27 – Che tempo fa

00:30 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai – News24

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods L’arte della guerra

19:40 – Instinct Senza cuore

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S. Nel mondo reale

22:10 – The Rookie Detective di notte

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole Classic

21:20 – In guerra per amore

Rai 4

18:08 – Revenge IV ep.9

18:48 – Senza Traccia VI ep.13

19:28 – Senza Traccia VI ep.14

20:05 – Criminal Minds IV ep.5

21:20 – Lupin III – Il film

23:20 – Charlie’s Angels – Più che mai

00:54 – Speciale Wonderland Volevamo la Luna

02:02 – Supernatural XII ep.19

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – PAPERISSIMA

Italia 1

18:05 – CAMERA CAFE’ – SCELTA DIFFICILE

18:11 – CAMERA CAFE’ – RIFIUTI

18:16 – CAMERA CAFE’ – LA TAZZA

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:00 – IENEYEH

19:33 – METEO.IT

19:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL SESSO DEGLI ANGELI

Canale 20 Mediaset

18:24 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW II – LA VALLE DEI DINOSAURI

19:19 – CHICAGO FIRE VI – AL POSTO TUO

20:15 – THE BIG BANG THEORY V – LA RIPROPOSIZIONE DEL BULLISMO

20:42 – THE BIG BANG THEORY V – LA MANOVRA DEL DIADEMA

21:04 – THE NEXT THREE DAYS – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – THE NEXT THREE DAYS – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 81 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTO GRADO

00:45 – IL COMMISSARIO SCHUMANN – L’ERRORE DI SCHUMANN

01:55 – MODAMANIA

02:32 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

Cine 34

19:25 – LA POLIZIOTTA DELLA SQUADRA DEL BUON COSTUME

21:10 – INNOCENZA E TURBAMENTO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – INNOCENZA E TURBAMENTO – 2 PARTE

22:53 – SABATO DOMENICA E VENERDI’

00:55 – L’INFERMIERA DI NOTTE

02:30 – LA MATRIARCA

19:25 – LA POLIZIOTTA DELLA SQUADRA DEL BUON COSTUME

21:10 – INNOCENZA E TURBAMENTO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – INNOCENZA E TURBAMENTO – 2 PARTE

22:53 – SABATO DOMENICA E VENERDI’

00:55 – L’INFERMIERA DI NOTTE

02:30 – LA MATRIARCA

Rai Movie

18:00 – Il vagabondo della foresta

19:30 – Un turco napoletano

21:10 – Loving – L’amore deve nascere libero

23:15 – Selma – La strada per la libertà

01:25 – I racconti di Canterbury

03:10 – Anime nere

05:00 – La vera storia di Jess il bandito

18:00 – Il vagabondo della foresta

19:30 – Un turco napoletano

21:10 – Loving – L’amore deve nascere libero

23:15 – Selma – La strada per la libertà

01:25 – I racconti di Canterbury

03:10 – Anime nere

05:00 – La vera storia di Jess il bandito

Paramount Channel

18:40 – Le inchieste di Padre Dowling –

19:40 – La Tata –

20:10 – La Tata –

20:40 – La Tata –

21:10 – Sherlock –

23:10 – Sherlock –

01:00 – Sherlock –

03:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

18:40 – Le inchieste di Padre Dowling –

19:40 – La Tata –

20:10 – La Tata –

20:40 – La Tata –

21:10 – Sherlock –

23:10 – Sherlock –

01:00 – Sherlock –

03:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

Iris

19:15 – HAZZARD – SOLDI E CAPRETTA, ACCOPPIATA PERFETTA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – LA TRAPPOLA

21:00 – L’ALTRA DONNA DEL RE

23:16 – STRANGERLAND

01:29 – I TRE DELLA CROCE DEL SUD

03:19 – TAVERNA PARADISO

05:04 – L’AMANTE DEL PRETE

19:15 – HAZZARD – SOLDI E CAPRETTA, ACCOPPIATA PERFETTA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – LA TRAPPOLA

21:00 – L’ALTRA DONNA DEL RE

23:16 – STRANGERLAND

01:29 – I TRE DELLA CROCE DEL SUD

03:19 – TAVERNA PARADISO

05:04 – L’AMANTE DEL PRETE

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Puglia

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 20

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 150 Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of Ep. 1

23:30 – Piacere Maisano Il cambiamento climatico

00:45 – Che fine hanno fatto i Morgan?

02:45 – Cold Blood: nuove verità Ep. 6

03:45 – Vanity Fair Confidential Ep. 8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Puglia

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 20

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 150 Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of Ep. 1

23:30 – Piacere Maisano Il cambiamento climatico

00:45 – Che fine hanno fatto i Morgan?

02:45 – Cold Blood: nuove verità Ep. 6

03:45 – Vanity Fair Confidential Ep. 8

Italia 2

18:20 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – TORNA, CAPITANO!

18:45 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – CALCIO ACROBATICO

19:15 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – CHI SALTA PIU’ IN ALTO?

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – TORNA LA PACE ANCHE NEL FUTURO DI TRUNKS

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – L’ INCONTRO CON IL GRAN MAESTRO RE KAIO

20:30 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL MISTERO DEL CILIEGIO SCOMPARSO

20:55 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ISOLA SOTTO ATTACCO

21:20 – FROZEN

18:20 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – TORNA, CAPITANO!

18:45 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – CALCIO ACROBATICO

19:15 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – CHI SALTA PIU’ IN ALTO?

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – TORNA LA PACE ANCHE NEL FUTURO DI TRUNKS

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – L’ INCONTRO CON IL GRAN MAESTRO RE KAIO

20:30 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL MISTERO DEL CILIEGIO SCOMPARSO

20:55 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ISOLA SOTTO ATTACCO

21:20 – FROZEN

La 5

18:29 – TGCOM24

18:33 – METEO.IT

18:35 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – 5 APPUNTAMENTI PER FARLA INNAMORARE – 2 PARTE

19:50 – UOMINI E DONNE

21:10 – MISS FBI: INFILTRATA SPECIALE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – MISS FBI: INFILTRATA SPECIALE – 2 PARTE

18:29 – TGCOM24

18:33 – METEO.IT

18:35 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – 5 APPUNTAMENTI PER FARLA INNAMORARE – 2 PARTE

19:50 – UOMINI E DONNE

21:10 – MISS FBI: INFILTRATA SPECIALE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – MISS FBI: INFILTRATA SPECIALE – 2 PARTE

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep.3

19:00 – Airport Security Ireland – 1^TV 1′ Stagione Ep.7

19:30 – Airport Security Ireland – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

20:00 – Sono le venti (live) 3′ Stagione Ep.10

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.3

21:25 – Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio 5′ Stagione Ep.5

22:45 – Accordi & disaccordi (live) 5′ Stagione Ep.8

23:55 – Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio 5′ Stagione Ep.5

18:00 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep.3

19:00 – Airport Security Ireland – 1^TV 1′ Stagione Ep.7

19:30 – Airport Security Ireland – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

20:00 – Sono le venti (live) 3′ Stagione Ep.10

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.3

21:25 – Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio 5′ Stagione Ep.5

22:45 – Accordi & disaccordi (live) 5′ Stagione Ep.8

23:55 – Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio 5′ Stagione Ep.5

Cielo

18:00 – Prendere o lasciare UK Ep. 1

19:15 – Affari al buio Tenere il passo

19:45 – Affari al buio Gioie e dolori

20:15 – Affari di famiglia Corey, io sono tuo padre!

20:45 – Affari di famiglia Sconti… d’arma da fuoco!

21:15 – Carne tremula

23:15 – Legami!

01:00 – Vite da pornostar

18:00 – Prendere o lasciare UK Ep. 1

19:15 – Affari al buio Tenere il passo

19:45 – Affari al buio Gioie e dolori

20:15 – Affari di famiglia Corey, io sono tuo padre!

20:45 – Affari di famiglia Sconti… d’arma da fuoco!

21:15 – Carne tremula

23:15 – Legami!

01:00 – Vite da pornostar

La7

19:00 – Drop Dead Diva – Stagione 2

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (r)

01:40 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Tagadà Risponde

19:20 – I menù di Benedetta

20:30 – Damages – Stagione 1

21:30 – Damages – Stagione 1

23:20 – Flightplan – Mistero in volo

01:10 – La mala educaxxxion

02:20 – I menù di Benedetta

Spike

18:10 – Merlin –

19:00 – Supernatural –

19:40 – Supernatural –

20:30 – Supernatural –

21:30 – C’era una volta a Los Angeles –

23:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

00:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

01:00 – Supernatural –

Food Network

18:30 – Unti e bisunti 3′ Stagione Ep.12

19:30 – Unti e bisunti 2′ Stagione Ep.12

20:30 – Unti e bisunti 3′ Stagione Ep.1

21:30 – Unti e bisunti 2′ Stagione Ep.1

22:30 – Unti e bisunti 3′ Stagione Ep.2

23:30 – Unti e bisunti 2′ Stagione Ep.2

00:30 – Unti e bisunti 3′ Stagione Ep.3

01:30 – Unti e bisunti 2′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:15 – THE CLOSER II – PROTEGGERE E SERVIRE

19:15 – THE MENTALIST III – ALLARME ROSSO

20:10 – THE MENTALIST III – VENDETTA ROSSO SANGUE

21:10 – THE MENTALIST I – FORESTA ROSSO SANGUE

22:00 – THE MENTALIST I – MANO ROSSA

22:50 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – AMICIZIE DI VECCHIA DATA

23:40 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – PATOLOGIA CRIMINALE

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – GIUSTIZIA NEGATA

GIALLO TV

19:20 – The Glades 2′ Stagione Ep.9

20:15 – The Glades 2′ Stagione Ep.10

21:10 – I misteri di Brokenwood 2′ Stagione Ep.4

23:10 – L’ispettore Barnaby 9′ Stagione Ep.8

01:10 – Murder Comes to Town 4′ Stagione Ep.3

02:05 – Murder Comes to Town 4′ Stagione Ep.4

03:00 – The Guardian 3′ Stagione Ep.7

03:50 – The Guardian 3′ Stagione Ep.8

Rai 5

18:00 – Rai News Giorno

18:04 – Opera – La damnation de Faust

20:18 – L’altro ‘900

21:12 – Art Night

23:03 – Save the Date

23:32 – Nessun Dorma

00:31 – The Story Of Quadrophenia

01:25 – Rai News Notte

Rai Premium

18:20 – Raccontami 2 – Ma che colpa abbiamo noi ep.22

19:15 – Il Restauratore – Mal comune, mezzo gaudio ep.7

20:15 – Il Restauratore – Scienza e coscienza ep.8

21:20 – La strada di casa 2 – p.1

23:10 – Uniche – Barbara De Rossi p.1

23:40 – Purché finisca bene – Piccoli segreti, grandi bugie

01:35 – Blu notte 11: La morte sul lavoro p.3

03:25 – Il Commissario Rex XIV – Gioco sottobanco

Mediaset Extra

18:15 – FINCHE’ C’E’ DITTA C’E’ SPERANZA

18:20 – I CESARONI – DERBY DEL CUORE

19:20 – I CESARONI – UN MARE DI GUAI

20:20 – I CESARONI II – SE LA BOMBA NON SCOPPIA

21:15 – BIM BUM BAM GENERATION

21:50 – BIM BUM BAM GENERATION

22:25 – BIM BUM BAM GENERATION

22:55 – BIM BUM BAM GENERATION

Donna TV

18:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: Ci Siamo Già Visti

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – The Hotel New Hempshire

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – Rete di speranza

19:59 – Il Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:50 – Guerra e pace

21:16 – Ritratto di famiglia con tempesta

VH1

19:00 – Top Chart Sei Anni fa –

20:00 – Most Ridiculous –

20:20 – Most Ridiculous –

20:40 – Most Ridiculous –

21:00 – Ink Master –

22:05 – Just Tattoo of Us –

23:10 – Il Testimone –

23:30 – Il Testimone –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA

19:00 – CHRONO GP

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TUTTI IN CAMPO

23:00 – SE INCONTRI SARTANA PREGA PER LA TUA MORTE

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Filo diretto – Filo diretto – Oggi è

19:00 – Il Quotidiano

19:25 – Aperisocial

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Papà a tempo pieno

La2

18:30 – I Mondiali

20:15 – Svizzera e dintorni – Rivediamoli

21:00 – Big Fat Liar 2 – Una bugia ancora più grossa a Seattle

22:35 – Estival Jazz Lugano 2012 – Lizz Wright and Raul Midón – seconda parte

23:20 – Ave, Cesare!

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

18:00 – Perle di Sport

19:30 – Memory Review – Rullo goal serie A

20:00 – Memory

21:00 – Perle di Sport

22:30 – Memory

02:00 – Perle di Sport

03:30 – Memory Review – Rullo goal serie A

04:00 – Memory

Rai Sport

18:00 – Perle di Sport

19:30 – Memory Review – Rullo goal serie A

20:00 – Memory

21:00 – Perle di Sport

22:30 – Memory

02:00 – Calcio: Qualificazione Euro 2020

04:00 – Calcio: Qualificazione Euro 2020

SuperTennis

19:15 – ATP ROMA – Djokovic vs Federer, SF ATP Roma 2015

20:45 – ATP Barcellona 2019 – Nadal vs Struff, Quarto di Finale

22:30 – GIORGI, PERLA ITALIANA – Pliskova vs Giorgi, Praga 2017

00:00 – LE TOP 5 WTA -Sofia Kenin – Bencic vs Kenin, Mallorca 2019 Finale

02:00 – ATP BARCELLONA STORY – Fognini vs Nadal, Quarto di Finale 2016

04:00 – WTA STOCCARDA STORY – Wozniacki vs Halep, Semifinale 2015

Euro Sport

18:00 – Ciclismo 101° Giro d’Italia Susa – Cervinia (20a tappa)

19:00 – Biliardo Mondiale 2019 7a giornata, da Sheffield, Inghilterra

20:30 – Biliardo Mondiale 2019 7a giornata, da Sheffield, Inghilterra

22:00 – Rubrica Hall of Fame Le Superstar del Ciclismo

23:00 – Tennis Roland Garros 2017 Semifinali M, da Parigi, Francia

01:30 – Tennis Roland Garros 2019 Semifinali F, da Parigi, Francia

03:00 – Tennis US Open 2019 Quarti F, da New York, Stati Uniti

04:30 – Tennis US Open 2018 Quarti M, da New York, Stati Uniti

SportItalia

19:30 – Hard Trek

20:00 – Sportitalia News

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – #EXPLORERS

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – JAMS

21:00 – Il collegio

23:05 – SNAP 2019/2020

Rai YoYo

18:00 – BING – EP.15

18:05 – BING – EP.16

18:10 – BING – EP.17

18:15 – BING – EP.18

18:25 – RICKY ZOOM – EP.32

18:35 – RICKY ZOOM – EP.23

18:50 – MASHA E ORSO 2 – EP.52

18:55 – MASHA E ORSO 3 – EP.1

Boing

18:20 – Victor and Valentino 1^ TV

18:45 – Gumball

19:20 – Gumball + Teen Titans Go!

19:50 – Teen Titans Go ! New

20:25 – Craig

20:40 – Craig

21:15 – Gli Acchiappamostri

21:35 – Capitan Tsubasa

Cartoonito

18:20 – Paw Patrol

18:40 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol

19:40 – Scegliamo Io&Te, Papà: Giustin Tempo e Kody Kapow

20:40 – Heidi

21:20 – Tom & Jerry

22:00 – Tom & Jerry

22:25 – Tom & Jerry

Frisbee

18:05 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.10

18:30 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.5

19:00 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.14

19:10 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.15

19:20 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.16

19:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.9

19:55 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.10

20:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.11

K2

18:00 – Zig & Sharko 3′ Stagione Ep.7

18:25 – Zig & Sharko 3′ Stagione Ep.8

18:50 – Zig & Sharko 3′ Stagione Ep.9

19:15 – Zig & Sharko 3′ Stagione Ep.10

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.4

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.5

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.6

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.22

DeaKids

18:05 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

18:20 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

18:45 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:10 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:35 – Ready.Music.Play!

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:35 – Maggie & Bianca Fashion Friends

Super

18:15 – I Thunderman

18:40 – I Thunderman

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Stuart Little 2

21:15 – Sponge – Bob

21:40 – Sponge – Bob

22:05 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

Disney Channel

18:10 – Penny on M.A.R.S. La prova

18:35 – Penny on M.A.R.S. Il Murale

19:00 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Antibug

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Volpina

19:50 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Il collezionista

20:10 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Regina delle notizie

20:40 – Penny on M.A.R.S. La prova

21:05 – Penny on M.A.R.S. Il Murale

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Case impossibili: Alaska 3′ Stagione Ep.7

18:30 – Case impossibili: Alaska 3′ Stagione Ep.8

19:00 – Case impossibili: Alaska 3′ Stagione Ep.9

19:30 – Case impossibili: Alaska 3′ Stagione Ep.10

20:00 – Case impossibili: Alaska 3′ Stagione Ep.11

20:30 – Mi compro un’isola 1′ Stagione Ep.11

21:00 – Mi compro un’isola 1′ Stagione Ep.12

21:30 – Mi compro un’isola 1′ Stagione Ep.13

Rai Storia

18:30 – Passato e Presente La Magna Charta con il Prof. Alessandro Barbero

19:10 – Documentari d’autore. Fighting paisanos

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente. Le radio clandestine nella resistenza con la Prof.ssa Silvia Salvatici

21:10 – La guerra segreta. La bomba atomica p.5

22:00 – Tra jazz e cinema p.3

22:05 – Jazz band p.3

23:20 – Signorie. Padova – Da Carrara

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote 13′ Stagione Ep.1

19:30 – Affari a quattro ruote 13′ Stagione Ep.2

20:25 – Affari a quattro ruote 13′ Stagione Ep.3

21:20 – Affari a quattro ruote 13′ Stagione Ep.4

22:15 – A caccia di auto – 1^TV 11′ Stagione Ep.5

23:15 – A caccia di auto 10′ Stagione Ep.5

00:10 – A caccia di auto 11′ Stagione Ep.4

01:05 – A caccia di auto 11′ Stagione Ep.5

DMAX

18:40 – Una famiglia fuori dal mondo 2′ Stagione Ep.14

19:35 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.2B

20:30 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.4

21:25 – Ingegneria impossibile – 1^TV 5′ Stagione Ep.12

22:25 – Ingegneria impossibile – 1^TV 5′ Stagione Ep.13

23:20 – Ingegneria impossibile 4′ Stagione Ep.5

00:15 – Drug Wars 3′ Stagione Ep.5

00:45 – Drug Wars 3′ Stagione Ep.6

Focus TV

18:15 – NAVI DA GUERRA – COMBAT SHIPS – MOTOSILURANTI IN GUERRA

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

21:15 – Voli straordinari

22:15 – MEGA DISASTRI I – Boeing 787: l’aereo dei sogni

23:15 – ORE DISPERATE

23:45 – TG5 START

23:48 – ORE DISPERATE

RealTime

18:25 – Cortesie per gli ospiti Daniela e Flavia vs. Valentina e Giulia

19:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 6

20:20 – Cortesie per gli ospiti Federica e Flora vs. Gabriella e Alberto

21:20 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Savona

22:30 – Piedi al limite Doppio dito

23:20 – Piedi al limite Funghi

00:10 – Piedi al limite Alligatori

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Bozzo da record

Rai Scuola

18:00 – English Up episodio 15 Replica

18:10 – Labour Of Love episodio 11 Replica

18:25 – Spoon River Anthology Outsiders Replica

18:40 – Inglese Shakespeare Class – The Two Gentlemen of Verona – Characters Replica

19:00 – Gli Speciali di Rai Scuola Dignità Replica

19:05 – Invito alla lettura terza serie Aggiornamento continuo

19:20 – Alberto Manzi. L’attualità di un Maestro Geometria per ali di farfalla Replica

19:35 – Digital World Puntata 5 Replica

LaF

18:40 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 1′ Stagione Ep.1

19:30 – RED – I viaggi di Simon Reeve: Nel Mediterraneo 1′ Stagione Ep.1

20:40 – Voglio vivere in Italia 1′ Stagione Ep.3

21:10 – Vanity Fair 1′ Stagione Ep.5

22:05 – Vanity Fair 1′ Stagione Ep.6

23:00 – Vanity Fair 1′ Stagione Ep.5

23:55 – Vanity Fair 1′ Stagione Ep.6

00:50 – RED – Bourdain: Cucine segrete 11′ Stagione Ep.3

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 9

18:35 – Come è fatto Ep. 10

19:05 – Come è fatto Ep. 26

19:35 – Come è fatto Ep. 1

20:00 – Come è fatto Ep. 2

20:30 – Come è fatto Ep. 3

21:00 – Cose di questo mondo Isole proibite

21:55 – Contact Prove aliene

Sky Uno

18:00 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 5

19:05 – Master – Chef Italia Ep. 5

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 20

21:15 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 3

22:20 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 2

23:25 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 3

00:30 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 2

01:10 – Case da milionari LA Ep. 10

Sky Cinema 1

19:15 – Lezioni di cioccolato

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Diavoli Ep. 3 Prima TV

22:10 – Diavoli Ep. 4 Prima TV

23:05 – Spider-Man: Far from Home

01:20 – Crypto

03:05 – Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato

05:55 – Serenity – L’isola dell’inganno

SKY Cinema Family

19:15 – I puffi

21:00 – Il viaggio di Yao

22:50 – Un computer a 4 zampe

00:20 – I fratelli Grimm e l’incantevole strega

02:20 – Ma cosa ci dice il cervello

02:40 – Alla fine ci sei tu

04:20 – Bibi, la piccola strega

Sky Cinema Romance

19:15 – 10 Years

21:00 – Kate & Leopold

23:05 – Che cosa aspettarsi quando si aspetta

01:00 – Autumn in New York

02:50 – Sì, lo voglio

04:20 – Duetto a tre

05:50 – 100X100Cinema

Sky Cinema Collection

19:30 – Vi presento i nostri

21:15 – C’era una volta in America

01:25 – Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno

03:20 – Novecento – Atto II

Sky Cinema Action

19:05 – Terminator

21:00 – Peppermint – L’angelo della vendetta

22:50 – Miss Bala – Sola contro tutti

00:40 – 100X100Cinema

00:55 – Super Storm: L’ultima tempesta

02:25 – Son of a Gun

04:15 – Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie

Fox

18:05 – I Simpson Marge giocatrice

18:30 – I Simpson Un out-out per Bart

18:55 – I Simpson Pompieri e ladri

19:20 – I Simpson Fermati o il cane spara!

19:45 – The Big Bang Theory La nomenclatura neonatale

20:10 – The Big Bang Theory L’allocazione dell’Ateneo

20:35 – The Big Bang Theory L’eccitazione per Gates

21:00 – Modern Family I nuovi arrivati

Premium Cinema

19:11 – Immaturi – Il viaggio

21:15 – CROCE E DELIZIA – 1aTV

23:04 – Buongiorno papa’

00:59 – LO SCAPOLO D’ORO

02:44 – Smallfoot: Il mio amico delle nevi

04:34 – Funny money – Come fare i soldi senza lavorare

Premium Action

18:47 – THE 100 V – LA REGINA ROSSA

19:35 – MR. ROBOT I – IL DEMONE

20:26 – THE LAST SHIP II – SCONTRO FINALE

21:15 – ARROW VIII – IL PRESENTE – 1aTV

22:03 – SUPERGIRL V – LE RELAZIONI PERICOLOSE

22:53 – IZOMBIE V – SOLLEVAMENTO MORTI

23:42 – THE 100 V – LA REGINA ROSSA

00:30 – MR. ROBOT I – IL DEMONE

Mya

18:41 – THE MIDDLE I – UNA SUPER MAMMA

19:08 – THE MIDDLE I – TUTTO E’ POSSIBILE

19:34 – THE NIGHT SHIFT III – EMPATIA

20:24 – SUITS VII – I NODI VENGONO AL PETTINE

21:15 – CHICAGO MED V – LA TERRA TREMA SOTTO DI NOI – 1aTV

22:03 – MOM VII – DANNAZIONE SANDRA E ANTENATI VICHINGHI

22:28 – MOM VII – FORMAGGIO CHEDDAR E UN CIRCO DI SCOIATTOLI

22:53 – THE NIGHT SHIFT III – EMPATIA