Su Rai Uno Tale e quale Sanremo, su Canale 5 C’é posta per te? Guida ai programmi Tv della serata del 24 febbraio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 24 febbraio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.22 Castle Falls. Un condomino di lusso sta per essere demolito. Qui, è nascosto una refurtiva da milioni di dollari che stuzzica la fame di bande di criminali che vorrebbero accaparrarselo senza troppi indugi, ma dovranno fare i. Su Rai Movie dalle 21.10 Hammamet. Condannato per corruzione e finanziamento illecito con sentenza passata in giudicato, Bettino Craxi lasciò l’Italia e visse gli ultimi sette anni della sua vita nella cittadina tunisina di Hammamet, ogni anno più ammalato. L’epilogo della vicenda umana e politica del leader socialista. Su Italia 1 dalle 21.20 Cattivissimo Me 2. Gru si e’ lasciato alle spalle la vita criminale. Cresce Margo, Edith e Agnes e sta con i Minions, ma la Lega Anti-Cattivi, bussa alla sua porta. Su rete 4 dalle 21.30 Io sto con gli ippopotami. Bud Spencer e Terence Hill sono due cugini in Africa per un safari. Li’ decidono di contrastare il piano di un trafficante d’animali. Su Sky Cinema dalle 21.15 Batman vs Superman. Il formidabile e potente giustiziere di Gotham City sfida il difensore più rispettato della città di Metropolis, mentre il mondo discute su quale tipo di eroe abbia realmente bisogno. Il conflitto tra Batman e Superman si accende e una nuova minaccia emerge rapidamente, mettendo l’umanità in pericolo come mai prima d’ora. Su Iris dalle 21 Formula per un delitto. Richard e Justin, due ricchi e annoiati studenti, decidono di uccidere senza alcun motivo una giovane donna scelta a caso, in modo di far ricadere la colpa su un innocente e realizzare il delitto perfetto.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 F.B.I. Sei ragazzi vengono trovati morti per overdose, in un bosco a Bronxville. La squadra indaga con l’aiuto dell’agente Val Sula della Crimine Organizzato.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.20 Tale e Quale Sanremo. Sulla scia del successo che l’ultima edizione del Festival ha riscosso presso pubblico e critica, questa edizione speciale del programma nasce per rivivere, nello stile di “Tale e Quale”, le grandi canzoni sanremesi, le atmosfere del teatro Ariston e la bravura di interpreti senza tempo. Ci sono anche gli ospiti ‘internazionali’, scherzosamente interpretati da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. La storica giuria del programma, composta dalla “regina” del piccolo schermo Loretta Goggi, dal pirotecnico Giorgio Panariello e dal camaleontico Cristiano Malgioglio, è affiancata per l’occasione da un quarto giudice speciale, grande testimone di Sanremo, in questa puntata: Iva Zanicchi.Su Rai Tre dalle 21.45 Il Provinciale. In questa puntata tappa a a Genova, per narrare la storia di ragazzi che, partendo dalla loro città, si sono messi in testa di “leggere” il mondo, e perfino di cambiarlo. La storia di artisti che, a volte, con le loro parole, e con la loro musica, ci sono riusciti davvero. Genova con migliaia di storie quanti sono i suoi vicoli e ritornelli indimenticabili quanti sono i suoi picchi di luce. Da Boccadasse al Cimitero Monumentale di Staglieno, dai vicoli del centro storico ai palazzi dei Rolli, dal Galata Museo del Mare ai sentieri dell’Anello dei forti, si verrà guidati dai versi delle canzoni. La storia musicale genovese affonda le sue radici in una tradizione colta e popolare di grande livello che, da sempre, coinvolge tutti, non solo grandi musicisti come Niccolò Paganini, ma anche “insospettabili” grandi personaggi storici come Giuseppe Mazzini: non tutti, infatti, sanno che Mazzini era un grande amante della chitarra, che lo seguì nelle tappe della sua vita e che oggi è conservata nel museo del Risorgimento di Genova. Di Genova erano anche Goffredo Mameli e Michele Novaro, autori del “Canto degli Italiani”, divenuto poi inno nazionale. Protagonisti della puntata saranno i cantautori della cosiddetta scuola genovese: saranno le loro canzoni a guidare il pubblico alla scoperta dell’identità cittadina. Gino Paoli, Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, protagonisti di un’epoca in cui poesia e musica trovarono un connubio indimenticabile. Un’ampia pagina sarà dedicata anche a un altro genovese doc: Paolo Villaggio, con la testimonianza della figlia Elisabetta e il contributo di attori che stanno proseguendo, a loro modo, la sua opera, come Gianni Fantoni ed Enzo Paci.. Su Canale 5 dalle 21.15 C’e’ posta per te. People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Guida tv di sabato 24 febbraio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:25 – Tale e quale Sanremo

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – L’altro Costanzo

01:25 – Milleeunlibro

02:25 – Che tempo fa

Rai 2

18:30 – Gli imperdibili

18:35 – Tg2 L.I.S.

18:38 – Meteo 2

18:40 – Rai Tg Sport Sera

19:35 – Squadra Speciale Cobra 11

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – F.B.I. 5

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Chesara’…

21:45 – Il Provinciale – Il racconto dei racconti

23:25 – Tg3 Mondo

23:50 – Tg3 Agenda del Mondo

23:55 – Meteo 3

Rai 4

18:15 – Hudson & Rex 5

19:00 – Hudson & Rex 5

19:45 – Hudson & Rex 5

20:35 – Hudson & Rex 5

21:20 – Hangman – Il gioco dell’impiccato

23:00 – I fiumi di porpora – La serie 1

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – Backtrack

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO.

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA SVOLTA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – LEGGENDA – II PARTE

21:20 – CATTIVISSIMO ME 2 – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – CHUCK – CHUCK VS. L’ALMA MATER

19:16 – YOUNG SHELDON V – FICCANASARE IN GIRO E I MERAVIGLIOSI GEMELLI DELL’ATEISMO

19:43 – YOUNG SHELDON V – ENERGIA POTENZIALE E LIQUORI SU UNA PANCHINA DEL PARCO

20:06 – THE BIG BANG THEORY V – L’OSCILLAZIONE DEL BRAVO RAGAZZO

20:34 – THE BIG BANG THEORY V – LA PERMUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO

21:03 – INTO THE SUN – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – METEO.IT

19:47 – TEMPESTA D’AMORE – 156 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – IO STO CON GLI IPPOPOTAMI – 1 PARTE

22:05 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:07 – METEO.IT

22:11 – IO STO CON GLI IPPOPOTAMI – 2 PARTE

Warner TV

18:20 – Fringe – Stagione 1 Episodio 17

21:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 18

01:00 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 18 – Il nuovo leader

01:50 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 19 – Ricordi dolorosi

02:40 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 20 – Linee di sangue

03:30 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 21 – Il re dei dannati

04:20 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 22 – Una scala per il paradiso

05:10 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 23 – Una trappola per Metatron

18:20 – Fringe – Stagione 1 Episodio 17

21:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 18

01:00 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 18 – Il nuovo leader

01:50 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 19 – Ricordi dolorosi

02:40 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 20 – Linee di sangue

03:30 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 21 – Il re dei dannati

04:20 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 22 – Una scala per il paradiso

05:10 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 23 – Una trappola per Metatron

Rai Movie

19:30 – Cell

21:10 – Hammamet

23:25 – Io sono Tempesta

01:15 – The constant gardener – La cospirazione

03:30 – Sposami, stupido!

05:00 – Io sono Valdez

19:30 – Cell

21:10 – Hammamet

23:25 – Io sono Tempesta

01:15 – The constant gardener – La cospirazione

03:30 – Sposami, stupido!

05:00 – Io sono Valdez

Cine 34

19:01 – A CENA CON… – SE MI VUOI BENE

21:17 – L’ONOREVOLE CON L’AMANTE SOTTO IL LETTO – 1 PARTE

22:26 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:31 – METEO.IT

22:33 – L’ONOREVOLE CON L’AMANTE SOTTO IL LETTO – 2 PARTE

23:06 – VEDOVA INCONSOLABILE RINGRAZIA QUANTI LA CONSOLARONO

01:03 – LA POLIZIOTTA FA CARRIERA

02:40 – LA SIGNORA GIOCA BENE A SCOPA?

19:01 – A CENA CON… – SE MI VUOI BENE

21:17 – L’ONOREVOLE CON L’AMANTE SOTTO IL LETTO – 1 PARTE

22:26 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:31 – METEO.IT

22:33 – L’ONOREVOLE CON L’AMANTE SOTTO IL LETTO – 2 PARTE

23:06 – VEDOVA INCONSOLABILE RINGRAZIA QUANTI LA CONSOLARONO

01:03 – LA POLIZIOTTA FA CARRIERA

02:40 – LA SIGNORA GIOCA BENE A SCOPA?

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA VIII – LA FIGLIA ADOTTIVA – I PARTE

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – WASHITA – I PARTE

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – WASHITA – II PARTE

21:10 – SCUOLA DI POLIZIA 6: LA CITTA’ E’ ASSEDIATA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – SCUOLA DI POLIZIA 6: LA CITTA’ E’ ASSEDIATA – 2 PARTE

23:10 – INSOSPETTABILI SOSPETTI – 1 PARTE

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA VIII – LA FIGLIA ADOTTIVA – I PARTE

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – WASHITA – I PARTE

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – WASHITA – II PARTE

21:10 – SCUOLA DI POLIZIA 6: LA CITTA’ E’ ASSEDIATA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – SCUOLA DI POLIZIA 6: LA CITTA’ E’ ASSEDIATA – 2 PARTE

23:10 – INSOSPETTABILI SOSPETTI – 1 PARTE

Iris

18:34 – FINO A PROVA CONTRARIA

21:00 – FORMULA PER UN DELITTO

23:31 – IL RAPPORTO PELICAN

02:12 – LA FORMA DELL’INGANNO

03:39 – CIAKNEWS

03:42 – BLACK COBRA 3

05:05 – TI ASPETTERO’ ALL’INFERNO

18:34 – FINO A PROVA CONTRARIA

21:00 – FORMULA PER UN DELITTO

23:31 – IL RAPPORTO PELICAN

02:12 – LA FORMA DELL’INGANNO

03:39 – CIAKNEWS

03:42 – BLACK COBRA 3

05:05 – TI ASPETTERO’ ALL’INFERNO

TV8

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 4 Episodio 7 – Abruzzo

20:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 7 Episodio 2 – Bari

21:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 6 – Colli bolognesi

22:45 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 7 – Bologna e i suoi colli

00:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti Estate – Stagione 4 Episodio 3 – Penisola sorrentina

01:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 2 Episodio 3 – Ferrara – La cucina sperimentale

02:30 – Io e la Superbike

02:45 – Pre World – SBK – Stagione 2024

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 4 Episodio 7 – Abruzzo

20:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 7 Episodio 2 – Bari

21:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 6 – Colli bolognesi

22:45 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 7 – Bologna e i suoi colli

00:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti Estate – Stagione 4 Episodio 3 – Penisola sorrentina

01:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 2 Episodio 3 – Ferrara – La cucina sperimentale

02:30 – Io e la Superbike

02:45 – Pre World – SBK – Stagione 2024

Italia 2

18:25 – THE MIDDLE VII – LA FESTA DEGLI EX ALUNNI 2

18:50 – THE MIDDLE VII – IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO VII

19:20 – THE MIDDLE VII – LA CONVENTION

19:50 – THE MIDDLE VII – RIVOGLIO LE MIE FOTO!

20:20 – THE MIDDLE VII – UNA SORELLA PER SUE

20:45 – THE MIDDLE VII – TALE MADRE, TALE FIGLIO

21:15 – LA BAMBOLA ASSASSINA 3

23:05 – MERCY

18:25 – THE MIDDLE VII – LA FESTA DEGLI EX ALUNNI 2

18:50 – THE MIDDLE VII – IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO VII

19:20 – THE MIDDLE VII – LA CONVENTION

19:50 – THE MIDDLE VII – RIVOGLIO LE MIE FOTO!

20:20 – THE MIDDLE VII – UNA SORELLA PER SUE

20:45 – THE MIDDLE VII – TALE MADRE, TALE FIGLIO

21:15 – LA BAMBOLA ASSASSINA 3

23:05 – MERCY

La 5

18:00 – AMICI DI MARIA

18:35 – AMICI DI MARIA

19:04 – GRANDE FRATELLO

19:10 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

20:10 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

21:10 – INGA LINDSTROM – CUORE RUBATO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

18:00 – AMICI DI MARIA

18:35 – AMICI DI MARIA

19:04 – GRANDE FRATELLO

19:10 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

20:10 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

21:10 – INGA LINDSTROM – CUORE RUBATO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

18:00 – Only Fun – Comico Show – Stagione 3 Episodio 4

20:00 – Fratelli di Crozza – Stagione 15 Episodio 1

21:25 – Accordi & disaccordi – 1^TV – Stagione 14 Episodio 1

23:20 – Accordi & disaccordi – Stagione 14 Episodio 1

01:00 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 3

01:55 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 4

02:50 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 5

03:45 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 8

18:00 – Only Fun – Comico Show – Stagione 3 Episodio 4

20:00 – Fratelli di Crozza – Stagione 15 Episodio 1

21:25 – Accordi & disaccordi – 1^TV – Stagione 14 Episodio 1

23:20 – Accordi & disaccordi – Stagione 14 Episodio 1

01:00 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 3

01:55 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 4

02:50 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 5

03:45 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 8

Cielo

18:15 – Buying & Selling – Stagione 3 Episodio 21 – Mike e Nicole

19:15 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 6 – Una scoperta storica

19:45 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 7 – Ricordi d’infanzia

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 19 – La Lincoln Roadster

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 20 – Magnum P.I.

21:15 – La cugina

23:15 – Sugar Babies Amori a contratto

00:15 – Gola profondissima – Stagione 1 Episodio 5

18:15 – Buying & Selling – Stagione 3 Episodio 21 – Mike e Nicole

19:15 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 6 – Una scoperta storica

19:45 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 7 – Ricordi d’infanzia

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 19 – La Lincoln Roadster

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 20 – Magnum P.I.

21:15 – La cugina

23:15 – Sugar Babies Amori a contratto

00:15 – Gola profondissima – Stagione 1 Episodio 5

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – In altre parole

23:15 – Uozzap

23:45 – TG LA7 Notte

00:10 – Roshn Saudi League – Al Nassr vs Al Fateh

03:00 – Anti – Camera con Vista

03:10 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

20:00 – La cucina di Sonia

20:40 – Lingo – Parole in gioco

21:10 – Grey’s Anatomy – 12a Stagione

00:30 – La mala educaxxxion

03:10 – I menù di Benedetta (r)

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:20 – Nel forno di casa tua – 1^TV – Stagione 2 Episodio 14 – Oro di Napoli

18:55 – Nel forno di casa tua – Stagione 2 Episodio 11 – Magia delle feste

19:30 – Nel forno di casa tua – Stagione 2 Episodio 12 – Sciata con gli amici

20:05 – Nel forno di casa tua – Stagione 2 Episodio 7

20:40 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 2

21:15 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 9

21:50 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 6

22:25 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 8

TOP CRIME

18:27 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:28 – METEO.IT

18:30 – I misteri di Belle Ile – 2 PARTE

19:23 – THE CLOSER VII – PROBLEMA SCONOSCIUTO

20:16 – THE CLOSER VII – RECIDIVO

21:10 – Poirot: Filastrocca per un omicidio – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:02 – METEO.IT

GIALLO TV

19:10 – Tatort – Vienna – Stagione 1 Episodio 5 – Tra due fuochi

21:10 – Balthazar – Stagione 2 Episodio 5 – La morte in faccia

22:10 – Balthazar – Stagione 2 Episodio 6 – Il debito

23:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 5 Episodio 1 – Il parassita

00:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 5 Episodio 2 – A un passo dal traguardo

01:10 – Tandem – Stagione 5 Episodio 9

02:10 – Tandem – Stagione 5 Episodio 10

03:10 – Tandem – Stagione 5 Episodio 11

Rai Premium

18:15 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

19:00 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

19:45 – Tra le onde delle Hawaii

21:20 – DOC – Nelle tue mani 3

23:10 – Gloria

01:05 – Blu Notte – Misteri italiani

02:45 – Piloti

03:15 – Catturandi – Nel nome del padre

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:35 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 4 – Coppia cerca casa fronte mare

19:30 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 11 – Coppia con bimbo in arrivo cerca casa moderna

20:25 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 12 – Tre generazioni, una casa su misura

21:20 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 13 – Famiglia cerca casa francese su misura

22:15 – Come nuova con Jennifer – Stagione 2 Episodio 9 – Sposati da poco

23:15 – Come nuova con Jennifer – Stagione 2 Episodio 10 – Lavoro duro

00:15 – Come nuova con Jennifer – Stagione 1 Episodio 2 – Colore corretto

01:15 – Come nuova con Jennifer – Stagione 1 Episodio 3 – Tutto giallo

TV2000

18:01 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:29 – Tg 2000

19:05 – Santa Messa

20:01 – Santo Rosario da Lourdes

20:30 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:24 – Un ruolo per papa’

22:51 – Il discorso del re

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Casahosteria

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

TRAVEL TV

18:00 – Paese Che Vai

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Grandi Vette

20:00 – Viaggi Straodinari

21:00 – Andata e Ritorno

21:30 – L’Italia In Tour

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Sapori Dal Mondo

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO\

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – SUPER MERCATO

01:00 – TWIN PEAKS Fuoco cammina con me

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – Cash

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Storie

23:00 – Linea Rossa

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Scacciapensieri Programma tutto a disegni animati

18:40 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Insieme – Soccorso d’inverno

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:55 – Sci alpino: Coppa del mondo 2023/2024 – Slalom gigante maschile 1. manche Da Palisades Tahoe (USA)

20:05 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

20:25 – Calcio: Super League 2023/2024 – Grasshopper-Lucerna Da Zurigo

21:55 – Sci alpino: Coppa del mondo 2023/2024 – Slalom gigante maschile 2.a manche Da Palisades Tahoe (USA)

23:00 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:35 – A tutto Hockey Sintesi

00:05 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

00:15 – Calcio: Super League 2023/2024 – Grasshopper-Lucerna Differita Da Zurigo

Rai Sport +HD

20:25 – Pattinaggio di Velocità. Mondiali Distanze singole Calgary: 3a giornata

00:15 – Tg Sport

01:00 – Beach Soccer. Coppa del Mondo UAE: Italia-Egitto

02:10 – Coppa Italia

04:30 – World Aquatics

SuperTennis

18:30 – US Open 2001 Agassi vs Sampras

20:30 – Supertennis Today

20:45 – ATP Roma 2020 Sinner vs Tsitsipas

22:45 – Colpo da Campione Padel Belasteguin, la bandeja

23:00 – UTS Oslo Finale

00:00 – ATP Bastad 2023 Musetti vs Arnaldi

02:00 – Challeger Pau (replica)

04:00 – ATP Umago 2022 Sinner vs Alcaraz

Euro Sport

20:10 – The Players Championship – Stagione 2024 – Semifinali – Live

23:30 – Sport Invernali – Coppa del Mondo – Stagione 2023 – Oberstdorf. HS 235 M

00:30 – Sci – Coppa del Mondo – Stagione 2023 – Val di Fassa. Super – G F

01:30 – The Players Championship – Stagione 2024 – Semifinali

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calciomercato Live Weekend (diretta)

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Clorofilla

18:40 – Robin Hood

18:50 – Kung Fu Panda

19:10 – Mystery Lane

19:35 – Il mondo di Karma

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – S-Fidiamoci

Rai YoYo

18:00 – Bing

18:05 – Bing

18:15 – Bing

18:20 – Bing

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

Boing

18:00 – Doraemon Special: Move fast Doraemon!

19:30 – Looney Tunes Cartoons

19:55 – Looney Tunes

21:15 – Doraemon

22:10 – Dragon Ball Super

04:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels – nuovi episodi

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:20 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 1

18:45 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 2 Episodio 9

19:05 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 2 Episodio 10

19:30 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 2

19:55 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 3

20:10 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 4

20:35 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 5

21:00 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 6

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 13

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 14

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 15

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 16

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 13

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 14

19:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 3

19:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 4

DeaKids

18:10 – A Tutto Reality: Missione Cosmo-Ridicola – Stagione 7 Episodio 14 – Verso il basso e l’entroterra

18:35 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 11 – L’evento aziendale

18:50 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 12 – Il parco giochi di Cacio

19:05 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 13 – Granchio o cracker?

19:20 – L’Inarrestabile Yellow Yeti – Stagione 1 Episodio 5 – Puzz-Erton

19:30 – L’Inarrestabile Yellow Yeti – Stagione 1 Episodio 6 – Mostro completo

19:45 – Megagame – Stagione 1 Episodio 19 – Disgusto challenge/ Caccia al pulsante

20:10 – Megagame – Stagione 1 Episodio 10 – Uovo Amico challenge/ Stilisti per caso

Super

18:10 – Sam & Cat

18:30 – Sam & Cat

19:00 – Sam & Cat

19:30 – Sam & Cat

20:00 – Sam & Cat

20:25 – Sam & Cat

20:50 – Sam & Cat

21:15 – Sam & Cat

Rai 5

18:50 – Rai News Giorno

18:55 – Charpentier: Te Deum, Bach: Magnificat

19:50 – Rai 5 Classic

20:45 – Essere Maxxi

21:15 – Teatro: Di mamma ce n’e’ una sola

23:05 – In scena

00:05 – Promenade Sciarrino

00:55 – Scrivere un classico nel Novecento

Rai Storia

18:35 – Rai News Giorno

18:40 – Tragico e glorioso ’43

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – Il medico della mutua

22:45 – Suole di vento – Storie di Goffredo Fofi

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:30 – Progetto Scienza 2023 Prima TV per Rai

19:15 – Icone del continente africano

20:10 – Nuovi territori selvaggi d’Europa

21:00 – Isole – Prodigi dell’evoluzione

21:45 – Gocce

22:00 – FUTURO 24

22:15 – Progetto Scienza 2023 Prima TV per Rai

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 1 – Mini MK1

19:30 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 2 – TVR Griffith

20:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 5 – Jeep CJ-7 Renegade

21:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 5 – Jeep CJ-7 Renegade

22:15 – Vintage Garage – 1^TV – Stagione 8 Episodio 17

23:15 – Vintage Garage – Stagione 8 Episodio 16

00:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 4 – Renault Alpine

01:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 5 – Porsche 914

DMAX

19:35 – Nudi e crudi: l’ultimo sovravvissuto – Stagione 1 Episodio 2 – Oggetti segreti

21:25 – I re dell’asfalto – 1^TV – Stagione 3 Episodio 1

22:20 – I re dell’asfalto – 1^TV – Stagione 3 Episodio 2

23:15 – Indagini paranormali con Josh Gates – Stagione 2 Episodio 6 – Il mostro del lago

00:10 – Indagini paranormali con Josh Gates – Stagione 2 Episodio 5 – Diavolo nella foresta

01:05 – Destinazione paura – Stagione 2 Episodio 6 – Contea di Cambria

02:00 – Destinazione paura – Stagione 2 Episodio 7 – Saratoga

02:55 – Destinazione paura – Stagione 2 Episodio 8 – La distilleria

Focus TV

18:00 – MEGA TRASPORTI – L’ANTONOV

19:00 – SECRETS IN THE JUNGLE – STRANE SCOPERTE NEL PROFONDO DELLA GIUNGLA – SCHELETRI/ MONETE/ CERCHI NEL TERRENO

20:00 – SEGRETI SOTTO LA SABBIA – SABBIE CHE CANTANO E ANTICHE CITTA’ PERDUTE

21:05 – I GRANDI MISTERI DELLA BIBBIA – SULLE TRACCE DELL’ARCA DELL’ALLEANZA

22:00 – I GRANDI MISTERI DELLA BIBBIA – LA RICERCA DEL SACRO GRAAL

23:00 – ASIA INESPLORATA – L’ACQUA

00:00 – NATURA – MERAVIGLIE SENZA TEMPO – ISLANDA

01:00 – RELITTI E SEGRETI – NEL PROFONDO DEGLI ABISSI I – SCAPA FLOW: IL CIMITERO DELLA FLOTTA TEDESCA

RealTime

18:40 – Il forno delle meraviglie – Stagione 1 Episodio 7

20:05 – Il forno delle meraviglie – Stagione 1 Episodio 8

21:30 – Il dottor Ali’ – Stagione 1 Episodio 26 – Prima TV

00:20 – La clinica del pus – Stagione 3 Episodio 6

01:20 – La clinica del pus – Stagione 3 Episodio 5

02:20 – La clinica della pelle – Stagione 4 Episodio 9 – Non a mio agio

03:15 – La clinica della pelle – Stagione 4 Episodio 10 – Freak Show

04:10 – La clinica della pelle – Stagione 4 Episodio 11 – Agonia

Discovery Channel

18:00 – Lo zoo del Bronx – Stagione 4 Episodio 11 – Specie rare

19:00 – Lo zoo del Bronx – Stagione 4 Episodio 12 – Cuccioli in arrivo

20:00 – Lo zoo del Bronx – Stagione 4 Episodio 13 – Nuovi incontri

21:00 – 112: Fire Squad – Stagione 2 Episodio 5

21:55 – 112: Fire Squad – Stagione 2 Episodio 6

22:50 – 112: Fire Squad – Stagione 1 Episodio 2 – Lo stadio

23:45 – Ufo: i testimoni – Stagione 1 Episodio 1 – Incidente alieno

00:40 – Ufo: i testimoni – Stagione 1 Episodio 2 – Segreti di Stato

Sky Uno

18:50 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 14

20:05 – Victoria Cabello: viaggi pazzeschi – Stagione 1 Episodio 1 – Finlandia

21:15 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 21

22:40 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 22

00:00 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 21

01:25 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 22

02:40 – Cucine da incubo – Stagione 2 Episodio 1 – Golfo di Mondello

03:35 – Cucine da incubo – Stagione 2 Episodio 2 – Al Bacioch

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

18:00 – Retribution

19:35 – Poveri ma ricchi

21:15 – Batman V Superman: Dawn of Justice

23:50 – Little Dixie

01:40 – Io che amo solo te

03:25 – Il tuttofare

05:05 – Dead Man Down Il sapore della vendetta

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

18:55 – Pinocchio

21:00 – Il viaggio di Fanny

22:40 – Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo

00:20 – Le avventure di Tintin: il segreto dell’unicorno

02:05 – L’ape Maia Le Olimpiadi di miele

03:30 – Belle & Sebastien

05:10 – Pinocchio

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:10 – Spin Me Round Fammi girare

21:00 – Dog Days

23:00 – Storia d’inverno

01:05 – Ritorno a Cold Mountain

03:40 – I delitti del BarLume 11 Speciale

04:00 – I ponti di Madison County

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:00 – Mission: Impossible Rogue Nation

21:15 – Mission: Impossible Fallout

23:45 – Mission: Impossible Dead Reckoning Parte uno

02:30 – Mission: Impossible Protocollo Fantasma

04:40 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

04:55 – Mission: Impossible

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:20 – Survive the Game

21:00 – Army of One

22:35 – Kin

00:25 – Catwoman

02:10 – Jason Bourne

04:10 – Nemesi

05:45 – Gunny

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV