Su Sky Cinema Ti presento Patrick, su Rai Tre torna Chi l’ha visto?. Guida ai programmi Tv della serata del 24 giugno 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 24 giugno 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Scatti di follia. Una fotografa di moda psicopatica riesce a trasformare uno studente un po’ impacciato e timido in un modello da riviste, ma quella per il ragazzo, con il tempo, diventa un’ossessione.. Su Rai 4 dalle 21.10 Underworld – Il risveglio. Dopo dieci anni di prigionia, durante i quali gli esseri umani hanno scoperto l’esistenza di vampiri e lycans, la vampira Selene dovrà affrontare una multinazionale senza scrupoli che sta sviluppando un virus in grado di sterminare tutti gli esseri soprannaturali. Su Rai Movie dalle 21.10 Lasciati andare. Roma, terzo millennio. Il burbero psicanalista Elia, divorziato, incontra l’eccentrica personal trainer Claudia. Iniziano i guai. Un Globo d’Oro e un Nastro d’Argento 2017. Su Italia 1 dalle 21.25 X-Files Conflitto finale. Terzo film sugli X-Men, con Hugh Jackman. I mutanti dovranno decidere se mantenere la loro unicita’, oppure rinunciare ai propri poteri ed essere persone comuni. Su Rete 4 dalle 21.30 La tempesta perfetta. La peggior tempesta di tutti i tempi travolge un peschereccio. Su Sky Cinema dalle 21.15 Ti presento Patrick. Alla morte della nonna, Sarah eredita l’insopportabile cane della defunta, Patrick, un carlino in grado di sconquassarle l’esistenza. La presenza dell’odiata bestiola, però, aiuta la giovane a ritrovare la voglia di vivere. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Harry Potter e i doni della morte. Harry, insieme ai fidati Ron ed Hermione, decide di portare a termine il compito affidatogli da Silente e cercare tutti gli Horcrux per distruggerli. Su Iris dalle 21 Green Zone. Nei giorni che precedono l’inizio del conflitto in Medio Oriente. Roy viene chiamato a Baghdad, insieme ad un team di ispettori dell’esercito, per cercare le armi di distruzione di massa che gli americani credono stoccate nel deserto iracheno.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.20 Nero a metà. nel primo episodio Alba e la squadra scoprono che dietro l’arresto di Carlo c’è Malik. Alba, profondamente delusa, chiede a Riccardo di difendere suo padre. Il resto della squadra è alle prese con la morte improvvisa di un ragazzo, un caso che costa la sospensione del servizio a Cantabella. Nel secondo episodio Malik decide di affrontare a muso duro la Carta per continuare le indagini su Carlo e dimostrare la sua innocenza. La squadra di Carlo, che ora può contare di nuovo su Cantabella, lavora unita per trovare la verità sul caso Bosca. Grazie a Riccardo, Carlo ha ottenuto gli arresti domiciliari, ma proprio quando la situazione sembra migliorare, si scopre che Alba è in pericolo. Su Canale 5 torna New Amsterdam. Nel primo episodio, mentre Max decide di ricorrere al crowdfunding, Reynolds affronta i suoi ultimi casi al New Amsterdam prima del suo trasferimento a San Francisco. Nel secondo episodio Sharpe e Bloom uniscono le forze quando i pazienti in ospedale iniziano a mostrare sintomi simili e allarmanti

ATTUALITÁ

Su Rai Tre alle 21.20 una nuova puntata di Chi l’Ha visto, con Federica Sciarelli.

Guida tv di mercoledì 24 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità per l’Italia

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Nero a metà – Una questione in sospeso

23:42 – TG1 60 Secondi

23:45 – Porta a Porta

01:20 – RaiNews24

01:49 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Amore perduto

19:40 – Bull Segreti

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

Rai 3

18:05 – Geo Magazine

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Geo – Vacanze Italiane

20:55 – Maturità 2020 – Diari

Rai 4

18:08 – Elementary III ep.24

18:49 – Ghost Whisperer III ep.13

19:38 – Ghost Whisperer III ep.14

20:25 – Criminal Minds V ep.22

21:20 – Underworld – Il risveglio

22:43 – The Planets – Saturno

23:39 – Monsters

01:16 – Le regole del delitto perfetto II ep.10

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – RIASSUNTO – NEW AMSTERDAM

Italia 1

18:12 – CAMERA CAFE’ – IL BLOG DI MAURO PIPPA

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – PADRI E FIGLI

19:48 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – VORTICE

20:41 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL COLTELLO DI CERAMICA

21:30 – X-MEN: CONFLITTO FINALE – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW – UN UOMO A PEZZI

19:19 – CHICAGO MED II – HACKERS

20:15 – THE BIG BANG THEORY X – LA RIVERBERAZIONE DELLA LOCOMOZIONE

20:42 – THE BIG BANG THEORY X – L’EVAPORAZIONE DELLA PAGHETTA

21:04 – THE LAST KINGDOM III – TRADIMENTI – 1aTV

22:01 – THE LAST KINGDOM III – LA GRANDE ARMATA – 1aTV

23:02 – SCONTRO TRA TITANI – 1 PARTE

00:09 – TG COM

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT- TG4

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 110 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:27 – LA TEMPESTA PERFETTA – 1 PARTE

22:05 – TGCOM

22:07 – METEO.IT

22:11 – LA TEMPESTA PERFETTA – 2 PARTE

Cine 34

19:25 – PIERINO IL FICHISSIMO

21:10 – AL LUPO! AL LUPO! – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – AL LUPO! AL LUPO! – 2 PARTE

23:15 – IL BAMBINO E IL POLIZIOTTO

01:15 – LA BOCCA

02:55 – L’ISOLA DEL TESORO

Rai Movie

19:30 – Mani di fata

21:10 – Lasciati andare

23:00 – La voce della Luna

01:10 – Fellini Satyricon

03:15 – Bubù

05:00 – Gordon, il pirata nero

Paramount Network

18:00 – Giudice Amy

19:00 – Giudice Amy

19:30 – La Tata

20:10 – La Tata

20:40 – La Tata

21:10 – Miss Marple

22:40 – Delitto a Grasse

22:41 – Delitto a Grasse

Iris

19:15 – SUPERCAR III – IL RITORNO DI GOLIA – II PARTE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA LUNGA CACCIA

21:00 – GREEN ZONE

23:19 – ALFABETO

23:35 – FUGA PER LA VITTORIA

01:48 – I NUOVI EROI

03:29 – CIAKNEWS

03:33 – ANYTHING ELSE

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Hong Kong

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 3

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Lago di Como

21:30 – Due cuori e una provetta

23:15 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 7

00:15 – Matrimonio a prima vista Italia Finale

01:15 – Il segreto di mia sorella

02:45 – Catfish: False Identità Ep. 15

Italia 2

18:20 – BLACK-ISH – IL TUTORE

18:45 – HOLLY E BENJI FOREVER – VERSO IL NUOVO CAMPO

19:15 – HOLLY E BENJI FOREVER – DUE FUORICLASSE A CONFRONTO

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOKU IL NUMERO UNO

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – RESISTI VEGETA

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA COMPARSA DI MAGELLAN

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – NUOVE SCOPERTE SULL’ISOLA KANSORN

21:20 – LUPIN III-RITORNO ALLE ORIGINI – LA RAGAZZA DELLE DUE TORRI

La 5

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA II – MATRIMONIO IN VISTA

19:02 – 9 MESI

19:05 – LE TRE ROSE DI EVA

21:10 – TI PRESENTO UN AMICO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – TI PRESENTO UN AMICO – 2 PARTE

23:00 – LE GIRAFFE – 1 PARTE

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso

19:00 – Camionisti in trattoria – Friuli Venezia Giulia

20:00 – Little Big Italy – Las Vegas

21:25 – E io non pago

23:30 – Casamonica – Le mani su Roma

00:50 – Airport Security Spagna

01:20 – Airport Security Spagna

01:45 – Airport Security Spagna

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Vancouver Ep. 17

19:15 – Affari al buio Back to black

19:45 – Affari al buio Che confusione!

20:15 – Affari di famiglia Halloween

20:45 – Affari di famiglia Guerra fredda

21:15 – Cold Zone – Minaccia ghiacciata

23:15 – Desideria – La vita interiore

01:00 – Legami!

La7

18:50 – Eden – Missione Pianeta

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide – Ustica, 40 Anni di Bugie

00:30 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – L’Aria che Tira Estate (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Storia di noi due

23:30 – Sesso, bugie e videotape

01:45 – La mala educaxxxion

03:00 – I menù di Benedetta

04:15 – Cuochi e Fiamme

Spike

18:30 – Relic Hunter Il Cuore Dell’Europa

19:20 – Supernatural San Valentino Di Sangue

20:00 – Supernatural La Citta’ Degli Zombie

20:40 – Supernatural Il Lato Oscuro Della Luna

21:30 – Dragonheart 3 – La maledizione dello stregone

23:20 – Supernatural La Citta’ Degli Zombie

00:40 – Supernatural Il Lato Oscuro Della Luna

01:20 – Police Interceptors

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.6

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.11

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.7

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.13

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.8

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.14

00:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.9

01:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.15

TOP CRIME

18:20 – THE CLOSER VII – TESTIMONE OSTILE

19:20 – THE MENTALIST VII – LA CASA GIALLA

20:15 – THE MENTALIST VII – IL BIANCO DEI SUOI OCCHI

21:10 – MAJOR CRIMES VI – LA CITTA’ SANTUARIO – I PARTE

22:00 – MAJOR CRIMES VI – LA CITTA’ SANTUARIO – II PARTE

22:55 – CHICAGO P.D. V – HANNAH

23:49 – CHICAGO P.D. V – LEALTA’

00:35 – CHICAGO P.D. V – RITORNO A CASA

GIALLO TV

19:10 – Law & Order Vittime dell’ambizione

20:10 – Law & Order Legami affettivi

21:10 – Shetland

23:20 – Profiling – Gli eredi. 1a parte

00:30 – Profiling – Gli eredi. 2a parte

01:40 – Law & Order Vittime dell’ambizione

02:35 – Law & Order Legami affettivi

03:30 – Law & Order L’inganno

Rai 5

18:52 – Money Art

19:45 – Prossima fermata Oriente

20:45 – OPERA Il tabarro

21:39 – OPERA Suor Angelica

22:48 – OPERA Gianni Schicchi

23:48 – Joan Baez Live in 1966

00:18 – The Great Songwriters

01:06 – Rai News Notte

Rai Premium

18:00 – Una pallottola nel cuore 2 – Era mia madre p.3

19:40 – Provaci ancora prof! 4 – La versione di Carmen p.3

21:30 – La notte di San Giovanni

23:45 – Pezzi unici – p.1

01:40 – Discovering Fashion: Valentino

02:10 – Voci notturne – p.3

03:35 – Quando chiama il cuore 4: Il cuore della verità ep.4

04:20 – Quando chiama il cuore 4: Il cuore della comunità ep.5

Mediaset Extra

19:25 – I CESARONI VI – IL PIU’ BEL GIORNO DELLA SUA VITA

21:15 – LE IENE SHOW

01:00 – LA DOTTORESSA GIO’ II – PER AMORE… SOLO PER AMORE

02:53 – TGCOM24

02:55 – COLPO GROSSO

03:25 – COLPO GROSSO

04:00 – COLPO GROSSO

04:35 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Donna Pratica

22:30 – Weddings Luxury

23:30 – DANCIN’ DAYS

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:01 – Santa Messa

19:31 – Attenti al lupo

20:00 – Il Santo Rosario

20:30 – TG 2000

21:00 – Italia in preghiera

21:50 – DOCUMENTARIO EXTRA OMNES

VH1

19:00 – Top Chart Summer 1998

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 07

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 08

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 09

21:00 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 05

21:10 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 06

21:20 – Il Testimone Stagione 1 Episodio 07

22:00 – Il Testimone Stagione 1 Episodio 08

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – CHRONO GP

19:30 – DIRETTA STADIO

00:00 – CHRONO GP

00:30 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – TG INFORMAZIONE METEO 30

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – VIA COL VENTI

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO

20:45 – IL ROMPISCATOLE VUOI QUEI KIWI

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – CASH

23:00 – DOCUMENTARIO L’ELVEZIA SUL CUSCINO

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Rookie Blue – Una escort particolare

18:55 – Il Quotidiano Flash

19:00 – Puoi cucinarlo anche tu

19:30 – Il Quotidiano

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

La2

18:30 – E.R. – Medici in prima linea – Destini incrociati

19:20 – Le sorelle Mc – Leod – Una seconda chance

20:05 – Il prima e dopo sport

20:25 – Calcio: Super League 2019/2020 – Sion – Servette

22:30 – Sportsera

23:00 – Tutti i nostri desideri

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

18:45 – Perle di Sport

21:00 – Calcio Mondiale

22:45 – Perle di Sport

00:00 – TG Sport

00:15 – Dedicato a

03:00 – Perle di Sport

05:00 – Calcio Mondiale

Rai Sport

18:45 – Perle di Sport

21:00 – Calcio Mondiale

22:45 – Perle di Sport

00:00 – TG Sport

00:15 – Dedicato a

02:00 – Calcio Mondiale

03:40 – Memory

05:00 – Calcio Mondiale

SuperTennis

18:00 – LIVE Assoluti Italiani

20:00 – LIVE Assoluti Italiani

22:00 – Assoluti Italiani (replica)

00:00 – Assoluti Italiani (replica)

02:00 – Assoluti Italiani (replica)

04:00 – Assoluti Italiani (replica)

Euro Sport

20:00 – Calcio Campionato Norvegese Aalesund – SK Brann (3a g.) Differita

20:25 – Calcio Campionato Norvegese Odd – Valerenga (3a g.) Live

22:30 – Rubrica Formula E Ep. 1

23:00 – Rubrica Formula E Ep. 2

23:30 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020 GP Italia (Settimo turno, da Roma)

00:15 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020 Ottavo turno, da Parigi, Francia

01:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020

01:30 – Biliardo Mondiale 2019 10a g., da Sheffield, Inghilterra

SportItalia

18:00 – Si Cafe’ (diretta)

18:30 – Si Live 24 (diretta)

19:00 – Data Gol (diretta)

20:00 – Si Motori

20:30 – Hard Trek – puntata 11

21:00 – Calciomercato Live (diretta)

23:00 – 01:00

01:30 – Sportitaliamercato

Rai Gulp

18:00 – Gormiti

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – JAMS

21:00 – Il collegio

23:05 – SNAP 2019/2020

Rai YoYo

18:00 – RICKY ZOOM – EP.31

18:10 – RICKY ZOOM – EP.13

18:25 – MASHA E ORSO – EP.19

18:30 – MASHA E ORSO – EP.20

18:40 – MASHA E ORSO – EP.21

18:45 – MASHA E ORSO – EP.22

18:55 – MASHA E ORSO 2 – EP.34

19:00 – LE CANZONI DI MASHA – EP.7

Boing

18:05 – Steven Universe Story

18:30 – Steven Universe Story

19:00 – Teen Titans Go!

19:25 – Teen Titans Go!

19:50 – Gumball + Il Diario di Darwin ®

20:30 – Craig ®

20:55 – Steven Universe Story

21:15 – Steven Universe Story

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol

19:40 – Paw Patrol

20:05 – Paw Patrol

20:20 – Siamo Fatti Così

20:50 – Sadie Sparks – Nuova Serie in Prima Tv Free

Frisbee

18:10 – Curioso come George

18:35 – Ruby Arcobaleno – 1^TV

19:00 – Trolls: la festa continua!

19:30 – Trolls: la festa continua!

19:55 – Trolls: la festa continua!

20:30 – Floopaloo

20:55 – Floopaloo

21:20 – Floopaloo

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko

18:15 – Zig & Sharko

18:20 – Io, Elvis Riboldi – – – 1^TV

18:30 – Io, Elvis Riboldi –

18:45 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:10 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:35 – Ready.Music.Play!

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends

Super

18:15 – Bella e i Bulldogs

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

20:25 – I Thunderman

20:50 – I Thunderman

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Vado a vivere… Minicase 2′ Stagione Ep.11

18:45 – Vado a vivere… Minicase 1′ Stagione Ep.4

19:15 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.12

19:45 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.8

20:10 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.14

20:35 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.13

21:05 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.14

21:35 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.16

Rai Storia

18:30 – Passato e Presente La liberazione di Auschwitz con il Prof. Alessandro Barbero

19:10 – E’ l’Italia, bellezza! Pt. 2

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente. La fine della Guerra Fredda con il Prof. Giuseppe Vacca

21:10 – Prova di maturità p.7. La tecnica nel ‘900

21:50 – Storia dell’economia (p 5) Tempi di crisi

22:40 – a.C.d.C. Edizione Speciale Storia del Mondo p. 8. L’età degli estremi

00:00 – Notiziario-RaiNews24

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote – Citroen HY Van

19:30 – Affari a quattro ruote – VW Corrado VR6

20:25 – Affari a quattro ruote – Honda S2000

21:20 – Affari a quattro ruote – Noble M12 GTO 2.5

22:15 – Iron Garage – 1^TVUna Vega del ’73

23:10 – Iron Garage – Nova. 2a parte

00:05 – Iron Garage – La Chevy

01:00 – Iron Garage – La Corvette

DMAX

18:05 – Alaska: costruzioni selvagge – La sfida e’ partita

18:55 – Alaska: costruzioni selvagge – 1^TVDiamoci una mossa!

19:45 – Nudi e crudi – Paura primordiale

20:30 – Nudi e crudi – Amore per la giungla

21:25 – Gipponi senza frontiere – Punto di rottura

22:10 – Gipponi senza frontiere – 1^TVTra moglie e marito…

23:05 – Crash n’ Furious

23:35 – Crash n’ Furious

Focus TV

18:15 – I GERARCHI DI HITLER – ALBERT SPEER: L’ARCHITETTO DEL DIAVOLO

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVI – INFERNO AFGANO

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVI – 11/9: ATTACCO AL PENTAGONO

21:15 – WILD NORD AMERICA I

22:15 – WILD NORD AMERICA I

23:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XII – DECOLLO NELLA TEMPESTA

00:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XII – OLTRE IL LIMITE

01:15 – Hitler & Stalin

RealTime

18:30 – Cortesie per gli ospiti – Cristiana e Doriana vs. Marcello

19:25 – Cortesie per gli ospiti – Beatrice e Maura vs. Alessandro

20:20 – Fuori menu’

21:20 – 5 gemelle sotto un tetto – 1^TVUn Natale da incubo

22:20 – 5 gemelle sotto un tetto – 1^TVLuci, motore, azione!

23:15 – ER: storie incredibili – Diagnosi seria

00:10 – ER: storie incredibili – Oggetti estranei

01:00 – ER: storie incredibili – Sparatorie

Rai Scuola

18:00 – Speciali Rai Scuola – La scuola in tv – Spagnolo – Lezioni di spagnolo: vocabolario, dialogo, grammatica Replica

18:30 – La scuola in tv – Laboratorio di grafica – Introduzione alla grafica

18:50 – Zettel Zettel Debate pt 3 Prima TV per Rai

19:20 – Digital World 2020 Digital World pt 37 Prima TV per Rai

19:50 – Memex Galileo – ep. 83 Replica

20:20 – Memex Donne di Scienza – ep. 08: Amalia Ercoli Finzi Replica

21:00 – Speciali Scuola 2020 La scuola in tv La patente della Rete Replica

21:30 – Progetto Scienza Scuol@ Magazine – p. 27 Prima TV per Rai

LaF

18:50 – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.17

19:50 – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 3′ Stagione Ep.4

20:40 – Lettori – I libri di una vita 1′ Stagione Ep.9

21:10 – Libere, disobbedienti, innamorate – In Between laeffe Film Festival

22:55 – Love Me Gender 1′ Stagione Ep.1

23:50 – Love Me Gender 1′ Stagione Ep.2

00:45 – Alla ricerca di Vivian Maier

02:15 – Racconti dalle città del futuro 2′ Stagione Ep.3

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 1

18:35 – Come è fatto Ep. 2

19:05 – Chi cerca trova Storia e origine

20:00 – Chi cerca trova Sgombero

21:00 – Una famiglia fuori dal mondo Dove c’è acqua c’è speranza

21:55 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker – Speciale Oro d’Australia Prima TV

22:50 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume La grotta d’oro Prima TV

23:50 – NASA X-Files Segnali alieni

Sky Uno

18:40 – Italie invisibili: Anagni città dei Papi

19:10 – Sette meraviglie: Cerveteri e Tarquinia

19:40 – Sei in un Paese meraviglioso – Il centro storico di Roma

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Roma

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 14

22:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cilento

23:25 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 12

00:30 – Dr. House – Medical Division Tutto per tutto

Sky Cinema 1

19:15 – Fast Color

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Ti presento Patrick Prima TV

22:55 – Codice 999

00:55 – RoboCop

02:55 – Face/Off – Due facce di un assassino

05:15 – Il Cinemaniaco incontra D.N.A. – Il cast

05:35 – Fast Color

SKY Cinema Family

19:30 – Asterix e il segreto della pozione magica

21:00 – La partita perfetta

23:00 – A-X-L: Un’amicizia extraordinaria

00:45 – Invisible Sue

02:25 – Doraemon: Nobita e gli eroi dello spazio

04:10 – 12 cuccioli da salvare

05:55 – Labyrinth – Dove tutto è possibile

Sky Cinema Romance

19:15 – Homeland Security

21:00 – La legge dell’amore

22:30 – Professore per amore

00:20 – New in Town – Una single in carriera

02:00 – Incinta o… quasi

03:35 – Little Italy – Pizza, amore e fantasia

05:20 – Ricomincio da me

Sky Cinema Collection

19:25 – Una giornata particolare

21:15 – Matrimonio all’italiana

23:05 – Ieri, oggi, domani

01:05 – I girasoli

02:55 – E Johnny prese il fucile

04:45 – Amore e guerra

Sky Cinema Action

19:05 – Son of a Gun

21:00 – Jurassic Park III

22:40 – The Jurassic Games

00:15 – Ticker – Esplosione finale

01:50 – The Punisher

03:55 – Men in Black

05:35 – A 30 secondi dalla fine

Fox

18:05 – I Simpson Guai da un trilione di dollari

18:30 – I Simpson Tg ragazzi

18:55 – American Dad Un bullo per Steve

19:20 – American Dad Incidente in piscina

19:45 – The Big Bang Theory Il paradosso del raviolo a vapore

20:10 – The Big Bang Theory L’esperimento del cocktail

20:35 – The Big Bang Theory La polarizzazione di Cooper e Hofstadter

21:00 – I Simpson Camminiamo a testa alta

Premium Cinema

18:40 – HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE I

21:15 – HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE II

23:33 – Un disastro di ragazza

01:44 – Buona giornata

03:19 – Life of the party – Una mamma al college

05:07 – Licenza di matrimonio

Premium Action

18:01 – GOTHAM I – L’ORCO

18:49 – CHUCK I – CHUCK VS. IL VERME DELLA SABBIA

19:37 – THE VAMPIRE DIARIES I – UOMINI D’ONORE

20:25 – THE LAST SHIP V – CORAGGIO

21:15 – CHICAGO FIRE VIII – LA CAMPANA DELLA CINQUANTUNO – 1aTV

22:03 – THE FLASH VI – IL MIO AMICO GRODD

22:52 – GOTHAM I – L’ORCO

23:41 – CHUCK I – CHUCK VS. IL VERME DELLA SABBIA

Mya

18:43 – THE MIDDLE IV – LA BOSS CO. LE LASCIA PER TE!

19:08 – THE MIDDLE IV – LA SERATA DEGLI OSCAR

19:33 – RISE – SOPRATTUTTO PER SOGNARE

20:24 – MANIFEST I – TUTTO A POSTO, NIENTE IN ORDINE

21:15 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – LA RAGAZZA DI PEZZA

22:03 – THE BOLD TYPE III – FAR SENTIRE LA PROPRIA VOCE

22:53 – RISE – SOPRATTUTTO PER SOGNARE

23:44 – UNA MAMMA PER AMICA I – FUGA DAI NONNI