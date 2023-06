Su Rai Uno Italia loves Romagna, su Sky Cinema Guinness – lo show dei record. Guida ai programmi Tv della serata del 24 giugno 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 24 giugno 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Desideri mortali. Annie e Ralph si trasferiscono nella casa dei loro sogni, ma la loro felicità viene disturbata dalla loro eccentrica agente immobiliare Meg, che sembra ossessionata da loro e li mette sempre più a disagio, sostenendo che qualcuno vuole ucciderli. Su Rai 4 dalle 21.19 Rogue – Missione ad alto rischio. Samantha O’Hara guida una squadra di mercenari ingaggiata dal governatore di un paese africano per salvare la figlia rapita da un’organizzazione terroristica. L’operazione, però, non va come dovrebbe e il gruppo di militari si ritrova in una fattoria abbandonata, usata un tempo dai bracconieri di leoni. Su Rai Movie dalle 21.10 Il Professor Cenerentolo.Umberto, per evitare il fallimento della propria disastrata ditta di costruzioni, tenta insieme ad un dipendente un maldestro colpo in banca, che gli frutta però solo quattro anni di carcere nella prigione di una bellissima isola italiana: Ventotene. Ll’uomo, a fine pena, lavora di giorno nella biblioteca del paese. Su Italia 1 dalle 21.25 Indiana Jones e il tempio maledetto. Indiana Jones e’ alle prese con la setta dei sanguinari Thugs. Su Rete 4 dalle 21.25 La vita e’ una cosa meravigliosa. Favori e ricatti si intrecciano nelle vite di tre personaggi che non esitano a ricorrere a comode scorciatoie. Su Sky Cinema dalle 21.15 The Bourne Legacy. L’agente di Outcome, Aaron Cross, sopravvissuto alla chiusura del programma, ovvero all’eliminazione fisica di tutti i suoi componenti, deve disintossicarsi dai medicinali che era costretto ad assumere per migliorare le sue prestazioni fisiche. Su Iris dalle 21 Ore 10 calma piatta.Un comandante della marina australiana e sua moglie decidono di fare intraprendere un viaggio in barca nel Pacifico, ma l’incontro con un naufrago dai modi poco affidabili si rivela un dramma, quando questi si rivela essere uno squilibrato.

TELEFILM

Su Rai Tre dalle 21.30 L’amica geniale. Lila si fidanza ufficialmente con Stefano e i due decidono di sposarsi. Il ragazzo entra in affari con i Cerullo, decidendo di investire sui modelli di scarpe progettati dalla sua futura moglie. Elena, per restare al passo dell’amica, si fidanza con Antonio, per cui non prova, però, dei veri sentimenti.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 20.35 Italia Loves Romagna. Dall’Arena Campo Volo di Reggio Emilia, un grande concerto di musica per aiutare le terre colpite dall’alluvione. Saliranno sul palco ospiti e personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Su Canale 5 dalle 21.34 Guinness – lo show dei record – editing estate ’23.

Guida tv di sabato 24 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:35 – Italia loves Romagna

00:30 – Tg1 Sera

00:35 – Premio Taobuk – Taormina International Book Festival

02:05 – Che tempo fa

02:10 – Sottovoce

02:40 – Milleeunlibro

Rai 2

18:15 – Tg2 L.I.S.

19:00 – The Blacklist

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Desideri mortali

23:00 – Tg2 Dossier

23:50 – Tg2 Storie – I racconti della settimana

00:30 – Tg2 Mizar

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:25 – Il meglio di Gener – Azione Bellezza

21:30 – L’amica geniale 1

23:40 – Tg3 Mondo

00:05 – Tg3 Agenda del Mondo

00:10 – Meteo 3

Rai 4

18:00 – Il Commissario Rex 4

18:50 – Il Commissario Rex 4

19:40 – Il Commissario Rex 4

20:30 – Il Commissario Rex 4

21:20 – Rogue – Missione ad alto rischio

23:05 – The pool

00:40 – Anica – Appuntamento al cinema

00:45 – Perry Mason 1

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LO SHOW DEI RECORD

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – AFFARI DI FAMIGLIA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – LAVORO NO STOP

21:20 – INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:27 – SOUTHLAND V – REAZIONE A CATENA

19:22 – Chicago Med V – LA TERRA TREMA SOTTO DI NOI

20:13 – THE BIG BANG THEORY XI – LA COMPLICAZIONE DEI BITCOIN

20:36 – THE BIG BANG THEORY XI – L’EROSIONE DELLA CONFIDENZA

21:04 – CONTRACT TO KILL – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – CONTRACT TO KILL – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 60 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – LA VITA E’ UNA COSA MERAVIGLIOSA – 1 PARTE

22:03 – TGCOM

22:05 – METEO.IT

22:09 – LA VITA E’ UNA COSA MERAVIGLIOSA – 2 PARTE

Warner TV

Rai Movie

18:50 – Walker: Independence 1

19:30 – Walker: Independence 1

20:15 – Walker: Independence 1

21:10 – Il professor Cenerentolo

22:45 – Il ministro

00:35 – Cena con delitto – Knives out

02:50 – Miss Sloane – Giochi di potere

05:00 – I figli della notte

Cine 34

19:00 – A CENA CON… – GRANDI MAGAZZINI

21:16 – L’INSEGNANTE AL MARE CON TUTTA LA CLASSE – 1 PARTE

22:25 – TGCOM24

22:30 – METEO.IT

22:32 – L’INSEGNANTE AL MARE CON TUTTA LA CLASSE – 2 PARTE

23:04 – L’INSEGNANTE BALLA… CON TUTTA LA CLASSE

00:50 – CUANDO CALIENTA EL SOL… VAMOS ALLA PLAIA

02:22 – LA PROFESSORESSA DI SCIENZE NATURALI

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – TERRA DELL’ORO – I PARTE

19:00 – A-TEAM I – VACANZE IN MONTAGNA

20:00 – A-TEAM I – ALL’ULTIMO SECONDO

21:10 – AMERICAN GRAFFITI – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – AMERICAN GRAFFITI – 2 PARTE

23:10 – DENNIS LA MINACCIA – 1 PARTE

Iris

18:33 – DEEP IMPACT

21:00 – ORE 10: CALMA PIATTA

23:08 – LA TALPA

01:05 – L’IMMAGINE DEL DESIDERIO

02:56 – CIAKNEWS

02:59 – SOMEWHERE

04:35 – ZIO TOM/ADDIO ZIO TOM

TV8

18:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel La Tuscia

19:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Etruria

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Milano

21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Ortigia

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Sicilia – Val di Noto

00:00 – Un sogno in affitto Noto

01:15 – Mardi Gras – Fuga dal college

03:00 – Lady Killer Ep. 16

Italia 2

18:05 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA PACE E’ FINITA!

18:35 – THE MIDDLE – IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO VI

19:00 – THE MIDDLE – LA VISITA AL COLLEGE

19:25 – THE MIDDLE – LO STRESS DEL NATALE

19:55 – THE MIDDLE – ARRIVA PAM STAGGS!

20:20 – THE MIDDLE – IL PARTY ALLA CAVA

20:45 – THE MIDDLE – QUEL TRENO PER IL DAKOTA

21:15 – AMITYVILLE POSSESSION

La 5

19:00 – IL PECCATO E LA VERGOGNA 2

21:10 – MARIE IS ON FIRE – SOLO LA VERITA’ – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – MARIE IS ON FIRE – SOLO LA VERITA’ – 2 PARTE

23:00 – COME SORELLE

01:34 – SACRIFICIO D’AMORE

03:04 – IL PECCATO E LA VERGOGNA 2

NOVE

20:10 – I migliori Fratelli di Crozza 18′ Stagione Ep.5

21:25 – Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste

23:25 – I soldi degli altri – Gianfranco Lande detto il Madoff… – 1^TV

01:05 – Delitti di famiglia 5′ Stagione Ep.1

02:05 – Delitti di famiglia 5′ Stagione Ep.9

03:05 – Delitti di famiglia 5′ Stagione Ep.8

03:55 – Delitti di famiglia 6′ Stagione Ep.3

04:50 – Delitti di famiglia 6′ Stagione Ep.7

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare David e Maria

19:15 – Affari al buio Bottino vintage

19:45 – Affari al buio Asta con mammà!

20:15 – Affari di famiglia Autografi da star

20:45 – Affari di famiglia Una candela presidenziale

21:15 – Nude per l’assassino

23:15 – Sex Trips for Girls – Caraibi bollenti

00:15 – XXX – Un mestiere a luci rosse Ep. 5

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Speciale Eden – Un pianeta da salvare

00:05 – TG LA7 Notte

00:15 – Anti – Camera con Vista

00:25 – In Onda (r)

01:05 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – L’ingrediente perfetto

19:00 – La cucina di Sonia

20:15 – Lingo – Parole in gioco

21:20 – Miss Marple – Un cavallo per la strega

23:10 – Miss Marple – Salute di Chimneys

01:00 – Selfie di famiglia

03:00 – I menù di Benedetta (r)

Food Network

18:20 – Casa Baio – 1^TV 3′ Stagione Ep.6

18:55 – Pazzi di pizza 2′ Stagione Ep.3

19:55 – Pazzi di pizza 2′ Stagione Ep.5

20:55 – Pazzi di pizza 1′ Stagione Ep.1

21:55 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.2

22:55 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.4

23:55 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.6

01:00 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.2

TOP CRIME

18:30 – FOREVER – L’ARTE DEL DELITTO

19:23 – THE CLOSER V – FURTO D’IDENTITA’

20:16 – THE CLOSER V – ODORE DI OMICIDIO

21:10 – Agatha Christie: Caccia al delitto – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Agatha Christie: Caccia al delitto – 2 PARTE

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – MEA CULPA

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 22′ Stagione Ep.6

21:10 – Grantchester 5′ Stagione Ep.3

22:10 – Grantchester 5′ Stagione Ep.4

23:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 7′ Stagione Ep.2

00:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 7′ Stagione Ep.3

01:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 2′ Stagione Ep.3

02:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 2′ Stagione Ep.4

03:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 2′ Stagione Ep.5

Rai Premium

19:05 – Che Dio ci aiuti 6

21:20 – La porta rossa 3

23:15 – Black out – Vite sospese

01:10 – Mistero in Blu

02:05 – Mistero in Blu

02:55 – Disokkupati

03:20 – Un caso di coscienza 2

05:00 – Piloti

Mediaset Extra

19:15 – UN CICLONE IN FAMIGLIA 2 – 1

21:15 – PROFESSIONE VACANZE – SPERIAMO CHE SIA VACANZA

23:00 – PROFESSIONE VACANZE – NOVE SETTIMANE E UN MAZZO

00:35 – L’ISOLA DEI FAMOSI

03:22 – TGCOM24

03:24 – NON E’ LA RAI

04:14 – NON E’ LA RAI

05:03 – NON E’ LA RAI

HGTV – HOME GARDEN TV

18:45 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.1

19:40 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.2

20:35 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.3

21:30 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.5

22:25 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.6

23:20 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.7

00:15 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.8

01:10 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.9

TV2000

18:24 – Tg 2000

19:00 – Santa Messa

19:58 – Santo Rosario

20:27 – Tg 2000

20:49 – Soul

21:21 – Piccola investigatrice a Manhattan

23:09 – La bicicletta verde

00:46 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Ciao Chef!

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona A Casa Di Emy

23:30 – Maratona A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – ZANDALEE

TeleReporter

18:00 – Memory

18:12 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Il Giardino Di Albert

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – In Cammino Tra I Ghiacciai

20:30 – Programma Sportivo Di Motori

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Storie

23:00 – Linea Rossa

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – Cash Suisse

20:30 – Programma Sportivo

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Memory

22:00 – Linea Rossa

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Scacciapensieri Programma tutto a disegno animati

18:40 – Strada regina – Lino Bedin

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Moviola 340 estate – Animali di stoffa – I pupazzi della TV

19:45 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

La2

19:05 – Resta anche domani

20:50 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

21:05 – La rinascita del re dell’ananas di Alain Godet

22:40 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:05 – Suits – Socio dirigente Stagione 8, episodio 10

23:50 – Suits – Rocky 8 Stagione 8, episodio 11

00:30 – Suits – Caccia alla balena Stagione 8, episodio 12

01:10 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

Rai Sport +HD

20:00 – European Games

20:30 – Croazia

23:00 – Ippica

23:30 – Tg Sport

23:40 – European Games

01:05 – European Games

01:50 – European Games

03:20 – Reparto Corse

SuperTennis

18:45 – Tennis Trophy FITP Kinder joy of moving 2023 Motta

19:00 – ATP 500 Queen’s (differita)

21:00 – Supertennis TG

21:14 – WTA 500 Berlino (differita)

23:00 – WTA 250 Birmingham (differita)

01:00 – ATP 500 Queen’s (replica)

03:00 – WTA 250 Birmingham (replica)

05:00 – WTA 500 Berlino (replica)

Euro Sport

18:00 – Ciclismo su strada Campionato Francese Gara in linea F

18:50 – Equitazione Global Champions Tour Parigi. Salto ostacoli Live

21:30 – Automobilismo Formula E FIA Championship Jakarta

22:30 – Tennis Roland Garros Djokovic – Ruud (Finale M)

00:30 – Ciclismo su strada Campionato Spagnolo Gara in linea F

01:50 – Ciclismo su strada Campionato Francese Gara in linea F

03:00 – Ciclismo su strada Campionato Francese Gara in linea F

03:15 – Equitazione Global Champions Tour Stoccolma. Salto ostacoli

SportItalia

18:00 – Blab Live (diretta)

18:30 – Calciomercato Live 2a parte (diretta)

20:00 – Pre partita Operazione Nostalgia (diretta)

20:30 – Amichevole Operazione Nostalgia (diretta)

22:30 – Mondo Crociera

23:30 – Fluminense-Bahia (diretta)

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Idefix e gli irriducibili

18:55 – Idefix e gli irriducibili

19:10 – Theodosia 1

19:35 – Kung Fu Panda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Le straordinarie avventure di Jules Verne

Rai YoYo

18:00 – Topo Tip

18:05 – Topo Tip

18:15 – Topo Tip

18:20 – Topo Tip

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Bluey – . – di Joe Brumm con 2020 AUS

18:50 – Bluey – . – di Joe Brumm con 2020 AUS

18:55 – Bluey – . – di Joe Brumm con 2020 AUS

Boing

18:00 – Harry Potter – Il torneo delle case di Hogwarts

18:50 – Looney Tunes Cartoons

20:35 – Looney Tunes Show

21:20 – Il Trio Mutanda

21:50 – Capitan Tsubasa

01:30 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Buon compleanno Paw Patrol

18:15 – Buon compleanno Paw Patrol

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Blaze e le Megamacchine

19:35 – Tom & Jerry in New York

19:55 – Tom & Jerry in New York

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby – Nuovi episodi

20:50 – La casa delle Bambole di Gabby

Frisbee

18:20 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.7

18:45 – Yoko 2′ Stagione Ep.11

18:55 – Yoko 2′ Stagione Ep.12

19:05 – Yoko 2′ Stagione Ep.13

19:20 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.8

19:45 – Curioso come George: Febbre di Primavera

21:00 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.9

21:25 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.12

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione

18:25 – A tutto reality: l’isola 1′ Stagione Ep.18

18:50 – A tutto reality: l’isola 1′ Stagione Ep.19

19:15 – A tutto reality: l’isola 1′ Stagione Ep.20

19:40 – A tutto reality: l’isola 1′ Stagione Ep.21

20:05 – A tutto reality: l’isola 1′ Stagione Ep.22

20:25 – A tutto reality: l’isola 1′ Stagione Ep.23

DeaKids

18:00 – Zig & Sharko Re del mondo animale

18:05 – Zig & Sharko Turisti

18:15 – Zig & Sharko Il preferito della maestra

18:25 – Le avventure di Bernie Ep. 8

18:30 – Le avventure di Bernie Ep. 9

18:35 – Le avventure di Bernie Ep. 10

18:40 – Le avventure di Bernie Ep. 11

18:45 – Le avventure di Bernie Ep. 12

Super

18:10 – Spongebob

18:30 – A casa dei Loud

19:00 – A casa dei Loud

19:30 – A casa dei Loud

20:00 – Transformers: Earth – Spark

20:25 – Transformers: Earth – Spark

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:10 – Il caffe’

19:05 – Rai News Giorno

19:10 – Sciarada – Il circolo delle parole

20:10 – Pietrasanta in Concerto

21:15 – Teatro: That’s Life

22:45 – Visioni

23:15 – Manzoni 90

00:10 – Rock Legends

Rai Storia

18:55 – Rai News Giorno

19:00 – 1941-1966. Memorie del nostro tempo

20:00 – Iconologie quotidiane

20:05 – Gli imperdibili

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Scritto, letto, detto

20:40 – Passato e presente

21:20 – Lo spietato

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:30 – I segreti del colore

19:00 – Gocce

19:10 – Sperimentiamo!

19:40 – Wild School

20:35 – Documentari d’autore

21:10 – Memex – Passi di Scienza

22:00 – FUTURO 24

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.1

19:20 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.2

20:20 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.6

21:15 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

22:15 – Affari a quattro ruote Francia – 1^TV 7′ Stagione Ep.3

23:15 – Affari a quattro ruote Francia 7′ Stagione Ep.2

00:15 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.4

01:15 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.5

DMAX

19:25 – Nudi e crudi XL 7′ Stagione Ep.5

21:25 – S.O.S. Mostri dell’abisso

23:15 – Destinazione paura – 1^TV 3′ Stagione Ep.13

00:10 – Destinazione paura 3′ Stagione Ep.14

01:05 – Destinazione paura 3′ Stagione Ep.3

02:05 – Mountain Monsters 1′ Stagione Ep.9

03:00 – Mountain Monsters 1′ Stagione Ep.10

03:55 – Mountain Monsters 1′ Stagione Ep.11

Focus TV

18:00 – JIM AL-KHALILI, I SEGRETI DELLA FISICA E ALTRE COSE DIVERTENTI

19:00 – I GRANDI MISTERI DELLA SCIENZA – SIAMO SOLI NELL’UNIVERSO?

20:00 – Tutankhamon: Storia di un tesoro maledetto

21:05 – LA TERRA DOPO L’UOMO I – IL DESTINO DI UNA NAZIONE

22:00 – LA TERRA DOPO L’UOMO I – LA FINE DEI METALLI

23:00 – SLOVENIA – IL TRIONFO DELLA NATURA

00:00 – LUPI E ORSI: CONOSCIAMO I GRANDI PREDATORI ITALIANI

01:00 – UNIVERSO MISTERIOSO: LE ULTIME SCOPERTE – COMETE: MESSAGGERE DALL’IGNOTO

RealTime

18:35 – Primo appuntamento Ep. 2

20:15 – Casa a prima vista Ep. 33

21:20 – Io e… Io e… l’essere transgender Prima TV

22:15 – Vite al limite Alicia

00:10 – Vite al limite Liz

02:00 – Vite al limite Ashley

03:35 – Vite al limite Tommy

05:10 – Vite al limite La storia di Nikki

Discovery Channel

18:00 – Chi cerca trova Olanda

19:00 – Chi cerca trova Ep. 5

20:00 – Chi cerca trova Nulla di intentato

21:00 – Indagini paranormali con Josh Gates Mostro in Cambogia

21:55 – Indagini paranormali con Josh Gates Ufo in Thailandia

22:50 – Indagini paranormali con Josh Gates Il mistero di Mammoth Cave

23:45 – La febbre dell’oro L’oro di Godzilla

00:40 – Wild Frank: Messico Ep. 1

Sky Uno

18:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Malta

19:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 7

20:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 8

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Umbria – Dimore storiche

22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Malta

23:35 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Umbria – Dimore storiche

00:45 – Quattro matrimoni Ep. 1

01:45 – Quattro matrimoni Ep. 2

Sky Cinema 1

18:30 – Sex and the City

21:00 – Questo o quello – Speciale

21:15 – The Bourne Legacy

23:35 – L’ombra di Caravaggio

01:40 – Solo per vendetta

03:25 – Il lupo e il leone

05:05 – Killer Elite

SKY Cinema Family

18:20 – Bugiardo bugiardo

19:50 – La crociata

21:00 – Nanny Mc – Phee – Tata Matilda

22:45 – Corto circuito

00:30 – Questo o quello – Speciale

00:40 – Ruby Red

02:40 – Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro

04:40 – Ruby Red III – Verde smeraldo

Sky Cinema Romance

19:10 – Il truffacuori

21:00 – Se sposti un posto a tavola

22:30 – Matrimoni e altri disastri

00:10 – Casablanca

01:55 – Vicky Cristina Barcelona

03:30 – 100X100Cinema

03:50 – A Christmas Reunion

05:20 – Un’ottima annata – A Good Year

Sky Cinema Collection

19:25 – Ghost in the Shell

21:15 – Ender’s Game

23:15 – Nope

01:30 – 100X100Cinema

01:50 – Transcendence

03:50 – Ex_Machina

05:40 – Questo o quello – Speciale

05:55 – Ghost in the Shell

Sky Cinema Action

19:05 – American Assassin

21:00 – Rush

23:10 – Un uomo sopra la legge

01:05 – Wanted – Scegli il tuo destino

02:55 – Batman & Robin

05:00 – Arma letale

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV