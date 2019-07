Programmi tv 24 luglio 2019: Superquark e telefilm

Su Rai Uno Superquark; su Italia 1 Battiti live; su Canale 5 Manifest. Guida ai programmi Tv della serata del 24 luglio

Al centro della programmazione televisiva di mercoledì 24 luglio troviamo Superquark, in onda su Rai Uno alle ore 20.25.In questa quinta puntata Il documentario naturalistico della BBC, ci porterà in India, nella riserva di Bandhavgarh, che grazie a una fitta giungla piena di stagni e ricca di prede, rappresenta l’habitat perfetto per uno dei felini più affascinanti: la tigre. La riserva ne ospita più di 80 esemplari. Raj Bhera è uno di questi. É diventata da poco madre di 4 cuccioli. Le telecamere della BBC l’hanno seguita per 220 giorni, osservandola mentre pattuglia il territorio per difendere i confini, e si appresta a cacciare a poca distanza dalla tana per sfamare e proteggere la prole.

Passiamo ai film. Su Rai Due doppio appuntamento con Elementary Elementary. Nel primo episodio (Il prezzo dell’ammissione; ore 21.20) grazie a Morland, Sherlock riesce ad incontrare il Vicecapo dell’F.B.I. per chiedergli che il suo nome venga riabilitato negli Stati Uniti. Nel secondo (Semaforo rosso; ore 22.05) Gregson sì è risvegliato in ospedale ed ha ricostruito gli avvenimenti della sera del suo ferimento.

Su Canale 5 triplo appuntamento con la serie Manifest. Nel primo episodio (ore 21.19, Venti trasversali) tutti i passeggeri, portati in un luogo segreto sulla spiaggia, sono in stato catatonico. Uno di loro si risveglia, ma non ricorda nulla della propria vita. Nel secondo (ore 22.04, Scie di condensazione), mentre Nick e Greg sono impegnati in un granaio pieno di pezzi di cadavere senza testa, torna sulla scena Nate Haskel, vecchia conoscenza del dottor Langston. Nel terzo (Punto di fuga; ore 22.58) Cal é scomparso, e Ben e Grace, seguendo le indicazioni dei suoi stessi disegni, si mettono sulle sue tracce. Intanto, Olive ritrova in casa un messaggio di Cal.

Per l’intrattenimento, su Italia 1 dalle 21.11 Battiti live. Artisti italiani e internazionali si esibiscono in questa kermesse musicale itinerante che anima le piazze di Puglia e Basilicata. Su Rete 4 dalle 22.17 I Legnanesi: la comicita’ de “I Legnanesi” racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

Per l’attualità, su Rai Tre a partire dalle ore 21.20 un edizione speciale di Chi l’ha visto? incentrata su questa prima metà del 2019; conduce Federica Sciarelli. Su Rete 4 dalle ore 20.30 Stasera Italia estate, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

E per finire, uno sguardo ai canali minori. Su Rai Movie alle 21.10 va in onda il film drammatico La verità negata. La vera storia della scrittrice Deborah Lipstadt, accusata di diffamazione dal negazionista David Irving e costretta a dimostrare in tribunale la verità storica della Shoah. Su Rai 4 dalle 21.15 Lupin III – Il film. Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko devono rubare il “Cuore cremisi di Cleopatra”, un gioiello di inestimabile valore custodito in una gigantesca cassaforte di massima sicurezza chiamata “L’Arca di Navarone”. Ma l’ispettore Zenigata è pronto a ostacolare i piani di Lupin.