Su Rai Uno Ballando con le stelle, su Canale 5 Ciao Darwin. Guida ai programmi Tv della serata del 24 maggio

Al centro della programmazione televisiva di venerdì 24 maggio film e intrattenimento. Su Rai Due dalle 21.20 l’ottava puntata di Ballando con le stelle. Tredici Vip emozionati e agguerritissimi in coppia con i migliori maestri di ballo, star internazionali della danza, una band pronta a trasformare dal vivo qualsiasi brano, in un momento di puro spettacolo. Ospiti celebri, prove a sorpresa, una giuria inflessibile attenta a ogni dettaglio, abiti dal gusto glamour e una scenografia dai toni caldi e avvolgenti. Tutti gli ingredienti giusti per vivere insieme la magia del ballo di coppia. La seduzione della danza e un programma sempre al passo con i gusti del pubblico, questo il segreto del successo di Ballando con le stelle, il fortunato talent di Rai1 condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Su Canale 5 alle 21.41 torna Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Cento concorrenti divisi in due squadre, ciascuna con un proprio capitano, individuato tra personaggi noti, si sfidano per la vittoria.

Passiamo ai film. Su Rai Due va in onda Captain America: Civil War. 1991. Gli agenti dell’HYDRA in Siberia risvegliano Bucky Barnes dal suo sonno criogenico e lo trasformano nel Soldato d’Inverno, condizionandolo mentalmente in modo che obbedisca a chiunque reciti una specifica combinazione di parole. In seguito, Bucky viene inviato a recuperare da un’automobile una valigetta contenente dei campioni di siero del super-soldato, e uccide gli occupanti del veicolo. Rai Tre alle 21.30 doppio appuntamento con L’Aquila, grandi speranze. Nel primo episodio in casa Basile la situazione è irrespirabile: Franco continua ad indagare su suo padre, convinto che abbia avuto un ruolo nella scomparsa di Costanza; Silvia, seguendo le indicazioni della sensitiva, va a Milano in cerca della figlia. Nel secondo, in onda dalle 22.20, Gianni decide di giocare ogni carta possibile per ostacolare Riccardo, il cui progetto sembra andare a gonfie vele. Per i ragazzi, la lotta per il possesso della zona rossa entra nel vivo mentre Davide vive un momento di grossa tensione, sia per i problemi in famiglia sia per Margherita, che sta giocando a carte scoperte con i suoi sentimenti. Su Italia 1 dalle 21.31 Segnali dal futuro. Film apocalittico con Nicolas Cage. Un professore di astrofisica entra in possesso di un documento scritto 50 anni prima, che sembra predire le grandi catastrofi dell’umanita’.

Infine, per l’attualità su Rete 4 alle 21.29 nuovo appuntamenti con Quarto grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata. Su Rai 3 dalle 23.25 Todo cambia. Lunetta Savino ci racconta una storia in cui il cambiamento è stato imposto dal destino. Stefania e Massimiliano sono una coppia di Roma. Si sono conosciuti da ragazzi all’oratorio dove entrambi stavano festeggiando il compleanno poiché sono nati lo stesso giorno. Lei è una “tosta” e “con le idee chiare”, lui è un bel ragazzo, che pratica basket a livello agonistico. Durante una visita medica per l’idoneità sportiva a Massimiliano, che all’epoca aveva solo 17 anni, viene diagnosticata una “cardiopatia dilatativa”. E’ una patologia terribile che può risolversi completamente solo con un trapianto di cuore. Stefania dimostra di essere “tosta” davvero e non ha esitazioni. Massimiliano è l’uomo della sua vita e il suo posto è accanto a lui. Lo sposa, mettono al mondo dei figli, e cominciano insieme una lunga battaglia contro la terribile malattia che potrebbe uccidere Massimiliano. La speranza di Stefania è quella di un nuovo cambiamento, che restituisca a lei e all’uomo che ama, la spensieratezza di quando erano ragazzi.